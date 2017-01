DHA YURT BÜLTENİ-7

1)ADLİYE ŞEHİTLERİ TÖRENLE UĞURLANIYOR



BEKİR BOZDAĞ:EYLEMİ PKK YAPTI, 18 KİŞİ GÖZALTINDA

BAYRAKLI'daki İzmir Adliyesi'ne yönelik olarak bomba yüklü araçla ve uzun namlulu silahlarla ateş açılarak yapılan terör saldırısında şehit olan kahraman polis memuru Fethi Sekin (43) ile mübaşir Musa Can (48) için İzmir Adliyesi'nde, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın da katılımıyla tören düzenlendi. memuru Sekin'in memleketi Elazığ'da, mübaşir Can'ın ise İzmir'de toprağa verileceği bildirildi.



Dün (perşembe) saat 16.10'da, Bayraklı İlçesi İslam Kerimov Caddesi'nden İzmir Adliyesi önüne bomba yüklü araçla gelen teröristler, C Kapısı ile hakim ve savcı araçlarına ayrılan otoparkın olduğu bölüme giden yola girmek istedi. Burada görevli trafik polisi Fethi Sekin'in izin vermemesi üzerine araçtan inip koşarak uzaklaşan iki teröristten biri, elindeki düzenekle, LPG'li olduğu belirtilen geldikleri bombalı otomobili infilak ettirdi. Aracın LPG tankının da havaya uçtuğu patlamayla birlikte çevresindeki araçlar da yanmaya başladı. Yaralananlar da olurken, İzmir Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi'nde motosikletli 'Şahinler Timi'nde görevli polis Fethi Sekin, teröristlerle mermisi bitine kadar çatıştı. Sekin, teröristlerden birini vurdu, mermisi bitince uzaklaşmaya çalışırken vurulup, şehit oldu. Diğer terörist adliyenin yanındaki inşaata doğru kaçtı. Bu terörist de adliye çevresinde görevli olan diğer polisler tarafından çatışmada öldürüldü. Çatışma sırasında İzmir Adliyesi'nde görevli mübaşir Musa Can da vurularak yaşamını yitirdi. Can'ın, C Blok zemin katta bulunan Ağır Ceza Mahkemeleri Ön Büroya evrak götürdüğü, D blok 3'üncü katta bulunan, görevli olduğu 12. Asliye Ceza Mahkemesi'nin kalemini dönerken, silah sesleri üzerine camdan dışarı bakarken başına isabet eden kurşunla vurulduğu belirlendi. Olayda avukatlar Bülent Karagöz, Funda Işık, Cansu Güler, Gökhan Mertol ve Feride Karamıkoğlu ile polis memuru Oğuzhan Batuhan Atik, vatandaşlardan Nadire Ayçiçek, Sibel Avcı, Ersoy Kaya ise yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.



İKİNCİ OTOMOBİLDE KONTROLLÜ PATLATMA



Olay yerinin 100 metre ilerisinde bulunan ve bomba yüklü olduğundan şüphelenilen bir otomobilde, polis tarafından kontrollü patlatma yapıldı. Bu otomobilde herhangi bir patlayıcı maddeye rastlanmadı. Teröristlerin bu otomobili, olay yerinden kaçarken kullanmak üzere buraya getirip parkettikleri anlaşıldı. Çatışmada öldürülen iki teröristten iki adet kalaşnikof tüfek, bir RPG-7 roketatar, buna ait roket ve sevk fişekleri, 8 el bombası ve bir tabanca ele geçirildi.



ADLİYE İÇİNDE TÖREN DÜZENLENDİ



Şehit polis memuru Fethi Sekin ile mübaşir Musa Can için bu sabah İzmir Adliyesi'nde tören düzenlendi. Törene Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ege Ordu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep, İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, AK Parti, CHP, MHP İzmir milletvekilleri, belediye başkanları, partilerin örgütleri, adliye çalışanları ve yüzlerce vatandaş katıldı. Avukatlar teröre tepki göstermek için cüppelerini giydi. Yağmur nedeniyle adliyenin içinde yapılan tören için önce şehit olan mübaşir Musa Can'ın ardından 21 yılılk polis memuru Fethi Sekin'in Türk bayrağına sarılı tabutları getirildi. Törene Musa Can'ın eşi Mecbure Can, kızları Ankara Üniversitesi'nde okuyan Emine Can, üniversiteye hazırlanan Başak Can ile cezaevinde tutuklu bulunan oğlu Emrah Can (25) jandarma nezaretinde katıldı. Emrah Can, ailesinin yanına gidinceye kadar metanetini korusa de onların yanına gidince boyunlarına sarılarak ağladı. Başak Can, "Her yerde babamın izleri var. Babam buralarda dolaşırdı. Bir daha buraya gelemem. Buraya gelmemeliydim. Buraya benim son gelişim olacak. Onu böyle bırakıp gitmişler mi? Hiç mi yardım eden olmamış" diyerek feryat etti. Fethi Sekin'in eşi Rabia Sekin ise törende metanetini korudu.



Ardından törene katılanlar saygı duruşunda bulundu. Bu sırasında "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganı atıldı, ardından hep birlikte İstiklal Marşı okundu. İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Doğru, saldırıyla ilgili bilgi verdi, ele geçirilen silahlarla daha büyük bir saldırı planlandığını, ancak bunun polis memuru Fethi Sekin'in kahramanca mücadelesi ile önlendiğini söyledi.



"TERÖRLE EN ETKİN ŞEKİLDE MÜCADELE ETMEYE DEVAM EDECEKTİR"



Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, törende yaptığı konuşmada terörün, teröristlerin sonu getirilene kadar mücadelenin etkin bir şekilde süreceğini belirterek, şunları söyledi:



"Vatanın savunması için canı pahasına hizmet eden şehitler inancımıza göre diridir ancak biz onların diriliğini bilemeyiz Rabbim bilir. Rabbim onların şefaatinden bizi mahrum etmesin. Ateş düştüğü yeri yakar ama onlar ülkeleri için vatanları milletleri için şehit oldular. Makamların en yükseğindeler. Bu saldırı sadece İzmr Adalet Sarayı'nda orada görev yapan hakimlere, savcılara, adli personele değil Türkiye'ye yönelik bir saldırıdır. Tüm milletin birliğine, beraberliğine kardeşlik hukukuna yönelik bir saldırıdır. Bu durum, Türkiye'nin terörle mücadelesine asla zarar vermeyecektir. Türkiye bundan sonra bugüne kadar olduğu gibi terörle en etkin şekilde mücadele etmeye devam edecektir. Terörün, teröristlerin sonunu getirene kadar mücadele etkin bir şekilde sürecektir. Bu saldırıları yapanlar yaptıranlar bunları yaparsak Türkiye terörle mücadele zaafa uğrar diye düşünüyorlarsa boşuna aldanırlar. Türkiye binlerce yıl bu topraklarda var olma güçlü olma, bağımsız olma huzur ve barış içinde yaşamak için mücadelesine devam edecektir. Şehitlerimize rahmet diliyorum. Şehitlerimizin ruhu şad olsun, mekanları cennet olsun."



Törende İl Müfüsü Prof. Dr. Ramazan Muslu da şehitler için dua okudu. O sırada tekbir getirenler oldu. Muslu, duanın sonunda yüzlerce kişiye "Hakkınızı helal ediyor musunuz" diye üç kez sordu. Herkes, hep bir ağızdan "Helal olsun" diye bağırdı. Tören mangası, cenazeleri alkışlarla ve gözyaşları arasında taşıdı. Cenazeler omuzda götürülürken, vatandaşlar tekbir getirdi, ambulanslar sirenlerini açtı, tabutların üzerine karanfiller atıldı. İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın da tören alanından cenaze aracına kadar meslektaşının tabutunu taşıdı. 10 ylıdır adliye önnüdeki polis noktasında görev yapan Fethi Sekin'in görev yeri değiştirildiğinde imza toplayıp, geri gelmesini sağlayan adliye çalışanlarının gözyaşları da cenaze aracının ardından sel olup aktı.



Polis memuru Sekin'in cenazesinin memleketi Elazığ'a gönderileceği, mübaşir Can'ın ise yarın (cumartesi) İzmir'de toprağa verileceği bildirildi.

BAKAN BOZDAĞ AÇIKLAMA YAPTI

İzmir Adliyesi'ndeki törenin ardından Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, terör saldırısıyla ilgili açıklama yaptı. Bozdağ, şunları söyledi:



"Dün saat 16.00 sıralarında Adliye Hizmet binası C Blok giriş kapısında bulunan polis noktasında Brodway marka aracın patlatılması ile başlayan çatışma sırasında bir polisimiz bir adliye çalışanımız şehit oldu. Şehitlerimize öncelikle Allah'tan rahmet diliyorum. Şehitlerimizin yakınlarına, emniyet ve adliye çalışanlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Eylemi yapan teröristlerin ikisi kahraman güvenlik güçlerinin mücadelesiyle ölü ele geçirildi. Fethi Sekin çok büyük kahramanlık göstermek suretiyle adeta kendisini feda ederek birçok insanın şehit olmasına engelledi. Büyük bir felaketin önüne geçti. Terörle mücadele eden tüm güvenlik güçlerimizi tebrik ediyorum. Milletimiz onlara şükran borçludur. Menfur terör saldırısı her kadar İzmir Adalet Sarayı etrafında oraya dönük gerçekleştirilmiş olsa da bu saldırı tüm Türk milletine karşı 81 ilimize karşı yapılmış terör saldırısıdır. Terör saldırıları ülkemizin huzurunu, milletimizin birliğini, kardeşlik hukununu asla yok edemeyecektir. Bu terör saldırılarını yapanlar, yaptıranlar onlara bu görevi veren kirli ve karanlık güçler çok iyi bilmelidir ki bizleri terörle kararlı mücadeleden asla vazgeçiremeyecektir. Türkiye'nin terörle etkin ve kararlı mücadelesinde asla bir zaafa yol açmayacaktır. Daha da kararlı bir şekilde devam edecektir. Yaklaşık 10 civarı terör örgütüyle eş zamanlı mücadele eden tek ülke Türkiye'dir. Geçmişte nasıl mücadele ettiyse bunların bir kısmının adı bile hatırlanmıyor. Eylem yapan terör örgütlerinin adını kimse hatırlamayacaktır ama Türk milleti ve Türk devleti hür ve bağımsız bir şekilde var olmaya devam edecektir."



"EYLEMİ PKK YAPTI, 18 KİŞİ GÖZALTINDA"



Adalet Bakanı Bozdağ, eylem sırasında yaralanan 9 kişiden 2'sinin ayakta tedavi edildiğini 7'sinin tedavisinin devam ettiğini, hayati tehlikelerinin bulunmadığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Soruşturma bütün boyutlarıyla emniyet, başsavcılık ve kolluk güçleri tarafından devam ediyor. 18 gözaltı yapıldı. Saldırıyı yapan teröristlerin kimlik bilgileri tespit edildi. Şu anda kimlik bilgilerini açıklamıyoruz, soruşturmanın selameti açısından, diğer bağlantılarının tespiti bakımından. Terör eylemini gerçekleştiren terör örgütü eylemi gerçekleştirme açısından bakıldığında talimatı verenin bölücü terör örgütü PKK olduğunu göstermektedir. Eylemin Adliye'de İzmir'de olması onlara farklı mesajlar yüklemek isteyebilir. Terör örgütlerinin amaçları gerekçeleri eylem türü eylem yeri ne olursa olsun bu terör örgütleri insanlığın huzurun barışın kardeşliğin düşmanıdır. Dünanın hiçbir yerinde terör örgütleri insanlığa barışa fayda sağlamamıştır. Zararların en büyüğünü vermiştir. Bu saldırının İzmir'de yapılmış olması sadece İzmirli'ye yönelik olarak görmek yanlış olur 81 ile dönük bir terör saldırısıdır. Terönün dini, dili, vatanı olmaz terör terürdür, terörist teröristtir. Türkiye'de pekçok terör örgütü eylem yaparak hedeflerine ulaşacağını düşünüyor. PKK eylem yapıyor ardından DEAŞ ardından FETÖ adeta vardiya usulü yapıyorlar. Kaç vardiya çalışırsa çalışsınlar terörle mücadele sürecektir. Onların eyleme geçmesini bekmeden onların başına çökerek devam edecektir. İzmir kardeşliğin, birliğin, barışın kentidir. İzmirli'nin huzuruna zarar vermek isteyenler en büyük yanıtı onu koruyanlardan alacaktır. Hasan Tahsin nasıl bu kentte kurtuluş ateşini yaktı bağımsızlığa giden yolu açtıysa İzmir'e kastetmeye çalışanlar İzmir'e terörü getirmek isteyenler İzmir'in tarihine iyi baksınlar. Bakmış olsalar İzmir'in teröre, her türlü saldıraya karşı bağımsızlığına sahip çıktıklarını görürlerdi. İzmirli'nin sağduyusu, kriz, kaos provakosyan hedeflerini ortadan kaldıracaktır."



"İSMİNİ YAŞATACAĞIZ"



Adalet Bakanı Bozdağ, şehit Fethi Sekin'in adının Adalet Sarayı ya da Adliye önündeki caddeye verilip verilmeyeceğini soran gazetecilere şunları söyledi:



"Fethi Sekin büyük bir kahramanlık yaptı. 15 Temmuz darbe girişiminde Ömer Halisdemir ülkeyi 100 yıl geriye götürecek karanlığı nasıl sonlandırdıysa Fethi Sekin şehidimiz de büyük bir faciayı önledi. Terör saldırısını yapanların üzerinden çıkan malzemeye baktığımızda iki araçla gelindiğine baktığımızda patlattıktan sonra diğer teröristin yanındaki silahlarla adliyeye girmek suretiyle adliye içinde büyük bir faciaya yol açacak eylem gerçekleştirmeyi planlandığı görülüyor. Bu büyük planı Fethi Sekin cesareti ile önlemiştir. Hepimiz ona müteşekkiriz. Allah gani gani rahmet eylesin. Bunlar diridir zaten onların işimlerini yaşatmak da bizim vazifemizdir. Biz de ibraz önce görüştük, Başbakanımız da istedi, Valimizle konunun değerlendirmesini yaptık. Onun ismini yaşatmak bizim görevimizdir. İsmini yaşatacağız."



1.5 METRELİK DUVARI DELİP GEÇEBİLECEK BİR ALET



Bozdağ, eylemin detaylarını ilişkin şu bilgileri paylaştı:



"Teröristler iki kişi, birisi terör soruşturmalarını yürüten savcıların olduğu blokta iniyor, onun valiz şeklinde bir çantası var ve çantada ağır silahlar var. Diğeri de aracı patladığı noktaya getiriyor. Fethi Sekin'in müdahalesiyle eylem erken baş oluyor. Onlar planlarını gerçekleştiremiyor. El bombaları da var. RPG'nin ucuna takılacak tanksavar var. Bu öyle birşey ki 1.5 metrelik duvarı delip geçebilecek bir alet. Patlama olduktan sonra biri C bloğa dönük saldırı yaparken diğeri el bombalarıyla içeri girmeyi planlamış. Bu da son derece önemli. Şunu ifade tememiz lazım. Türk yargısı bugüne kadar adalete hizmet etti çok şehit verdi. Adaleti ve hukuku ayakta tutmaktan devletin milletin kendilerine vrediği yetkiyi kullanmaktan geri kalmamışlardır. Birilerinin biz korkuturuz yıldırırız diye bir hesabı varsa boşuna hesap kitap yapmasınlar. Herkes görevini nasıl büyük bir cesaretle doğru bir şekilde yürütüp adaleti ayakta tuttuysa Türk yargısında görev yapan herkes bundan sonra da devam edecektir."

Görüntü Dökümü



-------------------------:



-Tören'den görüntü



-Bakan Bekir Bozdağ'ın açıklaması



-Genel ve detay görüntü



Haber: Taylan YILIDIRIM- Tufan HAMARAT-Utku BOLULU-Kamera: Yasin TİNBEK, Mücahit BEKTAŞ / İZMİR, ()







========================================================

2)CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ŞANLIURFA’DA

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, toplu açılış törenine katılmak için Şanlıurfa’ya geldi.Öğle saatlerinde uçakla GAP Havalimanı'na eşi Emine Erdoğan ile birlikte gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, AK Parti milletvekilleri ile bürokratlar karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, havaalanından yoğun güvenlik önlemleri arasında uzun araç konvoyu eşliğinde cuma namazı için kentin simgesi konumundaki Balıklıgöl yerleşkesinde bulunan Dergah Camisi'ne geldi. Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı bölgede herkes tek tek üst araması yapıldıktan sonra camiye alındı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelişiyle birlikte 2 helikopter de kent semalarında uçtu ve alınan önlemler havadan denetlendi.

Görüntü Dökümü



---------------------------------



- Balıklıgölde alınan güvenlik önlemi



- Camiye gelen vatandaşların üst araması yapılması



- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın otobüste vatandaşları selamlaması



- Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Ali LEYLAK, Ömer ŞULUL, Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 167 MB

=======================================================

3)2. ORDU KOMUTANLIĞI'NDA DARBE GİRİŞİMİ GECESİ FATİH KILINÇ’IN SON GÖRÜNTÜLERİ VE VURULMA ANI

15 Temmuz darbe girişiminde Malatya 2. Ordu Komutanlığında güvenlik güçleri tarafından öldürülen İstihbarat Kurmay Binbaşı Fatih Kılınç’ın son görüntüleri ve vurulma anı ortaya çıktı. 15 Temmuz FETÖ’nün darbe girişimi esnasında 2. Ordu Komutanlığında Harekât Başkanlığında İstihbarat Kurmay Binbaşı olarak görev yapan Fatih Kılınç’ın güvenlik güçleri ile çatışmadaki son görüntüleri ortaya çıktı. Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Ergül Yılmaz ile Başsavcı Vekili Mehmet Badem tarafından hazırlanan iddianamede Fatih Kılınç’ın, “Malatya 2. Ordu Komutanlığında darbeye teşebbüs içerisinde aktif rol aldığı, teşebbüsün ilk saatlerinden itibaren koğuşlarda bulunan askerleri silahlandırıp, nizamiye bölgelerinde mevzi aldırdığı ve nizamiye dışına atış emirleri vererek sivil halka ve emniyet kuvvetlerine ateş ettirdiği ve şüphelinin de ateşli silah kullandığı, emniyet güçleri ile silahlı çatışmaya girdiği, bu çatışma sırasında öldüğü" bildirildi.

BUGÜN SAVAŞ GÜNÜ

Savcılık tarafından yapılan soruşturma kapsamında 2. Ordu Komutanlığı’nda bulunan 61 güvenlik kameralarının kaydettiği görüntüler saniye saniye izlendi. Yapılan teşhis ve tanıkların beyanları ile ele geçirilen belgelerin toplanmasının ardından hazırlanan iddianamede yer alan verilerde, Kurmay Binbaşı Fatih Kılınç’ın güvenlik güçleri ile girdiği çatışmada ölü olarak ele geçirildiği öğrenildi. Karargahta görevli erlerin savcılık tarafından alınan ifadesinde, şüpheli T.A.’nın, “2. Ordu Komutanlığında er olarak görev yaptığı, 16/07/2016 tarihinde saat 02.00 sıralarında nöbet için uyandığı, saat 04.20'de nöbetinin bitmesine müteakip, nöbet yerinden ayrıldığı sırada çatışma sırasında ölen Binbaşı Fatih Kılınç ile karşılaştığı, Binbaşı Fatih Kılıç'ın ‘bugün savaş günü silahınızı alın ve beni takip edin’ diyerek şüphelinin de aralarında bulunduğu askerleri Ani Müdahale Mangasına götürdüğü, burada şüphelinin şarjör alarak 2 Nolu nizamiye yanına gittikleri ve burada mevzilendikleri, nizamiye bölgesinde bulunan ve darbeye karşı tedbir almış olan Jandarma tarafından söz konusu eylemin yasa dışı olduğu, Türkiye Cumhuriyetine karşı bir darbe teşebbüsü olduğu, bu nedenle direnç gösterilmemesi ve ateş edilmemesi ikazı anons edilerek bildirilmesine rağmen, ölen Fatih Kılınç'ın nizamiye dışına doğru ateş ederek askerlere de ‘siz de kimi görürseniz ateş edin’ talimatı üzerine şüphelinin de aralarında bulunduğu askerlerle birlikte iki el ateş ettiği ve akabinde geri çekilerek koğuşlar bölgesine gittiğiö ifadeleri kaydedildi.

BAŞINDAN VURULUYOR

İddianamede yer alan güvenlik kamera kayıtlarına göre, Karargah binası Şehitlik bölgesinde piyade tüfeği ile görünen Fatih Kılınç, saat 08.30 sularında Albay Bahadır Erdemli ile birlikte denetleme koridorunda görülüyor. Erdemli, Binbaşı Fatih Kılınç ile birlikte koridor bir süre ilerledikten sonra giriş kısmında bulunan kapıya tekme arak içeri giriyor. Burada görüntü dışında kalan Kılınç ve Erdemli daha sonra eğilerek diğer odaya geçiyor. Siper alıp atış yapan Fatih Kılınç, güvenlik güçleri tarafından yapılan ateş sonucu 08.48 sularında başında vurularak yere düşüyor. Yanında bulunan Yarbay Erdemli eğilerek Kılınç’ın yanına geliyor burada nabzını kontrol ediyor. Erdemli, telefon ile yaptığı görüşmenin ardından olay yerinden koşarak uzaklaşıyor. 20 dakika yerde yatan Fatih Kılınç’ın yanına Albay Erdemli bir süre sonra tekrar geliyor. Yerde yatan Kılınç’ın üzerinde bulunan cep telefonunu alan Erdemli, ardından yine bir darbeci subay ile birlikte yanlarında getirdikleri örtü ile Kılınç’ı olay yerinden sürükleyerek Harekât Başkanlığına götürüyor. Kılınç’ın taşınma sürecinde yerlerde oluşan kan izini ise Albay Erdemli’nin temizlik aracı ile temizlediği görülüyor.

BAŞSAVCI OLAY YERİNDE

Görüntülerde, darbe girişiminin ardından 2. Ordu Karargahındaki darbe girişimcilerini gözaltına almaya giden Cumhuriyet Başsavcısı Ergül Yılmaz ve Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Badem, saat 16.50 sularında beraberlerinde özel hareket polisi ve jandarma ile Fatih Kılınç’ın cesedinin bulunduğu Hareket Merkezine giderken görülüyor.

OTOPSİ SONUÇLARI AÇIKLANDI

Başsavcılığın talebi üzerine Fatih Kılınç’ın cesedi üzerinde yapılan otopsi işleminde ise iddianamede şu bilgilere yer verildi: “Ölü Muayene ve Otopsi İşlemi sonucunda ölüm sebebinin ‘Ateşli silah yaralanmasına bağlı kafatası kırıkları ile birlikte beyin kanaması ve beyin doku harabiyeti’ sonucu meydana geldiğinin bildirildiği, şüphelinin elbiseleri içerisinde ele geçirilen ‘Vali, Emniyet Müdürü gözaltına, gerekirse öldürülsün’ yazılı not bulunduğu, bu yazı üzerinde kriminalistik yapılan incelemede; ‘Yazının Fatih Kılıç'ın elinden çıktığının’ bildirildiği, şüphelinin darbe teşebbüsü içerisinde yer aldığı ve aktif rol aldığı, bu suretle şüphelinin FETÖ/PDY Terör Örgütü Üyesi olduğu ve cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etmek’, ‘Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etme’, ‘Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etme’ suçlarını işlediği anlaşılmış ise de; şüphelinin alınan nüfus kaydında 15.07.2016 tarihinde öldüğünün anlaşılması karşısında; TCK'nun 64. Maddesînin ‘sanığın ölümü halinde kamu davasının düşürülmesine karar verilir, ancak niteliği itibari ile müsadereye tabi eşya ve maddi menfaatler hakkında davaya devam olunarak bunların müsaderesine hükmolunabilir’ amir hükmü gereğince şüpheli hakkında kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar vermek gerekmiştir.ö



GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ

Mikail PELİT/MALATYA, () -

======================================================

EDİRNE'DE OKULLARA 'KAR TATİLİ' (EK)

4)KENT BEYAZA BÜRÜNDÜ

Edirne'de sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini arttırdı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 dereceye düştüğü kent beyaza bürünürken, günlük yaşamı da olumsuz etkiledi. Trafikte araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, Edirne Belediyesi ekipleri kaldırımlarda temizlik, yollarda ise tuzlama ve kar küreme çalışmalarına başladı. Edirne Valiliği gün boyu etkili olacak kar yağışı nedeniyle okulları tatil ederken, kar yağışının keyfini kar topu oynayan çocuklar çıkardı.

ENGELLİ VE HAMİLELERE KAR İZNİ

Edirne Valiliği, kentteki yoğun kar yağışı nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personelin öğleden sonra izinli sayılarak evlerine gönderildiğini açıkladı.

ÇORLU'DA YAĞMUR ETKİLİ OLDU

Tekirdağ'ın Çorlu İlçesi'nde yağmur yağışı etkili olurken, cadde ve sokaklar kısa sürede göle döndü. Hava sıcaklığının 8 derece olduğu ilçede sabah saatlerinde başlayan yağmur yağışı kısa sürede etkisini gösterdi. Yağış nedeniyle Çerkezköy, Tekirdağ yolları ve Muhittin Mahallesi Çetin Emeç Bulvarı yolu kısa sürede göle döndü. Yoğun su birikintileri nedeniyle araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Bazı araçlar ise yolda kaldı.

Görüntü Dökümü



-----------------



(EDİRNE)



-Yoğun kar yağışı



-Karda yürüyenler



-Trafikteki araçlar



-Selimiye Camii ve trafik



-Tuzlama aracı



-Yollardaki temizlik



-Durakta bekleyenler



-Yolda kayan araçlar



-Yoğun trafik



-Kar yağışı ve yürüyen vatandaşlar



-Kar topu oynayan çocuklar



-Çocuklarla röp.



-Genel görüntüler

(ÇORLU)

-Suda geçen araçlar



-Suyun etkili olduğu caddeler



-Trafikte seyreden araçlar



Haber-Kamera:Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY-Mehmet YİRUN/EDİRNE,ÇORLU(Tekirdağ),()-

===============================================



5)LODOS SEYİR HALİNDEKİ TIR'I DEVİRDİ

MANİSA'da etkili olan kuvvetli lodos fırtınası yalıtım malzemesi yüklü TIR'ı devirdi. Vinç yardımıyla kaldırılan TIR'dan yola az miktarda malzeme saçıldı.



İzmir'in Tire İlçesi'ndeki bir fabrikadan yüklediği yatılım malzemelerini bugün saat 11.00 sıralarında Manisa'nın Karaağaçlı Mahallesi'ne götürmek üzere yola çıkan Hüseyin Özeger yönetimindeki 35 N 8178 plakalı çift dorseli TIR, fırtına nedeniyle zor anlar yaşadı. Şoför Özeger, Manisa Çevreyolu'na geldiğinde saatteki hızı zaman zaman 80 kilometreye ulaşan lodos fırtınası nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan TIR, devrildi. TIR şoförü Özeger kazayı şans eseri yara almadan atlattı. Devrilen TIR'dan her biri yaklaşık 2 metre boyunda 1 metre enindeki az miktardaki poşetlenmiş yalıtım malzemesi yola saçıldı. Devrilen TIR ve yola saçılan yalıtım malzemeleri vinç yardımıyla kaldırılırken, yaklaşık 1 saat kapalı kalan yolda trafik normal seyrine döndü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü



------------------------



-Devrilen TIR'ın görüntüsü



-Trafiğe kapanan yoldan görüntü



-Kurtarma çalışmalarından görüntü



-TIR'dan etrafa saçılan yalıtım malzemelerinden görüntü



-Genel ve detay görüntüler



(Haber-Kamera: Ersan ERDOĞAN / MANİSA, ()

====================================================