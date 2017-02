DHA YURT BÜLTENİ-7

1)ÖĞRENCİSİNİ SIRTINDA TAŞIDI

SAKARYA'nın Karasu İlçesi'nde beden eğitimi öğretmeni Yahya Celep yürümekte güçlük çeken öğrencisini aktivitelere katmak için sırtında taşıdı. Öğretmenin öğrencisini sırtında taşıdığı fotoğraf sosyal medyada yayınlanınca öğretmen övgüler aldı. Karasu Limandere Ortaokulu'nda beden eğitimi öğretmeni olan Yahya Celep'in öğrencisini sırtında taşıdığı fotoğraf sosyal medyada yayınlandı. Yürümekte zorluk çeken öğrencisini sırtında taşıyan Yahya Celep büyük övgü topladı. 5'inci sınıftaki kız öğrencisinin yürümekte güçlük çektiğini, ameliyat olacağını belirten Yahya Celep, okulun bahçesinde yaptıkları spor aktivitesine öğrencisini de katmak için sırtında taşıdığını söyledi.

Görüntü Dökümü



-----------------------



Öğretmenin derste görüntüsü



Okuldan görüntü



Okul müdürü ile röp.

-Öğrencisini sırtında taşıma fotosu

ADAPAZARI(Sakarya), () -

=============================================

2)MERSİN ŞEHİR HASTANESİ'NDE 'HEMŞİRE KRİZİ' CEP TELEFONUYLA GÖRÜNTÜLENDİ



MERSİN'de, 3 Şubat'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım tarafından açılan Türkiye'nin ilk şehir hastanesi olan Mersin Şehir Hastanesi'nde yaşanan 'hemşire krizini' hasta yakınları cep telefonuyla görüntüledi.

Bir yakınının tedavisi için şehir hastanesine giden 26 yaşındaki Hüseyin Ertaş, doktorun yönlendirmesi üzerine enjeksiyon bölümüne geçti. Bölümün olduğu kapıda yaklaşık 20 kişinin biriktiğini gören Hüseyin Ertaş, iddiaya göre hemşire olmadığı için, güvenlik görevlileri ile çıkan tartışmaları cep telefonu ile görüntüledi. Görevli hemşireyi 30 dakika boyunca beklediklerini söyleyen Ertaş, "Hasta olan baldızımı yeni açılan hastaneye götürdüm. Fiş alıp yeşil alana geçtiğimde, enjeksiyon bölümünde 'nerede bu hemşireler' diye tartışmalar başladı. Hiç hemşire yoktu bölümde. Güvenlik görevlileri geldi. Tartışma büyüyünce hemşire geldi. Ameliyatlı bir kadına iğne yapması gerekiyordu ama kadın acı içinde hemşire bekledi. Hemşireler de vatandaşlara bağırdı. Enjeksiyon bölümünde iğne yapacak hemşire yok. Bu nasıl bir ayıp" dedi.

Cep telefon ile çekilen görüntülerde, hemşire olmadığı için tepki gösteren hastalar ve yakınlarının yanına güvenlik görevlileri geliyor. Bir süre sonra konuşma tartışmaya dönüyor. Bazı vatandaşlar güvenlik görevlileri tarafından uzaklaştırılırken, bazıları da seslerini yükselterek görevlilere bağırmaya başlıyor.



BAŞHEKİM: HEMŞİRE GECİKMİŞ



Mersin Şehir Hastanesi Başhekimi Recep Aydın ise gecikmenin hemen fark edildiğini ve olayın yaşandığı bölüme ek personel görevlendirildiğini söyledi.

Başhekim Aydın, "Olay, 12 Şubat'ta yaşanmış. Hemşire bir sorunundan dolayı 15 dakika gecikmiş. Biz de bunu kayıt altına almışız. 5 hasta yakınından imza almışız, gecikme yaşandığına dair. Hemen ardından enjeksiyon ile ilgili eksikliğin farkına varıldığı için ikinci hemşireyi görevlendirmişiz. Hiç bir hastanede günde 50-60 arası enjeksiyon yapıldığı için ikinci bir hemşire görevlendirilmez ama biz aksama olmasın diye görevlendirdik. Şu an enjeksiyon bölümünde böyle bir sorun yoktur."

Görüntü Dökümü

-------------------------

- Hastanenin tabelası

- Hastaneden görüntüler

- Polikliniklerin girişi



***CEP TELEFONU GÖRÜNTÜSÜ***



- Vatandaşlar hemşireleri beklerken



- Vatandaşlar güvenlik görevlisi ile tartışırken



- Vatandaşlar bağırıken



- Hüseyin Ertaş'ın konuşması



- Genel ve detay görüntüler



SÜRE: 05'12" BOYUT: 319.74 MB



Haber-Kamera: İbrahim MAŞE/ MERSİN, ()

====================================================

3)AÇ KALIP TUNCELİ MERKEZE İNEN DOMUZLARI ELLERİYLE BESLEDİLER

TUNCELİ merkez Atatürk mahallesinde 3 arkadaş, kırsal alanda kötü hava koşulları nedeniyle aç kaldıkları için şehir merkezine inen 5 Domuza elleriyle yemek vererek besledi. Gençler, kimisi için tehlikeli sayılabilecek bu girişimi cep telefonu ile kayıt ettiler. Kırsal kesimde çetin geçen kış koşulları nedeniyle yiyecek bulumadıkları için gece saatlerinde Tunceli kent merkezine inen yaban Domuzları ilginç görüntülerin oluşmasına neden oldu. Atatürk mahallesinde insanların onlara yemek vermesi nedeniyle gece geç saatlerde mahalleye inen domuzları 3 arkadaş elleriyle besledi. Bulundukları araçtan yanlarına çağırdıkları domuzları elleriyle besleyen gençler, kimisi için tahlikeli sayılabilicek olan bu yardımıda cep telefonu ile kayıt altına aldı.

Görüntü Dökümü:



-------------------



-Domuzlardan görüntüler



-Araç içerindeki gençlerin görnütüsü



-Gençlerin domuzlara elleriyle yemek vermeleri



-Gençlerin diyalogları



-Genel görüntüler



Haber-Kemar.Ferit DEMİR/TUNCELİ,()-

===========================================

4)İŞKENCE YAPILAN KÖPEĞE EL KONULUP SAHİPLENDİRİLDİ







ISPARTA'nın Keçiborlu İlçesi İnecisu Köyü'nde boğazından zincirle bağlı olduğu evin bahçesinde küçük bir çocuk tarafından sopayla dövülerek işkence yapılan köpeğe HAYTAP tarafından el konuldu. Sahipleri tarafından işkenceye maruz kaldığı için el konulan Akbaş cinsi köpeki, İstanbul'da yaşayan Funda ve Aykut Gürsoylar ailesi sahiplendi. Isparta'da Keçiborlu İlçesi İncesu Köyü'nde 2 katlı bir evin önünde küçük bir çocuk tarafından sopayla vahşice dövülme anını cep telefonuyla çeken kişi sosyal paylaşım sitesinden paylaştı. Görüntülerin kısa sürede çok sayıda tarafından paylaşılmasıyla çok kişi yaşanan olaya tepki gösterdi. Görüntüleri internet sitesinden paylaşıldığını gören Hayvan Hakları Federasyonu HAYTAP yetkilileri durumu yetkililere bildirdi. Bunun üzerine Isparta Milli Parklar Müdürlüğü ve jandarma İnecisu Köyü'nde işkence edilen Akbaş cinsi köpeğin sahiplerine tutanak tutarak köpeği alıp HAYTAP'a teslim etti. Köpeğe işkence eden kişiye de 450 TL para cezası uygulandı.



HAYTAP tarafından klinikte tedavi altına alınan köpek İstanbul Riva semtinde yaşayan Funda-Aykut Gürsoylar çiftine teslim edildi. Yeni evinde çok mutlu olduğu görülen köpğe Cesur ismi verildi. Cesur'un yeni evinde Gürsoylar'ın kızları Nisa ile oynarken görülmesi HAYTAP tarafından internetten hazırlanmış bir videoyla paylaşıldı.

Görüntü Dökümü:



------------------------



(Cep telefonu görüntüsü)



Köpeğin dövülme anı



Köpeğin götürülmesi



Köpeği klinikte tedavisi



Köpek yeni evinde



Köpeğin Nisa Gürsoylar ile oynaması







Haber: Ali Can ZERAY/EDİRNE,()

=========================================================

5)DOĞU BUZ KESTİ: GÖLE -33

Şubat ayının son günlerine gelinmesine rağmen Doğu Anadolu Bölgesi'nde dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor. Türkiye'nin en soğuk yerleşim birimi sıfırın altında 33 derece ile yine Ardahan'ın Göle ilçesi oldu.



Yüksek basıncın etkisi altında olan Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz yönde etkiliyor. Merkez Palandöken İlçesindeki Yunusemre Mahallesi'nde pazarcılar, meyve sebzelerin donmaması için soba kurdu. Pazar esnafı sabah saatlerinde sıcaklığın çok düşük olması nedeniyle tezgahlarını öğlene doğru açabildiklerini, akşam da erkenden topladılarını söylediler. Sanayi esnafı ise hava sıcaklığının eksi 15 derecenin altına düşmesi ile dizel yakıtlı taşıtların depolarında donma olduğunu bildirdiler.



Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü verilerine göre dün gecenin en düşük sıcaklıkları sıfırın altında olmak üzere Ardahan'ın Göle ilçesinde 33, Ağrı'da 30, Muş'un Bulanık, Erzurum'un Horasan'da 29, Ardahan'da 26, Kars'ta 24, Muş'ta 20, Erzurum ve Iğdır'da 17, Erzincan'da 9 dereceyi buldu. Dondurucu soğuklar bölgede etkisini bir kaç gün daha sürdürecek.

Görüntü Dökümü



-------------------------



-Muhabir Hümeyra Pardeli'nin anonsu



-Çatılardaki buzları kıran itfaiye görevlileri



-Sanayi esnafı ile röp.



-Pazar esnafı ile röp.



-Pazar esnafının tezgahında soba kurması



-Yanan sobadan detay

Haber: Hümeyra PARDELİ - Kamera: Zafer KUMRU / ERZURUM,()



SÜRE: 04.41 BOYUT: 281 MB

===================================================

6)METİNER: REFERANDUMDA YÜZDE 60 'EVET' ÇIKAR

AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, 16 Nisan'da yapılacak referandumda yüzde 60 oranında 'evet' çıkacağını iddia etti. Metiner, "Kılıçdarolu’nun 'hayır’ında hayır yok ama Erdoğan’ın ve Bahçelinin 'evet’inde hayır vardır" dedi.



Ak Parti Milletvekili Mehmet Metiner, memleketi Adıyaman'ın Kahta ilçesinde çeşitli temaslarda bulundu. 16 Nisan'da yapılacak referandumda halkın yeni sistemi onaylayacağını ifade eden Metiner, çıkacak oyun yüzde 60'ın altında olmayacağını savundu. Türkiye’nin gündeminin Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi halk oylamasına kilitlendiğini ifade eden Metiner, şöyle dedi:

"Türkiye’nin gündemi şimdi tamamen Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile yapacağımız halk oylamasına kilitlenmiş durumdadır. Benim kanaatim o ki yüzde 60’ın altına düşmeyecek oran ile yeni sisteme Türkiye halkı 'evet' diyecektir. Şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Adıyaman, Kahta hepsi 'evet' diyor. Adıyaman’ın da diğer illerden daha farklı bir sonuç alacağı kanaatindeyim. Yüzde 60’ın altına düşmeyecek oy oranıyla Türkiye kendi sistemini 'evet' ile ve dolayısıyla hayırla karşılayacaktır. Kılıçdarğolu’nun 'hayır’ında hayır yok ama Erdoğan’ın, Bahçelinin 'evet’inde hayır vardır. İnşallah güçlü bir 'evet'le Türkiye hayırlı bir kapıyı aralamış olacaktır."

Görüntü Dökümü



---------------------------------



- Mehmet Metiner'in temasları



- Mehmet Metiner ile röp.



- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Haci BOZKURT-ADIYAMAN-)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 150 MB

===============================================



7)KARKAMIŞ'TA 12'NCİ KEZ ÖZEL GÜVENLİK BÖLGESİ UYGULAMASI

GAZİANTEP Valiliği, Fırat Kalkanı Harekatı ile TSK tarafından desteklenen Özgür Suriye Ordusu güçlerinin denetimine geçen Suriye'nin Cerablus İlçesi ile komşu olan Karkamış İlçesi'ndeki sınır hattında bulunan alanı, 12'nci kez 15 gün süreyle 'Özel Güvenlik Bölgesi' ilan etti.Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklamada, Suriye sınırında güvenlik durumunu desteklemek, vatandaşın can ve mal güvenliğini olası tehdit ve tehlikelerden bertaraf etmek üzere özel güvenlik bölgesi uygulaması kararının alındığın belirtilerek şöyle denildi:



"Suriye sınırında güvenlik durumunu desteklemek ve ayrıca vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini olası tehdit ve tehlikelerden bertaraf etmek üzere; 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesi gereğince; Beşkılıç-Türkyurdu arasında kalan hududun geri bölgesinde, 20 Şubat 2017 Pazartesi günü saat 17.00'de başlayıp, 06 Mart 2017 Pazartesi günü saat 17.00'de bitecek şekilde 15 gün süre ile Valiliğimizce Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilmesine karar verilmiştir. Buna göre 20 Şubat 2017-06 Mart 2017 tarihleri arasında Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilen yerlerde her türlü araç ve insan giriş-çıkışının kontrolü, gerektiğinde yasaklanması ve gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılacaktır."

GAZİANTEP/

=================================================

8)ANNE VE OĞLU MOTOSİKLET KAZASINDA ÖLDÜ

ANTALYA'nın Demre İlçesi'nde 19 yaşındaki İsa Uvaçin ile annesi 38 yaşındaki Menhiye Uvaçin, iş çıkışı motosikletle eve giderken otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.



Kaza, dün gece Demre Toptancı Hali kavşağında meydana geldi. Haldeki bir depoda çalışan Menhiye Uvaçin ve oğlu İsa Uvaçin iş çıkışı eve gitmek için motosikletle yola çıktı. İsa Uvaçin'in kullandığı motosiklete kavşakta 22 yaşındaki Y.T.'nin kullandığı 07 AZD 28 plakalı otomobil çarptı. Kasksız anne ve oğlu çarpmanın etkisiyle metrelerce uçtu. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri Menhiye ve İsa Uvaçin'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Otomobil sürücüsü polis tarafından gözaltına alındı.



Kazayı duyup gelen anne ve oğlun yakınları gözyaşlarına boğuldu. Savcının incelemesinin ardından anne ve oğlun cenazesi Demre Devlet Hastanesi morguna konuldu.



İsa Uvaçin'in yaklaşık 3 ay önce evlendiği ve memleketi Şanlıurfa'dan Demre'ye gelerek Toptancı Hal'de çalışmaya başladığı belirtildi.

Görüntü Dökümü



-------------



- Kaza yerinden görüntüler



- İsa Uvaçin'in fotoğrafları



26.1 MB /// 00.49"



HABER- KAMERA: Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya), ()

==============================

9)TİYATRODA DA ENGELLERİ AŞTILAR

MERSİN Büyükşehir Belediyesi, kentte yaşayan engelli bireylerin topluma kazandırılması için yaptığı çalışmalar kapsamında, oyuncularının tamamını zihinsel engelli bireylerin oluşturduğu, 'Kral Lear'ın Dikenli Gülleri' adlı oyunu öğrencilerle buluşturdu. Toroslar Belediyesi Yunus Emre Kültür Merkezi'nde sahnelen oyunu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Mersin Konsolosu Ayşen Volkan İnanıroğlu, Büyükşehir Belediyesi Engelliler Dairesi Başkanı Hasan Celal Taş'ın yanı sıra İbni Sina İşitme Lisesi, Mersin Büyükşehir Belediyesi Özel Eğitim Uygulama Merkezi, Alsancak Lions Ortaokulu, Yunus Emre İşitme Engelliler Okulu ve Mimar Sinan Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri izledi. William Shakespeare'in önemli trajedilerinden biri olan oyunda, kendilerine verilen rolleri eksiksiz yaparak, doğru şekilde yönlendirildiklerinde engellerin nasıl aşılabileceğinin mesajını veren engelli oyuncular, sanatsal çalışmalar konusunda hem engelli hem de engelsiz bireylere örnek oldu.



Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Ahmet Aksoy'un yönetmenliğinde oldukça kalabalık bir öğrenci topluluğuna yönelik olarak sahnelenen oyunda sahne alan oyuncular, büyük beğeni topladı.

Görüntü Dökümü



------------------



-Oyundan genel ve detay



-Oyunu izleyenlerden genel ve detay



-Salonda bulunanların engelliler alkışlaması



-Oyuncuları tebrik ederek çiçek ve hediye verenler



-Genel ve detay

(BOYUT:311,15 MB)(SÜRE:03,56 DK)



Haber-Kamera: MERSİN, ()

==================================================

10)16 YAŞINDAKİ GENÇ, HARAKİRİ YAPTI

KAYSERİ’de, 16 yaşındaki Kur’an kursu öğrencisi Emre Ü. bıçakla harakiri yaparak karnından kendini yaraladı.



Merkez Melikgazi ilçesi Hoca Ahmet Yesevi Bulvarı’nda yaşanan olayda iddiaya göre, Taşçıoğlu Kur’an Kursu'nda yaklaşık 1,5 yıldır eğitim gören Emre Ü. derslerde başarılı olamadığını belirterek, kurstan ayrılmak istedi. Hocalarının da onay vermesiyle Emre, arkadaşlarıyla vedalaşarak ayrıldı. Emre, Kur’an kursundan uzaklaştıktan sonra elindeki bıçağı karnına sapladı. Gencin yere yığıldığını gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans gönderildi. 112 Acil Servis ekipleri, yaralıyı Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırdı. Tedavi altına alınan Emre’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Görüntü Dökümü



--------------------------



-Hastaneye getirilen Emre Ü.’den görüntü



-Genel detaylar



Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN /KAYSERİ )



DV 1 DOSYA, 1 dakika 33 saniye/49 MB



======================================================

11)SOSYAL MEDYA HESABINI ELE GEÇİREN KİŞİ ÖLÜM İLANINI PAYLAŞTI

KOCAELİ'nin Körfez İlçesi'nde bakkal işleten 47 yaşındaki Hakan Tatlı'nın facebook hesabını ele geçiren kişi Hakan Tatlı'nın öldüğünü bildirdi. Mesajı okuyarak bakkala ve evine akın eden akrabaları ile arkadaşları Hakan Tatlı'nın yaşadığını görünce şaşırdı. Arkadaşları, Hakan Tatlı ile birlikte fotoğraf çektirerek yaşadığını facebook'tan bildirdi.



Körfez Mimar Sinan Mahallesi'nde 19 yıldır bakkal işleten Hakan Tatlı'nın kullandığı sosyal paylaşım sitesi kimliği belirsiz kişilerce ele geçirildi. Hakan Tatlı'nın iki yıl önce hastanede muayene edildiği sırada çekildiği fotoğrafı kullanan kişiler, fotoğrafın altına "Hakan Tatlı vefat etti" yazdı. Paylaşımın ardından Hakan Tatlı'nın işyeri ve evi başsağlığı dilemek isteyen akrabaları ve arkadaşlarının akınına uğradı. Bakkala gelen bir komşusu Hakan Tatlı'nın yaşadığını görünce baygınlık geçirerek hastaneye kaldırıldı. Bakkala gelen arkadaşları konuyu öğrendikten sonra Hakan Tatlı ile birlikte fotoğraf çektirip sosyal medya hesaplarından paylaşarak Tatlı'nın yaşadığını bildirdi. Bir süre sonra hesabını ele geçiren Hakan Tatlı sosyal paylaşım sitesinden ölüm ilanını kaldırarak olayın aslını duyurdu. Hakan Tatlı daha sonra Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlar Bürosu'na giderek şikayette bulundu.



Hakan Tatlı telefonuna gelen bir linke girdikten sonra hesabının ele geçirildiğini belirterek, "Cumartesi akşamı saat 19.00 sıralarında cep telefonuma arkadaşımdan bir link geldi. Açtığımda ekran kararıp telefon kilitlendi. Telefonu açınca facebook sayfamda kalp krizi geçirip öldüğüm ilan edilmiş. Kendim paylaşmışım gibi yapılmış. 2 yıl önce hastanede kalp grafiği çekildiğim fotoğraf kullanılmış. Yakın çevrem ve ailem bana ulaşmaya çalıştı. Yıllardır tanıdığımız bir komşu ablamız benim yaşadığımı görünce bayıldı. Hastaneye götürdük. Yakınlarım gözyaşları arasında bakkala geldi. Ölümü her canlı tadacak buna hazırız. Ama bir çok tanıdığımın bu haberi almasına üzüldüm. Bu konuyla ilgili polise giderek şikayette bulundum" dedi.



Hakan Tatlı'nın ölüm haberi kendisini çok üzdüğünü söyleyen mahalle esnaflarından Osman Sarnıç, "Hakan beyden alışveriş yapıp eve geldim. Bir yakınım telefonla arayıp Hakan'ın vefat ettiğini söyledi. Sosyal hesabına baktığımda öldüğü haberini gördüm. Sonra balkona çıkıp kendini bakkalın önünde görünce rahatladım. Şaka da olsa bunu yapanları nefretle kınıyorum" diye konuştu.



Arkadaşlarının ölüm haberiyle yıkıldıklarını ifade eden Ahmet Özen, "Sosyal paylaşım sitesine girdiğimde Hakan'ın ölüm haberini gördüm. Fotoğrafın eski olduğunu anladım. Hemen Hakan'ı aradım ve kendisinin ölüm ilanını gördüğümü söyledim. Kendisi başına öyle bir iş geldiğini ve onunla uğraştığını söyledi" dedi.

Görüntü Dökümü



-----------------------



-Hakan Tatlı ile röp



-Komşuları ile röp



-Sosyal paylaşım sitesindeki yazılar







HABER:NABİ YAZICI-KAMERA:ORHAN UZUN-KÖRFEZ(Kocaeli), () -



==================================================

12)ADANA VALİSİ DEMİRTAŞ'IN DUYGU DOLU ANLARI

'KAHRAMANLAR Diyarından Adana'ya Şehitler Köprüsü' adlı programda Adana Valiliği'nde şehit ailelerini ağırlayan Vali Mahmut Demirtaş, duygu dolu anlar yaşadı. Konuşmakta zorlanan Vali Demirtaş, "Sizler en güzel varlıklarınızı bu vatan için verdiniz, minnettarız" dedi. Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan'ın eşi Ruhan Özkan ile Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ın eşi Beyhan Demirtaş tarafından organize edilen programla geçtiğimiz aylarda Adanalı şehit aileleri Kahramanmaraş'a gitti. Yine iki vali eşi tarafından 'Kahramanlar Diyarı'ndan Adana'ya' isimli bir organizasyon düzenlenerek Kahramanmaraş'taki şehit aileleri Adana'ya getirildi. Konuk aileler Adana Valiliği bahçesinde Demirtaş çifti tarafından karşılandı.

Toplantı salonuna geçen şehit ailelerine hoş geldiniz diyen Vali Demirtaş bu sırada duygu dolu anlar yaşadı. Salona ilk girdiğinde sesi titreyip konuşamayan Vali Demirtaş, sonra tekrar salona gelerek, "Sizler hem şehitlerimizin, hem ailelerimiz hem de milletimizin emanetisiniz. Sizleri çok seviyoruz. Sizler gerçekten en güzel varlıklarınızı çocuklarınızı, canınızı ciğerinizi toprağa verdiniz. Vatan için millet için bayrak için. Size ve çocuklarınıza minnettarız" dedi.

Ruhan Özkan ise farklı şehirlerde aynı acıyı yaşayan insanlarımız olan şehit ailelerini bir araya getirme amacıyla bu programı organize ettiklerini belirtti.

Görüntü Dökümü

-------------------------

- Şehit ailelerinin karşılanması

- Ailelerin genel görüntüsü

- Vali Mahmut Demirtaş'ın eşi Beyhan Demirtaş'ın salonda şehit aileleri ile görüntüsü

- Vali Mahmut Demirtaş'ın konuşması

- Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan'ın eşi Ruhan Özkan'ın konuşması

- Bir şehit annesinin konuşması

- Vali Mahmut Demirtaş'ın konuşması

SÜRE: 03'04" BOYUT: 344 MB

Haber-Kamera:Salih ÜÇTEPE / ADANA, ()