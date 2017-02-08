DHA YURT BÜLTENİ-7

1)EL BAB'DA DEAŞ SALDIRISI, YARALI ASKERLER VAR

SURİYE'de devam eden Fırat Kalkanı harekatı kapsamında El Bab kentine ilerlemeye çalışan Özgür Suriye Ordusu güçlerini destekleyen Türk askerlerine, terör örgütü DEAŞ unsurları tarafından saldırı düzenlendi. Saldırıda yaralanan askerler olduğu bildirildi. 169'uncu gününe giren Fırat Kalkanı harekatına katılan Türk askerlerinin bulunduğu Suriye'nin El Bab bölgesindeki birliğe, sabah saatlerinde DEAŞ terör örgütü saldırı düzenledi. Ayrıntıları bilinmeyen saldırıda bazı askerlerin yaralandığı öğrenildi. Saldırının ardından DEAŞ terör örgütü unsurlarının bulunduğu bölgeler ise karadan ve havadan ateş altına alındı. Bölgeden tahliye edilen yaralı askerler tedavi için Kilis Devlet Hastanesi'ne gönderildi.

Görüntü Dökümü

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- Kilis Devlet Hastanesi

- Ambulansların gelişi

- Yaralıların indirilişi

- Acil servisten görüntüler

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 225 MB

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2)BAŞBAKAN YARDIMCISI KAYNAK: ÇANAKKALE'YE 200 KONTEYNER KURULACAK



BAŞBAKAN Yardımcısı Veysi Kaynak, Çanakkale'de meydana gelen deprem sonrası Başbakanlık Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı'nın bölgeye hemen 100 konteyneri kurarak depremzedeleri yerleştirdiğini, bunun dışında 100 konteynerin daha gönderildiğini kaydetti.Veysi Kaynak, yaptığı yazılı açıklamada Çanakkale depremin meydana gelmesinin ardından AFAD'ın vakit kaybetmeden harekete geçtiğini kaydetti. Ekiplerin kısa sürede bölgeye ulaşarak depremzedelerin yaralarını sarmaya başladığını ifade eden Kaynak, "AFAD, bölgeye 48 saat içerisinde toplam 100 adet konteynerin intikalini sağladı ve içlerine depremzedeleri yerleştirmeye başladı. 24 saat içerisinde ise ikinci parti 100 adet konteyner bölgeye kurulacak. Böylece bölge halkının barınma sorunu büyük ölçüde halledilmiş olacak. AFAD'ın bölgeye kurduğu konteynerlerin içerisinde 4 kişi rahatlıkla barınabiliyor. 28 metrekarelik konteynerlerin içerisinde salon, ebeveyn yatak odası ile banyo ve tuvalet bulunuyor" diye konuştu.

'GECEMİZİ GÜNDÜZÜMÜZE KATIYORUZ'

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, 24 saat boyunca vatandaşa hizmet için AFAD ekiplerinin hazır beklediğini de vurgulayarak, "Bölgedeki sıkıntıları gidermek için AFAD personeli 24 saat esasına göre görev yapıyor. Depremleri engellemek elimizde değil. Ancak, vatandaşlarımızın depremler nedeniyle yaşadığı sorunları gidermek için gecemizi gündüzümüze katıyoruz" dedi.

Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ,()-

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3)ÖZHASEKİ: SAĞLAM ZEMİNLER ÜZERİNE SAĞLAM BİNA YAPMALIYIZ



ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Çanakkale ve Malatya’da meydana gelen depremler konusunda vatandaşları uyardı. Özhaseki, ‘’ Arkadaşlar deprem konusunda şunu bilmeliyiz. Bu şom ağızlılık değil. Türkiye bir deprem kuşağı ülkesi. Topraklarımızın yüzde 42’si deprem tehdidi altında. Gerçeği bilerek hareket etmemiz gerekir. Depremle kavga etmek yerine barışık olmalıyız. Neyi kastediyorum, sağlam zeminler üzerine sağlam binalar yapmalıyız ’’dedi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki , Kayseri Valiliği'ni ziyareti sırasında depremlerle ilgili olarak yaptığı açıklamada, ‘’Günlerdir vatandaşlarımızı, yetkilileri uyarmaya çalışıyorum. Doğru şeyler yapmaya çalışıyorum. Ara ara da yanlış mı yapıyorum diye de düşündüğüm oldu. İstanbul’daki son 2 toplantıda bunu dile getirdim. İstanbul depremiyle ilgili birtakım uyarılarda bulundum. Arkadaşlar deprem konusunda şunu bilmeliyiz. Bu şom ağızlılık değil. Türkiye bir deprem kuşağı ülkesi. Topraklarımızın yüzde 42’si deprem tehdidi altında. Fay hatlarımız var. Kırılmalar var. Deprem kuşakları var. Bunların dışarıya vurumları var. Gerçeği bilerek hareket etmemiz gerekir. Gücümüz yeraltındaki hareketlere yetmiyor. Depreme karşı hazırlıklı olmalıyız. Depremle kavga etmek yerine barışık olmalıyız. Yani, ne demek istiyorum, bütün bu gerçeği bilirsek bizler doğru işler yapmış oluruz. Yerin altında neler oluyor, bitiyor, bilmiyoruz. Bilsek bile birşey yapacak durumumuz yok. Birkaç saniye öncesi, depremi hissedebiliyoruz. Bunun gerçek olduğunu bilmek ona uygun davranmalıyız. Neyi kastediyorum, sağlam zeminler üzerine sağlam binalar yapmalıyız. Bizler ancak böyle başlıca önlem alabiliriz.’’

2018’DE 500 BİN SAĞLIKLI KONUT YAPILACAK

Bakan Özhaseki, 2017’de yeni konutlarla ilgili finansman ve projelerin yapılacağını 2018 yılında ise 500 bin sağlıklı konut yapacaklarını söyledi. Özhaseki ‘’ Önümüzdeki yıllarda, kimliksiz ve sağlıksız olan 500 bin konutun değiştirilmesi için bir program yaptık. 2018 yılını pilot yıl olarak ilan ettik. Bu yıl hazırlıkları yapıyoruz, finansman kaynaklarını hazırlıyoruz. Gelecek yıl, 2018’de 500 bin konut yapacağız. Bunun 250 bini İstanbul'da, 250 bini Anadolu’da. Allah bu günlerde deprem vermesin, hiç vermesin. Verirse de en geç zamanda versin ki, biz de o zamana kadar hazırlığımızı yapabilelim’’ diye konuştu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki, İstanbul’da AFAD tarafından belirlenen toplanma bölgeleriyle ilgili olarak eleştiride bulunanlara bu yerlere ilişkin bilgilerin ve haritaların gönderileceğini sözlerine ekledi

Görüntü Dökümü

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-Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin Valiliğe gelişi

-Bakan Özhaseki'nin açıklaması

-Genel detaylar

Haber: Oktay ENSARİ-Kamera: Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, )

1 DOSYA 4 dakika, 5 saniye/130 MB

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4)HDP MİLLETVEKİLİ YILDIRIM HAKKINDA 81 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ

HDP Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım hakkında, 2012 ile 2016 yılları arasındaki eylemlerine ilişkin toplan 16 suçlamadan, 27 yıldan 81 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 4 Kasım 2016 günü tutuklanarak Kandıra F Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderilen HDP Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım'ın soruşturması tamamlandı. Diyarbakır 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede milletvekili Yıldırım'ın 'terör örgütü kurma ve yönetmek' suçlamasından 7 kez 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlamasından 4 kez, 'suç ve suçluyu övmek' suçlamasından 2 kez, 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek', 'suç işlemeye alenen tahrik' ve 'halkı kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşüne kışkırtma' suçlamalarından da birer kez olmak üzere toplam 16 ayrı suçlamadan 27 yıldan 81 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

Milletvekili Yıldırım hakkında 2012 ve 2016 yılları arasındaki eylemleri nedeniyle 9 ayrı fezlekenin konu edildiği iddianamede, dosyaların eylem bütünlüğü açısından birleştirildiği ve 'bir bütün olarak suç nitelendirilmesi yapılması yoluna gidildiği' belirtildi. İddianameyi hazırlayan savcı, Gülser Yıldırım’ın hendek operasyonları nedeniyle 2016 yılında sokağa çıkma yasağı ilan edilen Şırnak’ın Cizre, Mardin’in Nusaybin ve Dargeçit ilçelerinde düzenlenen yürüyüş ve basın açıklamalarına katılarak, propaganda içerikli konuşmalar yaptığını belirtti.

HDP Milletvekili Gülser Yıldırım'ın, Nusaybin İlçesi'nde düzenlenen nevruz etkinliği, yürüyüşler, çatışmalarda öldürülen teröristlerin taziye ve mezarlık ziyaretlerine katıldığını kaydeden savcı, şüphelinin bu etkinliklerde yaptığı konuşmaların suç unsuru barındırdığını ileri sürdü. Yıldırım'ın katıldığı eylemlerde 'örgütün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru göstermek, övmek ve bu yöntemlere başvurmayı teşvik etmek suretiyle örgüt propagandasını yapmak' suçunu işlediğini ileri süren savcı, şüphelinin 2014 yılında Nusaybin ilçesinde düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada Abdullah Öcalan için "Kürt Halk Önderi Sayın Öcalan" dediğini bunun da 'suç ve suçluyu övmek' suçunu oluşturduğunu belirtti.

Yıldırım'ın, sokağa çıkma yasağının devam ettiği Mardin'in Dargeçit ilçesi kırsalında çıkan çatışmada öldürülen bir PKK'lının cenazesini örgüt talimatı ile Midyat Devlet Hastanesi Morgu’na getirdiği belirtilen iddianamede, şüphelinin ilçedeki PKK'lılarla iletişim halinde olduğu ileri sürüldü.

İddianamede HDP Merkez Yürütme Kurulu'nun Kobani olayları olarak bilinen 6-8 Ekim olayları öncesi yaptığı çağrıya dikkat çeken savcı, "Ayrıca şüphelinin bir siyasi partinin milletvekili sıfatıyla değişik zamanlarda geniş halk kitlelerine yapmış olduğu konuşmanın toplum ve dinleyiciler üzerinde yapmış olduğu etki nazara alındığında şüphelinin örgüt yöneticisi konumunda bulunduğu hususunda tereddüt bulunmamaktadır. Yürütmekte olduğu milletvekilliği görevinin örgütün halk olarak bahsettiği ancak talimatla hareket eden yığınlarda sözde geçerli bir mevki olduğu ve bununla kalabalıkları etkilediği bu anlamda yönetici konumu ile insanları kolluk kuvvetlerine karşı yasağa uymamakta kışkırttığı. Bu durumun siyasi politik gerekçelerle değil terör örgütünün vermiş olduğu talimatlar ile gerçekleştiği, örgütün amacı ve faydası gereği hareket ettiği anlaşılmıştır" ifadelerine yer verdi.

DAVA MARDİN'DE GÖRÜLECEK

Gülser Yıldırım'ın iddianamesini kabul eden Diyarbakır 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunması ve kaçma şüphesi gerekçesiyle sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Gülser Yıldırım hakkındaki 'örgüt kurma ve yönetme' suçunun en son şüphelinin yakalandığı Mardin'de işlendiği görüşünden hareket eden Diyarbakır 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, bu nedenle yetkisizlik kararı vererek, dosyayı Mardin Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.

Felat BOZARSLAN/DİYARBAKIR,() -

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5)TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASINA 9 GÖZALTI

İZMİR'in Menemen İlçesi'nde, terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı belirlenen kişilere yönelik polis tarafından düzenlenen operasyonda 9 kişi yakalandı. Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda 3 tabanca, çok sayıda mermi ve terör örgütüne ait doküman ele geçirildi. İzmir Emniyeti Terörle Mücadele, İstihbarat, Özel Harekat ve İlçe Emniyet müdürlükleri tarafından bugün sabah saatlerinde Menemen İlçesi'ndeki 10 adrese, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu talimatıyla operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı belirlenen 9 kişi yakalandı. Gözaltına alınan zanlıların evlerinde yapılan aramalarda, 3 tabanca, çok sayıda mermi ve terör örgütüne ait doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Görüntü Dökümü

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-Operasyondan görüntü



-Zanlılardan görüntü

(Haber, Kamera: İZMİR, ()

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6)KOSGEB KREDİSİYLE İŞYERİ AÇTI, TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINA SATIŞ YAPIYOR

ZONGULDAK'ın Çaycuma İlçesi'nde 38 yaşındaki Gamze Çakmaklı, 3 yıl önce KOSGEB'den aldığı hibe kredi ile kurduğu atölyede tasarım ve üretimini kendisi yaptığı ahşap hediyelik süs eşyaları ve eğitsel materyalleri Türkiye'nin dört bir yanında müşterilerine satıyor.

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü mezunu Gamze Çakmaklı, 3 yıl özel bir eğitim kurumunda okul öncesi öğretmenliği yaptıktan sonra 2013 yılında Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) girişimcilik kursuna katıldı. 3 haftalık eğitimi tamamlayarak sertifikasını alan Gamze Çakmaklı, 30 bin lira hibe kredi ile atölyesini kurarak hediyelik eşyalar yapmaya başladı. Gamze Çakmaklı, görsel sanatlar öğretmeni eşi Orhan Çakmaklı'nın desteği ile tasarımlarını kendi yaptığı üç boyutlu hayvan figürleri, otomobil maketleri ve keçelerden yapılan mevsim şeritleri, sayı grafikleri, okul süsleri, ahşap eğitsel oyuncak, eğitsel ders materyalleri, üç boyutlu led gece lambaları üretiyor. Çakmaklı, ürünlerini 3 internet sitesi üzerinden Türkiye'nin dört bir yanındaki müşterilerine satıyor.



Gamze Çakmaklı, atölyesini kurduktan sonraki ilk yılında satış yapamadığı için iş yerini kapatma noktasına geldiğini ancak daha sonra ailesinin desteğiyle iyi bir noktaya ulaştığını söyledi. Çakmaklı, "KOSGEP kredisini almasam bu iş yerini açamazdım. İş yerini açtıktan sonra sosyal medyada ilgi gördü ama satışlarımız azdı. 3 internet sitesi daha açtık. Şimdi kitlemiz büyüdü. Kars, Van, Ağrı gibi illere kargo ile ürünlerimizi gönderiyoruz. Öğretmen ve öğrencilerin ürünlerimize ilgisi büyük. Sevdiğim işi yapıyorum. İnsanlar tasarımlarımı beğendikçe mutluyuz. İkinci makinemi aldım. kadın bir girişimci olarak bu işe başladım. Bu noktaya gelene kadar çok çalıştım. Kendimi geliştirerek işime devam ediyorum" dedi.

Görüntü Dökümü:



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-Gamze Çakmaklı'nın makinede çalışması



-Yaptığı ürünleri göstermesi



-Bilgisayar başında çalışması



-Gamze Çakmaklı ile röp.

Süre: (5.50) Boyut: (186 MB)



Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ÇAYCUMA(Zonguldak), ()

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7)ALTINI BEZLEDİĞİ KUZUYLA CADDEDE DOLAŞTI

SAMSUN'da bir kadın tarafından altına çocuk bezi bağlanarak kentin en işlek caddelerinden birinde gezdirilen kuzu, vatandaşlar tarafından ilgi odağı oldu.İlkadım İlçesi Mecidiye Caddesi'nde bir kadın evinde beslediği kuzusunun altına çocuk bezi bağlayıp caddede dolaştı. Kadın, kuzu ile birlikte mağazaları gezerek alışveriş yaptı.Peşinden ayrılmayan ve ardından giden kuzuyu görenler ise büyük şaşkınlık yaşadı. Kuzu bir anda caddede ilgi odağı oldu. Vatandaşlar cep telefonlarının kameralarıyla ismi 'Pamuk' olan kuzunun görüntüsünü çekti. Çocuklar ise altı bezli kuzuyu durdurup sevdi.

Görüntü Dökümü:



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-Kuzunun sahabinin peşinden getmesi



-Vatandaşların kuzuyu sevmesi



-Şaşıran vatandaşların tepkisi



-Çocukların ilgisi

(SÜRE:2.30 Dk) (BOYUT:80.11 MB)



Haber-Kamera:Yaprak KOÇER/SAMSUN, ()

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