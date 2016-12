DHA YURT BÜLTENİ-7

EL BAB'TA ŞEHİT OLAN İZMİRLİ ASTSUBAY İÇİN SON GÖREV

1)ŞEHİT AİLESİ TERÖRE KENETLENEREK YANIT VERDİ

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin yürüttüğü Fırat Kalkanı harekatında, terör örgütü DAEŞ'in El Bab'taki intihar saldırısında şehit olan bordo bereli askerlerden Astsubay Kıdemli Çavuş Furkan Yavaş'ın cenazesi, İzmir'deki baba evine son kez getirildi. Emekli özel harekat polisi olan baba Süleyman Sırrı Yavaş, anne Zeynep Yavaş ve şehit ağabeyinin bordo beresini takıp, üniformasını giyen kız kardeşi Nisa Garipoğlu, acılarını yüreklerine gömdü, el ele birbirlerine destek oldu, teröre en büyük cevabı verdi. TSK ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO), DAEŞ'in kontrolünde olan Suriye'deki El Bab kentine yönelik operasyonu sırasında, geçen 21 Aralık'taki intihar saldırısında 16 asker şehit oldu. Bu askerlerden DNA testi tamamlanan bordo bereli Hava Astsubay Kıdemli Çavuş Furkan Yavaş'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere İzmir'e getirildi. Şehit askerini cenazesi ilk olarak Gaziemir'deki baba evine götürüldü. Burada apartmana asılmış dev Türk bayrakları ve Atatürk posteri önünde şehit bordo bereli için dua edildi. Bu sırada şehit askerin tabutunu taşıyan cenaze aracını kullanan asker de, direksiyon başında Astsubay Furkan Yavaş'ın fotoğrafının yanında silah arkadaşı için son görevini yaptı, dua etti. Burada helallik alındığı sırada anne Zeynep yavaş, "Sen hakkını helal et oğlum. Senden sonra ben kaldım" dedi. Evin önündeki törenden sonra şehit askerin cenazesi, Gaziemir Gülhane Camisi'ne götürüldü. Bu sırada baba Süleyman Sırrı Yavaş, anne Zeynep Yavaş ve şehit ağabeyinin bordo beresini takıp, üniformasını giyen kız kardeşi Nisa Garipoğlu da yaklaşık 1.5 kilometrelik yolu vatandaşlarla yürüyüp, camiye ulaştı.



EL ELE VERDİLER



Cami avlusunda tabutun başına giden Nisa Garipoğlu, ağabeyinin bordo beresini tabutun üzerine koydu. Emekli polis olan baba Süleyman Sırrı Yavaş da, tören mangasının arasında, oğlunun tabutunun başında saygı nöbeti tuttu. Kendilerine ayrılan tabutun hemen karşısındaki bölüme oturan baba Süleyman Sırrı Yavaş, anne Zeynep Yavaş ve kız kardeşi Nisa Garipoğlu, acılarını yüreklerine gömdü, el ele birbirlerine destek oldu, teröre en büyük cevabı verdi.

2)EL BAB ŞEHİDİ ASTSUBAY OKAN ALTIPARMAK, KONYA'DA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

SURİYE'de yürütülen 'Fırat Kalkanı Harekatı'nda terör örgütü DEAŞ militanlarının saldırısında şehit düşen 16 askerden Özel Kuvvetler Komutanlığı bünyesinde görevli Astsubay Kıdemli Çavuş 24 yaşındaki Okan Altıparmak'ın cenazesi, memleketi Konya'nın Seydişehir İlçesi Taraşçı Mahallesi'nde defnedildi. Fırat Kalkanı Harekatı'nda geçen 21 Aralık'ta terör örgütü DEAŞ'lı teröristlerin El Bab bölgesinde düzenlediği saldırılarda şehit olan 16 askerden 14'ünün cenazeleri, işlemlerinin ardından memleketlerine gönderilerek toprağa verilmişti. Saldırıda Özel Kuvvetler Komutanlığı bünyesinde görev astsubay Okan Altıparmak'ın cenazesi de dün akşam saatlerinde memleketi Konya'ya getirildi. Bugün mordan alınan Altıparmak'ın cenazesi helallik alınmak için dedesi İsmail Altıparmak'ın evine getirildi. Burada helalliğin alınmasının ardından dualar eşliğinde dini ve askeri törenin yapılacağı mahalle meydanına uğurlandı.

"MERMİLERLE YIKAMADILAR, KALLEŞLİKLE YIKTILAR"

Şehit babası emekli uzman çavuş Yaşar Altıparmak, oğlunun tabutunun başını gelip ağlayan yakınlarını uyarıp, "Dik duracağız. Ağlamak yok. Biz bir ölür, bin diriliz."dedi.

Oğlunun Türk bayrağını dalgalandırması için her şeyini verdiğini söyleyen baba Yaşar Altıparmak, "11 aydır, 12 aydır çarpıştı, mermilerle karşı karşıya kaldı. Mermilerle yıkamadılar, kalleşlikle yıktılar. Bayrağın dalgalanması için her şeyini verdi. Ürktüler, korktular, kaçtılar senden. Oğlum 7 düvele karşı durdu. Kanın yerde kalmayacak oğlum."dedi.



ŞEHİT OLURSA MEMLEKETİNE DEFNEDİLMEK İSTEMİŞ



Ailesi İstanbul Üsküdar'da yaşayan şehit Altıparmak'ın, yaklaşık 1 hafta önce telefonla görüştüğü babası Yaşar Altıparmak'a, "Şehit olursam, beni doğdum topraklara, memleketine defnedin."dediği öğrenildi.

"KAR TANELERİNİ MELEKLER İNDİRİYORMUŞ OĞLUM, FİDANIM"

Kar yağışı altında gerçekleşen tören sırasında oğlunun tabutuna sarılan anne Neriman Altıparmak, "Her bir kar tanesini melekler yanına indiriyormuş oğlum, fidanım. Kar taneleriyle melekler yanına geliyormuş. Her şehit ailesi gibi ben de seninle gurur duyuyorum annem. Hakkını helal et yavrum."dedi.

Babaannesi Emine Altıparmak da, torunu Okan Altıparmak'ın, şehit olmadan 3 gün önce telefonla aradığını belirterek, " ‘Baba anne ne yapıyorsun?’ demişti. Ben de 'sobayı yaktım oturuyorum, yavrum’ dedim. Bize dua et demişti, bende sadece sana değil bütün vatanıma dua ediyorum dedim. Sonra dedesinin sesini duymak istedi ve dedesiyle konuştu." diye gözyaşlarını tutamadı.

Törene, Vali Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, milletvekilleri,silah arkadaşları, asker ve polis, yakınları ile yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Askeri ve dini törenin ardından şehit Altıparmak'ın cenazesi Taraşçı Mahallesi Mezarlığı'na defnedildi.

İKİZ KARDEŞİ DE ASKER

İsmail, Onur, Nur ve Oktay isminde 4 kardeşi bulunan şehit Altıparmak'ın ikiz kardeşi Oktay Altıparmak'ın Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda teğmen olarak İstanbul'da görevli olduğu, diğer kardeşi İsmail Altıparmak'ın da Üsküdar Belediyesi Tekvando takımı sporcusu olduğu öğrenildi.

3)TELAFER'DEN HATAY'A KAÇAN TÜRKMENLER 40 GÜNLÜK YAYA YOLCULUĞU ANLATTI

4)HALEP İÇİN TOPLANAN YARDIMLAR KİLİS'TEN ULAŞTIRILIYOR

TÜRKİYE Diyanet Vakfı tarafından başlatılan 'Halep'te insanlık ölmesin' kampanyası kapmasında yurt genelinde toplanan insani yardım malzemeleri Kilis'ten Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yurt çapında 'Halep'te insanlık ölmesin' adı altında insani yardım kampanyası başlatıldı. Kampanya kapsamında 81 ilden toplanan insani yardım malzemeleri Türkiye Diyanet Vakfı'nın Kilis'te bulunan lojistik merkezinde toplanıyor. Yardım malzemeleri, Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Halep'e gönderilerek ihtiyaç sahiplerine teslim ediliyor.

Türkiye Diyanet Vakfı Hayra Hizmetler Müdürlüğü Yurt Dışı Sorumlusu Taşkın Bumin Ayrancı, kampanyanın yoğun ilgi gördüğünü belirtti. Ayrancı, Türkiye'den Halep'e yardım eli uzattıklarını kaydederek, şunları söyledi:

"Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı yanındaki Türkiye Diyanet Vakfı lojistik merkezine Türkiye'nin her tarafından vatandaşlarımızın gönderdiği yardımları, depolarımıza indiriyoruz. Daha sonra ivedilikle, Suriye tarafındaki içeride bizim kontrolümüz altında bulunan kamplara gönderiyoruz. Orada yaşayan Suriyeli kardeşlerimize hızlı bir şekilde ulaştırıyoruz. Bu kampanyaya destek veren tüm vatandaşlardan, kardeşlerimizden Allah razı olsun, eksik olmasınlar. Onların emanetlerini hakkıyla yerine getirmeye çalışıyoruz."

5)KARAYA OTURAN TÜRK BALIKÇI TEKNESİNİ KURTARMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

YUNANİSTAN'ın İstanköy (Kos) Adası'ndaki Kumburnu Plajı'nda karaya oturan Türk balıkçı teknesini kurtarma çalışmaları başladı. Tekne sahiplerinin anlaştığı Yunan şirketinin kurtarma çalışmaları devam ederken bölgede bulunan Türk ve Yunan sahil Güvenlik ekipleri arasında zaman zaman gergin anlar yaşandı. İstanbul Tuzla'dan Antalya'ya gitmekte olan "Alcatras" isimli 28 metre uzunluğundaki balıkçı teknesinin geçen 25 Aralık akşamı Bodrum'un Akyarlar Mevkisi açıklarında dümeni kitlendi. İçinde beş personel bulunan balıkçı teknesi, fırtınanın da etkisiyle Yunanistan'ın İstanköy Adası'ndaki Kumburnu Plajı yakınlarında karaya oturdu. Fırtana nedeniyle üç gün boyunca kurtarma çalışması yapılamadı. Fırtınanın bu sabah etkisini yitirmesi üzerine kurtarma çalışmalarına başlanabildi. İki römorkorla yapılan kurtarma çalışmalarına bir Yunan sahil Güevinlik Botu da eşlik etti. Bölgeye gelerek uluslararası sulardan kurtarma çalışmalarını izleyen 313 nolu Türk Sahil Güvenlik Botu'na Yunan Sahil Güvenlik Botu engel olmaya çalışınca gerginlik yaşandı. Birbirleriyle burun buruna gelen sahil güvenlik botundaki subayların, güverteye çıkarak bir süre konuşmaları dikkat çekti. Konuşmanın ardından Yunan Sahil Güvenlik botu uzaklaşarak kurtarma çalışmasının yapıldığı bölgeye geçti.Yunan internet sitesi "www.kosnews.gr", konuyla ilgili haberinde Yunan makamlarının yaptığı açıkmalarına dayandırdığı haberinde, Türk balıkçı teknesinin dümeninde kilitlenme olduğu ve karaya oturması sonucu altında meydana gelen hasarın dalgıçlar tarafından kontrol edilmekte olduğunu belirtti. Site haberinde Türk denizcilerin, kurtarma için bir Yunan şirketi ile anlaşmaya vardığını ve çalışmaların başladığına da yer verdi.

6)GAZİANTEP'TE BUZLANMA KAZALARI: 1 ÖLÜ, 40 YARALI

GAZİANTEP'te buzlanma nedeniyle meydana gelen 19 kazada, 1 kişi yaşamını yitirdi, 40 kişi yaralandı.

Kentte yağmur sonrası gece etkili olan soğuk nedeniyle yollarda buzlanma meydana geldi. Sabah sabatlerinde 19 yaşındaki Muhammed Dağlı yönetimindeki 27 BB 731 plakalı otomobil, GATEM kavşağında buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Kazada sürücü Dağlı olay yerinde yaşamını yitirdi. Kent genelinde meydana gelen toplam 19 kazada bazı araçlar devrilirken, bazıları ise bariyer ve ağaçlara çarptı. Kazalarda toplam 40 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelerde tedaviye alınırken, polis sürücüleri hız yapmamaları konusunda uyardı.

7)ÖZEL EĞİTİMLİ KÖPEK 'EFES' İLE UYUŞTURUCU TACİRLERİNE DARBE VURULDU

VAN Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele ekiplerinin gerçekleştirdikleri iki ayrı operasyonda 86 kilo eroin, 65 kilo toz esrar ele geçirildi. Uyuşturucuların, 'Efes' adlı özel eğitimli köpeğin tepki vermesi üzerine ortaya çıkarıldığı belirtildi.

Van Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele ekipleri aldıları ihbar üzerine ilk operasyonu dün Kurubaş Mahallesine yaptı. Özel Harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, özel eğitimli 'Efes' adlı köpek yardımıyla kapsamılı bir arama yapıldı. Yapılan aramalarda 'Efes'in tepki vermesi üzerine evin yanındaki odunluk kısmına ağırlık verildi. Burada yapılan aramalarda odun yığınları arasına gizlenmiş torbalarda 64 kilo 548 gram toz esrar ele geçirdi. Uyuşturucu ile ilgisi bulunduğu belirtilen Van Gürpınar nüfusuna kayıtlı Ş.A. da gözaltına alındı.

İkinci operasyon ise şüphe üzerine 2 araca yönelik olarak yapıldı. Merkez İpekyolu İlçesi Hacıbekir Caddesi'nde durdurulan 2 araçta yine 'Efes' adlı dedektör köpek yardımıyla arama yapıldı. Bu araçlarda yapılan aramalarda ise toplam 86 kilo 126 gram eroin ele geçirdi. Araçların şoförleri gözaltına alınırken, uyuşturucunun gerçek sahiplerine de ulaşıldı. Uyuşturucuyu il dışına çıkarmak için araçlara teslim eden 2 kişinin de polis ekipleri tarafından gözaltına alndığı, bu kişilerin sorgularının yaplıdığı ve soruşturmaların sürdürüldüğü belirtildi.



İki ayrı operasyonda büyük bir başarı göstererek uyuşturucu tacirlerine büyük darbe vurulmasında önemli rol oynayan narkotik köpeği Efes ise çeşitli yiyeceklerle ödüllendirildi.

8)2 HAFTALIK BEBEĞİN YÜZÜNDEKİ KİTLE ALINDI

KOCAELİ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 2 haftalık olan Kuzey Ömer Çavuşlar'ın burnunun üzerindeki dev kitle operasyonla alındı. Sinem ve Sertaç Çavuşlar'ın ilk bebekleri olan Ömer Kuzey Çavuşlar iki hafta önce Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde dünyaya geldi. Anne karnındayken bebeğin yüzündeki kitle belirlendi. Sızıntısı olmayan beyin omurilik sıvısının biriktiği bir kitle ile doğan 'Frontonazal Ensefalosel' tanısı konulan bebeğin 3-4 aylık olduğunda ameliyat edilmesi önerilirken, bebek Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Burada da bebeğin 3-4 aylık olduğunda ameliyat edilmesi önerildi. Çocuğun düşmesi, şiş olan kısmı bir yere çarpması durumunda kitlenin patlaması gibi bir durumda hayati riskin bulunması aileyi endişelendirdi. Aile bir tanıdıkları aracılığıyla Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde görev yapan Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Volkan Etuş'un bu tür ameliyatları başarı ile gerçekleştirdiğini öğrendi. Prof.Dr. Volkan Etuş ile görüşen aile doktorun çağırması üzerine hastaneye geldi.Kuzey Ömer bebek geçen Cuma günü yaklaşık 5 saat süren operasyonla ameliyat oldu. Kuzey Ömer bebeğin yüzündeki hayatını etkileyen kitle alındı. Bebeğin tedavisi devam ederken, bir süre hastanede kontrol altında tutulduktan sonra taburcu edileceği bildirildi. Prof. Dr. Volkan Etuş operasyonla ilgili olarak, "Doğuştan anne karnında beyin ve kafatası gelişimi sırasında beyin dokusunun kapanmadığı durumlara bizim ensefalosel adını verdiğimiz büyük kısmı kafatası arkasında görülen ve daha az oranda burun kemiğinin hemen yukarısında alın kemiğinin birleştiği bölgede zarla beraber kısmen beyin dokusunun bulunduğu kitle şeklinde bebek dünyaya geliyor. Bizim amacımız beyin dokusunu ve çevreleyen zarı tamir edip, koruyup, ameliyatla düzeltip çocuğun normal hayat sürebileceği görüntüye kavuşturmaktı. Erken müdahale ile alın bölgesindeki kese içerisinde olan fonksiyon görmeyen, kısmen gelişmiş, kısmen gelişmemiş doku temizlendi. Normal beyin dokusu yerine yerleştirilip üzerine kendi beyin zarı ile kapatıldı. Bu ameliyattan sonra kendi yaşıtları çerçevesinde gelişimi olacağını düşünüyoruz. Uzun vadede ve her aşamada bu tür vakaları kontrol altında tutuyoruz" dedi.

9)DUVAR ARASINDA SIKIŞAN KÖPEĞİ İTFAİYE KURTARDI

ADIYAMAN'da, 2 gün boyunca iki duvar arasında sıkışan köpeği itfaiye erleri kurtardı.



Olay, Bahçecik Mahallesi'nde meydana geldi. İki duvar arasında köpek sesini duyanlar durumu itfaiye erlerine bildirildi. Olay yerine gelen itfaiye erleri tarafından iki duvar asasında 2 gündür kalan köpeği itfaiye erleri tarafından duvar kırılarak çıkartıldı. Çıkartılan köpek itfaiye erleri tarafından alınarak İtfaiye Müdürlüğüne getirildi. Burada erler tarafında erler tarafından köpek süt ve ekmek verilerek karnını doyurdu. Daha sonra bezlere veterinere götürmek üzere kutuya konuldu.



Kurtarma hakkında açıklamada bulunan İtfaiye Şefi Necmettin Çalım, şunları söyledi:



"Gelen ihbar üzerine Bahçecik Mahallesi'nde bir canlı hayvanın duvar arasında olduğu ihbarı aldık. Arkadaşlarımızla beraber ekip olarak olay yerine vardığımızda odunluk ve bahçe duvarı arasına düşüş bir halde olduğunu tespit ettik. El yordamıyla çıkartamadık. Mecburen duvarı kırmak zorunda kaldık. Duvarı alttan biraz acınca hayvana ulaşabildik. Çıkarttığımız zaman hayvanın tahminimize göre 2 gündür orada olduğu 2 gündür yağan yağmuru tamamen yediği zaten hayvanı çıkarttığımızda çok korkmuş bir şekilde aç bir şekilde olduğunu hissettik merkezimize getirdik burada biraz süt elimizden geldiği kadar bir şeyler hazırlayıp şuanda muhafaza edip Adıyaman Belediyesi Veteriner Müdürlüğüne teslim edeceğiz."

10)ADANA'DA YILBAŞI ÖNCESİ SAHTE İÇKİ OPERASYONU: 14 GÖZALTI

ADANA'da yılbaşı öncesi çalışma yapan polis ekipleri, 1787 şişe bandrolsüz sahte içki ele geçirirken, 14 kişiyi gözaltına aldı.Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adana'nın farklı bölgelerinde üretilen sahte içkileri piyasaya süren şebekeyi takibe aldı. Yaklaşık 1 ay süren takip sonrasında Adana, Ankara ve Şanlıurfa'da eş zamanlı olarak 14 ayrı adrese baskın düzenleyen ekipler, 1787 şişe bandrolsüz sahte içki, 5 bin 200 rakı şişesi kapağı, 15 bin çeşitli markalara ait içki etiketi, 30 litre doluma hazır viski, 30 litre doluma hazır rakı, 1 alkol metre, bin 500 adet çeşitli markalara ait boş içki şişesi, 1 litre anason hammaddesi ele geçirdi. Ekiplerin yaptığı çalışmalarda sahte içki imalatı yapan ve piyasaya süren Adana'da 12, Ankara ve Şanlıurfa'da da 2 kişi gözaltına alındı. Adana Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen 14 şüpheli hakkında soruşturma sürdürülürken, yeni yıl öncesinde ele geçirilen sahte içkilerin yaklaşık 1 milyon 723 bin lira mali değeri olduğu belirlendi.Sahte içki imalathaneleri ile ilgili polisin çalışmalarının aralıksız sürdürüleceği kaydedildi.

