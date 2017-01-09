DHA YURT BÜLTENİ-7

1)KARAKIŞ DOMATES FİYATINI 4'E KATLADI

MERSİN'in Erdemli İlçesi'nde salkım siradaki domatesin fiyatı 2,5-3 TL arasında alıcı bulurken sofralığın ise 2 ile 2,5 lira arasında satılması üretecinin yüzünü güldürüyor.

Çetin kış şartları domates üreticisini sevindiriyor. 20 gün öncesine kadar 70 kuruştan alıcı bulan domatesin fiyatı, hava şartlarının değişmesi ile birlikte bir anda yükseldi. Erdemli Ziraat Odası Başkanı (EZO) Rasim Şahin, yurdu etkisi altına alan kötü hava şartlarının özellikle Doğu Akdeniz Bölgesi'nde sel afeti ile birlikte kendini göstermesinin sebze ve özellikle de domates fiyatlarının yükselmesine yol açtığını söyledi. Yaklaşık 20 gün öncesi örtü altında yetiştirilen domateslerin yeterli alıcısının bulunmaması nedeni ile fiyatının 70 kuruşa kadar düştüğünü belirten Başkan Şahin, "Domatesin fiyatı hava şartları ile birlikte 2,5 liraya kadar yükseldi. Fiyatların yükselmesine en büyük etken ise Mersin bölgesinde yaşanan sel afeti ile soğuk hava, sürekli yağış nedeni ile güneşli havanın olmamasıdır. İklim şartları hasadı da etkiliyor. Normalde geçen yıllarda 1 hafta, 10 günde topladığımız domatesleri aşağı yukarı 20 gün, 1 aylık süre zarfında toplayabiliyoruz. Domates dalında güneş görmediği için bir türlü kızarmıyor bu da piyasada ürünün az olmasına neden oluyor. Domates piyasa arzını karşılayamazken fiyatların yükselmesi, üreticinin de yüzünü güldürüyor" dedi.

Erdemli genelinde örtü altında 20 bin dönüm alanda yaklaşık 200 bin ton domates üretildiğini ifade eden Şahin, son yıllarda normal sofralık domatesin yanında salkım ve çeri domatesin de üretilmeye başladığını belirtti. Yoğun alıcı ve tüketim nedeni ile salkım domates üretimi yapan çiftçilerin hızla arttığını kaydeden Şahin, "Erdemli'de normalde sofralık domates üretimi daha yüksek ancak, salkım domates son yıllarda üretilmeye başlandı. Çünkü Akdeniz Bölgesinin dışındaki bölgelerde yaşayan ve imkânı olan insanlar artık alışveriş için girdiği büyük marketlerde normal domates yerine salkım ve çeri adı verilen küçük domatesleri de aramaya başladı. Salkım domatesin fiyatı halden 3 liraya yakın fiyatlarla satın alınıyor olması üreticinin yüzünün gülmesine neden oluyor. Bu fiyatların ileriki günlerde de devam etmesini bekliyoruz" diye konuştu.

15 yıldır serada domates üretimi yapan Halil Şahin ise bu yıl geleneksel sofralık domates üretimi yerine daha fazla gelir getiren salkım domatesi ürettiğini vurgulayarak "4 dönüm serada normal domates ürettik. Ancak 30 kuruşa sattım. Ne var ki masrafını karşılayamazken ikinci dikim olarak salkım domatesi diktim, üretimde iyi fiyatı da iyi yüzümüz gülüyor" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü



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- Serada domates görüntüsü



- Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin ile röportaj



- Domates hasat edilirken



- Domates kasaları taşınırken



- Domates Üreticisi Halil Şahin ile röportaj



- Halde domates kasaları kamyona yüklenirken

BOYUT:155 MB SÜRE: 04'50"

Haber-Kamera: Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ(Mersin), ()

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2)SAMSUN'DA 60 MAHALLE YOLU KAR NEDENİYLE KAPANDI

SAMSUN'da önceki gece başlayan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Kar kalınlığı yüksek bölgelerde 1 metreye ulaştı. 60 mahalle yolu ile yüksek ilçelerdeki grup yollarının büyük bir çoğunluğu ulaşıma kapandı.



Samsun'da önceki gece başlayan kar yağışı kent merkezi ve ilçelerinde etkili oldu. kar nedeniyle bugün il genelinde eğitime bir gün ara verilirken yüksek bölgelerde kar kalınlığı 1 metreye ulaştı.



60 MAHALLE YOLU İLE GRUP YOLLARI KAPANDI



Terme İlçesi'nde 50 mahalle yolu ve tüm grup yolları, Bafra İlçesi'nde tüm grup yolları, Alaçam İlçesi'nde Uzunkıraç, Umutlu, Köseköy, Yukarısırganlı, Gülkayası, Vicikler, Demircideresi, Yoğunpelit Mahalle yolları ile bazı grup yolları, Yakakent İlçesi'nde Büyükkırık, Sarıgöl Mahalle yolları, Salıpazarı İlçesi'nde 3 grup yolu, Çarşamba, Ayvacık, 19 Mayıs, Kavak, Havza, Asarcık, Ladik İlçeleri'nde ise yüksek kesimlerdeki grup yollarının çoğu kapalı ulaşıma kapandı. Kapanan yolların açılması için belediye ekiplerinin çalışma sürdürdüğü belirtildi. Öte yandan buzlanmaya karşı karayollarında tuzlama ve solisyon çalışması yapıldı.

273 MAHALLEDE ELEKTRİK YOK

273 mahalleye elektrik verilemezken Meteoroloji 10'uncu Bölge Müdürlüğü vatandaşları ve kamu kurumlarını kar yağışı ve buzlanma konusunda uyardı. Vatandaşlar karla kaplı araçları ve evlerinin önünü küreklerle kendi çabalarıyla açmaya çalıştı. Yolda kalan araç sürücüleri ise araçlarına zincir takmak için çaba harcadı.

Görüntü Dökümü:



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-Sürücünün zincir takması



-Kar küreme çalışması



-Yola solisyon dökülmesi



-Vatandaşların araçlarını ve yollara kardan temizlemesi



-Karla kaplı yollar



-Röportaj



-Muhabir anonsu



(SÜRE:4.16 - BOYUT:138 MB)

Haber-Kamera:Yaprak KOÇER/ SAMSUN, ()

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3)ŞAMBRELLE KAR KEYFİ

SAKARYA'nın Kaynarca İlçesi'nde bir baba şambrele oturttuğu kızını motosikletle çekerek kızına keyifli bir an yaşattı.

Kaynarca'da kar yağışı etkili olurken, her yer karla kaplandı. Bir baba kızını karda eğlendirmenin ilginç bir yolunu buldu. Şambreli iple motosikletin arkasına bağlayan baba, kızını şambrele oturtarak trafiğe kapanan cadde de çekti. Küçük kız yavaş yavaş karların üzerinde kayarken keyifli anlar yaşadı.

Görüntü Dökümü



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Babanın motosikletle kızını çekmesi

Serhat YAĞIZ/KAYNARCA(Sakarya), ()

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4)İŞE İADESİNİ İSTEYEN ÖĞRETMEN EYLEME SON VERDİ

MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'nde kendisi gibi Eğitim-Sen'li 8 öğretmenle birlikte mesleğinden ihraç edilen, sesini duyurmak için eylem yapınca üç gün boyunca gözaltına alınan ilkokul öğretmeni 42 yaşındaki Engin Karataş, bugün tekrar meydana giderek, son kez mesleğinden olduğu kararı protesto etti. 'İşimi ve öğrencilerimi istiyorum' yazılı dövizi uçak yaparak meydandan fırlatan Karataş, eylemini bitirdi.



Bodrum'daki Güler Mustafa Kızılağaç İlkokulu'nda sınıf öğretmeniyken, geçen 29 Ekim'deki kanun hükmünde kararnameyle kendisi gibi Eğitim- Sen'li 8 öğretmenle birlikte ihraç edilen, evli ve bir çocuk babası Engin Karataş, ilk olarak geçen perşembe günü, Belediye Meydanı'nda, eskiden görev yaptığı okula 50 metre uzaklıkta tek kişilik eylem yaptı. 'İşimi ve öğrencilerimi istiyorum' yazılı döviz tutan Karataş, merak edip kendisiyle konuşanlara haksız yere ihraç edildiğini ve görevine dönmek için yaptığı tüm girişimlerden sonuç alamadığını söyledi. İlk gün gözaltına alınan Karataş, serbest kalınca diğer günlerde eylem yaptı. Üç gün boyunca her eylemi gözaltıyla sona eren Karataş, 'polise mukavemet'ten sevk edildiği adliyede, adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Bunun üzerine tekrar soluğu Belediye Meydanı'nda alan Karataş, yine 'İşimi ve Öğrencilerimi İstiyorum' yazılı dövizi taşıdı. Son kez eylem yaptığını söyleyen Karataş, kendisini izleyen vatandaşlara da neden gözaltına alındığını ve neden eylem yaptığını anlattı. Karataş yaklaşık 10 dakika bekledikten sonra elindeki dövizi uçak yaparak havaya fırlattı ve eylemine son vererek arkadaşlarıyla meydandan ayrıldı.

Görüntü Dökümü



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- Karataş'ı dinleyen vatandaşlar ve öğrencilerden görüntü

- Karataş'ın açıklaması

Haber- Yaşar ANTER Kamera: Nilüfer DEMİR / BODRUM (Muğla), ()

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KAHRAMAN FETHİ SEKİN'İN İSMİ MİNİKLERLE ÖLÜMSÜZLEŞTİ



5)FETHİ SEKİN'İN BAYRAĞINI O DEVRALDI

İZMİR Bayraklı Adliyesi'ne yönelik hain saldırıyı canı pahasına önleyip şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in isminin verildiği Bayraklı Merkez İlkokulu, yeni haftaya değişen tabelasıyla başladı. Minik öğrenciler artık şehit polisin adını taşıyan okulda eğitim görecek. Ayrıca polis memurunun kahramanlığını anlatan bir köşe hazırlandı. Bu arada şehit Fethi Sekin'in görev yaptığı noktaya trafik polisi olarak Harun Ekici, atandı. Ekici, görevini gururla yapacağını söyledi.

Geçen perşembe Bayraklı Adliyesi'ne saldırı için gelen iki terörist, hakim ve savcıların otoparkının bulunduğu alana girmek istedi. Burada görevli polis memuru Fethi Sekin, teröristlerin içeriye girmesine izin vermedi. Otomobildeki bombayı uzaktan patlatan teröristlerden birini öldüren Fethi Sekin, diğer teröristin arkadan ateş açması sonucu şehit oldu. Saldırıyı yapan iki terörist, ölü olarak ele geçirildi. Aynı saldırıda, camdan olayları izleyen mübaşir Musa Can'da şehit oldu. 9 kişi de yaralandı. Terör saldırısında teröristlerin planını, canı pahasına önleyen şehit polis Fethi Sekin ile Musa Can'ın isimlerinin Bayraklı ve Bornova'daki okullara verilmesi, Valilik tarafından kararlaştırıldı. Milli Eğitim Müdürlüğü de, hızlı hareket edep Bayraklı Merkez İlkokulu'nun ismini Şehit Polis Fethi Sekin İlkokulu, Bornova Yeşilçam İlkokulu'nun ismi de Şehit Musa Can olarak değiştirildi. Okulların tabelaları da vakit geçirilmeden değiştirilip, hafta başında yerine asıldı. İki okulun öğrencileri de bugün, derse girdiklerinde değişikliği fark etti. Bu arada öğrenciler için polis memuru Fethi Sekin'in terör saldırısında yaptıklarının fotoğraflarla anlatıldığı bir de köşe hazırlandı. Okul Müdürü Musa Günay, "Bizde yaşananlara çok üzüldük ancak polis memurumuzda gururu duyduk. Şimdi öğrencilerimiz evlatlarımız, onun ismini taşıyan okulda geleceğe hazırlanacaklar" dedi.

BAYRAĞI O POLİS DEVRALDI

Bu arada Fethi Sekin'in uzun yıllardır görev yaptığı ve saldırıda şehit olduğu polis noktasına da İzmir Emniyet Müdürlüğü yeni görevlendirme yaptı. Şehit Fethi Sekin'in görev yaptığı noktaya trafik polisi olarak Harun Ekici, atandı. Şehit polisin fotoğrafı önünde duran Harun Ekici, görevini gururla yapacağını söyledi. Teröristlerin bombalı aracı patlattıkları kulübeye ziyaretçi akını devam ediyor. Üzerine Türk bayrağı, Fethi Sekin'in fotoğrafının yanı sıra çiçek bırakan vatandaşlar, dua da etti. Ziyaretçi vatandaşlardan Yaşar Karslı, "Vatanımız böyle kahramanlar sayesinde ayakta. Bakın Suriyeliler vatansız oldukları için perişanlar. Bizim içinde önce vatan olmalı. Milletimiz birlik olsunö dedi. Şehit Fethi Sekin'in beslediği 'Arap' isimli köpeği de, saldırıdan sonra bazı vatandaşlar tarafından bakım amacıyla götürülmüştü. Sonradan kulübenin bulunduğu alana tekrar getirilen Arap'ın Fethi Sekin'in görev yaptığı kulübedeki bekleyişi de devam ediyor.

Görüntü Dökümü



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Nöbetçi kulübesinden görüntü.



Yeni görev başlayan polisin görüntüsü



Okulun tabelasından görüntü.



Okul müdürü Musa Günay'la röportaj.



Haber: Taylan YILDIRIM, kamera: Yasin TİNBEK / İZMİR ()

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6)İMAMIN EŞİ ÇOCUKLUK AŞKINA KAÇTI, O DA 'BENİ ALDATTI' DİYE VURDU







ADANA'da 35 yaşındaki Ali Balduz, birlikte yaşadığı evli 1 çocuk annesi 25 yaşındaki Ş.A.'yı tabancayla bacağından vurdu. Tabanca tutukluk yapınca silahı atıp kaçan Balduz, kısa sürede yakalandı. Bir imamla evli olan ancak eşini terk edip Ali Balduz'la yaşadığı belirtilen kadın ise tedaviye alındı.

Olay saat 10.00 sıralarında merkez Seyhan İlçesi İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Yolda yürüyen 1 çocuk annesi Ş.A.'nın yanına yaklaşan Ali Balduz, 'Namuslular da namussuzlar kadar cesur olmalı' diyerek kadına bir el ateş etti. Tabancadan çıkan kurşun kadının sol bacağına isabet ederken, ikinci kez ateş etmek isteyen Balduz, tutukluk yapan tabancayı atıp kaçtı. Polisin takibi sonucu kısa sürede yakalanan Ali Balduz, sorgulanmak üzere karakola götürüldü. Yaralanan kadın ise Adana Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Ali Balduz yaraladığı kadının sevgilisi olduğunu, halen birlikte yaşadıklarını, bu dönemde kendisini aldattığını öğrendiğini 'namusu için vurduğunu' söyledi.

ÇOCUKLUK AŞKIYMIŞ

Eşinin imam olduğunu söyleyen Ş.A. da ifadesinde, "Ali benim çocukluk aşkım. İşsiz olduğu için ailem beni ona vermedi. Ben de kaçtım, birlikte yaşıyorduk. Çok kıskanç, aldatma iddiaları doğru değil" dedi.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Görüntü Dökümü



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- Yaralı kadının sandalyede oturması



- Kadının yüzünü gizlemesi



- Vatandaşların yaralı kadının yarasına müdahale etmesi



- Kadının yaralanın bacağından görüntü



- Yerdeki silah



- Silahın içindeki mermi



- Olay yerindeki polisler



- Sağlık ekiplerinin yaralı kadını ambulansa taşıması



- Ambulansın gidişi



- Adliye binası dış görüntüsü



SÜRE:03'10" BOYUT: 355 MB

Haber:Fatih KARAÇALI-Salih ÜÇTEPE-Kamera:Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, ()

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(GÖRÜNTÜ EKİYLE YENİDEN)



Adana'da 35 polise FETÖ gözaltısı (2)



7)EMNİYET MÜDÜRÜ: AKRABAM DEĞİL

Balıkesir Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, Adana'da düzenlenen FETÖ/PYD operasyonu kapsamında gözaltına alınan komiser Şahin Tapan'nın akrabası olduğu iddiasını yalanladı. Balıkesir'den önce Adana Emniyet Müdürü olan Zeybek, yaptığı yazılı açıklamada şöyle dedi:



"Adana'da yapılan ve bazı emniyet mensuplarının gözaltına alındığı FETÖ/PYD operasyonunda gözaltına alınan birinin yeğenim olduğu şekilde haberler yer almaktadır. Haberde ismi geçen kişiyle hiçbir şekilde akrabalık ve yakınlığım bulunmamaktadır."

Görüntü Dökümü



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- Polis aracının gelişi



- Gözaltına alınanların karakola girmesi



- Polis aracanın gidişi



- Gözaltına alınan şahsın sağlık kontrolüne getirilmesi

SÜRE:01'04" BOYUT:119 MB



Haber-Kamera:Fatih KARAÇALI/ADANA,()

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