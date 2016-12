DHA YURT BÜLTENİ-7

1)MEHMET ŞİMŞEK: TÜRKİYE ÜZERİNDE OPERASYONUN YAPILMASINA İZİN VERMEYİZ

BAŞBAKAN Yardımcısı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin de içinde bulunduğu coğrafyada 100 yıl önce sahnelenen oyunun, bugünkü sorunlarla ilişkili olduğunu söyledi. Şimşek, "Türkiye üzerinde asla ve asla bir operasyonun yapılmasına izin vermeyiz" dedi. aziantep'in merkez ilçesi Şahinbey Belediyesi tarafından yaptırılan Mavikent Sosyal Konutlar'da 1000 dairenin sahibi kura çekimiyle belirlendi. Şahinbey Belediyesi Konferans Salonu'ndaki kura çekimine Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in yanı sıra; Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Vali Ali Yerlikaya, milletvekilleri Abdulkadir Yüksel, Mehmet Erdoğan, Canan Candemir Çelik, Ahmet Uzer, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ile çok sayıda kişi katıldı.

Mehter takımının gösteri yaptığı kura çekimi öncesi konuşan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, ülkenin zor bir dönemden geçtiğini belirtti. Şimşek, yüz yıl önce bulunduğumuz coğrafyada oynanan oyunun bugünkü sorunlarla ilişkili olduğunu kaydetti. Şimşek, Türkiye'nin terörle mücadeleye kararlılıkla devam ettiğini anlatarak, şöyle dedi: "Ülkemiz zor bir dönemden geçiyor. Yüz yıl önce bu coğrafyada büyük bir oyun sahnelendi ve o günün tabi ki çizimleriyle, bugünlerinin sorunları ilişkili. Bugünün planlarıyla, bugünün yeni sahnelenen oyunlarıyla o gün aslında ilişkili. O nedenle biz, Allah'ın izniyle bir olacağız, beraber olacağız, kardeş olacağız, güçlü olacağız. Ülkemize, bu güzel vatanımıza sahip çıkacağız. Çünkü biz, dediğimiz gibi 95 yıl önce muhteşem bir, hakikaten mücadeleyle bu şehri kurtaran o kahramanların, o şehitlerin, o gazilerin torunlarıyız. O nedenle bu güzel vatanı korumak ve kalkındırmak bizim görevimiz. O nedenle Türkiye'nin bu zor döneminde birliğimizi, beraberliğimizi korumak; ülkemize, devletimize sahip çıkmak; aynı 95 yıl önceki milli mücadele ruhuna uygun bir şekilde hareket etmek bizim bir görevimiz. Türkiye bütün zorlukların üstesinden gelir. Yeterki birliğimiz, beraberliğimiz güçlü olsun, yeterki biz buna inanalım. Terörle mücadelede son derece kararlıyız ve büyük bir başarıyla bu mücadeleyi veriyoruz."

Birlik ve beraberlik vurgusu yaparken, Türkiye üzerinden bir operasyon yapılmasına izin vermeyeceklerini ifade eden Şimşek, "Türkiye üzerinde asla ve asla bir operasyonun yapılmasına izin vermeyiz. O nedenle işte Gaziantep'e füze düşmesin diye, Gaziantep saldırıya uğramasın diye, Kilis'e füze düşmesin diye bugün bizim kahraman askerlerimiz Suriye'de bütün terör örgütleriyle mücadele ediyor. Onun için birlik ve beraberlik günüdür. Gün, milli mücadele yolunun en canlı şekilde tutulması gereken bir gündür" diye konuştu.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ise kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 95'inci yıldönümünü kutlayarak, "Bugün aynı zamanda Gaziantep'imizin 95'inci kurtuluş yıldönümü ve böyle sizler de şanslı insanlarsınız, bin daireyi hak eden insanlarsınız. Hepinize hayırlı ve uğurlu olsun. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu da, 1000 konut için 31 bin 700 başvuru yapıldığını kaydederek, "Dairelerle ilgili her şey düşünüldü. Sosyal konut olabilmesi için 100 metrekareyi geçmemesi gerekiyor. Bizim yaptığımız daireler 99 metrekare olarak inşa edildi. Konutlarımıza 31 bin 700 başvuru yapıldı. Ben hak sahiplerine hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, beraberinde Bakan Tüfenkci ve protokol üyeleriyle bin dairenin kurasını çekip sahiplerini belirledi.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Bitlis'e geldi.

Siirt'ten karayolu ile Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ve Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok ile birlikte Bitlis'e gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu Polisevi önünde Bitlis Valisi Ahmet Çınar, AK Parti Bitlis Milletvekili Vedat Demiröz, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Fuat Güney, kaymakamlar, belediye başkanları, kurum amirleri ve vatandaşlar karşıladı. Karşılama ardından Bakan Soylu ilk olarak esnaflar ve STK temsilcileriyle kahvaltı yaptı. Burada konuşan Bakan Soylu, terörle mücadelenin önemine değindi.



"PKK, MART AYI BAŞINDA BU ÜLKEYLE OYUN OLMAYACAĞINI GÖRECEK"



Mardin, Diyarbakır ve Siirt ziyaretlerinin ardından Bitlis'e geldiklerini belirten Bakan Soylu, bu ziyareterin bazı kesimleri rahatsız ettiğini söyledi. Ziyaretlerin sadece terör eksenli olmadığını belirten Bakan Soylu, şöyle devam etti:

"Ziyaretlerimiz; ekonomik ve kalkınma eksenlidir. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi terörle anılan yerler olmamalıdır. PKK gelecek Mart ayının başından itibaren bu ülke ile oyun olmayacağını bir kez daha görecek. Diyarbakır, Siirt, Mardin, Bitlis buralar medeniyet şehirleridir. Bu kadim merkezlerin sadece terörle anılması mümkün değildir. Bu şehirlere olan ilgiyi artırmak, talep, beklentileri yerinde incelemek için buradayız. Burada görev yapan kamu personelinden, kanaat önderlerine kadar herkes bize yol gösteriyor. Cumhurbaşkanı ve Başbakanımız sürekli dile getiriyor. Meydana gelen olaylar moralimizi bozuyor. 15 Temmuz sonrası OHAL uygulanmaya başlandı. OHAL milletimizin hayatını etkilemeyecek demiştik. Bütün bunlar devam ederken biz yatırımlarımıza devam ediyoruz. Hızlı tren, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü. Vatandaşın beklediği yatırımları tek tek hizmete açıyoruz. Teşvik paketi Diyarbakır'da açıklandı. Yatırım hamlesi büyük hızla devam ediyor. Bunu terörle sıvamaya çalışıyorlar. Türkiye geleceğe dair büyük hamlesi olan güçlü bir ülkedir. Türkiye'nin terörle mücadelede kararlılığın en üst seviyesinde olduğunu belirtmek isterim. Biz bu topraklar üzerinde Kürdü, Türkü, Çerkezi, Lazı bir kardeş olarak yaşamaktayız. Bütün dünya terörü bir siyaset malzemesi olarak kullanamayacağını anlamalı. Bu belayla bütün dünya ülkeleri top yekün mücadele etmelidir."

"BU COĞRAFYANIN ÖNEMLİ BİR PARÇASIYIZ"

Türkiye'nin çok önemli bir coğrafyanın parçası olduğunu belirten Bakan Soylu, önemli bir zaman diliminde olduklarını kaydederek şöyle devam etti:

"Bakınız etrafımızda bir coğrafya oluşturmaya çalışıyorlar. Bunu Ortadoğu'da ortaya koyarak başladılar. Bu millet Irak toprağıdır. Yüzlerce yıllık Suriye parçasıdır. Mısır, Azerbaycan, İran, Balkanlar. Nerden bakarsanız bakın biz bu coğrafyanın çok önemlidir parçasıyız. Dünya'nın en büyük güçleri bir araya gelseler dahi bu doğal hadiseyi bozamazlar. Etrafımızda ateş çemberi olmasına rağmen Avrasya tünelini açıyoruz. Dünyanın gözünün içine baka baka yapıyoruz. Hedef koyuyoruz. Artık kendi aracımızı üretecek konuma geleceğiz. Uydumuzu gönderiyoruz. Kendi imkanlarımızla bilgilerimizi paylaşmak istiyoruz. Biz sadece terör örgütünü tasfiye etmek için mücadele etmiyoruz. Çocukları, anne ve babalarının yanından alıp bir canlı bomba yapan zihniyetle de mücadele ediyoruz. Bin yıldır bu coğrafyada onlarca oyunla karşı karşıya kaldık. Bu kadar üstüne gelinen bir millet olmamıza rağmen ne ederlerse etsinler, bu bayrak altındaki birlikteliğimiz devam edecek."

FETÖ'ye de değinen Bakan Soylu, "FETÖ konusunda yapılan çalışmaların henüz başındayız. İçişleri Bakanı olarak söylüyorum. Daha işin yüzeyindeyiz. FETÖ denen sinsi ve baş belası bir örgütten bahsediyoruz" şeklinde konuştu. Bakan Soylu, beraberindeki heyetle birliktet esnaf ziyaretleri gerçekleştirdikten sonra Vali Ahmet Çınar'ı makamında ziyaret etti.



3)YANGINDA ÖLEN 2 KARDEŞ TOPRAĞA VERİLDİ

ANNE DÖNDÜ YENİLMEZ DAHA ÖNCE KALEDEN DÜŞTÜ, EŞİ HASTANELİK ETTİ

KÜTAHYA'da annelerinin kapıyı üzerlerinden kilitleyip temizlik işine gittiği evde çıkan yangında hayatlarını kaybeden 5 yaşındaki Berat ile kardeşi 3 yaşındaki Berkay Kütahya'nın Hisarcık İlçesine bağlı Yukarıyoncaağaç Köyü'nde toprağa verildi.

Olay dün öğle saatlerinde Kütahya'nın Börekçiler Mahallesi Üçler Sokak'ta meydana gelmişti. İki katlı evin birinci katında oturan ve eşinden ayrı yaşayan 28 yaşındaki Döndü Yenilmez, gündelik temizlik işi için oğulları Berat ve Berkay'ın üzerlerinden kapıyı kilitleyip evden ayrıldı. 2 kardeş evde çıkan yangında hayatlarını kaybetti.

Berat ve Berkay'ın cenazeleri otopsi için götürüldüğü Bursa Adli Tıp Kurumu'ndan bu sabah yakınları tarafından toprağa verilmek üzere Kütahya'nın Hisarcık İlçesine bağlı Yukarıyoncaağaç Köyü'ne getirildi. Yenilmez kardeşlerin cenazeleri öğle namazının ardından dedeleri Hüseyin Tuna'nın köydeki evinin önünden geçirilerek mezarlığa götürüldü. Anne Döndü Yenilmez, evin önünden geçirilen çocuklarını tabutunun ardından gözyaşı döküp "Çocuklarımı geri getirin" diye feryat etti.



YANYANA TOPRAĞA VERİLDİLER



Cenazeler köy mezarlığının yanındaki boş alana getirilerek burada tören düzenlendi. Cenaze törenine Yenilmez kardeşlerin yakınları, Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan ile çok sayıda kişi katıldı. 2 kardeş, ayrı ayrı kılınan cenaze namazının ardından Yukarıyoncağaç Köyü Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi.



Temizlikçilik yapmak için kapıyı üzerlerinden kilitleyip gittiği evinde çıkan yangında 2 çocuğunu kaybeden anne Döndü Yenilmez hakkında 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak' yasal işlem başlatıldığı belirtildi. Yetkililer yangının evdeki kömür sobasından sıçrayan kıvılcımdan çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde durdurduklarını, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.



KALEDEN DÜŞTÜ, EŞİ HASTANELİK ETTİ



Bu arada anne Döndü Yılmaz'ın 26 Nisan 2011 tarihinde 7 aylık hamileyken yakınlarıyla birlikte gezmek için gittiği Kütahya'daki Hisar Kalesi'nden aşağıya düşerek yaralanmıştı. Yaklaşık 15 metre yükseklikten düşen Yılmaz'ın eşiyle kavgalı olmaları nedeniyle intihar amacıyla kendini kaleden aşağıya attığı öne sürülmüştü.



Döndü Yenilmez, 21 Ekim 2011 tarihinde de kaldığı kayınpederinin evinde işsiz olan kocası Murat Yenilmez tarafından geceleyin kendisine yemek yapmadığı için dövüldü. Kafa travması geçiren genç kadın götürüldüğü hastanede gerekli tedavisi yapılıp taburcu edildi.

4)ÇATIDAN DÜŞEN KAR KÜTLESİ, 3 OTOMOBİLİ HURDAYA ÇEVİRDİ

ERZURUM'da, çatıda biriken kar kütlesi, park halindeki üç otomobilin üzerine düştü. Otomobiller büyük hasar gördü. Otomobillerde kimsenin olmaması can kaybını önledi.

Olay bugün öğlen saatlerinde merkez Palandöken İlçesinde meydana geldi. 8 katlı bir apartmanın çatısında biriken karlar, hava sıcaklığının artmasıyla birlikte erimeye başladı. Tonlarca ağırlığındaki kar kütlesi, büyük bir gürültü ile park halindeki üç otomobilin üzerine düştü. Otomobiller kullanılmaz hale geldi. Otomobillerin içinde kimsenin olmaması ise faciayı önledi.

5)SOPAYLA DÖVDÜKLERİ GENCİN CEP TELEFONUNU ALAN SURİYELİ 6 KİŞİ YAKALANDI

KONYA'da 21 yaşındaki Ahmet Ç.'yi, bıçak zoruyla ve sopayla döverek cep telefonunu alan Suriye uyruklu 6 kişi polis tarafından yakalandı. Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.Olay, geçen 19 Aralık günü gece yarısı meydana geldi. Merkez Meram İlçesi Şükran Mahallesi Kale Sokakta oturan Ahmet Ç., evinden gezmek için çıktığı sırada aynı mahallede oturan Suriye uyruklu Muhammed Cedan (22), Mecd El Abdullah (24), Omer El Mansur (28), Mahmut Şamme (20), Abdul Selam İbrahim (25) ve Halil Sileş (22) bıçak zoruyla durdurup, sopayla dövdü. Ardından sürükleyerek bir süre götürdükten sonra zorla cep telefonunu alıp kaçtı. Olay anı da bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Durumun polise bildirilmesi üzerine çalışma başlatan gasp büro amirliği ekipleri, sokaktaki işyerlerinin güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Yapılan incelemede daha kavga ve adam yaralama suçlarından kaydı bulunan Suriyeli uyruklu 6 kişiyi yakaladı. Şüpheliler yapılan sorgulamanın ardından bugün adliyeye sevk edildi.

ANTALYA'nın Kumluca İlçesi'nde Mavikent Mahallesi'ne bağlı Kazanova mevkiine doğa yürüyüşü düzenlendi.



Kumluca Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü ile Mavikent Mahalle Muhtarlığı tarafından "Kumluca Kazanova'yı keşfediyor" adıyla doğa yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüşe, Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Girgin, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Erol Koca, daire amirleri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cumhuriyet Meydanı'ndan otobüslerle yürüyüşün başlama noktasına gelen katılımcılar buradan yaklaşık 6 kilometrelik güzergahta yürüyüşe başladı. Ormanlık alandan geçen yolda süren yürüyüş boyunca jandarma, zabıta ve sağlık ekibi tarafından güvenlik önlemi alınırken, yürüyüş sonunda katılımcılar Mavikent Mahallesi Kazanova mevkiine ulaştı. Burada yürüyüşe katılanları Mavikent Mahalle Muhtarı Adem Karataç ve mahalleliler karşıladı.



Kumluca Belediyesi'ne ait Kazanova piknik alanında katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu. Etkinlikte Kumluca Müftülüğü din görevlileri tarafından şehitler için dua okundu.



Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya, doğa yürüyüşlerinin en önemli özelliğinin 7'den 77'ye herkesin katılıyor olması olduğunu söyledi. Çetinkaya, "Her yürüyüşümüze yaklaşık 1000 kişi katılıyor. Bugünkü yürüyüşümüz de havanın da güzel olmasıyla çok güzel gerçekleşti. Yürüyüşümüze katılan, emek veren, bu kadar insanı bir arada ağırlayan mahalle sakinlerine teşekkür ediyorum" dedi.



İlçede gerçekleştirilen tüm doğa yürüyüşlerine katıldığını kaydeden 74 yaşındaki İbrahim Akkuzu da kendisinin herhangi bir kötü alışkanlığı olmadığını ve imkan buldukça doğal yerlere yürümeye çalıştığını söyledi. Organizasyonda emeği geçenlere teşekkür eden Akkuzu, her gün ortalama 5 kilometre yürüyerek spor yaptığını ve bu yaşta sağlıklı olmasını buna bağlı olduğunu anlattı.



Diğer katılımcılar da bu tür etkinliklerin çok güzel olduğunu ve devam etmesini istediklerini belirtti.

7)AYVACIK'TA 44 MÜLTECİ YAKALANDI

ÇANAKKALE'nin Ayvacık İlçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş hazırlığında oldukları belirlenen 44 mülteci jandarma tarafından yakalandı.Bir ihbarı değerlendiren Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Büyükhusun Köyü'nün Sazlık Mevkisi'nde mülteciler olduğunu belirledi.



Bölgeye operasyon düzenleyen jandarma aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 44 mülteciyi gözaltına aldı. Suriye ve Afganistan uyruklu mülteciler, minibüslere bindirilip, Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirildi. yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye hazırlandıkları anlaşılan mülteciler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

8)MARDİN MİDYAT’TA SÜRYANİLER "YALDO" BAYRAMI'NI KUTLADI

MARDİN'in Midyat İlçesi'nde yaşayan Süryaniler, Hz. İsa’nın doğuşunu simgeleyen "Yaldo" bayramı'nı coşkuyla kutladı. Kutlama için düzenlenen ayine Midyat Kaymakamı Hüseyin Tekin'in yanı sıra İlçe Müftüsü Mehmet Şafi Bilik te katıldı.



Hristiyanların ilk bayramı olan ve Hz. İsa’nın doğuşunu simgeleyen Yaldo (Doğuş) bayramı, Midyat'ta düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Bayram kutlamaları ilçedeki Mort İşmuni Kilisesi’nde yapılırken, burada düzenlenen ayini Mor Gabriel Manastırı ve Turabdin Metropoliti Timotheos Samuel Aktaş’ın yönetti. Ayinde Hz. İsa’nın doğumunda çobanların yaktığı ateşi simgelemek amacıyla kilisenin ortasına tepsi içinde çıralar konulurken, ayine katılanlar ellerindeki mumlarla bu çıraları tutuşturarak, ateşin etrafında dönüp ilahiler okudu. Ayinin ardından çocuklar, kilisenin içinde zılgıtlar çekerek tur attılar.



Midyat Kaymakamı Hüseyin Tekin'in yanı sıra İlçe Müftüsü Mehmet Şafi Bilik'in de katıldığı ayinde, Metropolit Aktaş, Papaz İshak Ergün, Midyat Kiliseleri Vakfı Başkanı Anto Nuay ve Mor Gabriel Manastırı Vakfı Başkanı Kuryakus Ergün, bayramlaşmaya gelen misafirlerin tebriklerini kabul etti. Bayramlaşma törenin ardından konuşan Midyat Kaymakamı Hüseyin Tekin, Türkiye'de inanç özgürlüğü olduğunu dile getirerek, farklılıkların zenginlik olduğunu söyledi. Kaymakam Tekin, "Süryani vatandaşlarımızın bayramlarını kutluyorum. Hep beraber el ele, gönül gönüle nice yıllar, huzur, dostluk ve kardeşlik içerisinde yaşama temennisinde bulunuyorum. Bizim farklılığımız zenginliğimizdir. Tabi hep şunun altın çizdim ben, yüce yaradan insanları farklı etnisiteden, farklı inançtan yaratmıştır. Türkiye Cumhuriyeti devleti de demokratik, laik, sosyal, hukuk devletidir. Her bir vatandaşımızın da inanç özgürlüğü vardır. Bu kapsamda devlet olarak bizde toplumun her kesimindeki farklı inanca sahip vatandaşlarımızın özel günlerinde, bayramlarında, yaslarında yanlarında olmak isteriz. İnşallah hep beraber bu şekilde huzur içerisinde bir bayram geçirmeyi temenni ediyoruz"dedi. Turabdin Metropolit Sekreteri Can Gülten ise, ayinde barış için dua ettikilerini ifade ederek, "Bugün Hristiyan dünyasının kutladığı Yaldo Bayramı’dır. İsa Mesih'in doğuş bayramını kutluyoruz. Küçükler olsun, çocuklarımız, yaşlılar, 7’den 70’e herkes kilisedeki ayine katıldık. Turabdin Metropolitimiz Sayın Samuel Aktaş önderliğinde ayin gerçekleşti ve akabinde Süryani halkımız kendi aralarında bayramlaştılar. Özellikle Sayın Metropolitimizin önderliğinde hep birlikte şuan yaşanan acı olayların dinmesi, dünyamızın mutluluğu, huzuru ve barışı için, ülkemiz ve bölgemiz için dua ettik. Müslüman vatandaşlarımız, ahalimizde bayramımızı kutlamaya geldiler. Güzel bir bayramlaşma yaşıyoruz"diye konuştu.

Midyat Süryani Kültür Derneği Başkanı Ayhan Gürkan da, 25 Aralık tarihinin Hz. İsa Mesih’in doğum günü olduğunu belirterek, "İsa Mesih’in doğuşu nasıl ki dünyaya melekler tarafından barış, kardeşlik ve selamet müjdelendiyse, biz de aynı dileklerle başta ülkemize, bölgemize, Suriye’ye, Irak’a ve tüm Ortadoğu coğrafyasında var olan savaşlar dinsin, kanlar dursun, şiddet dursun, isteğimiz, temennimiz budur. Biran önce ülkemizde ve tüm dünyaya barış ve kardeşlik egemen olsun" dedi.

