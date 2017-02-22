DHA YURT BÜLTENİ-7

ALAŞEHİR'DE EŞİ VE KIZINI ÖLDÜREN BİLAL KUPAL; 'KARIM BENİ ÖLDÜRMEYE ÇALIŞTI' (EK)

1)CENAZELERİ TESLİM ALINDI

Manisa'nın Alaşehir İlçesi'nde, Bilal Kupal tarafından defalarca bıçaklanarak öldürüldüğü ortaya çıkan eşi Suriye Kupal ve kızı Ayşe Kupal'ın otopsi işlemi tamamlandı. Hamile olduğu belirlenen Suriye Kupal ile kızı Ayşe Kupal'ın cenazeleri, Suriye Kupal'ın babası Bekir Ilgaz'a teslim edildi. Cenazelerin, Manisa'nın Alaşehir İlçesine bağlı kırsal Caberburhan Mahallesi'nde bugün ikindide toprağa verileceği bildirildi.

Görüntü Dökümü

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-Cenazeler alınırken görüntü

(Haber: İZMİR, Kamera: Bahri KARATAŞ / İZMİR, )



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2)OĞLU SURİYELİLER TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN BABA: ONLARA YÜREĞİMİZİ AÇTIK, CİĞERİMİZİ YAKTILAR

ADANA'da işten dönerken yolunu kesen Suriyeli olduğu ileri sürülen 2 genç tarafından sırtından bıçaklanarak öldürülen 18 yaşındaki Yakup Kırlangıç'ın babası 43 yaşındaki Ahmet Kırlangıç, "Onlara evimizi, yüreğimizi açtık, ama ciğerimizi yaktılar" dedi.Merkez Yüreğir İlçesi'ndeki Yeşilbağlar Mahallesi'nde oturan Yakup Kırlangıç, Keresteciler Sitesi'nde çalıştığı iş yerinden dönmeyince yakınları aramaya çıktı. Yakup Kırlangıç, sokakta sırtından bıçaklanmış olarak bulundu. Çevredeki vatandaşlar tarafından hastaneye kaldırılan Kırlangıç, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yakup Kırlangıç'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürülürken, polis, olaya karıştığı ileri sürülen Suriyeli 2 genci yakalamak için çalışma başlattı. Otopsisi tamamlanan Yakup Kırlangıç'ın cenazesini teslim almak için Adli Tıp Kurumu Morgu'na gelen acılı baba Ahmet Kırlangıç, "Oğlum mobilya imalathanesinde çalışıyordu, akşam eve dönerken 2 Suriyeli genç yolunu kesmiş. Cep telefonunu istemişler. O da vermek istemeyip, kaçmaya çalışınca arkasından yetişip sırtına bıçağı saplamışlar. Hastaneye kaldırıldı, ama kan kaybından vefat etti. Biz Suriyelilere evimizi açtık. Misafir ettik, onlara yüreğimizi açtık. Ama onlar bizim ciğerimizi yaktı" diye konuştu.



Yakınlarının cenazesini teslim aldığı Yakup Kırlangıç, toprağa verildi. Polis olaya karışan 2 Suriyeli genci yakalamak için çalışmasını sürdürüyor.

Görüntü Dökümü



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- Ölen çocuğun babasının konuşması



- Adli Tıp Kurumu önünde ağlarken görüntüsü



- Adli Tıp Kurumu önünden genel görüntüler



- Ölen Yahya Kırlangıç'ın sağlık fotoğrafı



- Ölen Yakup Kırlangıç'ın babası ile çekildiği fotoğraf

SÜRE:01'22" BOYUT:154 MB

Haber-Kamera:Fatih KARAÇALI/ADANA,()

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3)DİNLENME TESİSLERİNDE OTOBÜSLERİ SOYAN 2 ŞOFÖR İLE 2 MUAVİN YAKALANDI

SAKARYA, Düzce, Ankara, İstanbul, Yalova, Bursa, Balıkesir ve Tekirdağ'da şehirler arası otobüslerin mola verdiği tesislerde otobüslere girip hırsızlık yapan 2'si otobüs şoförü, 2'si otobüs muavini 4 kişi Pamukova'da jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı. 4 zanlının otobüslere girmesi ve jandarmanın operasyonu güvenlik kameralarına yansıdı.

Geçen yıl Aralık ayında D-650 Karayolu Pamukova mevkiinde mola veren şehirlerarası otobüslerde peş peşe hırsızlık olaylarının yaşanması üzerine jandarma ekipleri inceleme başlattı. Hırsızlık yapılan saatlerde dinlenme tesislerine beyaz renkli bir otomobilin geldiğini tespit eden jandarma ekipleri, plaka tanıma sisteminde yaptıkları incelemede hırsızlık olaylarında 06 DJ 0208 plakalı otomobilin kullanıldığını belirledi. Önceki akşam bir dinlenme tesisinde sivil araçlarla önlem alan jandarma ekibi, plakası tespit edilen aracın tesise gelmesi ile operasyon başlattı. Mola veren otobüslerden hırsızlık yapan kişiler otomobile bindikleri anda yakalandı. Zanlıların bir firmada otobüs şoförlüğü yapan 49 yaşındaki Cengiz D. ve 50 yaşındaki Ekrem K. ile muavinler 30 yaşındaki Alper A. ve 29 yaşındaki Ersin Y. olduğu belirlendi. 4 zanlının üzerinden isimlerine düzenlenmiş olan Polis Emeklileri Yardımlaşma Derneği ve Polis Haberleri Gazetesi tanıtım kartları ele geçirildi.

4 zanlının çalışmadıkları günlerde aynı otomobile binerek Sakarya, Düzce, Ankara, İstanbul, Yalova, Bursa, Balıkesir ve Tekirdağ illerindeki dinlenme tesislerinde aynı yöntemle yaklaşık 7 yıldır hırsızlık yaptıkları tespit edildi. Cengiz D, Ekrem K, Alper A. ve Ersin Y. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü



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Dinlenme tesislerinin güvenlik kamerası görüntüleri



Şüphelilerin tesislere girmesi



Otobüslere girerek hırsızlık yaptıktan sonra çıkmaları



Araca binmeleri



Jandarmanın yakalama anı



Adliyeye sevk edilmeleri



HABER-KAMERA: İsmail ÇETİNTAŞ-PAMUKOVA(Sakarya), ()

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4)KADIN ÇİFTÇİLERE HİBE DÜVE

GIDA Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından bu yıl ilk kez uygulamaya konulan "Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Programı" kapsamında Sakarya'da öncelikli olarak kadın çiftçilere Şili'den ithal edilen Simental cinsi damızlık düveler hibe edildi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ilk kez 2016 yılında uygulamaya koyduğu "Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Programı" kapsamında kadınların iş gücüne katkı sağlamak amacıyla hibe düve verdi. Genç çiftçilere 30 bin liraya kadar karşılıksız destek sağlanması kapsamında yapılan projeden yararlanmak için 397 bin genç çiftçi bakanlığa başvururken Sakarya'da bu proje kapsamında 6 kadın çiftçiye Şili'den ithal edilen Simental cinsi 6'şar tane düve verildi. Hibe düve dağıtımı yapılan ilçelerden biri de Söğütlü ilçesi oldu. Söğütlü İlçe Gıda ve Tarım ve Hayvancılık Müdürü Mustafa Gürkan proje kapsamında ilçede toplam 229 başvuru yapıldığını belirterek, "İlçemizde bu kapsamda 5 genç kadın çifçiye 6'şar baş dişi hayvan desteği sağlanmıştır" dedi.

Belediye Başkanı Hüseyin Genç ise hayvanların 5 Ocak tarihinde yurt dışından getirilerek genç çiftçilere teslim edildiğini belirterek, hükümet programında yer alan Genç Çiftçi Projesi'nin 2017-2018 yıllarında devam edeceğini ifade etti.

Söğütlü'de 5 çiftçi kadından biri olan Hasanfakıh Mahallesi'nde yaşayan 30 bin lira değerinde 6 tane düve verilen 28 yaşındaki Ayşegül Çetin, "Bu düvelerin hepsi benim çocuğum gibi. Çocuklarımdan farksız. Biz zaten bu işi yapıyorduk, başvurduk hiç tahmin etmiyorduk bize çıkacağını çıktı. Projede tercih yapan kişilerin genç olması gerekiyormuş. Maddi durumu olmayanlara daha çok avantaj sağlıyor. Sonuçta evde boş durmaya gerek yok" dedi.

Ayşegül Çetin'in eşi Avni Çetin ise, "Köyde oturupta bu işleri yapıyor olmam ve eşime de çıkmasına açıkcası sevindim. Zaten biz bu işle ilgileniyorduk, ne oldu? Bir ekstra daha oldu. Köyde durduğumuz zaman hayvan bakmak mecburiyetindeyiz zaten. Bakmadan da olmuyor. Bu iş şans, nasip işi işte. Köyde 5-6 kişi başvuran oldu, bize çıktı. Şimdi düveydiler, inek olacaklar. Buzalarından faydalanacağız, ne olacak çoğalacaklar belli bir zaman sonra. Şimdi 6 ile başladık, seneye nasip olursa 12 olacak. Onların yavruları de düve olursa besilik dana, ne bileyim inek olacaklar" diye konuştu.

Görüntü Dökümü



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Düvelerden görüntü



Ayşegül Çetin ve eşi ile röp.

Zafer TOKUŞ-Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya), ()