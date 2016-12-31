DHA YURT BÜLTENİ-7

Uludağ'da güvenlik önlemleri artırıldı

YENI Yıl nedeniyle otellerin büyük bölümünün tamamen dolduğu Uludağ'da, Jandarma aldığı önlemleri üst seviyeye çıkardı. Uludağ'a giriş yapan tüm araçlar bomba ve narkotik eğitimi gören köpekler tarafından da aranıyor.

Uludağ'da yeni yılın huzur içersinde geçmesi için Bursa İl Jandarma Komutanlığı'nın aldığı önlemler artırıldı. Kar kalınlığının 232 santime ulaştığı Uludağ'da Jandarma ekipleri hava sıcaklığının sıfırın altında 10 derceye düşmesine rağmen Uludağ'a çıkan tüm araçları arıyor. Aramalarda bomba ve uyuştucu eğitimi alan köpeklerde görev yapıyor. Yetkililer Uludağ'da ki mevcut güvenlik önlemlerine ek olarak Yeni Yıl nedeniyle Jandarma Özel Harekat Tiimi', 6 asayiş, 2 arama kurtarma, 9 trafik timi görevlendirildi.

Bu arada Uludağ'da görevlendirilen sivil ekip sayısıda çoğaltıldı.

Görüntü dökümü

Aramalardan görüntü

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Detaylar

Haber-Kamera: Hüseyin TÜCCAR/Berktuğ ÖNCÜ/BURSA ()-

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Manavgat'ta dolu sahili beyaza bürüdü

ANTALYA'nın Manavgat İlçesi'nde dolu yağışı sonrası Titreyengöl sahili beyaza büründü. Manzarayı görenler sahile gelip kartopu oynayarak eğlendi.

Manavgat'ta bir süredir etkili olan yağışlı hava sonrası bu öğlen kısa süreli dolu yağdı. İlçenin turizm bölgelerinden Titreyengöl'de görülen dolu yağışı sonrası sahiller dolu yığınlarıyla kaplandı. Bölge halkı ve tatilciler ise sahile gelerek kar gibi görünen dolu yığınlarıyla oynayıp, kartopu savaşı yaptı. Bazıları da özçekim yaparak anı ölümsüzleştirdi.

Dolu taneleri nedeniyle Titreyengöl sahilinin tamamını kaplayan beyaz örtü kısa sürede eridi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Sahilden görüntüler.

- Sahilden görüntü ve denizden gelen yağış

- Tatilcilerin kartopu oynaması

- Oyun parkından görüntü

- Titreyengöl'de sokaklardan görüntü

- Otel girişinden görüntü

Haber- Kamera: Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya), ()

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Karabük'te karla kaplı parkurda 'Atatürk Koşusu'



KARABÜK'te, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nün, Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 97'inci yılı nedeniyle düzenlediği 'Büyük Atatürk Koşusu', karla kaplı parkurda kar yağışı altında yapıldı.

Yenişehir Mahallesi'nde küçükler, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde yapılan koşuya toplam 125 öğrenci katıldı. Öğrenciler, karla kaplı parkurda kar yağışı altında yapılan mücadelede zorlandı. Özellikle küçükler ve yıldızlar kategorilerinde koşan çocuklar, kar kalınlığının yer yer 10 santim ölçüldüğü parkuru tamamlakta zorlandı. Güçlükle bitiş çizgisine gelen öğrencilerden bazıları fenalık geçirdi. Bazı öğrenciler de parkurda kendilerini köpek kovaladığını söyleyerek ağladı.

Atletizm İl Temsilcisi Okan Özyaman, yıllar önce Atatürk’ün karlı bir havada Amasya’dan Ankara’ya geldiğini, yine karlı ve buzlu bir havada Sarıkamış’ta Türk askerlerinin mücadele ettiğini söyledi. Dolayısıyla çocuklara mücadele ruhunu vermek zorunda olduklarını ifade eden Özyaman şöyle dedi:

"Kar da olsa, çamur da olsa, yağmur da bu koşuyu gerçekleştiriyoruz. Yarışın sonunda çocuklarımıza hediye çeklerimiz, ödüllerimiz olacak. Koşuyu çocuklarımıza sevdirmeye devam ediyoruz. Yarış öncesi çocuklarımıza uyarıda bulundum. Çünkü şartlar ağır. Asfalt zeminde kayabilirler. Ama bu hayatın bir kuralıdır. Hayatta bizim de ayağımız kaydırılmaya çalışılmıyor mu? Kayıyoruz, düşüyoruz ama mücadeleye devam ediyoruz. Mücadele etmeleri için onları uyardım. Sağlıkları bizim için çok önemli."

Parkurun temizlenmesi için belediyeyi aradıklarını söyleyen Özyaman, "Belediye ekipleri dolmuş ve otobüs güzergahlarını açmaya çalıştıklarını ve geç gelebileceklerini söylediler. Emniyet görevlileriyle parkuru kontrol ettik. Tedbirlerimizi aldık. Ben de kayıyor muyum kaymıyor muyum diye bizzat koştum. Herhangi bir sıkıntı yok" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Öğrencilerin ısınma hareketleri

-Öğrenciler koşarken

-Bir öğrencinin çok üşüdüğünü söylemesi

-Kendisini köpeğin kovaladığını söyleyen kız öğrencinin ağlaması

-Bir erkek öğrenci ile röp

-Bir evin bahçesinde ki köpeklerden görüntü

-Bazı öğrencilerin fenalık geçirmesi

-Atletizm İl Temsilcisi Okan Özyaman röp

Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE/KARABÜK,()

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Bursa'da uyuştucu operasyonu: 4 gözaltı

BURSA'da düzenlenen iki ayrı operasyonda uyuşturucu satan 4 kişi yakalandı. Polis zanlıların üzerinde ruhsatsız tabanca ile iki tüfek ve mermiler ele geçirdi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şubesi'ne bağlı Uyuşturucu ile Mücadele ekipleri, N.Ş. (41) ile C.B.'nin (22) Merkez Osmangazi ilçesi'ndeki evlerine baskın düzenledi. Yapılan aramalarda evde esrar, metamfetamin ve kannabinoid ile ruhsatsız tabanca bu silaha ait 8 fişek ile pompalı tüfek ve av tüfeği ele geçirdi. Polis Merkez Yıldırım İlçesinde K.Ç. (21) ve E.Y.'nin (25) evlerinde de arama yaptı. Polis bu iki kişinin üzerinde toplam bir miktar kannabinoid isimli uyuşturucu buldu.

Gözaltına alınan 4 kişi emniyet müdürlüğünde sorgulandıktan sonra "Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan adliyeye çıkartıldılar

Görüntü dökümü

Sanıkların adliyeye çıkartılması

Ele geçirilen uyuştucular

detaylar

Haber-Kamera: Faruk KAHRAMAN/BURSA ()-

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İntihar girişimini polis önledi

ÇANAKKALE'de 6 katlı bir inşaatın çatısına çıkan 30 yaşındaki İ.Y., aşağı atlayacağını söyleyerek intihara kalkıştı. Bir anlık dalgınlığını fırsat bilen polis, kız arkadaşından ayrıldığı için bunalıma girdiği öğrenilen İ.Y.'yi yakalayarak çatıdan indirdi.

Bugün saat 12.30 sıralarında, Cevatpaşa Mahallesi Nazım Demircioğlu Caddesi üzerinde bulunan inşaat halindeki 6 katlı bir binanın çatısına çıkan İ.Y.'yi görenler, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çatıdaki kişinin, yanına yaklaşmaları halinde atlayacağını söylemesi üzerine, çevrede güvenlik önlemi alıp beklemeye başladı. Ardından olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri çağrıldı. İtfaiye ekipleri, bina önüne hava yastığı açtı. Hararetli bir şekilde telefonla konuştuğu görülen İ.Y., daha sonra görüşmesini sonlandırdı. Polisler, İ.Y.'yi aşağı inmesi konusunda ikna etmeye çalıştı. Yaklaşık 1 saat geçmesine rağmen teşebbüsünden vazgeçmeyen İ.Y.'nin bir anlık dalgınlığını fırsat bilen bir polis memuru, yakalayıp, etkisiz hale getirdi. Çatıdan indirilen İ.Y., ambulansla, önce kontrol için hastaneye ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. İ.Y.'nin kız arkadaşıyla ayrıldığı için bunalıma girdiğini öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Çatı katındaki intihar girişiminde bulunan kişiden görüntü

- Polisin son anda genci çatıdan çekip almasından görüntü

- İtfaiye ve polis ekiplerinden görüntü

- Binadan görüntü

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, ()

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Otele fuhuş baskını: 24 yabancı uyruklu kadın sınırdışı edildi



TRABZON’da bir otelde fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine düzenlenen operasyonda, 7'si binanın havalandırma boşluklarında olmak üzere yabancı uyruklu 24 kadın gözaltına alındı.

Para karşılığında fuhuş yapıldığı yönünde gelen bir ihbarı değerlendiren Trabzon Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Masası ekipleri dün akşam saatlerinde Çömlekçi Mahallesi’nde bir otele baskın düzenledi. Fuhuş yaptıkları belirlenen yabancı uyruklu kadınlardan 7'si, 4 katlı otel binasındaki havalandırma boşluklarında, 17'si de odalarda yakalanarak gözaltına alındı.

Yabancı uyruklu kadınlar işlemlerinin ardından sınır dışı edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Polis kamerasından kadınların görüntüsü

Haber-Kamera: Fatih TURAN/TRABZON, () -

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