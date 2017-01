DHA YURT BÜLTENİ-7

Kuran kursunda çocuk döven hoca: Üzgünüm, bir hata yaptım (EK)

PSİKOLOG GÖZETİMİNDE İFADESİ ALINDI

Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan, Sakarya'nın Erenler İlçesi'nde bulunan Kur'an kursunda Şükrü Yılmaz'ın öğrencisini dövmesiyle ilgili soruşturma başlattı. Şükrü Yılmaz tarafından dövülen 12 yaşındaki A.P'nin psikolog gözetiminde ifadesi alındı. A.P. 2015 yılında Çaybaşı Yeniköy'de bulunan Hz. Musap Kur'an Kursu'nda hafızlık eğitimine başladığını belirterek, "Kur'an kursunda hafızlık hocalığı yapan Şükrü hoca vardı. Şükrü hoca tam olarak hatırlayamadığım değişik tarihlerde dersleri veremediğim için terlik ve bazen de tokat ile vücudumun değişik yerlerine vurmak suretiyle beni 10-15 kere dövdü. Bu dayak olayını sınıftaki hatırlamadığım 8-10 öğrencide gördü. Sınıfta bulunan diğer arkadaşlarım da Şükrü hocadan defalarca dayak yedi. Ben bu dayak olaylarını babama anlattım. Fakat babam bana olayları abarttığımı düşünerek inanmadı. 2016 yılı Ağustos ayı sonlarında eğitim görmüş olduğum Kur'an kursunda hafızlık hocam dersimi veremediğim için beni elinde bulunan terlikle vücudumun değişik yerlerine vurarak dövdü. Şükrü Hoca beni döverken aynı sınıfta bulunan arkadaşım benim rızamla dayak olayını kendisine ait cep telefonu ile kayda aldı. Benim bunu yapmanın sebebi dayak olayını kayda alarak babama izleterek olayı tam olarak bilmesini istememdi. Daha sonra dayak olayını hafta sonu eve gittim ve görüntüleri babama izlettim. Babam daha sonra Kur'an kursundan beni aldı. Bu dayak olayından sonra benim vücudumda darp izleri oluşuyordu" dedi.

DERS YAPMADIĞI İÇİN DÖVDÜM

Kur'an kursu hocası Şükrü Yılmaz ise ifadesinde 2013 yılında emekli olduktan sonra 2016 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı Erenler İlçesi'nde bulunan Çaybaşı Yeniköy Hz. Musa Kur'an kursunda öğreticilik yapmaya başladığını söyledi. Sükrü Yılmaz ifadesinde, "Mağdur çocuk 2015 yılı Haziran ayında 2016 Mayıs ayına kadar Kur'an kursunda hafızlık eğitimi almaktaydı. Ben iddia olunduğu gibi mağdur çocuğu kurs gördüğü süre içerisinde 10-15 kez terlik ve tokat ile dövmedim. Yalnızca görüntülerin çekildiği anda terlik ile dövdüm. Ders yapmadığı için dövdüm. Hata ettim" diye konuştu.

Sakarya Adliyesi'ne sevk edilen Şükrü Yılmaz 'Çocuğa eziyet etmek' suçundan tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.



SAKARYA/

GÜNDÜZ SAYLAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

ÇAĞDAŞ Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) merhum, onursal başkanı Türkan Saylan'ın, 72 yaşında yaşamını yitiren emekli makine mühendisi kardeşi Gündüz Saylan, 14 yıldır yaşadığı Muğla'nın Bodrum ilçesinde gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

Evli, iki çocuk babası Gündüz Saylan, iki yıl önce akciğer ve bağırsak kanserine yakalandı. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin (ÇYDD) merhum, onursal başkanı Türkan Saylan'ın kardeşi olan emekli makine mühendisi Gündüz Saylan, geçen 13 Ocak sabahı, tedavi gördüğü Bodrum Acıbadem Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Saylan için bugün öğlen, 14 yıl önce yerleştiği Bodrum'daki Adliye Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Saylan'ın eşi Ayla Saylan, oğlu Ufuk Saylan, CHP'li Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Altındağ, CHP Bodrum İlçe Başkanı Recai Seymen, ÇYDD Genel Başkan Yardımcısı Gülsün Kaya, ÇYDD Genel Sekreteri Osman Karaduman, ÇYDD Bodrum İlçe Başkanı Nadiye Sarıtosun, sanatçılar Selçuk Alagaz, Zaliha ve yaklaşık 800 kişi katıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da cenazeye çelenk gönderdi. Ayla Saylan eşinin cenazesinde oğlu Ufuk Saylan'ın desteğiyle

ayakta durabilirken, sık sık gözyaşı döktü. Kadınlarında saf tuttuğu cenaze namazının ardından Saylan'ın bir süre omuzlarda taşınan cenazesi Kızılağaç Mahallesi Mezarlığı'na götürülüp, toprağa verildi.

"ANISINI HER ZAMAN YAŞATACAĞIZ"

ÇYDD Genel Başkan Yardımcısı Gülsün Kaya, törende muhabirine yaptığı açıklamada, "Gündüz Bey, Türkan Hanım zamanında derneğimize eğitim ve kültür alanlarında yaptıkları katkıları ile alçak gönüllülüğü, bilgi birikimi ile çalışkanlığı ile sevgimizi saygımızı kazanmış değerli bir büyüğümüzdü. Çağdaş bireyler çağdaş kuşaklar yetişmesi için büyük emekler verdi. Çocuksu ruhu nedeni ile Türkan hocamızın 'Sarı Kafalı' diye sevdiği bir kardeşiydi. O'nu unutmak mümkün değil. Türkan Hanım ve Gündüz ağabeyimizi yaşamlarını yitirmiş olarak görmemiz çok zor. Onların düşünceleri, bize öğrettikleri, her zaman derneğimize yol gösterici olmuştur. Olmaya da devam edecektir. O'nun anısını her zaman yaşatacağız" dedi.

ÇYDD Bodrum Şube Başkanı Nadiye Sarıtosun da Gündüz Saylan'ın 14 yıldır Bodrumlu çocuklara yaz okullarında Fen Bilgisi eğitimi verdiğini hatırlatıp, "En büyük hayali çocuklar için Bodrum'da bir bilim merkezi oluşturmaktı. Ancak, buna ömrü yetmedi. İnşallah çocuklarımız için biz bu projeyi geliştirebiliriz. O'nun yaptıklarını unutmamız mümkün değil" diye konuştu.,

"TÜRKAN SAYLAN'IN BÜSTÜNÜ BİRLİKTE AÇACAKTIK"

Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon da önümüzdeki aylarda Tepecik Mahallesi'nde sahile yerleştirilecek Türkan Saylan büstünü Gündüz Saylan ve eşi ile birlikte açma kararı aldıklarını belirtip, "Gündüz ağabeyimiz, Bodrumlu çocuklarımıza gençlerimize her zaman eğitim konusunda destek verdi. Bize ablasının emanetiydi. Ablası Türkan Saylan'ın yaptırdığımız büstünü birlikte açacaktık, kısmet olmadı. Önümüzdeki aylarda çocukları ve eşi birlikte Saylan'ın büstünün açılışını yapacağız, böyle değerler kolay yetişmiyor" dedi.

GAZİANTEP'TE ZİNCİRLEME KAZA: 2 YARALI

GAZİANTEP'te, 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra İncilipınar Mahallesi'nde meydana geldi. Işık ihlali nedeniyle meydana gelen kazada, 27 Z 5440, 27 UV 558 ve 27 ABN 54 plakalı araçlar birbirine çarptı. Araçlarda hasar oluşan kazada isimleri öğrenilemeyen 2 araç sürücüsü yaralandı. Kaza ihbarıyla bölgeye sevk edilen ambulanslar, yaralanan 2 kişiyi tedavi için 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne götürdü. Kısa süre ulaşıma kapanan yol ise kaza yapan araçların çekilmesiyle yeniden trafiğe açıldı.

GAZİANTEP-)

BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI YOKUŞ'TAN GÜNDEME İLİŞKİN SERT AÇIKLAMALAR

TÜRKİYE Kamu-Sen'e bağlı Türk Büro-Sen Genel Başkanı Fahrettin Yokuş, Manisa'daki şube ile ilçe şube yöneticileriyle düzenlediği istişare toplantısında FETÖ operasyonlarını ve anayasa değişikliğini eleştirdi. Yokuş, anayasa değişikliği ile Cumhurbaşkanı'nın yetkilerinin artırılacağını belirtip, "Bu gidiş, gidiş değildir. Bu yol yol değildir. Yol yakınken meclis dönmeli. Meclis dönmüyorsa millet hesabını sormalıdır. Aksi halde bu millet kendi eliyle kendi ayağına kurşun sıkmış olacaktır" dedi.

Türk Büro-Sen Genel Başkanı Fahrettin Yokuş, Manisa şube yönetimi ile ilçe şubelerindeki yönetim kurulu üyeleriyle Taylan Plaza'da bir araya geldi. Şube yöneticileriyle gündemdeki konularla ilgili istişare toplantısı yapan Türk Büro-Sen Genel Başkanı Yokuş, hem FETÖ operasyonlarını hem de anayasa değişikliği konusundaki görüşlerini paylaştı. Yokuş, Türkiye'de terörün artmasının nedenini siyasi iktidara bağlayarak, çeşitli bahanelerle Türkiye'nin yönetilmeye çalışıldığını altını söyledi. Türkiye'nin zor bir dönden geçtiğine dikkati çeken Yokuş, "Bir yanda terör örgütleri diğer yandan komşularımızla savaş halimiz ve özellikle kamu düzenindeki FETÖ operasyonlarıyla bir garabet süreç yaşıyoruz. 14 yıldır ülkeyi yönetenler milleten aldıkları büyük desteğe rağmen Türkiye'yi bir bataklık durumuna doğru sürüklemişlerdir. Eğer bugün ülkemizin her yerinde başta PKK, DEAŞ, IŞİD terör örgütleri, kamuda FETÖ denen terör örgütü bu denli azgınlaşmış ve Türkiye'nin her yeri yaşanmaz hale gelmişse, huzur kalmamışsa bunun en büyük sebebi bu iktidar ve yöneticileridir. Bu iktidarın yöneticileri yanlış politikaların ve yönetiminin bedelini Türk milletine ödetmektedirler. Her zaman yaptıkları gibi sorumluluktan kaçarak, 'Efendim dış güçler bizi rahat bırakmıyor. Küresel güçler ekonomimize el atmış, onlar sürekli ülkemizi karıştırıyor' bahanelerine sığınılarak ülke yönetilemez" dedi.

"EKONOMİYE ŞAŞI BAKAN YÖNETİM ANLAYIŞINI KABUL EDEMEYİZ"

Dolar ve Euro'daki yükselişi de eleştiren Yokuş, "Bugün ülkemizi yaşanmaz, ekonomimizi çıkmaz hale getirenler, bütün ihaleleri, dış ticareti dövize yapıp ve akaryakıttan doğalgaza kadar her şeyi Türk milletine Dolar ve Euro ile satanların şimdi akılları başlarına gelmiş, 'Dövizlerinizi bozdurun. Hala bozdurmayanlar teröristtir' demektedir. Böyle saçma sapan devlet yönetim anlayışı, ekonomiye şaşı bakan yönetim anlayışını kabul etmemiz mümkün değildir. Sormak lazım, bütün devlet ihalelerini yabancı şirketlere Dolar ile Euro bazında ihaleye verenler, ithal ettikleri bütün malları dolar değeri üzerinden millete pazarlayanlar, şimdi bütün bu sorumluluklardan kaçarak vatandaşı bir yandan aşağılamaktalar ve tehdit etmektedirler. Eğer bugün ekonomimiz bu hale gelmiş, terör bu kadar azgınlaşmışsa, sınırlarımız yol geçen haline gelmiş, aramızda 3,5 milyon göçmen dolaşıyorsa tek sebebi iç ve dış politikalarda beceriksiz politikalar üreten iktidarın sorumluluğudur" diye konuştu.

"FETÖ, 15 KAT BÜYÜMÜŞSE NEDENİ SİYASİ İKTİDARDIR"

Konuşmasında FETÖ'ye de değinen Yokuş, şunları söyledi:

"FETÖ'ün büyümesinin ve 15 Temmuz darbe girişiminin sebebi siyasi iktidardır. Bugün FETÖ kadrolaşmasını bu devletin başına bela eden Cumhurbaşkanı'dır, Başbakan'dır. O Pensilvanya?daki hain kadar bu iktidar mensuplarıda bu ülkeye, bu millete aynı şekilde zarar vermiştir. Suç ortağıdır. FETÖ'yü günah keçisi ilan ederek bu suçtan kurtulamazlar. Eğer, 'FETÖ' denilen bir terör örgütü 12 yılda 15 kat büyümüştür. Siyasi iktidar, bütün kadroları MİT'ten emniyete, yargıdan askeriyeye kadar terör örgütü dediği ancak daha öncesinde hizmet hareketi dediği, 12 yıl boyunca beraber yiyip-içtiği, aynı yatağı paylaştığı ihanet şebekesini 12 yıl sonra fark edip sonra 'Ben masumum' diyemez. 'Ordumuza yapılan kumpasın sorumlusu FETÖ diyerek' kurtulamaz. 'Emniyete yapılan kumpasın sorumlusu FETÖ' diyerek, kaçamaz. MİT'in, şu an Türkiye'deki istihbarat birimlerimizin yerle yeksan olması ve sıfır noktasına düşmesinin sorumluluğunu FETÖ'ye bağlayamaz. 12 yıl boyunca FETÖ teslim ettiklerini devlet bürokrasisinin ağır bedelini Türk milleti 15 Temmuz'da ödemiştir ve ödemeye devam etmektedir. Bugün siyasi iktidar FETÖ bahanesiyle 98 bin kamu görevlisini sorgusuz, sualsiz işten atmıştır. Anayasayı ihlal edip, yasaları yok saymıştır. Hukuku çiğnemiştir. Kamu-Sen olarak FETÖ operasyonları başladığın günden bu zamana kadar söylediğimiz tek şey, devlette bir memur hangi fikre, hangi cemaate sahip olursa olsun, devleti zarara uğrattı ve kanun dışı işlere bulaştıysa canı cehenneme gitsin. Cezasını çeksin. Siz memurları yargısız infaza tabi tutarak, bu insanları yargılamadan, savunma hakkını vermeden, bu insanları sokağa atamazsınız. Eğer hukuk devleti ise, 657 varsa, bir OHAL yasası ile anayasayı çiğneyemezsiniz. Çünkü OHAL Yasası veya KHK bir anayasanın üstünde değildir. Hukuk herkes için işlemelidir. 80 milyon insan için işlemelidir."

"ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNE DEĞİNDİ"

Konuşmasının son bölümünde anayasa değişikliğine de değinen Yokuş, Türk milletine uyarıda bulundu. Genel Başkan Yokuş, "Türkiye'ye bu sıkıntılar içerisinde çıkışı konuşacağı yerde, 'Ülkeye huzuru nasıl getiririz?' diye çaba sarf etmek yerine meclistekilerimiz, birbiriyle kavga ediyorlar. Her gün kafa göz kırıyorlar. Gerçi onlardan artık çoğu milletvekili olmaktan çıktılar. Onlar liderlerin vekili oldular. Bir anaya değişikliği kavgası var. 'Milletin vekiliyiz' diye giden 316 tane adam, onlara vekil demek zaten hakarettir. Onlara vekalet veremeyiz, verdiysek de zehir, zıkım olsun. İradesiz 316 adam, boş kağıda imza atıyor. Diyor ki 'Üstünü benim lider doldursun.' İradesini liderlere peşkeş çeken birilerine milletin vekili diyebilir misiniz?. Diyorlar ki, 'Cumhurbaşkanı bir türlü anayasal çizgisine gelmiyor. Ettiği yemini çiğniyor. Kanunu filan tanımıyor' Ne yapalım? O zaman mecliste toplanalım, buna uygun bir anayasa yapalım. İyi de arkadaş ona uygun yeni anayasayı yaptın. Yarın tekrar, 'Yahu bu da bana dar geliyor' derse bir daha mı olacak bu iş? Meclise giden milletvekilimiz Cumhurbaşkanı'na terzi görevimi yapacak. Bu Kurtuluş Savaşı'nın milli meclisi olabilir mi? Olamaz. Türkiye'yi bunca yılda getirdiğiniz nokta bu. Daha fazla yetki vererek Türkiye'yi nereye götüreceksiniz. Türkiye'yi bölünmeye mi yoksa eyaletlere mi götüreceksiniz? Allah muhafaza biz, Türk aydınları olarak milletimizi uyarıyoruz. Bu gidiş gidiş değildir. Bu yol yol değildir. Yol yakınken meclis dönmeli. Meclis dönmüyorsa millet hesabını sormalıdır. Aksi halde bu millet kendi eliyle kendi ayağına kurşun sıkmış olacaktır" dedi.

Genel Başkan Yokuş konuşmasının ardından şube başkanları ve yöneticilerle birlikte gündemdeki konularla ilgili basına kapalı olarak istişarede bulundu.

TÜPRAG'A BİR KEZ DAHA ULUSLARARASI SİYANÜR YÖNETİM KODU ONAYI



UŞAK'ın Eşme ve Ulubey ilçeleri sınırları içindeki 11 yıldır altın üretimini sürdüren Kanada'lı Eldorado Gold'un Türkiye iştirakçisi Tüprag Metal Madencilik tarafından işletilen Kışladağ Altın Madeni, 2013 yılında aldığı Uluslararası Siyanür Yönetim Kodu onayını tekrar almaya hak kazandı.

Tüprag Metal Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, kimyasal yönetimini sağlamak ve geliştirmek, insanları ve çevreyi koruyarak, etkileri en aza indirmek amacıyla üst düzey tedbirleri almak ve sürekliliğini sağlamak için Türkiye'de ilk ve tek olarak 2013 yılında almış oldukları Uluslararası Siyanür Yönetim Kodunu (ICMI), 9 ana başlık ve 296 alt başlıkta ve noktada yapılan denetlemeler sonrasında tekrar almaya hak kazandıklarını açıkladı. Kışladağ Altın Madeni'nin siyanür kodu alan Türkiye'deki ilk maden olduğunu ifade eden Yılmaz, "Uluslararası Siyanür Yönetim Enstitüsü (The International Cyanide Management Institute - ICMI), Kışladağ Altın Madeni'nin Uluslararası Siyanür Yönetim Kodu'na uyumlu bir şekilde çalıştığını 2013 yılında onaylamıştı. Birleşmiş Milletler Çevre Programı kapsamında oluşturulmuş olan Siyanür Kodu, dünya genelinde siyanür kullanarak altın üreten ve siyanürü üretip, taşıyan firmaların dahil olabildiği gönüllü bir program. Eldorado Gold da Türkiye'deki iştiraki Tüprag Metal Madencilik tarafından işletilen Kışladağ Altın Madeni için bağımsız bir denetçi kuruluştan profesyonel bir rapor alarak, bu raporu ICMI'a gönderdi. ICMI'ın raporu incelemesi sonucu Kışladağ, Siyanür Kodu Prensipleri ve Standartları Uygulaması ile tam olarak uyuştuğuna dair onayı almış oldu" diye konuştu.

UŞAK, ()

