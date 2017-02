DHA YURT BÜLTENİ-7

Bakan Soylu: Sistemi değiştirme zamanıdır

TRABZON'da Anayasa değişikliğine ilişkin referandum süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulunan, Türkiye’nin meselelerinin ve hedeflerinin büyüdüğünü anlatan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye büyümek ve işini yapmak istiyor. Zenginleşmek, ilmini, bilimini yükseltmek istiyor. Ayağını daha kuvvetli olarak yarına adım atmak istiyor. Ama sistem buna müsaade etmiyor. Sistemi değiştirme zamanıdır" dedi.

Dün gece bölgeye gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon’un düşman işgalinden kurtuluşunun 99’uncu yıl dönümü nedeniyle Trabzon Valiliği önünde düzenlenen törene katıldı. Atatürk anıtına çelenk sunduktan sonra valiliği ziyaret eden İçişleir Bakanı Soylu, daha sonra da Sivil Toplum Kuruluşları ile Referandum İstişare Toplantısı'na katıldı. Toplantıda Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta ile yönetim kurulu üyelerinin de yer alması dikkat çekti.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, Anayasa değişikliği ve referandum sürecine ilişkin konuşan Bakan Soylu, “Sistem problemi var. Bu sistem probleminde açıklar var. 21’inci yüzyılda yapmamız gereken bu açıkları ortadan kaldırabilmek ve tedbir almaktır. Altımızdaki coğrafyada büyük bir ateş çemberi varken, Avrupa ortak anayasasını, ortak para birimini ve ideallerini neredeyse yere sermiş ve ne yapacağını bilmeyen bir halde adımlar atarken, bir lider yoksunluğu varken, Amerika kendisine yep yeni bir çözüm arayışı içerisindeyken, bizlerde tam da bu noktayı yakalamış ve güçlü bir liderimiz varken, 'bu sistemde ne açık var ve biz bu açığı nasıl kapatmalıyız' anlayışını hep birlikte ortaya koymalıyız. Bunu konuşmalıyız, tartışmalıyız. Yeni bir süreci ve yeni bir hamleyi ortaya koyabilmek için büyük gayret gösteriyoruz. Hepimiz yarına çıkıp çıkmayacağımızın karar vericisinin Cenab-ı Allah olduğunu biliyoruz. Ama başka bir şeyi daha biliyoruz. Bu ülkeye yanlış bir öneride bulunursak tarih bizi affetmez. Gelecek nesiller bizi affetmez, bu topraklar da bizi affetmez. Bunu da biliyoruzö dedi.

'BU SİSTEM BABA İLE OĞLU KARŞI KARŞIYA GETİRİR'

Mevcut sistemin baba ile oğulu karşı karşıya getirdiğini belirterek konuşmasını sürdüren Bakan Soylu şöyle devam etti: "Türkiye’yi başka bir tablo içerisinde göstermeye çalışanlar var. ‘Tek adamlık tablosuna doğru gidiyor Türkiyer’ deniliyor. O zaman tamam. Başkan burada, muhtarlar burada. Başkan 2 tane olsun. Kusura bakmasın ama CHP Genel Başkanı 2 tane olsun. Kimse kusura bakmasın ama her şey 2 tane olsun. Böyle bir mantıkla, böyle bir bakışla bunlar yönetilebilir mi? Böyle bir mantık ortaya koyulabilir mi? Bu sistemin arızalarını defalarca gördük. Niye kafamızı sağa sola çeviriyoruz. Bülent Ecevit tüm parti liderlerini toplayıp rahmetli Ahmet Necdet Sezer’i Cumhurbaşkanı seçtirtmedi mi? Sonra da kafasına Anayasa kitapçığını yemedi mi? Bunu yaşamadık mı? Bu sistem baba ile oğlu karşı karşıya getirir. Bu sistem yasamanın yürütmeye, yürütmenin yasamayı sürekli müdahale ettiği, yargının istediği zaman devreye girdiği ve aynı zamanda tüm balansları bütün ayarları alt üst ettiği sistemin adıdır. "

"ŞİMDİ SİSTEMİ DEĞİŞTİRME ZAMANIDIR"

Türkiye’nin meselelerinin ve hedeflerinin büyüdüğünü ifade ederek konuşmasını sürdüren İçişleri Bakanı Soylu şunları söyledi: "Türkiye büyümek ve işini yapmak istiyor. Zenginleşmek, ilmini, bilimini yükseltmek istiyor. Ayağını daha kuvvetli olarak yarına adım atmak istiyor. Ama bu sistem buna müsaade etmiyor. Etmediğini hepimiz görüyoruz. Çünkü bu coğrafya kendi adına özellikleri olan bir coğrafyadır ve bununla her gün karşı karşıya kalıyoruz. Ben bakanlık yapıyorum ve sistemi görüyorum. Ülke 14 yıldır tüm rakamlarını büyüttü. Ama şimdi sistemini değiştirme zamanıdır. 2 haftadır Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne gidemiyorum. Ama gece 3’ler 4’lere kadar çalışıyoruz? Önümde bakanlığımla alakalı tam bin mesele var. Bunların birbirinde önem olarak azlığı ya da fazlalığı söz konusu değil. Ben ikisini bir arada yapabilme kabiliyetini bugün gerçekleştiremiyorum. 24 saatin 18 saati çalışmış olmamıza rağmen. Neden? Çünkü Türkiye eski Türkiye değil. Türkiye’nin meseleleri, hedefleri büyüdü. Herkesin kendi işine konsantre olması lazım. Bu sistemle parlamento bugünkünden çok daha güçlü olacak. Yeni sistem, yüzde 50’yi herkesin alması zorunluğu olan bir sistemdir."

'KÖYÜN ALTINI TAMAMEN SIĞINAĞA ÇEVİRMİŞLER'

Muhalefet partili bazı milletvekillerinin, ‘Mardin Koruköy’de ne oluyor?’ şeklinde sorular yönelttiğini hatırlatan ve buna da sert tepki gösteren Bakan Soylu, “Terörle mücadele ediyor Türkiye. Terörle mücadele sürerken bir muhalefet milletvekili çıkıp, ‘Mardin’de Koruköy’de ne oluyor? Orada bir köyü neden çevirdiniz?’ diye soru soruyor. 'Orada işkence yapıyorsunuz' diye bir anlayışı ortaya koyuyor. Bir yaşlıdan bahsediyor. ‘Ona işkence ediyorsunuz’ diyor. Hukuk devletinin dışında hiçbir şey yapılmıyor. O yaşlının bulunduğu evi biz 5 aydır takip ediyoruz. O ev İstanbul’da, Mersin’de, İzmir’de ve milletin canını acıtan patlamalara ev sahipliği yapan planın evidir. O yaşlı dediğiniz adam ise teröre ev sahipliği yapıyor. O köyde güvenlik güçlerimiz var. Köyün altını tamamen sığınağa çevirmişler. Belli ki bir hazırlığın içerisindeler. Orada çatışma hala daha sürüyor. Köyde bombaların, el yapımı patlayıcıların, Kalaşnikofların ve bu tür hazırlıkların ne işi var? Orayı üs haline getirdiler. Bunlar olurken çıkıp muhalefet partisinin birkaç milletvekili bana soru soruyor. Bana ne soruyorsun, git Kandil’e sor, git Karayılan’a sor da sana anlatsın ne olduğunu. Bu tip sorumsuzluklara cevaz vermeyecek bir sistemin içerisine giriyoruz. Madem biliyordun, gitseydin Diyarbakır’da milletvekili olsaydın. İstanbul’da niye oldun ve buradaki Cumhuriyet Halk Partili milletvekilinin hakkını yedin. Ötekisi de Rize’den milletvekili olsaydı. Çok önemli bir süreçten geçiyoruz. Bu süreçte inanız ki devletimizin kararlılığı var. 40-50 bin kişi sokağa çıkıp eylem yapıyordu ve yüzlerce eylem oluyordu. Bu seneki rakamı vermek isterim. 300’e ulaşmadı. 50 bin nere, 300 nere. Kürt kardeşlerimiz rahatladı orada. Bu baskı hayatla onları koparacak bir baskıydı. Şu anda rahatlar ve işlerini yapıyorlar" dedi.

Toplantının ardından Of ilçesinde giden Bakan Soylu, Cuma namazını kıldı, vatandaşlarla selamlaştı.

Zabıtayı karşısında gören dilenci, kaçarken düşüp bayıldı

SAMSUN'da karşısında zabıtayı gören yabancı uyruklu kadın dilenci, kaçarken düşerek baygınlık geçirdi. Düştüğü yerden kalkmayan dilenci, zabıtanın 'serbest bırakacağım seni' demesi üzerine kendine geldi. Dilenci daha sonra zabıta tarafından araca bindirilerek merkeze götürüldü.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri şehirde dilencilere yönelik operasyon yaptı. İlkadım ilçesinin çeşitli yerlerinde yapılan operasyonlarda karşısında zabıtayı gören yabancı uyruklu kadın dilenci kaçmaya başladı. Kısa süren kovalama sonrasında dilenci kadın düşerek baygınlık geçirdi. yaklaşık 45 dakika baygın duran kadına yanında bulunan diğer dilenci kadınlar, vatandaşlar ve zabıta ekipleri yardım etti. Bayılan kadın bir süre sonra kendine gelerek zabıtaya ilaç kullandığını ve rahatsız olduğunu söyledi. Zabıta 'serbest bırakacağım seni' demesi üzerine kendine geldi. Dilenci daha sonra zabıta tarafından araca bindirilerek merkeze götürüldü.

Operasyonda 6'sı Türk toplam 30 dilenci toplama merkezine götürüldü. üzerlerinde ise toplam 500 TL ele geçirildi. 24 yabancı uyruklu dilenci İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yabancılar Şubesi'ne teslim edildi. 6 Türk dilenci ise kabahatler kanunundan 109'ar TL para cezası yazılarak serbest bırakıldı.

Narkotik köpeği Alfa, 10 bin genci ölümden kurtardı

BURSA'da narkotik ekiplerinin düzenlemiş olduğu uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı. Polisin uyuştucu bulamadığı otomobilde arama yapan Narkotik köpeği Alfa, aracın koltuklara gizlenen 2 kilo 70 gram metamfetamini bularak, 10 bin genci zehirlenmekten kurtardı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, M.G. ve A.G. isimli şahısların İstanbul'dan temin ettikleri yüklü miktarda uyuşturucuyu 16 plakalı araçla Bursa'ya getireceğini ve burada piyasaya sürmeleri için "torbacı" olarak tabir edilen satıcılara vereceği bilgisine ulaştı. Polis ekipleri İstanbul yolu üzerinde bulunan Gemlik ilçesinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Beklenen araç dün sabah saat 04:00 civarında Gemlik otoban gişeler çıkışında görülerek takibe alındı. Yapılan operasyonda AG. ve M.G. isimli şahıslar yakalandı.

ALFA, 10 BİN GENCİ ZEHİRDEN KURTARDI

Şüphelilerin otomobilinde uyuşturucu maddeye rastlamayan ekipler, bu kez narkotik köpeği Alfa'yı devreye soktu. Alfa, otomobilin koltuğuna gizlenmiş 2 kilo 70 gram metamfetamini buldu. Ele geçirilen metamfetaminin, 10 bin kişi zehirleyebilecek kapasite de bir miktar olduğu bildirildi. Araçta yakalanan yaşı küçük olan A.G., çocuk şube müdürlüğüne teslim edilirken, M.G., ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bitlis’te UMKE ve 112 ekipleri kış boyunca 5 bin 135 hastaya müdahale etti

BİTLİS’te UMKE ve 112 ekiplerinin kış bilançosu açıklandı. 15 Kasım 2016 tarihinden bugüne kadar merkez ve kırsalda 5 bin 135 hastaya ulaşarak müdahale edildi.

Bitlis 112 Sağlık ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), kentte etkili olan kar yağışının ardından 5 bin 135 hastaya müdahale ettiklerini açıkladı. Bitlis 112 Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Mahmut Konyar, gazetecilere yaptığı açıklamada, kış mevsiminin kendileri için zor olduğunu ancak 112 ve UMKE olarak canla başla çalıştıklarını söyledi.

Konyar, bölgenin zor coğrafyasına rağmen birçok hastaya yürüyerek ulaştıklarını belirterek, "Kış şartlarında tipi de olsa don olayları da olsa çığ da düşse, bizim için hastalar öncelikli olduğu için hiçbir engel tanımadan müdahale etmeye çalıştık. Bu kış sürecinde 5 bin 135 hastamıza merkez ve kırsalda müdahalede bulunduk. Kırsalda müdahale ettiğimiz hasta sayısı 2 bin 79'dur. Kırsaldaki hastalara yeri geldiğinde UMKE olarak yürüyerek müdahale ettik. Yeri geldiğinde paletli araçlarımızı kullandık. Bazen koordineli şekilde beraber yürüdük."dedi.

Özellikle kırsalda hamile, çocuk ve kalp yetmezliği rahatsızlığı bulunan çok fazla kişi bulunduğunu da anlatan Konyar, şöyle devam etti: "Bunlar acil hasta olduğu için hayatımızı riske atarak müdahale ettik. Gittiğimiz yerler dağlık ve çığ bölgeleriydi. Ekiplerimizin önüne çığ düştü. Çok şükür ekibimiz altında kalmadı, fakat çığdan dolayı yolları kesildi. Bazen yaklaşık 10 saat hava sıcaklığının sıfırın altında 19 derecede olduğu günlerde dahi hastalarımıza müdahale ettik. Çok şükür şu an havalar güzel. Fakat rehavete kapılmadan çalışmaya devam ediyoruz. Nerede olursa olsun UMKE ve 112 ekipleri olarak, İl Özel İdaresi ve AFAD ile hastalarımıza müdahale ediyoruz."

Konyar, 10 farklı istasyondaki 32 araç ve 175 personelle çalıştıklarını, paletli ambulansın dahi gidemediği yaklaşık 100 hastaya yürüyerek ulaştıklarını belirtti. Konyar, Sağlık Bakanlığı tarafından kurulan telsiz sistemi sayesinde telefonların çekmediği alanlarda bile bu telsiz sistemi ile haberleşme sağladıklarını da dile getirerek, yetkilileri verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti.

FETÖ soruşturmasında öğretmen adliyeye sevk edildi

KOCAELİ'de, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan örgütte emniyetten sorumlu kişiler arasında olduğu iddia edilen öğretmen adliyeye sevk edildi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri meslekten ihraç edilen öğretmen Y.Y. gözaltına aldı. Terör örgütünde emniyetten sorumlu kişiler arasında olduğu ileri sürülen Y.Y'nin ayrıca Bylock kullandığı tespit edildi. Y.Y. emniyetteki işlemlerin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

Samsun'da FETÖ operasyonu:20 gözaltı

SAMSUN'da Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı FETÖ/PDY operasyonunda ByLock kullandıkları iddia edilen ve çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında çalışırken ihraç edilen 20 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organisze Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri bu sabah kent merkezi, merkez ilçeler ile Vezirköprü, Çarşamba, Alaçam ve Kavak ilçelerinde eş zamanlı FETÖ/PDY operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonda 38 adrese baskın yapan polis çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında görev yaparken mesleklerinden ihraç edilen ve ByLock kullandıkları iddia edilen 20 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ele geçen suç delillerine el kondu. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği ve gözaltı sayısında artış olabileceği bildirildi.

Kahramankazan Belediyesi '12 yıldız şehri' ödülünü aldı

AVRUPA Konseyi tarafından '12 yıldız şehriö ödülüne layık görülen Kahramankazan Belediyesi'de layık görülen prestijli ödül, düzenlenen törenle verildi. Kahramankazan Belediyesi, bu ödül sayesinde siyasi, kültürel ve turizm açısından önemli bir kazanım elde etmiş oldu. Belediye Başkanı Lokman Ertürk, "Avrupa 12 yıldız şehir ünvanına layık görülmek bizim için gurur kaynağı olmuştur" dedi. Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Başkan Yardımcısı Gaye Doğanoğlu ise "Kahramankazan Belediyesi yapmış olduğu insanı çalışmalarla kültürel iletişim ve etnik gruplar arasında toplumsal barışı sağlayıcı çalışmalarıyla bir Avrupa ilçesi olduğunu tescil ettirmiş oldu" dedi.

Belediye Başkanı Lokman Ertürk, "Avrupa 12 yıldız şehir ünvanına layık görülmek bizim için gurur kaynağı olmuştur" dedi. Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Başkan Yardımcısı Gaye Doğanoğlu ise "Kahramankazan Belediyesi yapmış olduğu insanı çalışmalarla kültürel iletişim ve etnik gruplar arasında toplumsal barışı sağlayıcı çalışmalarıyla bir Avrupa ilçesi olduğunu tescil ettirmiş oldu" dedi.

Kahramankazan Belediye salonunda gerçekleşen lasman toplantısında Belediye Başkanı Lokman Ertürk'e ödülü, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Başkan Yardımcısı Gaye Doğanoğlu takdim etti. Törende ayrıca Dış İşleri Bakanlığı Çok taraflı Siyasi İşler Genel Müdürü Eski Büyük Elçi Hasan Ulusoy, daire amirleri ve çok sayıda vatandaş hazır bulundu.

12 yıldız şehri ödülüne başvurunun ardından Kahramankazan Belediyesinin 15-30 Ekim 2016 tarihleri arasında, sosyal belediyecilik anlamında yapmış olduğu çalışmalar, halkın katılımı, halkla beraber demokratik çalışmaların ifade edilmesi, sosyal belediyecilik anlamında yapmış olduğu çalışmalar, Jüri tarafından Avrupa Konseyi kriterlerinin yerine getirildiğinin değerlendirilmesinden sonra belediyenin ödüle layık görüldüğü belirntildi. Avrupa'da bulunan 200 bin belediye arasında 60 belediyenin katılımıyla 23 belediye ödüle layık görüldü. Türkiye'de ise 6 belediye bu ödüle layık görüldü. Kahramankazan Belediyesi ile birlikte Antalya Büyükşehir, Lüleburgaz, Kadıköy, Beşiktaş ve Büyükçekmece Belediyeleri ödüle layık görüldü.

AVRUPA 12 YILDIZ ŞEHRİ UNVANI GURUR KAYNAGIMIZ

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, Avrupa Konseyi'nin demokrasi haftasındaki ana temasının, farklı kültürlerle aynı toplumda yaşamak olduğunu belirtti. Ertürk, "Biz de buna müracaat etmiştik. Kazan farklı kültürlerdeki insanların yaşadığı 81 vilayetten insanların göç ettiği, buna rağmen adli olayların en az yaşandığı, Laz'ı, Kürt'ü, Çerkez'i, Boşnak'ı Arap'ı Türkmen'i ve en sonunda Suriyelilerle bu farklılıkların zenginliğe dönüştüğü, sosyal barış ve huzurun temin ve tesis edildiği, kardeşliğin ve hoşgörünün en iyi şekilde sağlandığı ilçedir. Bununla beraber yaptığımız müracaatla şeffaf, saydam, katılımcı halkın katılımlarıyla yönetilen bir belediye anlayışını en iyi şekilde uyguladığımızı düşünüyoruz ve bu konudaki Avrupa 12 yıldız şehir ünvanına layık görülmek bizim için gurur kaynağı olmuştur" dedi.

AVRUPA İLÇESİ OLDUĞUNU TESTİL ETTİRDİ

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Başkan Yardımcısı Gaye Doğanoğlu ise Kahramankazan Belediyesi'nin 15 Temmuz ve 30 ekim 2016 tarihleri arasında yapmış olduğu çalışmaları halka beraber yaptığını dile getirdi. Doğanoğlu, demokratik çalışmaların ifade edilmesinin sosyal belediyecilik anlamında yapılan bu çalışmalar kapsamında yerine getirildiğini belirterek, "Yaklaşık 200 bin belediyeden 60 belediye katıldı. 23 belediye 800 milyon nüfuslu Avrupa Konseyi'nden Kahramankazan Belediyesi 23 belediyeden biri olarak bu ödülü aldı. Türkiye'de 6 belediyemiz bu ödüle layık görüldü. Bu belediyelerimiz Lüleburgaz Büyükçekmece Kadıköy Beşiktaş, Antalya ve Kahramankazan belediyemizdir. Kahramankazan bu ödülü aldıktan sonra 800 milyon nüfuslu Avrupa Konseyi'nde tanınırlığı artacak. Kahramankazan Belediyesi yapmış olduğu insanı çalışmalarla kültürel iletişim ve etnik gruplar arasında toplumsal barışı sağlayıcı çalışmalarıyla bir Avrupa ilçesi olduğunu tescil ettirmiş oldu" dedi.

Besni'de alev alan otomobilde hasar oluştu

ADIYAMAN'ın Besni İlçesi'nde otomobilin motor kısmında çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Yangın, öğle saatlerinde Küçük Sanayi Sitesinde meydana geldi. Bakımda olan Mikail Ertürk'e ait olan 02 DY 774 plakalı otomobilin motor kısmından birden alevler yükseldiğini görenler, durumu itfaiyeyi bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye erleri tarafından söndürülen yangın nedeniyle otomobilde hasar oluştu. Ekipler, yangının çıkış nedenini araştırıyor.

