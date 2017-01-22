DHA YURT BÜLTENİ-7

Ak Parti ve Emniyet'e saldıran terörist, Tekirdağ’da yakalandı (EK)

1)SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ

İstanbul'da cuma gecesi Ak Parti İl Başkanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü binalarına lavlı saldırıyı gerçekleştiren, cumantesi günü de Esenyurt'ta da polise ateş açan terörist olduğu iddiasıyla Tekirdağ’da yakalanan DHKP/C'li Şerif Turunç, Tekirdağ Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildi. Şerif Turunç, sağlık kontrolunun ardından sorgusu için yeniden Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

==================================================

2)UZMAN ÇAVUŞ EMRE DORUK TOPRAĞA VERİLDİ

FIRAT Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye’de terör örgütü DEAŞ tarafından bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit olan 28 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Emre Doruk, memleketi Giresun’un Alucra ilçesinde toprağa verildi.



Dün Gaziantep’te düzenlenen törenin ardından askeri uçakla Ordu-Giresun Havalimanı’na getirilen, ardından da Giresun'un Alucra İlçesi Devlet Hastanesi morguna konulan uzman çavuş Emre Doruk’un cenazesi öğle saatlerinde Merkez Camisine getirildi. Törene Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli'nin yanısıra Giresun Valisi Hasan Karahan, 3. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş, AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç, Alucra Belediye Başkanı Asım Kaymakçı, çevre ilçelerin belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ile binlerce vatandaş katıldı. Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, şehidin gözyaşı döken annesi Havva ve babası Hasan Doruk ile yakınlarına başsağlığı dilediğinde bulundu.



Şehit Doruk'un cenazesi, öğle namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilmek üzere Akçiçek Köyü'ne gönderilirken Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli ve Tuğgeneral Hakan Saraç da şehidin naaşına omuz verdi.



Suriye’nin kuzeyindeki El Bab’ın Suflaniyah bölgesinde önceki gün terör örgütü DEAŞ tarafından bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda, aralarında Piyade Uzman Çavuş Emre Doruk'un da aralarında bulunduğu 5 uzman çavuş şehit olmuştu.

Görüntü Dökümü



-----------------------



Cenaze töreninden görüntüler



Canikli'nin anne ve babaya başsağlığı dilemesi



Şehit yakınlarının görüntüleri



Naaşın taşınması



Detaylar

Haber-Kamera: Hakan KABAHASANOĞLU-GİRESUN /



=========================================

3)ŞIRNAK'TA ÇOCUKLARIN YERDE BULDUĞU CİSİM PATLADI: 2 YARALI



ŞIRNAK'ta, 8 yaşındaki Emre ve 7 yaşındaki Vezir Barış kardeşler, yerde buldukları ve terör örgütü PKK'nın önceden gizlediği sanılan patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralandı.

Olay bugün saat 13.30'da merkez Dicle Mahallesi'nde meydana geldi. Emre ve Vezir Barış kardeşler yerde bir cisim bularak kurcalamaya başladı. Bölücü terör örgütü PKK'nın önceden yere döşeyip gizlediği sanılan patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan Emre ve Vezir Barış kardeşler çağrılan ambulansla Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kardeşlerden Vezir Barış'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Patlamanın ardından bölgeye gelen polis ekipleri, incelemede bulunduktan sonra soruşturma başlattı.

Şırnak Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada "İl merkezinde bölücü terör örgütü mensuplarınca daha önceden döşenip gizlendiği değerlendirilen bir patlayıcının patlaması sonucu iki çocuk yaralanıp Şırnak Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınmıştır" denildi.

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, () -

===================================================

4)FUHUŞ AMAÇLI YOLLARA KARTVİZİT ATAN ŞÜPHELİLER SUÇÜSTÜ YAKALANDI

KONYA'da fuhuş amaçlı çeşitli yerlere kartvizit bırakarak yerlere atan 3'ü kadın 4 şüpheli polisin takibi sonucu suçüstü yakalandı.



Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Büro Amirliği ekipleri, merkez Meram ilçesi Atatürk Caddesi'nde çeşitli yerlere üzerinde kadın isim ve numaralarının bulunduğu fuhuş amaçlı kartvizit bırakıldığı ihbarını aldı. Bölgeye sevk edilen ekipler 3 kadın ile 1 erkeği şüpheli olarak belirledi. Bunun üzerine polis şüphelileri takibe başladı. Ekipler, şüphelilerin yerlere kartvizit attığını anda suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan 22 yaşındaki İsmail K., 27 yaşındaki Semra A., 25 yaşındaki Ayşe Ç. ve 27 yaşındaki Mukaddes G.'nin üst aramasında yaklaşık 100 kartvizit bulundu. Üzerlerinde 'Ara beni görüşelim Rüya', yazılı kartvizitlere el koyan polis, bazı kartvizitlerinle elle yazılarak çoğaltıldığını saptadı. Suçlarını kabul eden şüpheliler polisteki işlemlerinin ardından, 'Fuhuşa teşvik, aracılık ve fuhuşun yolunu kolaylaştırmak' suçlarından savcılığa sevkedildi.

4 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

Konya'da üzerinde kadın ismi ve telefon numarası yazılı kağıt ve kartvizitleri fuhuş amaçlı olarak caddelerde yerlere atarken, polis tarafından suçüstü yakalanan 22 yaşındaki İsmail K., 27 yaşındaki Semra A., 25 yaşındaki Ayşe Ç. ve 27 yaşındaki Mukaddes G., yapılan sorgulamanın ardından 'Fuhşa teşvik, aracılık ve fuhuşun yolunu kolaylaştırmak' suçundan adliyeye sevk edildi. 4 kişi, Cumhuriyet Savcılığı'nda ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı





Görüntü Dökümü



----------------



-Şüphelilerin sağlık kontrolüne getirilmesi



- Sağlık kontrolünden çıkartılması

(Haber- Kamera: Tolga YANIK KONYA )

===================================