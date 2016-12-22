DHA YURT BÜLTENİ-7

1)HALEP’TEN TAHLİYE EDİLENLERİN SAYISI 50 BİNE ULAŞTI



SURİYE’nin Halep kentinden tahliyeler dün gece de devam etti. Tahliye edilenlerin sayısı 50 bine ulaştı. Dün gece 25 otobüs dışında birçok Halepli minibüs ve özel otomobili ile kentten yrılarak Türkiye sınırına yaklaşık 45 km olan İdlib kırsalına ulaştı. Otobüsler ve özel araçları ile ayrılanların sayısı yaklaşık 4 bin olurken, bugüne kadar tahliye edilenler arasında çocukların çoğunlukta olduğu görüldü. 5 bin kişinin daha Halep'ten ayrılması bekleniyor. Cilvegözü Sınır Kapısı’nda bulunan Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü (BYEGM) yetkilileri, Halep’ten Türkiye'ye gelen yaralı sayısının 182 olduğunu ve bunlardan 15’inin yaşamını yitirdiği bilgisini verdi. Gelen yaralılar arasında 70'i çocuk.

Ferhat DERVİŞOĞLU-Akın ÇELİKTAŞ/ REYHANLI(Hatay),()-

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ANTALYA KENT MERKEZİNDE 23 YIL SONRA KAR SÜRPRİZİ (EK)

2)TURİSTLERİN KAR KEYFİ

Antalya Düzlerçamı ve Termessos Antik Kenti tamamen karla kaplanırken, Antalya- Korkuteli karayolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı. Termessos kavşağında yol Korkuteli istikametine doğru kapatılırken, araçlar kent merkezine dönmeye başladı. Termessos kavşağında bekletilen 3 otobüsteki Güney Koreli turistler, karın keyfini çıkardı. Otobüs şoförleri ise araçlarına zincir taktı. Trafik polisleri önümüzdeki saatlerde karın şiddetinin azalması halinde yolu trafiğe açacaklarını söyledi.

AKSEKİ'DE OKULLAR TATİL

Kar kalınlığının 20 santimetreye ulaştığı Akseki İlçesi'nde de ilk ve orta dereceli okullar bugün dahil olmak üzere 2 gün süreyle tatil edildi.

Selma KUNAR- İbrahim LALELİ- Süleyman EKİN- Adem DURMAZ- Engin ANAK- Adem ÇETİN-ANTALYA/

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3)MERSİN'DE KAR ENGELİNE TAKILANLARIN İMDADINA EKİPLER YETİŞTİ

MERSİN'DE uzun yıllardır kar yağmayan bazı bölgeler beyaz örtü ile kaplanırken, 121 personelle 24 saat boyunca görev yapan Büyükşehir Belediyesi ekipleri 9 ilçede yol açma ve tuzlama çalışması gerçekleştirdi.

Dün öğleden sonra kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı bölgeyi beyaz örtüyle kapladı. Ara vermeden süren yağış nedeniyle özellikle kırsal kesimde çok sayıda araç ve vatandaş mahsur kaldı. Ekipler yolda kalan vatandaşların yardımına yetişirken, hastaların sağlık kuruluşlarına ulaşmasını da sağladı. Dağ köylerinde yaşayanların kar yağışı nedeniyle her yıl mahsur kaldığını ancak son iki yıldır bu duruma son verildiğini ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, ekiplerin 3 gün sürmesi beklenen kar yağışı ve fırtına olaylarına karşı ara vermeden çalışmalarını sürdüreceğini söyledi. Mersin'de Mut ve Gülnar ilçelerinde ise okullar kar nedeniyle tatil edildi.

MERSİN, ()

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4)RİZE'DE ATATÜRK ANITI'NIN KALDIRILMASINA TEPKİ GELDİ

RİZE'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda yenileme projesi kapsamında Atatürk anıtının kaldırılarak valilik önündeki tören alanına taşınması için bu sabah çalışma başlatıldı. Alana gelen Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Ömer Toprak, 'Bugün Rize için kara bir gündür" diyerek anıtın kaldırılmasına tepki gösterdi.

Rize Belediyesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nın yenilenme projesi için başlatılan çalışma kapsamında Atatürk heykelinin valilik önündeki tören alanına taşınması için ekipler bu sabah işe koyuldu. Dev bir vinçle bağlanarak güvenliği sağlanan heykelin beton zemininin sökülmesi için çalışma başlatıldı. Çevrede toplanan vatandaşlarda çalışmayı izledi, cep telefonları ile kayda aldı.

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Başkanı Ömer Toprak ile CHP İl Yönetim Kurulu üyesi Saltuk Deniz, heykelin kaldırılmasına tepki göstererek görevlilerle tartıştı. Gerginliğin artması sonrasında polis ekipleri, Toprak ve Deniz'i inşaat sahasından uzaklaştırdı. Polis ve zabıtaların aldığı güvenlik önlemi ile heykelin kaldırılma çalışması sürdürüldü.



"RİZE İÇİN KARA BİR GÜN YAŞANIYOR"



Alanda açıklama yapan ADD Rize Şube Başkanı Ömer Toprak, "Bugün Rize için kara bir gündür" dedi ve şunları söyledi:

"Atatürk'ü, Cumhuriyeti hedef alan bir çalışma eyleme dönüştürüldü. Rize'nin hafızasından Atatürk'ü silmeye çalışıyorlar. Biz Rizeliler olarak bu çalışmadan rahatsızız. Atatürk'ü kaldırarak yerine çay bardağı koymak istediler. Tepkiler üzerine bundan vazgeçtiler. Şimdi 15 Temmuz anıtı yapacaklar. Atatürk'ü silmek istiyorlar. Bu çalışma trafiği rahatlatma değil Cumhuriyete meydan okuma çalışmasıdır. Bu projeden derhal vazgeçilmelidir. Vazgeçilmezse Atatürk anıtını en kısa sürede tekrar yerine taşıyacağız. Bu projeyi hayata geçirenler gidecek Atatürk bu meydanda kalacak. "

Valilik önündeki tören alanına taşınacak Atatürk heykelinin yerine 15 Temmuz Şehitler Anıtı konulacak.

Görüntü Dökümü

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Heykelin kaldırılma çalışmaları

Yetkililere tepki gösterilmesi

ADD Başkanı Toprak'ın açıklamaları

Detaylar

Haber-Kamera:Muhammet KAÇAR RİZE-

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5)KOCAELİ VALİLİĞİ'NDEN ÖLDÜRÜLEN TAKSİCİNİN AİLESİNE OTOMOBİL

KOCAELİ Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, İzmit'te öldürülen 40 yaşındaki taksici Halil Güney'in ailesine yardım için başlatılan kampanya kapsamında valilik tarafından alınan otomobili aileye teslim etti.

Yenidoğan Mahallesi'nde bir taksi durağında çalışan Halil Güney, geçen ay aracına binen kişi tarafından ormanlık alana götürülerek silahla ateş edilerek öldürülürken, araç ise Körfez İlçesi'nde yakılmış halde bulundu. Polis, soruşturma kapsamında taksinin üzerindeki paraları gasp ederek, taksiciyi öldüren kişiyi yakaladı. Halil Güney'in ailesine katkı sağlamak için kampanya başlatılırken, Kocaeli Valiliği tarafından aileye gelir sağlaması amacıyla yeni bir otomobil alındı. Otomobil bugün Yenidoğan Köprü Taksi durağında düzenlenen törenle aileye teslim edildi. Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu taksicinin eşi Hacer Güney, oğulları Mehmet, Salih ve Mustafa Emir Güney'e Kocaeli Valiliği tarafından otomobilin anahtarını teslim etti. Otomobil yapılacak işlemlerin ardından taksi olarak kullanılacak.

Vali Güzeloğlu, "Katiller yakalanarak adli makamlara teslim edildi. Kardeşimizin geride bıraktığı ailesine bir araç alındı. Bugün bize emanet kalan eşi ve çocuklarına arabayı teslim ediyoruz. Geride kalanlara sabır diliyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti esnafına, insanına, zorda ve darda olana sahip çıkmaktadır. Kocaeli, Türkiye'nin en huzurlu ve güvenli illerindendir. Böyle bir cinayet bizleri üzmüştür ama hiçbir suç cezasız kalmaz" dedi.

Hacer Güney, Vali Güzeloğlu'na teşekkür etti. Hacer Güney oğullarının taksicilik yapmasını istemediğini belirterek, "Oğullarım taksici olmayacak. Bir taksici kaybı ailemizde yeterli, başka taksici ailemizde olmasın" diye konuştu.

Görüntü Dökümü



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-Vali Güzeloğlu'nun konuşması



-Anahtarı aileye teslim etmesi, aracın görüntüsü



-Taksicinin eşi ile röp.



-Taksicinin çocuklarının görüntüsü

(Haber: Ergün AYAZ-Kamera: Orhan UZUN-KOCAELİ/



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6)BURSA'DA HIRSIZLAR 350 BİN LİRAYI KUCAKLAYARAK GÖTÜRDÜ

BURSA'nın Nilüfer ilçesinden bulunan bir emlakçı dükkanında meydana gelen hırsızlık olayı kameralara yansıdı. Kapıyı kırarak işyerine giren hırsızın, içersinde 350 bin lira tutarında nakit para, dolar, altın, cep telefonları ve fotoğraf makinesi bulunan kasayı kucaklayarak taşıması güvenlik kamerası tarafından görüntülenince polis 7 zanlıyı yakaladı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi'nde bulunan bir emlakçıda meydana geldi. İddiaya göre sabaha karşı otomobilleri ile gezip dükkanları kontrol eden 9 kişilik bir grup, cadde üzerinde bulunan Ö.A.'ya ait bir emlakçıya girmeye karar verdi. Hırsızlardan biri işyerinin kapısını kırarak içeriye girerken, diğerleri ise kendisine gözcülük yaptı.



350 BİN LİRAYI KUCAKLAYARAK GÖTÜRDÜ



Emlakçının kapısını kırarak içeriye giren bir şüpheli, içeride bulunan çelik kasayı fark etti. Çelik kasayı açmayı başaramayan hırsız, kilidi kıramayınca kasayı kucakladı. Şüpheli, içerisinde 310 bin lira nakit para, 2 bin dolar, altınlar, iki adet cep telefonu ve fotoğraf makinesi olan çelik kasayı kucağında taşıyarak, diğer şüphelilerin içerisinde beklediği otomobile yükledi. Daha sonra şüpheliler kaçarak kayıplara karıştı.



7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI



Olayın ardından, sabah saatlerinde emlakcılık yaptığı işyerine Ö.A., hırsızlık olayını fark edince durumu polise bildirdi. Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, parmak izi ve işyeri ve çevrede bulunan güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak, isimlerini belirlediği zanlılardan A.H., C.H., H.G., Z.Y., F.S. T.S. ve A.H.'yi gözaltına aldı. Zanlıların evlerinde ve üst aramalarında bir miktar para ve altın ele geçirildi.



Emniyet müdürlüğünde sorgulanan 7 kişi ifadeleri alındıktan sonra yarın "Hırsızlık" suçundan adliyeye çıkartılacaklar.



Polis, kaçan iki hırsızı araştırıyor.

Görüntü Dökümü



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-Şüphelinin dükkana girmesi



-Şüphelinin kasayı kucaklayıp götürmesi



-Bulunan para ve altınlardan görüntü

SÜRE: 0,20 saniye

BOYUT: 15 MB