DHA YURT BÜLTENİ - 7

Gümüşhane'de doğal sit alanına taş ocağına tepki

Gümüşhane'nin Tanzim köyünde doğal sit alanına açılan taş ocağına tepkiler sürüyor. Taşocağının doğal yaşama zarar verdiği ve canlı yaşamı yok ettiğini söyleyen halk, ocağın kapatılmasını istiyor.

Gümüşhane'nin Tanzim köyünde doğal sit alanına açılan taş ocağına yöre halkının tepkileri sürüyor. Taşocağının doğal yaşama zarar verdiğini söyleyen halk, köyün sınırları içerisinde yer alan Kırcıova doğal sit alanında canlı türlerinin yok olmaya başladığını öne sürdü. 7 yıldır faaliyette olan taş ocağının kapatılmasını isteyen yöre halkı, mücadele yürütüyor.

Tanzim Köyü Muhtarı Alim Yılmaz, Kırcıova doğal sit alanında 'kuş gözlemciliği alanı' tabelası konulduğunu ancak alandaki kuş türlerinin yok olduğunu söyledi. Yılmaz, "Taş ocağının kurulu olan bölgenin adı da Kırcıova, maalesef sit alanından eser kalmadı. Bu tabelayı buraya diken kurum meydan da yok. Doğal sit alanın dosyası hangi kurumda belli değil. Doğayı mahvettiler. Orada kartal yuvaları, dağ keçileri vardı, göçmen kuşların uğrak yeriydi. Orası şu an da eski görünümünden uzak bir taş yığını haline geldi" dedi.

'BÖLGENİN KORUNMASI LAZIM'

TEMA Vakfı Gümüşhane Temsilcisi Yusuf Oral da Kırcıova'nın doğal sit alanı olarak adlandırılan bir bölge olduğuna belirterek, "Köyün girişinde tabela bulunuyor. Biz o alana gelmek istedik. Fakat 'Kırcıova sit alanı neresi?' diye sorduğumuz da bize taş ocağının kurulu olduğu alanı gösterdiler. Sit alanı taş ocağı yapılmış. Neredeyse tamamı yıkılmaya başladı. Bu bölgenin korunması için yıllardır süren bir mücadelemiz var. Kurumlara birçok kez kere sit alanın yerinin belirlenmesi ve buraya taş ocağının kurulmasına izin verilmesin diye dilekçe verdik. Ne yazık ki kurumlar bize hep olumsuz yanıt verdi" diye konuştu.

Yusuf Oral, Kırcıova sit alanını ziyaret etmek isteyen bir turistin tabelayı takip ettiğinde veya yöre halkına sorduğunda tarif edilen yerde taş ocağıyla karşılaştığını belirterek, bu durum şehir için utanç verici olduğunu sözlerine ekledi.

Görüntü Dökümü

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Taş ocağı detayları

Köy detayları

Muhtar ve Tema Vakfı temsilcis röp.

Haber-Kamera: Sinan UÇAR GÜMÜŞHANE-

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Kızılırmak Deltası için UNESCO süreci gelecek yıla kaldı

Türkiye'nin en önemli sulak alanlarının başında gelen ve 356 kuş türünün bulunduğu 6 bin hektarlık Samsun Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, 13 Nisan 2016'da Birleşmiş Milletler (BM) Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alındı. Daimi listeye alınması yönünde çalışma yürütülen Kızılırmak Deltası için hazırlanan rapor, UNESCO'ya sunuldu. Ancak, Dışişleri Bakanlığı dosyasındaki bazı eksiklikler nedeniyle başvuruyu geri çekti. Dosyanın yeniden hazırlanıp UNESCO'nun 2020 yılı toplantısına yeniden sunulacağı öğrenildi.

Türkiye'nin en önemli sulak alanlarının başında gelen ve 356 kuş türünün bulunduğu 6 bin hektarlık Samsun Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, 13 Nisan 2016'da Birleşmiş Milletler (BM) Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alındı. Daimi listeye alınması yönünde çalışma yürütülen Kızılırmak Deltası için hazırlanan rapor, UNESCO'ya sunuldu. 20 Haziran- 10 Temmuz 2019 tarihinde Azerbaycan'da yapılacak UNESCO toplantısında Kızılırmak Deltası ile ilgili karar verilmesi beklenirken, Dışişleri Bakanlığı tarafından yaklaşık 20 gün önce dosya geri çekildi. Dosyada bulunan bazı eksiklikler nedeniyle 'ret' cevabı ihtimaline karşı bu kararın alındığı belirtildi. Dosyanın yeniden hazırlanıp UNESCO'nun 2020 yılı toplantısına yeniden sunulacağı ifade edildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Zennube Albayrak, UNESCO sürecine 'doğal miras' konusunda Türkiye'nin ilk başvurusunun Kızılırmak Deltası olduğunu belirterek, "Bu konuda tamamen her türlü yöntemi, nasıl olacağını bu konuda ayrıntıları bakanlıklarla beraber kendimiz bir yol haritası çizmiştik. Kültürel miras olarak daha önce yapılmış olan çalışmalar vardı ancak doğal miras olarak yoktu. Bu nedenle bizim destek alacağımız herhangi bir yol haritası yoktu. Biz kendimize göre belirlediğimiz çalışmalarla bir teknik rapor hazırladık. Hazırladığımız raporla ilgili olarak UNESCO'dan uzmanlar gelip incelemeler yaptılar. Yapılan çalışmaları beğendiler çok büyük bir emeğin olduğunu bu kadar kısa sürede hakikaten bir başarı öyküsü olduğunu, aslında daimi listeye girdikten sonra insanların yapmaya kalktığı birçok işlemi bizim daha önceden yaparak UNESCO sürecine katkı verdiğimizi ifade ettiler. Daha sonra bize bir rapor gönderildi. Raporda birtakım teknik eksiklikler oldu ama bu eksiklikler tamamlanamayacak eksiklikler değildi. Rapor bizim için tam bir yol haritası niteliğinde. Bu yol haritasından giderek bir iki yıl içerisinde direkt olarak UNESCO'ya girme sürecimizi tamamlayacağımızı umuyoruz" dedi.

'RİSKE GİRMEK İSTEMEDİK'

Verilen rapor ışığında bilimsel ve teknik olarak yapılması gereken ilaveler olduğunu dile getiren Albayrak, "Bu ilaveleri yapmadan biz dosyayı sunacak olursak, dosyanın 'ret' edilme durumu var. Ret edildiği takdirde bir daha bizim bu süreci yeniden başlatıp girme durumumuz yok. Biz kendimize göre çalışmalarımızı yaptık ama bir de onların bakış açısıyla olayları değerlendirmek için dosyayı Dışişleri Bakanlığı geri çekti. Bunun da sebebi ret olarak dosyanın kapanması yerine gönderilen raporun bize yol haritası niteliği taşıması ve buna göre de sürecimizi tamamlamamız. Bilimsel olarak bazı teknik eksiklerimizi tamamlayacağız. Tamamlanamayacak eksiklikler değil. Kızılırmak Deltası'nın UNESCO ile ilgili hedefi devam ediyor. Belki dosya ret olmayacaktı ancak risk vardı. O riske girmeyi istemedik çünkü Kızılırmak Deltası riske atılacak bir yer değil" diye konuştu.

356 KUŞ TÜRÜ YAŞIYOR

Samsun'da 356 kuş türünün yaşadığı, 56 bin hektarlık Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nin korunması için bölge geçen Temmuz ayında araç girişine kapatıldı. 5 bin 174 hektarlık kısmı Yaban Hayatı Geliştirme Alanı olan ve Uluslararası Ramsar Sözleşmesi kapsamında koruma altında bulunan deltada irili ufaklı 20 göl ile büyük bataklık ve sazlık alanlar yer alıyor. Avrupa Kuş Alanları Envanteri'ndeki en önemli 4 kriterden 3'üne sahip olan kuş cennetinde, dünyada nesli tehlike altında olan 24 kuş türünün 15'i görülüp, kayıt altına alındı. Kızılırmak Deltası, göç sırasında Karadeniz'i doğrudan aşan kuş türleri için yaşamsal önem taşıyor.

Görüntü Dökümü

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-Deltadan detaylar

-Drone ile detaylar

-Röportaj

Haber-Kamera:Yaprak KOÇER-Hüseyin KALAY/SAMSUN, ()

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Malatya'da, 174 bin öğrenci karne sevinci yaşadı

Malatya'da, 2018- 2019 eğitim ve öğretim döneminin tamamlanmasıyla birlikte 174 bin 50 öğrenci karnelerini aldı.

Yakınkent İMKB İlkokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine Malatya Valisi Aydın Baruş, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Öğrencilere karnelerini veren Vali Baruş, başarılı bir eğitim ve öğretim dönemini geçirdiklerini söyledi.

Kentte bulunan 854 okulda eğitim gören 174 bin 50 öğrenciye karne dağıtıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Vali Aydın Baruş'un gelişi

- Baruş'un öğrencilerle konuşması

- Öğrencilerin karnelerini alması

- Öğrenciler ile özel röp.

- Karnelerini elinde tutan öğrenciler

- Öğrencileri 'iyi tatilleri' demesi

- Genel ve detay görüntüler,

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 176 MB

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-

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Şırnak'ta 157 bin öğrenci karne aldı

Şırnak'ta, eğitim gören 157 bin öğrenci karne alarak yaz tatiline girdi.

2018- 2019 eğitim ve öğretim yılının tamamlanmasıyla Şırnak'ta 157 bin öğrenci karne sevinci yaşadı. Vali Mehmet Aktaş'ın katılımıyla Orhan Uysal İlk ve Ortaokulu'nda karne dağıtım töreni düzenlendi. Öğrencilere karnelerini dağıtan Vali Aktaş, yaz tatilinde kitap okuma ve spor yapma tavsiyelerinde bulundu. Şırnak'ta bir dönem yaşanan terör olaylarından kaynaklı olarak eğitimde aksamaların yaşandığına dikkat çeken Vali Aktaş, "Şırnak, geçmiş dönemde yaşadığımız olumsuz olaylar nedeniyle maalesef eğitim düzeyinde çok istediğimiz düzeyde olmamakla birlikte özellikle son iki yıl eksikliklerimizi hızlıca tamamlayarak, çocuklarımızın daha iyi bir eğitim alması için hem biz devlet olarak hem Şırnaklı hemşerilerimiz bir seferberlik başlattık. İnşallah bunun semeresini de bu yılki sınavlarda göreceğiz. Ben bu yıl yapılacak genel sınavlarda Şırnak'ın eğitim seviyesinin çok daha yukarılara çıkacağına inanıyorum. Eğitimde başarılı olabilmek için hem ailelerin desteği hem de fiziki imkanlar lazım. Var olan fiziki imkanların daha da arttırılması için devletimiz bütün imkanlarını ilimize seferber etmiş durumda. İnşallah devam eden inşatlarımız tamamlandığında fiziki anlamda hiçbir eksiğimiz kalmayacak. İnşallah çocuklarımıza, gençlerimize daha iyi bir eğitim vermenin mücadelesini devam ettireceğiz" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Vali Mehmet Aktaş'ın öğrencilere tavsiyleri

- Karne dağıtılması

- Vali Mehmet Aktaş ile röp.

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 391 MB

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,()

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İzmir'de, denizden ceset çıktı

İZMİR’de, Alsancak Gündoğdu Meydanı’nda denize erkek cesedi vurdu. Ceset, kimliğinin belirlenmesi ve otopsi işlemleri için adli tıpa gönderildi.

Bugün sabah saatlerinde, Kordon Boyu’ndaki Alsancak Gündoğdu Meydanı’nda yürüyüş yapan vatandaşlar, polise denizde bir erkek cesedi olduğunu bildirdi. İhbar üzerine gelen deniz polisi, cesedi karaya çıkardı. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, savcının incelemelerinin ardından otopsi ve kimlik belirleme işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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- Ceset torbasından görüntü

- Olay yerinden görüntü

Haber-Kamera: Davut CAN / İZMİR, ()

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İranlı çift, buldukları içi para dolu cüzdanı polise teslim etti

İran’dan Konya’ya Mevlana Müzesi'ni ziyaret için gelen İranlı çift, otobüs terminalindeki mescitte buldukları içi para dolu cüzdanı polise teslim etti.

İran’ın Tebriz kentinden Mevlana Müzesi'ni ziyaret için Konya’ya gelen Fahmioskoyei çifti müzeyi ziyaretlerinin ardından, Manisa’ya gitmek için Konya Şehirlerarası Otobüs Terminali’ne geldi. Roghaiyev Fahmioskoyei, namaz kılmak için otogar içerisinde bulunan mescide gitti. İranlı turist namaz kıldıktan sonra yerde cüzdan olduğunu fark etti. Cüzdanı alıp baktığında içinde 2 bin 890 lira, 1 çeyrek altın, 1 altın künye ve kimlik olduğunu gördü. Otogar polis noktasına gelerek durumu anlatan İranlı çift, cüzdanı polise teslim etti. Tutanak karşılığında cüzdanı teslim alan polis, cüzdan sahibi Nurgül P.’nin İstanbul’da olduğunu belirledi.

Görüntü Dökümü

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-İranlı çiftin polise cüzdanı teslim etmesi

-tutanakları imzalamaları

-Cüzdandan, paralardan görüntüler

-Detaylar

Haber-Kamera:Mehmet IŞIK/KONYA, ())

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