DHA YURT BÜLTENİ-7

(GENİŞ HABERİ)

1)DARBE GİRİŞİMİ GECESİ 2. ORDU'DA OLANLARIN KAMERA GÖRÜNTÜLERİ

15 Temmuz darbe girişimi sırasında 2'nci Ordu Komutanlığı'ndaki darbecilerin görüntüleri ortaya çıktı. Generallere emir veren FETÖ'cü albayın, görüntülerde emrini dinlemeyenlere silah çektiği görüldü.FETÖ'cülerin 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada darbe gecesi 2'nci Ordu Komutanlığı'nda olup bitenlerin güvenlik kameralarına yansıdığı ortaya çıktı. Başsavcı Ergül Yılmaz ve Başsavcı Vekili Mehmet Badem tarafından hazırlanan 165 sayfalık iddianamede bir numaralı delil dosyasında bu görüntüler de yer aldı.



AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET



2'nci Ordu eski komutanı olan ve TSK'den ihraç edilen Orgeneral Adem Huduti'nin de yer aldığı 76 şüpheli hakkında 'FETÖ/PDY üyesi olmakla birlikte örgüt adına suç işlemek', 'Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etmek', 'Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etme', 'Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etme' suçlaması ile dava açıldı. 76 şüpheli hakkında 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ile örgüt üyeliğinden 15 yıl hapis cezası istendi.



ZOR KULLANMA OLMAMIŞ



Başsavcı Ergül Yılmaz ve Başsavcı Vekili Mehmet Badem tarafından alınan ifadeler ve kamera kayıtlarının incelenmesinde, Orgeneral Adem Huduti'nin makam odasına girişi ve çıkışı sırasında kendisine karşı herhangi bir zor kullanma olmadığı, makam odasındayken Albay Bahadır Erdemli, Tuğgeneral Zeki Karataş, Tuğgeneral Mustafa Serdar Sevgili'nin, Adem Huduti'nin emir subayı olan Sedat Kaya nezaretinde içeriye defalarca girip çıktıkları, giriş çıkışlarında askeri nizama uydukları anlaşıldı.



Makam odasının iki kapısının olduğu, bu kapılardan birinde Koruma Astsubayı Fatih Gürcan'ın, diğerinde ise Hacı Eyyüp Özcan'ın bulunduğu belirtilen iddianamede, bu odaya hiçbir zaman uzun namlulu silah ile girilmediği, Albay Bahadır Erdemli'nin sadece bir kere uzun namlulu silah ile içeriye girmeye çalıştığı ancak Emir Subayı Sedat Kaya tarafından uzun namlulu silahın alınarak içeriye silahsız girmesinin sağlandığı, Adem Huduti'nin kendi beyanına göre darbecileri ikna yöntemiyle bu işten vazgeçirilmeye çalıştığı, daha sonra güvenlik kuvvetlerince darbeci oldukları iddia edilen kişilerin teslim alındığı, saat 16.40 sıralarında Tümgeneral Avni Angun ile birlikte makam odasından çıktıkları ve aşağı inerek güvenlik kuvvetlerine teslim oldukları yer aldı.



KAMERA GÖRÜNTÜLERİ



Hazırlanan iddianamede yer alan ifade ve görüntülere göre Orgeneral Huduti saat 23.20 sularında beraberinde yakın korumaları ile birlikte 7 ayrı araç ile 2. Ordu Komutanlığı Karargahına giriş yapıyor. Saat 23.28'de orgeneral Huduti, Emir Subayı Binbaşı Sedat Kaya'ya talimat veriyor. Komuta katında saat 23.35'ten itibaren garson erler makamda görev alıyor. Orgeneral Huduti'nin yakın korumalarının ise 00.19'dan itibaren makam odasının bulunduğu şeref salonunda uzun namlulu silahlarla güvenlik önlemi alıyor. Avni Angun'un saat 00.05 sıralarında Orgeneral Adem Huduti'nin makam odasına giriyor, saat 00.40 sıralarında çıkıyor. Bu çıkışında Albay Bahadır Erdemli ile tartışıyor, Albay Bahadır Erdemli silah çekiyor. Tümgeneral Avni Angun, Adem Huduti'nin Koruma Astsubayı olan Fatih Gürcan tarafından oradan alınıp tekrar makam odasına götürülüyor. Saat 03.20 ile 03.30 arasında kaldığı makam odasından çıkarak Tuğgeneral Zeki Karataş, Yarbay Suat Özocak ve Binbaşı Bülent Kuzucu'ya talimatlar veriyor. Saat 06.10 civarlarına kadar makam odasında kalıyor, daha sonra makam odasından çıkarak koridorda rahat bir şekilde dolaşıp tekrar içeri giriyor. Saat 07.25 sıralarında bu kez Adem Huduti'nin Koruma Astsubayı Fatih Gürcan, Tuğgeneral Mustafa Serdar Sevgili ve Albay Bahadır Erdemli tarafından makam odasından çıkarılıp gözetim altında soruşturma ile ilgili alınan ifadeler doğrultusunda Şeref Salonuna götürülüyor. Orada kendisine plastik kelepçe takılıyor ve plastik kelepçenin bileklerini sıkmasından dolayı bir süre sonra çıkarılıyor. Darbe teşebbüsünün başarısız sonuçlanmasının ardından bulunduğu yerden çıkarak, darbe teşebbüsünde aktif rol alan Tuğgeneral Zeki Karataş, Tuğgeneral Mustafa Serdar Sevgili, Albay Bahadır Erdemli ve bir grup askeri 12.00-13.00 saatleri arasında askeri ve emniyet yetkililerine teslim ettikten sonra tekrar makam odasına giriyor. Bütün bunların yaşandığı sırada komuta katındaki iki kameranın da kayıt yaptığı ancak sesleri almadığı ve güvenlik kameralarının Binbaşı Eyüp Kök tarafından açılarının değiştirildiği görülüyor.



Saat 16.42'de Orgeneral Adem Huduti ve Tümgeneral Avni Angun, makam odasının protokol kapısından çıkış yapıyor. Karargah kapısında bekleyen Cumhuriyet Başsavcısı Ergül Yılmaz, Huduti ve Angun'u teslim alıyor.



Görüntü Dökümü



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-Güvenlik kamerası görüntüleri



Mikail PELİT/MALATYA, ()

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2)İSLAHİYE'DE, 40 TON BİBER ATIĞI İMHA EDİLDİ

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesi'nde, yapılan denetimlerde toz biber yapmak üzere 3 farklı depoda tutulan biber atığı olan tohum, sap gibi atık maddeler el konularak imha edildi.



Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü ekipleri, polis eşliğinde Yeni Mahalle'de bulunan 2 ayrı kişiye ait 3 depoda, toz biber yapımında kullanılmak istenen atık maddelerin tutulduğu ihbarı üzerine denetim yaptı. Yapılan denetimde depolardaki çuvallar içerisinde biber tohumu, biber sapı, çürümüş domates attığı ele geçirildi. Ele geçirilen ve toz biber yapımında katkı maddesi olarak kullanılmak üzere depolandığı ileri sürülen 40 ton çürümüş maddeye el konuldu. İş makineleriyle kamyona yüklenen atık maddeler, ilçe dışındaki kent çöplüğünde görevlilerin kontrolünde yakılarak imha edildi.



İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, depolarda atık maddelerin toz biber yapımında kullanılacağı ihbarıyla denetim yapıldığını ve 40 ton atık maddeye el konulduğunu söyledi. Vural, ilçenin biber üretiminde önemli tesislere sahip olduğunu ve biber kalitesini gölgeleyecek merdiven altı üretim yapılmasına asla izin vermeyeceklerini kaydetti.



Öte yandan atık maddelerin ele geçirildiği depoların sahibi 2 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Görüntü Dökümü



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- Depolardaki atık malzemeler



- Malzemelerin kamyona yüklenmesi



- Malzemelerin yakılarak imha edilmesi



- Zabıta ekibinin konuşması



- Genel ve detay görüntüler



(Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 156 MB

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3)İŞİTME ENGELLİ ÇİFTLER, BEBEKLERİNİN AĞLAMASINI ALGILAYABİLECEK

GAZİANTEP'te, Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan 'Bebekler ağlamasın' projesi kapsamında, işitme engelli çiftlerin evlerine, bebekleri ağladığında haberdar olmalarını sağlayan sesli, ışıklı ve titreşimli telsiz ile kapı zili çaldığında odada lamba yanan sistemler yerleştirildi.



Büyükşehir Belediyesi Engelliler Daire Başkanlığı tarafından kentte yaşayan işitme engelli ailelerin 0- 4 yaş arası bebekleri ile iletişim sorunlarını aşmak, bebekleri ağladığında haberdar olmalarını sağlamak amacıyla 'Bebekler ağlamasın' isimli proje başlatıldı. Proje kapmasında ilk etapta işitme engelli 200 çifte bebeklerinin durumlarından erken haberdar olmalarını sağlayan sesli, titreşimli ve ışıklı bebek sesi algılayıcı telsiz verildi. Yine proje kapsamında çiftlerin evlerine, misafir geldiğinde fark etmelerini sağlayan lamba yerleştirildi.Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Engelliler Daire Başkanı Yusuf Çelebi ile birlikte İstiklal Mahallesi'nde yaşayan ve ikisi de doğuştan işitme engelli Yalçın ve İsra Aydın çiftini ziyaret etti. Ailenin sağlıklı olan 2 aylık bebekleri Hasan'ı kucağına alıp seven Başkan Şahin, eve yerleştirilen ışıklı kapı zili ile bebeğin ağladığı durumda titreşim ve sesle uyarı veren telsiz sistemini test etti. Başkan Şahin, ziyarette Hasan bebeğe 'Hoş geldin bebek' projesi kapsamında çeşitli hediyeler de verdi.



'TÜRKİYE'DE BİR İLK'



Projenin Türkiye'de ilk kez Gaziantep'te başladığını belirten Fatma Şahin, bu sayede anne ve babaların bebeklerinin ağladığı durumlarda erkenden haberdar olacaklarını söyledi. Şahin, şöyle konuştu:



"Her engel grubunun ihtiyaç ve talepleri farklı. Özellikle işitme engelli kardeşlerimizin bebekleriyle sağlıklı şekilde iletişim kurması gerekiyor. Bilgi ve teknoloji çağındayız. Bebek ağladığı zaman anne titreşim ve ışıkla çocuğuna bakıyor. Deneme yapıldı ve işe yarıyor. Bu şekilde işitme engelli olan 200 aileye bu sistemi verdik. Türkiye'de bir ilk. Bu teknolojiyi arkadaşlarım fuarda gördü ve ben de bir anne, bir kadın olarak empati yaptım. Bunun ne kadar büyük bir ihtiyaç olduğunu gördük. VE hemen talimat verip bunu gerçekleştirdik. Bir Türkiye projesi olacak. Hasan bebeğimiz ağlamayacak ve annemiz de üzülmeyecek."



İşitme engelli İsra Aydın ise cihazla birlikte çocuğu ağladığında erken haberdar olduğunu ifade ederek, "Önceden çok zordu. Mutfakta ya da diğer odalarda iken çocuğumun ağladığını duymuyordum. Cihaz sayesinde daha rahatım. Titrediğinde hemen geliyorum ve erkenden fark etmiş oluyorum. Eskiden bebek ağlar diye yemek bile yapamıyordum. BU cihaz gelene kadar ben çoğu zaman uykusuzdum. Ayrıca zil çaldığında duymuyorduk. Şimdi ışık yandığında kapıyı açıyoruz ve misafirlerimiz kapıda kalmıyor" diye konuştu.



Yalçın Aydın da cihazla birlikte hayatlarının kolaylaştığını anlatarak, "Benim ailem köyde, yanımıza gelip gidemiyorlar. Haftada bir iznim olduğunda eşime yardımcı oluyordum. Bu cihaz sayesinde hayatımız kolaylaştı" diye konuştu.

Görüntü Dökümü



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- Cihazın tanıtılması



- İslahiye'de, 40 ton biber atığı imha edildi



- Fatma Şahin'in bebeği kucağında tutması



- Cihazın görüntüsü



- Fatma Şahin'in konuşması



- Anne ve babanın konuşmaları



- Kapı zilinin çalmasıyla yanan ışık



- Genel ve detay görüntüler



( Haber - Kamera: Metin Faruk TAMER-Mücahit YOLCU-GAZİANTEP-)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 321 MB

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4)SİVAS'TA 19 KAÇAK MÜLTECİ YAKALANDI

SİVAS'ın Gölova ilçesinde yasa dışı yollarla sınırı geçen 3'ü çocuk 19 mülteci yakalandı. Yakalan mülteciler sağlık kontrolünden geçirildi.



Gölova Jandarma Komutanlığı ekipleri, D-100 karayolu üzerinde rutin yol kontrolü ve arama faaliyeti sırasında Gölova ilçesinde 3 yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüslerde yapılan arama ve kimlik kontrollerinde Afganistan ve Pakistan uyruklu 3'ü çocuk 19 kaçak mülteci yakalandı. Kaçakların Türkiye üzerinden Avrupa ülkelerine geçmek istedikleri öğrenildi. Yakalanan kaçak mülteciler Numune Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Jandarma ve Emniyetteki işlemlerin ardından kaçak mülteciler Sivas İl Göç İdaresi Müdürlüğü vasıtasıyla sınırdışı edilecek.

Görüntü Dökümü:



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-Hastaneden görüntüler



-Jandarma eşliğinde götürülen mülteciler



Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, ()