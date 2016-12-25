DHA YURT BÜLTENİ-7

1)MEHMET ŞİMŞEK: TÜRKİYE ÜZERİNDE OPERASYONUN YAPILMASINA İZİN VERMEYİZ

BAŞBAKAN Yardımcısı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin de içinde bulunduğu coğrafyada 100 yıl önce sahnelenen oyunun, bugünkü sorunlarla ilişkili olduğunu söyledi. Şimşek, "Türkiye üzerinde asla ve asla bir operasyonun yapılmasına izin vermeyiz" dedi. aziantep'in merkez ilçesi Şahinbey Belediyesi tarafından yaptırılan Mavikent Sosyal Konutlar'da 1000 dairenin sahibi kura çekimiyle belirlendi. Şahinbey Belediyesi Konferans Salonu'ndaki kura çekimine Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in yanı sıra; Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Vali Ali Yerlikaya, milletvekilleri Abdulkadir Yüksel, Mehmet Erdoğan, Canan Candemir Çelik, Ahmet Uzer, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ile çok sayıda kişi katıldı.

Mehter takımının gösteri yaptığı kura çekimi öncesi konuşan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, ülkenin zor bir dönemden geçtiğini belirtti. Şimşek, yüz yıl önce bulunduğumuz coğrafyada oynanan oyunun bugünkü sorunlarla ilişkili olduğunu kaydetti. Şimşek, Türkiye'nin terörle mücadeleye kararlılıkla devam ettiğini anlatarak, şöyle dedi:

"Ülkemiz zor bir dönemden geçiyor. Yüz yıl önce bu coğrafyada büyük bir oyun sahnelendi ve o günün tabi ki çizimleriyle, bugünlerinin sorunları ilişkili. Bugünün planlarıyla, bugünün yeni sahnelenen oyunlarıyla o gün aslında ilişkili. O nedenle biz, Allah'ın izniyle bir olacağız, beraber olacağız, kardeş olacağız, güçlü olacağız. Ülkemize, bu güzel vatanımıza sahip çıkacağız. Çünkü biz, dediğimiz gibi 95 yıl önce muhteşem bir, hakikaten mücadeleyle bu şehri kurtaran o kahramanların, o şehitlerin, o gazilerin torunlarıyız. O nedenle bu güzel vatanı korumak ve kalkındırmak bizim görevimiz. O nedenle Türkiye'nin bu zor döneminde birliğimizi, beraberliğimizi korumak; ülkemize, devletimize sahip çıkmak; aynı 95 yıl önceki milli mücadele ruhuna uygun bir şekilde hareket etmek bizim bir görevimiz. Türkiye bütün zorlukların üstesinden gelir. Yeterki birliğimiz, beraberliğimiz güçlü olsun, yeterki biz buna inanalım. Terörle mücadelede son derece kararlıyız ve büyük bir başarıyla bu mücadeleyi veriyoruz."

Birlik ve beraberlik vurgusu yaparken, Türkiye üzerinden bir operasyon yapılmasına izin vermeyeceklerini ifade eden Şimşek, "Türkiye üzerinde asla ve asla bir operasyonun yapılmasına izin vermeyiz. O nedenle işte Gaziantep'e füze düşmesin diye, Gaziantep saldırıya uğramasın diye, Kilis'e füze düşmesin diye bugün bizim kahraman askerlerimiz Suriye'de bütün terör örgütleriyle mücadele ediyor. Onun için birlik ve beraberlik günüdür. Gün, milli mücadele yolunun en canlı şekilde tutulması gereken bir gündür" diye konuştu.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ise kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 95'inci yıldönümünü kutlayarak, "Bugün aynı zamanda Gaziantep'imizin 95'inci kurtuluş yıldönümü ve böyle sizler de şanslı insanlarsınız, bin daireyi hak eden insanlarsınız. Hepinize hayırlı ve uğurlu olsun. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu da, 1000 konut için 31 bin 700 başvuru yapıldığını kaydederek, "Dairelerle ilgili her şey düşünüldü. Sosyal konut olabilmesi için 100 metrekareyi geçmemesi gerekiyor. Bizim yaptığımız daireler 99 metrekare olarak inşa edildi. Konutlarımıza 31 bin 700 başvuru yapıldı. Ben hak sahiplerine hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, beraberinde Bakan Tüfenkci ve protokol üyeleriyle bin dairenin kurasını çekip sahiplerini belirledi.

Görüntü Dökümü

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- Salondaki kalabalık

- Bakanların gelişi

- Törene katılanlar

- Mehter konseri

- Mehmet Şimşek'in konuşması

- Bülent Tüfenkci'nin konuşması

- Mehmet Tahmazoğlu'nun konuşması

- Kura çekimi yapılması

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Mücahit YOLCU-Kamera: Ahmet SOYDOĞAN-GAZİANTEP-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 600 MB

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2)YANGINDA ÖLEN 2 KARDEŞ TOPRAĞA VERİLDİ

KÜTAHYA'da annelerinin kapıyı üzerlerinden kilitleyip temizlik işine gittiği evde çıkan yangında hayatlarını kaybeden 5 yaşındaki Berat ile kardeşi 3 yaşındaki Berkay Kütahya'nın Hisarcık İlçesine bağlı Yukarıyoncaağaç Köyü'nde toprağa verildi.

Olay dün öğle saatlerinde Kütahya'nın Börekçiler Mahallesi Üçler Sokak'ta meydana gelmişti. İki katlı evin birinci katında oturan ve eşinden ayrı yaşayan 28 yaşındaki Döndü Yenilmez, gündelik temizlik işi için oğulları Berat ve Berkay'ın üzerlerinden kapıyı kilitleyip evden ayrıldı. 2 kardeş evde çıkan yangında hayatlarını kaybetti.

Berat ve Berkay'ın cenazeleri otopsi için götürüldüğü Bursa Adli Tıp Kurumu'ndan bu sabah yakınları tarafından toprağa verilmek üzere Kütahya'nın Hisarcık İlçesine bağlı Yukarıyoncaağaç Köyü'ne getirildi. Yenilmez kardeşlerin cenazeleri öğle namazının ardından dedeleri Hüseyin Tuna'nın köydeki evinin önünden geçirilerek mezarlığa götürüldü. Anne Döndü Yenilmez, evin önünden geçirilen çocuklarını tabutunun ardından gözyaşı döküp "Çocuklarımı geri getirin" diye feryat etti.

YANYANA TOPRAĞA VERİLDİLER

Cenazeler köy mezarlığının yanındaki boş alana getirilerek burada tören düzenlendi. Cenaze törenine Yenilmez kardeşlerin yakınları, Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan ile çok sayıda kişi katıldı. 2 kardeş, ayrı ayrı kılınan cenaze namazının ardından Yukarıyoncağaç Köyü Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi.

Temizlikçilik yapmak için kapıyı üzerlerinden kilitleyip gittiği evinde çıkan yangında 2 çocuğunu kaybeden anne Döndü Yenilmez hakkında 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak' yasal işlem başlatıldığı belirtildi. Yetkililer yangının evdeki kömür sobasından sıçrayan kıvılcımdan çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde durdurduklarını, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

KALEDEN DÜŞTÜ, EŞİ HASTANELİK ETTİ

Bu arada anne Döndü Yılmaz'ın 26 Nisan 2011 tarihinde 7 aylık hamileyken yakınlarıyla birlikte gezmek için gittiği Kütahya'daki Hisar Kalesi'nden aşağıya düşerek yaralanmıştı. Yaklaşık 15 metre yükseklikten düşen Yılmaz'ın eşiyle kavgalı olmaları nedeniyle intihar amacıyla kendini kaleden aşağıya attığı öne sürülmüştü.



Döndü Yenilmez, 21 Ekim 2011 tarihinde de kaldığı kayınpederinin evinde işsiz olan kocası Murat Yenilmez tarafından geceleyin kendisine yemek yapmadığı için dövüldü. Kafa travması geçiren genç kadın götürüldüğü hastanede gerekli tedavisi yapılıp taburcu edildi.

Görüntü Dökümü



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-Cenazelerin mezarlık yanındaki tören yerine getirilmesi,



-Cenaze namazını kılınması;



-Cenaze törenine katılanların ve cenazelerin mezarlığa götürülmesi,



-Ölen kardeşlerin sağlık fotoğrafları bulunuyor.)

ARŞİV GÖRÜNTÜLER

Haber-kamera:Oğuzhan KILIÇ-HİSARCIK,(Kütahya)/

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3)AYVACIK'TA 44 MÜLTECİ YAKALANDI

ÇANAKKALE'nin Ayvacık İlçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş hazırlığında oldukları belirlenen 44 mülteci jandarma tarafından yakalandı.Bir ihbarı değerlendiren Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Büyükhusun Köyü'nün Sazlık Mevkisi'nde mülteciler olduğunu belirledi.

Bölgeye operasyon düzenleyen jandarma aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 44 mülteciyi gözaltına aldı. Suriye ve Afganistan uyruklu mülteciler, minibüslere bindirilip, Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirildi. yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye hazırlandıkları anlaşılan mülteciler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Görüntü Dökümü



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-Mültecilerin görüntüsü



-Mültecilerin minibüslere bindirilmesinden görüntü



-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: İpek GÜNEY / AYVACIK (Çanakkale), ()

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4)MARDİN MİDYAT’TA SÜRYANİLER "YALDO" BAYRAMI'NI KUTLADI

MARDİN'in Midyat İlçesi'nde yaşayan Süryaniler, Hz. İsa’nın doğuşunu simgeleyen "Yaldo" bayramı'nı coşkuyla kutladı. Kutlama için düzenlenen ayine Midyat Kaymakamı Hüseyin Tekin'in yanı sıra İlçe Müftüsü Mehmet Şafi Bilik te katıldı.



Hristiyanların ilk bayramı olan ve Hz. İsa’nın doğuşunu simgeleyen Yaldo (Doğuş) bayramı, Midyat'ta düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Bayram kutlamaları ilçedeki Mort İşmuni Kilisesi’nde yapılırken, burada düzenlenen ayini Mor Gabriel Manastırı ve Turabdin Metropoliti Timotheos Samuel Aktaş’ın yönetti. Ayinde Hz. İsa’nın doğumunda çobanların yaktığı ateşi simgelemek amacıyla kilisenin ortasına tepsi içinde çıralar konulurken, ayine katılanlar ellerindeki mumlarla bu çıraları tutuşturarak, ateşin etrafında dönüp ilahiler okudu. Ayinin ardından çocuklar, kilisenin içinde zılgıtlar çekerek tur attılar.



Midyat Kaymakamı Hüseyin Tekin'in yanı sıra İlçe Müftüsü Mehmet Şafi Bilik'in de katıldığı ayinde, Metropolit Aktaş, Papaz İshak Ergün, Midyat Kiliseleri Vakfı Başkanı Anto Nuay ve Mor Gabriel Manastırı Vakfı Başkanı Kuryakus Ergün, bayramlaşmaya gelen misafirlerin tebriklerini kabul etti. Bayramlaşma törenin ardından konuşan Midyat Kaymakamı Hüseyin Tekin, Türkiye'de inanç özgürlüğü olduğunu dile getirerek, farklılıkların zenginlik olduğunu söyledi. Kaymakam Tekin, "Süryani vatandaşlarımızın bayramlarını kutluyorum. Hep beraber el ele, gönül gönüle nice yıllar, huzur, dostluk ve kardeşlik içerisinde yaşama temennisinde bulunuyorum. Bizim farklılığımız zenginliğimizdir. Tabi hep şunun altın çizdim ben, yüce yaradan insanları farklı etnisiteden, farklı inançtan yaratmıştır. Türkiye Cumhuriyeti devleti de demokratik, laik, sosyal, hukuk devletidir. Her bir vatandaşımızın da inanç özgürlüğü vardır. Bu kapsamda devlet olarak bizde toplumun her kesimindeki farklı inanca sahip vatandaşlarımızın özel günlerinde, bayramlarında, yaslarında yanlarında olmak isteriz. İnşallah hep beraber bu şekilde huzur içerisinde bir bayram geçirmeyi temenni ediyoruz"dedi.

Turabdin Metropolit Sekreteri Can Gülten ise, ayinde barış için dua ettikilerini ifade ederek, "Bugün Hristiyan dünyasının kutladığı Yaldo Bayramı’dır. İsa Mesih'in doğuş bayramını kutluyoruz. Küçükler olsun, çocuklarımız, yaşlılar, 7’den 70’e herkes kilisedeki ayine katıldık. Turabdin Metropolitimiz Sayın Samuel Aktaş önderliğinde ayin gerçekleşti ve akabinde Süryani halkımız kendi aralarında bayramlaştılar. Özellikle Sayın Metropolitimizin önderliğinde hep birlikte şuan yaşanan acı olayların dinmesi, dünyamızın mutluluğu, huzuru ve barışı için, ülkemiz ve bölgemiz için dua ettik. Müslüman vatandaşlarımız, ahalimizde bayramımızı kutlamaya geldiler. Güzel bir bayramlaşma yaşıyoruz"diye konuştu.

Midyat Süryani Kültür Derneği Başkanı Ayhan Gürkan da, 25 Aralık tarihinin Hz. İsa Mesih’in doğum günü olduğunu belirterek, "İsa Mesih’in doğuşu nasıl ki dünyaya melekler tarafından barış, kardeşlik ve selamet müjdelendiyse, biz de aynı dileklerle başta ülkemize, bölgemize, Suriye’ye, Irak’a ve tüm Ortadoğu coğrafyasında var olan savaşlar dinsin, kanlar dursun, şiddet dursun, isteğimiz, temennimiz budur. Biran önce ülkemizde ve tüm dünyaya barış ve kardeşlik egemen olsun" dedi.

Görüntü Dökümü



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-Çocukların bayram kutlamaları



-Protokolün bayramlaşması



-Kaymakamın konuşması



-Gülten'in konuşması



-Gürkan'ın konuşması

Haber-Kamera: Mehmet Halis İŞ/MİDYAT (Mardi), () -