DHA YURT BÜLTENİ-7

Haddehanede patlama: 1 ölü,17 yaralı (2)

ÖLEN İŞÇİNİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Dilovası Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir haddehanede meydana gelen patlamada ölen işçinin 34 yaşındaki Ali Koca olduğu, yaralı sayısının ise 17 olduğu belirtildi. Patlama ile ilgili fabrikada inceleme devam ederken, soruşturma başlatıldı.

Haber: KOCAELİ ()

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Bursa Emniyet Müdürlüğü yakınında şüpheli paket paniği

BURSA Emniyet Müdürlüğü'nün Fomara Binası'nın 50 metre yakınındaki kaldırımın üzerinde korkuluklara asılı olan hediye paketi, bomba paniğine neden oldu. Bomba imha uzmanı tarafından kontrollü olarak patlatılan şüpheli paketin içinden 2 kol saati çıktı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Fomara Binası'nın 50 metre altında bulunan Fevzi Çakmak Caddesi üzerindeki demir korkuluklara asılı bırakılmış hediye paketi emniyeti alarma geçirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi ve bomba imha uzmanı sevk edildi. Kent Meydanı- Fomara Caddsi araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Bomba imha uzmanı özel kıyafetini giyerek, hediye paketine fünye bağladı. Şüpheli paket kontrollü olarak patlatılırken, patlama sesi korku yarattı.

Hediye paketinin içerisinden ise 2 kol saati çıktı.

Polis ekipleri, hediye paketini bırakan kişiyi araştırıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Çantanın patlatılması

Trafiğin kapanması

polis ekipleriden görüntü

Bomba imha uzmanından görüntü

Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ / BURSA, () -

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Kocaeli'de sosyal medyadan PKK propagandasına 4 gözaltı

KOCAELİ'de, sosyal medya üzerinden bölücü terör örgütünün propagandasını yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri sosyal medyadaki paylaşımlarıyla terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları iddiası edilen 4 kişiyi gözaltına alındı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından Çağlar Y., Hayal T., Benazir K. ve Seyfettin A. bugün Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-4 kişinin polis eşliğinde getirilmesi

Haber: İZMİT(Kocaeli), () -

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Kapıkule'de 24 kilometre TIR kuyruğu

EDİRNE'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı’nda TIR kuyruğu 24, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda ise 9 kilometreye ulaştı.

Avrupa ülkelerine gitmek için ihraç yükleriyle yola çıkan TIR'lar, Kapıkule ve Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda uzun kuyruklar oluşturmayı sürdürüyor. Son üç gün içinde TIR kuyrukları Kapıkule Sınır Kapısı'nda 24, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda ise 9 kilometreye ulaştı. Uzun kuyruklar sırasında polis ekipleri de olası sıra ihlallerine karşı önlem aldı. Yetkililer, kuyruğun Bulgaristan'daki yoğun kar yağışı nedeniyle, TIR geçişlerine aralıklarla izin vermesinden kaynaklandığını söyledi.

Saatlerce kuyrukta beklemek zorunda kalan TIR sürücüleri Kapıkule yolu üzerinde yiyecek ve diğer ihtiyaçlarını giderecek tesislerin olmadığını ve zor durumda kaldıklarını dile getirdi. Almanya'ya giden Ali Oğuz, kendi imkanlarıyla hazırladıkları yiyeceklerle karınlarını doyurduklarını belirterek, "Kuyruğa dün 19 kilometreden girdim. Burada neden beklediğimizi bilmiyoruz. Bulgaristan’ın yolları kapalı olduğunu söylüyorlar. Bulgaristan tarafındaki arkadaşlarımızı arıyoruz, yollar açık diyor. Biz neden beklediğimizi bilmiyoruz" dedi.

Diğer TIR sürücüsü Onur Kazan ise Bulgaristan sınır geçişlerini ağırdan almasına sitem etti. Sürücüler, günlerce bekledikleri kuyruk nedeniyle ihraç yüklerini zamanında teslim edemedikleri zaman firmaların sıkıntıya girdiğini anlattı.

Görüntü Dökümü:

Polis TIR araçlarını sollama karşı sıraya sokması

TIR'lardan genel

Araç içinden TIR kuyruğu

TIR kuyruğu detay

Sürücüler yemek yapması

Yemek yemeleri

Sürücüler ile röp.

Yemek sofralarından detay

Yukardan TIR kuyruğu

Muhabir Ali Can Zeray anons

Polis anons ile sürücüyü uyarması

Türkiye tabelası

Kapıkule Sınır Kapısı Tabelası



Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,()

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İzmir'de CHP'den başkanlık sistemine 'taht ve taçlı' protesto

TBMM'deki Anayasa değişikliği teklifi görüşülürken, CHP'liler İzmir'de 'Türk tipi başkanlık' sistemini başında tacıyla tahta oturan bir kişiyle sembolize ederek eleştirdi.

CHP Konak İlçe örgütü üyeleri, tartışılan başkanlık sistemini eleştirmek için Kemeraltı Çarşısı girişinde ilginç bir gösteri düzenledi. Yasama, yürütme, yargı ve medyayı temsil eden dört partili 'Türk tipi başkanlık' sistemini sembolize eden, başında tacıyla tahta kurulan kişiyi omuzlara aldı. Yasama, yürütme ve yargının tek elde toplanmasını gösteren bu durumla ilgili de üzerinde 'Kuvvetler birliği, sıkı tutun! Düşebilirim' pankartı açıldı. Meydandaki diğer partililer de 'Bu sisteme hayır' dövizleri taşıdı.

CHP Konak İlçe Başkanı Mehmet Şakir Başak, burada yaptığı açıklamada,'başkanlık sistemi' gelirse demokratik rejimin sona ereceği ve otoriter bir rejimin kurulacağı görüşünü savundu. Başak, "Hiçbir vatandaşın can, mal ve hukuk güvenliği kalmaz. Yönetimi denetleyecek hiçbir güç kalmaz. Bir kişi hem hükümet, hem Meclis, hem mahkeme olur. Yasama, yürütme ve yargı tek elde olur. Yetkisiz aciz ve sembolik bir Meclis ortay çıkar. Meclis'i mezara, demokrasiyi tarihe gömeriz" dedi.

Görüntü Dökümü

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-FOTOĞRAFLI

Haber: Utku BOLULU / İZMİR, () -

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CHP’li Atıcı esrarengiz kazının peşini bırakmıyor

CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, Mersin'in Tarsus İlçesi'nde bir evin bahçesinde yaklaşık 2 aydır süren, esrarengiz kazıyla ilgili, bu kez Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı'nın yanıtlaması için TBMM'ne soru önergesi verdi.

Tarsus'un 82 Evler Mahallesi'nde bir evin bahçesinde devam eden esrarengiz kazı çalışması ile ilgili bölgede inceleme yapmak ve mahallede oturan vatandaşların sorunlarını dinlemek isteyen CHP'li Aytuğ Atıcı, kazı alanına alınmadı. Bu nedenle Başbakan Binali Yıldırım'ın yanıtlaması için TBMM'ne sorgu önergesi veren Atıcı, bu kez Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı'nın yanıtlaması için soru önergesi verdi.

Mahallelinin tedirginliğinin ortadan kaldırılması ve kamuoyunun konu ile ilgili aydınlatılmasını isteyen Atıcı, şu sorulara yanıt istedi: "Mersin Tarsus ilçesi 82 Evler Mahallesinde, özel harekât polislerince bir tehlikeden korunacak kadar önemli olan, bölge milletvekili dahil herkesten gizlenen kazı çalışması Bakanlığınızın bilgisi ve yetkisi dahilinde mi yapılmaktadır? Buradaki kazı alanı neden üst düzeyde bir koruma altında yapılmaktadır? Yaklaşık 2 aydır devam eden kazı çalışmalarında hangi tarihi eserler çıkarılmıştır? Bu eserler şu an nerede korunmaktadır? Bu gizli kazı çalışması ne zaman tamamlanacaktır? Bu konuda kamuoyuna ne zaman doyurucu ve gerçek bilgi verilecektir?, Daha önce aynı yerde yapılan kaçak kazılarda hangi tarihi eserlerin çıkarıldığı konusunda bir bilgi var mıdır? Kaçak kazılarla çıkarılan ve halkımıza ait olan eserlerden geri alınanlar var mıdır?"

Görüntü Dökümü

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(ARŞİV)

-kazı yapılan yerin uzaktan çekilen görüntüleri

Haber: MERSİN, () -

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Rize’de asma köprü, duble yol inşaatının üzerinde kaldı

RİZE’de merkeze bağlı Akarsu Köyü’nde, Taşlıdere deresi üzerinde bulunan 60 metre uzunluğundaki asma köprü, yenisinin yapılması konusunda anlaşma sağlanamaması üzerine yapımı devam eden duble yol inşaatının üzerinde kaldı. Köprünün kaldırılmasına müsaade etmeyen ve yenisinin yapılması için kendilerine söz verilmesini bekleyen köylüler köprüde nöbet tutmaya başladı.

Rize - Güneysu arasında duble karayolu inşaatı nedeniyle Akarsu Köyü’nde yol genişletme ve istinat duvarı yapımına başlandı. Taşlıdere üzerinde bulunan 60 metre uzunluğundaki 55 yıllık asma köprü de, yol yapımı nedeniyle karayolları ekiplerince kaldırmak istendi. Ancak Akarsu Köyü sakinleri, derenin diğer tarafındaki yola ve iş yerlerine ulaştıkları köprünün kaldırılmasına karşı çıktı, yenisinin yapılması sözü verilinceye kadar köprüyü yıktırmama kararı aldı. Karayolları ile köylüler arasında yenisinin yapılması konusunda anlaşma sağlanamayınca asma köprü, yapımı devam eden duble yol inşaatının üzerinde kaldı.

"YENİSİ YAPILMADAN YIKTIRMAYACAĞIZ"

Akarsu Köyü Muhtarı Bayram Dinç, yol inşaatı nedeniyle daha önce başka bir asma köprünün kaldırıldığını hatırlattı, şimdi duble yol üzerinde kalan ikinci köprünün de kaldırılmak istendiğini belirterek, "DSİ ve Karayollarına başvurduk, köprü yapılmasını istedik. Söz verdiler ama aradan 1.5 yıl geçmesine rağman yapılmadı. Yol inşaatı bitiyor. Asma köprü duble yol üzerinde kaldı. Devlet yol yaparken vatandaşın ihtiyacı olan köprüyü de yapmalı. Bu yol Cumhurbaşkanımızın ilçesine giden yoldur. Buraya yeni bir asma köprü istiyoruz. Köprü yapılmadan bunu yıktırmayacağızö dedi, köprü üzerinde nöbet tutmaya başladıklarını söyledi. Akarsu Köyü sakinlerinden Mehmet Topçu da, köprünün kendileri için büyük ihtiyaç olduğunu belirterek, yenisinin yapılmasını beklediklerini dile getirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Asma köprü detayları

Duble yol detayları

Muhtar Bayram Dinç ile röp.

Akarsu köylüleri ile röp.

Haber-Kamera:Muhammet KAÇAR RİZE- ()

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Engelli oğlunun yeniden cezaevine girmemesi için yardım istedi

MANİSA'da, işlediği suçlar nedeniyle verilen 2 yıl 2 ay hapis cezası 15 bin 500 lira paraya çevrilen bedensel engelli 36 yaşındaki Selim Koşapınar, bu cezayı ödeyemeyince, cezaevine girdi. İşçi emeklisi 71 yaşındaki Cevat Koşapınar, 6 bin lira borç bulup cezanın bir kısmını ödeyince, tahliyesini sağladığı oğlunun kalan 9 bin 500 liranın bir ay içinde ödenmemesi halinde tekrar cezaevine gireceğini belirterek hayırseverlerden destek istedi.

Omurilik felçlisi olan ve yüzde 95 engelli raporu bulunan Selim Koşapınar 2011 yılı Aralık ayında, Şehzadeler İlçesi, Adnan Menderes Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinin arkasında, kız arkadaşı ile buluştu. Bu sırada kız arkadaşının ailesi de yanlarına gelince, gerginlik yaşandı. Olay anında paniğe kapılan Koşapınar, yanında taşıdığı kurusıkı tabancayla havaya ateş etti.

Kız arkadaşının ailesinin şikayeti üzerine, Koşapınar hakkında, hürriyeti yoksun bırakma, cinsel istismar, ateşli silahla havaya ateş açma ve fiziksel şiddet suçlarından Manisa 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Koşapınar'a, 26 ay hapis cezası verildi. Mahkeme, olayda kimsenin zarar görmemesi nedeniyle Koşapınar'a verilen hapis cezasını, toplam 15 bin 500 TL paraya çevirdi.

YAKALANIP TUTUKLANDI

Engelli olan Koşapınar, mahkemenin verdiği para cezasını ödeyemeyince hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Polis, Koşapınar'ı dün yakalayıp, adliyeye sevk etti. Tutuklanan Koşapınar, Manisa Cezaevi'ne gönderildi.

BABASI YARDIM İSTEDİ

Oğlu cezaevine girince emekli işçi Cevat Koşapınar, bir çözüm yolu aramaya başladı. Çevresinden borç alarak 6 bin lira toplayan baba Koşapınar, bu sabah ödeme yaparak oğlunun tahliye edilmesini sağladı. Oğlunu tekrar cezaevine girmemesi için 9 bin 500 liraya daha ihtiyacı olduğunu belirten Koşapınar, "Emekli maaşımla bunu karşılamam mümkün değil. Başka da bir gelirim yok. 15 yıldır güç şartlar altında yaşamımızı sürdürüyoruz. Artık, bundan sonra daha fazla sıkıntı çekmek istemiyorum. Tek derdim oğlumu cezaevine girmemesi. Cezaevi koşulları felçi bir kişiye uygun değil. Öğrendiğime göre, dün oğlumu yemeğe diğer mahkumlar, kucaklarında götürmüş. Kalan parayı da kapatıp, oğlumun tekrar cezaevine girmemesi için başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm yetkililer ve hayırseverlerden destek bekliyorum" dedi. Koşapınar'ın, 9 bin 500 lira para cezasını bir ay içinde ödeyememesi halinde tekrar cezaevine gireceği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Engelli Selim Koşapınar ile akülü tekerlekli sandalyesinde görüntüsü

-Baba Cevat Koşapınar ile röp.

-Adliyeden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ersan ERDOĞAN/MANİSA, ()

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Abant'ta kar keyfi

BOLU'nun doğa harikalarından Abant Tabiat Parkı'da tatilciler, göl çevresinde yürüyüp, faytonlarla gezerek doğa ile bütünleşen beyaz güzelliğin keyfini çıkardı.

Kar kalınlığının yaklaşık 1 metreye ulaştığı Abant, tatilcilerin ilgi odağı oldu. Tabiat parkındaki otellerde konaklayan tatilciler, soğuk havaya rağmen göl çevresinde kar üzerinde yürüyüşe çıktı, kar topu oynadı. Tatilciler, buz tutan göl kıyısındaki iskelelerde eşsiz manzara eşliğinde selfie çekti. Bazı tatilciler de faytonlarla göl turu atıp kar ve doğanın kefyini çıkardı. Tatilciler Abant'ın doğasına hayran kaldıklarını söyledi. Abant'ta yaz kış tatilcileri ata bindirerek geçimlerini sağlayan köylüler ise kış aylarında işlerin azaldığını, insanların soğuk nedeniyle ata binmeyi tercih etmediğini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kar topu oynayanlar

-Abant manzaları

-Röportajlar

-At binenler

-Ziyaretçilerin Abant'ta gezmesi

-Detaylar

Haber-Kamera: Mutlu YUCA-Murat KÜÇÜK/BOLU, ()

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Mersin'de kar keyfi

MERSİN’de Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından Torosların eteğinden kent merkezine getirilen kar 7’nden 70’e herkesin eğlencesi oldu.

Büyükşehir Belediyesi kentin yüksek kesimlerinden merkez Yenişehir İlçesi’nde bulunan Hüseyin Polat Özel Eğitim Uygulama Merkezi’ne 2 kamyon, kent merkezi olarak bilinen Akdeniz İlçesi Çankaya Mahallesi Atatürk Caddesi’ndeki hizmet binası civarına da 5 kamyon kar getirdi. Araçların karı dökmesinin ardından engelliler öğretmenleri eşlinden gönüllerince eğlendi. Kardan adam yapan engelliler bununla kalmayıp aynı zamanda da kartopu oynamanın keyfini çıkarttı.

Kent merkezinde ise belediye hizmet binasının bulunduğu Atatürk Caddesi’ndeki kar da 7’nden 70’e herkesin eğlencesi oldu. Olası yaralamalara karşı bir ambulansında hazır bekletilen eğlence sırasında özellikle gençler karın tadını çıkarttı. Yetişkinlerinde de dahil olduğu eğlence sırasında birbirlerine kartopu adan gençler, kardan adam yapmayı da ihmal etmedi. Eğlence sırasında küçük yaralanmalarda yaşanırken yaklaşık 15 dereceyi bulan bahardan kalma güneşli havada kar kısa sürede eridi.

Görüntü Dökümü

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- Kamyonlar kar dökerken

- Engelliler karla oynarken

- Engelliler kardan adam yaparken

- Şehir merkezine araçlar kar dökerken

- Karda oynayanlar

- Kar topu atanlar

- Karın döküldüğü alanın yüksekten görüntüsü

- Karda fotoğraf çekerken

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mustafa ERCAN/MERSİN, ()

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Niğde'de koyunlar ölü yavru dünyaya getirdi

NİĞDE'nin Bor İlçesi'ne bağlı Bayat Köyü'nde Serdar Kılıç'a ait koyunlar ölü doğum yaptı. Yaklaşık 500 yavrunun ölü olarak doğduğunu belirten Kılıç, yapılan incelemede herhangi bir hastalığa rastlanmadığını söyledi.

Bayat Köyü'nde 30 yıldır besicilik yapan Serdar Kılıç, son bir ay içinde 500 koyunun ölü doğum yaptığını açıkladı. Zararının 300 bin lira olduğunu belirten Kılıç, yetkililerden yardım istedi. Yapılan tahlil ve incelemelerde ölüm nedeni olarak bir hastalığın belirlenemediğini anlatan Kılıç, "Hala bu olayın neden kaynaklandığını bulamadık. Yani bir çözüm bulunamadı. Ortada muhakkak bir şey vardır. Bir değil, iki değil, tam 500 tane kuzu ölü doğdu. Bunda muhakkak bir şey vardır. Biz 30 yıldır bu işteyiz. Ve hiç rastlamadığımız bir şey. Benim şu anki zararım 300 bin TL civarında" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Ölü kuzulardan görüntü

- Ahırdaki koyunlardan görüntü

- Hayvan sahibi Serdar Kılıç’ın konuşması

- Anne Gülizar Kılıç'ın konuşması

- Koyunlardan detay görüntüler

Haber-Kamera:Ali KADI/NİĞDE,()

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484'üncü 'Binbir Hatim' duası yapıldı

ERZURUM'u doğal afetlerden korumak için 484 yıl önce başlatılan 'Binbir Hatim' geleneği kapsamında tarihi Ulu Cami'de cuma namazı öncesi hatim duası yapıldı.

Erzurum merkez ve ilçelerindeki camilerde, 16 Aralık 2016'da başlayan Binbir Hatmin duası bugün cuma namazı öncesi Ulu Cami'de gerçekleştirildi. Cemaatin tıklım tıklım doldurduğu Ulu Cami'ye girmeye çalışanlar, izdihama neden oldu. Müftü Vekili Celal Büyük'ün yaptırdığı duaya Vali Seyfettin Azizoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen (AKP) ile yaklaşık 10 bin kişi 'amin' dedi. Vali Seyfettin Azizoğlu, duayı mahfilde dinledi.

Bu yıl 25 bin 453 hatim okunduğunu belirten Müftü Vekili Celal Büyük, "Erzurum'un çok önemli geleneklerinden birisi olan Binbir Hatim geleneğimizi Cuma namazı öncesinde dua ile bitirdik. Bu sene 26 bine yakın hatim okundu. Bunların 192'sini cezaevinde yatanlar okudu. Binbir hatim duasını yaptık. Allah nasip ederse önümüzdeki senelerde de devam edeceğiz. İnşallah bu okuduğumuz hatimler özellikle şehrimiz olan Erzurum'u bela ve musibetten muhafaza anlamında da önemlidir. Binbir hatim okuyan bütün kardeşlerimizden Allah razı olsun. Allah kabul eylesin" diye konuştu.

'PİR ALİ BABA BAŞLATMIŞ'

Erzurum merkeze bağlı Dutçu Köyü'nde ikamet eden Pir Ali Baba "Eğer her yıl 1001 hatim okursanız Allah bu memleketi özellikle zelzeleden (depremden) korur" diyerek geleneği başlatır. Pir Ali Baba ayrıca, sahibi bulunduğu 8 köyden 4'ünün gelirinin tamamını 1001 hatmin okunması için vakfeder. Birinci Dünya Savaşı yıllarına kadar süren 1001 hatim geleneğinde zaman zaman aksamalar olur. Erzurum'da babasının ölümü üzerine 26 yaşında Müftü olan Muhammet Sadık Solakzade (1882- 1960) ile birlikte hiç aksatılmadan hatim okunur.

Erzurum'da yaklaşık 500 yıllık bir gelenek olan ve 'Pir Ali Baba' tarafından başlatılan '1001 Hatim' geleneği kapsamında Cuma namazı öncesinde hatim duası yapıldı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber: ERZURUM, () -

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Bolu'da 'ByLock' kullandığı iddia edilen avukat tutuklandı

BOLU'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün haberleşme programı 'ByLock' kullandığı iddiasıyla gözaltına altına alınan avukat Özgür B., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Bolu Barosu avukatlarından Özgür B., İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alındı. Özgür B., Emniyet'teki işlemleri ardından adliyeye sevk edildi. Örgütün gizli haberleşme programı Bylock kullandığı iddia edilen Özgür B., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. Avukat Özgür B., daha önce avukatlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Haber: Mutlu YUCA/BOLU, () -

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