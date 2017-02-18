DHA YURT BÜLTENİ-7

Cumhurbaşkanı Erdoğan Elazığ'da (2)



HALKI SELAMLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ Havalimanı'nda karşılanmasının ardından otobüsle törenin yapılacağı alana doğru hareket etti. Erdoğan'ın konvoyuna geçiş güzergahı boyunca havadan helikopterler de eşlik etti. Otobüsle miting alanına doğru hareket eden Erdoğan, yolda vatandaşların toplandığı noktalarda durup, halkı selamladı. Yol boyunca sık sık konvoyu durduran Erdoğan, kendisini karşılamak üzere yola çıkan çocuklara satranç takımı dağıttı. Erdoğan'ın konvoyu daha sonra miting alanına gitti.

Görüntü Dökümü

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- Uçağın aprona girişi

- Uçaktan bakanların inmesi

- Cumhurbaşkanı'nın inmesi

- Cumhurbaşkanı'nın karşılanması

- Askeri mangayı selamlaması

- Otobüse binmesi ve hareket etmesi

- Helikopterlerin güvenlik önlemi

- Yolda durup oyuncak dağıtması

Haber-Kamera: Mehmet TÜRK-Mikail PELİT-Şahismail GEZİCİ-Ahmet ÜN/ELAZIĞ,() -

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Ak Partili başkana Atatürk'e hakaretten soruşturma



MERSİN'in Anamur İlçesi'nde sosyal paylaşım sitesinde Atatürk'e hakaret içerikli mesajlar nedeniyle tepki çekince AK Parti Anamur İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı'ndan istifa eden Hasan Baki hakkında, savcılıkça 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek' suçundan soruşturma açıldı.

AK Parti Anamur İlçe Gençlik Kolları Başkanı Hasan Baki'nin, farklı tarihlerde twitter hesabı üzerinden 'Atatürk olmasaydı diye bişey yok, keşke olmasaydı diye bir gerçek var artık. Recep Tayyip Erdoğan yakında o gerçeğin mührü vurulacaktır' ifadelerinin de yer aldığı paylaşımlarda bulunması tepkilere neden olmuştu. Görevinden istifa ettiği açıklanan Baki hakkında CHP Tarsus İlçe Sekreteri Avukat Kadir Ünlü, 17 Şubat'ta Tarsus Cumhuriyet Savcılığı'na verdiği dilekçede, 'Mustafa Kemal Atatürk'ün anısına açıkça hakaret' ettiğini belirterek suç duyurusunda bulundu. Avukat Ünlü, suç duyurusu dilekçesinde Baki'nin sosyal medya hesabından paylaşımlarının içeriği ve konusunun dikkate alındığında hakaret kastıyla hareket edildiğinin açık olduğu, söz konusu paylaşımın eleştiri değil, açık ve net bir şekilde hakaret ve aşağılama olduğunu iddia etti.

Anamur Cumhuriyet Başsavcısı Vedat Temel ise, Kadir Ünlü'nün yaptığı suç durusundan sonra ilgili kişi hakkında soruşturma açıldığını söyledi.

Haber: MERSİN ()

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Atatürk’ü Canlandıran Yiğit’ten Baki’ye sert tepki



Mersin’in Anamur Ak Parti Gençlik Kolları Başkanı Hasan Baki’nin sosyal medya hesabından Atatürk’ü hedef alan hakaretine, Atatürk’e benzerliği ile bilinen ve Ata’nın ebediyete intikalinin 78. Yıldönümü etkinliklerinde askeri üniforma ile Atatürk’ü canlandıran 2A Tiyatro Organizatörü Ahmet Yiğit sert tepki gösterdi.

Önce ekrandan Hasan Baki’nin açıklamasını okuyan ve çirkin bulduğunu ifade eden Yiğit, paylaşımı araştırdıktan sonra kendi sayfasında paylaştığını söyledi. Hasan Baki’nin eğitimli olduğunu iddia etmesine rağmen hiçbir tarihi bilgisinin olmadığını ifade eden Ahmet Yiğit, “Bu kişi, aynı zamanda Mustafa Kemal Atatürk’ün bir Osmanlı Subayı olduğunu, bilemeyecek kadar cahil bir insan olduğunu kendisi göstermiş olduö dedi.

Bunun üzücü olduğunu kaydeden Yiğit, Anamur halkının Cumhuriyetçi ve Türkiye Cumhuriyeti ve Mustafa Kemal Atatürk Sevdalısı olduğunu belirterek bu gibi insanlara pirim vermeyeceğini ve tepkisini demokratik yollardan göstereceğini ifade etti.

Görüntü Dökümü

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- Hasan Baki'nin paylaşımı

- Atatürk'ü Canlandıran Ahmet Yiğit'in paylaşımı ekrandan okuması

- Ahmet Yiğit'in açıklaması

- Ahmet Yiğit'in Atatürk'ü canlandırdığı sahneden örnek görüntü

Haber-Kamera: Mithat ÜNAL/ANAMUR(Mersin),()

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Bakan Elvan: Avrupa artık teröristlere kucak açmamalı

KALKINMA Bakanı Lütfi Elvan, Türkiye gibi Avrupa ülkelerinin terörizmle mücadele etmesi gerektiğini dile getirerek, "Avrupa artık teröristlere kucak açmamalıdır" dedi.

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı ile birlikte Mersin'e geldi. İlk olarak Vali Özdemir Çakacak'ı ziyaret eden bakanlar, kentte süren yatırımlarla ilgili olarak bilgi aldı. Bakan Elvan, Mersin'in Türkiye turizmine katkı vermesi için alt yapısının güçlendirilmeye çalışıldığını belirterek, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın onayı ile gerçekleşecek olan turizm bölgesi olduğunu, 8 turizm bölgesine ek olarak da 2 turizm bölgesinin de bakanlıkça onaylandığını söyledi. Elvan, Şanlıurfa'nın Viranşehir İlçesi'nde meydana gelen terör saldırısına değinerek, "Viranşehir İlçesinde hain bir saldırı gerçekleşti. Bunları lanetliyoruz. 11 yaşındaki bir evladımızı orada kaybettik, yaralılarımız var. Terör örgütlerine karşı mücadelemiz devam edecektir. Bunların köklerini kurutacağız" diye konuştu.

AVRUPA KUCAK AÇMASIN

Elvan, terörle mücadelede ülkeler arası işbirliğinin çok önemli olduğunu kaydederek sözlerini şöyle sürdürdü: "Buradan özellikle AB ülkelerine söylemek istediğim hususlar var. Dün yaşadık, 11 yaşındaki bir evladımızı kaybettik. Avrupa artık teröristlere kucak açmamalıdır. Biz nasıl teröristlerle mücadele ediyorsak aynı mücadelenin de Avrupa'da da sürmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bir taraftan Türkiye, FETÖ, PKK, PYD, DEAŞ terör örgütlerine karşı mücadele veriyor ama diğer taraftan bakıyorsunuz Avrupa'da birçok ülke başta PKK olmak üzere bazı terör örgütlerine kucak açtıklarını, onlara geniş imkanlar sağladığını görüyoruz. Bunun yanında düzgün çalışan, işini görevini yapan kişilere yönelikte değişik baskıların yapıldığını görüyoruz. Bu gerçekten AB'nin çok kültürlülük, demokrasi anlayışına yakışmayan yaklaşımlardır. Bir an evvel bunu terk etmelerini ve PKK terör örgütü başta olmak üzere tüm terör örgütlerine yönelik mücadele etmeleri gerektiğini düşünüyorum."

Kültür ve Turizm Bakanı Avcı Viranşehir'deki terör saldırısı nedeni ile hayatlarını kaybedenlere başsağlığı dileyim Mersinle ilgili yatırım ve çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Görüntü Dökümü

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- Bakanlar araçtan inmesi

- Bakanlar kendilerini bekleyenlerle selamlaşırken

- Bakanlar yürürken

- Bakanların oturması

- Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'ın konuşması

- Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı'nın konuşması

Haber:Mustafa ERCAN -Kamera: Mustafa İNSAN/MERSİN,()

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Emekli polisin kayıp olan eşi helikopterle aranıyor

SAMSUN'da 15 Şubat gününden beri kayıp olan 65 yaşındaki Fethiye Başköy için denizde başlatılan arama çalışmaları bugünde sürdürüldü. Arama çalışmaları havadan, denizden ve karadan yapıldı.

Samsun'un Canik İlçesi'nde yaşayan ve 15 Şubat günü kayıp olan eşi Fethiye Başköy'den haber alamayan emekli polis memuru Mustafa Başköy, durumu polise bildirdi. Polisler Fethiye Başköy'ü arama çalışması başlatırken, Mustafa Başköy, eşinin denize düşmüş olabileceğini belirtti. Bunun üzerine Deniz Polisi Şube Müğdürlüğü'ne bağlı dalgıç polisler ve kurbağa adamlar İlkadım ve Canik ilçelerinin sahil kısmında arama başlattı. Çalışmalar sonuçsuz kalınca ekipler sahil yolu üzerinde bulunan mobese kayıtlarını inceledi. Fethiye Başköy'ün en son sahil yolunda görüldüğünün tespit edilmesi üzerine bugün liman içi, srnayi Rıhtımı ve merkez ilçe sahillerinde, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri koordinesinde yeniden arama çalışmalarına başlandı.

Samsun Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı'na bağlı helikopterli ekip, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Deniz Şube Müdürlüğü kurbağa ve dalgıç polis ekipleri ile AFAD arama ve kurtarma ekiplerinin destek verdiği çalışmalar halen devam ediyor.

Görüntü dökümü

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-Detaylar

-Helikopterin havadan tarama yapması

-Ekiplerin denizde botla arama yapma çalışmaları

-Kayıp Fethiye Başköy'ün fotoğrafı

Haber-Kamera: Hakan AKGÜN/SAMSUN, ()

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Deprem bölgesindeki besicileri sevindiren destek

ÇANAKKALE'nin Ayvacık İlçesi'nde birbiri ardına yaşanan deprem serisinin yıktığı ağıllarda telef olan küçükbaş hayvanların yerine yenileri teslim edildi.

Ayvacık'ta 6 Şubat sabahı meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depremde; Yukarıköy, Çamköy, Tuzla, Taşağıl ve Gülpınar köylerindeki bazı ağıllar yıkıldı. Biri büyükbaş, 19'u küçükbaş olmak üzere 20 hayvan telef oldu. Depremde telef olan küçükbaş hayvanların 3'ü koyun, 7'si oğlak, 7'si kuzu ve 2'sinin keçi olduğu belirtildi. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın talimatları doğrultusunda Ayvacık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, telef olan küçükbaş hayvanların yenilerini, besicilere teslim etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Depremzedelere dağıtılan küçükbaş hayvanlardan görüntü

Haber-Kamera: İpek GÜNEY / AYVACIK (Çanakkale), ()

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CHP'den 'Hayırettin'li kampanya



CHP İzmit İlçe Başkanlığı referandum sürecinde yürüttükleri 'Hayır' kampanyasını sosyal medyada anlatabilmek için 'Hayırettin' adlı karakter yarattı. CHP İzmit İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya, "İzahı olmayan şeylerin mizahı olur" sloganıyla yola çıktıklarını, daha fazla insanla ilişki kurabilmek için sosyal medyayı tercih ettiklerini söyledi.

CHP İzmit İlçe Başkanlığı referandum sürecinde 'Hayır' kampanyasını, yaratılan sosyal medya figürü 'Hayırettin' ile anlatmayı hedefliyor. Sosyal medyada Hayırettin figürü ile birlikte 'Uçakta bile iki pilot varken nedir bu tek adam sevdası', '1.50'lerde olan dolar bugün 4.00 seviyesine geldi. Hayırdır bu istikrar?', 'Devlet üniversitelerindeki hocalar KHK ile özel üniversitelerdeki hocalar alo Fatih ile kovuluyor', 'Sarayının açılışında Papa ile seçim öncesi Umre'de hayırdır' gibi paylaşımlarda bulunuldu.

CHP İzmit İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya, "İzahı olmayan şeylerin mizahı olur" sloganıyla yola çıktıklarını belirtti. Daha fazla seçmenle ilişki kurabilmek amacıyla sosyal medyayı tercih ettiklerini ifade eden Küçükkaya, "CHP İlçe örgütü olarak önümüzdeki referandum sürecinde klasik siyasi eylemlerin yanında farklı bir kampanya yapmaya çalıştık. Bu kampanyadaki ana fikrimiz izahı olmayan şeylerin mizahı olur. Siyasi partiye üye olmayan aramızdaki herhangi bir vatandaştan bir tanesi ile ilgili sosyal kahraman yarattık. Hayırettin bilinen sıradan Türk vatandaşı ve siyasetle çok fazla ilgilenmiyor. Ama siyasette akılcıl cümlelerle Gezi mantığı cümleleriyle hareket ediyor. Siyasette ne yapması gerektiğini, yapacağı eleştirilerle ülkedeki ve toplumdaki damarlarda nereye vurması gerektiğini çok iyi bilen bir karakter. Sosyal medyayı tercih etmemizin nedeni İzmit normalde gündüz ve gece nüfusu arasında yüzde 300 fark olan kentlerimizden bir tanesi. İzmit'te gündüzleri daha çok insan yaşıyor. İzmit ve çevresinde özellikle günde bir sosyal medyaya giren seçmen sayısından daha fazla. O yüzden daha fazla insanla ilişki kurabilmek, daha fazla insanla hareket edebilmek için sosyal medyayı tercih ettik" dedi.

HAYIRİYE KİMSESİZLERİN KİMSESİ OLACAK

Türkiye'de zulme uğrayan kadın karakteri temsil etmek için ilerleyen günlerde de 'Hayıriye' karakterini yaratacaklarını belirten Küçükkaya şöyle konuştu: "Türkiye'de bırakın diğer seçmenleri Ak Parti seçmenin de bile yüzde 35'e yakın 'Hayır' oyunun eylemi olduğu ve siyasetsiz seçmenin bu sefer 'Hayır' noktasında yakın durduğu noktada CHP İlçe Başkanlığı olarak biz sosyal mecrada sıkıntılarımızı ve ülkenin gidişatıyla ilgili belki biz söyledik diye gözlerini kapatan, kulaklarını kapatan sıradan vatandaşlarımıza Hayırettin kavramıyla Hayırettin kahramanımızla birlikte daha fazla vatandaşımıza ulaşabileceğimizden dolayı bu projeyi yaptık. Hayırettin özellikle ilk başta bireysel sosyal mecralarda Twitter ve Facebook'ta da hayatımıza girecek. Hayırettin biraz zaman geçtikten sonra kampanyanın ilerleyen günlerinde aşık olacak Hayıriye karakteriyle evlenecek. Hayıriye ile birlikte Türkiye toplumunda kadının yaşadığı sorun ve sıkıntıları Hayıriye bize duyuracak. Hayıriye ile birlikte Türkiye'de zulme uğramış kadınlara 'Siz şöyle zulme uğradınız' demeyeceğiz. Hayıriye kimsesizlerin kimsesi olacak. Türkiye'nin bütün sorunlarıyla ilgilenen siyasetsiz seçmenin siyasetin içine katma hedefini gerçekleştirmiş olacağız."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Mehmet Ümit Küçükkaya ile röp.

Hayırettin karakterinin bulunduğu dövizlerden görüntü

HABER: Çağla DAŞCI/KAMERA: Orhan UZUN / İZMİT ()

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Vali Peynircioğlu, kick boks sporcusu oğluna başarı belgesini verdi

NİĞDE'de gerçekleştirilen kick boks siyah kuşak 1. 2. 3. ve 4. 'dan' sınavında 50 sporcu başarılı oldu. Başarılı olan sporcular arasında yer alan Niğde Valisi Ertan Peynircioğlu'nun oğlu Törehan, belgesini babasından aldı.

5 Şubat Spor Salonunda düzenlenen siyah kuşak 1. 2. 3. ve 4. 'dan' sınavlarına faklı illerden gelen 50 siyah kuşak sporcu, hakem komisyonu karşısında sınav verdi. Sınavda başarı gösteren, Niğde Valisi Ertan Peynircioğlu'nun oğlu Törehan Peynircioğlu'na belgesini, Vali Peynircioğlu verdi. Türkiye Kick Boks Federasyonu Genel Sekreteri Harun Demir, yaptığı açıklamada, Niğde yapılan faaliyetlerin devam edeceğini dile getirerek, "Yaptığımız sınavlara çevre illerimizden antrenörlerimiz, komisyon üyelerimiz ve sporcularımız katıldı. 50 sporcumuz sınava girdi ve hepsi başarılı oldu" dedi. Başarı gösteren sporculara, Niğde Valisi Ertan Peynircioğlu, İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, Niğde Gençlik ve Spor Müdür Vekili Bülent Özgüven, Kick Boks Genel Koordinatörü Hüseyin Şahbaz, Türkiye Kick Boks Federasyonu Genel Sekreteri Harun Demir, Türkiye Kick Boks Federasyonu Niğde Temsilcisi Ali Kale belgelerini verdi.

Görüntü Dökümü

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- Sporculardan genel görüntü

- Sınavı yapılırken görüntü

- Kickbokscuların birbiriyle dövüşmesi

- Vali Ertan Peynircioğlu’nun oğlu Törehan Peynircioğlu'na belge vermesi

- Dan sınavını geçen sporculara belge verirken görüntü

- Türkiye Kick Boks Federasyonu Genel Sekreteri Harun Demir’in açıklaması

Haber-Kamera:Ali KADI/NİĞDE,()

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Tekirdağ’da takla atan otomobilde 1 kişi yaralandı

TEKİRDAĞ’da kontrolden çıkan otomobil köprü üzerinde takla atıp korkuluklara çarpması sonucu meydana gelen kazada 24 yaşındaki Ümit Akçay, yaralandı.

Kaza, merkez Süleymanpaşa İlçesi’ndeki Barbaros Köprüsü Köprüsü üzerinde meydana geldi. Ümit Akçay'ın kullandığı 34 KA 8969 plakalı otomobil, aşırı hız nedeniyle köprü üzerinde kontrolden çıkıp bariyerleri aşarak köprünün korkuluklarına çarptı.Kazada yaralanan sürücü Akçay, olay yerine gelen ambulansla hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. Köprünün demirleri ve bariyerler arasında kalan otomobil çekici yardımıyla kaldırıldıktan sonra, trafik akışı kontrollü bir şekilde sağlandı. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Köprü üzerinde takla atan araç

-Kazazedeye yardım eden vatandaşlar

-Olay yerindeki 112 ve polis ekipleri

-Yaralının ambulansa taşınması

-Detay görüntüler

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,()-

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