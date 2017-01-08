DHA YURT BÜLTENİ-7

1)EDİRNE HAVA SICAKLIĞI -10'A DÜŞTÜ, TUNCA NEHRİ BUZ TUTTU

EDİRNE'de üç gündür etkili olan kar yağışının ardından hava sıcaklığı sıfırın altında 10 dereceye kadar düştü. Kentteki süs havuzlarının yanı sıra Tunca nehrinin kıyısı ve yüzeyi buz tuttu. Edirne Valisi Günay Özdemir, tüm yolların açık olduğunu ifade ederek kardan dolayı bir sıkıntı yaşanmadığını söyledi. Edirne'de üç gündür aralıkla süren kar yağışı etkisini yitirdi. Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü kentte adet 'Sibirya' soğukları yaşanıyor. Soğuk hava nedeniyle süs havuzlarının yanı sıra Tunca nehrinin yüzeyi buz tuttu. Edirne Valisi Günay Özdemir, üç gündür süren kar nedeniyle kapanan köy yollarında karayolları ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü ifade ederek, "Şanda Edirne-İstanbul yolumuz tamamen açık. Herhangi bir problemimiz yok. Bütün ekiplerimiz ciddi bir şekilde çalışma içerisinde. Karayolları ekiplerimiz vatandaşlarımızı yolda bırakmadı. Köy yollarımızda tamamen açıldı. İl Özel İdare ve sağlık ekiplerimiz gece-gündüz canla başla çalışarak vatandaşlarımızın ihtiyacı olduğunda ulaşabiliyorlar. Şuanda kardan dolayı herhangi bir problem yaşanmıyor. Tüm ekiplerimize teşekkür ediyorum" dedi.

TUNCA NEHRİ BUZ TUTTU

Devlet Su İşleri 11'nci Bölge Müdürlüğü verilerine göre 9 metreküp/saniye debisi olan Tunca nehrinin kıyı kesimlerindeki yüzeyi sıfırın altında 10 dereceye kadar düşen soğuk hava nedeniyle buz tuttu. Nehir manzarasını izlemek için Tunca Köprüsü'ne gelen Gürcan ve Süleyman Varserin çifti araçlarında kahvaltı yaparken, manzaranın da keyfini çıkardı. Gürcan Varserin, her zaman böyle bir manzara göremediklerini ifade ederek, "Manzara o kadar güzel ki seyretmek istedik. Pazar sabahı eşimle beraber hem kahvaltı edelim istedik. Edirne'de çok sık rastlayamıyoruz böyle bir manzaraya. Hava o kadar soğuk ki çok kalamıyoruz, çok üşüdük. Manzara güzel ama soğuk hava hayvanlar için kötü, onlara yem bırakmamız gerekiyor" dedi. Edirne Belediyesi ekipleri de temizlik çalışmalarına başladı. Ekipler, bir yandan soğuk havadan buz tutan kaldırımlar temizlenirken, diğer yandan da tuzlama çalışması yapılıyor.

Görüntü Dökümü



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-Tunca nehri



-Buz tutan kıyılar ve yüzeyler



-Tunca köprüsü



-Buz tutan yerler detay



-Kıyıdaki buza saplanan sandallar



-Vali Günay Özdemir açıklaması



-Belediye ekiplerinin temizlik çalışması



-Kaldırımların tuzlanması



-Bu tutan süs havuzu



-Buzlardan detay



-Tunca nehri genel



-Engin ÖZMEN anons



-Gürcan ve Süleyman Varserin ile röp.



-Genel görüntüler

(Haber-Kamera: Engin ÖZMEN/EDİRNE,()-

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2)SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİ ANTALYA'DA ANILDI

SARIKAMIŞ Harekatı sırasında şehit düşen askerler, Antalya'da törenle anıldı. 'Vefakar Gençlik Fedakar Ecdadını Unutmayacak' sloganıyla, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 81 ilde gerçekleştirilen Sarıkamış Yürüyüşü'nün Antalya'daki töreni, Cumhuriyet Meydanı'nda başladı. Sarıkamış Harekatı'nın 102'nci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinliğe, Antalya vali yardımcıları, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, İl Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya ve öğrenciler katıldı. 100 metre bayrakla yürüyen yaklaşık 1500 kişi, Karaalioğlu Parkı'na kadar geldi. Atlı polislerin eskortluk ettiği yürüyüş sırasında ev ve işyerindekileri alkışlarla destek verdi.



Burada kurulan platformda Muratpaşa Müftüsü tarafından Kuran-ı Kerim okundu. Özgecan Aslan Gençlik Merkezi öğrencilerinin hazırladığı Sarıkamış Şehitleri gösterisi izleyenleri ağlattı. Tören, Muratpaşa Belediyesi Spor Müdürü Özer Bedir nezaretinde hazırlanan yağsız buğday çorbasının dağıtımıyla son buldu.





Görüntü Dökümü



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- Atatürk Anıtı’ndan bayraklı gençlere pan



- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunurken



- Şapkalı kızlardan görüntü



- Mehteran takımından görüntü



- Yürüyüşten detay görüntüler



- Karaalioğlu parkına gelen kortejden görüntü



- Özgecan Aslan Gençlik Merkezi öğrencilerinin gösterisinden görüntü



- Ağlayan vatandaşlardan görüntü



- Protokol öğrencileri tebrik ederken görüntü



- Detay görüntüler

525 MB /// 04.41



HABER- KAMERA: Süleyman EKİN/ANTALYA, ()

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3)ERZİNCANLILAR SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİ İÇİN YÜRÜDÜ

Erzincan'da, “Vefakar Gençlik Fedekar Ecdadını unutmayacakö sloganı altında Sarıkamış Şehitlerini anma yürüyüşü düzenlendi. Binlerce kişinin katıldığı yürüyüş Ali Kemali Caddesi’nden başlayarak, Cumhuriyet Meydanı’nda son oldu.



Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen anma yürüyüşüne Vali Ali Arslantaş, 3. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş, Belediye Başkanı Cemaletttin Başsoy, bazı kamu kurum ve kuruluşlarının temsicileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Yürüyüş Ali Kemali Caddesi üzerindeki 13 Şubat Stadyumu önünde başladı. Binlerce kişiden oluşan kortej zaman zaman tezahüratlarda bulunarak, eski mit kavşağı üzerinden Ordu Caddesi’ne oradan da Cumhuriyet Meydanı’na ulaştı. Burada saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Sarıkamış Şehitleri için yapılan duanın ardından konuşmalar ile anma programı sona erdi.

Görüntü Dökümü



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-Yürüyüşten genel detay görüntüler



-Saygı duruşundan genel detay



-Dua edilmesi

Haber-Kamera: Çoşkun MENEK / ERZİNCAN, ()

(Süre: 78.6 MB - 1DK 18 SN)

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4)SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİ İÇİN YÜRÜDÜLER

Nevşehir,Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü`nce Sarıkamış Harekatı`nın 102,inci yılı etkinlikleri kapsamında kar altında yürüyüş düzenlendi.Yürüyüşe katılanlara bera atkı.eldiven ve Türk bayrağı dağıtıldı. Gençlik spor il müdürlüğü önünde,yaklaşık 300-kişilik grup, `Şehitler ölmez vatan bölünmez`ya Allah bismillah allahuekber diyene` sloganları attı. Sıfırın altında bir derecede başlayan yürüyüşe, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Vali Yardımcısı Nurettin Ateş, Alay komutanı jandarma kıdemli Albay Yusuf ziyaddin Cavlak Emniyet Müdürü Mehmet Artunay,Gençlikspor il müdürü Mustafa Ünlübay yanı sıra daire müdürleri öğrenci ve vatandaşlar katıldı. Yürüyüş Şehitlik anıtı önünde sona erdi. Burada konuşan Gençlik merkezi müdürü Arsan Dörtkol,bugün bu mekanda bu yürüyüşle gerçekleştirdiğimiz anma günü bundan yüz iki yıl önce “Sarıkamış Allahuekber Dağlarında şehit düşen ecdadımızın bizlere bıraktığı iz ve tefekkürün yeniden yaşatılmasıdır"dedi.



Dörtkol,1914-1915 yıllarında Osmanlı-Rus savaşında meydana gelen bu üzücü şahadet olayı umut ve niyaz ediyoruz ki Yüce Rabbimizin katında makbul olsun ve ayrıca bu güne kadar devam eden Hak ve Batılın yer yüzündeki mücadele ve savaşlarında Hak adına savaşıp canlarını feda edenlerin eriştiği yüksek şahadet makamına erişmiş olsun .Geçen yüz iki yıl vatan savunması için Çanakkale'de ,Balkanlar'da,Kafkasya'da ,Trablusgarp ta ve ve daha nice yerlerde şahadet şerbetini içen tüm şehitlerimizi anarken Bu yüzyılda gerek kurtuluş Savaşında gerek Kore'de gerek Kore'de gerekse Kıbrıs ta şehir olan tüm ecdadımızda rahmet ve minnetle anıyoruz .



Aziz şehitlerimizin hatıralarını yaşatman ve onları hafızalarımızda sürekli diri tutmalıyız .Sarıkamış yüzyılın unutulmaması ve daima hayırlı ve dua ile anılması gereken bir kahramanlık vesikasıdır.



Başta Sarıkamış şehitlerini üstünde nefes aldığımız yaşadığımız bu vatan toprakları için can vermiş tüm şehitlerimizi ve özelikle de 15 Temmuz şehitlerini rahmetle anıyoruz .

Görüntü Dökümü



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-Gençlik spor müdürlüğü önünde toplanan kalabalıktan genel ve detay görüntü



-Protokol üyeleri vatandaşlar ve öğrencilerin kar altında yürüyüşü



-Yürüyüşüte slogan atanlardan genel görüntü



-Şehitlik önünde Gençlik merkezi müdürü Ersin Dörtkolun konuşması



-Tören sonrası yürüyüşa katılanlara sıcak çorba dağtımından genel görüntü

Haber - Kamera: Sinan KORKMAZER /NEVŞEHİR,)

DV 1 Dosya 4 Dakika 245-MB

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5)SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİ, ADIYAMAN'DA ANILDI

ADIYAMAN'da, Sarıkamış Harekatı'nın 102'nci yıl dönümü nedeniyle yürüyüş düzenlenerek şehitler için anma töreni düzenlendi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen yürüyüş, Mimar Sinan Kültür Parkı önünde başladı. Vali Abdullah Erin, Ak Parti milletvekilleri Adnan Boynukara ve Halil Fırat, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talha Gönüllü, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ile çok sayıda vatandaş ellerinde Türk bayraklarıyla tekbirlerle Gölbaşı Caddesi üzerinden valiliğe kadar yürüdü. Kalabalık, burada şehitler için saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı ile Kuran okunarak dua edildi.

Burada konuşan Vali Abdullah Erin, son günlerde yaşanan terör saldırılarını kınayarak şunları söyledi:

"30 yıldır, 40 yıldır uğraştığımız ve mücadele ettiğimiz PKK terör örgütü kesinlikle Kürtlerin temsilcisi değildir. Kürtlerin hakkını hukukunu savunduğu iddiası yalandan ibaret olduğunu ifade ediyoruz. Aynı Çanakkale'de, Sarıkamış'ta olduğu gibi o zamanda Kürt, Çerkez, Türk kardeşler ve bu vatan toprakların üzerinde bulunan vatan evlatları omuz omuza vereceğiz. Düşmana karşı büyük bir mücadele verdiler. Bu vatanda yaşayan bu millet kardeştir kardeşliği bölemeyecekler. İzmir'deki kahramanımız bir Kürt çocuğu, bu vatanın aziz bir evladıydı, şehit oldu. Öbür taraftan verdiğimiz şehitler var. İstanbul'da bu son saldırıda Kayseri'de memleketimizin diğer taraflarında karşı karşıya kaldığımız saldırıda yitirdiğimiz evlatlarımızın kimisi Kürt, kimisi Türk, kimisi Arap, kimisi Çerkez; bu renkler zaten vatanın toprağının milliğini temsil ediyor."

Görüntü Dökümü



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- Mimar Sinan Kültür Parkı



- Toplanan kalabalık



- Yürüyüş yapılması



- Türk bayrakları



- Tekbir getirilmesi



- Kuran okunması dua edilmesi



- Saygı duruşu istiklal marşı okunması



- Abdullah Erin'in açıklaması



- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 250 MB

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6)İZNİK'TE KAR ALTINDA İZİNSİZ KAZI YAPARKEN SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR





BURSA’nın İznik İlçesi’nde yoğun kar yağışı nedeniyle oluşan buz kütlelerini kırarak izinsiz kazı yapmak isteyen iki kardeş jandarma tarafından suçüstü yakalandı. İznik ilçesi Hisardere Mahallesi’nde bulunan SİT alanında bazı kişiler tarafından kaçak kazı yapılarak tarihi eser çıkarılacağı ihbarı üzerine Jandarma ekipleri harekete geçti. Gece saat 02.00’de bölgeye gelen O.K. ve S.K. kardeşler, kazı yapacakları alanda yoğun kar yağışı nedeniyle oluşan buz kütlelerini kırdıktan sonra kazı yapmayla başladıkları sırada Jandarma tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin yanlarında getirdikleri 2 detektör, kazma, yer altında malzeme olup olmadığını tespit etmek için kullanılan 2 şişleme aletine el konuldu.

TUTUKLANDILAR

Jandarma Komutanlığı’ne götürülen iki şüphelinin üzerinde yapılan aramada, üzerinde tarih ve harfler bulunan para ve kağıtlar bulundu. Şüpheliler verdikleri ifadede, çıkaracakları tarihi eseri İstanbul’da bulunan bir kişiye satacaklarını belirterek, "İstanbul’daki alıcı üzerinde tarih ve şifre yazılı parayla tarihi eserin önünde fotoğraf çektirerek göndermemizi istemişti. Fotoğrafa bakıp almak üzere İznik’e geleceklerdi" diye konuştu.Cumhuriyet Savcılığı’na sevk edilen O.K. ve S.K. 'izinsiz kazı yapmak' ve 'Tarihi eser kaçakçılığı' suçundan tutuklandı. İstanbul’dan şifreli notları gönderdiği bildirilen alıcı ise aranıyor.



Hüseyin TÜCCAR / BURSA, ()

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7)ADANA'DA ULUSLARARASI KURTULUŞ MARATONU KOŞULDU

ADANA Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl 7'ncisini düzenlediği Uluslararası Kurtuluş Maratonu ve Halk Koşusu, renkli görüntülere sahne oldu. Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşun 95'inci yılı anısına gerçekleştirilen Uluslararası 5 Ocak Kurtuluş Maratonu'na 1500'ün üzerinde kişi katıldı. Maraton ve halk koşusunda tüm sporculara yarışma logolu tişört, madalya ve katılım belgesi dağıtıldı. 120 noktaya hakem ve görevli bırakılırken, trafik polisleri de kentin birçok noktasında güvenlik önlemi aldı.

Toplam 150 bin TL ödül dağıtılacak olan maraton için bir araya gelen sporcular, uzun süre hazırlık yaptı. Adana Vali Yardımcısı Cengiz Horozoğlu ile Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'nün startını verdiği maratonda Güney İnteract Kulübü adına katılan sporcular üzerinde 'Bedenime dokunma' yazılı tişörtlerle koştu.

ŞEHİT AİLELERİ DE KATILDI

Uluslararası maratonun ardından startı verilen halk koşusuna Amerika Birleşik Devletleri Adana Konsolosu Linda Specht de katıldı. Halk koşusunda Türkiye Harp Malulu Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği, şehit aileleriyle katıldı. Geçen Ekim ayında Hakkari'nin Şemdinli İlçesi'nde şehit olan 23 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Özkan Altınok'un babası Celal ve kardeşi Mustafa Altınok da şehidin fotoğrafını taşıyarak yarıştı. Koşu sırasında yarışmacılar 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' diye bağırdı.

Akif ÖZDEMİR/ADANA, () -