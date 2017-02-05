DHA YURT BÜLTENİ-7

Bakan Işık: Bu işin sonucu ülke için hayırlı olacak

MİLLİ Savunma Bakanı Fikri Işık, partililerden referandumda gayret göstermelerini isteyerek, "Ben inanıyorum bu işin sonu hayır olacak. Hayır olacak derken, bunlar tabi hayır ile hayırı şey yaptılar. Bizim açımızdan evet, sonucu ülke için hayırlı olacak. Böyle söyleyelim değil mi?" dedi.

Gebze Ak Parti Gençlik Kolları tarafından bir otelde düzenlenen 'Ahde Vefa' programına katılan Bakan Fikri Işık, anayasa değişikliği için yapılacak referanduma değindi. Yapılacak değişikliği halka anlatacaklarını belirten Bakan Işık "Arkadaşlar niye seçilme yaşının 18 olmasından gocunuyoruz. CHP bunu niye istemiyor? Meclis'in yüzde 90'ı da 18-25 yaş altında olacak diye bir şey yok. Her yaşın temsil edildiği gibi 18-25 aralığında Meclis'te temsil edilecek. Gençlerin bakışı ile bakabilmek büyük bir ayrıcalık. Millete güvenmeyenler milletin gençliğine güvenir mi?" dedi.

Konuşmasında referandumun sonucuyla ilgili espri yapan Bakan Işık, "Referandumda sizler gerçekten halk oylamasında büyük gayretler göstereceksiniz. Ben inanıyorum bu işin sonu hayır olacak. Hayır olacak derken, bunlar tabi hayır ile hayırı şey yaptılar. Bizim açımızdan evet sonucu ülke için hayırlı olacak. Böyle söyleyelim değil mi?" diye konuştu.

Bakan Fikri Işık, anayasa değişikliği ile getirilecek yönetim sistemi için de "Türkiye'nin özel durumları olduğu için buna Cumhurbaşkanlığı sistemi diyoruz" ifadesini kullandı.



HABER:ERGÜN AYAZ-ÇAĞLA DAŞCI-KAMERA:BÜŞRA KAYA-

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Bakan Işık salona gelmesi

-Konuşmaları

-Salondan detaylar

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Çorum'da DEAŞ operasyonu: 19 gözaltı

ÇORUM'da düzenlenen DEAŞ operasyonunda aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 19 kişi gözaltına alındı.

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik belirlenen adreslere sabaha karşı eş zamanlı operasyon düzenledi. İl merkezi ve bazı ilçeleri de kapsayan operasyonda belirlenen adreslerde arama gerçekleştirildi. Yapılan baskınlarda aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 19 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar sağlık kontrolü için Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Ardından sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelilerin sağlık raporu için hastaneye getirilmeleri

-Şüphelilerin araç içerisinde otururken görüntüleri

- Detaylar

Haber-Kamera:Yusuf ÇINAR/ÇORUM,()

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Van'da DEAŞ operasyonu, 8 gözaltı

VAN'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen terör soruşturması kapsamında Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla 8 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Haber: Orhan AŞAN / VAN, () -



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Köpeğin otomobile bağlanıp götürülmesi tepki çekti

cep telefonu görüntüleri

AFYONKARAHİSAR'da bir köpeğin, otomobilin dikiz aynasına iple bağlanarak şehirlerarası yolda götürülmesi görüntülerinin sosyal medyada yayınlanması tepki çekti. Araç ve sürücüsünün bulunması için polis ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü çalışma başlattı.

Afyonkarahisar- Konya karayolunda önceki gün saat 10.30 sıralarında bir kişinin otomobile bağladığı köpeği koşturduğu ihbarını alan Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgeye giderek inceleme yaptı. Köpek ve köpeğin bağlandığı aracın bölgeden ayrılmış olması üzerine ihbarcının verdiği plaka araştırılmaya başlandı.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI

Olayı, Konya köprülü kavşağı yakınlarında bir kişinin cep telefonu kamerasıyla görüntülediği ortaya çıktı. Bu görüntü, Sokak Hayvanlarını Koruma Yaşatma Rehabilitasyon ve Eğitim Derneği'nin (SOHAYKO) sosyal medya hesabından paylaşıldı. Dün gece 'Şeytan Afyon'da ortaya çıktı. 03 .. 756 plaka. Durum çok acil. Görüntü bugün seyir halinde olan Ahmet isimli bir vatandaşın kamerasına takılmıştır. Afyon-Konya yolu arasında bu çocuğu aracına bağlayan bu ş...i bulup gereken cezayı verdirelim. Paylaşalım" mesajının altında paylaşılan görüntü kısa sürede binlerce kez görüntülenirken, yüzlerce yorum aldı. Görüntüye yorum yapanlar köpeği bu şekilde götüren kişinin cezalandırılmasını istedi.

YASAL İŞLEM BAŞLATILDI

Görüntüleri Afyonkarahisar Valiliği'ne gönderen SOHAYKO, köpeğin bağlandığı otomobilin sürücüsüyle ilgili şikayetçi oldu. Şikayet üzerine hem Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü hem de Doğa Koruma ve Milli Parklar 5'inci Bölge Müdürlüğü'nün yasal işlem başlattığı belirtildi. Görüntülerin kendilerine dün ulaştığını belirten Bölge Müdürü Mahmut Temel, görüntüler ellerine ulaşır ulaşmaz otomobil sürücüsünün bulunması için gerekli işlemleri başlattıklarını kaydetti.

'ARABAYA KOYAMADIK ISIRIYOR'

Görüntülerde ise otomobilin sağ dikiz aynasına bir iple bağlı köpek görülürken, dörtlü flaşörleri yanan aracın sağ şeritte ve yavaş ilerlediği, köpeğin ise aracın yanında koşar adım gittiği yer alıyor. Görüntüyü çeken kişi aracıyla bir süre arkadan takip ettikten sonra aracın yanına yaklaşarak, sürücüye "Beyefendi hiç hoş değil, hem de hiç" diye sesleniyor. İki otomobilin trafikte yan yana ilerlediği konuşma sırasında, köpeğin bağlı olduğu otomobilin sürücüsünün ise "Bir yerden bulduk eve götürüyoruz, arabaya koyamadık ısırıyor" dediği duyuluyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Köpeğin bağlı olduğu otomobilin gidişi (cep telefonu görüntüleri)

HABER: AFYONKARAHİSAR, ()

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Uludağ'da lodos ve sis tatilcileri olumsuz etkiledi

TÜRKİYE’nin en önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ’da kar kalınlığı yeniden 2 metreye ulaşırken, dün sabah saatlerinden başlayan sis bugün de etkisini arttırarak devam etti. Şiddetli lodos nedeniyle teleferik seferleri de iptal edilirken, günübirlikçilerin akını nedeniyle karayolunda uzun kuyruklar oluştu.

Uludağ'da, sis ve yoğun kar yağışı etkili oldu. Dün 1 metre 80 santimetre olarak ölçülen kar kalınlığı bu gün 2 metreye ulaştı. Sis nedeniyle görüş mesafesinin 20 metreye kadar indiği Uludağ’da şiddetli lodos yüzünden teleferik seferlerine yarın sabaha kadar ara verildi.

Sömestr tatili ve hafta sonu tatilini fırsat bilen günübirlikçiler de Uludağ'a akın etti. Jandarma ekiplerinin, Uludağ Yolu 8’inci kilometreden sonra zincirsiz araçları çevirdiği yolda yoğun sis, kar yağışı nedeniyle uzun kuyruklar oluştu. Birinci ve ikinci oteller bölgesi arasındaki yolu kullanan tatilciler de zor durumda kaldı. Bazı kayak pistleri de sis ve fırtına sebebiyle kapatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Dag yolu trafikten goruntuler,

yogunluktan goruntuler,

is makinalarindan goruntu,

otobuslerden goruntu,

kar yagisi

sisten gorüntu

zincir takan suruculerden goruntu

yolda kalan araclari kayan suruclerden goruntu

Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, () -

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Uyuşturucu ticareti yaptıkları ileri sürülen 2 kişi yakalandı

KAYSERİ'de uyuşturucu ticareti yaptıkları ileri sürülen 2 kişi yakalandı. Bu kişilerin aracında ve evlerinde yapılan aramada 220 gram metamfetamin ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda, çevre illerden Kayseri'ye uyuşturucu madde getirerek sokak satıcılarına dağıttıkları belirlenen Ş.Y. ile N.Y. yakalandı. Gözaltına alınan bu kişilerin İstanbul plakalı araçlarında ve evlerinde yapılan aramada çeşitli yerlere gizlenmiş toplam 220 gram metamfetamin ve hassas terazi bulundu. Şüphelilerin Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Zanlıların Adli Tabipliğe getirilişleri ve çıkışları

-Genel detaylar

Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN /KAYSERİ )

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