DHA YURT BÜLTENİ-7

1)ANTALYA'DA HERKES BÜYÜK İKRAMİYEYİ KAZANAN TALİHLİYİ SORUYOR

MİLLİ Piyango'nun Yılbaşı Özel Çekilişi'nde 60 milyon liralık büyük ikramiyenin isabet ettiği 2796288 numaralı çeyrek biletlerden birinin Antalya'da satılması, kentte heyecan uyandırdı. Herkes büyük ikramiyeyi kazanan talihlinin kim olduğunu merak ediyor. Antalya Şans Oyunları ve Milli Piyango Bayileri Esnaf Odası Başkanı Yalçın Sayar, Milli Piyango Genel Müdürlüğü'nce 31 Aralık 2016 yılbaşı akşamı gerçekleştirilen yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyenin isabet ettiği çeyrek biletlerden birinin Antalya'da satıldığını belirterek, "Antalya'nın şanslı illerden olduğunu söylemiştik" dedi. Biletin hangi bayiden ve kime satıldığı konusunda şu anda ellerinde bir bilgi olmadığını belirten Yalçın Sayar, şunları söyledi:

"Antalya bilet satışı bakımından Türkiye'de ilk dört arasında. Bu yıl 1 milyonun üzerinde bilet satılacağını tahmin etmiştik. Bu tahminimiz doğru çıktı. Antalya'ya büyük ikramiyenin de çıkacağını, Antalya'nın şanslı illerden olduğunu söylemiştik. Bu tahminlerimiz de doğru çıktı. Şimdi Antalya talihlisini arıyor. Bileti kimin sattığını ancak 2 Ocak günü Milli Piyango İdaresi'nden öğrenebiliriz. Ya da bayi kendi faturalarından bunu tespit edebilir. Ancak bizim elimizde şu anda bu bileti kimin sattığına ilişkin bilgi yok."

Antalya'da korsan bilet satışı olmadığını belirten Sayar, "Antalya'dan herkes gönül rahatlığıyla biletini alabilir. Nitekim büyük ikramiye de Antalya'mızda satılan biletlerden birine isabet etmiştir. Büyük ikramiyenin isabet ettiği çeyrek biletlerden birinin Antalya'da satılması bizleri sevindirdi. Talihlimizden Antalya'mıza yatırım bekliyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Büyük ikramiye afişini asan milli piyangocu

- Piyango bayi önünde bekleyenler

- Bilet satan piyangocu

- Vatandaşlar ve piyangocu

- Vatandaşla röportajlar

- Muhabiri Tolga YILDIRIM’ın anonsu

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HABER: Mustafa KOZAK- Tolga YILDIRIM- KAMERA: Süleyman EKİN/ANTALYA, ()

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2)BAĞ EVİNDE MAHSUR KALAN BABA İLE OĞLUNU, AFAD KURTARDI

BURSA'da Uludağ eteklerinde gittikleri bağ evinde 2 metreyi bulan kar nedeniyle mahsur kalan baba ile oğlu, AFAD ekipleri 16 saat süren çalışmayla kurtardı. Merkez Osmangazi ilçesine bağlı Uludağ eteklerindeki Gökçeören Köyü'nde oturan Kadem Aslan (62), oğlu Şuayip Aslan (40) ile birlikte 3 gün önce köyün yaklaşık 2,5 kilometre yukarısında bulunan bağ evine gitti. Şiddetli kar yağışı nedeniyle bağ evinde mahsur kalan Kadem ve Şuayip Aslan, internet üzerinden buldukları Ankara AFAD Müdürlüğü'nün telefonuna ulaşarak yardım istedi. Ankara ekibi de durumu Bursa AFAD Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

16 SAAT SÜREN KURTARMA OPERASYONU

İhbarın ardından AFAD Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Paletli araçlar ve arazi araçları ile köye ulaşan ekipler, 2,5 kilometre mesafeyi yürüyerek bağ evine ulaştı. Baba ve oğul, ekiplerin yardımıyla köye indirildi. Baba ile oğlunun sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Görüntü Dökümü



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-Karlı yollardan görüntüler



-Ekiplerin köye ulaşması



-Arazi araçlarının karlı yollardan geçmesi



-Bağ evine girilmesi ve baba ile oğlunun kurtarılması

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,()-

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3)KÖPEĞİ, MİNİBÜSÜN ARKASINA BAĞLAYIP METRELERCE SÜRÜKLEDİ

KONYA'da köpeği minibüsün arkasına bağlayarak metrelerce sürükleyen sürücü tepki topladı. Cep telefonu kamerasıyla görüntülenen olay sosyal paylaşım sitelerinde paylaşıldı.

Dün merkez Karatay İlçesi Büsan Sanayi Sitesi'nde bir sürücünün köpeği minibüsün arkasına bağlayarak metrelerce sürüklediğini gören vatandaşlar olayı cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Görüntülerde boynuna bağlanan iple kendisini sürükleyen minibüsün hızına yetişemeyen köpek, kar birikintileri arasında sürüklendiği görülüyor. Kısa sürede sosyal paylaşım sitelerinde paylaşılan video vatandaşlardan büyük tepki topladı.

Görüntü Dökümü



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-Minibüsün arkasına bağlanan köpeğin sürüklenmesi

(Haber: Hasan DÖNMEZ KONYA )

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4)FETÖ'DEN ARANAN HAKİM, HUZUR OPERASYONUNDA YAKALANDI



ELAZIĞ'da, Polis ekiplerinin önceki gün kent genelinde düzenlediği, 'Huzur 23' asayiş uygulamasında, Ankara Adliyesinde görevli iken FETÖ/PDY soruşturması nedeniyle ihraç edilen ve daha sonra hakkında yakalama kararı verilen bir Hakim gözaltına alındı. Elazığ Emniyet Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında yakalama kararı bulunan, Ankara Adliyesi'nde hakim olarak görev yaparken ihraç edilen A.C. isimli şahıs, 30 Aralık 2016 günü ilimiz genelinde yapılan 'Huzur 23' asayiş Uygulamasında gözaltına alınmış olup, Cumhuriyet Savcısı talimatı gereği 31 Aralık 2016 günü işlemleri için Ankara İl Emniyet Müdürlüğüne sevk edilmiştir."



ELAZIĞ, ()

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5)ANTALYA'DA KIŞ ORTASINDA DENİZ KEYFİ

TÜRKİYE'nin birçok kesiminde soğuk ve karlı hava etkili olurken, Antalya'da güneşli havayı fırsat bilenler, yeni yılın ilk gününü denize girerek geçirdi.

Antalya'da 13 derece ölçülen hava sıcaklığı ve güneşli havayı fırsat bilenler, soluğu Konyaaltı Plajı'nda aldı. Ailece sahile gelenlerin bazıları piknik yaparken, bazıları da 18 derece ölçülen deniz suyu sıcaklığını fırsat bilerek yüzmeyi tercih etti.



Yeni yılın ilk gününde güzel havanın kendilerine sürpriz yaptığını söyleyenler, şanslı bir şehirde yaşadıklarını belirtti. Kanada'dan Türkiye'ye tatile gelen Adil Yunus ile Sait Mustafa, deniz suyunun sıcak olduğunu belirterek, “Hava da deniz de soğuk değil. Burayı çok seviyoruz. Sık sık geliyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü



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- Sahil kenarındaki vatandaşlardan görüntü



- Denize girenlerin görüntüsü



- Karlı dağlardan sahile PAN



- Denize girenlerle röp



- Sahilden genel görüntü



- Sahilde yürüyenlerden görüntü



- Banklarda oturanlardan görüntü



- Detay görüntüler



174 MB /// 01.33ö

HABER- KAMERA: Süleyman EKİN/ANTALYA, ()

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6)SANDIKLI'DA BÜLENT ERSOY KONSERİ

SANATÇI Bülent Ersoy yılbaşında Afyonkarahisar'ın Sandıklı İlçesi'nde sahneye çıktı.

Sanatçı Bülent Ersoy, Sandıklı Hüdai Kaplıcaları'ndaki bir otelde yılbaşı gecesi konser verdi. Yaklaşık bin davetlinin katıldığı konserde sevilen şarkıları seslendire 'diva' lakaplı sanatçı, hayranlarını coşturdu. Yeni yılın ilk dakikalarıyla coşku artarken, hayranları cep telefonu ve fotoğraf makineleriyle Bülent Ersoy'u görüntülemeye çalıştı.



Konserinde yeni yıl dileklerini aktaran Bülent Ersoy, huzur, mutluluk ve sağlık diledi.

Görüntü Dökümü



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- Bülent Ersoy sahnede



- Bülent Ersoy’un otel sahibi Yusuf Mecek'le sohbeti

71.5 MB /// 02.14ö



HABER- KAMERA: Ahmet DAĞLI/SANDIKLI, ()

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7)HAKKARİ'DEN BİRLİK MESAJI

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu ile birlikte dün Yüksekova'ya gelen ve buradaki incelemlerinin ardından Hakkari'ye geçen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin başkanlığındaki heyet, bu sabah Bağışlı Köyü'nde Türk Halk Müziği sanatçısı Aydın Aydın'ın evinde kahvaltı yaptı. Yeni yıla Hakkari'de giren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin başkanlığındaki heyet, Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Hakkari İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, ve bazı STK temsilcileri sabah Bağışlı Köyü'ne giderek Sanatçı Aydın Aydın'ın evinde kahvaltı yaptı. Heyeti, ellerinde Türk Bayraklarıyla çocuk ve çok sayıda kişi karşıladı. Karşılayanlar, 'En büyük başkan Recep Tayyip Erdoğan', 'Teröre hayır, kardeşliğe evet', 'Bağışlı sizinle gurur duyuyor' sloganları attı.



TERÖRÜ KINIYORUZ



Kahvaltı sonrası konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin, gönül köprüsü projesi kapsamında bu geziyi düzenlediklerini belirterek İstanbul'daki terör saldırısını kınadı. Her türlü terörün karşısında olduklarını belirten Şahin, şöyle dedi: "Terör kimden gelirse gelsin, kime yönelirse yönelsin, kayıtsız ve şartsız her zaman karşısında olduğumuzu ve nefretle kınadığımızı ifade etmek istiyorum. Bu tür saldırılar bizi yolumuzdan çeviremeyecek, idealimizden, hedeflerimizden bizi uzaklaştıramayacak. Teröre karşı omuz omuza, yürek yüreğe mücadelemizi sürdüreceğiz. Biz artık bütün illerimizin, bütün bölgelerimizin üretimle yatırımla istihdamla, ihracatla uğraşmasını istiyoruz. Farklılıklarımızı bize birer kavga, birer çatışma olarak dayatmaya çalışanlara inat, biz bütün farklılıklarımızla, bütün zenginliklerimizle inşallah ebediyete kadar kardeşçe yaşamaya devam edeceğiz. Birlik ve beraber olacağız ki, bu terör belasından kurtulalım."



Sanatçı Aydın Aydın ise kahvaltı sonrası kardeşlik üzerine bestelediği bir şarkıyı Türkçe ve Kürtçe okudu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti anlatan Aydın, "İstanbul'da meydana gelen saldırıyı nefretle kınıyorum. Ben kardeşlik köprüsüne türkülerimle, yaptığım bestelerle hayatım boyunca hep destek verdim. İnşallah yakın bir zamanda bizim ülkemiz bu terörden, sıkıntılardan kurtulacak" diye konuştu.

Görüntü Dökümü



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-Bağışlı köyüne giden AK Parti heyeti



-Ellerindeki Türk bayrakları ile heyeti karşılayıp slogan atan çocuklar



-Teröre hayır, kardeşliğe evet' ' En büyük Başkan Recep Tayyip Erdoğan' sloganları atan çocuklar



-Çocuklarla birlikte slogan atan heyettekiler



-Valinin gelişi



-Vali lehine tasahüratlarda bulunan çocuklar



-Vali ellerinde Türk bayrakları ile slogan atan çocuklarla hatıra resim çekerken



-Detaylar



-Kababalık



-Aydın'ın evinde kahvaltı yapan heyet



-Heyetteki Milletvekilleri ve STK'lar Köy korucularıyla hatıra resim çekip rabia işareti yapmaları



-Heyet adına açıklama yapan Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin



-Heyet uğurlanırken

(HABER-KAMERA:BEHÇET DALMAZ/HAKKARİ-)

BOYUT:326 MB

SÜRE:10 DK 14 SN

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8)MANAVGAT HUZUREVİ'NDE AİLE YEMEĞİ

MANAVGAT Belediyesi Huzurevi'nde, yaşlılar ve huzur evi gönüllülerinin katılımıyla büyük aile yemeği düzenlendi.



Yemeğe, Manavgat Belediyesi Başkan Yardımcısı Aydın Öz, huzurevi personeli, huzurevine gönüllü olarak yardım yapan öğretmenler de katıldı. Huzurevi sakinlerinin yeni yıla girerken, huzur ve mutlu olmaları amacıyla düzenlenen yemekte canlı müzik sunuldu. Huzurevi sakinleri hareketli parçalarla eğlendi.

Yemeğin ardından hediye çekilişini yapan Belediye Başkan Yardımcısı Aydın Öz, yaşlılara hediyelerini verdi.

Görüntü Dökümü



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- Yemekten görüntüler

- Huzurevi personeli ile yaşlıların müzik eşliğinde oynaması

- Hediye çekilişi

03.16"

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT, ()

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9)BAŞKANDAN İLK BEBEKLERE ZİYARET

ALANYA Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, 2017 yılının ilk bebeklerini ziyaret ederek ailelere çeşitli hediyeler verdi.



Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, yılın ilk dakikalarında doğan bebeklerin ailelerini tebrik etmek için Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret etti. Yeni doğan servisindeki 6 aileyi ziyaret ederek yeni yılını kutlayan Başkan Yücel, üzerinde 'hoş geldin bebek' yazılı hediye paketlerini verdi.

Görüntü Dökümü



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- Başkan Yücel'in hastane ziyareti



- Aileleri tebrik etmesi



- Bebeklerle ilgilenmesi



- Ailelere hediye vermesinden görüntü

HABER- KAMERA: Engin ANAK/ALANYA, ()