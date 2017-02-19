DHA YURT BÜLTENİ-7

1)CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: İDEOLOJİK YAKLAŞIMLARLA BİR YERE VARILMAZ (1)

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te katıldığı toplu açılış törenindeki konuşmasında 'Burada bir sırrı açıklayacağım' diyerek, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ile ilgili "Ben Mehmet Bey'i Merkez Bankası'nın başına getirmek istedim. O dönemin cumhurbaşkanı dedi ki 'Olmaz'. Böyle bir başbakanlık, böyle bir devlet yönetimi olabilir mi? Böyle yanlışlar, böyle cins hareketlerle, ideolojik yaklaşımlarla bir yere varılmaz" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'te toplu açılış törenine katıldı. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki açılış töreninde hitap eden Erdoğan, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Mevcut sistemin artık işlemez hale geldiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz 14 yıldır ülkeyi yönetirken, eksikliğiyle fazlasıyla sistemin bize sağladığı kolaylıkla değil; bizim şahsi kabiliyetimizle bunları başardık. Şu anda da benim hükümetle, bürokrasiyle, iktidar partisiyle herhangi bir sıkıntım, sorunum yok; ama bu ikili ilişkilerimiz, biz uzun yıllar birlikte çalıştığımız arkadaşlarımızla uyumlu bir mesaimiz var. Bu durum sistemin artık işlemez hale geldiğini görmemize engel değil. Eskiler, 'bir ipte iki cambaz oynamaz' derler" diye konuştu.



"MEHMET BEY'İ MERKEZ BANKASI'NIN BAŞINA GETİRMEK İSTEDİM, DÖNEMİN CUMHURBAŞKANI 'OLMAZ' DEDİ"



'Burada bir sırrı açıklayacağım' diyerek, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ile ilgili yaşadıkları bir olayı anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: "Maliye Bakanımız var ya şimdi Başbakan Yardımcımız Mehmet Bey. Ben Mehmet Bey'i Merkez Bankası'nın başına getirmek istedim. O dönemin cumhurbaşkanı dedi ki 'Olmaz'. 'Sayın cumhurbaşkanım, niye olmaz?' dedim. 'Olmaz' dedi. 'Niye olmaz? Bileyim, ben de ikna olayım' dedim. 'Olmaz' dedi. 'Yoksa, Mehmet Bey'in hanımını baş örtülü zannediyor da onun için mi acaba olmaz diyor'. Dedim ki 'Sayın cumhurbaşkanım, Mehmet Bey'in hanımı baş örtülü değil, hatta Amerikalıdır' dedim. 'Yok, ben istemiyorum' dedi. Şimdi böyle bir başbakanlık, böyle bir devlet yönetimi olabilir mi? Mehmet Bey'i Merkez Bankası'nın başına getiremedik. Böyle yanlışlar, böyle cins hareketlerle, ideolojik yaklaşımlarla bir yere varılmaz. İşte bunu gördük. Bunlardan kurtulmak için bu adımı atıyoruz. Mehmet Bey'i Merkez Bankası'nın başına getiremedik. Sonra Maliye Bakanı yaptık, o ayrı bir konu. Onda çünkü onun kudreti yoktu"



"HERKES YETKİ VE GÜÇ SAHİBİ OLDUĞU ZAMAN İŞLER YÜRÜMEZ"



Mevcut sistemde cumhurbaşkanlığı ve başbakanlık makamlarında kim olursa olsun, bu güçler arasında bir çatışma yaşanmasının kaçınılmaz olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mevcut sistemde her ikisi de gücünü halktan alan, anayasada oldukça geniş yetkilere sahip bir cumhurbaşkanı bir de başbakan var. Bu makamlarda kim olursa olsun eninde sonunda bu güçler arasında bir çatışma kaçınılmazdır. Bunu biz rahmetli Özal ve Demirel döneminde de gördük. Herkes yetki ve güç sahibi olduğu zaman orada işler yürümez" dedi.



Görüntü Dökümü:



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-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması



Haber: GAZİANTEP, ()

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Ünlü köfteci, yaralarını 24 saat geçmeden sardı



2)TİCARİ ARAÇ KÖFTECİYE BÖYLE DALDI

Bursa’da, 'cinayet' suçundan aranan 30 yaşındaki Okan Aksu’nun gasp ettiği hafif ticari araçla daldığı ve 11 kişinin yaralandığı kentin ünlü köfte restoranındaki kaza anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Güvenlik kamerası görüntülerinde, saat 22.55’te İstanbul Caddesi'ndeki restoranda müşteriler masalarda otururken, hafif ticari aracın hızla restorana girmesi yer alıyor. Savaş alanına dönen restoranda müşteriler ve servis yapan garsonlar kaçışırken, masaları deviren araç hızla kolona çarpıyor. Kaza anında personel ile birlikte 120 kişinin bulunduğu bildirilen restoranda, aracın kolona çarpması sayesinde daha büyük bir facia atlatılıyor.

Görüntü Dökümü



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-Güvenlik kamerası görüntüleri

Mehmet BULDU/Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, ()

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3)LİSELİ AHMET'TEN BİR HAFTADIR HABER YOK

İZMİR'in Menemen ilçesindeki dedesine gitmek için evlerinden ayrılan 15 yaşındaki lise öğrencisi Ahmet Coşkun'dan bir haftadır haber alamayan yakınları, hayatından endişe ettiklerini belirtip, bir an önce bulunması için yetkililerden yardım istedi.



Menemen Anadolu Lisesi 9'uncu Sınıf Öğrencisi Ahmet Coşkun, geçen 12 Şubat'ta Bolu'dan gelen üniversite öğrenci olan teyzesi Esma Koç'u görmek için dedesi Ahmet Koç'un Esatpaşa Mahallesi, Yavuz Sokak'taki evine gitti. Bir süre teyzesi ve dedesiyle özlem gideren Coşkun, daha sonra kendi evlerinde unuttuğu USB belleğini alıp, döneceğini belirterek yanlarından ayrıldı. Uğur Mumcu Mahallesi, 1250 Sokak'taki evlerine dönen Coşkun, USB belleği aldıktan sonra tekrar desenin evine dönmek üzere yola çıktı. Ancak, bir daha kendisinden haber alınamadı. Ancak, uzun süre yeğeninin dönmemesi üzerine merak ettiklerini belirten Hüseyin Koç, "Cep telefonundan aradık. Ancak, kendisine ulaşamadık. Gidebileceği yerlere de baktık. Gidebileceği güzergahtaki işyerlerinin güvenlik kameralarını inceledik. Ancak, kendisine ulaşamayınca aynı gün Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gidip, kayıp başvurusunda bulunduk" dedi.



Üzerinde koyu lacivert eşofman, okuduğu lisenin ismi yazılı bordo ve kırmızı renkli bir mont bulunan yeğeni Ahmet'in en son evlerine 150 metre mesafedeki bir plastik doğrama atölyesinin önünden geçerken işyerinin güevinlik kamerası görüntüsü olduğunu belirten Hüseyin Koç, "Şu ana kadar ulaşabildiğimiz tek ipucu bu. Hayatından endişe ediyoruz" dedi.



Esma Koç da yeğeni Ahmet'in derslerinde başarılı bir öğrenci olduğunu belirtip, "Hep yüksek notlar alırdı. Benimle herşeyini paylaşırdı. Bir sıkıntısı olsa mutlaka bana söylerdi. Okulda bir öğretmeni bile değişse bana anlatırdı. Kimseyle bir sorunu olmayan sakin bir çocuktu. Ortadan kaybolmadan önce bize geldiğinde telefonda birişyle görüşüyordu. Ancak, çok fazla konuşmuyor, dha çok karşısındaki kişinin dediklerini dinliyordu" diye konuştu.



Yakınları, bir haftadır haber alınamayan Ahmet Coşkun'un kullandığı cep telefonunu dedesinin evindeki faturasından yazan IMEI numarasını polise bildirdi. Coşkun'un ikinci evliliğini yaptığı öğrenilen annesi Elif Mozzak'ın ifadesine polis, IMEİ numarasından yola çıkarak çocuğun bulunduğu yerin tespiti için teknik çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü



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-Bir haftadır haber alınamayan Ahmet Coşkun'un fotoğrafı



-Ahmet Coşkun'un bir işyerinin önünden geçerken güvenlik kamerası görüntüleri



-Teyze Esma Koç ile röp.



-Dayı Hüseyin Koç ile röp.



-Ahmet Coşkun'un annesi ve üvey babası ile yaşadığı evden görüntü



-Ahmet Coşkun'un dedesinin evinin görüntüsü



-Genel ve detay görünhtüler

(Haber-Kamera: Faruk ÇARK / MENEMEN (İzmir), ()

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4)VATAN PARTİSİ'NDEN REFERANDUMDA BODRUM'DA 'HAYIR' ÇAĞRISI

MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'nde Vatan Partisi Bodrum İlçe Başkanlığı tarafından "Birlik, huzur ve geçim için 'hayır'da birleş" kampanyası başlatıldı. Kampanya kapsamında düzenlenen kahvaltılı toplantıda, referandumda neden 'hayır' oyu verileceği açıklandı.

Vatan Partisi Bodrum İlçe Başkanı Arif Arı, Turgutreis Mahallesi'ndeki İmge Restoran'da düzenlenen toplantıdaki konuşmasında 'evet' ya da 'hayır' oyu vereceklerin vatanın bütünlüğünden yana ve teröre karşı olduklarını belirtip, "Bu nedenle halk oylamasındaki mücadeleyi yurttaşlarımız arasındaki tercih farkları arasında mücadele olarak göreceğiz ve çalışmalarımızı bu yönde yürüteceğiz. Milletin saflarındaki dostluğun ve kardeşliğin bozulmasına izin vermeyeceğiz. Başkanlık huzur getirmez. Başkanlık ekonomiye çözüm getirmez. Başkanlık birlik getirmez. Başkanlık sistemiyle, güçlü hükümet kurulmaz. Birlik ve huzur istiyoruz. Bu nedenle başkanlık sistemine hayır" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin, fermanlarla yönetim getirdiğini belirtern Arı, "Cumhurbaşkanına, kanun hükmünde kararnamelerle yasama yetkisi veriliyor. Böylece iki ayrı yasama organı yaratılıyor. Bugünkü anayasamıza göre, Hükümet, kanun hükmünde kararname çıkarmak için Meclisten yetki alır ve yetkisi sınırlıdır. Ya da OHAL'de o amaç ve süreyle sınırlı kanun hükmünde kararname çıkarılabilir. Başkanlık sistemi, konuyla ve zamanla sınırlı kanun hükmünde kararname yerine Cumhurbaşkanına yasa yapma yetkisi veriyor. Böylece meclisin yetkisi gasp ediliyor. Meclisin karşısına ikinci bir yasama organı dikiliyor ve sonu gelmez kargaşalıklara yol açılıyor. Cumhurbaşkanlığı Sistemi, fermanlarla yönetim getiriyor. Cumhurbaşkanına bir yerde padişahlık yetkisi veriliyor. Güçlü hükümet, yetkileri tırpanlanan değil, güçlü bir meclisle kurulur. Oysa başkanlık sistemi, iktidarın tabanını daralttığı için, Meclisi de Hükümeti de hatta Cumhurbaşkanını da zayıflatıyor. Cumhurbaşkanlığı Sistemi, daha yasalaşmadan milleti bölüyor. Teröre karşı aynı cephede yer alacak güçler, karşı karşıya getirilip Cumhurbaşkanlığı Sistemi, şehit cenazelerinde omuz omuza dura güçlerin birbirine yumruk sıkmasına yol açacak bir sürecin kapısını açıyor" dedi.

Arı, Türkiye'de iç kavgayı kışkırtan küresel merkezlere 'hayır' diyerek karşı koyulabileceğini ifade ederek, 'hayır' çıkınca, Türkiye birleşeceğini, emperyalistlerin sesinin soluğunun kesileceğini ve ABD güdümlü PKK, FETÖ ve IŞİD terörüne karşı Türkiye'nin birlik ve bütünlüğünü savunan herkes, o birliğin içinde yer alacağını söyledi.



Görüntü Dökümü



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-Toplantıya katılanlardan görüntü



-Vatan Partisi Bodrum İlçe Başkanı Arif Arı'nın kornuşması



-Genel ve detay görüntüler



Haber: Nilüfer DEMİR , Kamera: Hülya ELTEŞ / BODRUM (Muğla), ()

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5)HAKKARİ'DE KULÜPLER ARASI HALK OYUNLARI YARIŞMASI YAPILDI

HAKKARİ merkez ve ilçelerdeki halkoyunları ekipleri il birinciliği için yarıştı.



Hakkari Anadolu Lisesi spor salonunda gerçekleştirilen yarışmaya 9 halk oyunu kulübü katıldı. Oldukça çekişmeli geçen yarışmada, folklorcular hünerlerini sergiledi. Yarışmada minikler düzenlemeli dalda Şemdinli Halk Eğitim Merkezi Gençlik ve Spor Kulübü, yıldızlar düzenlemeli Hakkari Ters Lale Gençlik ve Spor Külübü, gençler düzenlemeli dalda Şemdinli Halk Eğitim Merkezi Gençlik ve Spor Kulübü birinci oldu. Minikler düzenlemesiz dalda Şemdinli Halk Eğitim Gençlik ve Spor Kulübü , yıldızlar düzenlemesiz dalda Şemdinli Halk Eğitim Merkezi Gençlik ve Spor Kulübü, gençler düzenlemesiz dalda ise Hakkari Lisesi Gençlik ve Spor Kulübü birinciliği elde etti. Büyükler düzenlemesiz dalda ise Hakkari Ters Lale Gençlik ve Spor Kulübü birinci geldi. Dereceye gelen halk oyunları kulüpleri ödüllerini, Hakkari Gençlik ve Spor Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Nevzat Yılmaz, Gençlik Hizmetleri Spor il Müdür Yardımcısı Yaşar Koparan, Milli Eğitim Şube Müdürü Selahattin Yüzgeç ve juri üyelerinin ellerinden aldı. Dereceye giren folklor kulüpleri Hakkari'yi temsilen bölgesel yarışmaya katılacak.

Görüntü Dökümü



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-Halk oyunları yarışlasından genel ve detaylar



-Halk oyunları izlemeye gelenler



-Ekiplerin oyunlarından genel ve detaylar



-Ödül töreni

(HABER-KAMERA:Abdullah KAYA-BEHÇET DALMAZ/HAKKARİ-)

BOYUT:139 MB



SÜRE:4 DK 2