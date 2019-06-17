DHA YURT BÜLTENİ-7

1)KAYMAKAM VE BAŞKANDAN TARLA GİBİ SÜRÜLEN CARETTA CARETTA KUMSALINDA İNCELEME

NESLİ tehlike altındaki Caretta carettaların Akdeniz'deki en büyük yuvalama alanı olan Belek Turizm Merkezi'nin Boğazkent kısmında, yaklaşık 1000 metrelik sahilin iş makineleri ve traktörlerle tarla gibi sürülerek düzleştirilmesi sonucu 50 yuvanın yok olduğu alanda inceleme yapıldı. Belediye Başkanı Enver Aputkan, sahilde belediyenin kesinlikle bir çalışması olmadığını söylerken, Kaymakam Haluk Şimşek de konuyu araştırıp, sorumlularını ortaya çıkaracaklarını aktardı. Antalya'nın dünyaca ünlü Serik'e bağlı Belek sahillerinde bulunan Caretta caretta kaplumbağalarının yuvalama alanlarından Özel Çevre Koruma Bölgesi Boğazkent bölgesindeki 2 noktada yaklaşık 1000 metrelik kısım, ağır iş makineleri ve traktörlerle tarla gibi sürülerek, yumurta bırakılmış 50 işaretli yuva yok edildi. Serik Kaymakamı Haluk Şimşek ve Serik Belediye Başkanı AK Parti'li Enver Aputkan, bozulan sahili birlikte inceledi. Bunun sonucunda sahilde iş makineleriyle çalışma yapıldığı belirlendi.

'BİZİM BURADA BÖYLE BİR ÇALIŞMAMIZ YOK'

Belediye Başkanı Enver Aputkan, "Bizim burada böyle bir çalışmamız yok. Serik Belediyesi, Ekolojik Araştırma Derneği ve BETUYAB ile Kadriye, Belek ve Boğazkent sahillerinde uzun yıllardan bu yana Caretta caretta kaplumbağası çalışması yapmaktadır. Belediye olarak da destek vermektedir. Bu bizim hassas olduğumuz bir konudur. Belediyemizin çok hassas olduğu bir konuda ismimizin geçmesinden büyük üzüntü duyuyorum. Boğazkent'te kuşların ve Caretta carettaların korunmasıyla ilgili belediye meclisimizin kararı var. Caretta caretta kaplumbağalarının kuluçka dönemlerinde korunması için havai fişeklerin atılmaması kararımız var. Tekrar ediyorum burada kesinlikle belediyemiz tarafından bir çalışma ve temizlik yapılmadı. İlgili birimlere de sordum böyle bir şey yok. Belediye başkanlığım dönemimde böyle bir talimat vermedim" dedi.

'EN YAKIN SÜREDE ORTAYA ÇIKARACAĞIZ'

Kaymakam Haluk Şimşek de olayı duyduktan sonra belediye başkanı ile diğer yetkilileri arayıp, bilgi aldığını belirterek, "Şu ana kadar bir sonuç çıkamadı. İlçemiz sahilleri, Caretta carettaların önemli bir yuvalama alanıdır. Bu bölgede bu tür olaylarla ilgili bir sorun yoktu. Burada çalışma yapılırken, vatandaşlar haber verselerdi müdahale ederdik. Konuyu araştırıp, en yakın sürede ortaya çıkaracağız. Bizim tek isteğimiz, bu tür çalışmalar yapıldığında duyarlı vatandaşlarımın bizleri aramalarıdır. Bozulan Caretta caretta yuvalarından kurtarabildiğimiz kadarını kurtarmaya çalışacağız" diye konuştu.

Bozulan yuvaların bulunduğu alandaki incelemeye İlçe Emniyet Müdürü Zafer Karaaslan, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Mustafa Çömezoğlu ile Boğazkent Muhtarı Mehmet Çimen de katıldı.

Görüntü Dökümü

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- Olay yerinde inceleme

- Kaymakam ve belediye başkanı açıklama

Haber- Kamera: Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), ()

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2)SURİYELİLERİN BAYRAM DÖNÜŞÜ SÜRÜYOR

RAMAZAN Bayramı için ülkelerine giden Suriyelilerin, Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye dönüşleri devam ediyor. Ramazan Bayramı öncesi alınan izin doğrultusunda Türkiye'de yaşamını sürdüren 20 bin 576 Suriyeli, Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan işlemlerini yaptırarak ülkelerine gitti. Bayram tatilinin tamamlanmasının ardından Türkiye'ye gelmeye başlayan Suriyelilerin dönüşleri bugün de devam etti. Sınır hattına gelen Suriyeliler, Göç İdaresi İl Müdürlüğü ve polis ekiplerince işlemlerinin yapılmasının ardından beraberindeki çantaların aranmasının ardından Türkiye tarafına geçti.

Yetkililer, şu ana kadar 4 bin civarında Suriyelinin geri döndüğünü, dönüşlerin 1 Kasım'da sona ereceğini belirtti.

Görüntü Dökümü

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- Otobüsten gelişleri

- Suriyelilerin taşıdığı eşyalar

- Sıra bekleyenler

- Kontrolden geçişleri

- Yapılan röportaj

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU:323MB

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3)ÇIĞ KÜTLESİNDE TEHLİKELİ SELFİE

RİZE’nin Çamlıhemşin ilçesi Ayder Yaylası’nda yamaçtan kış aylarında düşerek Hala deresi üzerinde biriken çığ kütlesinin üzerine çıkan ziyaretçiler, tehlikeye aldırış etmeden fotoğraf çektiriyor, selfie yapıyor.

Çamlıhemşin ilçesi Ayder Yaylası Galer Düzü mevkiinde kış aylarında Kaçkar Dağı yamacından düşen çığ kütleleri Hala deresi üzerinde birikiyor. Her yıl temmuz ayı ortalarına kadar dere üzerinde kalan çığ kütlesi üzerine çıkan ziyaretçiler, tehlikeye aldırış etmeden fotoğraf çektiriyor, selfie yapıyor. Hava sıcaklıklarının artmasıyla erimeye başlayan çığ kütlesi üzerinde karşıdan karşıya geçenler, incelen çığ tabakasının kırılma riskine aldırış etmiyor. Çığ kütlesinin üzerine çıkmaya cesaret edemeyenler ise kenarda fotoğraf çektiriyor.

Görüntü Dökümü

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Çığ kütlesi detayları

Kütle üzerine çıkanlar fotoğraf çektirenler

Ziyaretçilerle röp.

Detaylar

Haber-Kamera: Muhammet KAÇAR-Mehmet Can PEÇE RİZE-

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4)GÖÇMENLERİ İŞ VAADİYLE DOLANDIRIP, 'İSTANBUL' DİYE ANKARA'YA BIRAKTILAR

TÜRKİYE'ye yasa dışı yollara giren ve iş vaadiyle dolandırılan 75 kaçak göçmen, 'İstanbul' diye Ankara'ya bırakıldı.

Türkiye'ye kaçak yollarla giren 12 Bangladeş, 30 Pakistan ve 33 Afgan uyruklu göçmen, İstanbul'da çalışmak için insan kaçakcılarıyla 500 dolar karşılığında anlaşma yaptı. İş vaadiyle dolandırılan kaçaklar, bugün sabah saatlerinde Şanlıurfa plakalı 3 minibüsle Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali (AŞTİ) yakınlarına bırakıldı. Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresinde yürüyen kaçaklar, ihbar üzerine polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Göçmenlerin çoğunun pasaportunun bulunmadığı ve Türkçe bilmedikleri öğrenildi. 75 göçmenin Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü Çiftlik Polis Merkezi Amirliği'ndeki işlemleri devam ediyor. Kaçakları, Ankara'ya bırakan minibüslerin Gölbaşı ilçesindeki polis uygulama noktasında durdurulduğu öğrenildi.

Kaçakların buradaki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edileceği belirtildi.

Görüntü Dökümü:

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-Göçmenlerin otobüsten inmesi

-Emniyette beklemeleri

-Çantaların aranması

-Polis merkezinden görüntü

-Detaylar

Haber-Kamera:Gökhan CEYLAN-Muhammet BAYRAM-İrfan ÖZŞEKER/ANKARA, ()-