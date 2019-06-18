DHA YURT BÜLTENİ-7 

Ordu ve Giresun'da sağanak etkili oldu, dereler taştı

Ordu ve Giresun’da bu sabah etkili olan yağmur nedeniyle dereler taştı, birçok ev ve işyeri sular altında kaldı.

Ordu’nun sahil kesimlerinde bu sabah etkili olan yağmur nedeniyle dereler taştı. Fındık bahçelerinde küçük çaplı toprak kaymalarının yaşandığı kentte, yağmur suları sele dönüştü. Korgan, Çatalpınar, Çamaş ve Fatsa ilçelerinde bazı ev ve işyerlerinin bodrum ve zemin katlarını su bastı. Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri, moloz ve devrilen ağaçlar nedeniyle kapanan dere yataklarını iş makineleriyle temizlemeye başladı. Dere taşkınları nedeniyle bazı mahallelere ulaşımı sağlayan yollarda trafik aksadı.

GİRESUN'DA EV VE İŞYERLERİNİ SU BASTI

Giresun'da bu sabaha karşı etkili olan sağanak yağmur sonrasında çok sayıda ev ve iş yerini su bastı, bazı yollarda su birikintileri oluştu. Yağmur nedeniyle bazı işyerlerini ve evlerin giriş katlarını da su bastı. Vatandaşlar, ev ve işyerlerindeki suları boşaltmaya çalıştı. Giresun Belediyesi itfaiye ekipleri de ev ve iş yerlerinde sy tahliyesine yardımcı oldu.

Sağanak nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşımda aksamalar yaşanırken, bazı sürücülerde araçları ile yolda kaldı.

Teyyaredüzü Mahallesinde oturan Barış Yılmaz, “Sürekli su baskını oluyor. Karayollarının deniz giderini kapattı. Buradaki insanlar mağdur. Bu sorunun giderilmesi için başvurularımızdan sonuç alamadık. Bu gider bu menfez açılmadıktan sonra bu sorun çözülmezö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

GİRESUN

Su basan yerler

Su birikintileri

Belediye ekiplerinin çalışması

Vatandaşlarla röp.

ORDU

Sel görüntüleri

Haber-Kamera: Nedim KOVAN-Hakan KABAHASANOĞLU-Haluk ŞENTÜRK ORDU-

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Yıkım kararı alınan kaçak yapıyı sahibi ve komşuları el birliği ile yıktı

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesi Fırtına Vadisi'nde yıkım kararı alınan ahşap kaçak yapı, sahibi ve komşularının yardımıyla yıkıldı.

Çamlıhemşin ilçesi Fırtına Vadisi'nde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yıkım kararı alınan kaçak yapıların yıkımı sürüyor. Şenyuva köyünde restoran olarak kullanılan Mansur Engin'in işlettiği ahşap yapı için de yıkım kararı alındı. Sahibi yıkım ekiplerini beklemeden akraba ve komşularının yardımıyla kaçak yapısını yıktı. Yapıyı 2017 yılının başında yaptığını ve 'İmar Barışı'na başvurarak ödemesini gerçekleştirdiğini söyleyen Mansur Engin yapının kaçak olmadığını savundu.

Yıkıma yardım eden Mansur Engin’in ablası Firdevs Ergüner (71) babasının tapulu arazisine tırnaklarıyla işletme kurduklarını belirterek "Kardeşim burayı yapmak için masraf etti, borca girdi. Şimdi sökülmesi içinde bir daha para harcamasın diye komşuları ve eş dostları birlik olduk, yıkım işine yardım ediyoruzö dedi.

'İmar Barışı'na başvurduklarını anlatan Mansur Engin'in akrabası Sabiha Karayalçın da "Doğaya uyumlu olabilmesi için tüm imkanlarımızı kullandık, çivili tahta yerine geçme tahta yaparak daha orijinal bir yapıyı kurduk. 2017 yılında inşaat çalışmalarımızı tamamlayarak bir süredir burada hizmetimize devam ediyorduk. 31 Aralık 2017 öncesi yapılan bir yapı olduğu için 'İmar Barışı'na başvurduk. Gerekli ödemeyi de yaptık. Şimdi başvurumuz iptal edildi, paramızı bile geri iade etmediler. Şu binada doğaya uygun olmayan ne var, bizden ne istiyorlarö diyerek yıkım kararına tepkisini dile getirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Fırtına Vadisi Drone detayı

-Yıkım detayları

-Yıkım işinde çalışan kadınlardan detay

-İşletmede yıkım detaylar

-Firdevs Ergüner röportaj

-Sabiha Karayalçın röportaj

-Hatice Özbek röportaj

Haber-Kamera: Arzu ERBAŞ-Mehmet Can PEÇE RİZE-

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9 aylık hamile eşini hastaneye yetiştirmek isterken kaza yaptı: 5 yaralı



Karaman'da rahatsızlanan 9 aylık hamile eşi Ebru Doğan'ı hastaneye yetiştirmek isteyen Aykut Doğan yönetimindeki otomobil, kavşakta başka araçla çarpıştı. Kazada, Ebru Doğan ile birlikte 5 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Barutkavran köyünde oturan Aykut Doğan (25) rahatsızlanan 9 aylık hamile eşi Ebru Doğan'ın (20) hastaneye götürmek için otomobiliyle yola çıktı. Doğan yönetimindeki 28 NZ 857 plakalı otomobil, Organize Sanayi Bölgesi'nde kavşakta Ali İhsan Karabağ (50) yönetimindeki 70 EZ 176 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücü Doğan, eşi Ebru Doğan, diğer sürücü Ali İhsan Karabağ ve yanındaki Ahmet Zeybek (19) ile Sebahattin Karabağ (21) yaralandı.

Yaralılar, çağrılan ambulanslarla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ebru Doğan'ın karnındaki bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

(Görüntü Dökümü

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- Yaralıların hastaneye getirilişi

- Hamile kadın ve eşinin ambulanstan inmesi

- Olay yerindeki kaza yapan araçlardan detay

- Ambulans ve hastaneden detay

Haber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN ))

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Anne ve çocukları doludan korunmak isterken ölmüşler

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde dün sel sularına kapılarak yaşamını yitiren anne Naime Polat ve 2 çocuğunun doludan korunmak için köprü altına girdiği ortaya çıktı. Anne ve çocuklarının köprü altında aniden gelen sel sularına kapılarak yaşamını yitirdiği bildirildi. Aynı bölgede yıldırım çarpması sonucu ölen Nurullah Yardımcı'nın (19) ise geçen hafta sonu üniversite sınavına girdiği öğrenildi.

Diyadin'e bağlı Atatürk Mahallesi'nde oturan oturan Naime Polat (48), çocukları Musa (11) ve Pınar (4) ile birlikte 1 kilometre uzaklıktaki Göl Mahallesi'ndeki araziye doğada yetişen pancar otunu toplamaya çıktı. Bu sırada bölgede sağanak yağış ve dolu bölgede etkili oldu. Anne Polat ile 2 çocuğu sağanak yağış nedeniyle oluşan sel sularına kapıldı. Sel sularında gözden kaybolan anne ve iki çocuğunu gören vatandaşlar, güvenlik güçleri ile sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye hemen polis, jandarma, AFAD, 112 sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Diyadin Kaymakamı Olgun Öner, Emniyet Amiri Arif Baltacı'nın da katıldığı arama-kurtarma çalışmaları sırasında anne Naime Polat ile çocukları Musa ve Pınar Polat'ın cansız bedenleri bulundu. Aynı bölgede kendilerine ait hayvanları otlatan Nurullah Yardımcı'dan yıldırımın isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti. 4 kişinin cansız bedeni Diyadin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Acı haberi alan yakınları hastane önünde gözyaşlarına boğuldu. Anne ve çocukları ile Nurullah Yardımcı'nın cenazesi otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Eşi Harun Polat'ın şehir dışında inşaatlarda çalıştığı belirtilen 5 çocuk annesi Naime Polat'ın dün 12.00 sıralarında araziye pancar toplamaya çıktığını belirten Atatürk Mahallesi Muhtarı Ercan Salihoğlu, "Harun Polat beni arayarak 'eşim pancar toplamaya çıkmış, haber alamıyorum' dedi. Ben de emniyete haber verdim. Ben emniyete vardığımda çobanlar kadının cesedini bulmuştu. Jandarma ve itfaiye ile beraber çocukları aramaya başladık. Pancar toplama çıktıklarında o ensada da dolu yağmış. Doludan kendilerini koruyabilmek için köprü altına girmişler. O esnada sel gelmiş ve kendilerini kurtaramamışlar. 2 kilometre kadar sürüklenmişler. 4 saat sonra ilk olarak çobanlar annenin cansız bedenini bulmuşlar. 250-300 metre sonra kız çocuğunun, yine 300 metre mesafede de erkek çocuğunun cenazesi bulundu" diye konuştu.

Göl Mahallesi'nde yaşayan Yıldız- Muhsin Yardımcı çiftinin 8 çocuğundan Nurullah Yardımcı'nın ise kendilerine ait hayvanları otlatırken hayatını kaybettiği ifade edildi. Bu yıl liseden mezun olan Yardımcı'nın çok çalışkan ve zeki olduğunu söyleyen mahalle sakinleri, kendisinin hafta sonu yapılan üniversite sınavına girdiğini bildirdi.

Erzurum'daki Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemleri devam eden 4 kişinin cenazesi bugün Diyadin'de toprağa verilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Drone ile çeklen görüntü

-Ölen ailenin yağmurdan korunmak için girdiği menfez

-Ercan Salihoğlu ile röp

-Ailenin cenzelerinin bulunduğu yer

-Harun Polat ile röp

Haber: Turgay İPEK-Kamera: Zafer KUMRU / DİYADİN, (AĞRI), ()

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Otomobilini evinin önüne park eden komşusunu bıçakladı



Bursa'da Alpaslan Ö. (27), daha önceden park meselesi yüzünden kavgalı olduğu Atakan Aslan'ı (30) otomobilini evinin önüne park ettiği iddiasıyla bacağı ile karın boşluğundan bıçaklayarak, yaraladı.

Olay, dün akşam Osmangazi ilçesi Kemalbengü Caddesi'nde meydana geldi. Karşılıklı evlerde oturan 2 aile, daha önce park meselesi yüzünden kavga etti. Dün akşam da işten eve gelen Alpaslan Ö., evinin önünde komşusu Atakan Aslan'ın otomobilini gördü. İkili arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Bu sırada Alpaslan Ö., ekmek bıçağı alıp, Atakan Aslan'ı bacağı ile karnından bıçakladı. Oğlu ile komşusunu sakinleştirmek isteyen baba Ahmet Ö. (55) ise Aslan'ın yakınları tarafından darp edildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Atakan Aslan'ı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. İki aileyi sakinleştiren polis ekipleri, olayında ardından eve girip saklanan Alpaslan Ö.'yü, gözaltına alarak, polis merkezine götürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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- Yaralının ambulansa kaldırılması

- Ambulans içerisindeki tedavi görüntüleri

- Olay yerinden kalabalıktan görüntüler

- Polis ekiplerinin çalışmalarından görüntüler

- Şüphelinin gözaltına alınmasından görüntüler

- Detaylar

Haber: Serkan AKKUŞ

Kamera:Muammer İRTEM/BURSA, ()

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Yavru kedi kayboldu, itfaiyeci ve polislere soruşturma açıldı

Antalya'da Ramazan Bayramı'nın ikinci günü, şikayet üzerine kimsenin olmadığı evin balkonundan aldıkları yavru kedi kaybolan itfaiye görevlileri ile polislerler hakkında soruşturma açıldı. 2 polis ve 2 itfaiye eri hakkında 'tutanak tutmadıkları' gerekçesiyle başlatılan soruşturmada ihbar ettiği kedinin teslim edildiği komşu kadın da şüpheli olarak ifade verdi.

Antalya'da yaşayan Deniz Demirel, Ramazan Bayramı arefesinde Işıklar semtindeki işyerinin önünde yavru kedi buldu. Konyaaltı ilçesi Arapsuyu Mahallesi'ndeki evine götürdüğü kedi için balkonda, mama ve su kabı koyup, gölgelik yaparak yuva oluşturdu. Bayramın ikinci günü evden çıkan Demirel, akşam geri geldiğinde ise kedinin balkonda olmadığını fark etti. Kısa süre içinde de giriş kattaki komşunun ihbarı üzerine gelen itfaiye ve polis ekiplerinin, kediyi balkondan alıp, aynı komşuya teslim ettiklerini öğrendi. Komşusunun kapısını çalan Demirel, kedinin olmadığını öğrenince de olayla soluğu savcılıkta aldı. Deniz Demirel, 2 itfaiye eri ve 2 polis ile komşu hakkında şikayetçi oldu. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlattı.

muhabirine konuşan Deniz Demirel, işyerinin önünde bulduğu 1- 1.5 aylık sütten yeni kesilmiş yavru kediyi görünce sahiplenerek, evine getirdiğini anlatarak, “Geçici olarak balkonda bir gölgelikle mama ve su kabı oluşturdum. Çok tatlı, güzel bir kediydi. Bayram sonrasında diğer tüm ihtiyaçlarını almayı planlıyordum. Bayramın ikinci günü bir görüşme için dışarı çıktım. Akşam eve döndüğüm de kedi yoktu. Aşağı düşmüş olabileceğinden korktum. Sokak aralarında, çöp konteynerlerinin yanında iki saat aradım ama bulamadım" dedi.

'SARMAL, YAVRU KEDİMİ GÖRDÜNÜZ MÜ?'

Dönüşte kedisini sorduğu bir esnafın 'Senin kediyi itfaiye gelip aldı' dediğini aktaran Demirel, "Bu haber beni sevindirdi. Çünkü kedimin hayatta olduğunu biliyordum artık. 110'u arayıp adresi vererek, kedimin hangi barınağa bırakıldığını, gidip almak istediğimi söyledim. Görevliler kediyi, ihbarda bulunan giriş kattaki komşuma teslim ettiğini söyleyince komşuma gittim ve kedimi istedim. Ancak komşum olan kadın, 'Kediniz buralardaydı, yemek, su verdik ama kaçmış olabilir. Ben sana kedini bulur daha sonra getiririm' gibi şeyler söyleyince 155'i arayıp şikayetçi oldum" diye konuştu.

İTFAİYECİ, POLİS VE KOMŞUDAN ŞİKAYETÇİ OLDU

Şikayeti üzerine bekçi geldiğini, bu kez de komşu kadının 'Ben herhangi bir kağıda imza atmadım, kedi de görmedim' dediğini kaydeden Demirel, “Bunun üzerine Fatih Polis Merkezi'ne gittim. Olayala ilgili tutanak tutmayan görevli memurlar, itfaiye erleri ve kedimin verildiği komşumdan şikayetçi oldum. Kedim hayatta mı bilmiyorum, hala kayıp" dedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Haklarında soruşturma açılan 2 polis memuru, 2 itfaiye eri ve komşunun savcılık tarafından ifadeleri alındı. İtfaiye erleri, ifadelerinde kediyi giriş kattaki komşuya teslim ettiklerini söyledi. Soruşturma ve yavru kediyi arama çalışmaları sürüyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Not: Kedinin fotoğrafını ekler misiniz?

- Balkondan görüntü

- Evden görüntü

- Kedini malzemeleri

- Kalan yemden görüntü

- Kedinin sahibi Deniz Demirel'den görüntü

- Röp: Deniz Demirel

Haber: Mehmet ÇINAR- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA-)

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Yusufeli’nde yanan 10 evden geriye enkaz yığınları kaldı



Artvin’in Yusufeli ilçesi Dokumacılar köyünde 1 kişinin yaşamını yitirdiği yangında, yanan 10 evden geriye enkaz yığınları kaldı. Evleri yanan aileler, yetkililerden yardım istedi.

Yusufeli ilçesi Dokumacılar köyünde dün saat 20.30 sıralarında, ahşap bir evde yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler, yandaki evlere de sıçradı. İhbar üzerine köye Yusufeli Belediyesi ve Orman İşletme Şefliği ekipleri sevk edildi. Alevlere müdahale eden ekipler, uzun uğraşlar sonucu yangını söndürdü. Yangında, 10 ev kullanılmaz hale gelirken, evinden çıkamayan Miktat Temiz (80) hayatını kaybetti. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için incelemeler sürerken, soğutma çalışmalarının devam ettiği köyde, facianın boyutu da gün ağarınca ortaya çıktı.

'ÇARESİZ İZLEDİK'

Evi yanan Celal Temiz, yangını çaresiz gözlerle izlediklerini belirterek, "Yangın sırasında evi boşalttık. İneğimizi aldım. Yangın hızla yayıldı. İtfaiye geldi müdahale etti. Biz öylece çaresiz izledik. Yangını söndürdüler. Yapacak bir şeyimiz yok. Biz burada aç susuz ne yapacağız. Devletimizden yardım istiyoruz. Şu anda bir komşumuza misafir olduk. Misafirlik de fazla olmaz. Ne yapacağımızı bilmiyorum" dedi.

'YEĞENİM GELDİ 'YANIYORUZ' DEDİ'

Yeğeninin uyarmasıyla eşini alarak evden çıktıklarını anlatan Muzaffer Temiz de yangına kendi imkanlarıyla müdahale etmeye çalıştıklarını ancak başarılı olamadıklarını belirtti. Temiz, "Yangının çıkış nedenini bilmiyoruz. Yeğenim geldi 'yanıyoruz' dedi. Dumanları görüp evden çıktık. Hanımı dışarı çeşmenin olduğu yere götürdüm. Söndürmeye gayret ettik, mücadele verdik ama söndüremedik. Evlerimiz kullanılamaz halde. Umarız bize yardım eli uzatılır" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Yanan evlerin gündüz detayları

Köyden detaylar

Evleri yananlarla röp.

Detaylar

Haber-Kamera: Nusret DURUR ARTVİN-