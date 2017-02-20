DHA YURT BÜLTENİ-7

IĞDIR'DA YOLCU OTOBÜSLERİ ÇARPIŞTI(EK)



1)ÖLÜ SAYISI 7'YE ÇIKTI

İstanbul'dan Nahcivan'a gitmekte olan Iğdırlı Turizme ait Ali Karadağ yönetimindeki 34 DY 9420 plakalı otobüsle, Nahcivan'dan Iğdır'a gelmek için yola çıkan Metro Turizme ait Hüseyin Otan'ın kullandığı 34 YK 9300 plakalı otobüs, sisin etkili olduğu bölgede çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2 sürücü de hayatını kaybetti.

2 sürücü ile birlikte kazada ölenlerin sayısının 7'ye çıktığını belirten Vali Ahmet Turgay Alpman, her iki otobüs yolcularının tamamına yakınının Nahcivanlı olduğunu, araçların birbirlerinden ayrılmasından sonra kimlik tespit çalışmalarına başlanılacağını bildirdi.

IĞDIR/

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2)DİYARBAKIR'DA ETEKLİ VE FİSTANLI SOYGUN GÜVENLİK KAMERASINDA

DİYARBAKIR'da, bir benzin istasyonuna yakıt alma bahanesiyle otomobil ile gelen 2'si etekli, 1'i fistanlı ve 1'i pompalı tüfekli 5 soyguncu, istasyondaki çalışanları silah ile tahdit ederek soygun gerçekleştirdi. İstasyondan 5 bin lira para ve 10 bin lira dağerindeki sigarayı çalan soyguncular geldikleri araç ile kaçıp izlerini kaybettirirken, soygun anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kayıt edildi.

Diyarbakır-Elazığ yolu üzerinde bulunan bir benzin istasyonuna bugün sabaha karşı saat 04.10'da bir otomobil ile gelen 5 soyguncu, benzin alma bahanesiyle yakıt pompasının yanında durdu. Gece vardiyasında çalışan pompacı ise, istasyona giren otomobilin yanına gelirken araçtan inen 2'si etekli 1'i Arapların daha çok giydiği fistanlı, 1'i ise pompalı tüfekli yüzleri maskeli olan 5 soyguncu, pampa görevlisini silah ile tehdit ederek istasyonun market bölümüne girdi. Çalışanları silah ile tehdit eden soyguncular, kasada bulunan 5 bin lira ile 10 bin lira değerindeki sigara ile kuru sıkın bir tabancayı alarak geldikleri otomobil ile kaçtı. Etekli, fistanlı soyguncular soygundan sonra kaçarak izlerini kaybettirirken, soygun anları istasyonun güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kayet edildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis, benzin istasyonunda parmak izi çalışması yaptı. Benzin istasyonunda yaşanan soygunun görüntülerini kayıt alan güvenlik kameralarının kayıtları da alınırken, soygun olayı ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Güvenlik kamerası

-Pompacının otomobile yanaşması

-Şahısların araçtan inmesi

-Pompalı silahlı şahıs

-Pompacıyı alıp markete götürmeleri

-Genel ve detay

Haber-Kamera:DİYARBAKIR,()-

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3)3 KİŞİNİN YARALANAN TRAFİK KAZASI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

KONYA'nın Kulu İlçesi'nde 3 kişinin yaralandığı hafif ticari araçla, otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.

Kaza, dün saat 13.00 sıralarında Olof Palme Bulvarı'ndaki kavşakta meydana geldi. 20 yaşındaki Kamuran Akalın yönetimindeki 42 GG 258 plakalı hafif ticari araç, iddiaya göre kavşağa kontrolsüz çıkan 67 yaşındaki Hıdır Atik yönetimindeki 71 ED 759 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle Atik'ın kullandığı otomobil hurda yığınına döndü. Kazada sürücüler Kamuran Akalın ve Hıdır Atik ile Atik'in yanındaki 72 yaşındaki Ramazan Demir yaralandı. Yaralılar, ambulansla Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından ambulansla Konya'ya sevk edildi. Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntü Dökümü

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- Güvenlik kamerası görüntüsü

(Haber: Mehmet YILMAZ KONYA ))



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4)ÇALDIĞI PARA KASASINI GÜVENLİK KAMERASININ ALTINDA AÇTI

RİZE’de bir şarküteri dükkanına giren hırsız çaldığı yazar kasanın çekmecesini bitişikteki iş yerinin güvenlik kamerası altında açtı. Kimliği belirsiz bir kişi önceki gün sabaha karşı kilidini kırarak girdiği bir şarküteri dükkanından yazar kasa çekmecesi ile bir miktar kavurma çaldı. Güvenlik kamerası bulunmayan şarküteriden kucağında yazar kasanın çekmecesi ile çıkan hırsız, bitişikteki iş yerinin güvenlik kamerası altında açtığı kasa çekmecesindeki 300 lirayı alarak uzaklaştı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis kayıplara karışan hırsızı arıyor.

Görüntü Dökümü

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Olay anı güvenlik kamerası görüntüleri

Haber: Muhammet KAÇAR RİZE-