DHA YURT BÜLTENİ-7

SOMA MADEN FACİASI DAVASINDA YARGILAMAYA DEVAM EDİLDİ

1)ALP GÜRKAN İÇİN AÇILAN DAVA BİRLEŞTİRİLDİ

MANİSA'nın Soma İlçesi'nde, 301 madencinin yaşamını yitirdiği faciayla ilgili 6'sı tutuklu 46 sanıklı davaya, 34 günlük aradan sonra Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden devam edildi. Duruşmada, Alp Gürkan'ın da aralarında bulunduğu 5 kişi için açılan davanın ana davayla birleştirilmesine karara verildi. Ardından da bu 5 kişinin, önceden verdikler ifadeler okundu. Bu arada Alp Gürkan'ın da aralarında yer aldığı 5 yönetici hakkında davanın açılmasıyla, yargılanan sanık sayısı da 46'dan 51'e çıktı.

Soma'da 13 Mayıs 2014 tarihinde meydana gelen faciada, 301 madencinin yaşamını yitirmesinin ardından başlatılan adli soruşturmada, haklarında 'Olası kastla öldürme', 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ile birlikte birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma', 'Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama' suçlarından 301 kez, 2 yıldan 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan toplam 46 sanığın yargılanmasına, Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 34 günlük aradan sonra yeniden devam edildi. Duruşma öncesinde, Gar önünden yargılamanın yapılacağı kültür merkezinin yakınına kadar sivil toplum kuruluşları üyeleriyle yürüyen Somalı işçilerin aileleri, davanın sonuna kadar takipçisi olacaklarını söyledi.



İFADELER OKUNDU



Yoklamayla başlayan duruşmaya, tutuklu sanıklardan Ramazan Doğru katılmadı. Hakim Esra Dokur'un mahkeme dosyasına konulan yeni belgeleri okumasından sonra son birikişi raporundaki suçlamalardan dolayı haklarında bilinçli taksirle ölüme sebebiyet vermekten 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Soma Kömür İşletmeleri A.Ş.'nin patronu Alp Gürkan ve yönetim kurulu üyeleri Hayri Kebapçılar, Mustafa Yiğit, Murat Bodur, Haluk Sevinç'in de ana davada yargılanmasına karar verildi. Bu gelişmeden sonra da bu 5 kişinin daha önce çeşitli mahkemelerde talimatla verdikleri ifadeler okundu. İfadelerin okunması işleminin tamamlanmasıyla da Mahkeme Başkanı Aytaç Ballı, duruşmaya ara verdi.



DAVANIN GEÇMİŞİ



Manisa'nın Soma İlçesi'nde 13 Mayıs 2014'teki maden kazasında, 301 madenci hayatını kaybetti. Faciadan sonra başlatılan adli süreçte, aralarında Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan, Genel Müdür Ramazan Doğru ile İşletme Müdürü Akın Çelik'in de aralarında bulunduğu 8 kişi tutuklandı. Facianın yıldönümüne iki ay kala 2 Mart 2015 tarihinde, hazırlanan iddianame Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede, tutuklu 8 kişi için, 'Olası kastla öldürme' suçundan 301 kez 20-25 yıl, 'Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama' suçundan 162 kez 2-6 yıl hapis cezası istedi. Tutuksuz 38 zanlı için de, 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ile birlikte birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan 2-15 yıl hapisle cezalandırılmaları istendi. Ancak bu kişilerden, 25'inin cezalarının, kusur durumundan dolayı 3'te 1 oranında artırılması talep edildi. Geçen yıl 25 Aralık'taki duruşmada da tutuklu sanıklardan maden mühendisleri Hilmi Kazık ve Yasin Kurnaz, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Son birikişi raporundaki suçlamalardan dolayı, Alp Gürkan, Hayri Kebapçılar, Mustafa Yiğit, Murat Bodur, Haluk Sevinç hakkında 'Bilinçli taksirle ölüme sebebiyet vermek'ten 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.



DAVANIN SANIKLARI



Cezalandırılmaları istenen sanıklardan tutuklu olan ilk 6 kişi: Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan, Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürü Ramazan Doğru, Maden Mühendisi, İşletme Müdür Yardımcısı İsmail Adalı, İşletme Müdürü Akın Çelik, maden mühendisi Ertan Ersoy ve emniyet teknikeri Mehmet Ali Günay Çelik. Tutuksuz yargılanan 45 sanık ise maden mühendisleri Alp Gürkan, Hayri Kebapçılar, Mustafa Yiğit, Murat Bodur, Haluk Sevinç, Yasin Kurnaz, Hilmi Kazık, Yalçın Erdoğan, Harun Güneş, Fuat Ünal Aydın, emniyet teknikerleri Ergün Yılmaz, Coşkun Derici, Necati Karadeniz ve Harun Yılmaz, Erdem Cambaz, Serkan Kocaman, Soner Günay, Ümit Şahin, Nazmicem Nesemioğulları, Hüseyin Alkan, Adem Ormanoğlu, Burhan Karabaş, Sertaç Büyükgüney, Nimetullah Uğurlu, Efkan Kurt, Mehmet Bayri, Sertan Günay, Batuhan Ünlüyol, Ozan Sezer, Erdoğan Cinoğlu, Halil Sarı, Serhat Dinç, Saltuk Alp Demir, Uğur Karabulut, Serdar Günay, Mehmet Uçgun, Ömer Değirmenci, Fahri Pançar, Olcay Erşin, Mehmet Avcı, Halil Burhan, Hüseyin Ergin, Hilmi Karakoç, Mehmet Erez ve Caner Uysal'dan oluşuyor.

Görüntü Dökümü

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- Ailelerin polis noktasından geçişlerinden görüntü.

- Ailelerin ve avukatların solana girmelerinden görüntü.

Haber: Taylan YILDIRIM - Kamera: Barış GEZİCİ / AKHİSAR (Manisa), ()

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2)SAKARYA VALİSİ COŞ'UN PASAPORTUNUN İPTAL EDİLDİĞİ İDDİASINA YALANLAMA

SAKARYA Valisi Hüseyin Avni Coş'un avukatı Erhan Dursun, müvekkilinin pasaportunun iptal edildiği iddialarını yalanlarken, yargıya başvuracaklarını belirtti.Avukatı Erhan Dursun, Devlet Denetleme Kurulu'nun FETÖ/PDY araştırması kapsamında aralarında müvekkili Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş'un da bulunduğu 5 valinin Bank Asya'da hesaplarının olduğu, Kimse Yok Mu Derneği'ne bağış yaptıkları, valilerin pasaportlarının iptal edildiği yönündeki iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Dursun, bu konudaki iddiaları yalanlarken şöyle dedi: "17/25 Aralık sonrasındaki duruşu belli olan ve 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında da yaptıkları ortada olan Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş'a zaman zaman yapılan medya saldırılarının sonuncusunu bugün gördük. Aslı astarı olmayan haberlerle algı oluşturmaya çalışanlara yasalar karsısında gereken cevap verilecektir. Duruşu her zaman net olan Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş'u karalamak isteyenler asla hedeflerine ulaşamayacaklardır. İlgili tüm haber metinleri yalandır. Sayın müvekkilimin yurt dışına çıkışını engelleyecek herhangi bir husus sözkonusu değildir. Sayın valimizle ilgili sonuç alamayacakları da ortadadır. Sayın valimizi yıpratma amacıyla aslı olmayan içeriklere ilişkin içerik engellemelerine başvuracağımız gibi tazminat yoluna da başvuracağız."

Zafer TOKUŞ-SAKARYA/)

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3)ŞIRNAK'TA YOLA DÖŞENEN PATLAYICI İMHA EDİLDİ



ŞIRNAK'ın Silopi İlçesi'ne bağlı Üçağaç Köyü'ne giden yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı, güvenlik güçleri tarafından kontrollü olarak imha edildi.

Silopi İlçesi Üçağaç Köyü yol güzergahında patlayıcı madde kontrolü yapan güvenlik güçleri, bölücü terör örgütü mensuplarınca tuzaklanan uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcıyı tespit etti. Köy yolunda sağlanan güvenliğin ardından patlayıcı, kontrollü bir şekilde imha edildi. El yapımı patlayıcıyı yola tuzaklayan PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla operasyon başlatıldı.

ŞIRNAK, () -

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DOĞUBAYAZIT BELEDİYESİ'NE OPERASYON (EK)



4)DBP'Lİ BAŞKAN VE 12 MECLİS ÜYESİ GÖZALTINDA

Ağrı'nın Doğubayazıt İlçesinde sabah saatlerinde başlayan operasyonda evlerinde arama yapılan Doğubayazıt Belediye Başkanı DBP'li Rohat Özbay ile aynı partiden 12 belediye meclis üyesi gözaltına alındı. Gözaltına alınan Başkan ve meclis üyeleri ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

DOĞUBAYAZIT/

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4)'BYLOCK' VE 'EAGLE' KULLANICISI 17 FETÖ ŞÜPHELİSİ ADLİYEDE

BOLU merkezli 9 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda örgütün gizli haberleşme programları 'Bylock' ve 'Eagle' kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 20 kişiden 17'si adliyeye sevk edildi.Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, bilişim uzmanlarının çalışmalarında örgütün gizli haberleşme programları 'Bylock' ve 'Eagle' kullanan isimler tespit edildi. İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube, Terörle Mücadele Şube, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, savcılığın gözaltı kararı çıkardığı isimlere yönelik 9 ilde operasyon yaptı. Bolu merkezli Adana, İstanbul, Ankara, Kırşehir, Aksaray, Mersin, Kahramanmaraş ve Kayseri'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda aralarında öğretmen, kamu çalışanı ve askerlerin bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 7'si kadın 17 kişinin emniyette işlemleri tamamlandı. 17 şüpheli, hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra polisin geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ele geçirilen delil niteliğindeki belgeler de savcılığa teslim edildi.

Görüntü Dökümü

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-Şüphelilerin içerisinde bulunduğu araçların gelişi

-Şüphelilerin adliyeye çıkarılışı

-Adliye önündeki polis ekiplerinden görüntü

süre: (01.00) Boyut: 109 MB



HABER-KAMERA:Mutlu YUCA/BOLU,()

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5)ÖDÜNÇ AYAKKABIYLA TÜRKİYE REKORU

İZMİR Gaziemir'de, öğretmeninden ödünç aldığı ayakkabıyla 100 metrede kotegorisinde rekor kırarak Türkiye şampiyonu olan 13 yaşındaki Emir İlbasan'a, Belediye Başkanı CHP'li Halil İbrahim Şenol sahip çıktı. Olimpiyatlara katılmayı hedefleyen genç atlet, Gaziemir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'ne alındı.

Emir İlbasan, Gaziemir Sarnıç'ta 3 çocuklu şoför Yaşar ve ev kadını Gülten İlbasan çiftinin ikinci çocuğu olarak dünyaya geldi. Emir doğuştan sporda yetenekli ve fiziki olarak yaşıtlarından farklıydı. Okuldaki beden eğitimi öğretmeni Kerem Osanmaz, 1.78 boyu, 46 numara ayaklarıyla yaşıtlarından daha uzun ve yapılı olan 13 yaşındaki Emir'in atletizmde yetenekli olduğunu görünce onu Atletizm Milli Takım Antrenörü Adnan Yahşi ile tanıştırdı. Yahşi, Emir'i görür görmez "Bu çocuk geleceğin atleti olur" dedi ve Emir'le çalışmaya başladı. Emir'in spora olan sevdasını ve azmini gören Adnan Yahşi, malzeme eksikliğinde su borularını birbirine monte ederek atletizm engeli yaptı. Yaz aylarında Emir'i kondisyon yapması için denize götürerek bol bol yüzdürdü.

Ancak Emir'in içinde bulunduğu hayat şartları, yeteneğini geliştirmesi ve spor için gerekli olan malzemeleri karşılaması için yeterli değildi.

Yoğun tempoda çalışmalarını sürdüren Emir İlbasan, bir cips firmasının 'Türkiye'nin En Hızlısı7 yarışması düzenleyeceğini öğrenince çok heyecanlandı. 500'e yakın sporcunun katılacağı bu yarışa katılmalı ve yeteneğini sergilemeliydi. Fakat ne uygun ayakkabısı ne de giysisi vardı Emir'in. Ne de bunları alabileceği maddi durumu. Öğretmenleri genç atletin hayallerine kavuşması için seferber oldu. Biri Emir'e spor ayakkabısını ödünç verdi, bir başkası da hayırsever aracılığıyla özel giysi yaptırdı. Tüm yoklukların üstesinden gelen Emir İlbasan, 'Türkiye'nin En Hızlısı' yarışmasında önce il sonra bölge elemelerini geçerek finale yükseldi. Emir, '2003 Erkekler 100 metre Finali'nde rakiplerini geride bırakarak Türkiye Şampiyonu oldu. Ödünç ayakkabılı şampiyon 12.13'lük derecesiyle oyunlar Türkiye rekorunu kırdı.

ŞAMPİYON'A BAŞKAN DESTEĞİ

"Destek bulamazsam maddi imkansızlıklar yüzünden atletizme devam edemeyeceğim. Çünkü çalışıp aileme yardım etmem gerekiyor" diyen ayakkabısız şampiyon Emir İlbasan'a, Gaziemir Belediye Başkanı CHP'li Halil İbrahim Şenol sahip çıktı. Rekortmen şampiyon ve Antrenör Adnan Yahşi'yi makamında ağırlayan Başkan Şenol, atleti Gaziemir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü bünyesine aldı. Emir için "Gaziemir'in gurur kaynağıö diyen Şenol, "Genç sporcumuzun azmi, yeteneği, başarı öyküsü gerçekten takdire şayan. Genç Atlet Emir artık bizim kulübümüzde. O artık tüm Gaziemir'in sporcusu. Rekortmen şampiyonumuzun adını ilerde daha çok duyacağız" diye konuştu.

ÖNCE MİLLİ TAKIM, SONRA OLİMPİYAT

Milli takıma girmek için çalışmalarını sürdüren Emir İlbasan, milli formayla olimpiyat şampiyonluğunu hedefliyor. Jamaikalı Atlet Usain Bolt'u örnek alan şampiyon, "Öğretmenlerimin desteği sayesinde bu günlere geldim. Ancak maddi durumumuz el vermediği için atlet olamamaktan çok korkuyordum. Belediye Başkanımız Halil İbrahim Şenol sayesinde artık hayallerime kavuşacağım. Belediye Başkanıma, antrenörüme ve öğretmenlerime çok teşekkür ediyorumö dedi. Şehit Uzman Çavuş Egemen Yıldız Orta Okulu'nda eğitimini başarıyla sürdüren Emir'e; babası Yaşar, annesi Gülten, ablası Büşra ve kız kardeşi Esma tam destek veriyor. Aile genç sporcuyla gurur duyuyor.

Türkiye rekortmeni atleti milli takım seçmelerine hazırlayan Antrenör Adnan Yahşi ise şunları söyledi: "Emir gerçekten çok yetenekli bir sporcu. Geleceği olan bir atlet. Yeterli destek verildikten sonra neden Gaziemir'imizden bir Usain Bolt çıkmasın. Bu anlamda her zaman amatör sporcuların yanında yer alan, destek veren Belediye Başkanımız Halil İbrahim Şenol'a çok teşekkür ediyorum."

FOTOĞRAFLAR

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İZMİR, ()-

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6)FOTOĞRAF ÇEKİMİ İÇİN KAYAK MERKEZİNE GELEN GELİN VE DAMAT, İLGİ ODAĞI OLDU

BİNGÖL'de bulunan Hesarek Kayak Merkezi'ne gelerek düğün fotoğrafı çektiren Yusuf ve Merve Kübra Bayantemur çifti, vatandaşların ilgi odağı oldu. Teleskiye binen ve kayak alanında yürüyen gelin ve damatı gören vatandaşlar, cep telefonları ile hatıra fotoğrafı çekti.



Hayatlarını birleştiren Yusuf ve Merve Kübra Bayantemur çifti, fotoğraf çekimi için kent merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan Hesarek Kayak Merkezi'ni tercih etti. Fotoğraf sanatçısı Umut Önal ile birlikte teleferiğe binen ve kayak alanında fotoğraf çeken genç çift, kayak merkezindeki vatandaşların ilgi odağı oldu.



Damat Yusuf Bayantemur, sevdiği kız ile evlenmekten dolayı mutlu olduğunu belirterek, "Hesarek gibi güzel bir tesisi kazandırdığı için başta eski Bakanımız Cevdet Yılmaz ve emeği geçen tüm yetkililere teşekkür ederiz. Şahane bir spor tesisi olmuş. İnsanların haftasonu vakit geçirmeleri, eğlenmeleri, deşarj olmaları gayet çok uygun bir tesis. Biz de farklı olsun diye, bir de 2017'nin ilk çifti olarak burayı tercih ettik. Teleferike çıkıp eşimle beraber fotoğraf çektik. Güzel şahane geçiyor. İnsanlar güzel dileklerde bulundular. İlk olduğu için herhalde bayağı bir ilgi vardı. Fotoğraf çekenler de oldu. Sağ olsunlar tebrik ettiler. Biraz donduk ama ne yapalım. Güzel güne de değer artık" dedi.



Gelin Merve Kübra Bayantemur ise insanların kendilerine gösterdiği ilgiden dolayı memnun olduğunu ifade ederek, "İnsanların ilgi odağı olduk. Çok güzeldi. 'aaa gelin' dediler ve gelip hatıra fotoğrafı çektiler. Gayet güzeldi. Mutluyuz. Teşekkür ederiz" diye konuştu.



Meslek hayatında binlerce çiftin mutluluğuna eşlik ettiğini kaydeden fotoğraf sanatçısı Umut Önal da, "Meslek hayatım boyunca, binlerce iftin mutluluğuna eşlik ettim. İlk kez böyle bir yere geliyoruz. Karda fotoğraf çekiyoruz. Çok yoğun ilgi gördük. Gelen herkes selfi yapmak istedi. Çok keyifli bir çekimdi. Genç çiftlerimize de mutluluklar dilerim. Çok eğlenceli bir çekim oldu" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü



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-Gelin ve damadın kayak merkezine gelişi



-Kayak merkezinde vatandaşların selfi çekmesi



-Çiftin teleferiğe binmesi



-Çiftin röportajları



-Fotoğraf sanatçısı Umut Önal'ın röportajı



-Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Aziz ÖNAL-Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL, ()-

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7)MALATYA’DA LÜKS OTOMOBİLLERİ TAKSİ YAPAN ŞOFÖRLER BİN PİŞMAN OLDU

Lüks ticari taksi tarifesini pahalı sanan vatandaş eski model taksilere binmeyi tercih etti.



Malatya’da Lüks otomobilleri ticari taksiye çeviren taksi şoförlerİ vatandaşların tutumu karşısında şaşkına döndü. Lüks taksilerin tarife fiyatlarını yüksek sanan vatandaşlara taksilerine binmeyince şoförler ne yapacağını şaşırdı.



Malatya’da taksi şoförleri ÖTV muafiyeti ile birlikte taksilerini yenileyerek lüks model araçlar satın aldı. Taksi duraklarına doluşan sıfır lüks otomobilleri gören vatandaşlar ise lüks araçlardaki tarife fiyatlarını farklı olduğunu sanarak eski model ticari taksilere binmeyi tercih etti. bu durum karşısında şaşkına dönen taksiciler ne yapacaklarını şaşırdı.



LÜKS TAKSİLERE BİNMİYORLAR



Ticari araçlara tanınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyeti ile birlikte Malatya'da birçok taksici esnafı lüks araç aldı. Hükumetin ticari araçların yenilenmesinde vergi teşvikine ilişkin getirdiği ÖTV muafiyeti, 13 Ekim'den itibaren uygulamaya konuldu. Uygulamanın başlamasının ardından Malatya’da ki taksi duraklarında lüks araçlar boy göstermeye başladı. Taksisini yenilemekten ve uygulamadan çok memnun olduğunu ifade eden Taksi şoförü Mehmet Özer, “Yapılan ÖTV indiriminden dolayı hükümete ve Cumhurbaşkanına teşekkür ediyorum. Nasıl biz bir AVM’ye gittiğimiz zaman bir mağazaya girdiğimizde mağazanın vitrininin güzel olması albenili olması o mağazaya girmeyi sağlıyor. Şimdi bizde bundan ekmek yediğimiz için bizde dedik ki neden olmasın? Bizimde lüks kavramında milletimize daha kaliteli ve daha konforlu bir hizmet verelim diye böyle bir girişimde bulunduk. Bizim halkımızdan ricam şu taksilerimiz çok pahalı değil. Herkes çok pahalı biliyor. Ben mesela arabamı aldığımdan buyana izlenim şöyle oldu, ‘çok yazıyor, çok pahalı’ denildi. Vatandaş taksimize binmiyor, çekiniyor. Öyle birşey yok lüks araçlara binseniz de diğer araçlara binseniz de hepsi aynı. 2-3 arkadaşın binip otobüse bindiği parayla bizim araçlara binip yolculuk edebilirler. Ama halkımız biraz tedirgin. Bizde zaten taksi kültürüde yok. Normal araca binmiyorlar değil bizim araca binsinler. Bizim araçlarımızda diğer araçlardaki taksi metre fiyatı neyse bizdekilerde aynı. Dediğim gibi halkımıza tekrar söylüyorum 2-3 tane arkadaş birleşip gelip taksilerimize çok rahatlıkla binip gidebilirler çünkü otobüse verdikleri paranın aynısını bizim araçlarımıza da veriyorlar. Bu aracımın normal fiyatı 226 bin lira bize de 80 bin lira indirimle elimize geçti. Alt segmentten üst segmentte 20 bin ile 80 bin lira indirim bütün araçlarda oldu. 2.el fiyatına sıfır araç almış olduk." diye konuştu.



20 yıllık taksici Mehmet Özer de ÖTV indiriminden faydalanarak lüsk marka otomobil aldığını belirterek, "Şuan ikinci el fiyatına sıfır araç alıyoruz. Şu aracın sıfır fiyatı 220-240 bin lira gibi bir fiyat. Yani şuan bunun ikinci elini almış gibi olduk. Tabi bir de Malatya insanına daha iyi, daha kaliteli hizmet verebilmek için böyle bir maceraya atıldık. Bu devletimizin bizim için yapmış olduğu güzel bir indirim" dedi.



FİYAT FARKI YOK



Devletin kendilerine böyle bir imkan tanıdığı için teşekkür eden Taksi şoförü Necmettin Şık, ‘’Vatandaşta rahat ediyor bizde rahat ediyoruz. Gideceği yere güvenle gidebiliyor. Bu lüks araçlarda değişen hiçbir şey yok eski arabalarla taksimetremiz aynı. Millet gönül rahatlığıyla gelip binebilir. Yok bunlar lükstür, yok bu pahalıdır diyen olmasın. Kesinlikle böyle bir şey yok onun için milletimizin rahat etmesi için biz gerekeni üzerimize düşeni yaptık şimdi sıra millette. Milletinde bunu taktir edip binmesi gerekiyor. Biz milletten ilgi alaka bekliyoruz. Benim aracımın şuan ki fiyatı 100 bin lira bana maliyeti 70 bin lira yaklaşık bana 30 bin lira indirim oldu.ö İfadelerine yer verdi.

Görüntü Dökümü



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- Lüks Taksilerden detaylar



- Taksicilerden Röportajlar



Mikail PELİT/MALATYA, () -