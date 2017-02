DHA YURT BÜLTENİ-7

1)BARIŞMAYA İKNA EDEMEDİĞİ NİKAHSIZ BİRLİKTE YAŞADIĞI KADINI ÖLDÜRDÜ

AKSARAY'da 47 yaşındaki Ahmet Yazıcı, aralarındaki anlaşmazlık nedeniyle evi terk eden ve babasının evine yerleşen nikahsız birlikte yaşadığı 26 yaşındaki Seher Yaşar'ı iddiaya göre barışmaya ve eve dönmeye ikna edemeyince balkonda tabanca ile vurarak öldürdü. Olay, Hasas Mahallesi 6645 Sokak 5 Numaralı 2 katlı apartmanın meydana geldi. Sivas'ta nikahsız olarak birlikte yaşayan 47 yaşındaki Ahmet Yazıcı ile 26 yaşındaki Seher Yaşar, arasında bir süre önce şiddetli geçimsizlik başladı. Bunun üzerine Seher Yaşar memleketi Aksaray'a baba evine yerleşti. 3 gün önce de Ahmet Yazıcı evden ayrılan Seher Yaşar ile barışmak ve eve götürmek için Aksaray'a geldi. Seher Yaşar'ı babasının evinde ziyaret eden Ahmet Yazıcı, 2 gün boyunca ikna etmeye çalıştı. Ancak başarılı olamadı. Bugün öğle saatlerinde yeniden barışmak için Seher Yaşar'ın baba evine giden Yazıcı, kendisi eve alınmayınca konuşmak için birinci kat balkonuna çağırdı. Yaşar'ı ikna etmeye çalışan Yazıcı iddiaya göre başarılı olamayınca tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine belindeki ruhsatsız tabancayı çıkaran Ahmet Yazıcı, balkondaki Seher Yaşar'a 3 el ateş etti. Yaşar kanlar içerisinde kalırken, Yazıcı ise olay yerinden kaçtı. Komşularının ve üst katta bulunan ailesinin silah sesini duyarak olayı fark etmesi üzerine durum polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, 112 Acil Yardım ekipleri de yaralı kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Seher Yaşar, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Olayın ardından bölgede çalışma başlatan polis, kaçan Ahmet Yazıcı'yı elindeki suç aleti tabancayla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Haber-Kamera: Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY, )

2)BIÇAKLANAN 20 YAŞINDAKİ GENÇ ÖLDÜ

NEVŞEHİR'de bıçaklı saldırıya uğrayan 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Olay,bu gün saat 10 civarında Nevşehir'in Nar beldesi Orta mahalle Dere sokakta Oturan (20) yaşındaki Enes Dağdibi evinin yakınlarında kimliği belirlenemeyen kişi yada kişilerce bıçaklanarak öldürüldü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Enes Dağdibi'ye yaptıkları kontrolde eks olduğu belirtildi. Enes Dağdibinin askere gideceği öğrenildi. Enes Dağdibi'nin babası Uğur Dağdibi ve yakınları göz yaşına boğuldu Çevrede polis geniş güvenlik önlemleri aldı.Çevredeki kamera ve Mobeseler incelenmeye alındı.

3)ŞEHİDİN DOĞUM GÜNÜNDE AĞABEYİNDEN YÜREK YAKAN PAYLAŞIM

IĞDIR'da 17 ay önce bombalı terör saldırısında şehit olan Samsunlu polis memuru Burak Zor'un ağabeyi Ercan Zor, dün kardeşinin doğum gününde kabrini ziyaret ettikten sonra yaptığı sosyal medya paylaşımıyla duygulandırdı. Ercan Zor, kardeşinin mezarı başında çekilen fotoğrafla yaptığı paylaşımda, "Sana gelmeyen ayağım çıksın, sızlamayan kalbim çıksın, akmayan gözüm çıksın, aklıma düşmezsen aklım çıksın, doğum günün kutlu olsun, şehidim, gardaşım" diye yazdı.

Iğdır'da 8 Eylül 2015'te Dilucu Sınır Kapısı'nda görevli polis memurlarını götüren servis minibüsü ile koruma görevi yapan otomobilin, Aralık İlçesi'ne bağlı Hasanhan Köyü yakınlarından geçişi sırasında PKK'lı teröristlerin yola daha önceden döşedikleri yaklaşık 1 ton bombayı uzaktan kumanda ile patlatması sonucu polis memuru Burak Zor (29), şehit oldu. Patlama şehit düşen 13 polisten biri olan Burak Zor, memleketi Samsun'da düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı. Burak Zor ardında şu an 3 yaşında oğlu Eymen Zor'u bıraktı. Aradan geçen 17 ay sonrasında şehidin ağabeyi Ercan Zor'un dün bir sosyal paylaşım sitesindeki hesabından yaptığı paylaşım yürek yaktı. Şehit polis memuru Burak Zor'un doğum gününün 15 Şubat olması nedeniyle dün kabrini ziyaret eden ağabeyi Ercan Zor, kardeşinin mezar taşı ile çektiği fotoğrafını ve şehit mezarının fotoğraflarını paylaşıp şu ifadeleri yazdı:

"Aklıma düşmediğin an yok ki



Gözlerimin akmadığı an yok ki



Kalbimin sızlamadığı an yok ki



Sana gelmediğim hafta yok ki



Sana gelmeyen ayağım çıksın



Sızlamayan kalbim çıksın



Akmayan gözüm çıksın



Aklıma düşmezsen aklım çıksın



Doğum günün kutlu olsun şehidim, gardaşım Burak Zor."



Şehit ağabeyinin bu paylaşımı okuyanları duygulandırdı.



Yaprak KOÇER/SAMSUN, () -

4)BEYTÜŞŞEBAP'TA EVLER KAR ALTINDA KALDI

ŞIRNAK genelinde 3 gündür etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Beytüşşebap İlçesi'nde evler ve araçlarn kar altında kaldı. İlçe merkezinde kar kalınlığı yaklaşık 2 metreyi bulurken, Belediye'ye ait iş makinaları caddeleri kardan temizlemek ve yolları açmak için büyük çaba sarf ediyor. Beytüşşebap'ta kar yağışı nedeniyle ilçe merkezi ve köylerde okullar 2 gün tatil ilan edilirken, kamuda çalışan engelli ve hamileler de idari izinli sayılacak.

Beytüşşebap İlçesi'nde adeta kar esareti sürüyor. İlçede 2 gündür kar yağışı nedeniyle günlük hayatı olumsuz yönde etkilerken, ilçe merkezindeki tek katlı evler ve araçlar kar altında kaldı. Kar kalınlığı yaklaşık 2 metreyi bulurken, Beytüşşebap Belediyesi ve Karayolları ekipleri ilçe merkezinde kar temizle çalışmarını sürdürüyor. İlçeye ulaşım sağlanan yollar ile köy yollarında aksama meydana gelmesi için çalışmalar devam ederken, yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe sakinleri kar altında kalan araçlarını çıkarmak için büyük çaba sarf ediyor. Bazı esnaflar ise yaşamı olumsuz etkileyen kar yağışından fırsat bilerek kardan adam yaptı.

Beytüşşebap'ta kar yağışı nedeniyle ilçe merkezi ve köylerde okullar 2 gün tatil ilan edilirken, kamuda çalışan engelli ve hamileler de idari izinli sayılacak.

5)MHP'Lİ TAŞDOĞAN: BÖLÜNMEYLE İLGİLİ TEHLİKE YOK

MHP Gaziantep İl Başkanı Muhittin Taşdoğan, Anayasa değişiklik teklifinde ülkenin bölünmesine yönelik hiçbir tehdit ve tehlike olmadığını söyledi.

Parti binasında aylık değerlendirme toplantısında konuşan Taşdoğan, kent ve ülke gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Taşdoğan, Anayasa değişiklik paketinde ülkenin bölünmesine yönelik hiçbir tehdidin olmadığını kaydederek, 'Evet' kampanyası çalışmalarına başladıklarını ifade etti. Taşdoğan, şunları söyledi:

"Bu maddelerin tamamını inceledik. Kişiye özel bir şey yok. Bölünmeyle ilgili tehlike yok. İlk 4 maddeyle ilgili sıkıntı yok. Evet kampanyası için çalışmalarımızı yapıyoruz. Millete neden bu değişikliğe ihtiyaç olduğunu anlatacağız. Henüz metni ve gerekçelerimizi anlatmaya başlamadık. Dava arkadaşlarımıza bunları anlatacağız. MHP için 'Mecliste fire verecek' diyenler, şimdiden utansınlar. Mecliste önceden açıklayanların dışında tek fire vermedik, 16 Nisan’da milletimizin huzurunda tek bir fire vermeyeceğiz. Dava arkadaşlarımız şunu iyi bilirler; Milliyetçi Hareket, lobilerin, kulislerin, insanımıza tepeden bakan, değerlerimize ters yaklaşan zümre ve kaymak tabakaların partisi değildir. Milliyetçi Hareket Partisi, pazarlık, arka kapı siyaseti, al-ver anlaşması, siyasi menfaat beklentisi bize yabancı ve uzaktır. Kimsenin peşine takıldığımız yoktur."

FIBA Avrupa Kupası kapsamında Gaziantep Basketbol ile İsrail'in İroni Nahariya takımı arasında 22 Şubat Çarşamba günü oynanacak karşılaşmaya da değinen Taşdoğan, "İsrail'in iç istihbarat servisi Şin Bet, Ironi Nahariya basketbol takımının Gaziantep Basketbol ile oynayacağı maç için Gaziantep'e seyahat etmesine izin vermemiş. Gaziantep’i, Suriye sınırına ve DEAŞ kontrolündeki bölgelere yakın olması nedeni ile güvenlik açısından riskli bir kent olarak görüyorlarmış. Bizim şehrimizde bir güvenlik riski bulunmamaktadır. Bu tür önemli organizasyonlarda alınan üst düzey tedbirlerde emniyet güçlerimizin kontrolündedir. Emniyet güçlerimize güvenmeleri yeterlidir" şeklinde konuştu.

6)SİVAS'TA STK'LARDAN 'HAYIR' AÇIKLAMASI

SİVAS'ta çeşitli sivil toplum kuruluşları tarafından oluşturulan, "Ülkene ve Geleceğine Sahip Çık Meclisi" referandumda 'hayır' oyu kullanacaklarını açıkladı.

Sivas'ta Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), Cumhuriyet Kadınları Derneği ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Sivas Şubesi tarafından oluşturulan 'Ülkene ve Geleceğine Sahip Çık Meclisi' 16 Nisan'daki referandumda hayır oyu kullanacaklarını belirterek nedenlerini açıkladı. ADD Sivas Şube Başkanlığı'nda düzenlenen basın toplantısında grup adına konuşan Cumhuriyet Kadınları Derneği Sivas Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Hülya Orhon, "Ülkemizin Kanun Hükmünde Kararnamelerle yönetildiği düşünme ve örgütlenme özgürlüğünün sekteye uğratıp emeğin haklarının talan edildiği, yoksulluğun kadermiş gibi sunulduğu, sivil ve asker cenazelerinde anaların yükselen feryatları, dinmeyen gözyaşları ve ağıtlar arasında başkanlık söylemleri içerisinde yangından mal kaçırır misali referanduma gidiyoruz. Böylesi bir süreçte bu halkın vicdanının sesi olarak referandumda 'hayır' diyoruz. Yaklaşık 150 yıldır köklü ve parlamenter geleneği olan sistemimizin kurum ve kurulları bilinçli olarak aşındırılıp, fiili durum yaratılmıştır. Yaratılan tek adam fiiliyatına uygunluk için getirilen rejim değişikliğine hayır diyoruz. Getirilmek istenen sistemle padişahlık yetkisi istenmektedir. Bizler cumhuriyetin temellerinin atıldığı Sivas'tan sesleniyoruz. 80 milyonun iradesini yeniden bir kişiye teslim etmemek için dört 4 Eylül ruhuyla tüm halkımızı hayır demeye çağırıyoruz" dedi.

7)ANKARA'DA TACİZLE SUÇLANAN OKUL MÜDÜRÜ S.K., EDİRNE’DE DE 'KINAMA' CEZASI ALMIŞ



ANKARA’nın Haymana İlçesi’nde bir lisenin yurdunda kalan erkek öğrencilere cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen okul müdür S.K.’nın 2014 yılında görev yaptığı Edirne’de de mezun olmuş bir erkek öğrencisine ‘cinsel içerikli’ mesajlar attığı ileri sürüldü. Şikayet üzerine hakkında soruşturma açılan ve ‘kınama’ cezası alan S.K.’nın tayinini isteyerek Ankara’ya gittiği belirlendi.

Ankara'nın Haymana İlçesi’nde bir lisenin pansiyonunda kalan erkek öğrencilerin ‘cinsel taciz’ iddiaları üzerine gözaltına alınan okul müdürü S.K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Müdür S.K.’nin 2014 yılında Edirne Kız Teknik ve Meslek Lisesi Müdür Yardımcısı görevindeyken, mezun olmuş erkek öğrencisi A.N.’ye ‘cinsel içerikli’ mesajlar gönderdiği ileri sürüldü. Edirne Milli Eğitim Müdürlüğü, S.K. hakkında gelen şikayet üzerinde 21 Şubat 2014 tarihinde soruşturma başlattı.

KINAMA VE İL DIŞI TAYİN TALEP EDİLDİ

Hazırlanan soruşturma raporunda eski öğrencisi A.N.’ye 10 Ocak 2014 tarihinde ‘cinsel içerikli ve rahatsız edici mesajlar attığı’ gerekçesiyle S.K. hakkında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125/B(d) maddesi ‘Hizmet dışında devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte bulunmak’ kapsamında ‘kınama’ cezası verilmesi istendi. Ayrıca S.K.’nın eski öğrencisine ‘cinsel içerikli’ mesaj atmasının öğretmenlik mesleğinin toplumdaki güvenirliğini olumsuz yönde etkileyebileceği belirtilerek, 'Görev yapılan ilde kalınması durumunda müdür yardımcısı S.K. ve ailesinin süreçte yıpranabileceği/yıpratabileceği, belirtilen gerekçelerle yöneticilik görevinin üzerinden alınması, norm kadro esaslarına uygun olarak il dışında branşına uygun bir okula atamasının yapılması' talep edildi.



KENDİ İSTEĞİYLE ANKARA’YA TAYİN OLDU



Kınama cezası alan ve o dönem Edirne Kız Teknik ve Meslek Lisesi Müdür Yardımcısı görevinde olan S.K. soruşturma tamamlanmadan kentten tayinini istedi ve Ankara’nın Haymana İlçesi’ndeki bir liseye tayin olduğu öğrenildi.



Engin ÖZMEN/EDİRNE,() -

==================================================

8)İSLAHİYE'DE 'SİVİL TRAFİK UYGULAMASI'

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesi'nde, toplu taşıma araçları ve şehirlerarası yolcu otobüslerinde başlatılan 'Sivil trafik uygulaması' hayata geçirildi. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan genelgeyle toplu taşıma araçları ve şehirlerarası yolcu otobüslerinde başlatılan 'Sivil trafik uygulaması' hayata geçirildi. Uygulama kapsamında Gaziantep'ten İslahiye'ye yolcu olarak gelen sivil polis memuru Halil İbrahim Zor, sürücüsünün kural hatalarını yol boyu takip etti. İslahiye hastane kavşağına gelen minibüs, trafik polisleri tarafından durduruldu. Ekipler, sivil polisin verdiği bilgiler doğrultusunda sürücüye karayolunda trafik çizgilerine uymamaktan dolayı 95 lira para cezası kesti. Yolculuğun bitiminde kendini tanıtan sivil trafik polisi uygulama hakkında yolcuları ve sürücüyü bilgilendirdi.

Polis memuru Halil İbrahim Zor, uygulamanın uzun yolculuklarda yaşanabilecek kazaların asgari seviyeye indirilmesinin amaçlandığını söyledi.



Yolcular ise, uygulamadan memnun olduklarını ifade etti.

9)EN İYİ DİYARBAKIR FOTOĞRAFLARI ÖDÜLLENDİRİLDİ

DİYARBAKIR Valiliği tarafından düzenlenen, "Her yönüyle Diyarbakır" konulu fotoğraf yarışmasında en iyi fotoğraflar ödüllendirildi. Diyarbakır muhabiri Selim Kaya, zozyal yaşam kategorisinde çektiği fotoğraf ile birinci oldu.Valiliğinin düzenlediği, "Her Yönüyle Diyarbakır" Fotoğraf yarışmasında dereceye giren ve sergi hakkı kazanan eserler hem ödüllendirildi hemde sergilendi. Büyükşehir Belediyesi Sümer Park sergi salonunda düzenlenen etkinliğe, Vali Hüseyin Aksoy, Büyükşehir Başkan Vekili Cumali Atilla, Başsavcı Kamil Erkut Güre, Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, STK temsilciler, kurum müdürleri ve fotoğrafçılar katıldı. Yarışma için gönderilen bin 977 fotoğraftan 9'u dereceye girip ödül alırken, 91'i ise sergilenme hakkı kazandı. Ödül töreninde konuşan Vali Aksoy, Diyarbakır'ın 33 ayrı medeniyete ev sahipliği yapmış, farklı kültür ve inançları içerisinde barındırmış önemli bir kent olduğunu söyledi. Tarihi, doğal zenginlikleri olan Diyarbakır'ın bu özelliklerini tespit etmek ve Türkiye ve dünya ile paylaşma adına fotoğraf yarışmasını gerçekleştirdiklerini belirten Vali Aksoy, " Ne kadar çok önemli değerleriniz, kültürel varlıklarımız olursa olsun eğer siz bunları tespit edip dünya ile paylaşmadıysanız onların ekonomik girdilerinden yararlanma imkanınızda olmayacaktır. Bu anlamda Diyarbakır'ın bugüne kadar yapılmış bir çok çalışmasıyla ortaya çıkan güzel fotoğraf kareleri vardı. Bunlara yenileri ekliyebilirmiyiz düşüncesiyle biz Valilik olarak bu çalışmayı gerçekleştirdik. Ve bu çalışma neticesinde çok sayıda fotoğraf sanatıyla ilgilenen Türkiye'nin içinden ve dışından farklı bölgelerden birçok kişi bu yarışmamıza katıldı. Jürimizin değerlendirmeleri sonrasında dereceye girenlere de bu ödüllerini vererek bu çalışmayı kamuoyuyla da paylaşma fırsatı bulduk" dedi.

MUHABİRİ DE FOTOĞRAFI İLE BİRİNCİ OLDU

Yarışmada "Doğa" kategorisinde Mehmet Serhat Gürsoy, "Tarih" kategorsinde Hasan Hüseyin Birlik birinci olurken, "Sosyal yaşam" kategorisinde ise Diyarbakır muhabiri Selim Kaya çektiği fotoğraf ile birinci oldu. Vali Aksoy daha sonra üç ayrı katagoride dereceye giren birincilere ödüllerini verirken, protokol daha sonra sergiyi gezerek fotoğrafları inceledi.

10)YERLEŞİK YABANCILARA TÜRKÇE EĞİTİMİ

ANTALYA'nın Kaş İlçesi'nde yerleşik yabancılara Türkçe eğitimi verilmeye başladı.



Kaş merkezi ve Kalkan başta olmak üzere ilçeye bağlı mahallelerde 2 binden fazla yerleşik yabancı yaşıyor. Sayı olarak ilk sırada İngilizler, ikinci sırada Almanlar yer alırken, Hollanda, Fransa, İtalya, Kanada, Polonya, Belçika ve Rusya gibi birçok ülkeden gelen yabancılar ilçede yaşamını sürdürüyor. Yerleşik yabancıların topluma uyumunu sağlamak, yaşamını kolaylaştırmak amacıyla 10 yıldır Türkçe kursları düzenleniyor.



Halk Eğitim Merkezi'nin düzenlediği ve 2011 yılında Avrupa Birliği Bakanlığı'nın Dil Ödülünü kazanan kurslarda bugüne kadar yaklaşık 600 yerleşik yabancıya Türkçe öğretildi. Ekim ayında başlayıp haziran ortasına kadar süren kurslarda Türkçe okuma yazma, konuşma egzersizleri yapılıyor ve kısa şarkılar öğretiliyor. Haftada 6 saat eğitim verilirken bu yıl dört kurda toplam 60 yabancı kursa katıldı. Kurslarda yıl boyunca toplam 120-160 saat arası Türkçe eğitimi verilirken, bahar aylarında resmi dairelere ziyaret yapılarak, pazar ve köy gezileri düzenlenerek pratik Türkçe eğitimi yapılıyor. Kursları İngilizce öğretmenleri Hatice Göktaş ve Eylem Ercan ile Türkçe öğretmeni Aydın Duman veriyor.



Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Öztürk, "Kaş ve çevresinde yaklaşık 2 bini aşkın yabancı yaşamakta. Kendilerini 'Yeni Kaşlılar' olarak adlandırıyoruz. 10 yıldır yabancılara Türkçe öğretmek için kurslar düzenliyoruz. Bunların sonunda 600'e yakın yabancıya, hemşehrimize Türkçe öğrettik" dedi.



Kursiyerlerden İngiliz Kate Toope, "10 yıldır Türkiye'de yaşıyorum. Türkçe öğrenmeyi çok istiyorum. Komşularla, arkadaşlarla sohbet etmek istiyorum. Onun için buraya geliyorum, Türkçe öğrenmek için" diye konuştu.



Ukraynalı Tetiane Gohsova, Türkiye'yi ve Kaş'ı sevdiğini belirterek, öğrenci olduğunu ve Türkçe öğretmen istediğini anlattı.



Alman Rita Shuman, "Kaş Çerçiler'de oturuyorum. Komşularımın hepsi Türk. Benim için Türkçe öğrenmek çok önemli. Öğrenmek için Halk Eğitim Merkezi'ne gittim. Birkaç kursa katıldım. Halk Eğitim Merkezi'ne çok teşekkür ederim" dedi.



Fransız Paul Moisson da ilçede geçen yıl restoran açtığını kaydederken, müşterilerle konuşmak için Türkçe öğrendiğini anlattı.

