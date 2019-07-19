DHA YURT BÜLTENİ-7

1)FABRİKADAKİ ARIZA NEDENİYLE ÇEVRE DUMANLA KAPLANDI

RİZE'nin Kalkandere ilçesinde, Çaykur çay fabrikasında baca filtresindeki arıza nedeniyle çıkan yoğun duman, çevredekilere zor anlar yaşattı. Fabrikanın kazan işletmesini yapan şirket yetkilileri, bacadaki filitrasyon sistemini yenileyip, arızayı çözdü.

Kalkandere ilçesi Taşçılar Mahallesi'nde Çaykur çay fabrikasında oluşan arıza nedeniyle bacadan çevreye yoğun duman yayıldı. Duman nedeniyle çevredekiler zor anlar yaşarken, o anlar bir kişinin cep telefonu kamerası görüntülerine yansıdı. Harekete geçen kazan işletmesini yapan şirket yetkilileri, bacadaki filitrasyon sistemini yenileyerek arızayı çözdü.

Fabrika bacasından çıkan yoğun dumanın çevreye yayıldığını anlatan yöre sakinlerinden Rakibe Tosun, "Simsiyah bir duman çıkıyor, her tarafa yayılıyor. Çaylıklarımız, bahçelerimiz toz içinde kaldı. Ama şimdi düzeldi" dedi.

Erkan Özkan de "Yoğun duman hava kirliliği oluşturdu. Şimdi sorun düzeltildi, umarız baca bir daha arıza vermez" diye konuştu.

'FABRİKA ÇEVREYE DUYARLI OLARAK ÇALIŞIYOR'

Fabrikanın kazan sistemini işleten firma sahibi İbrahim Akkuş ise Kalkandere'deki fabrikada filitrasyon ve duman sorunu yaşandığını belirterek şöyle konuştu: "Biz hemen fabrikadaki soruna müdahale ettik. Kazanın mevcut bakımları olmuştu. Arızadan sonra Çaykur'un fabrikanın çalışmaya ara vermemesinden dolayı birkaç gün bu arıza ile çalışmak zorunda kaldı. Ardından fabrika durunca biz de gerekli malzeme ile arızayı giderdik. Mahallelilere de konuyla ilgili bilgi verdik. Şu an fabrika normal bir şekilde çalışıyor. Çevreye verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı herkesten özür diliyoruz. Şu anda bir sorun kalmadı. Çevreye duyarlı bir şekilde fabrika üretime devam ediyor. Yaklaşık 500 bin TL masraf ederek stokerleri değişerek sorunu ortadan kaldırdık. Biz kesinlikle insanların sağlığını tehdit edecek bir çalışma içinde değiliz. Hiçbir masraftan kaçmıyoruz. Biz de bu şehirde yaşıyoruz. Çevreyi kirletmeye ne bizim ne de başkasının hakkı yok. Kısa sürede yaşanan arızayı gidererek fabrikayı eskisi gibi sağlıklı çalışır duruma getirdik."



Görüntü Dökümü

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Fabrika detayları

Vatandaşlarla röp.

Bacadan çıkan yoğun duman

İşletme sahibi İbrahim Akkuş'un açıklaması

Haber-Kamera: Arzu ERBAŞ-Mehmet Can PEÇE RİZE-

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2)DÜĞÜNÜNDE VURULAN GELİNİN EŞİ: 'EN MUTLU GÜNÜMÜZDE KAN AKTI'

KONYA'nın Yunak ilçesinde, düğününde havaya açılan ateş ile vurulan gelin Burşah Tosun'un koluna isabet eden mermi, ameliyatla çıkartıldı. Tosun'un sağlık durumunun iyi olduğu bildirilirken damat Mesut Tosun, "Düğünlerde silah atılmasın. Ölüm de olabilirdi. En mutlu günümüzde kan aktı" dedi.Olay, geçen Salı günü akşamı Yunak ilçesi Karayayla Mahallesi'nde yaşandı. Hayatlarının en mutlu gününü yaşayan Mesut Tosun(25) ve Burşah Tosun'un(22) düğününde, henüz kimliği belirlenemeyen bir davetli tabancayla havaya ateş açtı. Tabancadan çıkan mermilerden biri gelin Burşah Tosun'un koltuk altından girip, koluna saplandı. Kanlar içinde yere yığılan gelin, yakınları tarafından yakındaki bir hastaneye kaldırıldı. İlk müdahalesi burada yapılan Tosun, ambulansla Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Burşah Tosun'un koluna isabet eden mermi ameliyatla çıkartıldı. Ortopedi servisinde tedavisi süren gelinin sağlık durumunun iyi olduğu ve yarın taburcu edileceği belirtildi.

'DÜĞÜNÜMÜZDE KAN AKTI'

Halay çektikleri sırada eşinin kolunu tutarak yere eğildiğini belirten damat Mesut Tosun, "Halay çekiyorduk. Hava yağmurluydu. İki tur döndükten sonra eşim, 'kolum' diyerek, yere eğildi. 'Ne oldu?' dedim. Kolundan tutup kaldırmak istedim. Elim kan oldu. Hemen yardım istedim"dedi.

ÖLÜMDE OLABİLİRDİ

Düğünlerde silah atılmaması gerektiğini vurgulayan damat Tosun, "Silahı atanları görmedim. Büyük ihtimalle mermi sekip geldi. Eşim şimdi çok iyi. Düğünlerde silah atılmasın. Bu ders olsun. Çok zor, başkasının başına gelmesin. Ölüm de olabilirdi. Bir çocuğa da gelebirdi. En mutlu günümüzde başımıza böyle bir olay geldi"diye konuştu.

Jandarmanın olayla ilgili başlattığı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Görüntü dökümü:

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- Hastanenin dışından detaylar

Haber-Kamera: Tolga YANIK KONYA ))

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3)PUTİN'E BÖREK GÖNDEREN BURSALI USTA, KARGONUN ULAŞMASINI BEKLİYOR

RUSYA'nın S- 400 savunma sistemini Türkiye'ye teslim etmesinin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e teşekkür etmek amacıyla ıspanaklı börek gönderen Bursalı börek ustası Hasan Acar, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'un kargonun ulaşmadığını söylemesi üzerine "Kargo Rusya'ya varmış. Umarım börekler en kısa zamanda ellerine ulaşır" dedi.

Dünyanın en uzun böreğini yaparak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren börek ustası Hasan Acar, Rusya'dan satın alınan S- 400 savunma sisteminin teslimatının başlamasıyla Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e geçtiğimiz günlerde ıspanaklı börek gönderdi. Acar'ın teşekkür amacıyla gönderdiği böreğin dün Rus gazeteciler tarafından sorulduğu Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, durumdan memnuniyet duyacaklarını ancak kargonun henüz ulaşmadığını söyledi.

Kremlin'den gelen börek açıklamasının ardından gözlerin çevrildiği börek ustası Hasan Acar, Peskov'un açıklamasından dolayı heyecanlı olduğunu ifade ederek, "Araya 15 Temmuz girdiği için bir gün aksama oldu. Bugün itibariyle kargonun Moskova'da olduğunu görüyoruz. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'un açıklaması vardı. Büyük yankı uyandırdı. Kargonun kendilerine ulaşmadığını söyledi. Kendileri de sabırsızlanıyorlar. Böreğin tadına bakacaklarını ümit ediyorum. Bakamasa da Türkiye'ye geldiğinde kendilerine sıcak börek ikram etmeyi arzuluyorum. Ülkemiz için savunma sanayiyle ilgili önemli bir çalışmaydı. Teşekkür için börek göndermek istedim. Nihayetinde hedefime ulaştım. İnşallah börek de hedefine ulaşır, tekrar bir paylaşım yaparlar" dedi.

Böreklerin en kısa sürede Kremlin Sarayı'na ulaşması gerektiğini belirten Acar, "Başka bir hediye olması halinde rahatlıkla gönderebilirdim ama gıda olduğu için biraz endişeye düştüm. Rusya'daki gazetecilerin sorusu üzerine Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, böreklerin ulaşmadığını belirtmiş. Kargodan takip ettiğim kadarıyla şu an böreğimiz Rusya'da" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Kargo bilgilerinden detaylar

-Börekçi Hasan Usta röportajı

-Dosya adı: 1907borek

-Süre: 02.35 Boyut: 289 MB

(Haber: Semih ŞAHİN-Kamera: Mehmet İNAN/BURSA,()

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4)21 GÜNLÜK KAYNAK EĞİTİMİYLE İYİ MAAŞLI İŞ İMKANI

BURSA'da Makine Mühendisleri Odası tarafından 2010 yılında hizmete açılan Kaynak Eğitim ve Muayene Merkezi (KEMM), 21 günlük kursla kaynak operatörlerini uluslararası sertifika sahibi yapıyor. Sertifika sahibi olan kaynak operatörü, 3 bin 500 TL ve üzeri maaşla iş bulabiliyor.Makine Mühendisleri Odası Bursa Şubesi tarafından 2010 yılında açılan Kaynak Eğitim ve Muayene Merkezi, kaynak alanında uzmanlaşan 7 mühendis ile hizmet veriyor. Türkiye'deki 3 merkezden biri olan KEMM'de kursiyerler, kaynak ile ilgili teorik ve uygulamalı ders alıyor. 21 gün süren eğitimin sonundaki sınavda başarılı olup, sertifika almaya hak kazanan kursiyerler 3 bin 500 TL ve üzerinde maaşla işe girebiliyor.

Odanın, merkezde üniversite ve sanayi kuruluşlarıyla iş birliği içerisinde çalışmalarını yürüttüğünü söyleyen Makine Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Fikri Düşünceli, "Makine Mühendisleri Odası bünyesinde kurulan merkez, sektöre kaynak operatörü yetiştirmek ve tahribatsız muayene eğitimleri vermek, bunlarla ilgili personel belgelendirmelerini yapmak ve özellikle çelik alüminyum ile plastik kaynak konusunda uluslararası sertifikaya sahip personel belgelendirmesi yapmaktadır. Buraya gelen arkadaşlar, 21 günlük eğitimin ardından sınavda başarılı oldukları takdirde uluslararası sertifikaya sahip meslek edinmektedirler. Ülkemizde kaynak konusu sanayi için çok önemli. Özellikle otomotiv sektörüne, demir-çelik sektörüne, makine sektörüne sertifikalı kaynakçı ihtiyacını karşılama amacıyla kurmuş bulunmaktayız" dedi.

Kursu tamamlayıp sertifikasını alanların kısa sürede yüksek maaşlarla iş bulabildiğini ifade eden Düşünceli, "Bizim bu merkezi kurmaktaki nihai amacımız kaynak mühendisi yetiştirmek, kaynak mühendisliği belgesini verebilmek. Türkiye'de bunu iki kurum yapıyor. Biz de üçüncü kurum olmaya adayız. O hedefe ulaşmak için çabalarımız var. Türkiye'de üçüncü kurum olarak kaynak operatörlerinin yanı sıra kaynak mühendisleri yetiştirmeyi de hedefliyoruz. Bu zamana kadar 2 bin üzerinde sertifika verdik. Sertifika alan personel uluslararası şantiyelerde rahatlıkla iş bulabilmekte" diye konuştu. Fikri Düşünceli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Üniversitelerle diyalog halindeyiz. Bu konu hakkında Türk Standartları Enstitüsü(TSE) ile çalışmalarımız var. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın (BTSO) Mesleki Yeterlilik Sınav ve Belgelendirme Merkezi(MESYEB) kurumuyla ortak çalışmalarımız var. Bu konuyla ilgili bütün sektördeki kuruluşlarla müşterek çalışma yürütüyoruz. Kursumuzu burada düzenliyoruz ama sanayi kuruluşlarının personellerine paket halinde burada eğitim vererek, sertifika belgelendirebiliyoruz."

Görüntü Dökümü

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-Kaynak Eğitim ve Muayene Merkezi dış görüntüsü

-Merkezde eğitim verilirken

-Öğrencilerin kaynak yapması

-Kaynakta yapılan yanlışların gösterilmesi

-Makina Mühendislei Odası Bursa Şubesi Yöneim Kurulu Başkanı Fikri Düşünceli Röportaj

-Detaylar

Dosya ADı: 1907kaynak_merkezi

Süre: 05:17 Boyut:592 MB

Haber-Kamera: Mehmet İNAN/BURSA, ()

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5)KAYSERİ'DE EVLİLİK VAADİYLE DOLANDIRICILIĞA 5 GÖZALTI

KAYSERİ'de oturan Ş.Ö. (51) ve oğlu G.Ö.'yü (29), evlenme vaadiyle dolandırdığı iddia edilen Suriyeli 5 kişi, polis tarafından gözaltına alındı. Ş.Ö., işçi oğlu G.Ö.'yü, bir yakınları aracılığıyla tanıştığı Hatay'da oturan Suriyeli Mustafa J.'nin (41) kızı Maya J. (20) ile evlendirmek istedi. Ş.Ö., Hatay'a gidip, Maya J.'yi ailesinden istedi. Söz yüzüklerinin takılması ardından baba ve oğlu ile Suriyeli aile, Kayseri'ye geldi. Baba Ş.Ö., gelin adayı Maya J.'ye düğün için 40 bin lira değerinde ziynet eşyası aldı. Suriyeli aile, altınları alıp, düğün hazırlığı yapacaklarını söyleyerek Hatay'a döndü. Daha sonra telefonla aileyi arayan Ş.Ö., Mustafa J.'ye ulaşamadı. Ailenin kayıplara karışması üzerine dolandırıldığını anlayan Ş.Ö., durumu polise bildirdi. Kayseri Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Hatay'da yaptığı çalışma sonucu Suriyeli aileyi yakaladı. Gözaltına alınan Mustafa J., kızı Maya J. ve akrabaları olduğunu ileri sürdüğü Sabah El F., Ali D. ve Muhammed Al F. Kayseri'ye getirildi. Şüphelilerin, daha önce de aynı yöntemle birçok kişiyi dolandırdığı ve yaklaşık 2 milyon liralık vurgun yatığı öğrenildi. 5 kişi, emniyetteki işlemleri ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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- Şüpheli dolandırıcıların sağlık kontrolüne getirilişi

- Sağlık kontrolünün ardından polis arabalarına bindirilmesi

- Diğer görüntüler

Süre:1.25 Boyut:175 MB

Haber-Kamera:Muhammed KISIR/KAYSERİ, ()-



