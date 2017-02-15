DHA YURT BÜLTENİ-7

1)ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ, MEMLEKETİNDE GÖZYAŞLARIYLA KARŞILANDI

HATAY'ın Amanos Dağları'nda PKK terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonda çıkan çatışma şehit olan 26 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Salih Kayan'ın cenazesi askeri uçakla Samsun'a getirildi.

Hatay'ın Amanos Dağları'nda PKK terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonda çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Salih Kayan'ın cenazesini taşıyan askeri uçak Samsun Çarşamba Havalimanı'na indi. Memleketi Samsun'un Ladik İlçesi Doğankaş Mahallesi olan şehit Jandarma Uzman Çavuş Kayan'ı için burada düzenlenen törene Samsun Valisi İbrahim Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri şehidin yakınları ve vatandaşlar karşıladı. Şehit annesi Nariye Kayan, şehit eşi Büşra Kayan ile şehidin yakınları gözyaşları döktü. Şehit Jandarma Uzman Çavuş Kayan'ın cenazesi uçaktan indirildikten sonra cenaze aracına kadar askerlerin omzunda taşındı. Ardından cenazesi, cenaze töreni için Ladik İlçesi'ne gönderildi.

2011 yılında göreve başlayan şehit Jandarma Uzman Çavuş Kayan'ın babası Yaşar Kayan'ın 17 yıl önce vefat ettiği annesi Nariye Yılmaz'ın Doğankaş Mahallesi'ndeki evinde yaşadığı belirtildi. Görev yeri Ankara olan şehit Jandarma Uzman Çavuş Kayan'ın geçici görevle Hatay'a gittiği 3 ay öncede izin alıp baba ocağına geldiği belirtildi. Şehidin 1 yıllık evli olduğu hamile eşi Büşra Kayan'da acı haberi Ankara'daki evinde öğrenmesinin ardından Samsun'a geldi. 5 kardeşten 4'üncüsü olan şehit Jandarma Uzman Çavuş Kayan için Ladik İlçe merkezinde ikindi namazı sonrasında cenaze töreni düzenleneceği belirtildi.

Görüntü Dökümü :

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-Askeri uçağın gelişi

-Şehitin yakınlarından detay

-Şehitin eşinden detay

-Şehitin annesinden ve eşinin görüntüsü

-Şehitin naaşının uçaktan indirilişi

-Şehitin naaşının askerlerin omuzunda gidişi

-Şehitin naaşının cenaze aracına konulması

-Cenaze aracının gidişi

-Şehitin fotoğrafı

(Süre: 02.14 Dk) - (Boyut: 259 Mb)

Haber-Kamera: Hakan AKGÜN-Yaprak KOÇER/SAMSUN, ()

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2)İHRAÇ EDİLEN AKADEMİSYENLERİN PROTESTO YÜRÜYÜŞÜNDE ARBEDE

ESKİŞEHİR Anadolu Üniversitesi'nde Kanun Hükmünde Kararnameyle ihraç edilen bir grup akademisyen, kendilerine destek veren çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve öğrencilerle birlikte fakültelerin bulunduğu alana yürümek istedi. Ancak polis ve üniversitenin özel güvenlik görevlileri, yaklaşık 100 kişilik gruba izin vermedi. Akademisyenler ve öğrenciler ile özel güvenlik görevlileri arasında arbede çıktı. İhraç edilen bir grup akademisyen kendilerine destek veren çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve öğrencilerle birlikte Yunus Emre Kampüsü'ndeki Hukuk Fakültesi önünde toplandı. Görev yaptıkları fakülteleri ziyaret edip odalarında öğrenciler görüşmek isteyen akademisyenler, Hukuk Fakültesi önünden Edebiyat Fakültesi'ne doğru topluca yürümek istedi. Polisler ve üniversitenin özel güvenlik görevlileri, OHAL kapsamında yürüyüşe izin verilmeyeceğini belirtti. Uyarılara rağmen yürüyen akademisyenler ve beraberindekilerin önünde özel güvenlik görevlileri set oluşturdu. Gruptakiler yürümekte ısrar etti. Grupla özel güvenlik görevlileri arasında arbede yaşandı, bazı akademisyenler yere düştü.



SELFİE ÇEKTİLER



Kısa süre sonra kampüse TOMA'lı çevik kuvvet polisleri geldi. Akademisyenler öğrencilere, "Gözaltına alınmanızı istemiyoruz. Burada dağılın. Biz akademisyenler olarak fakülteleri ziyaret ederiz" dedi. Bunun üzerine öğrenciler dağıldı, akademisyenler de TOMA'nın önünde selfie çektirdikten sonra Edebiyat Fakültesi'ne gitti.

Kanun Hükmünde Kararname ile Eskişehir'deki Anadolu Üniversitesi'nden 28, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nden de 16 akademisyen ihraç edilmişti.

Görüntü Dökümü:

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-Grubun 'Hocama dokunma' yazısı ile birlikte,



-Yürüyüşün başlaması,



-Özel güvenlik görevlilerininin müdahalesiyle yaşanan arbede,



-Grubun güvenlik görevlilerinin arasından geçmesi,



-İkinci arbedenin yaşanması,



-TOMA'lı Çevik kuvvet polislerinin gelişi,



-Ögrencilerin dağılması,



-İhraç edilen akademisyenlerin selfie çekmelerinden görüntüler bulunuyor.)

Haber-Kamera:Eyüp KELEBEK-ESKİŞEHİR,()

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3)KARDA KAYBOLAN SİNEMACILAR DRONE İLE BULUNARAK KURTARILDI

ADANA'nın Aladağ İlçesi'nde karla kaplı ormanlık alanda yollarını kaybeden film seti ekibini ve oyuncuları, Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından güvenli noktaya taşındı.Aladağ İlçesi'nde Kar Kirazı isimli filmin çekimlerini yapan ekip, uygun çekim mekanı ararken ormanlık alanda kayboldu. Sinemacılar, telefon aracılığıyla yetkililerle iletişime geçerek yardım çağrısında bulundu. Bölgede kaybolan sinemacılar olduğu haberini alan Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Yol Şube Müdürlüğü ve Cankur ekipleri harekete geçerek bölgede arama çalışması başlattı. Karla kaplı yollar ve sık ormanlık alanda kaybolan 10 sinemacıya ulaşmakta zorluk yaşayan ekipler, drone ile havadan yer tespit etmek için harekete geçti. Yerleri tespit edilen sinemacılara, iş makinelerinin açtığı yoldan ulaşıldı. Cankur ve Yol Şube Müdürlüğü ekibi, sinemacıları güvenli bir noktaya taşıyarak donmaktan kurtardı.

Görüntü Dökümü



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- Belediye ekiplerinin karlı yolu açarak ilerlemesi



- Drone ile havadan yer tespit etmeye çalışmaları



- Drone görüntüsü



- Ekiplerin sinemacılara ulaşması



- Güvenli bir yere gelmeleri



- Bir oyuncunun konuşması



- Görevlinin konuşması



- Oyunculardan görüntü

SÜRE: 07'17" BOYUT: 816 MB

Haber-Kamera:ADANA,()

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4)ŞIRNAK'TA KAR OKULLARI YİNE TATİL ETTİ

ŞIRNAK'ta, dünden bu yana aralıksız yağan kar, Şırnak-Siirt, Şırnak-Hakkari karayolu ile 44 köy yolunun ulaşıma kapanmasına neden oldu. Şırnak merkez ve bağlı köylerde de okullarda bugün de eğitime 1 gün ara verildi.

Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi yetkilileri, yoğun kar yağışı nedeniyle merkez ve Beytüşşebap ile Uludere ilçelerine bağlı 44 köy yolu ulaşıma kapandı. Şırnak-Siirt ile Şırnak-Hakkari karoyulununda yoğun kar yağışı nedeniyle kapalı olduğu belirtilirken, karayolları ve il özel idaresi ekiplerinin yol açma çalışmaları sürüyor. Şırnak belediyesine bağlı ekiplerin de iş makineleriyle şehir merkezindeki ana arterlerde kar temizleme ve tuzlama çalışmaları aralıksız devam ediyor. Zincirsiz trafiğe çıkan araçlar yollarda kalırken, özellikle Lise caddesinde trafik kilitlendi. Sürücülerin imdadına polis ve vatandaşlar yetişirken, yolda kalan araçları polislerin itmeye çalışması ilginç görüntüler oluşmasına neden oldu.



ŞIRNAK'TA OKULLAR TATİL EDİLDİ



Şırnak'ta kar yağışı sonucu il merkezi, bağlı Belde ve köylerde okullarda eğitime bir gün ara verildi. İl Hıfzıssıhha Kurullundan yapılan açıklamada, "Olumsuz hava koşulları ve yoğun kar yağışı nedeniyle 15 Şubat 2017 Çarşamba günü Şırnak Merkez ve Merkeze bağlı Köy ve Beldelerde İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı ile eğitime bir gün ara verilmiştir. Ayrıca kamuda çalışan Gebe ve Engelli personele de bir gün idari izin verilmiştir"denildi.

Görüntü Dökümü:



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-Belediye ekiplerinin yol açma ve tuzlama çalışması



-Vatandaşların kar temizlemeye çalışması



-Yolda kalan araçların görüntüsü



-Polislerin yolda kalan araçları itmesi



-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,()-

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5)9 İLDE 'BYLOCK' OPERASYONU: 17 GÖZALTI

ŞANLIURFA merkezli 9 ilde, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) gizli haberleşme uygulaması 'ByLock' kullandığı belirlenen ve polislikten ihraç edilen 17 kişi gözaltına alındı.



Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla polis tarafından FETÖ/PDY'nin gizli haberleşme uygulaması olan 'ByLock' kullandıkları belirlenen kişilere yönelik Şanlıurfa merkezli Adana, Adıyaman, Denizli, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Kahramanmaraş ve Mersin'de çok sayıda adrese şafak vakti eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda adreslerinde arama da yapılan ve polislikten ihraç edilen 17 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin Şanlıurfa'ya getirilerek sorgulanacağı belirtildi.

Görüntü Dökümü

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- Polisin evlere baskın yapması

- Polisin evlerde arama yapması

- Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Ömer PINAR-ŞANLIURFA-)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 12 MB



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6)KIRTASİYE DOLANDIRICILIĞI GÜVENLİK KAMERASINDA

OSMANİYE'nin Bahçe İlçesi'nde 2 kişinin, boyama kitabı satın alma bahanesiyle girdiği kırtasiyeciyi dolandırması güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay dün Bahçelievler Mahallesi Dr. Devlet Bahçeli Bulvarı üzerindeki bir kırtasiyecide meydana geldi. İşyerine gelen 2 kişi, boyama kitabı alarak 100 lira çıkartıp ödeme yapmak istedi. Sonra da bozuk paraları olduğunu söyleyip, 100 lirayı geri aldı. Tekrar bozuk paranın yetmediğini söyleyerek yine 100 lira uzattı. Bu sırada kalem ucu isteyen dolandırıcılar, işyeri sahibi Levent Çetin'e uzattığı 100 lirayı tezgahın üstünden farkettirmeden aldı. Ardından da sigara isteyen dolandırıcılar, işyeri sahibinden 100 lira üstü de alıp, ortadan kayboldu.

Bir süre sonra kendine 100 liranın verilmediğini fark eden işyeri sahibinin şikayeti üzerine 2 dolandırıcının yakalanması için polis çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü



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- Güvenlik kamerası ekranı



- Dolandırıcıların 100 lirayı alıp geri bozması için uzatması



- İşyeri sahibi bozuk para alırken



- 100 lirayı cüzdana koyması



- Bozuk paraların uzatılması



- Şüpheli bozuk paraları elinde tutarken



- Dolandırıcı parayı almadığını söyleyip ceplerini gösterirken görüntüsü



- Şüphelinin sigara alıp işyerinden ayrılması



- İşyeri sahibi Levent Çetin ile röp.

BOYUT: 89.1 MB SÜRE: 02' 47"

Haber:İbrahim EMÜL-Kamera: BAHÇE(Osmaniye), ()