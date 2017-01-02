DHA YURT BÜLTENİ-7

Almanya'dan tatile gelen Sivaslı Mesut, Reina saldırısında öldü(EK)

1)KÖYDEKİ YAKINLARI ÜZGÜN

Almanya'dan tatile geldiği İstanbul'da Reina'ya düzenlenen terör saldırısında ölenler arasında yer alan Mesut Gürbüz'ün Gemerek ilçesine bağlı Eğerci köyünde yaşayan yakınları, acı habere üzüntüyle karşıladı. Mesut Aksoy'un olaydan 1 gün önce Almanya'dan İstanbul'a geldiği burada yaşayan ablası Hatice Aksoy'u ziyaret etiği öğrenildi. Almanya'da yaşayan Feyzullah-Narin çiftinin 2 çocuğundan küçüğü olan Mesut Gürbüz'ün, Eğerci Köyü'nde yaşayan 4 üvey kardeşi olduğu öğrenildi. 57 yaşındaki konuşma güçlüğü çeken üvey ağabeyi Murat Gürbüz, olaydan üzüntü duyduklarını belirtti. Köyde yaşayan yengesi 45 yaşındaki Herdem Gürbüz ise, Mesut Gürbüz'ün olaydan 1 gün önce İstanbul'a geldiğini, daha sonra gittiği mekanda saldırı sonucu öldüğünü duyduklarını dile getirdi. Mesut Gürbüz'ün Almanya doğumlu olduğunu ve en son 2 yıl önce köye ziyarete geldiğini ifade etti. Üzgün olduklarını ifade eden Herdem Gürbüz, "İstanbul'a tatil için ablasının yanına gelmiş. Sonra da bu olay yaşandı. Üzüldük. Genç yaşta ölüm haberini aldık. Acı bir olay" diye konuştu.

HALEP PAYLAŞIMI YAPMIŞ

Mesut Gürbüz'ün sosyal medya hesabında, Suriye'nin Halep kentinde yaşananlarla ilgili paylaşımlarda bulunduğu görüldü. Son olarak İstanbul'a indiğinde, yılbaşı gecesi bir arkadaşıyla birlikte çektirdiği fotoğrafını paylaştığı görüldü. Almanya'da Münih yakınlarındaki Landsberg am Lech kentinde yaşayan Mesut Gürbüz'ün bekar olduğu öğrenildi. Cenazesi akşam saatlerinde Gemerek ilçesine getirilecek olan Mesut Gürbüz, yarın Eğerci köyünde öğlen saatlerinde toprağa verilecek.

Görüntü Dökümü:

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-Köyden görüntüler

-Gürbüz'ün aile evinin görüntüsü

-Üvey ağabeyinin konuşması

-Yengesi ve yakınlarının konuşmaları

-Detaylar



Haber-Kamera: Eraydın AYTEKİN-Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, )

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(YENİDEN)

2)FABRİKADA KAZAN PATLADI, 4 İŞÇİ YARALANDI

İZMİR'in Aliağa İlçesi'ndeki bir fabrikada demir eritme kazanının henüz belirlenemeyen bir nedenle patlamasıyla 4 işçi yaralandı. Aliağa Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir demir çelik fabrikasında (Ege Demir) bulunan demir eritme kazanı, bugün saat 01.00'de, henüz belirlenemeyen bir nedenle patladı. Patlama anında kazan yakınındaki 4 işçi, yanık yarasıyla yaralandı. Bazı işçiler ise patlamadan hafif sıyrıkla kurtuldu. Fabrika çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çok sayıda ambulansın geldiği fabrikada yanık yarasıyla yaranan 4 işçi, Aliağa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hafif sıyrıklarla olayı atlatan bazı işçiler ise ayakta kontrol edildi.



Hastaneye kaldırılan yaralılardan durumu diğerlerinden ağır olan Musa Altsoy, İzmir Ege Üniversitesi Hastanesi'ne; Cihan Karanlıkdere ise İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ambulans helikopterle sevk edildi. Öncesinde, ambulans helikopterin yaralıları almak için inişi gerçekleştirdiği, hastanenin yakınında bulunan futbol sahasının kapısının açılması, güvenlik görevlisi yerinde olmadığı için kısa bir süre beklendi. Tedaviye alınan 4 yaralının da hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

Görüntü Dökümü



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- Yaralıların hastaneden sevk edilmesinden görüntü



- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Bülent PINARBAŞI / ALİAĞA (İzmir), ()

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3)BODRUM KAYMAKAMI DA YENİ KİMLİK KARTI İÇİN BAŞVURDU

MUĞLA'nın Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, yenilenen kimlik kartı için başvuru yaptı. Vatandaşları yeni kimlik kart başvurusu için acele etmemeleri gerektiğini söyleyen Kaymakam Yılmaz, eskisinin 3-4 yıl daha geçerli olduğunu söyledi.

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı projesi kapsamında düzenlenen 'Yeni T.C. Kimlik Kartı' için Bodrum'da da başvurular alınmaya başlandı. Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum Garnizon Komutanı Personel Albay İzzet Adagideli ile birlikte Bodrum Kaymakamlığı Nüfus Müdürlüğü binasında yeni kimlik kartı için başvuru yaptı. Bu sırada Bodrum Nüfus Müdürü Ahmet Güner'in basılmış yeni kimlik kartını inceledi. Eski ve yeni kimlik kartlarını karşılaştıran Kaymakam Yılmaz, TC kimlik numarasını söyleyerek başvuru için gereken parmak izini verdi. İşlemin çok kısa sürmesine şaşıran Yılmaz, şu anki kullanılan kimlik kartını göstererek, "Bu da eski kimlik kartımız. Yeni kimliklerimizin özelliği pratik, kolay taşınabilir olması, güvenli, çipli, çağdaş, modern bir kimlik olması. Kimlik tespitiyle ilgili mağdurlukları ve yolsuzlukları önleyici özellikleri var. Güvenlik tasarımlı, çipli ve E-devlet şifresi uyumlu bir kimlik kartı. Başvurularımız bugün başlıyor. Yalnız vatandaşlarımızdan şunu bekliyoruz. Çok telaşa gerek yok. Bu eski kimliklerimiz 3-4 yıl geçerli. Bu süreç içerisinde yenileme yapılacak. O yüzden acele etmeyelim. Aceleye gerek yok çok izdiham olmasın ki vatandaşlarımız mağdur olmasın. Detaylı bilgiyi de web sayfamız üzerinden açıklayacağız" dedi.

YENİ KART İÇİN İZLENECEK YOLLAR

Kimlik kartı başvuruları internetten ya da çağrı merkezinden randevu alınarak yapılabileceği gibi randevusuz da ilçe nüfus müdürlüklerine yapılabilecek. Nüfus müdürlüklerine gelemeyecek durumda olan engelli, yaşlı, yatalak hasta gibi vatandaşların başvuruları ise Gezici Kayıt Terminalleri ile alınabilecek. Yeni kimlik kart başvurusu için nüfus cüzdanı veya tanıtıcı kimlik belgesi ve 15 yaşından büyükler için son altı ay içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf istenilecek. Ayrıca başvuru sırasında kanuni süresi içerisinde yapılan doğum bildirimleri hariç kimlik kartı için 16 TL, kayıp cüzdanlar için ise 32 TL müracaat sırasında değerli kağıt ücreti tahsil edilecek. Vatandaşlar, kimlik kartınızın hangi aşamada olduğu internet üzerinden veya çağrı merkezinden takip edebilecekler. Kimlik kartı, hazırlandıktan sonra vatandaşların başvuru sırasında belirttiği adrese PTT kargo ile teslim edilecek.

Görüntü Dökümü



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- Kaymakamın görüntü



( Haber: Hülya ELTEŞ- Kamera: Nilüfer DEMİR / BODRUM (Muğla), ()

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4)ERMENEK'TE SPOR SALONUNUN ÇATISI ÇÖKTÜ

KARAMAN'ın Ermenek İlçesi'nde Fikret Ünlü Spor Salonu'nun çatısı, biriken karları taşıyamayarak çöktü. O sırada salonda bulunan görevliler koşarak kendilerini kurtardı. Olay, bugün 11.30 sıralarında Taşbaşı Mahallesi'ndeki Fikret Ünlü Spor Salonu'nda meydana geldi. Spor salonunun çatısı, biriken karlar nedeniyle çöktü. Salonda görevli 4 kişi, çatıdan gelen sesleri duyup, son anda koşarak salondan çıktı. Şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, hasar meydana geldi. Salon görevlileri, yoğun kar yağışı nedeniyle okullar tatil olmasaydı, salonda okullara ait takımların antrenmanlarının olacağı bu nedenle de facianın eşiğinden dönüldüğünü söyledi.



Ermenek Kaymakamı Mesut Tabakcıoğlu da spor salonuna gelip incelemelerde bulundu.

Görüntü Dökümü



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- Salonun içinden detay



- Dışından detay



- Genel ve detay

(Haber- Kamera. Ali Rıza ETCİ ERMENEK KARAMAN ))



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5)MARTILAR BUZ TUTAN DENİZİN ÜSTÜNDE YÜRÜDÜ

İZMİT'te denizin kıyı kesimleri buz tuttu. Martılar ve karabataklar buz tutan denizin üstünde yürüdü.

İzmit'te gece saatlerinde hava sıcaklığı eksi 5 dereceye kadar düştü. İzmit Körfezi'nin sığ kesimleri buz tuttu. İzmit Seka Park'ta sahile yakın kesimler buz tutarken, martılar ve karabatak kuşları buz tutan denizin üzerinde yürüdü. Sabah gezmeye çıkanlar buz tutan denizin üzerinde yürüyen martıları ve karabatakları fotoğrafladı. Balıkçı Sabri Curnal, "3 yıl önce de böyle oldu. Balığa çıkarken buzları kıra kıra balığa çıktık. İskelenin çevresi buz tuttu. Sabah geldiğimde martılar karabataklar buzun üzerinde yürüyordu" dedi.

Görüntü Dökümü



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Buz tutan denizden görüntü



Balıkçı ile röp.



Balıkçının buzları kırması



Buz tutan denizin üstündeki kuşlardan görüntü

(Haber-Kamera: Faruk KIYAK- İZMİT(Kocaeli), () -

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6)EDİRNE BUZ TUTTU

EDİRNE'de kar yağışının ardından kentte hava sıcaklığı sıfırına altında 6 dereceye kadar düştü. Suni gölet ve süs havuzları buz tutarken, yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düşerken, tarihi camiiler ve köprüler gözden kayboldu. Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine giren Edirne'de yılın son günü yağan kar yağışı günlük yaşamı olumsuz etkilemeyi sürdürüyor. Kentte kar yağışı dururken hava sıcaklığı sıfırın altında 6 dereceye kadar düştü. bu nedenle kentteki süs havuzları ve suni göletteki suyun yüzeyi buz tuttu. Suni göletteki kuğ ve örneklere ekmek vermek için gelen emekli 59 yaşındaki müzik öğretmeni Mustafa Yekeduz, hayvanların soğuğa dayanıklı olduğunu ancak aç kalmaları durumunda ölebileceklerini ifade ederek, "Hava çok soğuk, göletteki su bile buz tuttu. Bende buradaki hayvanlar aç kalıp ölmesin diye ekmek getirdim. Belediyemizde buradaki hayvanlara yem getiriyor" dedi.

GÖRÜŞ MESAFESİ DÜŞTÜ

Edirne'de soğuk havanın yanı sıra etkili olan sis ulaşımda aksamalara neden oldu. Görüş mesafesinin yer yer 50 metreye kadar düştüğü kentte Mimar Sinan'ın 'ustalık eserim' dediği Selimiye Camii, tarihi Tunca ve Meriç köprüsü yoğun sis nedeniyle gözden kayboldu.

BELEDİYE HAYVANLARI YEM BIRAKTI

Edirne Belediye Başkanlığı ekipleri, kar yağışının ardından soğuk hava nedeniyle buz tutun kaldırımlarda temizlik çalışmalarına başladı. Sokak hayvanları içinde şehrin çeşitli noktalarına yem bıraktı. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, sokak hayvanlarının özellikle kar yağışının olduğu zamanlarda yiyecek bulmakta oldukça zorlandıklarını söyledi. Yetkililer ayrıca vatandaşların, çöp konteynırlarının kenarlarına artık yemeklerini bırakarak ve camlarının önüne kuşlar için yiyecek koyarak sokak hayvanlarına yardımcı olabileceklerini ifade etti.

Görüntü Dökümü

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-Sis ve Tunca Köprüsü

-Köprüden geçen araçlar

-Tarihi Kasımpaşa Camii

-Trafikteki araçlar

-Suni gölet

-Buz tutan suları

-Göletteki hayvanlar

-Hayvanlara emek veren Mustafa Yekeduz ile röp.

-Göletteki bu tutan kısımlar ve hayvanlar

-Selimiye Camii

-Mimar Sina heykeli

-Eski camii ve siste yürüyen insanlar



-Kuşlara yem atanlar



-Trafiğe kapalı cadde ve insanlar



-Genel görüntüler



Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY/EDİRNE,()

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7)KEMER'DE HAMAM ALEV ALEV YANDI

ANTALYA'nın Kemer İlçesi'nde tek katlı hamam çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. İçeride biri olduğu söylentileri paniğe neden olurken, işyeri sahibinin gelmesi sonrası içeride kimse olmadığı anlaşıldı. Alevler 6 ayrı itfaiye aracının 1 saatlik müdahalesi sonucu kontrol altına alınabildi.Kemer merkez Yeni Mahalle Akdeniz Caddesi'ndeki faal durumdaki 'Jumanji Hamam' adlı tek katlı binada saat 12.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar sonrası olay yerine polis ve itfaiye ekipleri geldi. Polis caddeyi trafiğe kapatırken, 6 itfaiye aracıyla yangına müdahaleye başlandı. İçeride bir kişi olduğu söylentisi üzerine pencereler kırıldı. Olay yerine gelen adı açıklanmayan işletme sahibi içeride kimse olmadığını söyledi.



Yaklaşık 1 saatlik müdahalenin ardından yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları sürüyor. Bölge sakinleri yangının evlerine sıçrama ihtimali nedeniyle korku yaşadı. Bina yangın sonrası tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında polis kordonu etrafında toplanan kalabalık ise meraklı gözlerle olayı izlerken, birçoğu da alevleri cep telefonuyla görüntülemeye çalıştı.

Görüntü Dökümü



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- Olay yerinden genel görüntü



- İtfaiyenin yangına müdahalesi



- 'İçeride biri var' diye birinin bağırması



- Taşla camın kırılması ve merdivenle içerinin kontrol edilmesi



- Alevlerden görüntüler



- Yangın söndürme çalışmaları



- Detaylar

125 MB /// 03.55"

HABER- KAMERA: Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), ()

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8)ZİRAAT BAHÇESİNDE YANGIN

HATAY'ın İskenderun İlçesi'nde özel sektöre ait bir tarım arazisinde yangın çıktı.



Yangın, Sakarya Mahallesi Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Ali Ermercan Caddesi'ndeki Rıdvan Ziraat Bahçesi adlı işletmenin kafe olarak kullanılan bölümünde meydana geldi. Sabah 07.30 sıralarında çıkan yangına İskenderun Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekipler, yangının çıktığı ahşap barakadaki alevleri, çevredeki ağaçlara sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü.



Maddi hasara neden olan yangına, rüzgar nedeniyle kopan elektrik tellerinin yol açtığı belirlendi.

Görüntü Dökümü



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- İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale etmesi



SÜRE: 01'11" BOYUT 52.6 MB

Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),()

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9)SOĞUK HAVAYLA BALIK TEZGAHLARINDAKİ ÇEŞİT AZALDI

ÇANAKKALE'de 1 haftadır süren soğuk havayla birlikte kar ve fırtına, balık tezgahlarını vurdu. 10 gün öncesine kadar 20'ye yakın balık çeşidinin yer aldığı tezganlarda balık çeşitleri azaldı.

Yurt genelinde etkili olan soğuk hava, Marmara Bölgesi'nde de kendini hissettiriyor. Hava koşullarının kötü olması Çanakkaleli balıkçıları, olumsuz etkiledi. Denize açılamayan balıkçılar, avlanamayınca olumsuzluk tezgaha yansıdı. Çanakkale balıkhalinde 10 gün öncesine 20'ye yakın balık çeşidinin yer aldığı tezgahlarda, soğuk hava ve kar yağışının ardından balık çeşitleri 5'e düştü. Çanakkale'de 21 yıldır balıkçılık yapan Volkan Kaşıkçı, "Şuanda tezgahlarda çeşitliliğimiz azaldı. Havaların soğuk gitmesi, fırtına olması sebebiyle daha önceden tezgahlarımızda 15-20 çeşit balık bulunuyordu. Bu aralar 5-6 balık çeşidiyle tezgahlarımızı açıyoruz. Daha önceden tezgahlarımızda istavrit, mezgit, tekir gibi sayamayacağımız çeşitlerimiz vardı. Şuanda çeşidimiz kısıtlı, hamsi, sardalye, sarıkanat, çupra, levrek çeşitleri tezgahlarımızda bulunuyor. Balık fiyatları ise normal seyrediyor. Sardalye 10 lira, hamsi 15 lira, sarıkanat 25 lira ve kültür çuprası 25 liradan satılıyor. Sadece çeşitlilik azaldı" diye konuştu.

Görüntü Dökümü



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- Balık tezgahlarından görüntü



- Volkan Kaşıkçı açıklama görüntü



- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, ()

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10)YARDIMLAR HALEP'E ULAŞTI

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı İlçesi'nde toplanan yardımların bulunduğu 24 TIR, Suriye'nin Halep kentine ulaştı.

Sandıklı Belediyesi ve HAYRAT İnsani Yardım Derneği tarafından imzalanan protokol kapsamında 16 Aralık'ta Halep'e yardım amacıyla kampanya başlatıldı. Kampanya sonunda 8'i giyim, 8'i patates ve soğan, 6'sı un, 1'i de gıda ürünlerinden oluşan toplam 23 yardım TIR, 25 Aralık'ta Halep'e uğurlandı. Aynı gün akşam 1 TIR'ı daha Halep'e doğru yola çıktı. 24 yardım TIR'ı dün Halep'e 60 kilometre uzaklıktaki İdlib'de Kızılay ve HAYRAT İnsani Yardım Derneği tarafından kurulan kampa ulaşırken, yardımların dağıtımına başlandığı belirtildi.



Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, "Halep ile Sandıklı arasında bir gönül köprüsü kurulmuştur. Türkiye'nin gündemi birkaç gün Sandıklı'dan giden 24 yardım TIR'ı olmuştur. Sandıklı halkının yardımseverliği artık bütün ülke tarafından bilinen bir gerçek haline gelmiştir" dedi.

Görüntü Dökümü



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- TIR'ların Sandıklı'dan uğurlanışı



- İdlib'de yardımları dağıtımı



54.2 MB /// 01.42"

HABER- KAMERA: Ahmet DAĞLI/SANDIKLI, ()

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11)ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDEN HALEP'E 110 KOLİ YARDIM

TEKİRDAĞ'ın Malkara İlçesi'nde Meslek Yüksek Okulu'nda eğitim alan ve Kredi Yurtlar Kurumu'nda kalan üniversite öğrencileri iş savaşın yaşandığı Suriye'nin Halep kentine göndermek için 110 koli gıda ve ihtiyaç malzemeleri topladı.Malkara Kredi ve Yurtlar Kurumu yurdunda kalan üniversite öğrenciler Halep'e yardım kampanyası başlatarak ilçe esnafı ve sivil toplum örgütlerini tek tek gezip yardım topladı. Ayrıca Malkara Meslek Yüksek Okulu öğrencileri, harçlıklarından artırdıkları paraları Suriye'nin Halep kentindeki ihtiyaç sahiplerine gönderilmek üzere okul idaresine teslim etti. Kredi Yurtlar Kurumu Malkara Yurt Müdürü Osman Öztepe, "Bizde yurt müdürlüğü olarak Halep'e yardım topladık. Öğrencilerimiz ile birlikte esnafımızı ziyaret ettik. Sivil toplum kuruluşlarımızdan destek istedik. Bu çalışmaların sonucunda 110 koli giyim, ayakkabı, makarna, çay, şeker, çocuk bezi, battaniye gibi malzemeler topladık. Bunlara ilave olarak 15 çuval da un desteği verdi vatandaşlarımız. Toplanan bu yardımlar Kızılay TIR'ları ile Halep'te yardım bekleyen soydaşlarımıza gönderilecek. Halep'teki mahsun ve mazlum kardeşlerimizin Allah yar ve yardımcısı olsun" dedi.

Kampanyaya öncülük yapan öğrenciler, Büşra Yazır, Tuğba Özgür, Semih Yıldız, Mehmet Emin Kaplan ve Ramazan Avcı, Halep'e yardım edebildikleri için mutlu olduklarını dile getirdi. Büşra Yazır, "Tüm ülke çapında Kredi Yurtlar Kurumu öğrencilerinin başlattığı kampanyaya bizlerde destek olduk. Halep'te yaşayan soydaşlarımızın yüzlerinde bir gülümsemeye yol açarsak ne mutlu bize" dedi. Tuğba Özgür'de, "Öğrenci arkadaşlarımız ile birlikte bizlerde esnafı dolaştık, STK'lardan yardım aldık. Çok teşekkür ediyoruz. Bu arada anne ve babalarımızın gönderdiği harçlıkları da Halep'e yardım kampanyasına ortak ettik. Harçlıklarımızı da yardım kolilerine ayakkabı, palto, yiyecek olarak dahil ettik. Mutluyuz. İnşallah oradaki insanlarımızın da mutlu olmasına vesile oluruz" dedi.

Görüntü Dökümü



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-Öğrencilerin topladıkları yardım kolileri



-Toplanan kolileri teslim etmeleri



-Öğrencilerin konuşmaları



-Yurt Müdürü Osman Öztepe'nin konuşması



-Detaylar

Haber-Kamera: Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),()