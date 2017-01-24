DHA YURT BÜLTENİ-7

1)GAFFAR OKKAN MEZARI BAŞINDA ANILDI

ŞEHİT Diyarbakır Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan, ölümünün 16'ncı yılında Sakarya'nın Hendek İlçesi'nde mezarı başında dualar okunarak anıldı.

24 Ocak 2001 yılında uğradığı saldırı sonucu şehit olan Diyarbakır Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan, ölümünün 16'ncı yılında Hendek'te mezarı başında anıldı. Hendek Belediye Mezarlığı'ndaki anma törenine Gaffar Okkan'ın eşi Zerrin Okkan, kızı Sezin, kız kardeşleri Gülsüm Özgen ve Sabahat Aslan, Sakarya Vali Yardımcısı Bekir Dıngırcı, Hendek Kaymakamı Orhan Burhan, Hendek Belediye Başkanı İrfan Püsküllü, polis, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şehit emniyet müdürünün özgeçmişi okundu. Törende konuşan Vali Yardımcısı Bekir Dıngırcı, "Şehit emniyet müdürümüz Şehit Ali Gaffar Okkan beyefendinin şehadetinin 16'ncı yıldönümünde kendisini rahmet ve minnetle anıyoruz. Rahmetli müdürümüz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin istiklali ve istikbali için canla başla, can siparane çalışarak etkin, verimli ve mümtaz hizmetlerde bulunmuştur. Şairin dediği gibi, sahipsiz vatanın batması haktır, sen sahip olursan bu vatan batmayacaktır. Rahmetli müdürümüz vatanına sahip çıkmıştır. Şimdi bu nöbeti bizler devraldık, bizler 7'den 77'ye nöbetimize sahip çıkmaya devam edeceğiz ve bizler de bizden sonraki nesillere bu nöbeti şanla şerefle aktaracağız. İçinde bulunduğumuz coğrafyanın jeopolitik durumunu da göz önünde tutarak her zamankinden daha fazla bir olmak, diri olmak için bilimsel, bütüncül, proje bağlamlı çalışmalıyız" dedi.

Konuşmaların ardından Hendek İlçe Müftüsü Abdurrahman Şahin şehit emniyet müdürünün kabri başında dualar okurken, dualara eşlik edildi.

Görüntü Dökümü

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-Konuşmalar

-Dualar okunması

Ahmet ÇİLECİ/HENDEK(Sakarya), ()

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2)UĞUR MUMCU, BOMBALANAN OTOMOBİLİNİN SERGİLENDİĞİ PARKTA ANILDI

GAZETECİ-yazar Uğur Mumcu katledilişinin 24'üncü yılında Eskişehir'de, bombalanan otomobilinin sergilendiği kendi adını taşıyan parkta düzenlenen törenle anıldı. Törene katılanlar, mermer ve cam kaide içerisindeki altında 'Vurulduk Ey Halkım Unutma Bizi' yazısının olduğu otomobilin önüne kırmızı karanfil bıraktı, beyaz güvercin uçurdu.

Ankara'da 24 Ocak 1993 tarihinde evinin önünde uğradığı bombalı saldırıda yaşamını yitiren Uğur Mumcu için Eskişehir'deki Uğur Mumcu Parkı'nda tören düzenlendi. Mumcu'nun bombalı saldırıya uğradığı enkaza dönüşen 06 YR 245 plakalı otomobilinin mermer ve cam bir kaide içerisinde ibret anıtı olarak sergilendiği Eskişehir'in Büyükdere Mahallesi Buse Sokak'taki Uğur Mumcu Parkı'nda yapılan anma törenine Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Yılmaz Büyükerşen, CHP milletvekilleri Gaye Usluer ve Utku Çakırözer, Odunpazarı Belediye Başkanı CHP'li Kazım Kurt ile çok sayıda kişi katıldı.Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt törende yaptığı konuşmada, "24 Ocak Türk demokrasi tarihinde, Türk hukuk tarihinde kara bir gün. Çünkü 24 Ocak'ta Uğur Mumcu'nun katledilmesinden sonra Faili meçhul cinayetlerle ilgili ciddi adımlar atılamadı. Türkiye hukuku bu cinayeti çözemedi. Bu çözümsüzlükle yeni yeni cinayetler, yeni yeni faili meçhuller ortaya çıktı. Aslında bunların faili belli. Bugün Uğur Mumcu'yu minnet ve saygıyla anarken, onun yazdıkları bizim önümüzde rehber olmalıdır" dedi.

'DERS VERECEK BİR ANIT'

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen de Uğur Mumcu'nun otomobilinin sergilendiği anıtın herkese ders verecek bir anıt olduğunu söyledi. Büyükerşen, "Birçok şehitliğimiz var ama burası aslında şehir merkezinde yeni bir şehitliktir. Özgürlük, dürüstlük, özgürlük, haysiyet, namus ve bağımsızlık sembolü olan bir anıttır. Emsali olan bir anıt değil özgün bir anıttır. Bu anıtın kısa süre içerisinde meydana getirilişinde emeği olan Kazım Kurt kardeşime teşekkür ediyorum. Acıdır, acı bir anıttır ama çok ders verecek bir anıttır" diye konuştu, Anma törenine katılanlar Uğur Mumcu'nun otomobilinin önüne kırmızı karanfiller bıraktı. Milletvekilleri Gaye Usluer ve Utku Çakırözer ile Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt beyaz güvercinleri kava uçurdu.

Görüntü Dökümü:

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-Uğur Mumcu Parkı'nın girişinden,

-Uğur Mumcu'nun cam içerisine konulmuş olan enkaza dönüşmüş bambalanan otomobilinin görüntüsü,

-Saygu duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması,

-Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un konuşması,

-Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in konuşması,

-Güvercinlerin uçurulması,

-Karanfil bırakılmasından çekilen görüntüler bulunuyor.)

Haber-Kamera:Hakan TÜRKTAN-Saadet YÖRÜKÇÜ/ESKİŞEHİR,()

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3)CHP' Lİ ÖZGÜR ÖZEL' DEN REFERANDUM İÇİN AHMED ARİF'İN ŞİİRİYLE 'HAYIR' ÇAĞRISI

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, seslendirdiği Ahmed Arif'in 'Anadolu' şiiriyle anayasa değişikliği için referandum sürecinde halka 'Hayır' deme çağrısı yaptı. Twitter hesabından yaptığı paylaşımın ilgi çektiğini söyleyen Özel, görüntülü şiirin 10 milyon kişi tarafından izlendiğini belirterek, "Bir yandan Türkiye'de bu kadar gerilim, kutuplaşma, şiddet, terör ve gözyaşı varken, bir Ahmed Arif şiirinin umut olabilmesi hala daha umudun var olduğunu gösteriyor" dedi.



CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, TBMM'den geçen ve referandum sürecine giren anayasa değişikliğiyle ilgili referandum sürecinde görüntülü şiirle halka 'Hayır' demeleri çağrısı yaptı. Ahmed Arif'in 'Anadolu' şiirini seslendiren CHP'li Özel, twitter hesabı üzerinden 'Öyle yıkma kendini, Öyle mahzun, öyle garip? Ayağa kalk Biz kazanacağız. #Hayır' ifadelerini kullandı.



UMUTSUZLUĞA KARŞI ŞİİRLİ ÖNLEM



Açıklama yapan CHP'li Özel, "Türkiye'de bu anayasa değişikliğiyle ilgili maalesef çok ciddi endişeler var. Biz bunu bir rejim değişikliği olarak görüyoruz. Cumhuriyetin kazanımlarının, Atatürk'ün kurduğu parlamenter sistemin çok ciddi bir şekilde yara alacağını düşünüyoruz. 23 Nisan 1920'de saraydan halka verilmiş egemenliği bu kez halktan alınıp tekrar saraya verileceği bir süreci yaşıyoruz. Bu konuda 1 ay boyunca TBMM'nin anayasa değişikliği komisyonunda ve genel kurulunda sabahlara kadar süren, günde 18 saatleri bulan büyük bir mücadele verdik bu değişikliklere engel olabilmek için. Türkiye'de bu gidişattan rahatsız olan, rejim değişikliğini istemeyen milyonlarında gözü kulağı mecliste oldu. Şimdi bunun meclisten geçmesiyle birlikte anayasa değişikliği artık halka gidecek. Bizim mecliste bunu engelleyemememiz bir yılgınlık veya üzgünlük yaratmaması lazım. Çünkü esas mücadele alanı referandum sırasında tüm Türkiye olacak. Bu amaçla moral ve motivasyonu, birlikteliği sağlayabilmek için ve meclisteki mücadelenin umutsuzluğa dönüşmemesi için bir çağrıda bulunmak gerekiyordu. Ahmed Arif'in çok sevdiğim şiiri olan 'Anadolu'yu okudum" diye konuştu.



"ŞİİR GÜNÜMÜZDEKİ DURUMLARI ANLATIYOR"



CHP'li Özel, müzik eşliğinde ve Türkiye'nin genel görüntüleriyle seslendirdiği şiirin şuan ülkenin içinde bulunduğu durumu anlattığını belirterek, "Sözleri bugünlere bakınca anlamlıdır. Özellikle şiirin öne çıkan yerleri günümüzdeki durumları anlatıyor. Bunun referandum sürecinde rejimin değişmesinden kaygı duyan cumhuriyetçi, demokrat, milliyetçi, vatansever insanların bir araya gelerek, ayağa kalkarak, ülkeye sahip çıkmalarına ilişkin demokratik bir çağrıdır" diye konuştu.



"25 YIL SONRA İLK DEFA ŞİİR OKUDUM"



25 yıl aradan sonra ilk defa şiir okuduğunu ifade eden CHP'li Özel, "Küçük yaşlardan beri okulda şiir okurdum. Öğretmenlerim iyi şiir okuduğumu söylüyorlardı. Bugüne kadar buna ihtiyaç duymamıştım. Ama yaklaşık 25 yıl sonra bir kez daha şiir okudum. Okuduğum şiir müzik ve Türkiye görüntüsü ile birleştirince ortaya güzel bir görüntü çıktı. Bu kadar büyük patlama beklemiyordum. Şuanda Türkiye'de 10 milyon kişi tarafından bu görüntü izlenmiş. Bunda sosyal medyanın gücünü görüyoruz. Benim sosyal medyada toplam 400 bin takipçim var. Ancak bütün sevenlerimizin, milletvekillerimizin paylaşmasıyla görüntü 10 milyon kişi tarafından izlenmiş. Hızla da yayılıyor" dedi.



CHP'li Özel ayrıca, Ahmed Arif'in şiirinin bir umut olduğunu ifade ederek, "Bir yandan Türkiye'de bu kadar gerilim, kutuplaşma, şiddet, terör ve gözyaşı varken, bir Ahmed Arif şiirinin umut olabilmesi hala daha umudun var olduğunu gösteriyor. Ülkeye olan inancın kaybedilmediğini gösteriyor" dedi.



CHP'li Özel son olarak, anayasa değişikliğiyle ilgili başlayan referandum sürecinde halka 'hayır' çağırısında bulunması amacıyla il ve ilçe teşkilatlarında yapılacak çalışmaların belirlenmesi için yarın parti genel merkezinde toplantı yapılacağını ifade etti.

Görüntü Dökümü



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-CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel'in kendi sesiyle seslendirdiği şiirden görüntü

(Haber- Kamera: İlker KILIÇASLAN / MANİSA, ()

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4)TOKİ'NİN KİRAYA VERİLEN DAR GELİRLİ AİLELERE AİT KONUTLARI TAHLİYE ETTİ

AKSARAY'da TOKİ tarafından dar gelirli aileler için yaptırılan aylık 100 lira ödemeli 1+1 dairelerden 72'sinin kiraya verildiği tespit edilince, evler tahliye edilip, evi satın alan ailelerin sözleşmeleri iptal edildi.

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Aileler ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü işbirliği içinde 'Sosyal Konut Projesi' kapsamında Cumhuriyet Mahallesi'ne dar gelirli ailelerinde ev sahibi olabilmesi için 192 adet 1+1 konut yaptı. Ancak konutlardan 72'sinin kira 300 ila 400 liraya kiraya verildiği tespit edildi. Yapılan satış sözleşmesinde dar gelirli ailenin, konutta sözleşme bitene kadar kendisi oturacağı ve başkasına bedelli yada bedelsiz olarak devir veya kiraya veremeyeceğinin belirtilmesi üzerine bugün sabah saatlerine TOKİ, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ekipleri zabıta ve polis eşliğinde, evlerin tahliyesi için tahliye düzenledi. Bazı evlerin kapıları çilingir yardımıyla açıldı. Ardından evdeki eşyalar tahliye edildi. Sözleşmelerinde feshi edildiği belirtildi.

Görüntü Dökümü

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- Evlerin kapılarının çilingirle açılması

- Eşyaların taşınması

- Genel ve detay



(Haber- Kamera: Hasan BÖLÜKBAŞ AKSARAY )

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5)HABER ALINAMAYAN KADIN ÖLÜ BULUNDU

ANTALYA'da kendisinden bir süredir haber alınamayan 59 yaşındaki Emine Özkan, evinde ölü bulundu.

Olay, saat 09.00 sıralarında Konyaaltı İlçesi Toros Mahallesi 801 Sokak'taki bir apartmanın giriş katında meydana geldi. Tek başına yaşayan Emine Özkan'dan haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. Yakınları ile birlikte açık bulunan balkon kapısından içeri giren polis, Özkan'ın bedenini yerde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Özkan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Ölümü şüpheli bulunan Emine Özkan'ın cenazesi, otopsi için için Adli Tıp Kurumu Morguna götürüldü.

Görüntü Dökümü



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- Polisin inceleme yapması



- Ekiplerin çalışması



- Evden görüntü



- Ambulans ekiplerinden görüntü



- Detaylar



33 MB /// 01.12ö

HABER- KAMERA: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,()

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6)CHP GAZİANTEP KADIN KOLLARI'NDAN MÜFREDAT TEPKİSİ

CHP Gaziantep İl Kadın Kolları üyeleri, İsmet İnönü ve Mustafa Kemal Atatürk'ün eğitim müfredatından çıkarılmasına yönelik çalışmalar yapıldığını belirterek buna tepki gösterdi.



CHP İl Başkanlığı binasında düzenlenen basın toplantısına Kadın Kolları Başkanı Mine Polat, İl Eğitim Sekreteri Aysel Yıldız, kadın kolları üyeleri ve partililer katıldı. İl Eğitim Sekreteri Aysel Yıldız, İsmet İnönü ve Atatürk'ün müfredattan çıkarılmasını doğru bulmadıklarını belirtti. Milli Eğitim'de sürekli yapılan değişikliklerin eğitim sistemini 'yaz- boz tahtasına' çevirdiğini anlatan Yıldız, Ak Parti hükümetinde en çok bakan değişikliğinin Milli Eğitim Bakanlığı'nda görüldüğünü söyledi. Her gelen bakanın kendine göre düzenlemeler yaptığını ve yeni bir müfredat oluşturduğunu aktaran Yıldız, yapılan değişiklikler nedeniyle müfredatın bir türlü yerine oturamadığını kaydetti. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın babasının da İsmet İnönü hayranı olduğunu belirten Yıldız, şöyle konuştu:

"İsmet İnönü'nün ders kitaplarından çıkarılması Atatürk ile ilgili müfredatın yeniden düzenlenmesi görüşmeleri yapılmaktadır. Sayın bakanım İsmet adınızın nereden geldiğini bilmeniz gerekir. Rahmetli babanız İbrahim Bey, İsmet Paşa hayranıydı. Bu sebeple adınızı İsmet koymuştu. Sizin de rahmetli babanızın izinden giderek İsmet İnönü'ye gereken önemi vermeniz gerekmez mi? Yoksa babanızın mezarda kemikleri sızlayacaktır. Babanıza layık bir evlat olmaya çalışın."

Görüntü Dökümü



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- Aysel Yıldız'ın konuşması



- Toplantıya katılanlar



- Genel ve detay görüntüler

Haber: Ahmet ÖZER-Kamera: Metin Faruk TAMER -GAZİANTEP-)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 201 MB

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7)MANİSA'DA ANTİBİYOTİK KULLANIMINI AZALTACAK UYGULAMA BAŞLADI

SAĞLIK Bakanlığı'nın gribal enfeksiyonlarda gereksiz antibiyotik kullanımının önüne geçilmesi için ülke genelinde uygulamaya koyduğu 'Hızlı Antijen Testi (HAT)', Manisa'daki tüm aile hekimlerinde hastalara uygulanmaya başlandı. Manisa İl Halk Sağlığı Müdürü Engin Yıldırım, hedeflerinin yıl sonu itibariyle antibiyotik yazılan reçete oranını yüzde 12'ye düşürmek olduğunu söyledi.



Sağlık Bakanlığı'nın gribal enfeksiyonlarda gereksiz antibiyotik kullanımının önüne geçilmesi için ülke genelinde uygulamaya koyduğu Hızlı Antijen Testi, Yunusemre İlçesi 7 Nolu Güzide Yurtseven Aile Sağlık Merkezi'nde uygulanan iki hastayla birlikte il genelinde başladı. Laboratuvar testi gerektirmeden kısa sürede uygulanan test, hastanın boğazından alınacak sürüntü pozitif çıktığında antibiyotik kullanımı yüzde 100 garanti olacak. Test pozitif çıkmaz ise hastanın sadece normal tedavileri yapılmasına olanak sağlanacak. Manisa İl Halk Sağlığı Müdürü Engin Yıldırım'ın da katıldığı uygulamada aile hekimleri Tamer Meydanaçar ve Ali Rıza Pirinççiler eşliğinde ilk testler, hastalar Hamiyet Taştekin ve Turan Işık'a uygulandı. Hastalar yeni uygulamadan memnun olduğunu belirtirken, testen 8 dakika içerisinde sonuç alındığı belirtildi.



Hızlı Antijen Testi'ne ilişkin bilgi veren Manisa İl Halk Sağlığı Müdürü Engin Yıldırım, "Viral kökenli virüslere antibiyotik testi yapıyoruz. İlimizde şu an 100 reçeten 24'ünde antibiyotik var. Bu Avrupa ülkelerinde yüzde 12. Bizim bunu çalışarak yarı yarıya düşürmemiz gerekir. Bakanlığımız tarafından tahsis edilen hızlı antijen testleri ile şüpheli gördüğümüz hastalarda toplam 8 dakika içerisinde antibiyotik kullanıp, kullanmayacağımıza karar vermiş olacağız. Böylece hem hastalarımız kafalarındaki soru işaretlerini gidermiş oluyor hem de hekimlerimize hastalar tarafından olabilecek baskılarının önüne geçmiş oluyoruz. Bu konuda halkımızın bilgilendirilmesi, duyarlı olması, hekimlerimizin yapacağı bu teste müsaade etmeleri bizim bu hedefe ulaşmamıza yardımcı olacak" diye konuştu.



Yıldırım, bakanlık tarafından tahsis edilen testlerin iki ay yetecek kadar tüm aile hekimlerine dağıtımının yapıldığını kaydetti.

Görüntü Dökümü



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-Güzide Yurtseven Aile Sağlık Merkezi'nden görüntü



-Hızlı Antijen Testi uygulanan hastalardan görütü



-Manisa İl Halk Sağlığı Müdürü Engin Yıldırım'ın açıklaması



-Genel ve detayg örüntüler



( Haber - Kamera: Ersan ERDOĞAN / MANİSA, ()



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8)NİZİP’TE, YARALI ŞAHİN BULUNDU

GAZİANTEP'in Nizip İlçesi'nde, yolda vatandaş tarafından yaralı halde bulunan ve tedavisi yapılan şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

Nizip'in Melke Mahallesi'nde yol kenarında bulunan yaralı şahin, Ömer Aslan adlı vatandaşın duyarlılığı sayesinde ölmekten kurtarıldı. Kanadından yaralanan şahini yol kenarında bulan Ömer Aslan, şahini Nizip'e getirerek tedavisini yaptırdı.

Aslan, 2 gün boyunca beslediği şahini tedavisinin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Gaziantep Şube Müdürlüğü yetkililerine teslim etti.

Görüntü Dökümü

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- Yaralı şahin

- Şahini bulan vatandaşla röp.

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Metin İLİKSOY-GAZİANTEP-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 46 MB