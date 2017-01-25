DHA YURT BÜLTENİ-7

1)DİYARBAKIR'DA 2016 YILINDA ELE GEÇİRİLEN SİLAH VE MÜHİMMAT BİLANÇOSU

DİYARBAKIR Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin 2016 yılı içerisinde yaptığı operasyonlar ve bu operasyonlarda ele geçirilen silah ile mühimmat bilançosunu açıkladı. Operasyonlarda, yüzlerce silah, el bombası, patlayıcı madde ve yapımında kullanılan amonyum nitrat ile mühimmatlar ele geçirildi.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 2016 yılı içerisinde gerek İl Jandarma Komutanlığı gerekse de Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonlarla terörle mücadelede büyük başarılar elde edildiği belirtildi. Açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 2016 yılı içerisinde yapılan operasyonlarda toplamda, 318 adet uzun namlulu silah, 120 adet av tüfeği, bin 272 adet şarjör, 229 bin 164 adet fişek, 356 adet el bombası, 108 adet tabanca, 7 adet Roketatar, 13 adet kuru sıkı tabanca, 65 adet roketatar mühimmatı, 442 adet el yapımı patlayıcı, 199 bin 519 kilo Amonyum nitrat, 428 adet tüp, 18 adet gece görüşlü dürbün, 475 adet molotof kokteyli, 345 adet havai fişek, bin 528 adet torpil ve 11 bin 555 adet örgütsel doküman ele geçirildiği belirtildi.



"6 BİN 990 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI, 1615'İ TUTUKLANDI"



Valilik açıklamasında, 2016 yılında toplam 480 olay meydana geldiği ifade edilerek, "Bölücü terör örgütü mensuplarınca 2016 yılı içerisinde toplamda 334 silahlı saldırı, 336 patlayıcı madde kullanma, EYP ve havai fişek, 9 kundaklama, 476 örgüt propagandası, 1302 korsan gösteri, soygun, yağma, adam kaçırma, yol kesme ve mala zarar verme ile 49 diğer olmak üzere terör olayları meydana geldi. Bu terör olaylarında toplam 6 bin 990 kişi gözaltına alınmış. Bunlardan bin 615'i çıkarılmış oldukları adli mercilerce tutuklanmıştır. Yapılan çalışmalar sonucunda terör örgütü mensuplarından 124'ü ölü, 12'si sağ, 6'sı teslim olmak üzere toplam 142 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Ayrıca bu operasyonlarda, bölücü terör örgütü mensubu olan ve kırmızı liste ile aranan "Azad Siser" kod adlı Ekrem Güney, Gri liste ile aranan "Çekdar" kod adlı Ahmet Talva, Mavi liste ile aranan "Azad Farkin" kod adlı Nevzat Gündüz icra edilen operasyonlarda etkisiz hale getirilmiştir. İlimizde daha önceden olduğu gibi bundan sonra da terörle mücadele tüm kararlılığıyla devam edecektir" denildi.

Görüntü Dökümü

-------------------

-Ele geçirilen uyuşturucu

-Örgütsel dokümanlar

-Uyuşturucu maddelerin üzerinde sergilenen silahlar

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: DİYARBAKIR,()-

=======================================================

2)SAMSUN’DA SANATÇILARI YARALAYAN 3 ŞÜPHELİ, 23 KAMERA GÖRÜNTÜSÜ SONUCU YAKALANDI

SAMSUN'da bir parkta oturan 2 sanatçıyı tabanca ile yaralayıp darp ettiği iddia edilen 3 kişi polisin 23 güvenlik kamerası incelemesi sonrasında yakalandı.Olay, Samsun'un İlkadım İlçesi'nde 22 Ocak Pazar gecesi meydana geldi. Heykeltıraş olan ve geçici görevle İzmir'den gelerek Samsun Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü'nde çalışan 33 yaşındaki Ozan Özcan ile senarist arkadaşı 35 yaşındaki Arif Nas, Anıt Park'ta bir süre yürüyüş yaptıktan sonra banka oturdu. Bir süre sonra Ozan ile Nas'ın yanlarına gelen Y.E.K., Y.S. ve O.K., arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi sonucu Y.E.K., üzerinde bulunan tabancayla Ozan Özcan’ı iki dizinden yaralarken Y.S. ve O.K. ise Arif Nas’ı darp ederek olay yerinden kaçtı. Yaralı sanatçılar olay yerine gelen ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, 23 güvenlik kaydını inceleyerek Y.E.K., Y.S. ve O.K.'yı tespit edip dün yapılan eş zamanlı operasyonla gözaltına aldı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilirken olayda yaralanan sanatçıların hastanede ki tedavilerinin devam ettiği ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Görüntü dökümü

---------------------

-Emiyetten detay

-Şüphelilerin emniyete getirilişi

-Şüphelilerin emniyetten çıkartılmaları

-Polis aracının gidişi



(SÜRE : 01.07 – BOYUT: 35.92 MB)

Haber-Kamera:Hakan AKGÜN/SAMSUN, (

======================================================

3)TÜFEKLE OYNARKEN ARKADAŞINI VURDU

KARAMAN'da 16 yaşındaki M.S., babasına ait av tüfeğiyle oynarken, arkadaşı K.Y.'yı, bacağından yaraladı.

Olay, bugün saat 10.15 sıralarında merkez Elmadağ Köyü'nde meydana geldi. M.S., evlerinde arkadaşı K.Y. ile oturduğu sırada, duvarda asılı olan babasına ait av tüfeğini alıp oynamaya başladı. Oynadığı sırada kaza sonucu tetiğe dokunup, tüfeğin ateş alması üzerine karşısında duran arkadaşı K.Y.'yi bacaklarından yaralandı. Kanlar içinde kalan arkadaşı K.Y.'yi sakinleştirmeye çalışan M.S. 112 Acil Servisi arayıp ambulans istedi. Ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'nde yapılan K.Y., yapılan ilk tedavisinin ardından Konya'ya sevk edildi. M.S. de jandarma tarafından gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü



----------------



- Yaralının sevk sırasında hastaneden çıkartılması



- Acil Servise alınması

Haber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN ))



==================================

4)ÇOCUKLAR VELİLERİNİ KANSER TARAMASINA GÖTÜRDÜ: 25'İ ŞÜPHELİ, 2 KESİN KANSER VAKASI TESPİT EDİLDİ

SAMSUN'da İl Halk Sağlığı Müdürlüğü koordinesinde ortaokul öğrencilerine yönelik geçen sene başlatılan 'Sen İste Yeter, Kanser Çeker Gider' projesine 96 okuldan 296 öğrencinin katıldığı belirtildi. Proje kapsamında öğrencilerin yönlendirmesiyle 811 kişi kanser tarama merkezine yönlendirilirken bunlardan 25'in de kanser şüphesiyle tetkiklerin devam ettiği 2'sine ise meme kanseri teşhisi konulduğu açıklandı.

Samsun'da İl Halk Sağlığı Müdürlüğü’nün koordinesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği geçen sene 10 Şubatta 'Sen İste Yeter, Kanser Çeker Gider' adlı proje hayata geçirildi. Proje kapsamında ortaokul öğrencilerine kanserde erken teşhisin önemi, kanserden korunma yöntemleri gibi konularda bilgi verildi. Görsel tasarım yarışması düzenlendi. Ayrıca için yarışmayı kazanmaları için öğrencilerden velilerini ve çevresindeki yetişkinleri kanser taraması için Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi’ne (KETEM) yönlendirmeleri istendi. Projeye Ocak 2017 itibariyle 16 ilçede 96 okuldan 296 öğrenci katıldı. Öğrencilerin yönlendirmesiyle 811 kişi kanser taramasından geçti. Bunlardan 10'unda rahim ağzı kanseri şüphesi, 3'ünde kalın bağırsak kanseri şüphesi, 12'sinde meme kanseri şüphesi olduğu ve tetkiklerin devam ettiği belirtilirken 2 kişinin ise meme kanseri olduğunun kesinleştiği açıklandı.



Proje kapsamında yapılan çalışmalarla ilgili olarak bu gün İl Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya Samsun Valisi İbrahim Şahin, İl Halk Sağlığı Müdürü Mustafa Kasapoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun, proje kapsamında görev yapan sağlık çalışanları katıldı. Toplantıda Dr. Elif Özkaya tarafından proje kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili olarak sunum yapıldı. Toplantıda konuşma yapan Vali Şahin, kanserin genetik bir hastalık olarak yorumlandığını ancak yüzde 10'u genetik, yüzde 90'ının çevresel faktörlerden kaynaklandığını belirterek, "Dünyada her yıl 7,6 milyon insan kanserden dolayı yitiriliyor. Bu ekonomik anlamda da ciddi bir kayıp ama insani anlamda da neredeyse bir ülke nüfusu kanser nedeniyle her yıl kaybediliyor. Bu ciddi anlamda hem dikkate alınması hem de üzerinde çok çalışılması gereken bir konu. Diğer taraftan ülkemizde kanserden ölümler 2002 yılında yüzde 12 iken 2014'de yüzde 20,7'ye çıkmış. Ölümlerin yaklaşık yüzde 21'inin kanser kaynaklı olması hakikaten ürpertiyor insanı. Onun için bu anlamda özel bir gayret gösterilmesi gerekiyor. Bu noktada KETEM'lerin kanser taramalarında büyük katkısı oldu. Kanser taramalarında çok ciddi mesafeler alındı" dedi.



İl Halk Sağlığı Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu da projenin 20 Mart 2017'ye kadar devam edeceğini ifade ederek, "İlimizdeki 285 ortaokulla yaklaşık 74 bin öğrenciyi kapsayan bu projedeki esas, tüm okulların ve tüm öğrencilerin projeden haberdar olmasıdır. Hedefimiz katılımın daha fazla olmasını sağlamak. Bu kapsamda çalışmalara hız vereceğiz. Bu projenin farkı çocuklarda bilinç oluşturulması, sorumluluk vermesi, ayrıca büyüklerinin de farkındalık kazanmalarıdır ve farkı sonunda hayat olmasıdır" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:



-------------------



-Toplantıya katılanlardan detay



-Vali İbrahim Şahin'in konuşması



-Detaylar



(SÜRE:5.30 - BOYUT:176 MB)

Haber-Kamera:Yaprak KOÇER/SAMSUN, ()

=====================================================

5)BURSA'DAKİ YUNUSELİ HAVAALANI 1 ŞUBAT’TA AÇILIYOR

BURSA’da, Yenişehir Havaalanı’nın açılmasının ardından 2001 yılında kapatılan Yunuseli Havaalanı yeniden uçuşa açılacak. Yunuseli Havaalanı 1 Şubat çarşamba gününden itibaren uçuşlara açılırken, Bursa Gemlik- İstanbul Haliç seferleri artık Yunuseli’den yapılacak. Bursa Büyükşehir Belediyesi yaklaşık 6 yıldır sürdürdüğü Yunuseli Havaalanı’nın yeniden uçuşlara açılması çalışmalarında sona geldi. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nden gelen onayın ardından 1 Şubat’ta Yunuseli Havaalanı’ndan uçuşların başlaması kararı alındı. Böylelikle Yenişehir Havaalanı’nın açılmasının ardından 2001 yılında kapatılan ve bugüne kadar atıl halde duran Yunuseli Havaalanı yeniden aktif olarak kullanılmaya başlayacak.

Gemlik- Haliç arasında sefer yapan ve karaya da inme özelliği bulunan Burulaş’a ait uçaklar, 1 Şubat çarşamba gününden itibaren seferlere başlayacak.

Yunuseli- Haliç arasında hafta içi her gün karşılıklı iki sefer olarak yapılacak yolculuk 25 dakika sürecek. Yunuseli’den uçaklar 08.45 ve 14.45, Haliç’ten de 09.45 ve 15.45 kalkacak.

Görüntü Dökümü



----------------



-Havaalanının drone görüntüleri



-İnşaat çalışmaları



-Detay görüntüler

BURSA, () -

BOYUT 293 MB

=====================================================