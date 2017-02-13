DHA YURT BÜLTENİ-7

1)DİCLE KIRSALINDA PATLAMA: 1 ÇOCUK YARALANDI

DİYARBAKIR'ın Dicle ilçesi kırsalında bir cismin patlaması sonucu 15 yaşındaki Ulaş Çakın yaralandı. Yaralı çocuk hastanede tedavi altında alınırken, patlamanın nedeni araştırılıyor.

Dicle ilçesi Yokuşlu mahallesinde yaşayan Ulaş Çakın, evinin yakınlarındaki arazide bir cismin patlaması sonucu yaralandı. Patlama sesiyle olay yerine giden köylüler, Çakın'ı kanlar içerisinde buldu. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Ulaş Çakın, Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Diyarbakır Jandarma Komutanlığına bağlı bomba uzmanları olay yerinde incelemelerde bulunarak, delil topladı.

Patlama nedeninin yapılacak incelemelerden sonra belli olacağı kaydedilirken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.



DİYARBAKIR, ()

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2)ANTALYA'DA GÖZALTINA ALINAN 9 DEAŞ ŞÜPHELİSİ ADLİYEDE



ANTALYA'da, DEAŞ terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan Suriye vatandaşı 9 şüpheli, ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından terör örgütü DEAŞ'a yönelik kent merkezi ve ilçelerde gerçekleştirilen operasyon kapsamında Suriye vatandaşı 9 şüpheli gözaltına alındı. Sağlık kontrolü sonrasında ifadeleri alınan şüpheliler, öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Suriye'de çatışma bölgesiyle irtibatlı olduğu belirtilen şüphelilerin terör örgütü DEAŞ'ın sosyal medyada propagandasını yaptıkları ifade edildi. Şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Şüphelilerin polis aracından inmeleri

- Polisler arasında adliyeye girişleri

- Adliye dış plan görüntü

100 /// 54



HABER: Bülent TATOĞULLARI-KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA-)

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3)SİVAS'TA TERÖR OPERASYONU: 14 GÖZALTI

SİVAS'ta polis ekiplerinin düzenlediği terör operasyonunda 14 öğrenci gözaltına alındı.

Sivas Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bugün sabah saatlerinde birçok adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. Terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanması olan YDG-H üyesi oldukları ve örgüt adına faaliyet yürüttükleri iddiasıyla belirlenen adreslere yönelik düzenlenen operasyonda, üniversite öğrencisi 14 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerin ikametlerinde arama yapıldı. Soruşturma kapsamında yeni gözaltıların olabileceği belirtilirken, şüpheliler Numune Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Soruşturma sürerken, gözaltı sayısının artabileceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Hastaneden görüntü

-Şüphelilerin götürülüşü

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, ()

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4)BURDUR'DA FETÖ DAVALARI BAŞLIYOR

BURDUR Cumhuriyet Başsavcısı Sadi Doğan, kentteki ilk FETÖ duruşmalarının 28 Şubat'ta başlayacağını belirterek, "Mahkeme tarafından 20 iddianame kabul edildi. Bu hafta içerisinde 30 kadar tutuklu ile ilgili dava açılacak" dedi.

Burdur Cumhuriyet Başsavcısı Sadi Doğan, FETÖ/PDY soruşturmalarına ilişkin açıklama yaptı. 15 Temmuz darbe girişiminin ertesi günü FETÖ soruşturmalarına başladıklarını söyleyen Doğan, bunların en kısa sürede sonuçlandırılması için 7 aydır büyük titizlikle çalıştıklarını aktardı. Soruşturmalara ilişkin iddianameleri Burdur Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunduklarını anlatan Doğan, "FETÖ soruşturmalarının ilk duruşması 28 Şubat'ta başlıyor. İddianamemizde; literatüre 'Fethullahçı Terör Örgütü' olarak giren ve adına 'FETÖ' denilen bu yapının 15 Temmuz günü Türkiye'ye neler yaşattığını ayrıntılı şekilde açıkladık" dedi.

'MALİ DURUMUNU İZAH ETTİK'

Örgütün kendi içindeki yapılanması ve kuralları gibi birçok noktasını iddianamelerde açıkladıklarını vurgulayan Sadi Doğan, örgütün mali durumunu da izah ettiklerini belirtti. Doğan, "Bunlardan en önemlilerini kamuya yerleştirilen kişilerden toplanan maaşlar olduğunu, himmetler, mütevelli heyetlerden toplanan paralar, işadamlarından alınan paralar, ihaleler, teşvikler, devletin teşviklerinden usulsüz yararlanmalar, dershanelerden, okullardan, etüt merkezlerinden elde edilen gelirler olarak sıraladık" diye konuştu.

BURDUR'DAKİ YAPILANMA



İddianamede Burdur'daki yapılanmayı anlattıklarını kaydeden Doğan, şöyle devam etti:

"Burdur'da il imamlarının yanında, imam yardımcıları, mali heyetler, üst mütevelli grupları, mahrem imamlar, eğitim danışmanları, bölge mesulleri, mezuncular gibi katı şekilde birçok hiyerarşik yapı oluşturulduğunu ve bu yapıya mensup olanları büyük ölçüde tespit ettik. Kamuoyunun da bildiği gibi büyük çoğunluğu tutuklu. İçlerinden elebaşı olarak söylenen bir kısım kişiler ise firari durumda. Emniyet ve jandarmaya bu konuda gerekli talimatları verdik ve yakalanmaları için büyük bir çaba sarf ediyoruz. Onları da yakalayıp en kısa sürede yargının önüne çıkarmakta kararlıyız. Bunların büyük bir kısmı yurt dışında. En az 10 isim yurt dışında, 30 kadar isim yurt içinde firari durumda. Bunları da yakalayarak yargı önüne çıkarmakta kararlıyız."



'20 İDDİANAME KABUL EDİLDİ'



Burdur'daki FETÖ davalarına ilişkin ilk duruşmaların 28 Şubat'ta başlayacağını vurgulayan Doğan, "Şu anda mahkeme tarafından 20 iddianame kabul edildi. Bu hafta içerisinde 30 kadar tutuklu ile ilgili dava açılacak. Dava açtığımız tutuklular için asgari 7.5 yıl cezalandırma istiyoruz. Örgüt içerisindeki hiyerarşik yapının üzerine doğru gittikçe bu cezalandırmalar 20 yıla kadar çıkabilecek. Çünkü basit bir bağla bağlı olanlarla, yönetici sınıfında olanlar, parasal kaynak aktaranlar arasında mahkemelerce mutlaka bir fark gözetileceğini düşünüyoruz. Cumhuriyet Başsavcılığımız bu konuda taleplerini mahkemelere iletecek. Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı olarak Ağır Ceza Mahkemelerine açtığımız davalarda tutuklular hakkında öncelikle TCK'nın 314/2 maddesindeki 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan ayrıca 'terörün finansmanı' suçlaması taleplerinde bulunduk. Silahlı terör örgütüne üye olmanın suçu 7.5 yıldır, üst sınırı 20 yıldır" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Sadi Doğan'ın açıklamaları



373 MB /// 08.10"

Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR, ()

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5)FETÖ İTİRAFÇISI ÖĞRETMEN: 800 LİRA MAAŞLA İŞE ALDILAR 300 LİRA ÖDEDİLER

ADANA'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan kadın öğretmen H.Z., "Cemaatin dershanesinde 800 lira maaşla çalıştım, 200- 300 lira ödediler, ayrılırken borçlu çıkarttılar" dedi.

FETÖ/PDY'nin eğitim yapılanmasına yönelik 15 gün önce düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4'ü kadın 14 öğretmenin Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'ndeki sorgusu tamamlandı. Etkin pişmanlık yasasından yararlanmak istediğini söyleyen kadın eğitmenlerden H.Z., cemaatle üniversite yıllarında tanıştığını belirterek,



"Okulu bitirdikten sonra cemaate bağlı bir dershanede aylık 800 lira maaşla çalışmaya başladım. Maaşlarımız Vakıfbank'a yatıyordu ama banka kartlarımız muhasebe müdüründe duruyordu. Maaşımızı o çekiyor, elden 200- 300 lira veriyordu. Gerisini ise 'sonra hesaplaşırız' diyerek kendisine ayırıyordu.

BORÇLU ÇIKARDILAR

Beni cemaatten biri ile evlendirmek istediler kabul etmedim, ayrılmaya karar verdim. İçeride kalan paramı istediğimde ise adıma kurban kestiklerini, gazete aboneliği yaptıklarını söyleyerek, hesap yaptılar ve sonunda ben dershaneye borçlu görünür oldum."



Dershanede çalıştığı dönemlerde, Zaman Gazetesi'ne abone bulmaları konusunda baskı yapıldığını belirten H.Z., "Aylık 3 kişiyi abone yapmamız isteniyordu. Bulamadığımız aylarda abone bedellerini bizim maaşlarımızdan keseceklerini söylüyorlardı. Ayrıca himmet toplamamız konusunda da baskı yapılıyordu" diye konuştu.



Cep telefonunda örgütün haberleşme programı ByLock çıkan H.Z., tanımadıkları birisi tarafından zorla yükletildiğini ve cemaatin kirli yüzünü görünce cemaatten ayrıldığını ileri sürdü.



H.Z.'nin de aralarında olduğu 14 öğretmen ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Fatih KARAÇALI/ ADANA, ()

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6)SAKARYA'DA KAMU HASTANELERİNDEKİ TEK ENDOKRİNOLOJİ UZMANI FETÖ'DEN GÖZALTINA ALINDI

SAKARYA'da, sağlık çalışanlarına yönelik gerçekleştirilen üçüncü FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 17 kişi adliyeye sevk edildi. Şüpheliler arasında Sakarya'daki kamu hastanelerinde görev yapan tek endokrinoloji uzmanı olan Feyzi Gökosmanoğlu da bulunuyor. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) spruşturması kapsamında Sakarya'daki kamu hastanelerinde görev yaparken açığa alınan, ihraç edilen, görevde olan sağlık çalışanlarına yönelik 3'üncü büyük operasyon gerçekleştirildi. Sakarya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri bazılarının Bylock kullanıcısı olduğu belirtilen sağlıkçıları operasyonlarla gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 17 şüpheli adliyeye sevk edildi.



Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yaparken önce ihraç edilen ve ardından da tutuklanan Doç. Dr. Mehmet Çölbay'ın ardından Sakarya'daki kamu hastanelerinde görevli tek endokrinoloji uzmanı olarak Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Dr. Feyzi Gökosmanoğlu kalmıştı. Uzman Doktor Feyzi Gökosmanoğlu da bu operasyonda FETÖ şüphelisi olarak gözaltına alındı.



Sakarya'da sağlık çalışanlarına yönelik daha önce düzenlenen iki büyük operasyonda 11'i doktor 25 sağlık çalışanı tutuklanmıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



Adliyeye sevk edilmeleri

Zafer TOKUŞ/ADAPAZARI(Sakarya), () -