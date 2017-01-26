DHA YURT BÜLTENİ-7

1)BAKAN IŞIK: GEMİYİ İKİ KAPTAN BATIRIR

MİLLİ Savunma Bakanı Fikri Işık, Türkiye'nin terör örgütleriyle yurt içi ve dışında mücadele ettiğini belirterek, "Tüm bu mücadeleleri sürdürürken Türkiye'nin karar alma süreçlerini hızlandırması lazım. Gemiyi iki kaptan batırır. Hedefimiz Türkiye'de bu çift başlılığı ortadan kaldırmak, karar alma süreçlerini kısaltmak, Türkiye'nin çağın gerektirdiği dinamizmi yakalanması için çok daha tıkır tıkır işleyen bir sisteme kavuşmasını sağlamak" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Çayırova OSB Köprülü Kavşağı'nın tanıtımına Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı. TEM Otoyolu'ndan gelen ve çıkış yapan araçların organize sanayi bölgelerine ve Çayırova Şekerpınar Mahallesi'ne bağlantısını sağlayacak olan köprülü kavşak 20 milyon 820 bin TL'ye ihale edilirken, 1,5 yılda tamamlandı. Düzenlenen törende konuşan Fikri Işık terör örgütleriyle sürdürülen mücadeleye değinerek, "Şu anda Fırat Kalkanı Harekatı'nı yürütüyoruz. Türkiye bölgesinde ki gelişmeleri anında tepki verip gereken müdahaleleri yapmadığı dönemde bunun ne kadar ağır bir faturayı bizim önümüze koyduğunu hepimiz biliyoruz. Evet bana yönelik terör tehdidini sınırları içinde değil, terörün kaynağında başını ezerim ve o terör tehdidini kaynağında bertaraf ederim anlayışı Türkiye'nin bu noktada sonuç getiren adımlarını beraberinde getirir. Bugün artık DEAŞ gibi cani bir terör örgütüne Türkiye'nin içinde değil, sadece Suriye'de de ve başka yerlerde de Türkiye olarak mücadele ediyoruz. Bu mücadeleye devam edeceğiz. PKK terör örgütü ile sadece Türkiye içinde değil, Türkiye'nin dışında da amansız bir mücadele sürdürüyoruz. FETÖ ile sadece Türkiye'de değil, dünyanın her yerinde amansız bir mücadele sürdürüyoruz" dedi.

HEDEFİMİZ TÜRKİYE'DE ÇİFT BAŞLILIĞI ORTADAN KALDIRMAK

Gemiyi iki kaptanın batıracağını ifade eden Bakan Işık, "Tüm bu mücadeleleri sürdürürken Türkiye'nin karar alma süreçlerini hızlandırması lazım. Gemiyi iki kaptan batırır. Cumhurbaşkanı doğrudan halk tarafından seçilince yönetim de iki başlılık oluştu. Bir tarafta halkın oyuyla seçilen Cumhurbaşkanı, bir tarafta parlamenter sistemle güçlü olan Başbakan. Şimdi inşallah referandumda bu çift başlılığı ortadan kaldırmak için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz. Halkımızın onayına sunuyoruz. Yakında referandum tarihi açıklanacak. İnşallah Nisan ayının ilk yarısında referanduma gitmiş olacağız. Hedefimiz Türkiye'de bu çift başlılığı ortadan kaldırmak, karar alma süreçlerini kısaltmak, Türkiye'nin çağın gerektirdiği dinamizmi yakalanması için çok daha tıkır tıkır işleyen bir sisteme kavuşmasını sağlamak" diye konuştu.

Bakan Işık, Türkiye'nin 1923'te rejimini belirlediğini ifade ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Birileri bunu rejim değişikliği diye yorumlasa da bunun rejim değişikliğiyle uzaktan yakından alakası olmadığını bilmenizi isteriz. Türkiye Cumhuriyeti 1923 yılında kuruldu ve Türkiye rejimini belirledi. 1923 yılında, sayın Başbakanımızın da ifade ettiği gibi Türkiye'de rejim tartışması bitmiştir. Türkiye Cumhuriyeti demokratik, laik, sosyal bir hukuk devletidir. Bunun dışında hiçbir tanımlamayı kabul etmiyoruz ama Türkiye'nin yönetim sisteminin değişikliğini de Türkiye için bir zaruret olarak görüyoruz. Daha hızlı karar alan, daha etkili uygulayan ve aldığı kararlardan dolayı halkına hesap veren bir yönetim sistemini bir yürütme organını oluşturmak artık bugünkü Türkiye açısından ve bölgemiz açısından zorunluluk haline geldi. İnşallah bunları da yapacağız. Yapacak daha çok işimiz var. Türkiye çok önemli başarıları elde etti ama almamız gereken epey mesafe var. İşte bu mesafeleri almak için birliğimizi beraberliğimizi arttırmak durumundayız. İşbirliğimizi arttırmak durumundayız"

Görüntü Dökümü

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-Bakanın konuşması

-Kavşaktan görüntüler

Haber: Faruk KIYAK-Mesut IŞIK/Kamera: Orhan UZUN-KOCAELİ/

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2)MÜFETTİŞ 'İHMAL YOK' DEDİ, VALİ SORUŞTURMA İZNİ VERDİ

BOLU'da, 125 öğrencinin kaldığı pansiyonda can ve mal kaybına yol açmayan yangınla ilgili müfettiş incelemesinde, okul müdürü İsmail Karagöz ve yardımcısının ihmal ve sorumlulukları olmadığına karar verildi. Vali Aydın Baruş, yangından aylar önce pansiyonda yangın risk analizi yaptırıp belirlenen eksikliklerin giderilmesi için İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne yazı yazan okul müdürü İsmail Karagöz ile yardımcısı hakkında müfettiş raporuna rağmen soruşturma izni verdi.

6 Aralık 2016 tarihinde, Karaçayır Mahallesi'ndeki İzzet Baysal Endüstri Meslek Lisesi'ne ait 125 erkek öğrencinin kaldığı 3 katlı pansiyonunun bodrumundaki çamaşırhanede kurutma makinesinin üzerinde unutulan nevresimin tutuşması sonucu yangın çıktı. Yangın, itfaiye gelmeden öğrencilerin müdahalesiyle söndürüldü. Duman nedeniyle öğrencilerin panik yaşadığı yangında, pansiyondaki yangın merdiveninin kapısının dışarıdan asma kilitle kilitli tutulduğu, katlarda merdivene çıkış kapısı yerine pencere olduğu ortaya çıktı.



VALİLİK SORUŞTURMA BAŞLATTI



Valilik, yangın olayı ve kapının asma kilitle kilitli tutulmasıyla ilgili İzzet Baysal Endüstri Meslek Lisesi Müdürü İsmail Karagöz ve pansiyondan sorumlu Okul Müdür Yardımcısı Fatih Fedaker hakkında soruşturma başlattı. Karagöz ve Fedaker, soruşturma kapsamında açığa alındı.



MÜFETTİŞ RAPORU: İHMAL YOK



Müfettişlerin yaptığı incelemede, 22 Nisan 2016'da okulda göreve başlayan İsmail Karagöz'ün 1 ay sonra 20 Mayıs 2016'da İtfaiye Müdürlüğü'ne yangın risk analizi yaptırdığı ve binada acil durum yönlendirmesi, acil durum aydınlatması, mutfak davlumbaz üzeri otomatik söndürme sistemi, otomatik yangın algılama sistemi olmadığı ve yangın merdiveninin uygunsuz olduğuna ilişkin raporu İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bildirdiği, Aladağ'daki yurt faciasından sonra ikinci bir yazı yazarak pansiyonda tehlike arz ettiği için yıllardar asma kilitle kilitli tuttulan yangın merdiveninin yenilenmesi ve diğer eksikliklerin giderilmesini istediği belirlendi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın ilgili yönetmeliğinde de okul ve kurum binaları dahil taşınmazlara ilişkin bakım, onarım ve tadilat işlerinin Milli Eğitim Müdürlüğü İnşaat ve Emlak Dairesi Şubesi'ne ait olduğu belirlendi. Soruşturma sonunda yangında gerekli tedbirlerin alınması konusunda okul müdürü İsmail Karagöz ile yardımcısı Fatih Fedaker'in herhangi bir ihmal ve sorumlulukları bulunmadığına karar verildi.



VALİ SORUŞTURMA İZNİ VERDİ



Ancak Vali Aydın Baruş, yangından aylar önce pansiyonun yangın merdiveninin yenilenmesi dahil diğer eksikliklerin giderilmesi için İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne yazı yazan okul müdürü İsmail Karagöz ve yardımcısı Fatih Fedaker hakkında, müfettiş raporuna rağmen soruşturma izni verdi. Vali Baruş kararında şöyle dedi:



"Ön inceleme raporunda İsmail Karagöz ve Fatih Fedaker'in herhangi bir ihmal ve sorumlulukları bulunmadığı belirtilmekte ise de, adı geçenlerin İtfaiye Müdürlüğü'nün 20 Mayıs 2016 tarihindeki söz konusu raporunda belirtilen eksikliklerin zamamında tamamlanmaması ve binanın yangın merdiveninin kapalı tutulması nedeniyle, pansiyonda meydana gelen yangın olayında öğrencilerin can güvenliklerinin tehlike altına girmesine sebebiyet verdikleri anlaşıldığından soruşturma izni verilmesine karar verdim."



YANGIN MERDİVENİ HALA YAPILMADI



Öte yandan pansiyonda nevresim yangınının üzerinden 1.5 ayı aşkın süre geçmesine rağmen binadaki yangın merdiveni ile diğer eksikliklerin giderilmediği görüldü. Asma kilidi kaldırılan yangın merdiveninin mevcut haliyle durduğu gözlendi.

Görüntü Dökümü



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-Yangın merdiveninin görüntüsü



-Yurttan görüntüler



-Detaylar



-Yangının arşiv görüntüleri



Süre: 05.45 Boyut: 192.6 MB



Haber-Kamera: Ersin ERCAN-Murat KÜÇÜK/BOLU, ()



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3)28 MADENCİNİN 8 AY ÜCRETSİZ İZİNE ÇIKARILMASINA TEPKİ

BARTIN'ın Amasra İlçesi'ndeki özel maden ocağında çalışan 28 işçinin 8 ay ücertsiz izine çıkarılmasına Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) tepki gösterdi.

Tarlaağzı mevkisindeki özel maden şirketinde çalışan GMİS'e üye 350 işçiden 28'i, şirket tarafından 8 ay ücretsiz izine çıkarıldı. GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci, Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Mali Sekreter Adnan Tıska, Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Kahraman Kabasakal ve Amasra Şube Başkanı Ertan Kaya, işçilerle bir araya gelerek açıklama yaptılar. Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, açıklamasında şöyle dedi:

"Şu anda 350 kişinin çalıştığı işyerinde 28 işçi arkadaşımızın 8 ay ücretsiz izine çıkarılması veya işten atılması gibi taleplerin kabul edilemez olduğunu ve işyerimizde huzur, barış içerisinde çalışarak, hem işverenimize kazandırmak, hem kendimizin de hayatımızı sürdürebilmek için çalışmalarımızı devam ettirmemiz gerektiğini buradan işverene bildiriyoruz. İşverene ve yetkililere buradan bir kez daha seslenmek istiyoruz. İşçi arkadaşlarımıza 'yarın işe gelme' denilircesine çalıştırılması hoş bir durum değildir. Arkadaşlarımız bu düşünceyle çalışırken, hem kendilerini hem beraber çalıştıkları işçi arkadaşlarının kazalanması gibi bir tehlikeyle karşı karşıya kalacaklar. Biz bu güne kadar yaptığımız görüşmelerden bir sonuç alamadık. Bölgemizdeki siyasetçilerimizin bu sorunu çözmesi için çaba sarfetmesini talep ediyoruz. Biz sendika olarak işçilerimizin şimdi olduğu gibi bundan sonra yanlarında olduğumuzun bilinmesini isteriz."



Genel Başkan Ahmet Demirci ise ihtarname gönderilen 28 işçinin bu mücadelede sonuna kadar yanında olduklarını söyledi.

Görüntü Dökümü

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-İşçilerden detay

-Toplantı detay

-İsa Mutlu açıklama

-Genel Başkan Demirci açıklama

Süre: 3.03 Boyut: 93,7 MB



Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,()

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4)BARTIN'DA KAR ULAŞIMI AKSATTI

BARTIN'da etkili olan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi.

Bartın kent merkezi kar yağışı ile birlikte beyaza büründü. Kar kalınlığı yer yer 5 santimetreye ulaştı. Kar yağışı şehiriçi yollarda ve Bartın ile Amasra ilçesi arasındaki yolda ulaşımı aksattı. Bartın-Amasra yolunda zincirsiz araçlar yolda kaldı. Sürücüler araçlarına zincir takarak ilerledi. Zinciri bulunmayan sürücüler ise Karayolları ekiplerinin kar temizleme ve tuzlama yapmasını bekledi. Sürücüler, karayollarının çalışmasından sonra yola devam etti.

Görüntü Dökümü

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-Kar yağışı

-Yolda kalan tırlar

-Karayolları yol temizlemesi

Süre: 1.01 Boyut: 28,7 MB



Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN, ()

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5)ZONGULDAK'TA KAR

ZONGULDAK'ta etkili olan kar yağışı ile birlikte şehrin yüksek kesimleri beyaza büründü.

Kent merkezinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Zaman zaman lapa lapa yağan kar ile birlikte yeşil alanlar beyaza büründü. Kar, şehrin yüksek mahallelerinde daha fazla etkili oldu. Mahalle araları ve sokaklarda yolların karla kaplanmasıyla sürücüler zor anlar yaşadı. Kar şehirlerarası yollarda da ulaşımı etkiledi. Zonguldak-Ankara yolunun Devrek, Zonguldak-İstanbul yolunun Ereğli kesimlerinde kar nedeniyle ulaşım yavaşladı. Bazı sürücüler araçlarına zincir takarak ilerledi. Karayolları kepileri kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı.

Görüntü Dökümü:

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-Şehirlerarası yollardan detaylar

-Kent merkezinde kar yağışı

-Kar altında yürüyenler

Süre: (3.09) Boyut: (210 MB)



Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, ()

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6)AK PARTİLİ GENÇLERİN VİDEOSUNA CHP'DEN SAĞDUYU ÇAĞRISI

CHP Manisa İlçe Başkanlığı binası önünde referandum için 'Evet' çağrısı yapan AK Partili bir grup gencin, sosyal medyada paylaştıkları video kentte tartışma yarattı. CHP İl Başkanvekili Reis Öncü, CHP'li gençlere sağduyu çağrısı yaptı.



AK Partili bir grup gencin CHP Manisa İlçe Başkanlığı binası önünde çekerek dün (çarşamba) sosyal medyada paylaştığı referandum için 'Evet' çağrısı, olumlu ve olumsuz yorumlar aldı. Açıklama yapan CHP Manisa İl Başkanvekili Reis Öncü, CHP'li gençlerin olası bir karşılık verme tepkisine karşı sağduyu çağrısında bulundu. Öncü, "Bu arkadaşlarımız görüşlerini ve kim olduklarını biz bilmiyoruz. Ülkenin birliği, beraberliği adına ülkemizin sağduyusu göstererek referanduma 'Hayır' diyeceklerine inancımız tamdır. Bu gençleri genç olduklarına veriyoruz. Türk milletinin sağduyusuna inandığımız gibi kendi gençlerimizin de sağduyusuna inanıyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü



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- CHP İl Başkanlığı binası



- AK Partili gençlerden 'evet' çağrısı detayı



- CHP Manisa İl Başkanvekili Reis Öncü açıklama

Haber- Kamera: Ersan ERDOĞAN / MANİSA, ()

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7)ANTİK KENTİN ANLATILDIĞI BELGESEL İLK 15'TE



7 BİN YILLIK TARİHİ DÜNYA TANIYACAK

MUĞLA'nın Milas İlçesi sınırlarında yer alan Beşparmak Dağlarındaki 7 bin yıllık Antik Latmos Kenti'nin geçmişten günümüze kadar gelen kültürel zenginliği, belgesel haline getirildi. Antik Kentin önemini, karşılaştığı maden ocağı tehlikelerin anlatıldığı belgeselin, Kanarya adalarında Nisan ayında düzenlenecek Uluslararası Film Festivali'nde 5 bin 867 eser arasından ilk 15 arasına girerek finale kalması sevinç yarattı.



Beşparmak Dağlarında 7 bin yıllık geçmişe sahip Antik Latmos Kenti'nin taş ve maden ocakları nedeniyle yok olma tehlikesiyle yüzleştiğini gerekçesiyle İzmirli Yönetmen 27 yaşındaki Yavuz Pullukçu, yapım ekibiyle birlikte, Kuşadası Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği Başkanı Bahattin Sürücü danışmanlığında 'Latmos Belgeseli'ni çekti.



Bu belgeselle finali 17-28 Nisan arasında Kanarya Adaları'ndaki Las Palmas şehrinin Lanzarote kasabasında gerçekleşecek İspanya Lanzarote Film Festivali'ne katılan Pullukçu ve ekibi, eserlerinin finale kalma başarısı elde etmesiyle sevinç yaşadı. Belgeselin senaryosunu Hasan Cüneyt Bozkurt'un yazdığı, görüntü yönetmenliğinde Baran Vardar, yönetmen yardımcılığında Yağız Pullukçu, sanat yönetmenliğinde Umut Özgür Özel, kurguda Baran Vardar ve kamera arkasında Yusuf Erdem'in görev aldığı belirtildi.



İLK 15'E GİRDİ



Doğaya verilen zararın ve yöre halkının feryadının yansıtıldığı belgesel, festivale başvuruda bulunan 56 ülkeden 5867 eser arasından 15 finalist arasına girmeyi başardı. Eserin daha önceden ABD'nin Kuzey Karolina Eyaleti'nde düzenlenen 100 Words Film Festivali'nde 5 bin eser arasından en iyi 5 belgesel arasına seçildiğini belirten Pullukçu, "Eserimiz geçtiğimiz Kasım ayında Uluslararası İzmir Film Festivali'nde de gösterildi. Latmos'un engebeli coğrafyasında zor koşullar altında çalışarak, maden ocaklarının tahribatını belgeledik. Belgeselde ayrıca Bafa Gölü kenarındaki kaya mezarları, freskler, tarih öncesi döneme ait duvar resimleri, endemik bitkiler, antik yollar ve kutsal alanlar da ele alındı. Amacımız çektiğimiz bu belgesel ile 7 bin yıllık geçmişin ve doğaya verilen zarara dur demektir" dedi.



YÖRE HALKI GÖÇE ZORLANIYOR



Belgeselle yöre insanının sorunlarını uluslararası arenaya taşıdıklarını belirten Pullukçu, "Maden ve taş ocakları nedeniyle yöre insanının göçe zorlandığı bir dönemden geçiyoruz. Latmosluların bugünkü torunları, evlerini satıp yurtlarını terk etmeleri için maden ocakları tarafından teşvik ediliyor. 7 gün süren çekimler sırasında yöre halkıyla bol bol sohbet etme fırsatı bulduk. Bazı köylüler maden ocağı için çalışıyor. Bu aileler evlerini satarak, maden taşımak için kamyon almışlar. Bu nedenle ocakların kapanması taraftarı değiller. Öte yandan halen doğduğu toprakların yitip gitmesine karşı sessiz bir çığlıkla tepki gösteren köylüler de yok değil" dedi.



BELGESELİ GELİŞTİRECEK



Süresi 8 dakika olan belgeseli, bu yıl biraz daha geliştireceğini belirten Pullukçu, "Latmos'a Milli Park statüsü kazandırılması ve UNESCO'ya dahil edilmesi gereken çok önemli bir bölge, maden ocaklarının tehdidi altında. Sivil toplum kuruluşlarının başlattığı çalışmalarla çekirdek bölge diye adlandırılan zirve. Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 4491 sayılı kurul kararıyla koruma altına alınmış ve maden faaliyetlerinden korunmuş olsa da mevcut maden ocaklarının çalışmaları devam ettiği gibi sınırın dışında kalan alanlar yeni ruhsatlara açıktır. Belgesel, Latmos'un doğal dengesini bozan maden ocaklarını ve bölgenin kültürünü anlatarak, bir duyarlılık oluşturmayı amaçlıyor" dedi.



Görüntü Dökümü



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- Belgeselden 3 dakikalık görüntü



- Yönetmin Yavuz Pullukçu ile röp.

Haber- Kamera: Yaşar ANTER / MUĞLA, )

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8)ATATÜRK’ÜN GAZİANTEP’E GELİŞİNİN YILDÖNÜMÜ KUTLANDI

ULU önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Gaziantep'e gelişinin 84'üncü yıl dönümü, düzenlenen törenle kutlandı. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başlayan tören, daha sonra Atatürk'ün kenti ziyareti sırasında halka hitap ettiği Kendirli Kültür Merkezi'nde devam etti. Törene; Gaziantep Vali Yardımcısı Halil Uyumaz, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, Emniyet Müdürü Erhan Gülveren, ilçe belediye başkanları ile kamu kurum amirleri ve STK temsilcileri katıldı.

Atatürk’ün kenti ziyareti sırasında vatandaşlara hitap ettiği balkonun önündeki törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Bizler bugün atalarımızı nasıl hayırla yad ediyorsak bugünkü gençlerimiz de bizim darbelere, oyunlara karşı birlik beraberlik içinde duruşumuzu hayırla yad edecek. Bu millet asla ya istiklal ya ölüm diyen anlayıştan vazgeçmeyecek. Mustafa Kemal Atatürk'ün şehrimize geldiği bu balkonda yaptığı konuşmayı, heyecanı bütün yüreğimle bir belediye başkanı olarak hissediyorum" dedi.

Vali Yardımcısı Halil Uyumaz ise Gaziantep'i bütün alanlarda geliştirmek, tanıtmak ve refah düzeyini artırmak için mücadele edilmesi gerekildiğini belirterek şunları söyledi:

"Ecdadımızın kurtuluş savaşında vermiş olduğu mücadele büyük önder Mustafa Kemal tarafından 'Ben Gazianteplileri nasıl öpmem ki onlar Gaziantep'i kurtardıkları gibi Türkiye'yi de kurtardılar.' İltifatı ile takdir etmiştir. Anteplilerin kahramanlık destanını yakından bilen ve bu mücadeleyi takdir eden büyük önder 84 yıl önce bugün şehrimizi onurlandırdı. İşte bugün Cumhuriyetimizin kurucusu, hemşerimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şehrimizi ziyaretinin 84'üncü yıl dönümünü hep birlikte kutluyoruz. Gaziantep'i bütün alanlarda geliştirmek, tanıtmak ve refah düzeyini artırmak için mücadele etmemiz ve Cumhuriyetin kuruluş ruhuna sımsıkı sarılmamız gerekiyor. Bu vatanı bize emanet bırakan şehitlerimize ve onur abideleri gazilerimize en büyük sorumluluğumuzu ancak bu şekilde yerine getirebiliriz."

Görüntü Dökümü

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- Törene katılanlar

- İstiklal Marşı ve saygı duruşu

- Çelenklerin konulması

- Fatma Şahin'nin konuşması

- Halil Uyumaz'ın konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Eyüp BURUN - Kamera: Ahmet SOYDOĞAN-GAZİANTEP-)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 241 MB