DHA YURT BÜLTENİ-7

1)OTOMOBİL, TARLAYA DEVRİLDİ: 3 ÖLÜ, 4 YARALI



KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, takla atıp, tarlaya devrildi. Kazada aynı aileden 3 kişi yaşamını yitirdi, 2'si çocuk 4 kişi de yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, Elbistan- Malatya yolundaki Demircilik Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Ergün Yılmankaya (29) yönetimindeki 01 DCY 85 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, takla atarak, yol kenarındaki tarlaya devrildi. Kazada, sürücü Ergün Yılmankaya ile otomobilde bulunan Mehmet Ali (70) ve Ayşe Fatma Yılmankaya (69) yaşamını yitirirken, Nurcan (26), Sümeyye (3), Mehmet Ali (9) ve Murat Yılmankaya (44) ise yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Elbistan Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı. 3 kişinin cansız bedeni ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından aynı hastanenin morguna konuldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ahmet AKSU/ELBİSTAN (Kahramanmaraş), () -

=======================================================

2)YAŞAMINI YİTİREN CHP MİLLETVEKİLİ ARSLAN İÇİN DENİZLİ'DE TÖREN DÜZENLENDİ

ANTALYA'da tatildeyken beyin kanamasından yaşamını yitiren Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Denizli Milletvekili Kazım Arslan (65) için, Denizli'de, CHP İl Binası'nın önünde tören düzenlendi. Çok sayıda partilinin katıldığı cenaze töreninde babasını kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Mesut Can Arslan, "Babamın iki aşkı vardı, biri annem diğeri Cumhuriyet Halk Partisi'ydi" dedi.

Antalya'nın Aksu ilçesinde tatil yaparken beyin kanamasından hayatını kaybeden CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan için partisinin İl binasında tören düzenledi. Törene CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, CHP Denizli İl Başkanı Mahir Akbaba, sinema oyuncusu Müjde Ar ile çok sayıda vatandaş katıldı. Törende Arslan'ın eşi Nursel Arslan oğlu Mesut Can Arslan ile kızı Nazife Demirkapı taziyeleri kabul etti. Babasını kaybetmenin acısını yaşayan Nazife Demirkapı annesi Nursel Arslan'a sarılarak gözyaşı döktü. Ünlü oyuncu Müjde Ar da Nursel Arlan'a sarılıp, başsağlığı diledi.

'İKİ AŞKI VARDI, BİRİ ANNEM DİĞERİ CUMHURİYET HALK PARTİSİ'YDİ'

Hayatını kaybeden Milletvekili Arslan'ın özgeçmişinin okunmasının ardından oğlu Mesut Can Arslan konuşma yaptı. Babasını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirten Mesut Can Arslan, "Çok iyi bir eş, çok iyi bir babaydı. Hayatında iki aşk vardı, biri annem diğeri ise Cumhuriyet Halk Partisi'ydi. Bazı zamanlarda CHP, ailesinin bile önüne geçerdi. Çocukluğumuzda babamız ile çok az zaman geçirebildik. Partisi için her zaman elinden gelenin daha iyisini yaptı. İlkeli ve dürüst birisiydi. Kötü günler de gördü. Bazen istediği gibi olmadı ama o hiçbir zaman yılmadı. 'Niye bu kadar ısrar ediyorsun, niye bu kadar azimlisin, bırak şu siyaseti yapma git hayatını yaşa' diyordum. O da 'Halka hizmet etmeyi seviyorum, bırakamam' diyordu. Nitekim siyaset yaparken de aramızdan ayrıldı. Böyle olsun istemezdik, çok erken oldu" dedi.

YAKINLARI TABUTUNA SARILIP GÖZYAŞI DÖKTÜ.

CHP Denizli İl Başkanlığı'ndaki törenin sona ermesinin ardından Arslan'ın cenazesi Kervansaray Mahallesi'ndeki evine götürüldü. Yakınları tarafından araçtan alınan ve evinin bahçesine konulan Arslan'ın tabutunun başında dualar okundu, helallik alındı. Burada Arslan'ın eşi Nursel Arslan, kızı Nazife Demirkapı, kayınvalidesi Nazife Çoban ile oğlunun kızı olan torunu İnci Arslan, tabuta sarılıp gözyaşı döktü.

Görüntü Dökümü

-----------------------

-CHP Denizli İl Başkanlığı önündeki törenden görüntü

-Arslan'ın eşi eşi Nursel Arslan, kızı Nazife Demirkapı, kayınvalidesi Nazife Çoban ile torunu İnci Arslan, Arslan'ın tabutuna sarılıp gözyaşı döktü.

-Mesut Can Arslan'ın konuşması

-Müjde Ar'ın Nursel Arslan'a sarılı, başsağlı dilemesi

-Arslan'ın cenazesinin evinin önüne götürülmesi

-Arslan'ın yakınlarının tabuta sarılıp ağlaması

-Genel ve detay görüntüler

(Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN, Deniz TOKAT / DENİZLİ, ()

===================================================

3)HAYVAN SEVGİSİ YOUTUBER YAPTI

ERZURUM'un Uzundere ilçesinde yaşayan Turgut Canbaş (24), hayvan sevgisi sayesinde YouTuber oldu. Canbaş'ın 'Harikalar Diyarı' adını verdiği kümeste yüze yakın birbirinden ilginç hayvan bulunuyor.

Türkiye'nin sakin kentlerinden Uzundere'de bilgisayar üzerine iş yerleri bulunan Turgut Canbaş, hayalini kurduğu kümes hayvancılığı işini, babasıyla paylaştı. Babasının da destek vermesi üzerine evlerinin hemen yanındaki araziye çiftlik kurdu. Buraya kümes yapan Canbaş, babasının verdiği 16 kanatlı hayvanı beslemeye başladı. Günün çoğunu çiftlikte geçiren Turgut Canbaş, hayvanların videosunu çekip, video paylaşım sitesi YouTube üzerinden paylaştı. Geçen süre zarfından Turgut Canbaş'ın abone sayısı 80 bine ulaştı. YouTube'den aylık ortalama 2- 3 bin lira gelir elde eden Canbaş, kazandığı parayı da ‘Harikalar Diyarı’ adını verdiği kümesindeki hayvan sayısını arttırmak için harcadı. Turgut Canbaş, hedefinin kısa sürede milyonlara ulaşmak olduğunu söyledi.

Çiftliği kurmakta babasının kendisine büyük destek verdiğini vurgulayan Canbaş şöyle konuştu:

"Yaşadığım ilçe doğasıyla, yaşantısıyla ve insanı ile muhteşem bir yer. Sakin kent unvanı alan ilçemizdeki Tortum Şelalesi ve Yedi Gölleri gibi ben de adımı yavaş yavaş beslediğim hayvanlarla dünyaya duyurmaya başladım. Kümes hayvancılığı benim hayalimdi. Bunu fikrimi babama söylediğimde hiç düşünmeden destek verdi. Çiftliği kurduğumda 16 cins kanatlı hayvan verdi. 3 yıl içinde bu sayı 100'e ulaştı. Çiftlikte çektiğim video ve fotoğrafları paylaştığımda bu işe gönül verenler beni arayıp beğendiği hayvanın kendisini ya da yumurtasını istiyor. Ben de parayı alıp istediğini kargo ile gönderiyorum. Sattığım hayvanların yerine elimde olmayan türlerden alıp, çoğaltıyorum. Paranın her kuruşunu çiftliğe harcıyorum. Paylaştığım ilginç kanatlı hayvanlar büyük beğeni topluyor. Genelde tavuk, horoz ve kuş türlerinin bulunduğu çiftliğe gözüm gibi bakıyorum."

Hayvan sevgisini insanlara aşılamak istediğini söyleyen Canbaş, "Çiftliğimin kapısı herkese açık. Gezmek isteyen olursa hiçbir ücret ödemeden gezebilir. Hayvan sevgisi çocukların duygusal ve sosyal gelişiminde önemli rol oynuyor. Çocuğun çıkar gözetmeden bir hayvanla sevgi bağı oluşturması ve sorumluluk alması onu hayata hazırlayarak anne babalara da önemli kolaylıklar sağlıyor" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

---------------------

-Drone ile çekilen Uzundere ilçesinin genel görüntüsü

-Uzundere ilçe merkezinden detay

-Turgut Canbaş'ın tavuklarının fotoğrafını çekmesi

-Turgut Canbaş'ın hayvanlarını sevmesi ve onlarla konuşması

-Kümeste bulunan hayvanlardan detay

Turgut Canbaş ile röp

Haber: Turgay İPEK -Kamera:Zafer KUMRU/ ERZURUM,()

SÜRE: 07.23 BOYUT: 825 MB