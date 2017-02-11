DHA YURT BÜLTENİ-7

====================================================7)SEVGİ İZİ ALANYA'DA DA HAYAT KURTARACAK

ALZAYMIR hastaları ve engellilere yönelik hayata geçirilen Sevgi İzi Projesi Alanya'da da uygulanmaya başladı. Hastalar ve engellilerin kaybolduğunda kolay bulunmasını amaçlayan proje kapsamında yakınlarının başvuruda bulunduğu engellilerin koluna özel numaralar dövmeyle işlendi.



Alzaymır hastaları ve engelliler gibi dezavantajlı grupların kaybolmasında kolay bulunabilmesi amacıyla Türkiye genelinde Emniyet Genel Müdürlüğü ile ortaklaşa Sevgi İzi Projesi başlatıldı. Gazeteci Müge Anlı'nın uygulamaya geçirdiği proje kapsamında alzaymır hastası ya da engelli yakını olan aileler projenin veri tabanını oluşturan 'www.benibuldular.com' adlı internet sitesine giriş yaparak, iletişim ve adres bilgilerinin yer aldığı formu doldurup bir numara alacak. Kaybolmasından endişe duyulan kişinin sol bileğinin üzerine anlaşma sağlanan dövmeciler vasıtasıyla işlenecek numara kayıp kişinin bulmasını kolaylaştıracak.Projesi Alanya ayağı Kent Konseyi Engelsiz Kent Meclisi ile 'Nordic Tattoo' dövme firması tarafından uygulanmaya başladı. Proje kapsamında dövme stüdyosuna getirilen engellilere veri tabanına ait numaralar ve engellilerin belirlediği bir işaret ücretsiz dövme olarak işlendi.

'DAHA GÜVENLİ VE MUTLU HİSSEDİYORUZ'

Kent Konseyi Engelsiz Kent Meclisi Başkanı Emine Soykan, projenin Türkiye genelinde büyük başarıya ulaştığını belirterek, Alanya'daki engellilerin de projeye dahil olmalarından dolayı kendilerini daha güvenli ve mutlu hissettiklerini söyledi. Başkan Soykan, "Alanya'da 8 engelli çocuğumuzla bu projeye başladık. Çocuklarımız ve ailelerinden istekler geldikçe devam ediyoruz. Bugün ise 3 çocuğumuza daha sevgi izi yaptırdık" dedi.



ÖZEL KOD VERİLİYOR



Alanya Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Mücahit Kaya da "Alzaymır hastaları ve engelliler olmak üzere zihinsel olarak sağlık sorunları yaşayan bireylerin 'benibuldular.com' internet sitesine girerek tüm bilgilerini buraya kaydettiriyoruz. Bunun ardından sistemin bize verdiği kodu bu bireylerin kollarına dövme olarak yaptırıyoruz. Kaybolmaları durumunda da yetkililerin kollarına bakarak bireyin bilgilerine ulaşarak yakınlarını bulmaları sağlanıyor" diye konuştu.



Projenin destekçisi olan Nordic Tattoo sahibi Mehmet Kaçmaz da projede yer almaktan mutlu olduğunu aktarırken, Alanya'daki tüm engelli ve sevgi izi yaptırması gerekenlerin işletmesinde ücretsiz olarak bu hizmetten yararlanabileceğini anlattı.

Görüntü Dökümü



------------



- Engellilerden genel görüntü



- Dövme yapımından genel ve detay görüntüler



- RÖP 1: Emine Soykan



- RÖP 2: Mücahit Kaya



HABER- KAMERA: Engin ANAK/ALANYA (Antalya), ()

==================================================

8)DİYARBAKIR POLİSİNDEN UYUŞTURUCU KAÇAK CEP TELEFONU OPERASYONU

DİYARBAKIR Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin son 2 gün içerisinde düzenledikleri operasyonda, 1 ton 149 kilo 909 gram kubar, 9 kilo 905 gram toz olmak üzere toplam, 1 ton 159 kilo 814 gram esrar maddesi ile piyasa değeri 60 bin 91 lira olan kaçak cep telefonu ve bataryaları ele geçirildi.



Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü'nce il genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik düzenlenen operasyonla ilgili Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "08.02.2017-10.02.2017 tarihleri arasında 3 ayrı operasyon düzenlenmiştir. Yapılan çalışmalar kapsamında 1 ton 149 kilo 909 gram kubar esrar maddesi, 9 kilo 905 gram toz esrar maddesi ele geçirilmiştir. Yapılan operasyonlarla ilgili olarak 4 şüpheli şahıs yakalanmış, yakalanan şahıslardan 2'si çıkarılmış olduğu adli mercilerce tutuklanmış olup, diğer ikisinin gözaltındaki işlemleri halen devam etmektedir. İlimiz genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıs ve gorganizasyonlara yönelik yürütülen çalışmalar kararlılıklarla ve aralıksız bir şekilde devam edecektir" denildi.



Öte yandan kaçakçılık yapan kişilere yönelik yapılan operasyonla ilgili yapılan yazılı açıklamada ise, "İlimizde haksız kazanç sağlamak amacıyla kaçakçılık yapan şahıs ve organizasyonların deşifresine yönelik olarak Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü kaçakcçılık ve organizea suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekiplerince 120.02.2017 tarihnde ilimiz Yenişehir İlçesi Kooperatifler Mahallesi Cami Sokak üzerinde bulunan ve cep telefonu ticareti yapan bir işyerine operasyon düzenlenmiştir. Düzenlenen operasyonda işyerinin içerisinde piyasa değeri 52 bin 716 lira olan 836 adet kaçak cep telefonu ile piyasa değeri 7 bin 375 lira olan 295 adet kaçak cep telefonu bataryası ele geçirilmiştir. Yapılan operasyonla ilgili olarak 1 şüpheli şahıs gözaltına alınmış ve şahıs hakkında adli şilemlere başlanmıştır. İlimizde halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması, haksız kazanç sağlayan suç organizasyonlarına karşı yürütülen çalışmalara aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edilecektir" ifalerine yerverildi.



Ele geçirilen uyuşturucu madde, kaçak cep telefonları ve bataryaları Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen sergi ile medya mensupları ile paylaşıldı.

Görüntü Dökümü



---------------------------------



-Operasyon anı (Polis kamerası)



-Sergilenen uyuşturucu maddeler



-Sergilenen cep telefonları ve bataryalar



-Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Canan ALTINTAŞ-Serdar SUNAR/DİYARBAKIR, ()-

================================================



9)KARLIOVA'DA 2 METREYİ AŞAN KARLA KAPALI 47 KÖY YOLU AÇILDI

BİNGÖL'ün Karlıova İlçesi'nde geçtiğimiz günlerde bir hafta boyunca etkili olan kar yağışı nedeniyle 2 metreyi aşan kar nedeniyle kapanan 47 köy yolu, uzun süren çalışmalarla ulaşıma açıldı.



Karlıova İlçe Kaymakamlığı'na bağlı özel idare ekiplerinin gece ve gündüz olmak üzere 5 gün süreyle yürüttüğü çalışma sonrasında 2 metreyi aşan kar nedeniyle kapalı olan 47 köyün yolu ulaşıma açıldı. Günlerdir köylerinde mahsur kalan vatandaşlar yollarının açılmasını sevinçle karşıladı. Son olarak dün yol açma çalışması sona eren Soğukpınar Köyü'ne bağlı Binkoz Mezrası sakinleri, köylerine günler sonra ulaşan ekipleri sevinçle karşılayarak, çeşitli ikramda bulundu.



Günlerdir yol açma çalışmalarını sürdüren Özel İdare Müdürü Bayram Sümbül, bazı bölgelerde kar kalınlığının 4 metreye ulaştığını belirterek, "İlçemiz kırsalında şuanda kar kalınlığı bazı bölgelerde dört metreyi bulmuş durumda. Ekiplerimiz ilerlemekte büyük zorluk yaşıyor. Kapalı köy yollarımızda ilerleyerek bu yolları zor da olsa günler süren çalışmalar sonrasında açmayı başardık. Yol açma çalışmalarını gece ve gündüz yürüten arkadaşlarımı kutluyorum" dedi.

Görüntü Dökümü



----------------------



Binkoz mezrası yolunun kardan temizlenmesi çalışmaları



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Serkan BİNGÖL/KARLIOVA (Bingöl), ()-

====================================================

10)AHLAT'TA 26 KÖY YOLU ULAŞIMA AÇILDI

BİTLİS'in Ahlat İlçesi'nde etkili olan kar yağışının ardından yolu kapanan 26 köy yolu, yapılan çalışmalar sonucu ulaşıma açıldı.



Bitlis'in Van Gölü kıyısında bulunan Ahlat İlçesi'nde geçen hafta etkili olan yoğun kar yağışı sonucu 26 köy yolu ulaşıma kapandı. Kar kalınlığının yer yer 3 metreyi aştığı ilçede Özel İdare Müdürlüğü karla mücadele ekipleri yoğun bir çalışma başlattı. 11 personel ve 4 iş makinesiyle yürütülen çalışmalar sonucu 26 köy yolunun tamamı kardan temizlenerek ulaşıma açıldı. Ahlat İlçe Özel İdare Müdürlüğü Şantiye Şefi Gıyasettin Karakaplan, çalışmaların geceli gündüzlü sürdürüldüğünü ve ekiplerin 3 gün boyunca evlerine gitmeyerek karla mücadele çalışması yaptıklarını söyledi. Karakaplan, "Vatandaşlarımızın ulaşımının aksamaması için arkadaşlarımız özveriyle çalışıyorlar. Yaptıkları bu zorlu ve yoğun çalışmadan dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. "dedi.

Görüntü Dökümü



-------------------



-Yol kenarlarındaki kar kalınlığı ve çevreden detaylar



-Loaderin kar açma çalışması



-Özel İdare Şantiye Şefi Gıyasettin Karakaplan ile ropörtaj

Halil ÜLKER/ AHLAT (Bitlis), () -



======================================================

11)KESK, BERGAMA'DA ÜYELERİNİN İHRACINI PROTESTO ETTİ

İZMİR'in Bergama İlçesi'nde düzenlenen eylemde, KESK üyeleri, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile üyelerinin ihraç edilmesini protesto etti.KESK öncülüğünden Bergama İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü önündeki eyleme; Bergama Eğitim- Sen üyelerinin yanı sıra Dikili Eğitim-Sen ve Kınık Eğitim-Sen üyeleri ile Dikili ve Bergama CHP İlçe teşkilatları da destek verdi. Yapılan protesto gösterisine 200 kişi, katıldı. Eylemde basına açıklama yapan Eğitim-Sen Bergama Şube Başkanı Yusuf Gunt, 7 Şubat'ta yayımlanan KHK ile 4481 kamu emekçisinin işsiz bırakılarak açlığa mahkum edildiğini söyledi.



Eğitim-Sen Bergama Şube Başkanı Yusuf Gunt, "Maalesef bu işinden edilen kamu emekçilerinin arasında Eğitim-Sen'li üyelerimizde var. Kamu emekçilerinin bu şekilde işsizlikle ve açlıkla terbiye etmeye çalışanlar, bunun hesabını er ya da geç tarih önünde emekçilere ve yoksul halka adalet önünde vereceklerdir" dedi. Yapılan basın açıklamada ise şunlar söylendi.



"Son KHK ile ihraç edilenler arasında Eğitim-Sen Genel Sekreteri Mesut Fırat, TTB eski Genel Başkanı Özdemir Aktan, TTB yüksek onur kurulu üyeleri, yüzlerce akademisyende içinde olmak üzere, 100'lerce KESK'li kamu emekçisi ihraç edilmiştir. Bu ihraçlardan İzmir'de payına düşeni almıştır. Bergama'dan da üyelerimiz vardır. Bergama Eğitim-Sen olarak üyelerimizin arkasındayız. Her biri çalıştıkları kurumlarda tartışmasız olarak tüm mesai arkadaşları, öğrencileri ve veliler tarafından sevilen insanlardır. Bırakın soruşturmayı trafik cezası bile olmayan arkadaşlarımız eminiz ki hukuki ve her türlü hak arayıcı mücadelemizle tekrar mesleklerine geri dönebileceklerdir. Emek ve demokrasi güçlerini başta referandumda bu baskı ve sindirme politikalarını yerle bir edecek şekilde daha güçlü haykırmaya davet ediyoruz. Bu haksız hukuksuz uygulamalara karşı gerçekten demokratik, laik, çağdaş ve barış içinde bir ülke için seferberlik ilan ediyoruz. Önümüzdeki mücadele dolu günler işçiler, emekçiler, yoksul Anadolu halkları için yeni bir günün başlangıcı olacaktır"



Açıklama sırasında "Arkadaşlarımız onurumuzdur", "Baskılar bizi yıldıramaz", "Direne direne kazanacağız" sloganları atıldı. 'Karanlığa teslim olmayacağız', 'Öğretmenime dokunma' ve 'OHAL'de de, bu halde de susmayacağız' dövizleri açıldı. Grup, basın açıklamasının ardından dağıldı.

Görüntü Dökümü



----------------------



- Basın açıklamasından görüntü



- Sloganlar ve Yusuf Gunt tarafından yapılan açıklama



Görüntü süresi: 4 dakika

(Haber- Kamera: Oben ULU / BERGAMA (İzmir), ()

===================================================

12)ABANT'TA YAMAÇ PARAŞÜTÜ TUTKUSU

BOLU'nun doğa harikası Abant Tabiat Parkı'nda, yamaç paraşütü tutkunları karla kaplı yaylalarda uçmanın heyecanını yaşadı.Doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı, kış aylarında da yamaç paraşütü tutkunlarının uğrak yeri. Çevre il ve ilçelerden gelenler, kar kalınlığının 50 santime ulaştığı Örencik ve Kızlarçalı mevkisinde paraşütleriyle zirveye tırmandı. 450 metre yüksekliğindeki tepelere tırmanan gençler, yamaç paraşütleriyle havalanarak uçtu. Yamaç paraşütü tutkunları, çevredeki yaylaların üzerinde uçup kar ve doğanın keyfini çıkardı.

Görüntü Dökümü



---------------------------------



-Yamaç paraşütüyle tepeden havalanma anları



-Gökyüzünden çekilen görüntüler



Dosya adı:blyamacparasutuabant

Haber: Mutlu YUCA/BOLU, ()

=================================================