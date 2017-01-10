DHA YURT BÜLTENİ-7

1)FIRAT KALKANI HAREKATI ŞEHİDİ BORDO BERELİNİN CENAZESİ ADANA'DA

SURİYE'de Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda geçen 29 Kasım tarihinde irtibat kesilen ve terör örgütü IŞİD unsurlarınca şehit edildiği belirlenen Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Duran Keskin'in cenazesi Adana'ya getirildi. Babası Şaban Keskin'i yaklaşık 4 yıl önce kaybeden ve eşi de kendisi gibi astsubay olan Jandarma Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görevli 28 yaşındaki Duran Keskin'in Adana Havaalanı'ndan alınan cenazesi, merkez Seyhan İlçesi Yeşiloba Mahallesi'nde annesinin yaşadığı eve getirildi. Cenaze beklenirken görevli bir polis memuru Kuran-ı Kerim okuyup dua etti. Türk Bayrakları ile donatılmış sokakta bekleyen vatandaşlar, şehidi dualarla karşıladı. Şehidin, kendisi gibi Astsubay olan eşi Gökçe Keskin, annesi Elife Keskin, kız kardeşi yakınları Türk Bayrağı'na sarılı tabutunu okşadı. Oğlunun bayrağa sarılı tabutunu koklayan anne Elife Keskin, "Yavrumun kokusu geliyor" diye gözyaşı döktü.







Meslektaşlarının kolları arasında cenaze aracının başına gelen Astsubay Gökçe Keskin de metanetli görünmeye çalıştı.

Görüntü Dökümü







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- Türk bayrakları asılı şehit evinin görüntüsü







- Çevik kuvvet polisinin Kur-an okuması







- Şehit cezanesinin konvoyla getirilmesi







- Şehit yakınlarının görüntüsü







- Şehit yakınının tabuta sarılması







- Şehit annesinin askere 'tabutu açın bakacağım' demesi







- 'Ben doyamadım yüzüne bakacağım' diyerek ağlaması







- Tabutu koklaması







- 'Hani döneceğim demiştin böyle döndün' diyerek ağlaması







- Helallik alınması







- 'Ne babasını göreceğim ne oğlunu göreceğim. İkisi de gitti.' diyerek sinir krizi geçiren şehit yakını















- Şehidin sağlık fotoğrafları

SÜRE: 03'45" BOYUT: 420 MB

Haber:Fatih KARAÇALI-Kamera:Akif ÖZDEMİR/ADANA,()

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2)BUZDA KAYIP OTOMOBİLİN ALTINDA KALAN KADIN KONUŞTU: HALEN ŞOKUN ETKİSİNDEYİM

ESKİŞEHİR'de buzda kayıp yere düşen ve arkasından gelen kamyonetin altında kalarak ölümden dönen 41 yaşındaki evli 3 çocuk annesi Bilge Yıldız, olayın şokunu halen atlatamadığını söyledi. Olay geçen cumartesi sabahı Huzur Mahallesi Sevinç Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan bir marketin güvenlik kamerasının saniye saniye kaydettiği olayda Bilge Yıldız karla kaplı yolda yürürken aniden buzda kayıp yere düşüyor. Arkadan gelen bir kamyonet de düşen Bilge Yıldız'ı altına alıp metrelerce sürüklüyor. Yıldız vatandaşların yardımı ile kamyonet altından çıkarıldı.







Olayın şokunu halen üzerinden atamadığını söyleyen Bilge Yıldız, olay günü evden markete alış veriş için çıktığını söyledi. Yokuş aşağı yürüdüğünü belirten Yıldız yaşadığı olayı şöyle anlattı: "Gayet iyi adımlarla yukarıdan aşağıya doğru yürüyordum. Bana çarpan aracı yukarıda yalpalarken görmüştüm. Yavaş yavaş yürüyordum. Birden çok ağır bir şekilde siren sesiyle arkamı dönmeye kalmadan dengemi kaybedip düştüm. Sonra arabanın hızla üstüme doğru geldiğini fark ettim. Kendimi artık bıraktım. Yapacak bir şeyim yoktu. Ne olacaksa olsun dedim. Düz düştüğüm halde, yüzüstü karşımda esnaflar herkes bana bakıyordu. 'Kurtarın beni' çığlıklarını attım. Ondan sonrasını hatırlamıyorum. Bir panik hali. Sonra ben aklımda market olduğu için ısrar etiler o kişiler hastaneye bırakalım dediler. Ben olayı bilmediğim için, görüntüleri izleyince daha kötü oldum. Gittim markete alışverişimi yaptım, beni yukarı kadar bıraktılar, evimin olduğu semte kadar bıraktılar. Akşama doğru ağrılarım fazlalaşınca hastaneye gittik. O an 3 tane çoğum olduğunu söyledim. Şuan çocuklarımın yüzüne bakınca Allah'a binlerce kez şükrediyorum. O arabanı altından sağ da çıkamayabilirdim. Yetkililer ve o kişilerin de artık sesimi duymasını istiyorum. Şuan halen şokun içerisindeyim. O anda birkaç yerimde yaralar meydana geldi. Sırt üstü düşünce araba beni altına alıp, tekerleğinin kafamı kurtardığını söylüyorlar. Ben tabi orasını hatırlamıyorum. Sadece bir an nefessiz kaldığımı hissettim. Bana bakanlara 3 tane çocuğumun olduğunu söyleyerek, 'ne olursunuz kurtarın beni' dedim. Sağ olsun buradaki esnaf arkadaşlar, çevreden koşan insanlar sayesinde kurtuldum. Onlara binlerce kere teşekkür ediyorum. Hayatım bu şekilde bir mucize. Orada yolun ortasında değildim. Kaçacak bir yerim hiç yoktu. Araba beni yukarıdan sürükleyince, orada duran kar yığınının beni kurtardığını söylüyorlar. Ben tabi izledikçe yeni yeni şeyler görüyorum, daha sonrasını hatırlamıyorum zaten. Şikayetçi olmadım. Onlar mutlaka izlediler, üstü kapalı kalsın istemiyorum. Çocuklarım bu konuda bana çok kızıyorlar. Ben aslında bana kalsa eşime bile söylemeyecektim. O anda nasıl bir psikolojiye girdim bilmiyorum. Olay yerini gördükçe hala korkuyorum. Çocuklarım için büyük ihtimal şikayetçi olacağım. "

Bu arada, olayın meydana geldiği Sevinç Caddesi'nde belediye ekiplerinin yoğun bir şekilde kar temizleme çalışması yaptıkları dikkat çekti. Vatandaşlar, Bilge Yıldız'ın aracın altında kalması olayından sonra belediye yetkililerin buraya iş makinalarını gönderdiklerini söyledi.

Görüntü dökümü:















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-Bilge Yıldız'ın olay yerinde yaşadığı olayı anlatması,















-Belediye araçlarını kar temizleme çalışması yapması,















-Bilge Yıldız'ın düştüğü yerde yürümesi ve olayı anlatmasından çekilen görüntüler bulunuyor.)

Haber-Kamera.Eyüp KELEBEK-ESKİŞEHİR,()

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3)İKİZLERDEN GERİYE YAPTIKLARI KARDAN ADAM VE TERLİKLER KALDI















BURSA’da dün 3 yaşındaki ikiz kızlarını öldürüp daha sonra eşi Mustafa Kahraman'a, 'hakkını helal et' yazılı SMS attıktan sonra intihar eden 24 yaşındaki Zahide Kahraman ve çocukları, Balıkesir'in Dursunbey İlçesi'nde toprağa verilecek. Henüz 3 yaşında ölen ikizlerden geriye dün öğle saatlerinde evlerinin bahçesinde yaptıkları kardan adam ve giydikleri aynı renk terlikler kaldı.















Kentin İhsaniye Mahallesi Sakarya Sokak’ta oturan Zahide Kahraman dün öğleden sonra iddiaya göre, ikiz kızları Şengül Eslem ve Erçin'i evlerinin oturma odasındaki doğalgaz sobasını açarak zehirledikten sonra, eşi Mustafa Kahraman'a cep telefonundan 'hakkını helal et' mesajı gönderdi, ardından yatak odasında kendini iple asarak yaşamına son verdi. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü sürerken, ikiz kızlar Şengül Eslem ve Erçin'in dün öğle saatine kadar evlerinin bahçesinde kardan adam yaptıkları sonra evlerine girdikleri belirlendi.

MESAJI ALINCA EVE GELDİ KORKUNÇ TABLO İLE KARŞILAŞTI

Çekirge Devlet Hastanesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışırken eşinin gönderdiği 'hakkını helal et' yazılı mesajı alınca taksi tutup evine gelen Mustafa Kahraman eşi ve ikiz kızlarının cesediyle karşılaştı.

İkiz kızlarına düşkünlüğüyle bilinen ve isimlerini kollarına yazan Mustafa Kahraman olayın şokunu uzun süre üzerinden atamadı. Kahraman'ı yakınları güçlükle sakinleştirmeye çalıştı.

ÇİZGİ FİLM SEYREDERKEN ÖLMÜŞLER

İntihar eden ve cesedi yasak odası tavanına asılı bulunan Zahide Kahraman'ın, intihar etmeden önce zehirlediği ikiz kızların cansız bedenleri de oturma odasında aynı koltukta bulundu. İkizler Şengül Eslem ve Erçin'i televizyonda çizgi film izlerken öldükleri belirlendi.

Bunalıma giren Zahide Kahraman'ın yaşamına son vermeden önce kızlarını doğalgaz ile öldürdüğü belirtilirken, savcılık yastıkla boğma ihtimalini de araştırıyor. Ölmeden önce eşi ile fotoğraflarının tümünü ve evlilik cüzdanını yırtan Zahide Kahraman ile ikizlerin cenazeleri, Bursa Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından bugün toprağa verilmek üzere Balıkesir'in Dursunbey ilçesine götürüldü.

ERKEKLE YAZIŞMA İDDİASI

Polis, ikiz kızlarını zehirledikten sonra intihar eden Zahide Kahraman'ın cep telefonuna el koydu. Zahide Kahraman'ın bir süre önce S.Ç. isimli erkek arkadaşı ile telefonda mesajlaştığı, bunu gören Mustafa Kahraman'ın kendisine kızdığı ve S.Ç.'yi dövdüğü öne sürüldü. Aralarında anlaşmazlık nedeniyle Zahide Kahraman'ın evi terk ettiği ve 5 gün sonra eşiyle barışıp yeniden bir araya geldikleri iddia edildi.

Görüntü dökümü















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-Evin önünden görüntü















-Röportaj















-Cenazelerin çıkartılması















-Anne ve çocukların fotoğrafları

Berktuğ ÖNCÜ /Faruk KAHRAMAN/BURSA, () -

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"İZMİR'DE KAR ETKİLİ OLDU" EK















4)TRAFİK KONTROLLÜ SAĞLANIYOR

İZMİR'de gece yarısından itibaren kar yağışının etkili olduğu bölgelerde İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları ekipleri çalışmalarını sürdürürken, İzmir Manisa Karayolu'nda trafik kontrollü olarak sağlanıyor. Bornova çıkışında uygulama yapan trafik polisleri, zincirsiz araçların geçişine izin vermedi. Ayrıca devam eden kar yağışı nedeniyle kar küreme araçları karayolunda aralıksız çalışma yapıyor. Bazı İzmirliler ise karın tadını çıkarttı. Bazı sürücüler araçlarını yol kenarına çekip kar topu oynadı, bazıları ise 'Kaçış Rampası' olarak kullanılan yolu 'Kayak Rampası' gibi kullanıp kaymaya çalıştı.

Görüntü Dökümü















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-Trafik kontrolünden görüntü















-Manisa- İzmir Karayolu'ndan görüntü















-Kar topu oynayanlar















-Kaçır Rampası'nda kayanlar















-Karayolları ekiplerinin çalışmaları















-Genel ve detay görüntü















(Haber: Tufan HAMARAT, Timur TARLIĞ, Kamera: Tufan HAMARAT / İZMİR, )

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Antalya'da kar nedeniyle yollar kapandı(EK)















5)İBRADI'DA OKULLAR TATİL

İbradı İlçe merkezinde kar yağışı etkisini sürdürürken, kar kalınlığı 20 santimi buldu. İbradı Belediyesi karla mücadele ekipleri bölgede aralıksız çalışmalarını sürdürürken, ilçe genelinde öğleden sonra ilk ve orta dereceli okullarla taşımalı eğitim veren okullarda eğitime ara verildi.















Antalya- Korkuteli karayolunda kar yağışı nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı. Sürücüler ilerleyebilmek için araçlarını yol kenarına durdurarak, zincir taktı. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler ise Antalya'ya geri döndü. Bazı vatandaşlar da karayolu kenarında araçlarıyla getirdikleri zincirlerin satışını yaptı. Karayolları ve belediye ekipleri Korkuteli- Antalya karayolunu trafiğe açmak için çalışma sürdürüyor.















Kaş'ta şiddetli yağış ve fırtına uyarısı nedeniyle ilçe genelinde tüm okullarda kaymakamlık kararıyla eğitim öğretime bugün ara verildi.

Bülent ÜLKER- Ahmet ACAR/İBRADI- KAŞ (Antalya), ()

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6)ERZİNCAN'DA 8 KİŞİ SOBADAN ZEHİRLENDİ

ERZİNCAN'da ısınmak için yaktıkları sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen iki ayrı aileden 8 kişi hastaneye kaldırıldı.















İlk olay sabah saatlerinde Tercan ilçesi Mercan Beldesi Bağpınar Köyü'nde meydana geldi. T.T eşi Z.T. ve kızı Y.T yaktıkları sobadan sızan gaz nedeniyle baş dönmesi ve mide bulantısı belirtileri yaşayınca, durumu 112 acil servisine bildirdi. Aile üyeleri ambulansla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan muayyenin ardından sağlık durumları iyi olan aile üyeleri taburcu edildi.















Öte yandan sabah saatlerinde ikinci zehirlenme olayı Kazımkarabekir Mahallesi'nde yaşandı. E. T. ait evde eşi H.T, ve 3 çocuğu sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan ailenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü















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-Acil Servisin dış görüntüsü















(Haber-Kamera: Çoşkun MENEK / ERZİNCA, ()

Süre: 44 Sn. 45 MB)

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7)BALIKESİR'DE 208 KIRSAL MAHALLE YOLU KAPALI

BALIKESİR'de bugün 08.30'da başlayan yoğun kar yağışı şiddetini arttırarak devam ediyor. Kentte 208 kırsal mahalle yolunun kapalı olduğu açıklandı.















Balıkesir Acil Afet Durum Müdürlüğü'nden (AFAD) yapılan açıklamada, kar yağışının akşam saatlerine kadar süreceği, gece aralıklarla devam edeceği, çarşamba ve perşembe günlerinde karla karışık yağmura dönüşeceği belirtildi. Balıkesir'i Çanakkale, Bursa ve Manisa'ya bağlayan karayolları ile ilçeleri Balıkesir'e bağlayan karayollarında herhangi bir sorun yaşanmadığı duyuruldu. Sadece kayan ağır tonajlı araçlar nedeniyle, kısa süreli sıkıntılar görüldüğü belirtildi. Zincirsiz ve kar lastiği olmayan araçların, kentte yola çıkmasına izin verilmezken, Balya'da 10, Bandırma'da 35, Dursunbey'de 8, Erdek'te 21, Gönen'de 49, Manyas'ta 42, Marmara'da 6, Sındırgı'da 5, Susurluk'ta, 32 olmak üzere toplam 208 kırsal mahalle yolu kapalı olduğu, yoğun kar yağışı nedeniyle sayının artabileceği belirtildi.















BALIKESİR VALİSİ 112 ve AFAD'TA İNCELEMELERDE BULUNDU















Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, 112 Acil Çağrı Merkezi ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde incelemelerde bulundu. 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Tamer Eroğlu'ndan bilgi alan Yazıcı, vatandaşlar tarafından yapılan acil başvuruların, görevli personel tarafından yapılan sevk ve koordinesini yerinde izledi. Vali Yazıcı, 112 Acil Çağrı Merkezi'nin hayata geçirilmesiyle, kurumlar arasındaki koordinasyonun hızlı ve etkin bir şekilde temin edileceğini, dolayısıyla olası hadiselere müdahale konusunda ciddi bir zaman ve kaynak tasarrufu sağlanacağını söyledi. Daha sonra Balıkesir Acil Afet Durum Müdürlüğü'ne giden Yazıcı, Müdür Bayram Şahin'den karla mücadele çalışmaları hakkında bilgi aldı. Kuruma ait binaları gezerek incelemelerde bulundu, personelle tanıştı. Kullanılan araç ve gereçleri inceledi.















Acil Afet Durum Müdürü Bayram Şahin, Vali Yazıcı'ya brifing verdi. Her an afete hazır olduklarını aktardı. AFAD ekiplerinin çalışmalarını başarılı bulduğunu ifade eden Yazıcı, "AFAD acil durumlara müdahale, arama-kurtarma ve yardım faaliyetlerinde önde gelen kurumlarımızdan biri. Görevinizi çok önemsiyorum. Hassasiyetle çalıştığınıza inancım tam. Özverili çalışmalarından dolayı kurumumuzun idarecilerine ve personeline teşekkür ediyorum" dedi.

Balıkesir Valiliği'nde yapılan açıklamaya göre; Altıeylül ve Karesi ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullar bugün öğleden sonra 1 günlüğüne tatil edildi.

Görüntü Dökümü















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- Karla kaplı kentten görüntü















- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Hilmi DUYAR / BALIKESİR, ()

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(ÖZEL)















8)DİKKATLİ GÜVENLİKÇİ, İNTİHARA KALKIŞAN GENCİ KURTARDI

GAZİANTEP'te, 15 katlı bir iş merkezinin 14'üncü katına çıkarak intihar etmek isteyen genci, güvenlik kameralarını takip eden iş merkezinin güvenlikçisinin dikkati kurtardı.















Olay, dün akşam saatlerinde İncilipınar Mahallesi'nde bulunan 15 katlı bir iş merkezinde meydana geldi. Güvenlik kameralarını izleyen iş merkezinin güvenlikçisi Bekir Yeniekinci, binaya giren kimliği öğrenilemeyen gencin binanın çatı katına çıkmaya çalıştığını fark etti. Güvenlik görevlisi Yeniekinci, ismi öğrenilemeyen 20'li yaşlardaki gencin binanın çatı katının kapalı olması sonrası 14'üncü kata gelerek pencereye çıktığını fark etti. Bunun üzerine Yeniekinci, asansörle kata çıktı ve pencereden atlamak üzere olan gence sarılarak atlamasını önledi. Yeniekinci'nin bunalıma girerek intihar etmeye çalışan genci kurtardığı görüntüler dakika dakika iş merkezinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntü Dökümü















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- Binaya giren genç















- Gencin pencereye çıkarak intihara kalkışması















- Güvenlik görevlisinin genci kurtarması















- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ahmet ÖZER -GAZİANTEP-)















GÖRÜNTÜ BOYUTU: 226 MB

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