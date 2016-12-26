DHA YURT BÜLTENİ-7

1)BAKAN KILIÇ VAN'DA

GENÇLİK ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, gezi ve incelemelerde bulunmak üzere Van'a geldi. Van Ferit Melen Havalimanı'nda Van Valisi İbrahim Taşyapan, Ak Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk ve partililer tarafından karşılanan Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, ilk olarak Van Valisi İbrahim Taşyapan'ı makamında ziyaret etti. Bakan Kılıç'ın gelişi öncesi valilik önündeki buzlar belediye işçileri tarafından temizlenmeye çalışıldı. Bakan Kılıç, Van Valisi İbrahim Taşyapan'ın makamında, gelişi ile ilgili açıklama yaptı. Kılıç, şu anda Türkiye'de milli mücadele verildiğini belirterek, "Bu dava mücadelesi ülkemizin geleceği için çok önemli. Bunu engellemek isteyenler, karşısında durmak isteyenler olabilir. Bunun karşısında hep birlikte duruyoruz, durmaya da devam edeceğiz. Bundan da kimsenin şüphesi olmasın" dedi.



SEÇİLMİŞLER KANUNA UYMAK DURUMUNDADIR



Kılıç, Van'da yatırımların sürdüğünü de belirterek,"Vatanın, milletin emanet ettiği imkanlarla halkına hizmet etmeyip de gidip çukur kazıp vatandaşın gündelik yaşamını sıkıntıya sokanlar, görevlerini ifa etmeyenlerin karşısında seçilmiş dahi olsalar ki, seçilmişler ancak seçimle gider diyorlar, doğrudur. Ama seçilmişler kanuna, kurala uymak durumdadır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin gücünü temsil eden, vatandaşına yaptığı hizmetin büyüklüğüdür. Biz gücümüzü milletten alırız. Bu devlet milletiyle birdir beraberdir ve bu millete hizmet eden ancak ve ancak onun gönlünde taht kurar, yer eder. Bu anlamda İnşallah Van'da bundan sonraki belediye hizmetleri daha verimli, düzgün işleyecektir" dedi. Bakan Kılıç, daha sonra sporcularla birlikte kahvaltı yaptı.

VAN/

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2)HALEP'TEN GETİRİLEN YARALI SAYISI 246’YA ULAŞTI



SURİYE'nin Halep kentinden Hatay'a getirilen yaralı sayısı 246'ya yükseldi. Hatay ve çevre hastanelerde tedaviye alınan yaralılardan 34'ü ise hayatını kaybetti.

Başbakanlık Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü'nün kayıtlara göre, Hatay'a getirilen yaralı sayısı 246'ya ulaştı. 246 yaralıdan 74'ünün durumu ağır, 91'i ise Hatay dışındaki çevre illerde tedavi altına alındı. Gelen yaralılardan 34'ü hayatını kaybederken, 33'ü ise tedavilerinin ardından taburcu oldu. Gelen yaralılardan 106'sını ise çocukların oluşturduğu bildirildi. Öte yandan Türkiye ile Suriye arasındaki tampon bölgede 10 ambulans ve 37 personelin bulunduğu belirtildi.

Ramazan ÇELİK-HATAY/

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3)HASTANEDE ÖLÜME 'YANLIŞ TEŞHİS' SUÇLAMASI



İZMİR'de, şiddetli karın ağrısı ve idrarını yapamama şikayetiyle Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi'ne götürülen 41 yaşındaki Hasan Günay, 'böbrek taşı sancısı çektiği' teşhisiyle bol su içmesi söylenerek evine gönderildi. Ağrının dinmemesi üzerine bölge hastanesine tekrar götürülen Günay, tomografi sırası beklerken fenalaştı ve 7 gün sonra da öldü. Ailesi, yapılan kontrollerde ağrının böbrek taşından değil 12 parmak bağırsağında kirli sıvı sızıntısından kaynaklandığının, karına dolan bu suyun da kalp krizini tetiklediğinin ortaya çıktığını söyledi. Savcılığa suç duyurusunda bulunan Hasan Günay'ın eşi Deniz Günay, sosyal güvenceleri olmadığını ve 3 kızıyla ortada kaldığını belirtti. Türkiye Kamu Hastaneler Birliği Kuzey Genel Sekreteri Ahmet Erbaycu, gerekli incelemenin başlatıldığını açıkladı.

Karşıyaka İlçesi'nde fırında çalışan 41 yaşındaki Hasan Günay, 11 Aralık günü işyerinde aniden fenalaşınca Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi'ne götürüldü. Acil servisteki kontrollerde 'böbrek taşı bulunduğu' teşhisi konulup, bol su içmesi tavsiye edilen Hasan Günay evine gönderildi. Öğleden sonra ağrıları daha da şiddetlenen Günay, ikinci kez aynı hastaneye götürüldü, aynı teşhis konuldu, ancak bu kez ağrı kesici ilaç verildi.



TOMOGRAFİ SIRASI BEKLERKEN KALP KRİZİ GEÇİRDİ



İlaçlara rağmen ağrıları dinmeyen Hasan Günay, bir gün sonra 12 Aralık günü Ege Üniversitesi Hastanesi acil servisine götürüldü. Burada da safra kesesinde taş olabileceği söylendi. Ameliyat riskine karşı aile, yeşil kart sosyal güvencesi nedeniyle Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi'ne üçüncü kez gitmek zorunda kaldı. Burada doktorlar ilaçlı su verip tomografi için bunu içmesi gerektiğini söyledi. İdrarını yapamadığı için de ayrıca ağrıları bulunan Günay, sancıya rağmen ilaçlı suyu içmeyi sürdürdü. Hastane koridorunda bekledikleri sırada Hasan Günay, fenalaşıp eşinin kucağında bayıldı. Koridordaki ilk müdahaleden sonra acil servise götürülen Hasan Günay'ın kalp krizi geçirdiği belirlendi. Bu kontroller sırasında ayrıca Günay'ın 12 parmak bağırsağında delik oluştuğu için pis sıvı sızıntısının olduğu, bunun karnına dolduğu, ağrıları da bu nedenle yaşadığı tespit edildi. Hastane görevlileri de, bu sıvı ve neden olduğu ağrı yüzünden Hasan Günay'ın kalp krizi geçirdiği bilgisini aileye verdi.

7 GÜN SONRA ÖLDÜ, EŞİ İSYAN ETTİ

Yoğun bakım ünitesinde bir hafta tedavi gören Hasan Günay yaşamını yitirdi. Kemalpaşa İlçesi'nde eşini son yolculuğuna uğurlayan Deniz Günay duygularını şöyle dile getirdi:



"Ben eşimin yaşadığı acıyı hatırladıkça isyan ediyorum. Eşim gittiği zaman kan ve idrar tahlili yapmışlar, iğne vurmuşlar. Eve geldi ikinci kez gittik. Aynı şeyleri yaptılar. Eşim koridorda herkes çektiği acıyı görmesine rağmen hiç müdahale edilmeden öylece kıvrandı. Ben doktorlara hastane çalışanlarına söyledim, ama ilaçlı suyu içmek zorunda olduğu söylendi. Zaten idrarını yapamadığı içini çok ağrısı vardı ama bunu istediler. O anlarda da eşim fenalaşıp, başı omzuma düştü. Mavi buton vardı acil durumlar için ona rağmen ekipler zamanında hastane içine bile gelemedi. Eşim bir hafta acılarını çekmeyi sürdürdü. Sonra hayatını kaybetti."



KIZLARINI OKULDAN ALDI



Acı olay sonrasında, avukatı aracılığıyla savcılığa suç duyurusunda bulunan Deniz Günay, “Evlere temizliğe gidiyordum. Artık onu da yapamıyorum. Sosyal güvencesiz kaldım. Büyük kızımızı ekonomik sıkıntıdan dolayı okuldan almıştık. Şimdi eşimden sonra da aynı sorunu yaşayacağımız için, ortanca kızımı da okuldan alıyorum. Çünkü Çiğli'ye onu gönderemem. Çalışacak. Başka çaremiz kalmadı. Eşimin hesabını sormak için de sonuna kadar mücadele edeceğim. Vicdanen çok rahatsızım yanlarına kalsın istemiyorum."



İNCELEME BAŞLATILDI



Hasan Günay'ın ölümüyle ilgili Türkiye Kamu Hastaneler Birliği Kuzey Genel Sekreteri Ahmet Erbaycu, açıklama yaptı. Erbaycu, “Olayın aydınlatılması için, inceleme başlatılmış, soruşturma başlatılmış. Böyle bir şikayet olduğu zaman hukuk birimizin mutlaka bir inceleme yapıyor" dedi.



Taylan YILDIRIM/ İZMİR, ()-

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4)DİNLER BAHÇESİ'NDE NOEL AYİNİ

ANTALYA'da yerleşik yaşayanlar ve tatile gelen Hıristiyanlar, Serik İlçesi'nde cami, kilise ve sinagogun bir arada bulunduğu Hoşgörü (Dinler) Bahçesi'nde, Noel ayini yaptı.

Serik'e bağlı Belek turizm merkezinde, Belek Turizm Yatırımcıları Birliği (BETÜYAB) içerisinde 3 dinin ibadet yerinin bulunduğu Hoşgörü Bahçesi'nde, Noel ayını yapıldı. Antalya Kilisesi'nde görevli papaz Ludger Paskert'in yönettiği ayine, Alanya'da papazlık yapan Frieder Lenger ile yerleşik yaşayan ve tatile gelen Hıristiyanlar katıldı.

Cami ve sinagogun ortasında kalan küçük kilisedeki ayinde papaz Ludger Paskert, Noel'i kutladı. Noel ilahilerinin okunduğu ayinde, barış ve dostluk mesajları verildi. Ayin, piyano resitaliyle sona erdi.

Görüntü Dökümü

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- Ayine katılanlardan görüntü

-Ayinden detaylar

- Papazın konuşması



( HABER- KAMERA: Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), ()

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5)KAMYONETTEKİ ÖZEL BÖLÜMDE 10 BİN 760 PAKET KAÇAK SİGARA

ŞANLIURFA'da polis tarafından durdurularak aranan kamyonetin kasasının altına yapılan özel bölümde, gümrük kaçağı 10 bin 760 bin paket sigara ele geçirilirken, sürücü gözaltına alındı.

Kent girişinde şüpheli araçlar üzerine uygulama yapan polis, Mahsun C. yönetimindeki 47 AZ 732 kamyoneti durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada kamyonetin kasasının altında yapılan özel bölümde saklanmış gümrük kaçağı 10 bin 760 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Sigaralara el koyan polis, kamyonet sürücüsü Mahsun C.'yi gözaltına aldı.

Görüntü Dökümü

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- Polis ekiplerinin durdurduğu kamyonet

- Kamyonet kasasında arama yapan polis

- Ele geçirilen sigaralar

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera:Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 6 MB

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6)RÜMEYSA TEDAVİ OLACAK



MERSİN'in Erdemli İlçesi'nde, 25 milyonda bir görülen 'Moyamoya' hastalığına yakalanan ve doktorların acil ameliyat edilmesi uyarısında bulunduğu 13 yaşındaki Rümeysa Cüce'ye Sağlık Bakanı Recep Akdağ sahip çıktı. (Geniş haberi geçilecek)

Görüntü Dökümü



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-Rümeysa yatakta yatarken



-Rümeysanın babası Adem Cüce ile röportaj



-Anne Nuran Cüce ile Röportaj



-Rümeysa ile röportaj



-Rümeysa eşyalarını çantaya koyarken



-Rümeysa Ders çalışırken



-Rümeysanın halası Zahide serin ile röportaj



-Rümeysa ve komşuları toplu halde evlerinin önünde el sallarken



(Boyut:127,35 MB) MB Süre:4.00 dakika)

(Haber -Kamera: Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ(Mersin), ()

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