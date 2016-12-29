DHA YURT BÜLTENİ-7

1)ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ KARADAVUT'U 5 BİN KİŞİ UĞURLADI

TUNCELİ'de terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürülen operasyonda şehit olan 24 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Hasan Karadavut, memleketi Tokat'ın Turhal ilçesinde yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Elazığ'da düzenlenen törenin ardından Jandarma Uzman Çavuş Hasan Karadavut'un cenazesi askeri uçak ile Tokat Havaalanına getirildi. Cenazeyi burada Tokat Valisi Cevdet Can ile birlikte il protokolü, şehidin anne ve babası Kezban-Beyler Karadavut, ağabeyi Ruhi, Yavuz ile kardeşleri Sevda ve Selma Karadavut ile yüzlerce yakını karşıladı. Şehidin Türk bayrağına sarılı cenazesi silah arkadaşları tarafından askeri uçaktan alınarak, Turhal Belediyesi'ne ait cenaze aracına taşındı. Bu sırada baba Beyler Karadavut, oğlunun tabutuna dokundu. Yakınları da gözyaşı döktü.

AĞABEYİN'DEN 'AĞLAMAK YOK' UYARISI

enaze daha sonra törenin yapılacağı Turhal Belediyesi önündeki alana getirildi. Silah arkadaşları tarafından taşınan şehidin tabutu tören alanına konuldu. Tören boyunca metanetini koruyan ağabeyi Ruhi Karadavut, cenazenin başında bekledi. Daha sonra şehidin annesi Kezban Karadavut, oturduğu bölümden kalkarak oğlunun tabutuna yöneldi. 'Yavrum' diyerek önce tabuta sarılan anne Kezban Karadavut, daha sonra oğlunun fotoğrafını öptü. Ardından baba Beyler Karadavut da oğlunun Türk Bayrağına sarılı cenazesini son kez öptü. Şehidin kız kardeşleri Selma Dursun, Sevda Polat ise tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Bu sırada şehidin ağabeyi Ruhi Karadavut, ağlayan yakınlarına 'ağlamak yok' uyarısında bulundu. Ayrıca Ruhi Karadavut'un 6 yaşındaki kızı Ecrin'in de amcasının tabutunu öpmesi yürekleri dağladı.

5 BİN KİŞİ KATILDI

Öğlen namazının ardından kılınan cenaze namazıa Tokat Valisi Cevdet Can, İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan, Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler, siyasi parti temsilcileri, şehidin ailesi ile birlikte yaklaşık 5 bin kişi katıldı. İl Müftüsü Ahmet Erdem tarafından kılınan cenaze namazı sonrası şehidin cenazesi Turhal Belediyesine ait cenaze aracına taşındı. Bu sırada toplanan kalabalık 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' şeklinde slogan attı. Cenaze ailenin yaşadığı Emek Mahallesi'nde bulunan mezarlıkta toprağa verildi.

Görüntü Dökümü:



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-Cenazenin havaalanına getirilişi



-Yakınlarının üzüntü içinde karşılaması



-Babasının tabuta omuz vermesi



-Cenazenin tören alanına getirilişi



-Anne babanın tabutu ve fotoğrafı öpmesi



-Kız kardeşlerinin ağlaması



-Ağabeyinin yakınlarına uyarısı



-Cenaze namazının kılınması ve cenazenin uğurlanışı

Haber-Kamera: Mustafa TURAPOĞLU-Fatih YILMAZ/TURHAL(Tokat),()

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2)"BİR GÖZÜ KAYBETTİYSEK DİĞERİ BİZE YETER" DİYEN GAZİ EVİNDE

SURİYE'nin kuzeyindeki El Bab şehrinde DEAŞ'ın vurduğu iki tanktan birinde bulunan 25 yaşındaki Uzman Onbaşı Abdulkadir Dirmilli, yaralı olarak 13 gündür tedavi gördüğü Gaziantep'teki hastaneden taburcu edildi. Muğla'nın Ortaca İlçesi'ndeki baba ocağına dönen Dirmilli'yi Ortaca Kayamakamı Fatih Ürkmezer ve CHP'li Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik beraberindekilerle ziyaret edip, 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu.Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyindeki El Bab şehrindeki operasyonu sırasında, DEAŞ'ın tow silahı ile geçen 12 Aralık'ta vurduğu iki leopard tankından birinde bulunan Uzman Onbaşı Abdulkadir Dirmilli yaralandı. Saldırının ardından helikopterle Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne getirilip, tedaviye alındı. Sol gözü görmeyen Dirmilli'nin bunun dışında genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Tedavisinin ardından geçen 25 Aralık'ta taburcu edilen Uzman Onbaşı Dirmilli, Muğla'nın Ortaca ilçesindeki baba ocağına geldi. Dirmilli'nin geldiğinin duyulmasıyla evleri ziyaretçi akınına uğradı. Yakınları ve arkadaşlarının yanı sıra Ortaca Kayamakamı Fatih Ürkmezer, CHP'li Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik, Ortaca İlçe Emniyet Müdürü İsmail Ayhan, Ortaca İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Evren Ekmekçi de Dirmilli'yi ziyaret edip, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Ziyarette yaşadıklarını anlatan gazi Abdulkadir Dirmilli, "Kendime geldiğimde ilk aynaya baktığımda yaralanan yüzümü görünce üzülmüştüm. Saldırı sonrasında 13 gün hastanede kaldım. İlk olarak beni Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürdüler. Orada ilk ameliyatımı olduktan sonra GATA'ya sevk oldum. GATA'da ikinci göz ameliyatımı olacaktım ama tetkiklerim sonrası 5 Ocak'a gün verildi. İnşallah görme yetimi yeniden kazanırım. Ve göreve dönüp, görevime kaldığım yerden devam ederim. Olay günü operasyondaydık. Farklı bir gelişme oldu normalde her gün bir keskin nişancı tarafından taciz edilirken olay olduğu gün beş keskin nişancı tarafından sürekli ateş altındaydık. Bu keskin nişancıların bulunması için görev başındaydık. İlk tank bildirilen hedefi vurmak için mevziden çıktı ama bu sırada bir problem oldu. Bizim bu hedefi vurmamız istendi. Bu sırada bizim tank ve diğer tank ateş altında kaldı. İlk olarak diğer tank ardınhdan da bizim bulunduğumuz tank vuruldu. O an ortalık cehenne gibiydi. Göremiyordum. Komutanımın sesine doğru el yordamı ile süründüm ve Özgür Suriye Ordusu'nun pick-up kamyonetleriyle bizi bekleyen ambulansa gittik. Bizi helikoptere nakledip, hastaneye gönderdiler. Yanımda bulunan bir arkadaşım ağır yaralandı.

Yoğun bakımdaydı çıktı. İnşallah sağlığına kavuşacak. Diğer iki arkadaşım da taburcu oldular. Durumları iyi. Evde olmaktan mutluyum.

Bir gözün olmamış çok da önemli değil diğer göz görmeye devam ediyor. Gerekirse vatan için canımızı veririz, bir göz ya da kol bacak gitmiş çok da önemli değil" dedi.

"GEREKİRSE OĞLUMUN KALDIĞI YERDEN BEN DEVAM EDERİM"

Baba Ercan Dirmilli, olayı ilk duyduklarında oğullarının şehit olduğunu zannettiklerini belirtip, "Vatan kolay elde edilmiyor. Elbette zaman zaman şehit olacak gazi olacak. Hatta kalbimden, 'Oğlumu kaybedersem onun kaldığı yerden ben devam ederim' diye geçirdim. Bunu hatta komutanın biriyle de paylaştım. Yani konu vatan müdafaası olduğu için hep beraber tarihte örnekleri olduğu gibi kadımızla, kızımızla, çoluk çocuğumuz ve yaşlılarımızla örneğini göstermişizdir ve hal hazırda gideriz de. Bizim oğlumuz gazi oldu, Şehitlerimiz var, onların aileleri var. Onların yanında bizimkisi ufak bir şey olarak düşünüyorum. Oğlumun iyileşip görevine kaldığı yerden devam etmesini arzuluyorum" diye konuştu.

Anne Havana Dirmilli da oğlum sağ salim evine gelmesi nedeniyle çok mutlu olduğunu belirtip, "Şehit ve gazilerimizin ailelerine Allah sabır versin: çok zorg ünlerden geçiyoruz. Günlerdir gözüme uyku girmiyordu. Ancak, oğlum yanımda, şimdi mutluyum" dedi.

Kaymakam Fatih Ürkmezer de gazi Dirmilli'ye 'geçmiş olsun' dileğinde bulunup, "Kendisi hastanedeyken sağlık durumunu yakından takip edittik: taburcu edildiğini öğrenince de ziyaretine geldik. Kendisi nişanlı, inşallah kendisi bir an evvel sağlığına kavuşur ve düğününü hepbirlikte yaparız" dedi.

Görüntü Dökümü



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Gazi olan Uzman Onbaşı Abdulkadir Dirmilli ile röp.



-Ziyaretten görüntü



-Baba Ercan Dirmilli ile röp.



-Anne Anne Havana Dirmilli ile röp.



-Genel ve detay görüntüler

(Haber-Kamera: Cihan KAYA / ORTACA (Muğla), ()

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3)İNEGÖL'DE KAR NEDENİYLE TIR KAYDI, ANKARA YOLUNU TRAFİĞE KAPATTI

BURSA’nın İnegöl ilçesi Mezit vadisinde yoğun kar yağışı sebebiyle kayan bir TIR trafik akışını olumsuz etkiledi. TIR çekici yardımıyla kurtarılırken kapanan trafik yeniden ulaşıma açıldı.

İnegöl'de Mezitler mevkisinde yoğun kar yağışı trafik akışını olumsuz etkiledi. Karayolları 14. Bölge Ekipleri yol açma çalışmalarını sürdürürken İnegöl Bölge Trafik ekipleri ise İnegöl çıkışında yaptıkları denetimlerde zincirsiz ve kış lastiği bulunmayan araçların geçişine izin vermedi. Bu araçlar ise akaryakıt istasyonlarında bekletildi. Mezit’lerde bir TIR'ın kayması sonucu Ankara'ya gidiş yönü ulaşıma kısa süreli kapandı. Uzun araç kuyruğunun oluşmasına neden olan TIR'ın kurtarılması ile yol tekrar trafiğe açıldı.

BELEDİYE EKİPLERİ YOLLARI AÇIYOR

Bu ararada İnegöl Belediyesi, kar yağışının yeniden başlamasıyla birlikte tüm ekiplerini sahaya sürerek karla mücadele çalışmalarını hızlandırdı.Kırsal mahalleler ve merkezde karla mücadele ekipleri dün akşamından itibaren sahaya indi. Yağışların başlamasıyla kırsal mahallelerde kapanan kırsal mahalle yollarının açılması için hazırlanan eylem planı doğrultusunda, ulaşımın aksamaması adına yoğun bir mesai başladı. Karla mücadele çalışmaları kapsamında 5 bölgeye ayrılan kırsal mahallelerde 2 bölgede Bursa Büyükşehir ve 3 bölgede de İnegöl Belediyesi olmak üzere 5 ayrı ekip yolların açık tutulması için hummalı bir çalışma başlattı. Yüksek kesimlerde kapanan yollar bölgedeki ekipler tarafından açılıyor.



İnegöl'ün Ak Partili Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ilçe halkının günlük yaşamında bir aksaklık olmaması için gece gündüz çalıştıklarını söyledi. Kar yağışının başlamasının ardından ekiplerin zaman kaybetmeden görevli oldukları bölgelerde çalışmalara başladıklarını belirten Aktaş, “Şuanda hem kırsalda hem şehir merkezinde hummalı bir şekilde karla mücadele çalışmalarımız sürüyorö dedi.



Aktaş, ekiplerin gece gündüz teyakkuzda olduğunu ve vatandaşlarımızın mağdur olmaması için karla mücadele edildiğini kaydederek, kapanan yollar ve kar yağışı nedeniyle yaşanan aksaklıklarla ilgili vatandaşların 153 numaralı telefondan sorunlarını iletebileceğini söyledi.

Görüntü Dökümü



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Bursa-Ankara karayolu Mezitbölgesinde kayan Tır yolu trafiğe kapattı,



Tır sürücüleri ile röportaj,



Karayolları ve bölge trafik ekiplerinin çalışmaları, genel görüntü



Detaylar

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), () -

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4)İZMİT BEYAZA BÜRÜNDÜ

İZMİT'te yağmur yağışının ardından başlayan yoğun kar yağışı ile her yer beyaza büründü.İzmit'te dün gece başlayan yağmur yağışı sabah saatlerine kadar etkili oldu. Yağmur yağışı zaman zaman karla karışık yağmur yağışına dönüştü. Bazı alt geçitlerde yağmur yağışı nedeniyle su birikintisi oluştu. Araçlar su basan alt geçitlerde güçlükle ilerlerken, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri motorlarla suları çekti. Saat 10.30 sıralarında ise yağmur yağışı kara dönüştü. Yoğun kar yağışı sonucu her yer beyaza büründü. Umuttepe mevkiinde Emre Sevinçli yönetimindeki 54 TU 370 plakalı otomobil yolda kar temizleyen iş makinesine arkadan çarptı. Kaza ve zaman zaman tipiye dönen kar yağışı nedeniyle yolda araçlar güçlükle ilerledi. Körfez İlçesi İlimtepe Mahallesi'nde ise elektrik hatlarının hasar görmesi sonucu elektrik kesintisi yaşanırken, ısıtıcıların çalışmaması nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Kopan elektrik tellerinin onarımı için çalışma başlatıldığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü



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-Yağmur suyu biriken alt geçitler



-Alt geçitlerde çalışma yapan belediye ekipleri



-Umuttepe'de kar yağışı



-Kaza yapan araçlar, yolda biriken araçlar



-Duraklarda bekleyen vatandaşlar ve dataylar



HABER: Ergün AYAZ-Faruk KIYAK-KAMERA: Orhan UZUN-İZMİT(Kocaeli), () -

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4)KADIN ÖĞRETMENDEN KIZ ÖĞRENCİYE SINIFTA 'SOYUNMA' CEZASI

ANTALYA'nın Muratpaşa İlçesi'nde ilkokul sınıf öğretmeni D.L. hakkında, 'pis' olmakla suçladığı F.N. adı kız öğrenciyi sınıfta iç çamaşırıyla dolaştırdığı ve başını duvara vurduğu iddiasıyla soruşturma açıldı.

Olay geçen mayıs ayında Hacı Hafize Saygan İlkokulu'nda meydana geldi. İkinci sınıfları okutan öğretmen D.L., iddiaya göre öğrencisi F.N.'nin kıyafetlerinin temiz olmadığını söyleyerek tepki gösterdi. Hırsını alamayan öğretmen D.L., kız öğrenci F.D.'nin 'pis' olduğunu ispatlamak için soyunmasını istedi ve onu "Görüyorsunuz iç çamaşırı bile pis" diyerek sınıfta dolaştırdı ve başını duvara vurdu.

Sınıftaki öğrencilerin durumu ailelerine anlatmaları üzerine veliler harekete geçti. Öğretmenin sınıfta iç çamaşırlarıyla dolaştırdığı F.N.'nin ailesine ulaşan veliler, onunla birlikte öğretmen D.L. hakkında şikayetçi oldu.

SORUŞTURMA 7 AYDA BİTMEDİ

Muratpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nce kadın öğretmen D.L. hakkında haziran ayında soruşturma açıldı. Soruşturma 7 aydır sonuçlanmazken, öğretmen D.L.'nin eşinin İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde şube müdürü olması nedeniyle olayın üstünün kapatılmak istendiği öne sürüldü.

Hacı Hafize Saygan İlkokulu Müdürü Mehmet Ali Çakır, velilerden gelen şikayetleri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bildirdiğini, müfettiş görevlendirildiğini, soruşturmanın devam ettiğini anlattı. Söz konusu iddiaların doğru olup olmadığına ilişkin sonucun müfettişlerin soruşturmasının ardından ortaya çıkacağını belirten okul müdürü Çakır, öğretmenin bugün itibariyle de görevine devam ettiğini söyledi.

Kız öğrencinin sınıfta iç çamaşırıyla dolaştırıldığı iddiası eğitim camiasında tepki gördü. Olayın çok üzücü olduğunu belirten Eğitim- İş Sendikası Antalya Şube Başkanı Fatin Iltar, "Böyle bir olay olmuşsa yapanlar, bu olaya karışanlar tabi ki hak ettiği cezayı almalı. Öğretmen, çocuğun herhalde birazcık düzensiz, pis, kirli olduğunu görünce üzerindeki çamaşırları çıkartmış, iç çamaşırlarıyla sınıfta teşhir etmiş. Eğer böyle bir şey olmuşsa ki çocukların tanıklığıyla bu ortaya çıkacaktır, hoş bir davranış değil, bir eğitimciye yakışmayan davranış" dedi.

Görüntü Dökümü



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Kadın ve çocuğun fotosu geçildi



Okulun dış plan görüntüsü



okul bahçesinden görüntü



Okuldan detay görüntüler



RÖP: Eğitim İş Şube Başkanı Fatin Iltar



122mb 2.00"

Haber. Mehmet ÇINAR- Kamera< Tolga YILDIRIM/ANTALYA, ()

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5)AYM, "UTANÇ DAVASI" OLARAK BİLİNEN N.Ç DAVASINDAKİ 3 SANIĞA TAZMİNAT VERİLMESİNİ KARARLAŞTIRDI

ANAYASA Mahkemesi, Mardin'de 15 yaşındaki küçük kız N.Ç'ye tecavüz ettikleri iddiasıyla 25 sanık ile birlikte yargılanan ve hapis cezası olan 3 sanığın yaptığı, "makul surede yargılama hakkının ihlal edildiği" ne dair yaptığı başvuruya ilişkin kararını açıkladı. Bugün açıklanan kararda, makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiğine karar veren mahkeme, 3 başvurucuya 9'ar bin manevi tazminat ödenmesini kararlaştırdı.

Kamuoyunda, 'Utanç davası' olarak bilinen olay, 2002 yılında Mardin'de meydana gelmiş ve o tarihlerde 13 yaşında olan N.Ç, iki kadın tarafından para karşılığı erkeklere pazarlanmış ve aralarında Kaymakamlık yazı işleri müdürü ve bir yüzbaşının da bulunduğu 24 kişi ile N.Ç'yi pazarlayan 2 kadın hakkında dava açılmıştı. Mardin 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nin 28 Eylül 2010 tarihinde verdiği karar Yargıtay tarafından bozulmuş, yeniden görülen Mahkemede 16 Ocak 2013'te sanıklara verilen 5 ile 9 yıl arasında değişen hapis cezaları Yargıtay 14'ncü Ceza Dairesi'nin 15 Ocak 2014 tarihi kararıyla hüküm düzeltilerek onanmıştı.



N.Ç davasında ceza alan ve cezaları Yargıtay tarafından onanan E.A., Ş.D., ve Ş.O., 7 Mart 2014 tarihinde bireysel başvuru kapsamında "makul sürede yargılama hakkının ihlal edildiği" gerekçesiyle Anayasa mahkemesine başvurdu. Anayasa Mahkemesi tarafından bugün açıklanan kararda, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının 20 Ocak 2003 tarihli iddianamesiyle başvurucular hakkında 15 yaşını bitirmeyen şahsın ırzına geçme suçunda kamu davası açıldığı belirtilerek, "Başvurucular 20 Ocak 2003 tarihinde tutuklanmışlardır. Mardin 1'cni Ağır Ceza Mahkemesi'nin 28 Eylül 2010 tarihli kararıyla başvurucuların hapis cezasıyla cezalandırılmalarına karar verilmiştir. Temyiz üzerine karar bozulmuş, bozmaya uyularak yürütülen yargılamada mahkemece başvurucuların mahkumiyetine karar verilmiş. Yargıtay 14'ncü Ceza Dairesi'nin 15 Ocak 2014 tarihi kararıyla hüküm düzeltilerek onanmıştır" denildi.

Anayasa Mahkemesi verdiği kararda, makul sürede yargılama hakkının ihlal edildiğinde karar vererek, başvuruculara ayrı ayrı 9 bin lira manevi tazminat ödenmesine ve kararın bir örneğinin Mardin 1'inci Ağır Ceza Mahkemesine ve Adalet Bakanlığına gönderilmesine karar verdi.

OLAY NASIL OLMUŞTU?

Kamuoyunda, 'Utanç davası' olarak bilinen olay, 2002 yılında Mardin'de meydana geldi. O tarihlerde 13 yaşında olan N.Ç, iki kadın tarafından para karşılığı erkeklere pazarlandı. Aralarında Kaymakamlık yazı işleri müdürü ve bir yüzbaşının da bulunduğu 24 kişi N.Ç ile ilişkiye girdi. Olayın duyulması üzerine N.Ç ile ilişkiye girenler ve küçük kızı pazarlayan iki kadın hakkında dava açıldı. Mardin 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi, yaklaşık 10 yıl süren yargılama sonunda 24 sanığa alt sınırdan 5 yıl ceza verdi ve iyi hal indirimiyle 4 yıl 2 ay-4 yıl 10 aya indirdi. N.Ç'yi erkeklere pazarlamaktan yargılanan 2 kadına ise 9'ar yıl hapis cezası verilmişti. Yargıtay, yerel mahkemenin kararını kısmı bozarak, yeniden görülmesi için dosyaya Mardin Ağır Ceza Mahkemesi'ne göndermişti. Yargıtay'ın bozma kararından sonra Mahkeme, 16 Ocak 2013'te sanıklara 5 ile 9 yıl arasında değişen hapis cezaları vermiş, Yargıtay 14'ncü Ceza Dairesi 15 Ocak 2014 tarihi kararıyla hüküm düzeltilerek cezaları onamıştı.

ARŞİV GÖRÜNTÜ

DİYARBAKIR/

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