DHA YURT BÜLTENİ-7

1)KÖTÜ ŞARTLARDAKİ KÖPEĞİN FOTOĞRAFINI ÇEKERKEN TARTAKLANDI



ANTALYA'da aç bırakılan ve kötü koşullarda barındırıldığını söylediği bir köpeğin fotoğraflarını çeken 50 yaşındaki Birgül Ovacık, hayvanın sahibinin eşi tarafından tartaklandığını ileri sürdü. Emekli Birgül Ovacık, geçen hafta Muratpaşa İlçesi Kışla Mahallesi 51'inci Sokak'ta iki köpeğini gezdirirken 'Golden' cinsi köpeğin binanın bahçesinde sağlıksız koşullarda barındırıldığını görünce bir hafta boyunca hayvanın durumunu takip ettiğini söyledi. Önünde hiçbir zaman mama görmeyince kendi çabasıyla köpeği beslediğini belirten Ovacık, köpeğin 1 metre zincirle bağlı olduğunu ve 'ağlar' gibi havladığını kaydetti. Ovacık, geçen pazar günü apartmanın önüne giderek sahibine ulaşmaya çalıştığını söyledi. Köpeğin sahibi S.G.'nin aşağı indiğini belirten Ovacık, “Köpeğin bu şekilde tutulmaması gerektiğini söyledim. 'Fotoğraf ve görüntülerini belediyeye ileteceğim' dedim. Beni tehdit etti, belediyeyi ve polisi aradım. Tam o esnada karısı aşağıya indi ve bana vurdu. Ben savruldum, telefonum yere düştü. Çevredekiler beni kurtardı" dedi.

KÖPEK KAVGADAN SONRA YOK OLDU

Polis merkezine şikayetçi olduğunu belirten Birgül Ovacık, eve döndüğünde ise köpeği göremediğini söyledi. Hayvanın başına bir şey gelmesinden korktuğunu belirten Ovacık, yetkililerin köpeği bulmasını istedi. Hastaneden darp raporu alan Ovacık, hakkını mahmekede arayacağını söyledi.

HAYVANSEVERLER KÖPEĞİN PEŞİNDE

Antalya Candostları Koruma ve Sahiplendirme Derneği Başkanı Arife Yanık, kayıp olduğu iddia edilen köpeğin peşinde olduklarını söyledi. Yanık, “Dernek olarak kaçırdıkları köpeğin nerede, ne durumda olduğunu bilmek istiyoruz. Baro Hayvan Hakları Kurulu'na başvuracağız. Köpek ortaya çıkana kadar da peşini bırakmayacağız" dedi.

2)KAHRAMANMARAŞ'TA UYUŞTURUCUYA 5 GÖZALTI

KAHRAMANMARAŞ'ta, polisin 'torbacı' olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik 8 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 5 kişi gözaltına alınırken, adreslerinde ve üzerlerinde satışa hazır paketler halinde 5 gram eroin ile 560 gram esrar ele geçirildi.



Gözaltına alınan 5 kişi, hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

3)EMEKLİLERE VERİLECEK BANKA PROMOSYONUNDA HAK KAYBI YAŞANDI İDDİASI

SAMSUN'da Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu'nun Dönem Sözcüsü olan Müşfik Veysel Erdoğan, kamu kuruluşlarının son bir yıl içerisinde çalışanlarına ödenecek promosyon miktarı için yapmış oldukları ihalelerde çalışanlara üç yıllık dönem için promosyon miktarı ortalama 1200 -1500 TL arasında gerçekleştirdiğini belirterek, "11 milyon emekli için yapılan anlaşmada kişi başına ödenecek promosyonun 300-450 TL olması emeklilere hükümet tarafından yapılmış kocaman bir haksızlıktır. Her bir emeklinin bu durumda kaybı yaklaşık 1000 TL' dir" dedi.



Samsun'da Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu'nun Dönem Sözcüsü olan Müşfik Veysel Erdoğan, hükümetin yaklaşık bir yıldır oyaladığı emeklilere üç yıllık dönem için aldığı maaş miktarına göre 300 lira ile 450 lira arasında promosyon ödemesi yapılacağını ilan ettiğini söyleyerek bu durumda emeklilerin hak kaybına uğrayacağını iddia etti. Hükümetin üç kamu bankasıyla yapmış olduğu görüşmeler sonucunda bu konuda anlaşmaya varıldığını açıkladığını dile getiren Erdoğan, "Özel bankalarla bu konuda henüz bir anlaşma söz konusu değildir. Hükümetin bu bankalarla yaptığı anlaşmaya göre üç yıllık dönem için verilecek olan 300 lira ile 450 lira arasındaki promosyon 11 milyon emeklinin hükümet tarafından kocaman bir aldatmaca ile kandırılmasıdır. Bilindiği üzere promosyon uygulaması kamu çalışanları için 2007 yılından itibaren uygulanmaktadır. Emekliler bu anlamda 10 yıl oyalanmış olup bu 10 yıl içerisinde her üç yılda bir olmak üzere üç defa almaları gereken promosyonu alamamışlardır. Uygulamaya göre her kamu kuruluşu personelin maaşlarının yatırılacağı bankayı belirlemek üzere her üç yılda bir isteyen her bankanın katılabileceği ihale açarak bankalardan promosyon teklifleri almaktadır.Bu teklifler içerisinde en yüksek promosyon ödeme teklifini veren banka üç yıllık dönem için o kurumun personel maaşlarının kendi bankaları üzerinden ödenmesine hak kazanmaktadır" dedi.



Bankaların promosyon ihalelerinde verdikleri tekliflerde maaşı yatacak kişi sayısını üç yıl içerisinde yatacak maaş miktarını kullanılacak kredileri ve otomatik ödeme talimatlarını gözönünde bulundurduklarını dile getiren Erdoğan, "Bu anlamda 11 milyon emekli hem sayı olarak hem de yatacak maaş miktarı olarak bankalar için oldukça iştah kabartıcıdır. Kamu kuruluşlarının son bir yıl içerisinde çalışanlarına ödenecek promosyon miktarı için yapmış oldukları ihalelerde çalışanlara üç yıllık dönem için promosyon miktarı ortalama 1200 -1500 TL arasında gerçekleşmiştir. Yapılan bu promosyon anlaşmaları ile mukayese edildiğinde ortalama 1000 kişinin çalıştığı bu kurumlarda kişi başı ödenecek promosyon miktarı 12000-1500 TL iken 11 milyon emekli için yapılan anlaşmada kişi başına ödenecek promosyonun 300-450 TL olması emeklilere hükümet tarafından yapılmış kocaman bir haksızlıktır. Her bir emeklinin bu durumda kaybı yaklaşık 1000 TL'dir" diyerek sözlerine şöyle devam etti:



"Hükümetin bu anlaşmaları kapalı kapılar ardında yapmak yerine bütün bankaların katılımıyla şeffaf bir ihale yapsa emeklilerin kişi başına alacağı promosyon miktarı da diğer kamu çalışanları gibi kişi başı en az 1200-1500 TL civarında olacaktır. Hükümetin emekliye verilecek promosyonu diğer kamu kuruluşları gibi isteyen her bankanın katılacağı şeffaf bir ihale belirlemek yerine bunu kapalı kapılar ardında belirlemesinin nedenini bilmek istiyoruz. Zaten açlık sınırının altındaki maaşlarıyla yaşam mücadelesi veren emeklilere yapılan bu hak gaspı neden reva görülmektedir. Hükümetten 11 milyon emekliye ödenecek promosyon rakamının isteyen her bankanın katılacağı şeffaf bir ihale yapılarak verilecek en yüksek teklif üzerinden belirlenmesini talep ediyoruz. 11 milyon emekliye yapılan bu büyük haksızlığa son verilene kadar fiili ve hukuki mücadelemizi sürdüreceğimizi kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz."



Kamu kurumları ile bankalar arasında 2016 yılında yapılan banka promosyon anlaşmalarındaki rakamlarla ilgili örnekler veren Erdoğan, "1340 kişinin çalıştığı Samsun'da Devlet Su İşleri 3 yıllık sözleşme için kişi başına banka tarafından 1575 TL ödenmesi, Samsun Büyükşehir Belediyesi'nde 1456 çalışan için 3 yıllık sözleşme kapsamında kişi başı 2040 TL, Balıkesir'de Devlet Su İşleri 650 çalışanına 3 yıllık sözleşme kapsamında banka promosyonu olarak 1290 TL verilmesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 5 yıllık sözleşme kapsamında kişi başı 8 bin 200 TL banka promosyonu ödenmesi için anlaşma imzalanmıştır" şeklinde konuştu.

4)FETÖ DAVASINDA PARMAK İZLİ KİTAP SAVUNMASI



İZMİT'te, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında tutuklanarak yargılanan Ayşe Özgül savunmasında, Bylock kullanmadığını, evinde bulunan kitabı ise hiç okumadığını iddia ederek, "Eğer okumuş olsaydım kitap yıpranırdı ve her sayfasında parmak izim olurdu" dedi.



Kocaeli 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan Ayşe Özgül yargılandı. Uludağ Üniversitesi Matematik Bölümü mezunu Ayşe Özgül, Bylock kullandığı ve evinde Zaman gazetesinin yayını olan '17/25 Aralık Sonrası İtiraflar, Yalanlar, Çarpıtmalar' isimli kitap bulunması nedeniyle savunmada bulundu. Evinde bulunan kitabı hiç okumadığını ifade eden Ayşe Özgül, "Ben ilk gözaltına alındığımdan beri Bylock kullanmadığımı kesin bir şekilde ifade ettim. Zaten kullandığım cep telefonumu ve laptopumu kendim teslim ettim. Bylock programının bulunduğu iddia edilen cep telefonu hattımı da yaklaşık 1 yıldır kullanıyorum. O hattı benim dışımda kullanan yoktur. Bylock programını daha önce televizyonlarda duymuştum ama gözaltına alınana kadar nasıl yazıldığını bile bilmiyordum. Telefonuma Bylock yüklemedim ve kullanmadım. Başkası yüklemişse bilemem. Bir karışıklık olduğunu düşünüyorum. Evimde bulunan kitabı hiç okumadım. Eve nasıl ve nereden geldiğini bilmiyorum. Eğer okumuş olsaydım kitap yıpranırdı ve her sayfasında parmak izim olurdu" diye konuştu



Lise döneminde terör örgütünün dershanelerine gittiğini ve öğrenciliğinde evlerinde kaldığını söyleyen Ayşe Özgül, "2008'de liseden mezun olduğum zaman 1 yıl cemaat yurtlarında kaldım. Bursa'da üniversiteye yerleştikten sonra 2009'dan 2010'un ortalarına kadar cemaat evlerinde kaldım. Birlikte o evlerde kaldığım kişilerin adını hatırladığım kadarıyla emniyete verdim. Evden sorumlu olan kişinin adını da verdim. Beraatimi talep ediyorum. Ben milliyetçi bir ailede yetiştim. Bu itham beni ve ailemi rencide ettiği için ailemi mahkemeye bile çağıramadım" diye kendini savundu.



YASAKLI BİR KİTAP DEĞİL



Özgül'ün avukatı Fedai Okumuş ise sanığın evinden çıkan kitabın yasaklı bir kitap olmadığını belirterek, "Müvekkilim, cemaat ve hükümetin sıkı fıkı olduğu dönemde sadece dershanelerine gitmiş ve evlerinde kalmıştır. Devlet ile hükümetin ilişkisi kalmayınca asla o yapıyla bir ilişkisi olmamıştır. Bylock programı 2014 yılında kullanılmıştır. Müvekkilimin Bylock yüklediği iddia edilen hattı ise 2016 yılında kullanmıştır. Müvekkilimin evinde bulunan kitap yasaklı bir kitap değildir. Kitap yüzünden bir suçlama yapmak fikir ve vicdan özgürlüğüne aykırıdır" dedi.



Mahkeme, dijital materyallerin inceleme raporunun beklenmesine, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

