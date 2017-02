DHA YURT BÜLTENİ-7

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahramanmaraş'ta

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, toplu açılış törenine katılmak ve halka hitap etmek üzere Kahramanmaraş'a geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, beraberindekilerle birlikte Ata uçağıyla öğleden sonra Kahramanmaraş'a geldi. Kahramanmaraş Havaalanı'nda, Vali Vahdettin Özkan, milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç ve kent protokolü tarafından karşılandı. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı, iki helikopterin de tur attığı havaalanından ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın otobüsünü yolda durdurup kendisini karşılayan kalabalığı selamladı, çocuklara satranç takımı hediye etti.

Fırtına sonrası Kardak nöbetinde gerginlik

KARDAK kayalıkları yakınlarındaki nöbetlerine fırtına nedeniyle yaklaşık 4 gündür ara veren Türk ve Yunan Sahil Güvenlik ekipleri, hava şartlarının normale dönmesiyle tekrar bölgeye geldi. Kalalimnos Adası'ndan gelen Yunan Sahil Güvenlik botu, Kardak kayalıklarını geçip Türk sularına girince, gerginlik yaşandı. Yaklaşık yarım saat süren hareketlilik, Türk Sahil Güvenlik botunun Yunan botunu bölgeden uzaklaştırmasıyla sona erdi.

Türk ve Yunan sahil güvenlik ekipleri, Muğla'nın Bodrum İlçesi'nin Gümüşlük Mahallesi'ne 3.8 mil uzaklıktaki Kardak kayalıklarında fırtına nedeniyle 4 gündür nöbet tutmadı. Bugün havanın normale dönmesiyle bölgeye giden ekipler, tekrar göreve başladı. Bölgeye 2 Yunan ve 2 Türk Sahil Güvenlik botu geldi. Kalalimnos Adası önlerinde bekleyen Yunan botunun, saat 12.05'te Kardak'a yaklaşması üzerine 72 bordo numaraları Türk Sahil Güvenlik botu önünü keserek engelledi.

Yunan botunun ardından Türk karasularına girerek Gümüşlük mahallesine 2 mil uzaklıktaki Çavuş Adası önlerine doğru gelmek için rotasını değiştirince, bölgede hareketlilik yaşandı. Türk Sahil Güvenlik botu, Yunan botunun arkasına geçerek önce uluslararası sulara, ardından kendi sularına kadar takip edip, Kardak bölgesinden uzaklaşmasını sağladı.

Bölgede gerginlik sırasında Turgutreis Limanı'nda konuşlu bulunan sahil güvenlik botu ile P 1215 bordo numaralı Kuşadası isimli Sahil Güvenlik botu Kardak bölgesine gelerek devriye nöbetine katıldı. Öte yandan; Yunan botlarının zaman zaman Kardak kayalıklarına gelmek için yaptıkları müdahaleler Türk botları tarafından anında önlendi.

Bakan Bozdağ: Cezaevlerinin dış güvenliğini jandarma sağlayacak

ADALET Bakanı Bekir Bozdağ, cezaevlerinde dışgüvenliğin Adalet Bakanlığı'na alınması kararından vazgeçtiklerini belirterek, “Cezaevlerinin dış güvenliğinin İçişleri Bakanlığı'nda, yani jandarmada kalmasında karar verildi" dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Antalya'nın Kemer ilçesindeki Avantgarte Otel'de düzenlenen 'Ceza İnfaz Kurumlarında İnfaz Hizmetlerinin İyileştirilmesi İçin Teknik Destek Projesi'nin yaygınlaştırma eğitimleri toplantısına katıldı. Bakan Bozdağ, cezaevlerindeki hükümlü ve tutukluların, ailelerinin Türkiye Cumhuriyeti devletine emaneti olduğunu söyledi. Bozdağ, “Onların işledikleri suçlara, aldıkları cezalarına, cezasının infaz sürelerine bakmaksızın yasaların bizlere yüklediği görevler çerçevesinde onların hem can güvenliği, hem her türlü ihtiyaçları, hem sağlıkları ve topluma yeniden kazandırılmaları konusunda üzerimize düşeni yapıyoruz. Bu çerçevede, psikologların, sosyologların, sosyal çalışmacıların, öğretmenlerin, cezaevlerinde görev yapan din görevlilerinin, ceza infaz memurlarının her birinin üzerine düşen önemli görevler var. Personelin hepsi büyük bir özveri ile görevlerini yerine getiriyor. Toplum ve medya sizin ne kadar büyük işler yaptığınızın farkında olmayabilir ama biz bakanlık olarak farkındayız" dedi.

CEZAEVLERİNİ JANDARMA KORUMAYA DEVAM EDECEK

Yakın zamanda ceza infaz kurumlarıyla ilgili yeni bir yasal düzenlemeyi Bakanlar Kurulu'na getireceklerini belirten Bakan Bozdağ, şöyle devam etti: "Cezaevlerinin dış güvenliğinin jandarmadan alınıp, Adalet Bakanlığı'na verilmesi ve bu kapsamda bazı düzenlemelerin yapılması çalışmaları vardı. Ancak bu çalışmalar akamate uğradı, yeni dönemde hükümetimizle yapılan istişareler sonucunda cezaevlerinin dış güvenliğinin İçişleri Bakanlığı'nda, yani jandarmada kalmasında karar verildi. Dış güvenliğin Adalet Bakanlığı'na alınması kararından vazgeçtik" dedi.

İŞKENCE VE KÖTÜ MUAMELE İDDİASI

Bakan Bozdağ Türkiye'de ceza ve tutukevlerine dönük hem Türkiye içinden hem dışından çok ciddi aleyhte kampanyalar yürütüldüğünü söyledi. Bozdağ, “Bir yandan uluslararası insan haklarına ilişkin bazı örgütler, komisyonlar, onlar adına rapor hazırlayan raportörler bir yandan da Türkiye içinde bazı çevreler Türkiye cezaevlerinde işkence ve kötü muamele bulunduğuna ilişkin iftiraları hakikat gibi milletin önüne koymaya devam ediyorlar. Biz bu konudaki her açıklamayı ciddiyetle takip ediyoruz. Acaba doğru mudur diye titizlikle inceliyoruz, incelettiriyoruz. Eğer doğruluk payı varsa gereğini yerine getiriyoruz. Türkiye Ceza ve Tutuk Evleri'nde işkence ve kötü muamele konusunda sıfır tolerans uygulaması hükümetlerimiz döneminde başlatıldı. Bundan bugüne kadar en ufak bir taviz verilmedi, bundan sonrada verilmeyecektir" diye konuştu.

CEZAEVLERİ DENETİME AÇIK

Türkiye ceza ve infaz kurumlarının ulusal ve uluslararası pek çok organ ve kurum tarafından denetlendiğini belirten Bozdağ, "Bugüne kadar bu denetimler eksisiz yapılmaktadır" dedi.

Türkiye cezaevlerinin ABD'deki ceza ve tutukevlerinden her açıdan daha ileri olduğunu belirten Bozdağ, şöyle devam etti: "Ceza ve tutukevlerinde herhangi birine işkence ve kötü muamele yapılmasını kabul etmeyiz. Böyle bir şey olduğunda bunun üzerine gideriz, örtülmesine de izin vermeyiz. Yapan kimse yargıya teslim ederiz. Ceza kanunlarımızda işkence ve kötü muamele suçları zaman aşımı kapsamı dışında tutulmuştur."

OBJEKTİF ELEŞTİRİYE AÇIĞIZ

Bakan Bozdağ konuşmasını şöyle sürdürdü: "Terör örgütlerinin yayın organları sosyal medya hesapları ve terör örgütlerinin destekçisi olan bazı çevreler tarafından her gün Türkiye Ceza ve Tutukevlerine ilişkin asılsız haberler yapılıyor. Bunun üzerine Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde bir birim oluşturduk. Televizyon, gazete ve sosyal medyada çıkan her türlü haber ve yorumu talimata gerek olmadan inceleme, araştırma, soruşturma, burada bir doğruluk ihtimali varsa bununla ilgili disiplin mekanizmalarını ve adli süreci başlatma talimatı verdik. Pek çok habere dair inceleme yapıldı ve şu anda 30 açıklama yapıldı. Ceza ve Tevkifevlerine ilişkin bugün ve yarın, bundan sonra olabilecek her türlü eleştiriye açığız. Ama objektif ve adil olmak kaydıyla."

'CEZAEVİNDEN ÇIKANLARA KUCAK AÇIN'

Bakan Bozdağ, cezasını çeken hükümlülere toplum kucağını açmazsa dışarının duvarı olmayan büyük bir açık cezaevine dönüştüğünü söyledi. Herkesin yanılabileceğini, hatta kasten suç işleyebileceğini belirten Bozdağ, “Cezasını çekenler sonra topluma rahat karışabilmelidir. Toplumun içinde saygın birey olarak yer alabilmesi onun en doğal hakkıdır. Ancak maalesef iş adamları ve bazı insanlarımız onlara iş vermektedir. Onlarla ilişkilerinde mesafe koyuyorlar. Ona iş vermezseniz, sabıka kaydına bakıp güle güle derseniz bu insanlar nasıl yaşayacak?"

PSİKOLOG, SOSYOLOG, SOSYAL ÇALIŞMAÇI ALINACAK

Cezaevleri çalışanlarına seslenen Bekir Bozdağ, “İşinize sahip çıkın, topluma bu insanları yeniden kazandırıyorsunuz. Yanlışların önüne geçiyorsunuz. Cezaevlerinde intihar sayıları azalıyorsa bu pay size aittir. Yeni dönemde psikolog, sosyolog, sosyal çalışmacı ve uzmanları istihdam etmeye özen göstereceğiz" dedi.

REFERANDUMA DOĞRU

Bakan Bozdağ, Türkiye'nin 16 Nisan'da büyük bir referandum yaşayacağını hatırlatarak, bu referandumun Cumhuriyet tarihinde yapılacak en önemli anayasa değişikliğinin halka sorulması olduğunu söyledi. Bozdağ, şöyle devam etti: "Halka sorulacak ana soru, yürütmeye doğrudan seçmek istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Doğrudan Türkiye'yi yönetenleri seçmek istiyorum diyenler 'evet', istemiyorum diyen 'hayır' diyecek. Bugün mevcut anayasaya göre hükümeti halkın doğrudan seçme yetkisi yok. Bu yeni sistemde hükümeti halka doğrudan seçme imkanı veriyor."

'AZRAİL GELENE KADAR'

Adalet Bakanı Bozdağ, bu değişiklerin bir özelliğinin ise değişim ve değiştirme getireceğidir. Bozdağ şöyle konuştu: "Bu sistemde seçimi kaybeden ertesi gün vın. Seçimi kazanan başarısızsa 5 sene sonra o da gidiyor. Çok başarılı olan 10 sene sonra gidiyor. Bir kişinin 10 seneden fazla Türkiye'nin yürütme yetkisinin imkanı yok. Siyasal aktörler ve kadrolar en fazla 10 yılda değişecektir. Şimdi Azrail gelene kadar bir koltuğa oturan bir daha gitmiyor. Ama şimdi halk gönderecek. Bu sistem sayesinde ayrılıp gitmek mecbur olacak. Halk seni ben göndereceğim diyor, gönüllü gidersen bu daha iyi olur. Gitmezsen sistem seni zorla gönderiyor."

'ADI BİLE CHP'Yİ DEĞİŞTİRDİ'

Referandum süreciyle birlikte insanların tavırlarının, tutumlarını değiştiğine dikkati çeken Bozdağ, konuşmasını şöyle tamamladı: "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin adı bile yetti, CHP değişti. Kılıçdaroğlu, her kanunu Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) götürüyordu. Anayasa değişikliğini AYM'ye götüreceğini söylüyordu, ama gitmekten vazgeçtiler. İşte sistemin adı bile yetti. Artık hakem halk, mahkemeler değil. Adı bile yetti mahkeme alışkanlığından CHP'yi vazgeçirdi. Geçenlerde başörtülü bir hanımefendiye bir başka CHP üyesi saygısızlık yapınca, Kılıçdaroğlu hanımefendiyi evinde ziyaret etti. Şimdi diyorlar ki 'Ak Parti'ye AKP demeyelim.' Üsluplara ayar verdi. Bütün bunları referandumda 'evet' çıkmasın diye yapıyor. Bu sistem Türkiye'yi yönetenleri halka muhtaç kılıyor. Bu sistem, sivri bir üslupla konuşmaları, milleti kutuplaştırmaları ve milletin değerlerine saygısızlık yapmayı ortadan kaldırıyor. Yönetenleri halka 7/24 mecbur kılıyor."

Konuşmasının ardından Bakan Bozdağ, toplantıya katılanlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bakan Arslan: Tıkır tıkır çalışan bir yapı ile çalışmamız lazım ki hedeflerimize ulaşalım (2)

MENEMEN- ÇANDARLI OTOYOL PROJESİ'Nİ ALAN FİRMALARI AÇIKLADI

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, çeşitli temaslarda bulunmak, kentteki yatırımları yerinde incelemek için geldiği İzmir'de, Karslı dernek temsilcileriyle kahvaltıdan sonra Karayolları 2'nci Bölge Müdürlüğü'ne geçti. Burada bürokratlarından bilgi alan Bakan Ahmet Arslan, basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında İzmir'in önemini anlatan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, “Avrupa ile Asya arasındaki köprü için önemsiyorum. Ulaştırma ana yollarındaki deniz aşırı ülkelere ulaştırılmasını önemsiyorum. İki ana güzergah var. Kafkaslardan gelen ülkemiz İstanbul üzerinden Avrupa'ya gitmesi çok daha önemli. Deniz aşırı ülkelere toplu taşımadan yararlanmak adına İzmir limanlarını kullanıp deniz aşırı limanlara ulaşmak önemli. İzmir'deki her projeyi ülkemizin ana koridorlarını tamamlayıcısı olarak görüyoruz. Karayolu demiryolu koridorlarının gelip denizle birleştiği konumda olması. Projelerin hepsini önemsiyoruz. Bu projeleri adım adım gerçekleştiriyoruz" dedi.

"TÜRK VE YABANCI ORTAKLAR, İHALEYİ KAZANDI"

Menemen- Çandarlı otoyol projesi için yapılan ihale ve alan firma hakkında bilgi de veren Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, “Önemli biri projenin kararını açıklamış olacağız. Menemen- Aliağa- Çandarlı ihalesini yaptık. 13 firmadan oluşan 6 grup teklif verdi. Bu tekliflerin içersinde en kısa süreyi, 9 yıl 10 ay 11 günlük süreyle IC İçtaş, Astaldi ve ülkemizden Kalyon inşaattan oluşan oluşan üçlü grup aldı. 6 grubunda teklifleri incelendi geçerli bulundu. En kısa süreyi vermiş olan IC İçtaş, Astaldi ve ülkemizden Kalyon grubu için ihale kararını onayladı. Sözleşmeye davet ettik. Menemen'den Aliağa'ya Çandarlı Limanı'na gidecek. İhale kararını aldığımız 18 Mart'ta temelini atacağımız Çanakkale Köprüsü'nün de koridor tamamlayıcısı olacak. Menemen'den sonra 76 kilometre duruyordu, ağır sıkışıklık vardı. Önümüzdeki ay temelini atacağız 3 yılı içerisinde bitirip hizmete açacağız. Kolay erişimi sağlayacağız. Yatırım bedeli 1 milyar 437 milyon TL'dir. Yap işlet devret gerçekleştirilecektir" dedi. Bakan Ahmet Arslan, bu ihalenin de Türkiye üzerinde oyun oynamak isteyenlere, olumsuz algı yaratmak isteyenlere, katılımcı firmaların çokluğuyla en iyi cevap olduğunu da vurguladı. Ahmet Arslan ayrıca, Aliağa'da iki kavşak yapacaklarını, projelerinin bittiğini, ihale sürecinin başladığını da anlattı.

"KÖRFEZ GEÇİŞ SÜRECİ İÇİN ÇED BİTTİ"

Körfez Geçiş Projesi hakkında da önemli açıklamalarda bulunan Bakan Ahmet Arslan, “İzmir'in kendi içerisindeki trafiği azaltmak, ulaştırmayı kolaylaştırmak için, herkesin takip ettiği Körfez Geçiş Köprürü içinde ÇED süreci nihayi aşamaya geldi. En geç Mart ayında alacağız. İmar planlarına geçiş içini onun da çalışmalarını yapıyoruz. Süreci bitiyor. Buradan çıkan malzeme körfez çıkışında ada yapmak üzere kullanılacak. O da imar planlarına işlenecek. Yap işlet devret için YPK kararını Mart ayında çıkartacağız. İhale süreci biter bitmez inşaat başlatıcak. Üzerinde raylı sistemi de içeren ulaşımı İzmir'de ring haline getiren proje. Bu ticaretin büyümesi açısından önemli" dedi. Çeşme Alaçatı Havalimanı'nda da bütün süreçlerin tamamlandığını hatırlatan Bakan Arslan, projenin önceden onaylandığını, fizibilite çalışmasının bitmek üzere olduğunu, bu ay içerisinde onunda yap işlet devret modeliyle YPK'dan karar çıkıp en geç nisan ayında ihalesinin yapılacağını söyledi. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, İzmir - İstanbul otoyolu projesinde de, Bornova viyadüğü ile Belkahve Tüneli'nin açılacağını, 25 kilometrenin daha İzmirlilerin hayatını kolaylaştırmak için hizmete gireceğini ifade etti.

"İZBAN'A MARMARAY'DAN DESTEK"

Demiryolu çalışmalarına ilişkin ayrıntılı bilgiler veren Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan , “Demiryolu İzmir için olmazsa olmaz. Gerek Alsancak Limanı ile gerekse de Çandarlı Limanı için, İzmir'in denizle buluşması adına önemli. Bunların demiryoluyla bağlantısı önemli. Yüksek hızlı trenle Ankara'ya oradan da ülkemizin doğusuna kadar bağlanmasını önemsiyoruz. Hızlı tren zaten Polatlı'ya kadar işletmede. Afyon'dan sonraki bütün süreçlere inşaat çalışmaları sürüyor. Salihli- Manisa arasında ihale süreci bitince güzergahta çalışma yapmadığımız bir alan kalmayacak. Hedefimiz 2019 yılı içinde bunu bitirmek" dedi. İzmirliler'e de müjde veren Bakan Ahmet Arslan, “İZBAN Büyükşehir Belediyesi'yle işbirliği ile yaptığımız başarılı bir uygulama. Ray hattının Selçuk'a uzamasındaki inşaat devam ediyor. Bu sene 9 Eylül'de bitirmek adına söz aldık. Değerlendirmelerde de gördük ki işler takvimine uygun gidiyor. Biz hattı yapıyoruz. Büyükşehir Belediyesi istasyonları yapıyor. Daha önemlisi İzmirliler'in yaşamını kolaylaştırmak adına 10 dakikada bir olan çalıştırmayı, 6 dakikaya düşürecek uygulamayı da başlatıyoruz. Sefer sayısı 264'e çıkıyor. Biran önce hizmete devreye sokmak adına Marmaray projesinin 10 setini buraya devrediyoruz. Tren aralığını 6 dakikaya, kuzey ile güney arasındaki erişimi hızlı hale getireceğiz. Tren siparişini beklemek, İzmirlileri bekletmek demektir. Marmaray'dan yararlanır hale getiriyoruz" dedi.

"LİMANDAKİ KİRACILARA YÜZDE 70'LİK İNDİRİM SAĞLANDI"

Kruvaziyer turizminin bitmesiyle zor günler geçiren Alsancak Limanı'ndaki işyerleri hakkında da açıklama yapan buradaki kiracılara müjde veren Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, “Alsancak Limanı yolcu salonu için kiracılarımız var. Turizmin daralmasından dolayı sıkıntı yaşandı. İlk olarak ücretleri yüzde 50 düşürdük. Onlarla yaptığımız görüşmelerde, ilave yüzde 20 ile 40 arasında, toplamda yüzde 70'lik indirimler yaptık. 11 kiracının bir tanesinin ki yüzde 60 mertebesinde, diğerlerinde yüzde 70 mertebesindedir" dedi. İnşaşat süreci devam eden projelere ilişkin bilgi veren Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan , “Sabuncubeli Tüneli İzmirliler'in, Manisalılar'ın önemsediği projeydi. Onu daha önce deklare ettik. 8 bin 115 metrelik tünelin toplam 6 bin 605 metresini bitirdik. 8- 9 Eylül tarihinde ışık görüntüsünü yapıyoruz. 2018 ortasında da tamamen tüneli bitirip hizmete sokmuş olacağız. İzmir'i Aydın üzerinden Denizli'ye otoyolla bağlanmasını önemsiyoruz. Aydın'dan Denizli'ye olan bölüm için yap işlet devlet modeliyle otoyol olarak yapılmasını sağlayacağız. Antalya'ya kadar olan sürecin projesini devam ediyor. Adnan Menderes Havalimanı İç Hatlar Terminali Türkiye'nin en büyüklerinden bu güne kadar, 25 milyon yolcu hizmet aldı. Bununla yetinmiyoruz, havaalanının hangarlarının yenilenmesi ilave apron yapılması ihaleyi sonuçlandırdık, yüklenici firma işe başladı. Buzlanmaya karşı uçakları koruyan sistemi de kuruyoruz. Bu kış görüldü ki bu israftır dememek' lazım. Bunu da bu proje kapsamında başlattık" dedi.

VARLIK FONUNA DEVİR ÖZELLEŞTİRME DEĞİL

Basın toplantısının sonunda soruları yanıtlayan Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Alsancak limanı'nın varlık Fonu'na devrine ilişkin olarak, “Varlık Fonu'na devir özelleştirme değil. Gerek Alsancak Limanı gerek Türksat, gerek PTT bu varlıkların sahibi hazine. Şimdi sahip varlık fonu olacak. Bütün bu varlıklardan atıl duran bir fayda sağlamayan durumun fayda sağlanması ve fon marifetiyle bunlara gerekli ödeneğin sağlanabilmesi adına yapıldı" dedi.

=========================================



Aksaray'da uyuşturucu operasyonu: 3 Afgan gözaltında

AKSARAY'da uyuşturucu ticareti yapan bir şebekeye yönelik yapılan operasyonda, Afganistan uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.

Aksaray Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ekipleri, sokaklarda uyuşturucu sattığı iddia edilen şebekeye yönelik bugün operasyon düzenledi. Daha önceden belirlenen 4 adrese eş zamanlı yapılan operasyonda Afganistan uyruklu 3 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 30 gram, satışa hazır birer içimlik 32 paket halinde hazırlanmış eroin ele geçirildi. Soruşturma sürüyor.

Sivas Emniyeti'ne Şehitler Anıtı

SİVAS İl Emniyet Müdürlüğü ve Kuzeyyıldızı Trabzonsporlular Derneği tarafından emniyet müdürlüğü bahçesine inşa edilen Şehitler Anıtı düzenlenen törenle açıldı.

Sivas'ta İl Emniyet Müdürlüğü ile Kuzeyyıldızı Trabzonsporlular Derneği tarafından başta 15 Temmuz Şehitleri olmak üzere terörle mücadelede şehit olan tüm asker ve polisler için Şehitler Anıtı yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü bahçesine dikilen 4 metre boyunda ve 3 metre genişliğinde olan çift başlı kartal şeklindeki anıtın açılış törenine Sivas Valisi Davut Gül, İl Emniyet Müdürü Turan Aksoy, Kuzeyyıldızı Trabzonsporlular Derneği temsilcileri, emniyet personeli, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı. Tören Kur'an-ı Kerim okunması ile başladı. Ardından terörle mücadelede ve 15 Temmuz şehitleri için dua edildi. Açılış öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Davut Gül, "Trabzonspor'un çok kıymetli Kuzeyyıldızı taraftar grubunun Sivas'ımıza Sivas Emniyet Müdürlüğü'ne, şehitlerimize böyle bir anıt yapmaları bizi mutlu etti. Sivas'ta her Trabzonlu'nun açık bir kapısı olduğunu belirtmek istiyorum. İki kadim şehrin insanlarının birbirlerini sevdiklerini biliyorum. Trabzon da da Sivaslılar'ın yapacağı şeylerle bunun devam edeceğini tahmin ediyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. İl Emniyet Müdürü Turan Aksoy ise, "Başta 15 Temmuz şehitleri olmak üzere ülkemizde verilen tüm şehitleri hatırlatabilecek, Sivasımız'ın tarihi yapısıyla, kadim yapısıyla örtüşebilecek çift başlı kartal şehitler anıtımızın yapılmasında emeği geçen Kuzeyyıldızı Trabzonsporlular Derneği yetkililerine teşekkür ediyorum. Bu Trabzonspor ile Sivas arasındaki geçmişteki kırgınlıkları gidermek adına çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından çift başlı kartal şeklindeki anıtın açılışı protokol üyeleri tarafından gerçekleştirildi.

Av tüfeğiyle intihar etti

AKSARAY'da 55 yaşındaki işsiz Erdoğan Eren, evinde av tüfeğiyle başına ateş ederek yaşamını yitirdi.

Olay, bugün saat 10.30 sıralarında Yavuz Sultan Selim Mahallesi 5462 Sokaktaki tek katlı müstakil evde meydana geldi. Erdoğan Eren, sabah kahvaltının ardından aile fertlerine evden bahçeye çıkardıktan sonra av tüfeğiyle başına ateş etti. Kanlar içinde yere yığılan Eren, ailesinin silah sesini duymasının ardından çağrılan sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Eren'in, psikolojik olarak bunalımda olduğu ileri sürüldü.

Eren'in, 8 yaşındaki kızı Tuğçe Eren, "Sabah kahvaltı yaptıktan sonra bizi dışarı çıkardı. Babam evde tek başına kalmıştı. Sonra bir silah sesi duyduk. Dünden itibaren kendimi vuracağım diyordu."dedi.

