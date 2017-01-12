DHA YURT BÜLTENİ-7

1)KOCAELİ'DE DEAŞ OPERASYONU: 10 ÇEÇEN UYRUKLU GÖZALTINDA

KOCAELİ'nin Körfez İlçesi'nde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlenirken, Çeçen uyruklu kişilerin gözaltına alındığı öğrenildi.Bu sabah saatlerinde, Körfez İlimtepe Mahallesi'nde bulunan toplu konutlarda oturan isimleri belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Jandarmanın operasyonuna polis de destek verirken, Çeçen uyruklu 10 kişi gözaltına alındı. Çeçen uyruklu kişilerin terör örgütü DEAŞ ile bağlantılarının olduğu iddia edilirken, soruşturma devam ediyor.



KÖRFEZ (Kocaeli), () -



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2)HDP'Lİ YÜKSEKDAĞ'A MÜEBBET HAPİS İSTEMİ İLE DAVA AÇILDI



HDP Eş Genel Başkanı ve Van Milletvekili Figen Yüksekdağ hakkında, 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak' ve 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle Van 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Yüksekdağ, hakkında Diyarbakır'da açılan bir soruşturma nedeniyle tutuklu bulunuyor. Van Cumhuriyet Başsavcılığı, Anayasa değişikliği kapsamında dokunulmazlığı kaldırılan HDP Eş Genel Başkanı Yüksekdağ'ın 11 Nisan 2015, 30 Aralık 2015 ve 5 Mart 2016 tarihlerinde yaptığı konuşmalarla ilgili yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Hazırlanan iddianame Van 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Yüksekdağ hakkında 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak' ve 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 7,5 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Konuşmaların içeriği nedeniyle Yalova Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan şikayetler üzerine soruşturma başlatıldığının belirtildiği iddianamede, Yüksekdağ'ın sözde 'öz yönetim' taleplerine ilişkin ifadelere de yer aldı. İddianamede, Yüksekdağ'ın terör örgütü PKK/KCK yöneticilerinin sıklıkla dile getirdiği sözde 'öz yönetimi' milletvekili sıfatı ile kendi durumuna göre gerçekleştirmeyi amaçladığı ve mitingde konuşma yaparak eyleme geçtiği vurgulandı.



İddianemede, "Özellikle terör örgütünün Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde, terör örgütüne müzahir olmayan şahıslara, gruplara ve siyasilere yönelik yoğun şekilde baskı uygulanacağı, ülkemizin batı ve doğu bölgeleri arasında sosyal çatışma zemininin yaşanabileceği ve göç alan bölgelerde bu çatışmaların daha kritik boyutlara ulaşabileceği aşikardır. 'Demokratik özerklik-öz yönetim' adı altında kurumsallaştırılan durumun ülkemizin mevcut anayasal sistemine aykırı olduğu, her alanda devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozacağı ortadadır" denildi.



Yüksekdağ'ın konuşmalarında, PKK/KCK terör örgütünün Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde özerklik ve sonrasında bağımsızlık amaçlarını gerçekleştirmek için çalışma yürüttüğünün belirtildiği iddianamede, "Bu nedenle eyleminin TCK 302/1 madde ve fıkrasındaki suçu oluşturduğu neticesine varılmıştır. Propaganda, izah ettiğimiz devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma suçu açısından da delil niteliğindedir. Çünkü açık bir şekilde 'şehitlerimize verdiğimiz sözü asla ve asla unutmayacağız, başkaldırmış olanlara verdiğimiz sözü asla unutmayacağız' demek suretiyle aynı amaç için çalıştıklarını ikrar etmiş durumdadır" ifadeleri yer aldı.



VAN,()-

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3)KARADENİZ YAYLALARINDA PKK'LILARIN ERZAK DEPOLARI İMHA EDİLDİ



KARADENİZ’de güvenlik güçlerinin başarılı çalışmasıyla, büyük darbe yiyen PKK terör örgütüne yönelik Ordu kırsalında operasyonlar halen devam ederken, teröristlerin geçen yaz yayla evlerinden çalarak ormanlık alanda depolara sakladıkları yiyecek erzaklar ele geçirildi. Bulunan 5 depodaki erzaklar imha edildi. Ordu’nun Mesudiye İlçesi Topçam Bölgesi’nde 31 Temmuz 2016’da 3 askerin şehit olduğu, 2 askerin yaralandığı eylemi gerçekleştirip kaçan 6 kişilik PKK’lı terörist grubu, 30 Eylül 2016’da düzenlenen operasyonla Mesudiye-Koyulhisar sınır bölgesinde etkisiz hale getirildi. Güvenlik güçleri tarafından teröristlerin kimlik tespiti yapılırken, karıştıkları eylemler de tek tek ortaya çıkarıldı. Öldürülen 6 PKK’lı terörist arasında yer alan ‘Mazlum Volkan’ kod adlı Yakup Tokay’ın PKK’nın sözde ‘Karadeniz Açılım Grubu’ lideri olduğu belirlendi. Yakup Tokay’ın 4 Mayıs 2011’de Kastamonu Ilgaz Dağı'nda Başbakanlık miting otobüsüne eskortluk yapan polis aracına yönelik silahlı ve bombalı saldırılar düzenleyen 5 kişilik grubun içinde yer aldığı, çatışmadan yara almadan kaçtığı, Karadeniz’deki tüm saldırıların emrini verdiği, birçok saldırıya da bizzat katıldığı tespit edildi.

6 PKK'LI ORDU KIRSALINDA ÖLDÜRÜLDÜ

Mesudiye kırsalında öldürülen 6 PKK’lının çantasından çıkan örgütsel doküman ve notlar güvenlik güçleri tarafından titizlikle araştırılırken, ele geçirilen silahların da halen kriminal laboratuarında incelendiği belirtildi. İstihbarat raporlarında ise 1998’den itibaren Karadeniz kırsalına açılmaya çalışan PKK’nın sözde ‘Karadeniz Açılım Grubu’ adıyla hareket ettiği, iki gruba ayrılarak yazları bölgede geçirip kış üstlenmesi için Tunceli’ye geri döndüğü yer aldı

2016'DA TUNCELİ'DEN KARADENİZ KIRSALINA 22 PKK'LI TERÖRİST GEÇİŞ YAPTI

Yine istihbarat raporlarına göre 2016 yılında Tunceli üzerinden Karadeniz kırsalına 22 PKK’lı terörist geçiş yaptı. Tamamı ‘Karadeniz Açılım Grubu’ndan olan bu teröristlerden Ordu’da 7, Giresun’da 1, Erzincan’da 3 olmak üzere toplam 11’i etkisiz hale getirilirken 1’i de yaralı ele geçirildi. Karadeniz kırsalındaki 10 kişilik PKK’lı grubun kış üstlenmesi için Tunceli’ye geri dönüp dönmediği henüz bilinmezken, bölgede kış üstlenmesini önlemek amacıyla da güvenlik güçlerinin operasyonları aralıksız devam ediyor.

ÇALDIKLARI ERZAKLAR ELE GEÇİRİLDİ

Ordu Mesudiye kırsalındaki operasyonlara katılan jandarma komandolar ve Özel Harekat Polisleri -15 derece soğukta kara rağmen aralıksız arazi arama tarama faaliyeti gerçekleştirirken, PKK’ya ait ele geçirilen 5 depoyu da imha etti. Depoda bulunan erzakların geçen yıl Ordu kırsalında etkisiz hale getirilen PKK’lı teröristlerin Gölköy ve Mesudiye yaylalarında 20’den fazla evden çaldığı, ormanlık alanda depo ve sığınaklara saklayıp kış üstlenmesi için hazırlık yaptığı ortaya çıktı.

Nedim KOVAN/ORDU, () -

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4)PKK ELE BAŞLARIYLA GÖRÜŞEN FETÖ İMAMI YAKALANDI

FETHULLAHÇI Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) eğitim imamı olarak bilinen ve 2014 yılında Kuzey Irak’ta terör örgütü PKK/KCK elebaşlarıyla görüşme yaparak, iddiaya göre, örgüte sızan polis ve MİT personelinin isim listesini verdiği bildirilen Cemal Bulut, İstanbul’da saklandığı evde yakalandı.Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlar ile Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından derinleştirdikleri FETÖ/PDY soruşturması kapsamında bir operasyon daha düzenledi. Bursa merkezli 7 ilde, Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan ve bünyesinde 8 eğitim kurumu barındıran Yeşilırmak Kehkeşan Eğitim İşletmeleri A.Ş’ye yönelik operasyon kapsamında, eş zamanlı olarak 47 adreste arama yapıldı, 27 kişi gözaltına alındı. Bunlardan 4’ünün, FETÖ örgütünün kriptolu haberleşme programı olan ByLock’u kullandığı tespit edildi.

PKK İLE GÖRÜŞEN FETÖ İMAMI

Aynı operasyon kapsamında FETÖ'nün eğitim imamı olarak bilinen ve Emniyet Genel Müdürlüğü ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından Ocak-Ekim 2014 tarihinde Kuzey Irak’a giderek, PKK/KCK yöneticileri görüştüğü tespit edilen Cemal Bulut İstanbul’da saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı. Örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullandığı belirlenen Cemal Bulut’un terör örgütü elebaşlarıyla Kuzey Irak’ta yaptığı bu görüşmelerde, örgütün içine sızan ve buradan istihbarat gelmesini sağlayan polis ve MİT personelinin isim listesini verdiğini iddia ediliyor. Cemal Bulut’un evinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman da ele geçirildi.

Öte yandan, Yeşilırmak Kehkeşan Eğitim İşletmeleri A.Ş.’ye yönelik operasyon kapsamında, dershane öğrencisi olan D.K.’nin çektiği ve fizik dersinde 17/25 Aralık ile ilgili akıllı tahtada konuşma yapan Fizik öğretmeni A.K. yakalanarak gözaltına alındı.

Fizik Öğretmeni A.K.’nin evinde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 9 adet fişek, 1 dolar, çok sayıda örgütsel doküman ve kitap ele geçirilirken, Fethullah Gülen’in el yazısı ile yazılmış, Ashab’ı Kehf’in sadık köpeğinin ismi olan ‘Kıtmir’ den hareketle, ‘’El yazıları muhterem hocamız, M.Fethullah Gülen’e aittir’’ yazılı tablo ile duvara asılı ‘Neylesin’ isimli 5 kıtadan oluşan şiir dikkat çekti.Gözaltına alınan 27 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere Bursa Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi.

Görüntü Dökümü

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Sınıfta FETÖ'ya ait sinevizyon gösterisinin izlenmesi



A.K.'nin öğrencilerine 17/25 Aralık'ı anlatması

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,()-

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5)HAKKARİ'DE CEZAEVİ KARAKOL KOMUTAN YARDIMCISI FETÖ'DEN GÖZALTINDA

HAKKARİ'de Kapalı Cezaevi Karakol Komutan Yardımcısı olarak görev yapan ve adı açıklanmayan astsubay, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alındı.Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY'ye yönelik başlattığı soruşturma kapsamında, Hakkari Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'nda Karakol Komutan Yardımcılığı yapan, adı açıklanmayan bir astsubay gözaltına alındı. Gözaltına alınan astsubayın Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusu sürüyor.

Behçet DALMAZ/HAKKARİ, ()



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6)SOKAK KÖPEKLERİ YARDIM BEKLİYOR

KÜTAHYA'nın Tavşanlı İlçesine bağlı Tepecik Beldesinde boş arazide bulunan yüzlerce sokak köpeği, açlıkla karşı karşıya. Hayvanseverler, bazı yavru köpeklerin açlıktan telef olduğunu belirterek, buraya acil olarak yardım yapılmasını istedi.

Tepecik Beldesinde bir tavuk çiftliği yakınlarındaki boş arazide toplanan sokak köpeklerine Kütahya'nın yanısıra, çeşitli ilerden gelen hayvanseverler yiyecek getiriyor. Tavşanlı İlçesinde yaşayan Hak ve Adalet Partisi (HAP) Hayvan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Necdet Demirat, "Bu bölgede senelerdir sokak köpekleri toplanıyor. Burada 3 binin üzeri köpek var. Eskişehir ve İstanbul'dan hayvansever arkadaşlar gelerek bu havanları beslemeye çalışıyor. Buraya devletin el atması lazım, kulübeler gelmesi şart. Kulübeler gelse bile 3 bin köpeğe nasıl bakacağız? Açlıktan birbirini yiyorlar" diye konuştu.

Eskişehir'den gelen hayvanseverlerden Neslihan Ege de, "Eskişehir'den buraya sokak köpekleri için geldik ve gelmeye devam edeceğiz. Lütfen yardım edelim. Buradaki durum gerçekten çok berbat" dedi.

Neslihan Ege ile arkadaşları arazide bulunan 10 yavru köpeği sahiplenerek Eskişehir'e götürdü.

Görüntü dökümü:

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-Sokak köpeklerinin,

-HAP Genel Başkan Yardımcısı Necdet Demirat'ın konuşması,

-Eskişehirli hayvansever Neslihan Ege'nin konuşması,

-Köpeklerin çekilen görüntüleri bulunuyor.)

Haber-Kamera:Tuna İŞLEYEN-TAVŞANLI,(Kütahya),()