DHA YURT BÜLTENİ-7

KONYA'DA 18 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ ÇÖKEN YURT İLE İLGİLİ 3 SANIĞA CEZA (EK)

1)KARAR TEMYİZE GÖNDERİLECEK

KONYA'daki çöken yurt davasında hayatını kaybeden 5 öğrencinin avukatlığını 9 yıldır hiç bir ücret almadan sürdüren Çocuk Haklarını Koruma Derneği Başkanı avukat Hakkı Ünalmış, yerel mahkemenin kararını temyiz için Yargıtay’a göndereceklerini belirtti. Ünalmış, sanıkların 'taksirle birden fazla kişinin ölüme sebep olma' suçundan ceza aldığını hatırlatarak, 'olası kastla birden fazla kişinin ölüme sebep olma' suçundan 20 yıla kadar hapis cezası almaları için sürekli mahkeme heyetine taleple bulunduklarını ancak bunun dikkate alınmadığını belirtti.9 yılda 7 kez bilirkişi raporunun değiştiğini bir o kadar da davanın görüldüğü Ağır Ceza Mahkemesi'nin üyelerinin değiştiğini ifade eden Ünalmış, "İlk olarak Hadim Cumhuriyet Savcılığı'nın tutanaklarına baktığımızda ve ilk bilirkişi raporlarına baktığımızda, tüm LPG gaz kurucularına, elemanlarına, çöken yurdun idareci ve yöneticilerine varıncaya kadar herkesin asli sorumlu olduğu tespit edilmişken. Her bilirkişi raporlarında çelişkilerle karşılaştık. Her seferinde azala azala suçluların sayısı neredeyse sıfırlanacaktı. İyi ki 8'inci bilirkişi raporu için başvurulmadı. Eğer başvurulsaydı hiç suçlu bulunamayacaktı ve suçlular sadece çocuklar olacaktı. Hatta denecekti ki ölmeselerdi. Bu kadar acı bir durum benim kanaatime göre. Mahkeme sonucunda sadece 3 kişiye ceza verildi. Yurt yönetiminin ve gaz şirketinin cezalandırılmadığını görüyoruz. Bu karar adil bir karar değildir, Yargıtay'da hakkımızı arayacağız. Ölmüş olan 17 çocuk ve bir öğretmen ile 22 yaralı çocuğun hakkını sonunu kadar arayacağız." diye konuştu.

Görüntü Dökümü

----------------

- Hakkı Ünalmış röp.

- Adliye binası detay

Haber- Kamera: Hasan DÖNMEZ KONYA )

=================================

2)PROF. BARIŞ: ÇANAKKALE'DE OLAN DEPREMLER İSTANBUL VEYA MARMARA'DA OLABİLECEK DEPREMLERİ TETİKLEMEZ

KOCAELİ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Yer Fiziği Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şerif Barış, Marmara'nın içerisinde deprem üretebilecek çok farklı bölgeler olduğunu belirterek, "Çanakkale'de olan depremler İstanbul veya Marmara'da olabilecek depremleri tetiklemez. Marmara'nın içerisinde deprem üretebilecek çok farklı bölgeler var. Bunların içerisinde Gemlik, Armutlu açıkları ve Marmara Denizi içerisinde Tekirdağ'da olan bölüm var. Bu üç depremden herhangi biri olduğu zaman hem İstanbul, hem Bursa, hem Kocaeli mutlaka etkilenecektir" dedi.

Çanakkale'de art arda meydana gelen depremlerle ilgili açıklama yapan Prof. Dr. Şerif Barış, Marmara'nın içerisinde deprem üretebilecek çok farklı bölgeler olduğunu belirterek, "Çanakkale'de olan depremler İstanbul veya Marmara'da olabilecek depremleri tetiklemez. Ama son zamanlarda deprem sonrasında konuşulan olay İstanbul ve Marmara'da olacak deprem ilk İstanbul'da olacak diye bir şey yok. Marmara'nın içerisinde deprem üretebilecek çok farklı bölgeler var. Bunların içerisinde Gemlik, Armutlu açıkları ve Marmara Denizi içerisinde Tekirdağ'da olan bölüm var. Bu üç depremden herhangi biri olduğu zaman hem İstanbul, hem Bursa, hem Kocaeli mutlaka etkilenecektir. Sadece İstanbul değil, medyada, toplumda, devlet yetkilileri İstanbul'a odaklandığı zaman Türkiye'nin bir deprem ülkesi gerçeği olduğunu gözardı etmiş olur. Türkiye'de 7'den büyük her an deprem üretebilecek 15 tane bizim sismik boşluk dediğimiz riskli bölge var. İstanbul ve Marmara için konuştuğumuz bölge bunlardan bir tanesi. Fayların üzerinde oturuyoruz, büyük depremler oluşturdu. İleride de bu tür büyük depremler oluşturmaya devam edecek. Nerede bir deprem oluyorsa orada belirli aralıklarla deprem olmaya devam edecektir. Bu doğa kanunu bundan kaçamayız ve dolayısıyla bizim önlem almamız gerekiyor" diye konuştu.

Ülkemizde zemin etütlerinin basite indirgendiğini söyleyen Barış, şöyle konuştu:

"Türkiye'de zemin etütleri çok basite indirgeniyor ve çok dikkate alınmıyor. Dolgu alanlar özellikle 17 Ağustos fayının geçtiği Kocaeli'nin Gölcük İlçesi'ndeki alanlar göçtü. Dolgu alanlar göçmesinin yanı sıra Marmara'da 3 derin çukur var. Marmara'da tsunami oluşturacak düşey hareket yapan faylar yok ama yanal hareketler sonucu derin çukurların kenarlarında meydana gelen kum heyelanları deniz dalgasını tetikleyerek ikinci derecede tsunamiler yaratabilir. Nitekim 1999 depreminde de 2 metreye varan su baskınları oldu. Bu su baskınları dolgu zeminlerde oradaki park ve binalarda bir TIR bir otobüsü bile süpürüp denize taşıyabilecek güçte olacaklar. Bu tür alanların deprem zamanında çok büyük risk taşıdığını şimdiden söylemek lazım. Buna göre de önlemler almak lazım. Dolgu alanlarına insanları yönlendirmek yerine deprem zamanı buradan insanları uzaklaştırmak lazım. Buraların takip edilmesi lazım"

YÜZER HASTANELER TÜRKİYE'NİN BÜYÜK BİR EKSİKLİĞİ

Barış olası bir depremde hızlıca ameliyat yapılabilecek mobil hastanelere ihtiyaç olduğunu ifade ederek, "1999 depreminden beri ilgili kişi ve kurumlara ilettiğim bir konu var. Marmara bir deniz. Bizim özellikle 17 Ağustos ve diğer depremlerde trafik sıkışması, enkazın yolu kapatması ve hastanelerin fonksiyonunu yitirmesi nedeniyle hızlıca ameliyat yapabilecek mobil hastanelere ihtiyacımız var. Bunun eksikliği hala ülkemizde var. Küçük mobil çok hızlı ameliyathanesi olabilecek küçük tekneler ile mobil hastaneler kurulması lazım. Çünkü İstanbul, Bursa, Balıkesir nerede deprem olursa olsun veya İzmir hızlıca ameliyat yapacak yaralıları taşıyacak deniz yollarından yararlanmamız lazım. Mutlaka belirli kat yükseklikteki gökdelenlerin üzerine helikopter pisti yapılması lazım. Kobe depreminden sonra yüksek katlı binaların tamamın üzerinde helikopter pisti var. Yangın veya trafik nedeniyle erişemediğiniz vatandaşları kurtarmanın çözümü havadan ve denizden ulaşımdır. Yüzer hastanelerin Türkiye'nin büyük bir eksikliği olduğunu düşünüyorum. 3 tarafımız denizlerle çevrili" dedi.

KOCAELİ LOJİSTİK ÜSSÜ OLACAK, ANCAK HAZIRLIK YOK

Deprem anlamında Türkiye'nin en güvenli bölgesinin Kocaeli olduğunu söyleyen Barış, şu açıklamada bulundu: "Kocaeli 1999 depremi nedeniyle Türkiye'nin belki de en güvenli bölgelerinden bir tanesi. Burada 150-200 yıl 7 büyüklüğünde 7.4 büyüklüğünde bir deprem olması mümkün değil. Ama Marmara'da olacak herhangi bir depremde Kocaeli o şehirlerin lojistik üssü olacak. O şehirlere yardıma gidecek insanlar Kocaeli'nden gidecek. Kocaeli'ne yardıma gelen insanlar Kocaeli'nde barınacaklar. İster deprem Bandırma, ister Bursa, Gemlik'te olsun, ister Armutlu, ister İstanbul'un açıklarında olsun tüm yardım ekiplerinin koordinasyon ve dağıtımını Kocaeli sağlayacak. Kocaeli'nde de böyle bir hazırlık yok"

Görüntü Dökümü

------------------------

-Prof Şerif Barış ile röp

-İzmit'in genel bir görüntüsü

-İzmit'te 17 Ağustos depremi sonrasında atıl durumda kalan binalardan detaylar

(Haber:Ergün AYAZ-Kamera:Orhan UZUN-KOCAELİ/

===============================================

3)ŞANLIURFA'DA DURUŞMA ÇIKIŞI KAVGA

ŞANLIURFA'da, adliyede görülen duruşmanın ardından iki grup arasında çıkan ve polisin güçlükle sonlandırdığı kavgada 6 kişi gözaltına aldı.Olay, öğle saatlerinde Şanlıurfa Adliyesi önünde meydana geldi. İddiaya göre, Ağır Ceza Mahkeme'sinde görülen bir cinayet davasında taraflar arasında duruşma çıkışı tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen ve kavgaya dönen tartışmaya ihbar üzerine gelen polisler engel olmaya çalıştı. Polise rağmen kavgayı sürdürmek isteyen 6 kişi, yere yatırılarak, elleri arkadan kelepçelenerek gözaltına alındı. 6 şüpheli sorgulanmak üzere polis merkezine götürülürken, adliyede önlemler artırıldı.

Görüntü Dökümü

-----------------------------------

- Kavga edenlerin gözaltına alınması

- Olay yerinde toplanan kalabalık

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: ŞANLIURFA-)

GÖRÜNTÜ BİLGİSİ: ÖZEL

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 11 MB

=====================================================

4)FATMA ŞAHİN: KOALİSYONLAR İSTİKRARSIZLIK VE DARBELERİ GETİRMİŞTİR

GAZİANTEP Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 2,5 yılda bir hükümet değiştiren Türkiye'de yeni anayasanın şart olduğunu söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, beraberinde ilçe belediye başkanları ve Ak Parti il başkanıyla birlikte düzenlediği basın toplantısında 25 Şubat itibariyle referandum çalışmalarına start vereceklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın pazar günü kente geleceğini ve referandum çalışmalarına erken başlayacağını belirten Fatma şunları söyledi: “Cumhurbaşkanımızın 15 yıldır önemli bir duruşu var, her önemli işe Gaziantep’te başlıyor. Genel merkezimiz kampanyayı başlatmadan Cumhurbaşkanımız buraya toplu açılışa geliyor. Bugün burada hem açılışı yapılacak tesislerimizi hem de yeni anayasa paketinin içinde neler var onları anlatmak için sizinle bir araya geldik. Türkiye’de ortamla 2,5 yılda bir hükümet değişiyor. Dolayısıyla Bu koalisyonlar bizim gelişmemizi engelliyor. Bu yeni sistem bize her 5 yılda hükümetin ve meclisin yenilendiği bir istikrarı getiriyor. Zaten yakın siyasi tarihimize baktığımızda ne zaman iktidar olduysak o zaman büyüdük. Koalisyon dönemkileri istikrarsız ve darbeleri getirmiştir, koalisyon dönemleri küçülme dönemleridir. Bizim 3 önemli vesayetimiz vardı; Bürokratik vesayet hala var, sistem artık özel sektör mantığına dönmelidir. İkince vesayet askeri vesayet, her on yılda bir darbe oluyordu, her darbe bizi 30 yıl geriye götürüyordu, ilk kez 15 Temmuzda bu tersine döndü ama 15 Temmuza kadar her darbe başarılı oldu. İstikrar için koalisyonlardan kurtulmak için yeni sisteme geçmemiz gerek. Yakın tarihimizde gördüğümüz üçüncü kriz ise her Cumhurbaşkanlığı seçimi bize yeni krizin habercisi olmuştur. Parlamento Cumhurbaşkanını seçemedi, bu darbeyi ve darbe anayasasını getirdi. Bu yüzden bu mesele asla birey meselesi değil asla Recep Tayyip Erdoğan meselesi değil.

Görüntü DÖkümü

----------------------------

- Toplantıya katılanlar

- Fatma Şahin'in konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ahmet SOYDOĞAN-GAZİANTEP-)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 330 MB

=================================================

5)BODRUM'UN CENNET KOYLARINI DÜNYA İZLİYOR

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde cennet koy ve adaları tanıtmak için hazırlanan ve yaklaşık 1 buçuk ay önce gösterilmeye başlanan Mavi Bodrum Belgeseli, internette 1 milyonu aşkın kişi tarafından izlendi. Atlas Global Hava Yolları'nın iç ve dış hat uçuşlarında gösterilmeye başlanan belgeselin tanıtımını Belediye Başkanı Mehmet Kocadon yaptı.

CHP'li Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Bodrum Belediyesi'nin ana sponsorluğunda, Bodrum Oğuz Özay Tanıtım Limited Şirketi tarafından geçtiğimiz yaz çekilen Mavi Bodrum Belgeseli'nin tanıtımı için bugün (salı) Hakan Aykan Trafo Kültür ve Sanat Merkezi'de, Bodrum Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ümmühan Yurt ve yapımcı Özay Kartal ile birlikte basın toplantısı düzenledi. 6 ayda hazırlanan ve Bodrum Limanı, Sualtı Arkeoloji Müzesi, Orak Adası, Karaada, Adaboğazı, Çatalada, Kiremit Adası ve Apostol Adası ile Kisebükü, Kargı, Bitez, Kaçakçı, Yalı, Gündoğan, Torba Kuyucak koylarının havadan çekilen görüntülerinin yer aldığı Mavi Bodrum Belgeseli, görenleri hayran bıraktı.

Müzisyen Erkan İrgi'nin müziğiyle desteklenen görüntülerin özellikle uluslararası fuarlarda kullanılacağını belirten Başkan Mehmet Kocadon, "Bodrum'un tanıtımı için hiçbir konuda asla pes etmeyeceğiz. Bodrum'u daha iyi tanıtmak için, Tanrı'nın bize bir lütfu olan bu güzellikleri anlatan bir film çektik. Turizm çok kritik günlerden geçiyor, sezonda düşüşler olabilir, ancak bu bizi asla yıldırmaz. Sadece Bodrum değil turizmle geçinen tüm kentlerin ilçelerine, illerine sesleniyorum. Asla pes etmeyin, umutsuzluğa kapılmayın mücadeleyi sürdürün. Çünkü turizm çok büyük bir pasta, bütün dünya turizmden geçinmek için büyük mücadele verdi. Bugüne kadar Türkiye ekonomisine büyük katkısı olan turizmi terk edemeyiz, bir kenara koyamayız. Komşumuz aç dururken bizim tok durmamız zor, bu nedenle paylaşarak tanıtım yaparak turizmdeki sıkıntılı günleri aşacağız" dedi.



BANKALARDAN TANITIMA DESTEK İSTEDİ



Kocadon, Bodrum'da çok sayıda özel bankaya ait şubenin bulunduğunu hatırlatarak "Türkiye'nin hiçbir ilçesinde bu kadar banka şubesi yok, 70'in üzerinde banka şubesi açtılar. Bu bankalar ilçenin ekonomisi için buradalar. Ancak bugüne kadar Bodrum'un tanıtımında rol almadılar. Bu bankaların genel müdürlerine sesleniyorum. Bu kadar banka şubesini benim kara gözüm, kara kaşım için mi açtınız? Sayın Cumhurbaşkanım ve Başbakanımın dediği gibi, gelin tanıtıma katkıda bulunun, herkes elini taşın altına koysun" dedi.



DÜNYANIN EN BÜYÜK HOLDİNGİ BODRUM'DA OTEL AÇACAK



Başkan Kocadon, Bodrum'a yatırım yapmak için gelen ve Bodrum'un kentsel kimliğine saygı gösteren, doğayı koruyan her yatırımcıyı desteklediklerini söyledi. Kocadon, "Bu yıl Amerika'da bulunan ve dünyanın en büyük holdinglerinden biri olan bir kuruluş dünyadaki ilk ve tek otelini Bodrum'da açacak. Bu holdingin adı 28 Şubat'ta İstanbul'da yapılacak toplantıda açıklanacak" dedi.



ANADOLU HALKINA TEŞEKKÜR



Turizmin sıkıntılı günlerini Bodrum'un rahatlıkla atlattığını anlatan Kocadon, "Anadolu halkı Bodrum'u hiç yalnız bırakmadı. İç turizmde Anadolu halkı sayesinde güzel bir hareketlilik yaşadık. Bu nedenle Türkiye'nin il ve ilçelerini gezerek Bodrum'u daha da tanıtacağız. Bu nedenle Anadolu halkımıza teşekkür ediyorum. Tanıtımlarımıza Avrupa'nın dışında Azerbeycan, İran, Kazakistan, Çin ve Hindistan pazarlarında devam ediyoruz. Ayrıca bu yıl İsrailli turist yeniden Bodrum'a gelecek" diye konuştu.



HALİKARNASSOS'A TANITIM



Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon "Akdeniz Akademisi Vakfı tarafından başlatılan Halikarnassos Antik Mezarı Tanıtım ve Kral Mozolos'un Ayak İzleri Projeleri ile Bodrum'un gerçek tarihini gün ışığına çıkartarak dünya kültür turizmi ile paylaşacağız. Uzun soluklu bir proje ama hayata geçirdiğimizde dünya kültür turizmi dünyanın yedi harikasından birinin değerlerini görme fırsatı bulacak. 2500 / 3000 yıllık tarih yeniden canlanacak" dedi.



BİR BUÇUK AYDA REKOR İZLEYİCİ



Belgeselin 1 buçuk ay gibi kısa bir sürede çok sayıda kişi tarafından izlendiğini söyleyen yapımcı Özay Kartal, 1 milyon 170 bin kişi tarafından izlenildiğini ve 7004 kişi tarafından paylaşıldığını açıkladı. İngiltere, Almanya, İtalya ve Fransa'daki sosyal paylaşım sitelerinde de paylaşıldığını belirten Kartal, "Bodrum'a turist gelmesini sağlamak amacıyla yaptığımız bu filmi sosyal paylaşım sitesinde paylaşarak ilk amacımıza ulaştık. Bodrum'un eşsiz koyları ve adaları turizm sezonu öncesinde rezervasyonlarını yapacak tatilciler ve ilçe turizmi için doping etkisi yarattı, çok olumlu ve iyi dönüşler alıyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü

-----------------

-Mehmet Kocadon'un konuşmaları,

-Özay Kartal'ın konuşması,

-Belgeselden görüntü.

BODRUM/

=========================================================

6)PEYZAJ ÇALIŞMASINDA 17 METRELİK KUYU BULUNDU

TOKAT'ta tarihi Sulusokak'ta bulunan Takyeciler Cami çevresinde belediye ekipleri tarafından sürdürülen peyzaj çalışması sırasında, işçiler 17 metre derinliğinde kuyu buldu. Tokat Belediyesi ekipleri, Sulusokak'ta bulunan Takyeciler Cami önünde bulunan alanı düzenlemek amacıyla yaklaşık 1.5 ay önce çalışma başlattı. Sivas Anıtlar Kurulundan alınan izin ile başlatılan çalışma kapsamında yüzeyde bulunan toprak yaklaşık yarım metre tıraşlandı. Ancak tıraşlama çalışması sırasında işçiler yaklaşık 17 metre derinliğinde, bir metre genişliğinde çevresi taşlarla örülmüş bir kuyu buldu. Kuyunun içerisinin ise toprak yığını ile kapandığı görüldü.

"TOPRAK TIRAŞLANINCA KUYU İLE KARŞILAŞTIK"

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, "Orada hoş olmayan meydanı biz tarihi bir havaya büründürmüş şekline getirmek istedik. Bu manada çalışma başlatmıştık. Şu anda 3'te 2'lik kısmını bitirdik. Tabi biz bu düzenlemeyi yaparken yüzeysel yarım metre toprağı tıraşladık. Yine tam bir bölgeye gelindiğinde bir kuyu ile karşılaştık. Üstünü topraklar kapatmıştı, işçi arkadaşlarımız toprağı çıkartınca aşağıya doğru inen bir kuyu gördük. Tabi şu anda bu kuyunun ne zamandan kaldığı, hangi amaçla kullanıldığı, bu kuyunun ne ifade ettiğini bilmiyoruz. Gerekli incelemeler yapılıyor" dedi.

Görüntü Dökümü:

--------------------------

-Alandan görüntü

-Bulunan kuyunun görüntüsü

-Başkan Eroğlu'nun açıklaması

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT,()

================================================

7)ZONGULDAK'TA KAR ULAŞIMI AKSATTI

ZONGULDAK-İstanbul yolunda kar yağışı kazalara yol açtı. Karda kayan minibüsün çarptığı polis aracındaki polis memuru hafif yaralandı.

Kar yağışı İstanbul yolunun Zonguldak ile Ereğli ilçesi arasında ulaşımı aksattı. Kar kazalara da yol açtı. 20'inci kilometrede, Zonguldak yönünde kontrolden çıkan Karayolları kamyoneti devrildi. Aynı yerde kayan otomobil de orta refüjdeki trafik tabelasına çarptı. Yaralananın olmadığı kazalarla ilgili tutanak tutan polisin yol kenarına park ettiği aracına, karda kayan Emrah T.'nin kullandığı 67 LC 836 plakalı minibüs çarptı. Polis aracından bulunan polis memuru E.E. hafif yaralandı. Polis memuru ambulansla Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, Karayolları ekipleri yolda kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı.

Görüntü Dökümü

------------------------------------

-Kaza yeri

-Kazaya karışan araçlar

-Polisin inceleme yapması

-Karlı yollardan detaylar

-Yolda kalan kamyon

Süre: (2.57) Boyut: (95 MB)



Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,()

===================================================



8)ŞANLIURFA’DA 100 ÇİFT, 'SEVGİLİLER GÜNÜ'NDE NİKAH KIYDIRDI

ŞANLIURFA'da, 100 çift, Sevgililer Günü'nü özel ve unutulmaz kılmak için 14 Şubat'ta nikah masasına oturarak 'Evet' dedi. Şanlıurfa’da 14 Şubat Sevgililer Günü'nde nikah günlerinin özel olmasını isteyen çiftler, Haliliye Belediyesi nikah dairesine başvurdu. Belediyeye başvuran çiftler, görevliler tarafından nikahları kıyılarak evlilik cüzdanları ise geline teslim edildi. 14 Şubat'ta nikah masasına oturan çiftler, unutulmaz bir tarih olması için bugünü beklediklerini ifade etti.

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol ise bazılarının nikahını kıydığı çiftlere mutluluk diledi.

Görüntü Dökümü

-----------------------------------

- Çiftlerin nikahların kıyılması

- Çiftlere evlilik cüzdanı ile fidan verilmesi

- Nikahları kıyılan çiftlerle rop.

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Ömer ŞULUL-Kamera: Ömer PINAR-ŞANLIURFA-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 355 MB

====================================================

9)SEVGİLİLER GÜNÜNDE 40 ÇİFT 'EVET' DEDİ

SEVGİLİLER Günü nedeniyle Erzurum'un Yakutiye ilçe Belediyesi tarafından 40 çiftin nikahı kıyıldı. Çiftler nikah öncesi dilek ağacına, evlilikten beklentilerini yazdılar.Merkez Yakutiye Belediyesi Evlendirme Dairesi, Sevgililer günü nedeniyle özel olarak süslenirken başvuran 40 çiftten Şeyma Nur Karslıoğlu ile Emrah Korkmaz, önce dilek ağacına evlilikten beklentilerini yazdılar. Daha sonra Yakutiye Belediyesi Evlendirme Müdürü Mensur Akdemir'in karşısına oturan Şeyma Nur ve Emrah Korkmaz, soruları yanıtladı ve yaşam boyu birliktelik için "Evet" dediler. Gelinin şahitliğini kardeşi Fetullah Karslıoğlu, damadın şahitliğini ise kardeşi Yusuf Korkmaz yaptı. Evlendirme Memuru Akdemir, Şeyma Nur ve Emrah Korkmaz çiftin nikahlarını kıydıktan sonra evlilik cüzdanını gelinle damata teslim etti.

Mensur Akdemir, Sevgililer Gününde Yakitiye'de 40 çifti evlendirdiklerini belirtti. Akdemir, törende Yakutiye Belediye Başkanı Ali Korkut'un çiftlere hediyesini de verdi.

Görüntü Dökümü

----------------------;

- Gelin ve damatın girişi

- Dilek ağcına beklentilerini yazmaları

- Nikah salonuna giriş

- Nikah kıyılması

- Nikah Memurunun konuşması

( Haber- kamera: Erzurum, ()

214 MB, 3.31 DK