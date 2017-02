DHA YURT BÜLTENİ-7

Nusaybin'de patlama: 2 çocuk yaralandı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde sokağa çıkma yasağının resmi olarak devam ettiği Dicle Mahallesi Yasemin Sokak'ta yerde buldukları bir cismi kurcalayan iki çocuk, meydana gelen patlama sonucu yaralandı.

Nusaybin'de sokağa çıkma yasağının resmi olarak devam ettiği Dicle Mahallesi'nde oturan ve akraba oldukları öğrenilen 12 yaşındaki Yusuf ve 6 yaşındaki Muhammet Müldür, bugün sabah saatlerinde Yasemik Sokak'ta, yerde buldukları metal bir cismin ellerinde patlaması sonucu yaralandı. Yerde buldukları cismi kurcaladıkları sırada meydana gelen patlamada yaralanan 2 çocuk, patlamayı duyan mahalle sakinleri tarafından olay yerinden alınarak, Nusaybin Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan çocukların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatılırken, polis ekipleri patlamanın olduğu bölgede delil arama çalışması yaptı.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

- Acil servisten görüntü

- Ambulans ve polis araçları

- Hastane tabelasından görüntü.

Haber - Kamera:Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN(Mardin),() -

=============================================

Diyarbakır'da 1 terörist ölü, 1 terörist yaralı ele geçti

DİYARBAKIR kısalında güvenlik gülerinin PKK'lı teröristlere karşı yaptığı operasyonda 1 terörist öldü, 1 terörist yaralı yakalandı.

Diyarbakır'ın Lice, Kulp, Silvan ve Hazro ilçeleri arasındaki dağlık bölgede PKK'lı teröristlerin bulunduğu istihbaratı üzerine güvenlik güçleri dün operasyon başlattı. Bugün de süren operasyonda silah ve mühimmatla uyuşturucu da ele geçirildi. Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, bölgede 24- 25 şubat günleri özel birlik operasyonu yapıldığı belirtilerek şöyle denildi: "İcra edilen operasyonda 1 bölücü terör örgütü mensubu ölü olarak ele geçirilmiş, 1 terörist ise yaralı olarak yakalanmış, üzerlerinde 1 tabanca, 2 şarjör, 20 tabanca fişeği ve 1 el bombası ele geçirilmiştir. Teröristler tarafından kullanılan bir araç ile temas bölgesi çevresinde yapılan aramada 10 torba içerisinde toplam 254 kilogram toz esrar maddesi ele geçirilmiştir. Cumhuriyet Savcılığı talimatı ile operasyon ile ilgili adli işlemlere başlanılmış, ele geçirilen uyuşturucu maddelere el konulmuştur. Bölgemizde yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir."

Görüntü Dökümü

------------------

FOTOĞRAFLI

Haber: DİYARBAKIR, () -

=========================================

Şehit babası oğlunun tabutunu taşıdı



SURİYE'de devam eden Fırat Kalkanı harekatında El Bab'da yürütülen operasyon sırasında terör örgütü DEAŞ'ın tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesiyle şehit düşen İstihkam Uzman Onbaşı 23 yaşındaki Selman Çelik'in cenazesi uçakla Kütahya'ya getirildi. Baba Süleyman Çelik, oğlunun fotoğrafını öptü, askerlerle birlikte tabutunu taşıdı.

Bekar olan Uzman Onbaşı Selman Çelik'in cenazesi bugün öğle saatlerinde uçakla Gaziantep'ten Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı'na getirildi. Cenazeyi şehidin bir pazarlama şirketinde çalışan babası Süleyman Çelik, annesi Halime Çelik, yakınları, Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Kütahya Belediye Başkanı AK Partili Kamil Saraçoğlu, Hava Er Eğitim Tugay Komutan Vekili Albay Sait Yalınbay, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Mustafa Uğur, Emniyet Müdürü Hüseyin Çevik, sivil ve askeri yetkililer karşıladı.

Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu askerler tarafından uçaktan alınarak cenaze aracına taşındı. Bu sırada baba Süleyman Çelik oğlunun fotoğrafını taşıyan askerin yanına gitti. Baba Çelik oğlunun fotoğrafına sarılıp öptü, daha sonra askerlerle birlikte oğlunun tabutunu cenaze aracına kadar taşıdı. Gözyaşlarına hakim olamayan evli 3 çocuk babası Süleyman Çelik'i askerler teselli etmeye çalıştı.

BABAEVİNE GÖTÜRÜLDÜ

Şehit uzman onbaşı Selman Çelik'in cenazesi ilk olarak Meydan Mahallesi Şehit Ömer Sokak'taki babaevine götürüldü. Şehidin tabutu yakınlarının isteği üzerine apartmanı ikinci katındaki babaevine çıkarıldı. Cenaze burada bir süre kaldıktan sonra tekrar aşağıya indirildi. Evin önünde okunan duanın ardından cenaze Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Uzman Onbaşı Selman Çelik, için bugün ikindide Ulu Camii'nde cenaze töreni düzenlenecek. Şehit uzman onbaşı, ikindi namazı sonrası kılınacak olan cenaze namazının ardından merkeze bağlı Kaynarca Köyü'nde toprağa verilecek.

Görüntü dökümü:

-Uçağın gelişi,

-Şehit yakınlarının,

-Şehidin Türk Bayrağı'na sarılı tabutununuçaktan indirilmesi,

-Şehit babasının oğlunun fotoğrafını öpmesi,

-Babanın tabutu taşıması,

-Tabutun cenaze aracına alınması,

-Cenaze aracını askerlerin arasından geçişi,

-Cenazenine eve getirilmesi,

-Dua okunması ve caneze aracının evin önünden ayrılmasından çekilen görüntüler bulunuyor.)

Haber-Kamera:Oğuzhan KILIÇ-KÜTAHYA / ()

===========================================

Mardin'in Savur Belediyesi'ne operasyon, başkan gözaltına alındı, belediyeye Türk bayrağı asıldı



MARDİN Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen terör soruşturması kapsamında, evinde arama yapılan Savur Belediye Başkanı DBP'li Mehmet Aydın Alökmen'in de aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı. Operasyonu yapan güvenlik güçleri, arama sırasında Savur Belediye binasına Türk bayrağı astı.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Sulh Ceza Hakimliği'nden alınan arama kararı üzerine, bugün sabah saatlerinde Savur ilçe Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Operasyon için geniş güvenlik önlemleri alınırken, Belediye binasına giriş ve çıkışlara izin verilmedi. Operasyon kapsamında DBP'li Savur Belediye Başkanı Mehmet Aydın Alökmen'in de aralarında bulunduğu 7 kişinin evlerinde de arama yapıldı. Başkan Alökmen'in de aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alınırken, hakkında yakalama kararı bulunun 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Şüphelilerin Savur'a bağlı Yeşilalan, Yaylayanı, Kaplan köyleri ile Artuklu ilçesine bağlı Aran köyünde bulunan evlerinde yapılan aramada, örgütsel içerikli kitap, bazı dökümenler ve dijital materyallere el konulduğu belirtildi.

BELEDİYE BİNASINA TÜRK BAYRAĞI ASILDI

Eş zamanlı olarak yapılan operasyon sırasında şüphelilerin evleri ile birlikte Savur Belediyesi'nde de Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince arama yapıldı. Arama çalışmalarının devam ettiği sırada operasyona katılan güvenlik güçleri, Savur Belediye binasına Türk bayrağı çekti. Gözaltına alınan Belediye Başkanı Mehmet Aydın Alökmen'in sorgulanmak üzere emniyete götürüldüğü öğrenildi.

Görüntü Dökümü

---------------------

- Güvenlik güçlerinden görüntü

- Belediye binasından görüntü

- Belediye binasına bayrak asılması

- Belediye binasındaki arama çalışmalar

- Genel ve detay görüntüler

Haber:Nezir GÜNEŞ/MARDİN,() -

==============================================

Elektrik kontağı daireyi yaktı

KOCAELİ'nin Başiskele İlçesi'nde dairede elektrik kontağı sonucu çıkan yangını itfaiye ekibi söndürdü. Eşi ve çocuklarını dışarı çıkaran Salim Pelit dumandan etkilendi. Salim Pelit ambulansta tedavi edildi.

Öğle saatlerinde, Vezirçiftliği Mahallesi Ulu Camii Caddesi'nde 3 katlı apartmanın birinci katındaki dairede oturan Pelit ailesine ait evde yangın çıktı. Yatak odasında elektrik kontağı sonucu çıkan yangında dumanlar evi sararken, Salim Pelit 3 çocuğu ve eşini dışarı çıkardı. Komşularının haber vermesi üzerine itfaiye ve 112 Acil ekipleri olay yerine geldi. İtfaiye ekibi yangını söndürürken, ev büyük hasar gördü. Dumandan etkilenen Salim Pelit'e 112 Acil ekibi ambulansta müdahalede bulundu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Yangına müdahale edilmesi

Evden görüntüler

Sağlık ekibinin Salim Pelit'e müdahalesi

Salim Pelit'den görüntü

HABER-KAMERA: Orhan UZUN-Çağla DAŞCI / KOCAELİ ()

==============================================

Doktorun odasına girip cüzdanını çaldı

KOCAELİ'nin Gebze İlçesi'nde özel bir hastanede doktorun odasına giren hırsız, doktorun cüzdanını çaldı. Başhekim Hakan Höbek hırsızı yakalatan kişiyi ve ailesini hastanelerinde ücretsiz check up yaptıracağını söyledi.

Gebze'de özel bir hastaneye giren hırsız, bir doktorun odasına girerek cüzdanını çaldı. Güvenlik kamerası kayıtları incelenirken, koridorda bekleyen bir kişinin doktorun odadan çıkması, sekreterin de yerinden ayrılması ile içeri girerek masanın üzerinde duran cüzdanı çaldığı tespit edildi. Hırsızın daha sonra diğer katlara da çıkarak odaların kapılarını açıp içeridekilere bir şeyler sorduğu görüldü. Polis güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek soruşturma başlattı.

Özel hastanenin beşhekimi Hakan Höbek hırsızın yakalanmasına yardımcı olan kişiyi hastanelerinde ücretsiz check up yaptıracaklarını belirterek, "İnşallah bu kamera görüntülerinden birileri bu hırsızı tanır ve emniyet güçlerine haber vererek yakalanmasını sağlar. Böyle bir durumda hırsız yakalanırsa yakalatan kişiyi ve ailesini hastane olarak check up yapacağız" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Güvenlik kamerası kayıtları

Haber-Kamera: Mesut IŞIK-Büşra KAYA/GEBZE(Kocaeli), () -

=====================================================



Şanlıurfalı ünlü bestekar Abdullah Balak hayatını kaybetti



ŞANLIURFALI ünlü bestekar Abdullah Balak tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybetti.

İbrahim Tatlıses, Nuri Sesigüzel, Mahmut Tuncer, Selahattin Alpay ve Seyfettin Sucu gibi sanatçılara çok sayıda türkü yapan besteci Abdullah Balak, uzun süreden beri yaşlılığa bağlı hastalıklardan dolayı tedavi gördüğü Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bu sabah yaşamını yitirdi. Ölümüyle sanat camiasını yasa boğan Balat'ın yakınları hastaneye akın etti. Abdullah Balak’ın cenazesi, düzenlenecek törenle Şanlıurfa'da toprağa verilecek.

TOPRAĞA VERİLDİ

Şanlıurfalı ünlü bestekar Abdullah Balak'ın cenazesi, morgdan alınarak Asri mezarlığa götürüldü. Burada Balak için cenaze töreni düzenlendi. Törene; Balak'ın ailesi ve sanatçılar katıldı. Balak'ın cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------------

- Cenaze namazı kılınması

- Cenazeye katılanlar

- Genel ve detay görüntüler

Haber:Ali LEYLAK-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA- ()

=====================================================

Bartın'da hayvanseverler açlık grevini sürdürüyor

BARTIN'da oturan hayvanseverler Sevim Arkan, Ayşe Kök ve Uğurcan Saban, sokak hayvanlarına şiddete dikkat çekmek için 6 gün önce başlattıkları açlık grevini sürdürürken kendi mezarlarını kazmaya başladı.

Tekstil firmasında pazarlama elemanı olarak çalışan Sevim Arkan, ev kadını Ayşe Kök ve lise öğrencisi Uğurcan Saban, 8 belediyenin çöplerini döktüğü İnkum tepesindeki alanda yaşayan 250 civarındaki sokak köpeği için aynı bölgede barınak yaptı. 3 hayvansever, küçük kulübeler yapıp etrafını tel örgü ile çevirdikleri barınakta hasta ve bakımsız köpekleri tedavi edip bakımlarını yaparken, sokak hayvanlarına yönelik şiddete de tepki gösterdi. Hayvanseverler geçen pazar günü barınağın yanına kendileri için yaptıkları kulubüde açlık grevi başlattı. Açlık grevine devam eden hayvanseverler, kendileri için mezar kazmaya da başladı. İlk mezarı kazan hayvanseverler, yanına iki mezar daha kazacaklarını söyledi.

'YOLUMUZDAN DÖNMEYECEĞİZ'

Hayvanseverlerden Ayşe Kök, açlık grevinin 6'ncı gününde olduklarını ve yollarından dönmeyeceklerini söyleyerek, "Son yıllarda sokak hayvanlarına yönelik şiddetin artması 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununun Ceza Kanunu kapsamına alınması nedeniyle açlık grevine başladık. Her şeyi onlar için yapıyoruz. Biz yasa çıkmasını istiyoruz. Şu anda KHK ile yönetildiğimiz için yasa çıkarılması daha kolay. Burada bizi görsünler. Bu yasa çıkmadan burada açlık grevini sürdüreceğiz. Biz burada çocuk oyunu oynamıyoruz. Grevimizde 6'ncı gündeyiz. Halsizlik var. Konuşmak zor geliyor. Dün Sevim bayıldı. Biz yolumuzdan dönmeyeceğiz" dedi.

'GÜZEL BİR ŞEY İÇİN ÖLÜME GİDİYORUZ'

Sevim Arkan ise "Grevimizin 6'ncı gününde ayakta durmaya çalışıyoruz. Ben bütün hayvanlarseverlerimizden destek bekliyorum. Biz ölüme meydan okuyoruz. Buyurun mezarımızı da kazdık. Başka neyi bekliyorsunuz. Sokak hayvanlarına dokunulmasını istemiyoruz. Onların da bir birey olduğunun bilinmesini istiyoruz. Herkes hakkını helal etsin, ama en azından güzel bir şey için ölüme gidiyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------

-Detay görüntüler

-Mezarın kazmaları

-Sokak köpeklerinden görüntü

-Mezardan detay

-Sevim ile Ayşe ile röp.

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN, ()

==========================================

Manisa'da 4 bin 771 acemi er yemin etti

MANİSA 1'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı'nda 3 haftalık temel eğitimini tamamlayan 4 bin 771 acemi er, törenle yemin etti.

Manisa'da 3 haftalık temel eğitimi tamamlayan 4 bin 405 uzun, 366 kısa dönem er için 1'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası'nda yemin töreni düzenlendi. Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Güzgülü, Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Akif Celalettin Şimşek, Tugay Komutanı Albay Şefik Güvenç ve 12 bin 768 asker ailesi törene katıldı. Tören alanını dolduran aileler, çocuklarını görebilmek için adeta birbirleriyle yarıştı, cep telefonu ve kameralarla yemin törenini görüntüledi. Eğitim boyunca başarılı olan askerlere ve askerliğini Manisa'da yapmış baba ve dedelere, ödül verildi. Ödülleri, Vali Güvençer, Tugay Komutanı Albay Güvenç, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Güzgülü verdi. Ödül törenin ardından birliğe ilk katılan 2 asker tarafından kütüğe plaket çakıldı. Askerler piyade marşını okuyup, ardından yemin etti.

Askerlere ve ailelerine seslenen Albay Güvenç, Türk ordusunun gücünü Atatürkçü düşünce sisteminden aldığını belirterek, "Sizleri ettiğiniz yemine bağlı kalacağınıza, vazifeyi namus bilerek çalışacağınıza, dürüstlük ve doğruluktan asla taviz vermeyeceğinize inanıyorum. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz gücünü mutlak itaat, disiplin anlayışından, birlik beraberlik ruhundan ve yüce Türk milletinin güveninden almaktadır. Sizlere güveniyor ve iyi birer asker olacağınıza inanıyorum" dedi.

Ardından askerler marşlar eşliğinde geçiş töreni yaptı. Askerlerin marşlarına eşlik eden aileler de çocuklarını alkış yağmuruna tuttu. Geçiş töreninin ardından yemin eden askerlerle aileleri birbirlerine kavuştu. Oğullarına kavuşan anne ve babalar gözyaşlarına hakim olamadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Yemin töreninden görüntü

- Ödül töreninden görüntü

- Tugay Komutanı Albay Şefik Güvenç'in konuşması

- Geçiş töreninden görüntü

- Ailelerin çocuklarıyla buluşması görüntü

Haber- Kamera: İlker KILIÇASLAN / MANİSA, ()

==================================

İskenderun’da 1 milyon 200 bin Captagon ele geçirildi



HATAY'ın İskenderun İlçesi'ndeki İskenderun Limanı'nda bir TIR'ın dorsesinde 1 milyon 200 bin Captagon uyuşturucu hap ele geçirildi.

İskenderun Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ile İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ihbarı üzerine İskenderun Limanı'nda ortak operasyon düzenledi. Sürücüsünün Suudi Arabistan'a gideceğini söylediği limana giren bir TIR'ın dorsesinde ekipler, uzman köpeklerle birlikte arama yaptı. Yapılan aramada 1 milyon 200 bin Captagon uyuşturucu hap bulunurken, adı açıklanmayan TIR sürücüsü gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber: HATAY ()

==========================================