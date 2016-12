DHA YURT BÜLTENİ-7

Tutuklu HDP'li kadınların cezaevi fotoğrafları

HAKLARINDA yürütülen soruşturmalar kapsamında tutuklanarak cezaevine konulan HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, HDP Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım, eski Milletvekili Ayla Akat Ata ve görevden alınan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak'ın cezaevinde çektirdikleri ilk fotoğraflar paylaşıldı.

Kocaeli Kandıra Cezaevinde bulunan Figen Yüksekdağ, Gülser Yıldırım, Ayla Akat Ata ve Gültan Kışanak'ın cezaevinde birlikte çektirdiği fotoğraflar Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Fotoğraflar, 'KHK ile kapatılan KJA Dönem Sözcüsü Ayla Akat: Tüm kadınlara sevgilerimi iletiyorum' ve 'Amed Büyükşehir Belediye Eş Başkanımız Gültan Kışanak'tan direnen tüm kadınlara selamlar' notu ile paylaşıldı.

Haber: DİYARBAKIR,()-

Diyarbakır kırsalındaki operasyonun sonuçları açıklandı

Bombalı eylemlerde kullanılacağı değerlendirilen 3 adet araç, bomba yapımında kullanılan malzeme ve silahlar ele geçirildi

DİYARBAKIR'ın Lice, Hazro ve Kocaköy ilçeleri kırsalında sokağa çıkma yasağı ilan edildikten sonra gerçekleştirilen, "Bayrak-35 Şehit Uzm.J.V.Kad.Çvş.Osman Öz" müşterek birlik operasyonu ile ilgili yapılan açıklamada, bombalı eylemlerde kullanılacağı değerlendirilen 3 adet araç, bomba yapımında kullanılan malzeme ve silahlar ele geçirildiği belirtildi.

Valilikten yapılan açıklamada, 27 Aralık'ta başlayan, "Bayrak-35 Şehit Uzm.J.V.Kad.Çvş.Osman Öz" müşterek birlik operasyonu bugün başarı ile tamamlandığı belirtildi. İcra edilen operasyon kapsamında,

1'i terör amaçlı propaganda yapma, 1'i terör amaçlı suçlardan arama kaydı olmak üzere toplam 13 şüpheli şahısın gözaltına alındığı belirtilen açıklamada şöyle denildi: "10 Polis Özel Harekat (PÖH) ve 2 JİG/Karma Tim marifetiyle teşkil edilen 10 yol kontrol ve arama noktasında icra edilen arama ve kontrollerde terör şüphelisi 1 kişi gözaltına alınarak, hakkında soruşturma başlatılmıştır. Terör nitelikli ikiz plaka ve kayıp-çalıntı kayıtlı 3 araç, operasyon bölgesinde tespit edilmeyi ve OYİ incelemesini müteakip, çekici marifetiyle tahliye edilmiştir. 2 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet Keskin nişancı silahı monte hamili, 131 adet tabanca ile 138 adet Av Tüfeği fişeği, 30 adet içlik, 23 adet bere, 70 kg Amonyum Nitrat, 10 kg Amonyum Sülfat, 2 adet bilgisayar kasası, 1 adet flaş bellek, 2 adet hafıza kartı ile çok sayıda örgütsel doküman ile tıbbi malzeme ele geçirilmiş olup, söz konusu suç konusu malzemelere el konulmuştur. Narko-terörizmle mücadele kapsamında, 5 Bin 027 kg toz esrar, 157 kg kubar esrar maddesi ele geçirilmiş olup, söz konusu uyuşturucu Cumhuriyet Savcısının talimatı gereğince, muhafaza altına alınmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla operasyon ile ilgili adli işlemlere devam edilmektedir. Açıklama ile birlikte ele geçirilen malzemeler ve güvenlik güçlerinin zor kış koşullarında gerçekleştirdiği operasyondan fotoğraflar da paylaşılarak, "Bölgemizde yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara her türlü hava ve iklim şartlarında artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir"denildi.

Haber-Kamera: DİYARBAKIR ()

Bolu Dağı'nda kar ulaşımı yavaşlattı

TEM yolu ve D-100 karayolunun Bolu Dağı geçişinde etkili olan kar yağışı ve sis ulaşımı yavaşlattı.

Ankara ile İstanbul arasındaki en önemli geçiş noktası Bolu Dağı'nda kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor. Özellikle D-100 karayolunda kar ve sis ulaşımı olumsuz etkiledi. Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 15 metreye kadar düştü. Kar ve sis ulaşımı yavaşlattı. Karayolları ekipleri zeminde biriken karı küreme araçlarıyle temizlemeye çalışırken, tuzlama çalışması da yapıldı. Karayolları ekiplerinin yoğun çalışması sonucu TEM'de ise ulaşım, D-100'e göre daha rahat sağlandı. Karayolları ekipleri, Bolu Dağı Tüneli mevkiinde araçlarını hazır bekletirken, zeminde kar birikmeye başladığında anında müdahale ediyor.

Bolu'da kar nedeniyle toplam 35 köy yolu da ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri yolları açmak için çalışıyor.

-Tünel ve Bolu Dağı'ndan kar yağışı görüntüleri

-Kar küreme ve tuzlama araçlarının görüntüsü

-Kar küreme aracının içinden yapılan çalışmanın görüntüsü

-Murat Küçük anonsları

-Detaylar

Haber-Kamera: Mutlu YUCA-Murat KÜÇÜK/BOLU, ()

Uludağ'da kar kalınlığı 2 metre 20 santime ulaştı (2)

ULUDAĞ YOLUNDA MAHSUR KALAN 100 ARACI JANDARMA KURTARDI

Bursa'da özellikle Uludağ'da etkili olan kar yağışı ve tipi yılbaşı tatili için oteller bölgesine giden tatilcilere zor anlar yaşattı. Zincir takmalarına rağmen yolda kalan ve kara saplanan araçlar Uludağ Jandarma Komutanlığı'na ait 9 karmotoru ve 1 UTV aracı ile çıkartıldı. Jandarma ayrıca araç sürücülerine gece yiyecek ve içecek verdi.

Karayolları ekipleri Bursa-Uludağ yolunun kapanmaması için çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor

Yoldan görüntüler

Detaylar

Haber-Kamera: BURSA ()

Dolu yağışı kazaya getirdi

ANTALYA'nın Alanya İlçesi'nde etkili olan yağmur ve dolu nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen zincirleme kazada 8 araç birbirine girdi.

Alanya'da hava şartları hayatı olumsuz etkiliyor. Metrekareye yaklaşık 46 kilogram yağışın düştüğü Alanya'da, saat 10.00 sıralarında kısa süreli etkili olan yoğun dolu yağışı sonrasında yollar buz pistine döndü. Kestel Mahallesi D-400 yolunda dolu nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen zincirleme kazada 8 araç birbirine girdi. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı kazada araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kaza nedeniyle kapanan yol jandarma ekiplerinin çalışmalarından sonra açıldı.

Alanya Meteoroloji Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre hava sıcaklığının 9 derece ve yağışlı ölçüldüğü ilçede, yağmurlu havanın hafta sonu da kadar etkili olacak. İlçede pazar günü ise sıcaklığın eksiye düşeceği belirtilerek zirai don uyarısı yapıldı.

- Kaza yerinden ve araçlardan görüntüler

Haber- Kamera: Engin ANAK/ALANYA, ()

Dörtyol'da heykel tartışması

HATAY Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Lütfü Savaş, Dörtyol İlçesi'nde açılışını yaptığı Türkmen Beyi heykelinin kaldırılması için Karayolları Şube Müdürlüğü'nün kendilerine yazı yazdığını belirterek, "Heykeli kaldırmadım, yüreği yeten varsa gitsin kaldırsın" dedi.

7 Aralık'ta ilçe girişine dikilen Türkmen beyi heykeli açılış törenine, Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Dörtyol Belediye Başkanı Yaşar Toksoy, siyasi parti temsilcileri ile birlikte çok sayıda vatandaş katıldı. Bugün açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, açılışın yapılmasının ertesi günü Karayolları Şube Müdürlüğü'nün gerekçe göstermeden heykelin bulunduğu yerden kaldırılması için kendilerine yazı yazdığını söyledi.

Heykeli kaldırmayacaklarını belirten Savaş, "Bizden bir yazı gidince maalesef cevap vermekte imtina ediyorlar. Ama o gün, Dörtyol Belediye Başkanımız ile Türkmen Beyi heykeli diktik. Orada üç şey var. At, Türkmen beyi ve Türk bayrağı. Heykeli diktiğimizin ertesi günü sabah bize Karayollarından, 'Bunu acilen ivedilikle kaldırın' diye yazı geldi. Biz bunu Rusya'dan getirmedik, İsrail'den de getirmedik. Amerika'dan da getirmedik. Türkmen şehrine Türkmen beyinin heykelini koyduk, altta da bizim için asil olan bir at vardı. Üstünde de elinde Türk bayrağı var. Karayolları bundan rahatsız olabilir mi? Hangi unsurdan dolayı rahatsız olabilir. Heykeli kaldırmadım, yüreği yeten varsa gitsin kaldırsın" dedi.

- Türkmen beyi heykeli açılış töreninden görüntü

- Törene katılanlar

- Dörtyol Belediye Başkanı Yaşar Toksoy'un konuşması

- Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın konuşması

- Heykelin örtüsünün açılması ve heykelden görüntüler

- Lütfü Savaş'ın karayollarının heykeli kaldırın talebine karşı yaptığı açıklaması

Haber-Kamera Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),()

Kılıç: Türkiye, her türlü organizasyonu yapabilecek kuvvette

GENÇLİK ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, "Türkiye, her türlü organizasyonu yapabilecek kabiliyette ve kuvvettedir. Sırf organizasyon almak için organizasyon alınmaz. Evet, az alıyoruz daha da az alacağız. Ama gerekli olanları alacağız. 2021 yılında İslam Birlik Oyunları. İnşallah İstanbul’da yapacağız. Buraya neredeyse 10 bine yakın sporcu gelecek. Bu ciddi bir organizasyon" dedi.

Bir dizi ziyaretler ve programlar için Samsun’a gelen Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, İlkadım İlçesi’nde bakanlık tarafından yapımına devam eden Samsun Bowling Salonu inşaatında incelemelerde bulundu. Samsun Valisi İbrahim Şahin’in ve protokol üyelerinin katıldığı inceleme sonrasında açıklamalarda bulunan Bakan Kılıç, Türkiye’de gerçekleşen uluslararası organizasyonlarla ilgili spor camiasından gelen eleştiriler ile ilgili konuştu.

Türkiye’nin her türlü organizasyonu yapabilecek kabiliyette ve kuvvette olduğunu söyleyen Bakan Kılıç, şu an az organizasyon aldıklarını ve 2021’de İstanbul’da yaklaşık 10 bine yakın sporcunun katılımıyla İslam Birlik Oyunları’nı yapmayı planladıklarını belirterek, "Türkiye, her türlü organizasyonu sportif ve farklı anlamlarda olsun her türlü organizasyonu yapabilecek kabiliyette ve kuvvettedir. Buna alt yapısı müsaittir. Ancak, biz alacağımız organizasyonlarla ilgili seçici davranmak durumundayız. Türkiye'ye alacağımız organizasyonlarla alakalı seçici davranmak durumundayız. Burada kastettiğim, şu anda 2017 Şubat ayında EOF yapılacak. Bu Avrupa Gençlik Oyunları Festivalidir. Bu bir festival. Buraya 800’ü aşkın bir sporcu kardeşimiz gelecek. Bu daha önce bizim 2019'da yapacağımız bir organizasyondu. Bosna Hersek bunu daha önce yapacaktı. Fakat 2019'a kadar zaman istediler. Bizde bunu erke çektik bu sene yapıyoruz. Bu yazda Samsun'da yapacağımız İşitme Engelliler Olimpiyatları var. Buda dünya çapında üçüncü büyük organizasyondur. Bunun dışında tabi ki bir takım organizasyonlar ve şampiyonalar Türkiye’de yapılıyor" diyerek sözlerine şöyle devam etti: "Şunun altını çiziyorum. Yaptığımız şampiyonalar hem bizim sporcularımıza bir şeyler katması lazım, hem de spor camiamıza bir şeyler katması lazım. Yani sırf organizasyon almak için organizasyon alınmaz. Bazen spor camiasında eleştiriler oluyor. 'Biz eskiden çok organizasyon alıyorduk. Şimdi daha az alıyoruz'. Evet, az alıyoruz daha da az alacağız. Ama gerekli olanları alacağız. Örneğin 2021 yılında İslam Birlik Oyunları. İnşallah İstanbul’da yapacağız. Buraya neredeyse 10 bine yakın sporcu gelecek. Bu ciddi anlamda bir organizasyon. Ama, 'Her yerden böyle ufak, küçük, irili ve ufaklı her organizasyonu alacağız' diye bir şey yok. Ama sporcularımızın kendini geliştirip ve aynı zaman da tecrübelerini arttırmak için, katılacakları organizasyonlar olacağı gibi antrenman ve kendilerini geliştirme amaçlı müsabakalarda Türkiye'de düzenlenecek. Bu elinizdeki kaynağın daha verimli olmasıyla ilgili bir çalışmadır."

TÜRKİYE’NİN HERYERİNE ANTRENMAN SALONLARI İNŞA EDİLECEK

2017 yılının ilk yarısında Türkiye genelinde amatör sporcular ve sporcuların kullanabilecekleri ‘Antrenman Salonları’ inşa edeceklerini belirten Bakan Kılıç, "Ülkemizin dört bir tarafında inşa ettiğimiz spor tesislerinde daha önceki yıllarda olan alt yapı sorununu tamamen çözmüş durumdayız. Şimdi artık mahallelerin içerisine ve aynı zaman da antrenman salonlarıyla alakalı olan çalışmalarımızı başlatmış bulunmaktayız. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımızla bu konuyu görüştük. Önümüzdeki yıl, 2017'nin özellikle ilk yarısında sporcularımızın antrenman yapabilmeleri amaçlı, aynı zamanda amatör sporcular ve sporcuların. Antrenman salonlarını Türkiye’nin dört bir yerine kazandıracağız. Bunları çok hızlı bir şekilde hayata geçebilecek şekilde projelendirilmiş ve tabiri caizse sporcunun ayağına, kulüplerin hemen yanına gidecek olan yapılardır. Çünkü sporcu kulüpte yetişir. Ama sporcuyu kulüpte yetiştiren de antrenördür. Dolaysıyla bizim hem antrenör konusunda ki çalışmalarımızı yoğunlaştırmamız ki bu çalışmalara başladık. Bunu Milli Eğitim Bakanlığı ile yapacağımız protokolle de inşallah yapacağız. Önümüzdeki yıl bin 200 tane mahalle tipi basketbol, voleybol ve futbol sahası yaptıysak, bunlarda tamamen mahalle arası yapılan tesisler. Bunları Türkiye'nin her tarafına yayıyoruz. Bunlara şimdi antrenman sahaları ekleyeceğiz. 45-50 günlük bir imalat süresinde hayata geçecek olan tesisler" diye konuştu.

-İnşaatan detay

-Bakan Kılıç'ın inşaatta incelemede bulunması

-Bakan Kılıç2ın açıklamaları

Haber-Kamera:Hakan AKGÜN/SAMSUN, ()

Vatandaşın parası yetmeyince kasaplar hindiyi ikiye böldü

YILBAŞI akşamlarının vazgeçilmez yemekleri arasında yer alan hindinin fiyatı 100 lirayı aşınca kasaplar vatandaşın hindiyi satın alabilmesi için ikiye böldü.

Yılbaşı yemeklerinin baş tacı olan hindinin bu yılki ortalama kilogram satış fiyatı 15 lirayı buldu. Geçen yıl 13 liradan satılan hindi eti, kasapların reyonlarında yer almaya başladı. Türkiye Kasaplar Federasyonu Genel Başkan Vekili Osman Yardımcı, hindilerin 5 kilodan başlayıp 12 kiloya kadar çıktığını söyledi. Ortalama bir hindinin 8 kilo geldiğini belirten Yardımcı, bu kiloda hindinin 130 liradan satıldığını kaydetti. Hindinin bazı ailelerin bütçesini zorlayabileceğini dile getiren Yardımcı, kasapların vatandaşlara yardımcı olmak için hindileri bölerek sattığını anlattı. Tavuk eti fiyatının ise geçen yıla oranla zamlanmadığını dile getiren Yardımcı, “Hindi de artık tavuk gibi çiftliklerde yetiştiriliyor. Tavuğun kilosu 6 ile 8 lira arasında değişiyor. Ayrıca hindi almak isteyen vatandaşlarımıza kasaplar yardımcı oluyor. Hiçbir büyük market hindiyi ikiye bölüp vatandaşa vermez. Vatandaşımızın da küçük esnafa sahip çıkmasını istiyoruz" dedi.

- Başkan Osman Yardımcı, hindiyi keserken görüntü

- Hindisinin ikiye ayrılmasından görüntü

- Başkan Osman Yardımcı röp.

Haber: Hasan DEMİRBAŞ-Kamera: Süleyman EKİN/ANTALYA, ()

Yılbaşı yerine fetih kutlaması çağrısı

Anadolu Gençlik Derneği İzmir Şube Başkanı Fatih Yılmaz, " Yılbaşı kutlamaları bir müslüman için kendi mukaddesatına ihanettir. Gelin bu yılbaşı çılgınlığına bir dur diyelim" dedi. Yılmaz, 21 Aralık gecesi Mekke'nin fethinin yıldönümünü kutlayacaklarını açıkladı.

Anadolu Gençlik Derneği İzmir Şubesi'nde basın toplantısı gerçekleştiren Şube Başkanı Fatih Yılmaz, yılbaşı kutlamalarının İslamiyet ile bağdaşmadığını belirtti. Dünyada her 12 saniyede 1 çocuğun açlık nedeniyle öldüğünü, her gece yaklaşık 800 milyon insanın aç yattığını anlatan Yılmaz, "İslam coğrafyasının dört bir yanında masum insanlar çatışmalarda, terör olaylarında yaşamını yitirmeye devam ediyor. Şehirlerimizde boy gösteren intihar saldırıları ve patlamalar, ana haber bültenlerini kana boyamaya devam ediyor. Fırat Kalkanı Operasyonunda olan askerlerimizle ilgili acı haberler duymak canımızı yakıyor. Biz, adına Yılbaşı Eğlencesi denilen ve neredeyse tüm dünya halklarına dayatılan çirkinliklere karşı bir tavır takınmamızın İslam'ın bir gereği olduğuna inanıyoruz" dedi.

Milli Piyango çekilişinin kitleleri kumar oynamaya sevk ettiğini ileri süren Yılmaz, "Kalplerdeki merhameti körelten, vicdan duygusunu ortadan kaldıran, insanları şehirlerin en orta yerlerinde her türlü ahlaksızlığı yapmaya sevk eden yılbaşı kutlamalarına karşı tepkinin bir insanlık görevi olduğunu düşünüyoruz. Biz yılbaşı kutlamalarını, bu ülkenin emperyalizm tarafından sömürülmesine hizmet eden vasıtalardan biri olarak görüyoruz. Bu gecenin Yılbaşı Çekilişi gibi değişik organizasyonlarla Milli Eğitim Bakanlığı'na ait okullarda öğretmenler vasıtasıyla körpe dimağlara aşılanmasını ise kabul edilemez buluyoruz. Aynı şekilde devlet eli yürütülen şans oyunlarının toplumda telafisi mümkün olmayan bir yozlaşmaya yol açtığını görüyoruz" diye konuştu.

Yılbaşı kutlamalarının Hıristiyan adeti olduğunu söyleyen Yılmaz, sözlerini şöyle sürdü: "Müslümanlar, Hıristiyanların geleneklerine alet olmamalıdır. İslam ülkelerinde kan ağlayan kardeşlerinin içinde bulunduğu durumu göz önüne getirmelidirler. İçkiyle, kumarla, eğlenceyle, taşkınlıkla yapılan yılbaşı kutlamasının milletimizin maneviyatında yeri olamaz. Yılbaşı kutlamaları bir müslüman için kendi mukaddesatına ihanettir. Gelin bu yılbaşı çılgınlığına bir dur diyelim. Anadolu Gençlik derneği mensupları olarak 31 Aralık Cumartesi gününü 1 Ocak Pazar gününe bağlayan gece 81 şubemizde yaklaşık 600 kadar noktada Mekke'nin Fethinin 1386. yıl dönümünü kutlayacağız. Bütün halkımızı kutlamalarımıza davet ediyoruz.

Başkan Fatih Yılmaz'ın açıklaması

Genel ve detay görüntüler

Haber: Timur TARLIĞ Kamera: Yasin TİNBEK / İZMİR, ()

Konya'da FETÖ'cü 20 'mahrem abi' tutuklandı, 10'u serbest

KONYA’da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, Hava Kuvvetleri Komutanlığı personelinden sorumlu olan 'Mahrem Abi’lere yönelik başlatılan operasyonda, gözaltına alınan 30 kişiden 10'u, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı, 20'si tutuklandı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 Temmuz darbe girişimi ardından FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Konya'da bulunan 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı’na bugüne kadar çok sayıda operasyon düzenlendi. Operasyonlarda gözaltına alınan askeri personelden itirafçı olanlar ifadelerinde, örgütün yapılanmasını anlattı. İtirafçı olan askeri personelin verdiği ifadeler doğrultusunda, örgütün Hava Kuvvetleri Komutanlığı personelinden sorumlu olan 'Mahrem Abi' olarak nitelendirilen kişiler de tespit edildi. Yapılan tespitin ardından Cumhuriyet Savcılığı tarafından 120 kişi hakkında 'Anayasayı ihlal, yasama organını engellemeye teşebbüs, hükümete karşı isyan ve silahlı terör örgütüne üye olma' suçlarından yakalama kararı çıkartıldı.

Geçen 20 Aralık Salı günü, 30 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, Hava Kuvvetleri’nde terör örgütünün 'Mahrem Abi’si olduğu belirtilen 30 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 10'u yurtdışı yasadı ve adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı, 20'si de tutuklandı.

Haber :Tolga YANIK/KONYA, () -

Kocaeli'de FETÖ'den gözaltına alınan 10 kişi adliyede

KOCAELİ'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Bylock kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6'sı kadın 10 kişi adliyeye sevk edildi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Bylock kullanıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Bylock kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6'sı kadın 10 kişi emniyetteki işlemlerin ardından bu sabah Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

Adliyeye sevk edilmeleri

Haber :İZMİT(Kocaeli), () -



Rektör Çelik ile 8 kişi FETÖ'den adliyede

UŞAK Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Çelik'in de aralarında bulunduğu, FETÖ/PDY soruşturmasında gözaltına alınan 9 kişi, bugün adliyeye sevk edildi.

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'ye yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, geçen 22 Aralık'ta, Uşak Üniversitesi yönetimi ve çalışanlarına yönelik 9 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Çelik, aynı üniversitede öğretim üyesi olan Doç. Dr. Nurullah Şanlı, Yrd. Doç. Dr. Aykut Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 9 kişi, gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, Uşak Devlet Hastanesi'nde yapılan sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Haber : Yavuz KUŞDEMİR/UŞAK, () -

İnegöl'de iki metruk bina böyle yandı

BURSA’nın İnegöl ilçesinde biri cami yanında diğeri okul yakınında bulunan iki ayrı metruk bina yandı.

Edinilen bilgilere göre ilk yangın gece saat 04.00 sıralarında İnegöl’ün Yenice Mahallesindeki Kasımefendi caminin yanındaki iki katlı ahşap binada meydana geldi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldıktan sonra ikinci bir yangın haberi geldi. Saat 06.00 sıralarında İnegöl’ün Sinanbey Mahallesi Atatürk Ortaokulunun yanındaki metruk binada yangın çıktı. İki saat içinde ikinci yangın ihbarını alan itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Yangın olaylarıyla ilgili polis soruşturma başlattı.

Metruk binaların alevli görüntüleri,

yangın söndürme çalışmaları,

Metruk binaların gündüz genel görüntüleri

okul ve cami görüntüleri

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), () -

Ev yangını bitişikteki ahıra sıçrayınca 2 koyun telef oldu

MUĞLA'nın Ortaca İlçesi'ndeki tek katlı bir evde çıkan yangın, bitişiğindeki ahıra sıçrayınca 2 koyun telef oldu.

Gölbaşı Mahallesi 305 numarada eşi ev hanımı Eşe Tuncay ile birlikte yaşayan işçi emeklisi Vedat Tuncay'a ait tek katlı evde, bugün saat 02.45'te, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Ev bitişikteki ahıra sıçradı. Evden çıkan ancak dumandan etkilenen Vedat ve Eşe Tuncay çifti, olay yerine çağrılan ambulansta müdahale edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü. Ahırdaki 2 koyun telef oldu. Evde ise büyük çaplı maddi hasar oluştu. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Ev sahibi Vedat Tuncay, "Eşim Eşe, panikle beni uyandırdı. Evde duman kokusu olduğunu söyledi. Kalktığımızda evimizi alevler sarmıştı. Eşimle beraber kendimizi sokağa attık. İlk olarak ahıra koştum ama iş işten geçmişti. Ahır da alevler içindeydi. Bu sırada gelen itfaiye ekipleri çalışmaya başladı. Koyunlarıma çok canım yandı. Keşke kurtarabilseydim. Ama Allah'tan eşim ve bende bir şey yok. 50 yıllık emeğimiz kül oldu" dedi.

- Yangından görüntü

- Söndürme çalışmalarından görüntü

- Ev sahibi Vedat Tuncay'dan görüntü

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Cihan KAYA / ORTACA (Muğla), ()

Acemi erler yemin etti

BURDUR 58. Piyade Eğitim Alayı Binbaşı Maruf Kışlası'nda, 1996-4 tertip 2'nci kademe erler için yemin töreni düzenlendi.

Yemin törenine, Vali Şerif Yılmaz, 58.Piyade Alay Komutanı Albay Hakan Tutucu, İl Jandarma Komutanı Albay Tayfun Dündar, İl Emniyet Müdürü Saim Akpınar, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Burdur İl Temsilcisi Hasan Okyar ve asker aileleri katıldı. Birlik sancağının yerini almasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklâl Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Ardından 1996-4 tertip 2'nci kademe 950'er yemin etti.

Törende, 1896-4 tertip 2. kademe acemi erler adına yaş kütüğüne plaket çakılmasının ardından kışlaya ilk katılan er ile eğitim, spor ve bakım branşlarında başarılı olan askerlere ve askerlik görevlerini Burdur 58. Piyade Eğitim Alay Komutanlığı'nda yapmış asker yakınlarına Vali Yılmaz ve protokol üyeleri tarafından katılım belgeleri verildi.

58.Piyade Alay Komutanı Albay Hakan Tutucu yaptığı konuşmada, "Ettiğiniz yeminle sizler milletimize sadakatle hizmet edeceğinizi, emirlere ve amirlerinize mutlak itaat edeceğinizi, ulusumuzun güvenine layık olacağınızı ve Atatürkçü düşünce sistemine gönülden bağlı kalacağınızı beyan ettiniz. Bu beyanın teminatı şeref ve namustur" dedi.

Piyade Marşı'nın okumasından sonra tören geçişiyle yemin töreni tamamlandı. Törende, asker ailelerine Alay Komutanlığı tarafından çorba ikram edildi. Askerler bu sırada aileleriyle hasret giderdi.

- Yemin töreninden,

- Çorba ikram edilen aileler, geçit töreni,

- Albay Hakan tutucunun konuşması,

- Yaş kütüğüne plaket çakılması,

- Ödüllerin verilmesi, geçit töreni

Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,()

Cezaevi aracı devrildi: 1 yaralı

BURDUR'un Bucak İlçesi'nde mahkumları taşıyan cezaevi aracının devrilmesi nedeniyle 1 asker hafif şekilde yaralandı.

Antalya- Burdur karayolundaki kaza, saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Antalya'dan Burdur yönüne seyreden 07 EFJ 62 plakalı cezaevi aracı, Bucak İlçesi'nin Uğurluköy yakınlarında kar nedeniyle kayarak kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybettiği araç, refüje çarparak devrildi. 5 asker ve 7 mahkumun bulunduğu araç, bir süre sürüklendikten sonra durdu. Kazada, 1 asker hafif şekilde yaralandı. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralı asker, ambulansla Bucak Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Kazadan yara almadan kurtulan diğer asker ve mahkumlar da tetbiren aynı hastaneye götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi.

- Olay yerinden görüntü

- Kaza yapan araç

- Detay

Haber- Kamera: Halim AKCA/BUCAK(Burdur), ()

Iğdır Valisi, kuşlar için doğaya yem bıraktı

IĞDIR’da çetin kış şartları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan kuşlar için Vali Ahmet Turgay Alpman, öğrencilerle birlikte doğaya yem bıraktı.

Bu sene kış mevsiminin şiddetli geçmesi kar yağışının etkili olmasından dolayı yiyecek bulmakta sıkıntı yaşayan kuşlar için Orman ve Su İşleri İl Şube Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin katılımı ile çevre yolu üzerinde bulunan karlarla kaplı boş araziye buğday, ekmek bıraktılar. Öğrencilerle birlikte doğaya yem bırakan Vali Ahmet Turgay Alpman, "Hayatta bütün canlılar birbirleriyle zincir halinde bağlantılı olarak yaşıyorlar. Kuşlar insanlara, insanlar kuşlara bağlılar. Bu bağlantının bozulmaması lazım. Doğadaki kuşlara sahip çıkmalıyız. Dünyanın devamlılığı için bu gereklidir. Doğanın dengesini korumalıyız. Dünyanın devamlılığı bu dengenin zincirin bozulmamasına bağlıdır. Sizlerde çevrenizde doğaya, kuşlara sahip çıkarsak geleceği güzel bir doğa bırakabiliriz. Doğanın devamlılığı bu zincirin bozulmamasına bağlı" dedi.

Orman ve Su İşleri Şube Müdürü Mete Türkoğlu ise yoğun kar yağışı olması nedeniyle parklarda ve bahçelerde yemleme çalışması yaptıklarını belirtti. Türkoğlu, "Kuşlar aç kalırsa Iğdır’ı terk ederler. Terk ederlerse doğada denge bozulur. Kuşlar olmasa tarımsal ürün alamayız çünkü kuşlar zararlı böçek çekirgeleri yiyerek tarım ürünlerini koruyor. Kuşlar insanoğlunun dostudur .Onlara sahip çıkmalıyız.kışın onlara yem vermeliyiz. Kuşlar doğanın dostudur. İnsanların yaşam sürelerini uzatıyor diyebiliriz. Yemek ekmek artıklarını kuşlara vermeliyiz" diye konuştu.

-Mete Türkoğlu'nun konuşması

-Valinin konuşması

-Doğaya bırakılan yemler

-Öğrencilerle röp.

Haber-Kamera: Suat DENİZ/IĞDIR, ()

Bankanın değiştirilen ATM'sinin alarmı çalınca polis telaşlandı

KOCAELİ'nin Körfez İlçesi'nde bir banka şubesindeki otomatik para çekme makinelerinden biri değiştirilirken, alarmının çalması polisi harekete geçirdi. Banka şubesine gelen polisler makinenin değiştirildiğini görünce normale dönüldü.

Körfez Cahit Zarifoğlu Caddesi'nde yer alan bir banka şubesinin girişinde yer alan 3 otomatik para çekme makinesinden birisi değiştirilirken alarmı çaldı. Körfez İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı karakol ve asayiş ekipleri bankanın alarmının çalmasıyla harekete geçti. Polisler hemen banka şubesine gelirken, bankanın önündeki çalışmaları görünce rahat nefes aldı. Polisler, bankanın yetkililerinden bilgi aldıktan sonra normale döndü.

ATM'den görüntü

Polislerden görüntü

Polisin telefonla konuşma yapıp durumu anlatarak dışarı çıkması

HABER-KAMERA: Nabi YAZICI / KOCAELİ ()

Hastanede korkutan yangın (2)

VALİ ALTIPARMAK'TAN İNCEME

Denizli Valisi Ahmet Altıparmak, Servergazi Devlet Hastanesi'nin bodrum katındaki MR Bölümü'nde akü patlaması sonucu çıkan yangın sonrası kurumda inceleme yaptı, yetkililerden bilgi aldı. Hastanede önemli bir durumun söz konusu olmadığını, dumanın güç kaynağından çıktığını, görevlilerin olaya anında müdahalesiyle herhangi bir panik yaşanmadan yangının kısa sürede söndürüldüğünü belirten Vali Altıparmak, hastanedeki çalışmaların, hizmetlerin aksamadan devam ettiğini ifade etti. Vali Altıparmak, olay yeri incelemesinin ardından Acil Serviste yatan hastalar ve yakınlarına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Haber: DENİZLİ ()

Oğlunu ziyarete uyuşturucu ile giden anne yakalandı

SAMSUN'un Bafra İlçesi'nde ağzında sakladığı uyuşturucu madde ile oğlunu cezaevinde ziyarete giden anne, yakalandı.

Olay Samsun'un Bafra İlçesi T Tipi Cezaevi'nde dün meydana geldi. Hırsızlık suçundan cezaevinde yatan oğlunu ziyarete giden 40 yaşındaki C.K. adlı kadın, oğlunun arkadaşından aldığı uyuşturucu maddeyi ağzında saklayarak içeri girmek isterken jandarma ekipleri tarafından fark edilerek yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kadın, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak Bafra T Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

Haber: BAFRA(Samsun),() -

Ordu-Giresun Havalimanı'nda 1 milyonuncu yolcu törenle karşılandı

ORDU-Giresun Havalimanı'nda '1 milyonuncu yolcu' için karşılama töreni düzenlendi.

Ordu'nun Gülyalı İlçesi'nde 2011'de temeli atılan ve 22 Mayıs 2015'te açılan Türkiye'nin deniz üzerine yapılan ilk havalimanı olan Ordu-Giresun Havalimanı'nda hizmet verilen yolcu sayısı 1 milyona ulaştı. Türkiye'nin ve Avrupa'nın deniz üzerine kurulan tek havalimanı olma özelliğini taşıyan Ordu-Giresun Havalimanı'nda, '1 milyonuncu yolcu' için tören gerçekleştirildi. Ordu-Giresun Havalimanı'na özel bir havayolu şirketinden aldığı biletle 1 milyonuncu yolcu olarak gelen 19 yaşındaki Zerrin Gül Çolak'ı, Ordu Vali Yardımcısı Mehmet Erhan Türker, Gülyalı Belediye Başkanı Talip Şen ile havalimanı yetkilileri karşıladı.

Ordu Vali Yardımcısı Mehmet Erhan Türker, gazetecilere yaptığı açıklamada kısa sürede 1 milyon yolcu kapasitesine ulaşan havalimanının gururu ve mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Her geçen gün yolcu sayısı artan bir havalimanına sahibiz. Özellikle Ordu ve Giresunlu vatandaşlarımız buraya yoğun ilgi gösteriyor" dedi.

Yolcu Zerrin Gül Çolak'ı tebrik eden Vali Yardımcısı Türker, "İnşallah havalimanı 2017 yılında da 2 milyona ulaşır. Beklentimiz bu yönde" diye konuştu.

Çiçeklerle karşılanan Zerrin Gül Çolak ise hiç böyle bir şey beklemediğini dile getirerek, "Çok şaşırdım ve ayrıca da çok mutluyum. İstanbul'da çalışıyorum. Bir süre önce ailemi görmek için Giresun'a gelmiştim. 1 milyonuncu yolcu olduğumu öğrendim. Güzel bir duyguymuş" diye konuştu. Konuşmaların ardından Çolak'a Türk Hava Yolları (THY) yetkilileri tarafından ücretsiz bilet ile uçak maketi hediye edildi.

Haber: Ali YAZAN/ ORDU,() -

Karamürsel'de otomobilin çarptığı kız öldü

KOCAELİ'nin Karamürsel İlçesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan 17 yaşındaki Aydan Özkaya otomobilin çarpması sonucu öldü. Kazanın ardından kaçan sürücü polis merkezine gelerek teslim oldu.

Kaza dün akşam saatlerinde, D-130 Karayolu Kayacık Mahallesi Kavak mevkisinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Aydan Özkaya'ya otomobil çarptı. Yaralanan Aydan Özkaya yola savrulurken, sürücü aracıyla olay yerinden kaçtı. Aydan Özkaya ambulansla kaldırıldığı Karamürsel Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Darıca Farabi Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Aydan Özkaya yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Kazanın ardından kaçan sürücü Sadık Erbay, polis merkezine giderek teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Ercan BUBER/KARAMÜRSEL (Kocaeli), () -

