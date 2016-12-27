DHA YURT BÜLTENİ-7

FIRAT KALKANI HAREKATI'NDA YARALANAN 1 ASKER TEDAVİ GÖRDÜĞÜ GATA'DA ŞEHİT OLDU (YENİDEN)



1)EL BAB YARALISI UZMAN ERBAŞ ANKARA'DA ŞEHİT OLDU

SURİYE'nin El Bab bölgesinde sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda ağır yaralanan ve Ankara GATA'da tedavi gören sözleşmeli er Muhammet Bozarslan'ın şehit olduğu haberi Bitlis'in Adilcevaz'daki ailesine ulaştı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 21 Aralık'ta El Bab bölgesindeki Fırat Kalkanı Harekatı, Suriye'nin El Bab bölgesinde sürerken 21 Aralık günü DEAŞ saldırısında yaralanan askerlerden 23 yaşındaki sözleşmeli piyade komando er Muhammed Bozarslan da bugün tedavi gördüğü Ankara'da yapılan tüm müdahaleler rağmen bugün kurtarılamayar şehit oldu. Bozaslan'ın şehit olması haberi Bitlis'in Adilcevaz İlçesi'nde yaşayan baba evine ateş düşürdü. Uzman Erbaş Bozarslan'ın cenazesinin yarın memeleketinde düzenlenecek törenin ardından taprağa verileceği belirtildi.



GÖNÜLLÜ GİTMİŞ



Antalya'nın Aksu İlçe Belediye Başkan Yardımcısı Nevzat Bozarslan'ın yeğeni de olan Muhammed Bozarslan'ın, Fırat Kalkanı Harekatı'na gönüllü katıldığı belirtildi.

Aksu Belediye Başkan Yardımcısı Nevzat Bozarslan, yeğeninin 2 yıldır uzman çavuş olarak görev yaptığını ve bekar olduğunu kaydetti. Şehidin cenazesinin memleketi olan Bitlis'in Adilcevaz İlçesi'nde toprağa verileceğini vurgulayan Bozarslan, "Operasyona çok isteyerek gitti. Giderken, ailesine 'Memleket için gidiyorum, sizin için döneceğim' demiş. Ama dönemedi. 3 kardeşin en büyüğü" dedi.

Aksu Belediye Başkanı Ak Partili Halil Şahin, yaptığı açıklamada çok üzgün olduğunu belirterek, "Başta belediye başkan yardımcımız Nevzat Bozarslan olmak üzere, şehidimizin tüm yakınlarına sabırlar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.

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FOTOĞRAFLI

Haber:Süleyman EKİN- Salih BEŞKARDEŞ/ADİLCEVAZ (Bitlis)ANTALYA, ()

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YOZGATLI ŞEHİT SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI



2)ŞEHİT ANNESİ: BİR MEHMET GİDER, BİN MEHMET GELİR'

FIRAT Kalkanı Harekatı'nda El-Bab'da yaralandıktan sonra bir haftadır tedavi gördüğü Gaziantep'te şehit olan ve bir yıldır nişanlı olan 22 yaşındaki sözleşmeli er Mehmet Ünal, memleketi Yozgat'ın Sorgun İlçesi'nde ailesinin gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. n ilçesinde göz yaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin nişanlısı Özge Utku'nun askeri üniforma ile katıldığı cenazede, anne Perihan Ünal oığlunun fotoğrafını eline alıp, "Bir mehmet gider, bin Mehmet gelir' diyerek göz yaşı döktü. Sorgun Devlet Hastanesi morgundan alınan şehit Mehmet Ünal'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, askerlerin omuzlarında Sorgun Belediye Meydanına getirildi. Şehidin cenaze törenine anne Perihan, baba Yaşar Ünal, bir yıllık nişanlısı Özge Utku ve yakınları ile Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, AK Parti Yozgat Milletvekili Ertuğrul Soysal, Yozgat İl Jandarma Alay Komutanı Albay Selçuk Yıldırım, Edok Okulları Komutanı Tuğgeneral Erdem Murat Tatlı, Sorgun Kaymakamı Mustafa Altınpınar, Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, Sorgun Belediye Başkanı Ahmet Şimşek ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şehidin cenazesinde baba Yaşar Ünal, yakınlarının yardımıyla güçlük ayakta dururken, oğlunun tabutu başında gözyaşlarına hakim olamadı. Şehidin bir yıllık nişanlısı olan Özge Utku ise askeri üniforma ile katıldığı cenazede, tabut başında göz yaşı döktü. Şehidin annesi Perihan Ünal da oğlunun fotoğrafını eline alıp, "Bir Mehmet gider, bin Mehmet gelir"diyerek göz yaşı döktü. Sorgun Belediye Meydanını dolduran yüzlerce vatandaş ise cenazede PKK aleyhine sloganlar attı. Şehit Mehmet Ünal'ın cenazesi kılınan öğle ve cenaze namazından sonra Sorgun Karşıyaka Mezarlığında toprağa verildi. Şehit Ünal'ın bir yıllık nişanlısı Özge Utku ile yıl başından sonra evlilik hazırlığı içerisinde olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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- Belediye meydanından görüntü,

- Şehit cenazesinin Belediye Meydanına getirilişi,

- Şehidin tabutu başında nişanlısı Özge Utku'nun göz yaşı dökmesi,

- Şehidin annesi Perihan Ünal'ın göz yaşları dökmesi,

- Detay görüntüler,

- Belediye meydanını dolduran vatandaşlar,

- Cenaze namazının kılınışı,

- Cenazenin karşıya mezarlığına nakli

Halit YILMA/SORGUN(Yozgat), ()-

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3)TELAFER'DEN KAÇABİLEN TÜRKMENLER HATAY'DA

SINIR ilimiz Hatay, Suriye ve Irak'daki iç savaşların ortaya çıkardığı yeni bir drama daha sahne oldu. Irak'ın Musul bölgesinin DEAŞ'tan temizlenmesi için koalisyon ülkeleri ve Peşmergelerin başlattığı operasyonun ardından, bu bölgenin Telefar kentinde yaşarken kaçan çok sayıda kadın ve çocuğun da aralarında bulunduğu Türkmenler uzun ve meşakkatli bir yaya yolculuğun ardından Hatay'a ulaştı. Kerkük ve Musul bölgesi Türkmenlerinin çileli bir göçün ardından sığındığı yer Hatay'ın Kırıkhan İlçesi'ndeki Hatay Yardımlaşma Derneği (HAYAD) oldu. Son 3 günde 25-30'ar kişilik gruplar halinde gelen Türkmenlerin büyük çoğunluğu Telafer bölgesinden Suriye üzerinden Hatay'a yaya olarak geldiklerini, çok azının da yer yer araç bulabildiğini söyledi. Bazı Türkmenler, 40 gündür yaya olarak kar ve soğukta kaçışlarını sürdürdüklerini anlattı.



HAYAD Başkanı Rahmi Vardı, gelenlerin tümünün Türkçe konuşan Türkmenler olduğunu, ilk anda elbise,ayakkabı ve çamaşır verdiklerini, banyo imkanı sağlanıp sıcak yemeğe kavuşturulduğunu söyledi.



Valilik,Kaymakamlık, Belediye, UNICEF ve Göç İdaresi ile gönüllülerin katkısıyla destek verilen Türkmenlerden şimdiye kadar gelenlerin sayısı 900'ü geçti.Çoğu yüzünü ve kimliğini gizleyen Telefar Türkmenleri için sınıra ve otogara yakın bir noktada kurulan çadıra ulaşan Türkmenlerin bir bölümü, ilk tedavi ve dinlenmelerinin ardından başka kentlerdeki yardım kuruluşları ya da akrabalarına gidiyor.

Görüntü Dökümü



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- Telafer'den kaçıp Hatay'a sığınan bir Türkmen kadına çorba içirilmesi



- Islak ayaklarının silinip çorap giydirilmesi



SÜRE: 01'04" BOYUT: 120 MB

Haber-Kamera:Vasi KÖSE/HATAY,()

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4)MALKARA'DA İKİ AYRI KAZA: 1 ÖLÜ, 3 YARALI

TEKİRDAĞ'ın Malkara İlçesi'nde meydana gelen iki ayrı kazada 75 yaşındaki Remzi Özeren hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.Malkara'nın Kozyurek Mahallesi'nde Remzi Özeren'in kullandığı 59 LF 617 plakalı traktör sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıkarak dereye yuvarlandı. Kazada, yaralanan Remzi Özeren ile Saim Tosun, ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Remzi Özeren, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Tosun'un tedavisi ise sürüyor.Malkara'daki ikinci kaza ilçe girişinde meydana geldi. 25 yaşındaki Çetin Yazar'ın kullandığı 59 LC 980 plakalı otomobil, yoldaki buzlanma nedeniyle sürücünün hakimiyeti kaybetmesi üzerine devrilerek yan yola düştü. Kazada sürücü Çetin Yazar ile otomobilde bulunan arkadaşı 24 yaşındaki Semih Korkmaz, yaralandı. Kazada araçta sıkışan Çetin Yazar, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 15 dakikalık çalışması sonucu çıkarılabildi. Yaralılar Korkmaz ile Yazar, Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Her iki kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü



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-Dereye devrilen traktör



-Jandarma ekiplerinin çalışması



-Olay yerinden detaylar



-Yoldan çıkıp takla atan otomobil



-Kaza yerinden detay



-İtfaiye ekiplerinin kurtarma çalışması



-Yaralıların ambulansa konulması



-Çevreden detay

(Haber-Kamera: Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),()

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5)ENGELLİ ÇOCUKLARIN POLİSLİK HAYALİ GERÇEK OLDU

MANİSA'da polis olma hayali kuran engelli çocuklardan zihinsel engelli 13 yaşındaki İsmet Ulutaş, çok istediği üniformayı giydi. Zihinsel engelli Muhammet Durmuş ise Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç'in koruması oldu.



Şükran Bilginer Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi'nde eğitim gören engelli çocuklar için dönem sonu eğlencesi düzenlendi. Manisa Polisevindeki eğlenceye engelli çocukların aileleri de katıldı. Çocuklara sürpriz yaparak dönem sonu eğlencesine katılan İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç ve Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Şengül, onlarla yakından ilgilendi. Dönem sonu eğlencesinde müzik eşliğinde çocuklar gönüllerince dans etti. Harmandalı ve zumba oynanan engelli çocuklar, hep birlikte pasta kesti.



ENGELLİLER POLİS OLDU



Eğlencede engellilerden İsmet Ulutaş, çok istediği polis üniformasını giydi. Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç ile fotoğraf çektiren Ulutaş, polis selamı verdi. Zihinsel engelli Muhammet Durmuş ise Bilgiç'in masasının önünde nöbet tuttu. Koruma polisi olan Durmuş, "Bütün örgütler bizden korksun, ben komiser Muhammet Durmuş" dedi. Kendisine çıkarılan polis kartını gösteren Durmuş, en büyük hayalinin gerçekleştiğini söyledi.



Okul Aile Birliği Başkanı Saadet Şeranoğlu, engelli çocukları olan ailelerin çok büyük sıkıntılar çektiğini belirtip, sıkıntıları paylaştıkları için emniyete teşekkür etti. Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Şengül de, engellilerin hayatın renkleri olduğunu söyleyerek, "İyi ki varsınız, siz bizim hayatımıza renk katıyorsunuz" dedi. Manisa İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç de, engelli çocukların ve ailelerin yanlarında olduklarını belirtip, çocukların hayallerini gerçekleştirdikleri için çok mutlu olduklarını söyledi.

Görüntü Dökümü



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- Eğlenceden görüntü



- Çocukların harmandalı ve zumba oynaması



- Polis üniforması giyen engelli genç ve koruma polisi olan engellinin görüntü



- Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç'in çocuklarla ilgilenmesi



- Törenden konuşma



- Genel ve Detay görüntü

(Haber- Kamera: Nermin UÇTU / MANİSA, ()

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6)RUS ÖĞRENCİLERE MORAL EĞLENCESİ

MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'nde faaliyet gösteren Mod Internernational School tarafından Rus öğrencilere yönelik moral ve motivasyon eğlencesi düzenlendi.



Mod Internernational School öğrencileri için Bodrum Belediyesi Herodot Kültür Merkezi'nde eğlence yapıldı. Okul yöneticileri, okulda görev yapan Rus öğretmenler ve veliler ile birlikte yaklaşık 100 kişi etkinliğe katıldı. Etkinlikte ayrıca, geçtiğimiz günlerde saldırı düzenlenen Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov ile Kızıl Ordu Korosu'nun üyelerinin de içinde bulunduğu 92 kişi taşıyan ve Karadeniz'e düşen uçakta ölenler için saygı duruşunda bulunuldu. Saygı duruşunun ardından yılbaşı eğlencesine başlayan 2-6 yaş arası yaklaşık 60 öğrenci ve 4 Rus öğretmen salonda bulunanlara doğa ve insan sevgisine yönelik oyunlar sergiledi.



Yaşanan olaylar dolayısıyla yılbaşı kutlamalarını iptal ettiklerini ve çok üzüldüklerini belirten okulun Rus öğretmen Lena Tortumlu, "Akşam organizasyonunu iptal ettik. Küçük çocuklar için olan organizasyonu iptal etmek istemedik. Bu bizim tarafından küçük bir protesto. Bizler gerçekten çok üzüldük. Çocuklar bizim geleceğimiz onlar için her şeyi yapacağız tabii ki. Bu olaydan dolayı Türkiye'de yaşayan Rus ailelere motivasyon vermek istiyoruz. Biz Türkler ile beraberiz. Bu tip şey bizi ayıramaz. Birbirimize her zaman destek olacağız ve daha mutlu olmaya çalışacağız. Bu ay çok insanımızı kaybettik, bu ay çok zor bir ay. Çok iyi insanları kaybettik. Bu duruma çok üzülüyoruz. Bunu anlatmak çok zor. İnşallah bu tür olaylar tekrar yaşanmaz" dedi.



Yaklaşık 2 saat süren etkinlik izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı.

Görüntü Dökümü



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- Lena Tortumlu ile röp.



- Tiyatro oyunundan genel detay görüntüler vardır.

( Haber -Kamera: Hülya ELTEŞ / BODRUM (Muğla), ()

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7)MEHMET AKİF ERSOY ANILDI

BURDUR'da Mehmet Akif Ersoy'u anma etkinlikleri kapsamında sanatçı Ahmet Yenilmez, Ersoy'un hayatından kesitlerin anlatıldığı 'Safahat' adlı gösterisini sundu.



Burdur'da Eğitim-Bir-Sen tarafından vefatının 80'inci yıldönümünde Mehmet Akif Ersoy'u anma programı düzenlendi. Öğretmenevi Konferans Salonu'ndaki programa Memur- Sen Konfederasyonu ve Eğitim- Bir- Sen Şube Başkanı Murat Bulut, Memur- Sen'e bağlı sendikaların şube başkanları ile sendika üyeleri ve vatandaş katıldı.



İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kredi ve Yurtlar Kurumu İl Müdürü Sami Kala tarafından Kuran okundu ve hatim duası yapıldı. Daha sonra sahneye çıkan anasınıfı öğrencisi 4 yaşındaki Bade Özdemir, İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını okudu.



Program, sanatçı Ahmet Yenilmez tarafından Mehmet Akif Ersoy'un hayatından kesitlerin anlatıldığı 'Safahat' adlı tek kişilik tiyatro gösterisiyle sona erdi. Gösteri sonunda Memur- Sen Başkanı Murat Bulut, Yenilmez'e Eğitim-Bir-Sen kurucu Genel Başkanı Mehmet Akif İnan'ın kitaplarından oluşan set hediye etti.

Görüntü Dökümü



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- Salondan detay, kur'an okunması,



- Dua edilmesi,



- 4 yaşındaki Bade'nin İstiklâl Marşı okuması,



- Tiyatro gösterisi



209 MB /// 06.34"



Haber-Kamera: Mesut MADAN/ANTALYA, ()