DHA YURT BÜLTENİ-7

1)BAKAN SOYLU GÜVENLİK İÇİN ERZURUM'DA

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Erzurum'da düzenlenen ve 8 ili kapsayan, Halk oylaması bölge güvenlik toplantısına katıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugün saat 10.45'de özel uçakla beraberinde Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, Sahil Güvenlik Komutan Vekili Tuğamiral Bülent Olcay olduğu halde Erzurum'a geldi. Çocuklar tarafından çiçek verilen Bakan Soylu'yu Vali Seyfettin Azizoğlu, Ak Parti Erzurum Milletvekili Orhan Deligöz, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen (AKP) 9'uncu Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Özoğlu, protokol üyeleri ve partililer karşıladı. Bakan Soylu ve beraberindekiler toplantının yapılacağı Palandöken Dağı'daki Sway Hotele geçti. Bakan Soylu, Erzurum, Ağrı, Kars, Bayburt, Ardahan, Iğdır, Artvin ve Erzincan'ın vali, il emniyet müdürü ve jandarma komutanlarıyla toplantı yaptı. Toplantı, basına kapalı olarak gerçekleşti.

Görüntü Dökümü



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-Süleyman Soylu'nun havaalanında karşılanması



-Süleyman soyluya çiçek verilmesi



-Protokol ve partililer ile tokalaşması



-Süleyman Soylunun güvenlik toplantısıa katılması



-Toplantıya katılanlar ile tokalaşması



Haber: Turgay İPEK - Kamera: Zafer KUMRU / ERZURUM,()

SÜRE: 03.02 BOYUT: 182 MB

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2)SOBAYI BENZİNLE YAKMAYA ÇALIŞIRKEN ALEVLER İÇİNDE KALDI

SAKARYA'nın Karapürçek İlçesi'nde bir akaryakıt istasyonunun ofisinde sobayı benzinle yakmaya çalışan F.K. alevler içerisinde kaldı. F.K'nın vücudunda yanıklar oluştu.



Karapürçek'te bir akaryakıt istasyonunun ofisinde ısınmak için sobayı yakmaya çalışan F.K. sobanın içine benzin döktü. Sobanın bir anda parlaması sonucu alevler içinde kalan F.K. koşarak dışarıya çıktı. Bu sırada çevrede bulunanlar F.K'nın üstüne su dökerek müdahale etti. Vücudunda yanıklar oluşan F.K. olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. F.K'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı. F.K'nın sobaya benzin dökmesi, alevler içinde kalarak dışarı koşmasını kameralar kaydetti.

Görüntü Dökümü



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Güvenlik kamerası görüntüleri

Aziz GÜVENER/KARAPÜRÇEK(Sakarya), ()

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3)SADAKA KUTUSUNU ÇALAN HIRSIZLAR YAKALANDI

ANKARA'nın Kahramankazan ilçesinde sadaka kutusunu çalan hırsızlar, güvenlik kamerası görüntüsü ile yakalandı. Evlerinden alınan zanlılar, adliyeye sevk edildi.



Müşteri kılığında dükkana giren 3 kişiden ikisi dükkan sahiplerini oyalarken, diğeri ise tezgah üzerinde bulunan sadaka kutusunu montunun altına alıp, kayıplara karıştı. Peşinden diğer iki arkadaşı ise hiçbir şey olmamış gibi dükkandan ayrıldı. Bir diğer hırsızlık olayı ise, yine bir telefon bayisinden hafıza kartı çalınması oldu. Müşteri kılığında dükkana giren hırsız, gözüne kestirdiği hafıza kartını alarak ayrıldığı görülüyor. Kazan Emniyeti, güvenlik kameralarına yansıyan her iki hırsızlığı da gerçekleştirenin aynı kişi olduğunu tespit etti. 3 kişi, dün gece evlerinden alınarak adliyeye sevk edildiler.

BİZİM İLGİMİZ YOK, GÖRMEDİK

Sadaka kutusunu çalan 22 yaşındaki Enver B. mahkemede verdiği ifadede, ihtiyacı olduğu için çaldığını söyledi. Arkadaş oldukları öğrenilen diğer iki kişi Metin K. ve Ferit S. ise ifadelerinde, Enver B. İle kapıda selamlaşıp telefon tamiri için dükkana girdiklerini belirttiler. Zanlılar, arkalarından gelen Enver B.'yi ise daha sonra görmediklerini ve hırsızlıkla ilgilerinin olmadığını iddia ettiler. Duruşmanın ardından hakim, Enver B.'yi tutuklu, diğer iki arkadaşın ise tutuksuz yargılanmasına karar verdi. Enver B. Sincan Cezaevi'ne gönderildi.



Öte yandan sadaka kutusundan bulunan paranın tahmini 55 TL, hafıza kartının piyasa değerinin ise 45 TL olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü



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-Sadaka kutusu çalınma anı görüntüleri



-Hafıza kartı çalınma anı görüntüleri,



-Sadak kutusunun çalındığı dükkan sahibi ile röportaj,



-Hafıza kartının çalındığı dükkan sahibi ile röportaj,



-Enver B'nin cezaevine gönderilmesi

Hasan POLAT/KAHRAMANKAZAN(Ankara), ()-

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4)'EVET' DEMEK İÇİN CHP'DEN İSTİFA ETTİ



KAHRAMANMARAŞ'ın Ekinözü İlçesi'nde CHP'li Cuma Uzun, referandumda hayır demek için partisinden istifa ettiğini belirterek, "Gelin 'Evet' diyelim bir olalım, yeni Türkiye'yi beraber kuralım. Güçlü Türkiye için bende varım" dedi.

2014'te yapılan yerel seçimlerinde de CHP'den Ekinözü Belediye Meclisi üyesi adayı olan ancak seçilemeyen Cuma Uzun, parti üyeliğinden istifa ettiğini CHP'ye bildirdi. İşlemlerin hızlı yürümesi için istifa dilekçesini Elbistan İlçe Seçim Kurulu aracılığıyla gönderdiğini kaydeden Uzun, "16 Nisan'da yapılacak referandumda 'Hayır' demeyip 'Evet' demek için partimden istifa ettim" dedi.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve milletvekillerinin 15 Temmuz sonrası birlik ve beraberlikten yana olmadıklarını belirten Cuma Uzun, şunları söyledi:



"Cumhuriyet Halk Partisi anayasaya ve başkanlık sisteminde referandumda oyunu hayır kullanacak olması bizleri gerçekten derinden üzdü. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir üyesi olarak sayın genel başkanımızın tavrını desteklemiyor ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ediyorum. Yeni Türkiye'nin inşasında hep birlikte yürüyeceğimize yılmadan ve yıkılmadan mesafeler katledeceğimize birbirimize omuz vereceğimize yürekten inanıyorum. Şahsım ve değerli dostlarımla referandumda devletimizin ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında olduğumuzu, ülkemizin birliği, beraberliği ve refahı için referandumda oyumuzun evet olduğunu açıklıyorum. Karanlıktan şikayet etmeyin, karanlığa bir mumda siz yakın. Gelin 'Evet' diyelim bir olalım, yeni Türkiye'yi beraber kuralım. Güçlü Türkiye için bende varım."

Görüntü Dökümü



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- Uzun'un konuşması



- CHP üyelik kartı



- Uzun'un evet kitapçığını okuması



- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: KAHRAMANMARAŞ-)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 41 MB

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5)ELAZIĞ'DA PKK VE FETÖ/PDY OPERASYONLARI

ELAZIĞ'da, Polis ve Jandarma ekiplerinin terör örgütleri PKK ve FETÖ/PDY'ya yönelik bir çok adrese düzenledikleri operasyonda 17 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medyada PKK'nın propagandası yaptıkları tespit edilen 12 ayrı adrese bu sabah saatlerinde eşzamanlı operasyon düzenledi. Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü PKK/KCK soruşturmaları kapsamında düzenlenen operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 12 kişi, Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilerek sağlık kontrollerinin ardından, ifadeleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.



Öte yandan, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de aynı saatlerde kent merkezinde PKK ve FETÖ'ya yönelik düzenlediği ayrı oparasyonda 4 kişi PKK'dan, 1 kişi de FETÖ'dan gözaltına alınarak, sorguları yapılmak üzere Emniyet Müdürlüğüne sevk edildi.

Görüntü Dökümü



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-Hastaneden görüntü



-Jandarma tarafından getirilen şüpheliler



-Şüphelilerin hastaneye giriş çıkışları



-Jandarma aracının gidişi



-Polisin getirdiği şüpheliler



-Genel ve detay görüntü



Haber-Kamera: Şahismail GEZİCİ/ELAZIĞ, ()

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