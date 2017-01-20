DHA YURT BÜLTENİ-7

Adana'da DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı (2) -yeniden

'Adana'da DEAŞ ve TKP operasyonu: 15 gözaltı' başlıklı haberimizi gözaltına alınan 5 kişinin TKP üyesi olmadığının anlaşılması üzerine yeniden veriyoruz.

YENİDEN

ADANA'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgüttü DEAŞ'a yönelik çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon yaptı. Özel Hareket timlerinin de destek verdiği operasyonda, DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen 10 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü

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- Emniyet Müdürlüğü önünde bekleyen polis araçları

- Operasyon noktasına giden zırhlı polis araçları

- Operasyonun yapldığı adrese giren polisler

- Arama yapılan adresin önünde bekleyen zırhlı polis araçları

- Uzun namlulu silahla güvenlik önlemi alan özel harekat polisinden görüntü

- Gözaltına alınan şüphelilerin sağlık kontrolüne getirilmesi

Haber - Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA, ()

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Kameradaki silahlı kavgaya 3 tutuklama

BURSA’nın merkez Osmangazi İlçesi’nde, birbirlerine silahlarla ateş etmeleri güvenlik kamerası ile görüntülenen 3 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kavga, Osmangazi İlçesi Namık Kemal Mahallesi Namık Kemal Caddesi'nde önceki gece meydana geldi. Güvenlik kamerasının görüntülediği kavgada, caddede ilerlerken duran 16 AG 035 plakalı hafif ticari araçtan inen kişi, arkadan gelen 16 V 1787 plakalı otomobilin ön koltuğundan inen kişiye tabancayla ateş açtı. Otomobilden inen kişi, saldırgana tabancayla karşılık verirken, otomobilden pompalı tüfeği alarak inen sürücü de gelen saldırgana ateş açmaya devam etti. Otomobil çevresindeki kovalamacada defalarca ateş edilmesine rağmen kimse yaralanmadı. Hafif ticari araçla gelen saldırgan tabancasındaki kurşunlar bitince olay yerinden kaçtı. Bu sırada başka bir araçla olay yerine kişiye de diğer iki kişi ateş açarak bölgeden ayrıldı. Pompalı tüfeğin üç kez, tabancaların ise defalarca ateşlendiği olay sırasında, bir işyerinin vitrin camı isabet eden kurşun nedeniyle kırıldı.

Olaydan sonra bölgede inceleme yapan polis, araç plakaları ve güvenlik kameralarını izleyerek kimliklerini belirlediği 4 kişiyi, 2 tabanca ve bir pompalı tüfekle gözaltına aldı. Şüphelilerden biri ifadesinin ardından serbest bırakılırken, 32 yaşındaki Süleyman Yavuz, 33 yaşındaki İsmail İlkbahar ve 39 yaşındaki Recep Açıkköz, dün adliyeye sevk

edildi. Aralarındaki borç anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 'cinayete teşebbüs' suçlamasıyla mahkemeye çıkarılan 3 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü

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Güvenlik kamerası görüntüleri ( DÜN GEÇİLDİ)

Gözaltında alınanların görüntüsü

Haber-Kamera: BURSA ()

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Adana'da ilk ByLock cezası

ADANA'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan ve meslekten ihraç edilen komiser yardımcısı Erdal Ergün, ByLock kullanıcısı olduğu gerekçesiyle terör örgütü üyeliği suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verilip tahliye edildi.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında meslekten ihraç edilen komiser yardımcısı Erdal Ergün tutuklandı. Cep telefonunda yapılan incelemede Ergün'ün ByLock kullanıcısı olduğu tespit edildi. Savcı, Erdal Ergün hakkında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle Adana 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açtı.

SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ

Örgütle herhangi bir ilgisinin olmadığını öne süren Ergün, "Telefonuma ByLock programı indirmedim. Nasıl bulunduğunu bilmiyorum. Suçlamayı kabul etmem" diye savunma yaptı.

Mahkeme heyeti, örgütün haberleşme sistemini kullandığını belirttiği Ergün'ü silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verip, temyiz sürecini dikkate alarak adli kontrol kararıyla tahliye etti.

Haber: Salih ÜÇTEPE/ ADANA,()-

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Sakarya'da PKK şüphelisi 2 kişi adliyeye sevk edildi

SAKARYA'da, bölücü terör örgütü PKK ile bağlantıları tespit edilerek gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 2 kişinin PKK ile bağlantılı olduğu ve örgüt adına faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Sakarya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri 2 kişiyi gözaltına aldı. Hakan Ş. ile Mehmet G.'nin evlerinde yapılan aramada örgütsel dökümanlar ele geçirildi. 2 kişi emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Adliyeye sevk edilmeleri

Haber-Kamera: Zafer TOKUŞ/ ADAPAZARI(Sakarya), ()-

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Beytüşşebap Kaymakamılığı'na atanan Murat Şener göreve başladı

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap İlçe Kaymakamı iken Elazığ Valiliği Hukuk Müşavirliği'ne atanan daha sonra da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında eşiyle birlikte gözaltına alınan Kadir Güntepe'nin yerine atanan yeni Kaymakam Murat Şener görevine başladı.

Beytüşşebap Kaymakamı iken Elazığ Valiliği Hukuk müşavirliğine atanan ve Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY soruşturması kapsamında eşi ile birlikte gözaltına alınan Kadir Güntepe'nin yerine atanan Murat Şener görevine başladı. Göreve yeni başlayan Kaymakam Şener, İstanbul Acıbadem Erdoğan Yüksel Anaokulu tarafından Büytüşşebap'a gönderilen bot, mont, atkı, bere, giysi, oyuncak ve kırtasiye malzemelerini ihtiyaç sahiplerine dağıtılması törenine katıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Kaymakam Murat Şener'in öğrencilere giysileri vermesi

Şener'in minik öğrencilerle diyaloğu

Diğer katılımcıların giysileri öğrencilere vermesi

Toplu hatıra fotoğrafı çekilmesi

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Emin BAL/BEYTÜŞŞEBAP (Şırnak), ()-

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Uşak'ta FETÖ'den 25 kişi adliyede

UŞAK merkezli 18 ilde FETÖ/PDY'nin mahrem yapısı ve ideolojik kanadını temsil eden kişilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak kente getirilen 2'si kadın 25 kişi, adliyeye sevk edildi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'nce FETÖ/PDY'ye yönelik geçen yıl 21 Ekim'de örgütün ideolojik kanadı olarak adlandırılan, mahrem yapısına yönelik 26 ilde eş zamanlı düzenlenen 1'inci dalga operasyonda, gözaltına alınan 45 şüpheliden 32'si tutuklandı. 1'inci dalga operasyonda itirafçıların ifadelerinden yola çıkan polis, geçen 12 Ocak'ta örgütün mahrem yapısına yönelik 18 ilde eş zamanlı 2'inci dalga operasyon düzenledi. Örgütün lise yıllarından başlayarak kendi bünyesine kattığı ve örgüt hiyerarşisi içinde yetiştirdiği mensuplarına daha sonra askeriye, emniyet ve adliye başta olmak üzere kamu kurumlarına yerleştirdiği belirlendi. Soruşturma sürecinde örgüt mensuplarının Uşak'a eğitim amacıyla gelen üniversite öğrencilerinden ekonomik durumu iyi olmayanlarla temasa geçerek, bu durumlarından faydalandıkları ve örgüt evlerine yerleştirdikleri, sonrasında örgüt bünyesinde ev ağabeyliği gibi görevler verdikleri belirlendi. Örgüt yayınlarına istekleri dışında abone yapılan öğrencilerin çeşitli etkinliklere götürülerek örgüte sempati kazandırılmaya çalışıldığı ve ayrılmak isteyen öğrencilere 'Şevkat Tokadı' adı altında psikolojik ve dini baskı uyguladıkları öğrenildi.

BİRLİKTELİK VE BAĞLILIK İÇİN EVLİLİK

Örgüt mensubu mahrem yapı içerisinde bulunan şahısların gizliliği sağlamak amacıyla kod isim kullandıkları, büyük ağabeylerin talimatları ve uygun görmesiyle birlikteliği ve bağlılığı artırmak amacıyla örgüt içi evlilik yaptıkları tespit edildi. Yapılan çalışmalarda, örgüt mensuplarının tamamına yakınının kriptolu haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olduğu, kamu kurumlarında örgütün talimatları doğrultusunda görev yaptıkları, gizliliğe azami özen gösterdikleri, kamu kurumlarındaki diğer kamu personelini örgüte kazandırma faaliyeti içinde oldukları tespit edildi. Çocukluk yıllarından itibaren örgüt bünyesine katılan ve bu doğrultuda yetiştirilen ideolojik kanat denilen bu yapının gerek alınan itirafçı niteliğindeki ifadeleri, gerekse diğer tespitler ile deşifre edilmesi FETÖ/PDY örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve kamu kurumlarında görev yapan kripto örgüt mensuplarının ortaya çıkarılması açısından en önemli çalışmalardan birisi oldu.

İlk operasyonda elde edilen bilgiler sonucu polis, örgüt üyelerinin tamamına yakınının örgüt içi haberleşme programı 'ByLock' kullandığını, askeriye, emniyet ve adliye gibi görev yönünden hassas kurumlara yerleştirildiğini, Bank Asya'ya destek amaçlı finans aktardıklarını belirledi. Örgüte müzahir şirket ve okullarda atama usulüyle çalıştıkları belirlenen, örgütle bağlantılı dernek faaliyetlerine katılan ve sosyal paylaşım sitelerinde örgüt propagandası yaptıkları tespit edilen 39 şüpheliden 25'i, geçen 12 Ocak'ta 18 ilde yapılan 2'inci dalga operasyonda yakalandı. Şüphelilerin önemli bir kısmının 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra yurt içinde gizlendikleri, bir kısmının ise yurt dışına kaçtığı tespit edildi. Yakalanan 25 şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'nde 8 gün süren soruşturma sonrasında bu sabah adliyeye sevk edildi. 14 şüphelinini ise arandığı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Polis minibüsü gelişi

- Polislerden detay görüntü

- Şüphelilerin polis midibüsü ile getirilmesi

- Şüphelilerden görüntü

Haber-Kamera: Yavuz KUŞDEMİR / UŞAK, ()

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Şırnak'ta yasak sonrası ilk karne

ŞIRNAK'ta 14 Mart 2016'da ilan edilen sokağa çıkma yasağı sonrası öğrenciler ilk kez karne aldı. Şırnak merkez ve bağlı ilçeler ile köylerdeki okullarda eğitim gören toplam 152 bin öğrenci karne aldı.

14 Mart'ta ilan edilen ve 14 Kasım 2016'da kısmen kaldırılan sokağa çıkma yasağı sonrası Şırnak'ta öğrenciler ilk kez karne aldı. Merkez Cumhuriyet Ortaokulu'nda eğitim gören öğrenciler için karne dağıtım töreni düzenlendi. Törene Vali Yardımcısı Ali Arıkan, Şırnak Belediye Başkan Vekili Turan Bedirhanoğlu, Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, okul müdürü, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.Vali Yardımcısı Ali Arıkan ve Belediye Başkan Vekili Turan Bedirhanoğlu, sınıfları dolaşarak, öğrencilerle sohbet ettikten sonra öğrencilere karne dağıtarak, öğrencilere çeşitli kırtasiye malzemeleri hediye etti.

Milli Eğitim Müdürü Nuretttin Yılmaz, karne dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, il genelinde 152 bin öğrencinin karne aldığını belirterek, "Bugün itibari ile Şırnak geneli 152 bin öğrencimiz karnelerini aldı. Bunun gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Çünkü önceki dönemde ilimizde yaşanan terör olaylarından dolayı eğitim biraz baltalandı. Terör yüzünden eğitim öğretime bir ara ara vermek zorunda kaldık. Ama hamd olsun bu sene yapılan huzur ve güvenlik operasyonları sayesinde ilimiz terörden temizlendi. Terörden zarar gören okullarımızın tamamının bakım ve onarımlarını yaptık. Derslerimiz sağlıklı bir şekilde işleniyor. Ve şuan hamd olsun Şırnak'ın 6 ilçesinde ve merkezinde toplamda 152 bin öğrencimize karnelerini verdik. Telafi eğitimlerimiz devam ediyor. İdil, Silopi ve Cizre ilçelerimizde telafi eğitimlerimi tamamladık. Şuan Şırnak merkezde telafi eğitimlerimizi vermeye devam ediyoruz. İnşallah sömestr tatilinde de isteğe bağlı olarak 8 ve 12'inci sınıf öğrencilerimize TEOG ve YGS'ye yönelik kurslarımız yapılacaktır. Öğrencilerimizin büyük bir kısmı takdir ve teşekkür aldılar. Hamd olsun durumları iyidir. Çocuklarımız özveri ile çalışıyorlar. Öğrencilerimiz tebrik ediyoruz. Ve özellikle bu süreçte onları yalnız bırakmayan ve onlara her türlü desteği sunan fedakarlığı yapan öğretmenlerimizi de ayrıca tebrik ediyorum. Şuanda eğitim görmeyen okul7umuz yok. Tüm okullarımızda eğitim görülüyor. Sadece yıkılan birkaç tane okulumuzun binasını değiştirdik. Bina tahsis ettik. Tüm okullarımızda ilk günden beri eğitim veriliyor. Sadece birkaç tanesi terörden dolayı ağır hasarlı olduğundan dolayı bu okullarımıza yeni binalar tahsis ettik. Diğer terörden zarar gören okullarımızın bakım ve onarımlarını bitirdik. Şuan sağlıklı bir ortamda eğitim öğretim faaliyetlerimize devam ediyoruz" dedi.

TEOG sınavında 112 net yapan ve yasak olmaması halinde daha iyi yapacağını belirten öğrencilerden Cihan Türkmen, "TEOG'a girdim 112 net yaptım. Sokağa çıkma yasağı olduğunda Siirt'e gittik. 8'inci sınıfa başlayınca Silopi'ye gittik. Ordaki hocalar da bizi çok iyi eğitiyorlardı. Ben de çok çalışıyordum. Günde 150 soru çözüyordum. Bize kurs ve etüt veriyorlardı. Okuldan çıktıktan sonra o kurslara da gidiyordum. Bize testler dağıtıyorlardı onları yapıyordum. Yasak kalktıktan sonra Şırnak'a geldim. Hocalarımız, okul müdürümüz eksiklerimizi tamamladık. Hocalarımız olmasaydı, bu başarıyı yakalayamazdık. Onlar da bizim için ellerinden geleni yaptı" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Vali yardımcısı ve belediye başkan vekilinin öğrencilerle sohbet etmesi

Karne ve hediye dağıtmaları

Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz'ın konuşması

Öğrenci Cihan Türkmen'in konuşması

Genel ve detay görüntüler.

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, ()-

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Hakkari'de öğrencilerin karne sevinci

HAKKARİ Valisi Cüneyit Orhan Toprak, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, yarıyıl tatiline giren öğrencilerin karne dağıtım törenine katıldı.

Hakkari'deki tören, Merzan Mahallesi'ndeki Cengiz Topel İlk ve Ortaokulu'nda yapıldı. Karne dağıtım törenine, Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz , Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgut, Hakkarili türkücü Aydın Aydın ve Toplum Destekli Polis ekipleri katıldı. 'Kanka polis' maskotu da polislerle okula geldi. İlk olarak okuldaki birinci sınıf öğrencilerini karneleri dağıtıldı. Bu sırada kendisine "Merhaba" diyen bir öğrencinin 'kanka polis'ten korkması üzerine Vali Toprak, öğrencinin yanına giderek çeşitli hediyeler verdi. Toplum Destekli Polis ekipleri de öğrencilere boyama kitapları dağıttı.

Aydın Aydın ise öğrencileri çok sevdiğini ve onlar için besteler yapıtğını söyledi. Daha önce yaptığı 'Kuzuların Sesi ' şarkısını öğrencilerle birlikte okudu. Aydın Aydın şarkının nakarat bölümünde yer alan 'Püüüüt' derken, öğrenciler de kuzular gibi 'Meee' diyerek şarkıya eşlik etti, eğlenceli anlar yaşandı.

Vali Toprak, Hakkari'de yapılan TEOG-1 sınavında Hakkari'nin en başarılı okulu seçilen öğrencilerle de sohbet edip, derslerini sordu. Vali Toprak, tatile giren öğrencilerin Hakkari'deki kayak merkezine gidip kayak yapmalarını ve iyi dinlenmelerini tavsiye etti. Vali Toprak, "Tatilde kitap okumayı ihmal etmeyin" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Okul önünde öğrenciler tarafında çiçeklele karşılanan vali

-Vali Toprak, yetkililerle tokalaşması

-Sınıfa giren Vali Toprak ve beraberindekiler

-Vali Toprak, öğrencilerle sohbet etmesi

-Kanka polis bir öğrencinin yanına gitmesi

-Kanka polisten korkan öğrenci

-Vali Toprak öğrencilere karnelerini verirken detaylar

-Kanka polis öğrencilere boyama kitabı vermesi

-Vali Toprak kanka polisten korkan öğrenciye boyama kitabı verirken

-Öğrencilerle bir arada hatıra resim çekerlerken

-Sanatçı Aydın Aydın , öğrencilere 'Kuzuların sesi ' şarkısını seslendirirken

-Sanatçı Aydın'a eşlik eden öğrenciler

-Vali Toprak ve beraberindekiler 8 . sınıfa girerken

-Vali Toprak'ın öğrencilere nasihatlerde bulunması

-Öğrencilere karnelerini verirken

-Vali, kendisinden uzun boylu olan bir öğrencinin karnesini verip espri yaparken

-Detaylar

-Okul binası önünde hatıra resim çektirmeleri

Haber-Kamera: Behçet DALMAZ/HAKKARİ, ()

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Suriyeli öğrencilerin karne sevinci

HATAY'ın Reyhanlı İlçesi'nde geçici eğitim merkezlerinde eğitim öğretim gören Suriyeli öğrenciler de yarı tatiline girdi.

İlçedeki 38 geçici eğitim merkezinde eğitim gören 16 bin 146 Suriyeli öğrenci bugün karne aldı. Ata Eğitim Merkezi Müdürü Muhammed Ömer ve öğretmenlerinin elinden karnelerini alan Suriyeli öğrenciler tatil sevinci yaşadı. Öğrencilerden İkram Halid, çok iyi eğitim aldıklarını Türkçe, Arapça ve İngilizce öğrendiklerini ve yapılan sınavlardan sonra karnelerini alarak tatile çıktıklarını söyledi.

Görüntü Dökümü

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- Karne dağıtımı yapılırken

- Karne alan Suriyeli çocuklar

- Öğrencilerin elinde karneleri ile görüntüsü

- Öğrencinin konuşması

- Sınıftan detay

- Okul müdürünün konuşması

- Öğrenciler okuldan çıkarken

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),()-

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Liseli Ahmet, karne sevincini hastanede yaşadı

TOKAT'ta motosiklet kazası sonucu yaralanan ve 8 aydır tedavi gördüğü Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde özel eğitim alan 15 yaşındaki Ahmet Dedehan Ürkmez, karnesini Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy'dan aldı.

Tokatlı Ahmet ve Ayten Ürkmez'in 2 çocuğundan küçüğü olan Ahmet Dedehan Ürkmez 11 Mayıs 2016 tarihinde Tokat'ın Almus ilçesinde motosiklet kazası geçirdi. Geçirdiği kaza sonucu omuriliği zedelendi ve iki ayağında da his kaybı tanısı konuldu. Sivas Kongre Andolu Lisesi 11'inci Sınıf öğrencisi olan Ürkmez, sevk edildiği Cumhuriyet Üniversitesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı Servisi'nde 8 aydır tedavi görüyor. Tedavi süresi boyunca Ahmet Dedehan Ürkmez'in ailesi, çocuklarının okulundan geri kalmaması için Sivas Milli Eğitim Müdürlüğü'ne başvurarak özel eğitim almasını istedi. Kongre Anadolu Lisesi'nden 6 öğretmen tarafından Ürkmez'e hastanede özel eğitim verildi. Ahmet Dedehan Ürkmez dışarıya çıkamadığı için bugün karne sevincini de hastanede yaşadı. Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy ve Şube Müdürü Anakız Yörük, Ürkmez'e hastanede sürpriz yaparak başarılı notlarla dolu karnesini verdi.

'KAYBEDİLECEK BİR FERT YOKTUR'

Ahmet Dedehan Ürkmez'in en kısa zamanda ayağa kalkmasını dileyen Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy, "Bildiğiniz gibi yarıyıl sonuna geldik. Okullarımızda karnelerimizi veriyoruz. Ancak bizim evde eğitim gören 60 tane çocuğumuz var. Hastanede de eğitim gören 2 çocuğumuz var. Ahmet kardeşimiz burada bir trafik kazası sonucu 8 aydır yatıyor. Ama bizim Kongre Anadolu Lisesi öğretmenlerimiz Ahmet'in eğitimden geri kalmaması için buraya gelip ders veriyorlar. Öğretmenlerimiz ellerinden gelen fedakarlığı gösteriyorlar. Ben öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Diğer yandan da Ahmet'in azim ve gayretine teşekkür ediyorum başarılar diliyorum. Hastanede de olsa evde de olsa eğitimden kopmayan birçok öğrencimiz var. Devlet olarak biz kaybedilecek bir fert yoktur anlayışı içinde çalışıyoruz. Bu çocuklarımızın eğitim den kopmamaları için gerekli çalışmayı yapıyoruz" dedi.

TEŞEKKÜR BELGESİ ALDI

Karnesini bu şekilde almaktan mutlu olduğunu söyleyen Ahmet Dedehan Ürkmez ise, "Hastanede gördüğüm eğitim güzel. Okulda gördüğüm işlediğim derslerin hepsini burada eksiksiz bir şekilde devam ediyoruz. Karnemi aldım. Karnemden de memnunum, Teşekkür Belgesi aldım. 8 aydır buradayız. Tedaviye devam ediyoruz. Gün geçtikçe iyi olduğumu hissediyorum. Milli Eğitim Müdürlüğü'müze bana sağladığı katkılardan dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Görüntü Dökümü:

-Hastaneden görüntüler

-Tedavi gören Ahmet'in görüntüsü

-Milil Eğitim Müdürünün ziyareti ve karnesini vermesi

-Konuşmalar

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, ()

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Erzurum Valisi'nden çocuklara: Tatili iyi değerlendirin daha tatil yok

KAR ve soğuk hava nedeniyle Erzurum'da okulların tatil edilmemesini sosyal medyaya, "Bizim çocuklarımız kutup ayısı mı?" diye yazarak taşıyan velilere Vali Seyfettin Azizoğlu karne töreninde yanıt verdi. Çocuklara seslenen Vali Azizoğlu, "15 günlük kış tatili karlarda oynayarak, kayak yaparak geçirmelerini tavsiye ediyorum. Çünkü Haziran'a kadar bir daha tatil olmayacak" dedi.

FETÖ/PDY'ye ait olan ve geçen yılın Eylül ayında kanun hükmündeki kararname ile Milli Eğitim Bakanlığı'na devredilerek 'Millet Okulları' adı verilen yerleşkede bulunan Şehit Murat Ellik İlkokulu, Şehit Yakup Sürücü Anadolu Lisesi, Şehit Hasan Yılmaz Kız Anadolu İmam Hatip lisesi ve 15 Temmuz Şehitleri İmam Hatip Ortaokulu'nda karne töreni yapıldı. Beraberinde Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile birlikte Şehit Murat Ellik İlkokulu'na giden Vali Seyfettin Azizoğlu, öğrencilere karne ve çeşitli hediyeler verdi. Vali Azizoğlu,e Belediye Başkanı Sekmen'in karne dağıtımından sonra 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda şehit düşen Erzurumlu Murat Ellik'in okula gelen anne, baba ve kız kardeşi ile görüştü ve onlara okul yönetimi tarafından hazırlanan madalyaları verildi.

Erzurum'da kışın soğuk ve karlı geçmesine rağmen öğrencilerin okullarına giderek öğretmenleri ile birlikte bilgilerini pekiştirdiklerini söyleyen Vali Seyfettin Azizoğlu şunları söyledi: "Eğitim zaten budur. Zorluklara göğüs gererek, yeni şeyler öğrenmek faaliyetidir eğitim. Milli Eğitim camiası Erzurum'da da bu faaliyeti eksiksiz ve aksaksız yürüttü. Anne babalara tavsiyem şu olabilir, çocuklarınız artık kış geldi, EYOF başlıyor. Kış sporları en güzel şekilde yapılıyor. 15 günlük kış tatilini karlarla oynayarak, kayak yaparak geçirmelerini tavsiye ediyorum. Çünkü Haziran'a kadar bir daha tatil olmayacak. Bunu da herkes böyle bilsin. Yoğun bir ikinci dönem başlayacağı için 15 günlük süreçte çocuklarımız iyice eğlensin ve dinlensinler. Öğrencinin karnesinde zayıf da olur pekiyi de. Hepimiz karnesinde iyi notlarda kötü notlarda olmuştur. Bunlar gelip geçici şeyler. Esas olan çocuklarımızın geleceğe en iyi şekilde hazırlanmalarını temin etmektir. Okullarımızda da bu sağlanıyor. Çocuklarımız bazı derslerde başarılı bazılarına da ilgisiz olabilirler. Bu hiçbir zaman eksiklik veya aksaklık değildir. Anne babalar çocuğun karnesinde notu kırıktır veya düşüktür diye sakın ola çocuklarımızı üzmesinler. Bütün mesele çocukların başarılı olduğu yönü tespit edip, ona göre çocukları motive etmektir. Anne babalar karnelere çok bakmasınlar."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Valinin çocuklarale selfie çekilmesi

-Çocuklarla konuşması

-Belediye Başkanı ile birlikte karne dağıtması

-Vali Seyfettin Azizoğlu'nun açıklaması

-Vali ve belediye başkanının şehit ailesine madalya vermesi

Haber-Kamera: Turgay İPEK / ERZURUM, ()

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Karne dağıtıldı, tatil başladı

ADANA'da 2016-2017 eğitim döneminin tamamlanmasıyla, bin 274 okulda 469 bin 809 öğrenci karne aldı.

Gönül Ferhat Baykara İlkokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine Vali Mahmut Demirtaş, İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar'la birlikte katıldı. Öğrencilere karnelerini veren Vali Demirtaş, öğretmenlere de hitap ederek "Ellerinize emeğinize sağlık. Çocuklarımız bizim geleceğimiz. İnşallah geleceğimizi iyi inşa etmemiz gerekiyor. Adana'da bin 121 resmi ve 153 özel olmak üzere toplam bin 274 okul, 437 bin 415 bini resmi okullarda, 32 bin 394'ü özel okullarda olmak üzere toplam 469 bin 809 öğrenci karne aldı. Öğrencilerimize iyi bir tatil diliyorum" dedi. Öğrencilere karnelerini dağıtan Vali Demirtaş, bazı sınıflarda toplu fotoğraf çekimine de katıldı.

Görüntü Dökümü

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- Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ın okula gelişi

- Öğrenciler tarafından çiçeklerle kaşıyanması

- Karne dağıtım töreni

- Karnelerini alan öğrencilerin görüntüsü

Haber:Murat KİBRİTOĞLU-Kamera:Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,()

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Antalya'da 440 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı

ANTALYA'da yarıyıl tatilinde 440 bin 715 öğrenci karnesini aldı. İl genelinde okullarında birinci olan 8 ve 12'nci sınıf öğrencileri, aileleriyle birlikte 5 yıldızlı otellerde tatil kazandı.

Antalya Milli Eğitim Müdürlüğü, Muratpaşa Antbirlik İlkokulu'nda Vali Münir Karaloğlu'nun katılımıyla karne töreni düzenledi. Törende 3 sınıfı gezen Vali Karaloğlu, öğrencilere karnelerinin yanı sıra çeşitli hediyeler verdi. Öğrencilere tatilde oyun oynamalarını tavsiye eden Karaloğlu, iyi beslenmeleri gerektiğini anlattı.

Karne töreninin ardından kısa bir açıklama yapan Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, Antalya'da 1516 okulda 440 bin 715 öğrencinin yanı sıra 30 bin 255 öğretmenin yarı yıl tatiline girdiğini söyledi. Milli Eğitim Bakanlığı genelgesiyle öğrencilere tatilde yarıyıl ödevi verilmeyeceğini belirten Arslan, ailelerin çocuklara karne baskısı yapmamasını istedi. Baskının bundan sonraki öğrenme süreçlerini zorlayabileceğini dile getiren Arslan, “Öğrencilerimizin yüksek motivasyonla neşeli bir şekilde okula tekrar gelmesini bekliyoruz. Yoğunlaştırarak çocuklara çok şey öğretmenin çok sağlıklı olmadığını biliyoruz" dedi.

BİRİNCİLERE 5 YILDIZLI TATİL

Karnelerini alan öğrenciler okul bahçesinde kendilerini bekleyen ailelerine koşarak sevinçlerini paylaştı. Antalya Büyükşehir Belediyesi ise okullarında birinci olan 710 öğrenciye, aileleriyle birlikte 5 yıldızlı otellerde tatil yaptıracak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Okul dış plan görüntüsü

- Valinin okula gelişi

- Valinin anasınıfıdaki ögrencilere karne vermesi

- Valinin 1 sınıf ögrencilerine karne vermesi

- Öğrencilerden detay görüntü

- Ailelerden detay görüntü

- Milli eğitim müdürünün açıklaması

Haber- Kamera: Hasan DEMİRBAŞ- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA, ()

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Manisa'da 249 bin 454 öğrenci karne aldı

MANİSA genelinde 249 bin 454 öğrenci karne almanın mutluluğunu yaşadı. Şehzadeler İlçesi'ndeki Murat Germen Ortaokulu'nda düzenlenen törende konuşan Kaymakam İsmail Çorumluoğlu, milli eğitimin asla boşluk kabul etmediğini ve yaşanan boşlukları 'FETÖ' gibi cemaatlerin doldurabileceğini ifade etti.

Manisa'da 2016-2017 eğitim-öğretim yılının ilk yarısı, tüm okullarda düzenlenen karne törenleriyle sona erdi. İl genelinde karne alan 249 bin 454 öğrenci ile karneleri teslim eden 18 bin öğretmen, 15 gün sürecek yarıyıl tatiline başladı. Kentteki tören, Şehzadeler İlçesi Murat Germen Ortaokulu'nda düzenlendi. Okulun 15 Temmuz Konferans Salonu'ndaki törene; Şehzadeler Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Recep Dernekbaş, Halk Sağlığı İl Müdürü Engin Yıldırım, Yunus Emre Belediye Başkanı Yardımcısı İsmail Çorumluoğlu, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Önal, Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Ermiş, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Dernekbaş, öğrencilere verilen karnelerin öğrencilerin şahsiyetini, insani değerlerini ve zekasını gösteren bir belge olmadığını, sadece dönem boyunca yaptığı çalışmaların değerlendirmesi olduğunu ifade etti. Velilere, karne notları ne olursa olsun çocuklarının yanında olmaları çağrısı yaptı.

Kaymakam Çorumluoğlu ise 15 Temmuz darbe girişiminden sonra iyi bir nesil yetiştirmenin öneminin daha da arttığını vurguladı. Çorumluoğlu, "15 Temmuz kalkışması bize gösterdi ki, biz iyi bir nesil yetiştirmenin önemini daha iyi anlamamız gerekiyor. Eğer bir boşluk bırakırsak, bu boşluğu ne yazık ki bugün FETÖ, yarın başka bir devlet veya cemaat olsun doldurur. Bu nedenle milli eğitim de bize düşen görev asla boşluk bırakmamak. Çocuklara sahip çıkmamızdır" dedi. Çocuklara seslenen Çorumluoğlu, "Gelecekte karne törenlerinde konuşma yapan vali, belediye başkanı, kaymakam, il milli eğitim müdürü sizler olacaksınız. Bu ülkeyi başka birilerine yönettirmeyeceğiz. Bu ülkeyi yönetmek isteyen o kadar dış mihraklar var ki siz onları eliniz tersiyle iteceksiniz ve bu ülkeyi bu memlekette doğan, yetişen sizler yöneteceksiniz. Bu nedenle daha fazla çalışmanız gerekir" dedi.

ANLAMLI KAMPANYA

Halk Sağlığı İl Müdürü Engin Yıldırım ise Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'yle başlattıkları kanser taramaları işbirliği projesi hakkında bilgi verdi. Proje çerçevesinde ilçedeki tüm okullarda öğrencilere karnenin yanında projeyi anlatan broşür verildiğini ifade eden Yıldırım, "Karnelerini alan tüm öğrencilere anne ve babalarını emanet ediyoruz. Niçin emanet ediyoruz. Büyüklerde görülebilecek meme kanseri, rahim ağzı ve bağırsak kanserlerini erken teşhiste önleyebiliyoruz. Bunu için Şehzadeler İlçesi'nde 19 Mayıs Stadı'nın karşısında bir sağlıklı yaşam merkezimiz var. Çocuklarımıza karneleriyle birlikte verdiğimiz görev ile götürdükleri her yakınları için kayıt alıyoruz. Bu 2 ay boyunca sürecek. En çok yakınını merkeze götüren ve birinci olan öğrencimize bilgisayar, ikinciye bisiklet ve kask, üçüncüye bisiklet ile basket topu veriyoruz. Bu konuda en gayretli olan birinci okulumuza masa tenisi, ikinci ve üçüncü olan okullarımıza ise bisiklet hediye ediyoruz. Bu çalışma ile çocuklarımızın yanında olduğunu göstereceğiz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından törene katılan protokol üyeleri, önce okul çapında başarılı olan öğrencilere hediyeler dağıttı. Protokol üyeleri ardından bir sınıfa girerek öğrencilere karnelerini verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Karne töreninden görüntü

- Şehzadeler Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu'nun konuşması

- Halk Sağlığı İl Müdürü Engin Yıldırım'ın açıklaması

- Karne dağıtılırken görüntü

Haber-Kamera: İlker KILIÇASLAN/MANİSA, )

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Sivas'ta öğrencilerin karne heyecanı

SİVAS'ta toplam 120 bin öğrenci karnelerini alıp yarıyıl tatiline girmenin sevincini yaşadı.

2016- 2017 eğitim-öğretim döneminin ilk yarısının sona ermesi nedeniyle kent merkezindeki Cahit Zarifoğlu İlkokulu'nda karne dağıtım töreni düzenlendi. Törene Sivas Vali Yardımcısı Zihni Yıldızhan, Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy, şube müdürleri ve öğretmenler katıldı. Okuldaki üç sınıfta karne dağıtan protokol üyeleri, öğrencilere başarılar diledi. Karne alan öğrencilerin heyecanlı olduğu görüldü. Protokol üyeleri karne dağıtımının ardından öğrencilerle birlikte fotoğraf çektirdi.

Görüntü Dökümü:

-Karne programından görüntü

-Karnelerin dağıtımı

-Öğrencilerin sevinci

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, ()

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Çorlu’da 48 bin 400 öğrenci karne aldı

TEKİRDAĞ’ın Çorlu İlçesi’ndeki 77 okulda 48 bin 400 öğrenci karne sevinci yaşadı.

Çorlu’da, karne programı Nusratiye Mahallesi Alipaşa İlkokulu’nda yapıldı. Programa Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç, İlçe Milli Eğitim Mustafa Güçlü, okul idarecileri ve öğretmenleri katıldı. Öğrencilerin karnelerini Kaymakam Levent Kılıç dağıtırken, karnelerini alan minik öğrenciler tatile çıkmanın mutluluğunu yaşadı.

Karne dağıttığı 3’ncü sınıf öğrencisi Ceylin Özer’in ağladığını gören Kaymakam Kılıç, küçük kızın yanına giderek bir süre sohbet etti. 4’ncü sınıf öğrencisi olan Muhammed Aksel ise okulda en çok atık pil toplayan öğrenci olması nedeniyle Kaymakam Kılıç ve okul idaresi tarafından ödüllendirildi. Öğrenci Aksel, atık pillerin doğaya büyük bir zarar anlatarak, “Pilleri çöpe atarsak doğaya saçılıp büyük bir zarar veriyor. Bende atık pilleri toplayarak okula teslim ettimö dedi. Kaymakam Kılıç, öğrencilerimizin yarıyıl tatili süresince sanatsal, kültürel ve sportif etkinliklerin yanında kitap okumalarını, tiyatro, sinema ve benzeri faaliyetlerle eğlenmelerini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Karne dağıtımı

-Öğrencilerin karne almaları

-Karneleri inceleyen öğrenciler

-Öğrenciler ile Röp

-Atık pil toplayan öğrenci ile Röp

Haber–Kamera: Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),()-

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Sahte altın bilezik bozdurmak istedi, farkedilince bayılma numarasıyla kaçtı

Güvenlik kamerası görüntüleri

SAMSUN'da bir kuyumcuya sahte altın bilezik bozdurmak isteyen, ancak kuyumcunun olayı farketmesi üzerine bayılma numarası yaparak kaçan şüpheli, polis tarafından aranıyor. Olay anı ise kuyumcunun güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Samsun’da kimliği belirsiz 45 yaşlarındaki bir erkek, iki gün önce İlkadım İlçesi Kale Mahallesi’ndeki Kuyumcular Çarşısı'nda Hasan Can'a ait kuyumcuya gitti. İddiaya göre, şüpheli cebinden çıkardığı bir bileziği Mağaza Müdürü Mehmet Karamar'a uzatarak bozdurmak istedi. Bileziği inceleyen Karamar, sahte olduğunu anlayınca, şüpheliye söyledi. Şüpheli ise bileziğin eşinin olduğunu ve sahte olmasının imkansız olduğunu söyleyip bağırmaya başladı. Bunun üzerine Mehmet Karamar, polisi arayacağını söyleyince, şüpheli bir anda baygınlık geçirdi. İşyeri çalışanları da kendisine müdahale etti. Daha sonra dükkanın dışına çıkan ve burada da bayılma numarası yapan şüpheli, kalabalıktan faydalanarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay kuyumcuya gelen polis, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Şüphelinin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Mehmet Karamar, "Olay günü bir iki yere daha bileziği bozdurmak için gitmiş. Bizim de haberimiz oldu. İşyerimize geldiğinde bileziği uzatıp satmak istediğini söyledi. Yaptığımız kontrolde sahte olduğunu anladık ve kendisine söyledik. Direnmeye başladı ve kendini yere yatıp bayıldı. Bir kaç kez ayılttık. Engelli biriydi, ellerinde problem vardı. Kendisini kapıya attı. Bir kaç kez daha bayıldı. Kalabalıktan faydalanıp kaçıp gitti" dedi.

Öte yandan dolandırıcılık anı kuyumcunun güvenlik kamerası tarafından da saniye saniye görüntülendi.

Görüntü Dökümü:

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-Güvenlik kemarası görüntüsü

-Sahte bilezikler

-Mehmet Karamar ile röp

-Detaylar

Haber-Kamera:Hakan ÇELİKBAŞ/ SAMSUN,()

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Aranan suç makinesi anne ve oğlu yakalandı

MUĞLA'nın Milas İlçesi'nde şüpheli bir otomobili kontrol eden jandarma, 78 ayrı suçtan hakkında yakalama kararı bulunan, ayrıca 10 ayrı suçtan kesinleşmiş hapis cezası olan 41 yaşındaki Ozan A.'yı (Aydın) sahte kimlikle yakaladı. Yine aranması bulunan annesi 65 yaşındaki Nadide K. (Küçükgümülcina) da oğlunu merak edip karakol önüne gelince gözaltına alındı. İnternet dolandıcılığı yaptıkları belirtilen 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Milas İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Selimiye Mahallesi'nde dün (perşembe) saat 16.00'da şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Araçta bulunan biri kadın 2 kişinin kimlik ve pasaport kontrollerini yaptı. Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen kadının evraklarında herhangi bir eksiklik görülmezken, yanındaki erkeğin arandığı ortaya çıktı. Kendisini Ozan D. diye tanıtan şüphelinin 41 yaşındaki Ozan A. (Aydın) olduğu, 78 ayrı suçtan yakalama kararının bulunduğu, 10 ayrı suçtan ise kesinleşmiş hapis cezasının olduğu ortaya çıktı.

ANNESİ DE ARANIYORMUŞ

Konudan haberdar edilen şüphelinin annesi 65 yaşındaki Nadide K. (Küçükgümülcina) ise şehir dışında olduğunu belirterek, gelemeyeceğini iletti. İlerleyen saatlerde Milas İlçe Jandarma Komutanlığı'na gelerek, oğlunu görmek ve yetkililerden bilgi almak isteyen 1'i kadın 3 kişinin, araçlarını uzak bir noktaya park etmesinden şüphelenen jandarma, içerisinde yaşlı bir kadının bulunduğu fark etti. Kimlik kontrolü yapan jandarma, araçtaki kadının Ozan A.'nın annesi Nadide K. olduğunu tespit etti. Nadide K.'nın hakkında da 2 ayrı suçtan yakalama kararının bulunduğu ve çok sayıda sabıkasının olduğu belirlendi.

EVLERİNDE SİLAH BULUNDU

Şüphelilerin yalan beyanda bulunmaları ve arama kararlarının ortaya çıkmasının ardından savcılıktan izin alındı, Selimiye Mahallesi'ndeki evlerinde arama yapıldı. Evdeki 1 masa üstü bilgisayar, 1 dizüstü bilgisayar, 2 tablet, 8 farklı markalarda cep telefonu, 2 cep bilgisayarı, 8 milimetre çapında bir tabanca, 7.65 milimetre çapında fişek, 1 otomatik av tüfeği, 20 av tüfeği fişeği, çok sayıda CD, 1 harici bellek, hafıza kartı, flash diske el konuldu.

İNTERNET ÜZERİNDEN DOLANDIRICILIK

Sürekli adres değiştirdikleri ve yaklaşık 1 ay önce Selimiye'ye taşındıkları öğrenilen anne ve oğlunun, evlerinden çıkanlar üzerine tekrar ifadelerine başvuruldu. Anne ve oğlunun internette sahte sayfalar oluşturarak, çeşitli elektronik eşyaları satıyormuş gibi gösterip, sipariş veren vatandaşlara boş kutular veya maddi değeri olmayan ürünler göndererek alıcıların kredi kartı ve kimlik bilgilerine ulaştıkları iddia edildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gözaltına alınan Ozan A. ve annesi Nadide K., bu sabah adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Ozan Aydın ve annesi Nadide adliyeye getirilirken görüntü

Haber - Kamera: Oktay ÇAYIRLI / MİLAS (Muğla), ()



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Kazada ölen polis memuru için tören



İZMİR'in Menderes İlçesi'nde 2 otomobilin çarpıştığı kazada yaşamını yitiren polis memuru Nuri Aktaş için Aydın'ın Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi.

Kaza, geçen çarşamba günü saat 22.30 sıralarında, Ahmetbeyli- Ataköy Mevkii'nde meydana geldi. İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na ailesini bıraktıktan sonra Kuşadası'na dönüşe geçen polis memuru Nuri Aktaş'ın yönetimindeki 09 BU 350 plakalı otomobil, karşı yönden gelen bir otomobille çarpıştı. Kuşadası Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Aktaş, kazada yaşamını yitirdi. Aktaş'ın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

Görev arkadaşlarının eskortluğunda cenaze, Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Kuşadası Belediye Başkanı CHP'li Özer Kayalı, Emniyet Müdürü Özgür Batçıoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Albay Hasan Şahin, İlçe Müftüsü Vehbi Akşit, polis arkadaşları ve kalabalık bir vatandaş topluluğu cenazeyi karşıladı.

Eşinin tabutuna sarılan Hülya Aktaş ile her şeyden habersiz 14 aylık oğlu Yiğit Aktaş ile diğer aile bireyleri gözyaşı döktü. Kuran okunması ve dualardan sonra helallik alındı.

Buradaki tören sonunda meslektaşları tarafından omuzlara alınan Nuri Aktaş'ın cenazesi, bir süre omuzlarda taşıdıktan sonra, cenaze aracına konuldu. Aktaş'ın cenazesi, sonra toprağa verilmek üzere İzmir'e gönderildi.

Karabağlar İlçesi'ndeki Sinan Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacağı belirtildi.

Haber: Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), () -

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Şehit polis Mahmut Ava için mevlit

DİYARBAKIR'ın Sur İlçesi'nde PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı bombanın polis servisinin geçişi sırasında patlaması sonucu şehit düşen polis memuru 28 yaşındaki Mahmut Ava için memleketi Osmaniye'de mevlit okutuldu.

Şehit Mahmut Ava'nın Toprakkale İlçesi'ndeki baba evi önünde kurulan taziye çadırında okutulan mevlide Vali Kerem Al, Vali Yardımcısı ve Toprakkale Kaymakam Vekili Muammer Balcı, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Metin Düz, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, kamu kurum ve kuruluşlarının il müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının ve siyasi partilerin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Vali Kerem Al, şehit babası Süleyman Ava, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Görüntü Dökümü

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- Şehit evinde yola asılı Türk Bayrağı

- Mevlide katılanlardan görüntü

- Vali Kerem Al'ın mevlide gelişi

- Vali Kerem Al'ın şehit babası ile selamlaşması

- Protokolden görüntü

- Mevlit öncesi konuşma yapan din görevlisi

- Kur'anı kerim okunması, dua yapılması

- Katılımcılardan pan görüntü

Haber:İbrahim EMÜL-Kamera: OSMANİYE, ()

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Ameliyatta keman çalıp şarkı söyleyen hastadan mini konser

ANTALYA'da narkozsuz ameliyat ile beynindeki tümör alınırken şarkı söyleyip keman çalan müzisyen 55 yaşındaki İbrahim Bilge, ertesi gün hastanedeki odasında mini konser verdi.

Antalya'da müzisyen İbrahim Bilge, beynindeki 6 cm'lik kitleyi aldırmak için Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyat olmaya karar verdi. Ameliyatının narkozsuz olacağını öğrenen İbrahim Bilge, doktoruna operasyon sırasında şarkı söyleme isteği iletince, Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Hakan Çakın buna izin verdi. Dün kemanıyla ameliyathaneye giren Bilge, ameliyat sırasında bir şarkı söyledi. İbrahim Bilge, ameliyattan çıktıktan sonra da keman çaldı.

İbrahim Bilge, bugün ise hastanedeki odasında mini bir konser verdi. Bilge, sözü ve müziği Musa Eroğlu'na ait 'Bizim pencereler yele karşıdır' türküsünü söyledi. Konserin ardından doktoru Hakan Çakın'ın koluna giren İbrahim Bilge, koridorda tur attı.

Opr. Dr. Hakan Çakın, İbrahim Bilge'nin sağlık durumunun çok iyi olduğunu belirterek, "Bundan dolayı çok mutluyuz. Hastamız becerilerini kaybetmeden sağlık problemlerinden kurtulmasına vesile olduk. Üstelik müziği de çok güzel hastamızın. İnşallah bundan böyle hayatını da müzik yaparak kazanmaya devam edecek" dedi.

Ameliyat sonrasında yeniden doğduğunu belirten İbrahim Bilge ise "Bana böyle güzellik yaparak dünyaya yeniden getiren Hakan Çakın hocama minnettarım. Umarım ne dileği varsa olur" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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İbrahim Bilge saz çalarken görüntüsü

İbrahim Bilge Doktor Hakan Çakın'a saz çalarken görüntüsü

RÖP 1: Opr. Dr. Hakan Çakın

RÖP 2: İbrahim Bilge

Doktor Çakın İbrahim Bilge ile yürürken görüntüsü

HABER: Bülent TATOĞULLARI-KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA-)

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Çorlu’da takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

TEKİRDAĞ’ın Çorlu İlçesi’nde Serdar Güngörmez kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Kazada yaralanan Güngörmez ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Hatip Mahallesi Çırak Bayırında meydana geldi. Çorlu’dan Ergene İlçesi’ne giden Serdar Güngörmez kullandığı 59 PC 075 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Yaralanan Güngörmez ihbar üzerine gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Takla arat araç

-Polislerin çalışması

-Polis aracı

-Aracın çekilmesi

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),()–

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PTT Koordinasyon toplantısı başladı

POSTA ve Telgraf Teşkilatı (PTT) AŞ'nin Yönetim Koordinasyon Toplantısı, Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde başladı.

PTT AŞ'nin Yönetim Koordinasyon Toplantısı Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'ndeki Papillon Ayscha otelde başladı. PTT AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik ve PTT yönetici ile çalışanlarının katıldığı toplantıya, telekonferans ile katılan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, ulu bir çınar olan PTT'nin ülke açısından önemli olduğunu söyledi.

PTT'nin son 14 yılda adete küllerinden doğarak ülkenin önemli bir markası haline geldiğini belirten Arslan, "PTT, Dünya Posta Birliğinin konsey başkanlığını alarak sektöre yön verecek bir kuruluş haline geldi. Bu bizi gururlandırıyor ve omuzlarımıza yeni sorumluluklar yüklüyor. Bu sorumluluk çerçevesinde daha önce 700 olan otomasyonlu iş yeri sayımızı 4 binlere çıkarmış durumdayız" dedi.

KAR EDEN KURUM HALİNE GELDİK

Bakan Arslan şube olmayan bin 480 ilçe ve beldede PTT Bank olarak hizmet verdiklerini belirtti. Vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için birçok yerde PTT Matikler kurduklarına da dikkati çeken Arslan, "PTT AVM ile 2,5 milyon ürün çeşidiyle vatandaşa hizmet veriyoruz. KOBİ'lere ürünlerini pazarlama imkanı sağlıyoruz. Hizmeti insanlarımızın ayağına götürüyoruz. Yaklaşık 700 milyon lira geliri olan ve yılda 200 milyon lira zarar PTT, bugün 3 milyara yakın ciro yapan ve bundan da yılda 400 milyon lira kar elde eden bir kurum haline geldi" diye konuştu.

PTT TARİHİNİN EN YÜKSEK GELİRİ

PTT AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik ise 176 yıllık geçmişi olan şirketlerinin tarihi dönüm noktasında olduğunu söyledi. Yaşanan olumsuzluklara rağmen PTT'nin 2016'da en parlak dönemlerinden birisini yaşadığını ifade eden Bozgeyik, "Zorluklara rağmen 40 bin kişilik PTT ordusu gece gündüz çalışarak tarihinin en yüksek gelirini ve karını elde etti. Bu çalışanlarımızın başarısıdır. Onurla ve gururla söyleyebileceğimiz, küçümsenemeyecek bir başarı" dedi.

Bozgeyik, 2016 başından itibaren şirketlerinin dinamiklerini gözden geçirerek, PTT'yi dünya markası yapmak için kendilerinden önceki yöneticilerin yaptığı gibi el ele ve omuz omuza vererek çalıştıklarını kaydetti.

Toplantı sonunda büyük bir maket PTT formasına katılımcılar anı olarak imza attı.

Geçen yılın faaliyetlerinin kurumsal ve ürün bazında değerlendirilmesinin yapıldığı toplantıda, 2017 stratejisi, planlaması ve hedefleri gözden geçirilecek. Dört gün sürecek koordinasyon toplantısına PTT AŞ'nin yönetim kurulu, üst düzey yöneticileri ve 81 ilin başmüdürleri katılıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Toplantıdan detay

Genel müdür Konuşması

Genel Müdürle Röportaj

Haber- Kamera: Namık Kemal KILINÇ/SERİK, ()

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Mahkeme salonundan kaçmak isteyen sanığa 6 yıl 8 ay hapis cezası

KAYSERİ’de 2 ay önce cinsel istismar suçundan çıkarıldığı nöbetçi mahkemede tutuklama kararını duyunca, kendisini salonun 2'nci kat penceresinden aşağıya bırakıp yaralanan 40 yaşındaki Tuğrul Çakır, çıkarıldığı ilk mahkemede 'Basit cinsel saldırı' ve 'Konut dokunulmazlığı' suçundan 6 yıl 8 ay hapis, 2 bin 400 TL para cezası aldı.

2 ay önce 'Konut dokunulmazlığını ihlal ve cinsel istismar' suçlamasıyla çıkarıldığı nöbetçi 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesince tutuklanan 40 yaşındaki, teneke ve olukcu ustası Tuğrul Çakır, karar üzerine Adalet Sarayı'nın 2'nci katındaki nöbetçi mahkeme salonunun penceresinden kendini attı. Yaklaşık 10 metreden beton zemine düşen Çakır, ağır yaralandı. Zanlının tedavisinin ardından yargılanmasına devam edildi.

3’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın bugünkü duruşmasında tutuklu Tuğrul Çakır, şikâyetçi Elif E. ve avukatları katıldı. 23 günlük tedavinin ardından Kayseri Kapalı cezaevine konulan Çakır yaptığı savunmada, “Olay günü tiner çekmiştim. Yavuzlar Mahallesinde kendi evim diye meğer, yan komşunun evine gitmişim. Yatak odasına girdiğimde Elif beni gördü ve bağırdı. Benim, suçum yokö dedi. Şikâyetçi 2 çocuk annesi Elif E. ise ifadesinde, “ Odada uyurken, üzerime atladı. Eliyle ağzımı kapatıp beni öptü. Yan odada yatan oğlum odadaki boğuşma sesleri üzerine yanımıza geldi. Sonrasında, saldırgan evden kaçtıö diye konuştu.

Mahkeme heyeti, Tuğrul Çakır’a 'Basit cinsel saldırı ve 'Konut dokunulmazlığı suçundan 6 yıl 8 ay hapis, 2 bin 400 TL para cezası verdi.

Haber: Yasin DALKILIÇ/ KAYSERİ,()-

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