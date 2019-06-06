DHA YURT BÜLTENİ-7

1)TERMAL, BAYRAMDA YÜZDE 100 DOLDU

Yalova'nın şifalı suları ve kaplıcaları ile ünlü ilçesi Termal, 9 günlük bayram tatilinde yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı. Yüzde 100 doluluk oranına ulaşan Termal’de bayram tatili için boş oda kalmadı. Termal ilçesi bayram tatili nedeniyle yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı. Bayram tatili nedeniyle otel ve pansiyonlarda doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı. Tatilciler ise şifalı sularla dolu havuz ve hamamlarda yüzerek tatilin tadını doyasıya çıkardı. 230 yatak kapasitesine sahip tesisleri, yerli turistlerin yanı sıra Ortadoğu ve Rusya’dan gelen çok sayıda yabancı turist de ziyaret etti. Tatilciler ayrıca göz, mide ve ayak suları ile hamamlarda da vakit geçirdi. Alanı gezen tatilciler, yürüyüş yaparak doğanın da tadını çıkarttı.

Görüntü Dökümü

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-Termal'den yoğunluk görüntüleri

-Tatilcilerin havuz keyfi

-Tatilciler ile röp.

Süre:2.59 dk Boyut:335 mb

Haber-Görüntü: İsmail ÖZTÜRK/YALOVA,

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2)KAPADOKYA'DA BAYRAM YOĞUNLUĞU

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesi, 9 günlük bayram tatilinde yerli- yabancı turistlerin akınına uğradı. Bölgeye gelen ziyaretçiler, sıcak hava balon turuna katılıp, 'Sallanan Köprü'den geçti, Derinkuyu Yer Altı Şehri'ni ziyaret etti.

Türkiye'nin peribacaları, doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri, kayadan oyma tarihi manastırları, mağara otelleri ve yer altı şehirleri ile ünlü Kapadokya bölgesi, Ramazan Bayramı'nda yerli- yabancı turistlerin akınına uğradı. 9 günlük bayram tatilinde bölge, yerli- yabancı turistlerle doldu. Bölgedeki konaklama tesisleri, yüzde 100 doluluk oranına ulaştı.

DERİNKUYU YER ALTI ŞEHRİ'NE ZİYARET

Bölgeye gelen ziyaretçilerin en çok dikkatini çeken yerlerden biri, Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde bulunan 'Derinkuyu Yer Altı Şehri' oldu. UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'ne 1985 yılında alınan ve 8 kattan oluşan yer altı şehri, gün boyu ziyaretçi akınına uğradı. Ziyaretçiler, yüzeyin yaklaşık 80 metre altına inerek, geçmiş dönemlerde kullanılan bu alandaki yaşam odalarını ve tünelleri gezdi.

BALONLAR GÖKYÜZÜNE YÜKSELDİ

Bölge turizminin lokomotifi haline gelen balon turları da doğal güzellikleri görmek için gelen yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Hava şartlarının elverişli olduğu günlerde sabah erken saatlerde peş peşe gökyüzüne yükselen balonlar, bölgenin manzarasını daha da güzel kılıyor. Bölgeye gelen ziyaretçiler sabah saatlerinde sıcak hava balon turuna katıldı. Aynı anda 100 uçuşa izin verilen bölgede bazı ziyaretçiler, gökyüzünü süsleyen balonları izledi.

SALLANAN KÖPRÜ

Avanos ilçesinde, Kızılırmak üzerinde kurulu, tahta ve çelik halat ile direklerden yapılma, 46 yıllık asma köprü (Sallanan Köprü) de turistlerin ilgisini çekiyor. Bahçelievler Mahallesi ile ilçe çarşısını birbirine bağlayan, yayaların kullandığı, 2,5 metre genişliğinde ve 180 metre uzunluğundaki asma köprü, bölgede 'Sallanan Köprü' olarak biliniyor. Geçişler sırasında esneyen ya da sallanan köprü, yayalara korku ve heyecan yaşatıyor. Bayram tatilinde ilçeyi ziyaret edenler, asma köprü üzerinden geçti.

Görüntü Dökümü

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-Derinkuyu yeraltı şehrinden görüntü

-Sıcak hava balonlarından görüntü

Haber-Kamera: Mustafa TURAPOĞLU/NEVŞEHİR, () -

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3)SMA'LI HAKTAN'A YARDIMSEVERLER ÇİFTE BAYRAM YAŞATTI

TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde, Spinal Müsküler Atrofi (SMA) Tip 1 hastası Haktan Batmaz'ın (11) yedek solunum cihazının arızalanan motoru ve fizik tedavisi ile medikal malzeme için kaymakamlık onayıyla yardım başlatılan yardım kampanyasında 59 bin TL toplandı. Anne Nuray Batmaz, "Duyarlı vatandaşlarımıza hayır severlerin hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah onların hepsinden ayrı ayrı razı olsun. Bu sıkıntılı dönemimizde bize büyük moral verdiler" dedi. Saray'a bağlı Yeni Mahalle'de yaşayan, emekli polis memuru Mehmet ile ev kadını Nuray Batmaz çifti, SMA hastası oğulları Haktan'ın tedavisi için arızalanan solunum cihazını alamayınca kaymakamlığa başvurup, yardım istedi. Çiftin kendilerine izin verilmesi durumunda kampanya başlatacaklarını belirtmesi üzerine kaymakamlıktan yardım için onay çıktı. Oğlunun bu hastalıkla 10 yıldır mücadele ettiğini belirten Nuray Batmaz, "Yeni tedavimiz çıktı. Fizik tedavi puanları istiyorlar. Çocuğun 4 dozdan sonra belirli hareket yapmasını istiyorlar. Çocuk evde bunları yapıyor; ancak doktorun yanında yapmıyor. 1- 2 saniyelik bir şey istiyorlar, onları da çocuk korktuğu için yapamıyor. Evde yapılanları da kabul etmiyorlar. Çok mağduruz bu konuda. İlacımız çok pahalı. O yüzden sınırlı sayıda veriyorlar. Giderlerine yetişemiyoruz. Halkımızın yardımlarını bekliyoruz. Biz aile olarak yetişemiyoruz artık. Fizik tedavimiz yetersiz geldiği için kesildi. SMA'lı ailelerin hepsi mağdur. Fizik tedavimizi verin, ilacımızı verin. Çocuklarımızı kaybetmek istemiyoruz. İlaç bir çare bizim için. Yaşamımız o ilacımıza bağlı" diye yardım talebinde bulundu.

Haktan ailesinin başlattığı kampanyada yurtiçi ve dışından yardımseverler destekte bulundu. İki hafta içinde Haktan için 59 bin TL yardım toplandı. Toplanan yardımlarla Hakan Batmaz'ın yedek solunum cihazının arızalanan motoru değiştirilip, diğer tibbı malzemelerde satın alındı. Ailenin, ihtiyaçları olan 50 bin lira için başlatılan kampanyada 59 bin lira toplanınca, 50 bin lirayı Haktan'ın ihtiyaçları için harcanırken 9 bin lira da Saray Kaymakamlığı Sosyal ve Dayanışma Vakfı'na devredildi.

ANNE GÖZYAŞLARI DÖKTÜ

Yardım kampanyasıyla hayata tutunduğu cihazdaki arıza giderilen ve diğer tıbbi malzemeleri de alınan Haktan'ın annesi Nuray Batmaz, büyük mutluluk ve çifte bayram yaşadıklarını söyledi. Gözyaşları döken Batmaz, kaymakamlık tarafından belirlenen malzemeler için belirlenen paranın toplandığını destek veren herkese çok teşekkür ettiğini belirterek, "Çocuğuma başlatmış olduğum kampanya çok kısa sürede tamamlandı. Duyarlı vatandaşlarımıza hayır severlerin hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah onların hepsinden ayrı ayrı razı olsun. Türkiye'nin her yerinden, yurtdışından bizi aradılar . Her biri destek olmak için seferber oldu. Bu bizi çok mutlu etti .Bu sıkıntılı dönemimizde bize büyük moral verdiler" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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Anne ve çocuktan detaylar

Haktan'ın yeninen cihazı

Anne Nuray Batmaz'ır açıklaması

Annenin ağlaması

Çocuk ve anneden detaylar

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN- Şenol AKSOY/SARAY (Tekirdağ), ()

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4)ECRİN BEBEĞİN DAYISI VE ÜVEY AMCASI DARP EDİLDİ

SAMSUN'un Vezirköprü ilçesinde evinin önüden kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ın üvey amcası Özkan Kurnaz ile dayısı İbrahim Kurnaz, ilçedeki parkta kimliği belirsiz kişilerce uğradığı saldırı sonucu darp edildi. Saldırıyı kayıp küçük kızın ölümüyle ilgili gerçekleştirdiklerini itiraf eden 2 şüpheli, polise teslim oldu.

Vezirköprü ilçe merkezine yaklaşık 32 kilometre uzaklıktaki Alancık Mahallesi'nde oturan Kurnaz Ailesi'nin kızları Ecrin, geçen 7 Mayıs'ta evlerinin önünden kayboldu. Aile kendi imkânlarıyla aradığı Ecrin'e ulaşamayınca, jandarmaya haber verdi. Bunun üzerine bölgeye jandarma timleri ile AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgede arama çalışması başlattı. Bölge, helikopter ve drone ile taranırken, güvenlik güçleri de mahalledeki evleri tek tek kontrol etti. Arama çalışmalarında canlı arama, iz takip ve kadavra köpekleri kullanıldı. Minik Ecrin'in Altınkaya Baraj Gölü'ne düşmüş olma ihtimaline karşı su yüzeyi tarandı. İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli dalgıç polisler, baraj gölüne dalarak, dipte Ecrin'i aradı. Ancak bir sonuç alınamadı.

27 Mayıs'ta ise Vezirköprü Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, Alancık Mahallesi'ndeki ormanlık alanda denetim yaparken, Ecrin'in kaybolduğu noktaya 6 kilometre uzaklıktaki dere yatağında bir tek ayakkabı ile kıyafet buldu. Orman muhafaza memurlarının ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Aile bulunan ayakkabı teki ile kıyafetlerin Ecrin'e ait olduğunu teşhis etti. Olay yerinde iz takip ve kadavra köpekleri ile yapılan aramalarda kafatası ile etrafa dağılmış kemikler bulundu. Savcılık incelemesin ardından toplanan kemikler ve kafatası Ecrin'e ait olup olmadıklarının tespiti için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Alanda yeniden arama çalışması başlatan AFAD'a bağlı 30 kişilik ekip ile jandarma, bölgeyi karış karış taradı. Minik Ecrin'in kayıp ayakkabısının eşi de bulundu. Arama çalışmaları geçen hafta sona ererken kafatası ve kemiklerin ise Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemesi sürüyor.

DAYISI VE ÜVEY AMCASINA SALDIRI

Öte yandan dün gece saatlerinde kaybolan Ecrin Kurnaz'ın üvey amcası Özkan Kurnaz ile dayısı İbrahim Kurnaz, Vezirköprü Belediye Parkı'nda Adem G. ve Emrah K.'nın saldırısına uğradı. Ecrin Kurnaz olayından etkilendikleri gerekçesiyle tepki göstermek için olayı gerçekleştirdiklerini belirten şüpheliler, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu. Kavgada darp edildiğini iddia eden ve Vezirköprü Devlet Hastanesine giderek darp raporu alan Özkan ve İbrahim Kurnaz, şüphelilerden şikayetçi oldu. Şüpheliler ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, olayla ilgili soruşturmanın sürüdüğü belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Şüphelilerden görüntü

-Özkan Kurnaz'ın arşiv görüntüsü

HABER KAMERA: Suat PALA/VEZİRKÖPRÜ(Samsun), () -

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5)HAVACILIK ŞİRKETLERİ BU ÖĞRENCİLERİN PEŞİNDE

ESKİŞEHİR’de havacılık alanındaki Türkiye’nin 12 okulu arasında tek ‘tanınmış okul’ yetki belgeli Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, mezun olduktan sonra kısa sürede iş sahibi olurken resmi ve özel havacılık şirketleri tarafından da takip ediliyor. Okul Müdürü Sırrı Kabadayı, okuldan mezun olan öğrencilerin iyi maaşlı işlerde çalıştığını belirterek, “Öğrencilerimiz mezun olduklarında Türk Hava Yolları ve Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı çeşitli havacılık kuruluşlarda kısa süre iş buluyor. Bu okuldan mezun olanlar işsiz kalmadığı gibi iyi maaşlarla çalışıyor. Okulumuz Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nden ‘tanınan okul’ statüsü alan tek okul durumda" dedi.

Eskişehir’de bulunan Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi havacılık sektörüne yetiştirdiği ‘nitelikli personel’ ile tanınıyor. Okulda 24 derslikli eğitim öğretim binası, uçak bakım ve bilişim alanı, spor salonu ve 225 kişilik pansiyon bulunuyor. Okul atölyesinde ise Hava ve Kara kuvvetleri Komutanlıklarından verilen 2 adet T 41, ile birer adet U 17, T 33 ve F 104 uçağı yer alıyor. Öğrenciler derslerini atölyede yer alan uçak motorları üzerinde uygulamalı olarak görüyor. Mezun olan öğrenciler ise sivil ve askeri havacılık kurumlarında kısa sürede iş bulurken, yüksek öğretimlerini ise Milli Savunma Üniversitesi’nde tamamlıyor.

‘TANINMIŞ YETKİ BELGELİ TEK OKUL’

Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Sırrı Kabadayı, Türkiye’nin 12 okulu arasında tek ‘tanınmış okul’ yetki belgeli okul olduklarını söyledi. Mezun olan öğrencilerin kısa sürede sektörde iş bulduğunu ifade eden Kabadayı, “Uçak Bakım alanına sahip olan Türkiye’de Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak 12 okul var. Okulumuz bunların ilk kurulanı ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nden ‘B-1-1 ve B2’ kategorilerinde tanınan okul statüsü alan tek okul konumundayız. Öğrencilerimiz Uluslararası Sivil Havacılık standartlarına uygun olarak yetişiyor. Okulumuzda atölye imkanlarımız, donanım ve öğretmenlerimizin yeterliliği çok iyi durumda. Biz şu anda okulumuzun sivil ve askeri havacılık sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanlara en iyi şekilde yetiştiriyoruz. Mezun olan öğrencilerimizin iş bulma oranı ve tabi ki üniversite yerleşme oranı oldukça yüksek. Mezunlarımızın yüzde 60’ı yüksek öğrenim görüyor" dedi.

Başta Milli Eğitim Bakanlığı’nın okulun donatılması noktasında çok büyük destek sağladığını kaydeden Kabadayı, Milli Savunma Bakanlığı’ndan önemli destekler aldıklarını söyledi. Ayrıca sektör kuruluşlarının öğrencilerine stajları ve işletmelerde meslek eğitimi uygulamalarında da destek sağladığını belirten Sırrı Kabadayı, “Öğrencilerimiz sivil havacılık konusundaki özel sektörün dışında Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı askeri fabrikalarda, TUSAŞ, TEI gibi savunma sanayine bağlı kurumlarda ve Milli Savunma Üniversitesi’nde de yüksek eğitim görüyor. Okuldan mezun olanlar tercihen öncelikli olarak alınıyor. Okulumuz 28 yıldır faaliyette 3 bin mezun verdik, bu yıl 175 mezun veriyoruz. Bunların 130’u uçak bakım alanında, diğer kısmı ise bilişim teknolojileri alanından olacak. Atölyemizdeki uçaklar Milli Savunma Bakanlığı’ndan ve askeri uçaklar, öğrencilerimiz bu uçaklar üzerinde eğitim görüyorlarö şeklinde konuştu.

‘UÇAKLARI GÖRÜNCE, HAYALİM TEKNİSYEN OLMAKTI’

Uçak Bakım ve Elektroniği Bölümü 4’ncü sınıf öğrencisi Duygu Çalışkan, uçak atölyesini gördükten sonra teknisyen olma hayaliyle okula başladığını söyledi. Lisanslı bir teknisyen olmak için iyi çalıştığını ve hayalini gerçekleştireceğini anlatan Çalışkan, “Bu okula gelmek aslında hiç hayalimde ve aklımda olan bir şey değildi. İyi puan almıştım ve hep Anadolu Lisesi okullarını düşünüyordum. Burayı ve uçak bulunan atölyeleri gezdiğimde çok ilgimi çektiğini fark ettim. Okula geldikten sonra uçak bakım teknisyeni olmak benim hayalim haline geldi. Okulumuz tanınan okul statüsünde olduğu için ve aldığımız lisanslar sayesinde gayet iyi bir teknisyen olacağımı düşünüyorum. Buradan mezun olduğumda işsiz kalacağımı düşünmüyorum. Çünkü buradan mezun olan arkadaşlarımızın bir çok güzel yerde işe girdiğini görüyorum. Özel şirketlerin yanı sıra hava ikmal bakım merkezlerinde çalışıyorlar. Bende buralardan birinde lisanslı bir teknisyen olarak çalışacağımı düşünüyorumö dedi.

Mezun olduktan sonra öğretmenlerini ziyaret etmek için okula gelen Melike Tunç, kısa sürede iş bulduğu için çok mutlu olduğunu söyledi. Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden mezun olmanın gururunu yaşadığını ifade eden Tunç, “Geçen okuldan mezun oldum ve 4 ay içerisinde işimiz oldu. Dört arkadaş aynı sivil havacılık şirketinde işe başladık. Bu okuldan mezun olanlar için iş bulamamak gibi bir durum yok. Okul verdiği eğitim, sağladığı şartlar, tanınan okul statüsü mezunlar için büyük avantaj. Uçak bakım ve elektroniği mezunuyuz, sivil havacılık şirketinde çalışıyoruz. Çok fazla imkanımız varö dedi.

Mezun öğrencilerden Emine Tekeli ise çok isteyerek geldiği okuldan sonra iyi bir iş sahibi olduğunu kaydederek şunları söyledi:

“Bu okula çok isteyerek geldim, gerçekten bir yere varacağımı bildiğim için geldim. Diğer okullara nazaran çok kaliteli bir atölyesi var. Herkes buraya gelmek istiyor. Okuldan mezun olurken, kız olduğumuz için iş bulamayacağımızı söylüyorlardı. Meslek odaklı çalıştık, mezun olunca da kısa bir tatil yaparak görüşmeye çağırdılar. Daha sonra işe girdik ve herkes bize ‘Sabiha Gökçenliyiz’ diyorduk, bize gururla bakıyorlar. İşe girdim çalışıyorum iyi ki de bu okulda okumuşumö

Görüntü Dökümü:

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-Uçak atölyesi

-Uçaklar üzerinden verilen eğitim

-Öğrencilerden detaylar

-Uçak motoru üzerinde çalışan öğrenci

-Öğrencilerden Duygu Çalışkan röp.

-Mezun öğrencilerin ziyaretleri

-Mezunlardan Melike Tunç ve emine Tekeli röp.

-Okul Müdürü Sırrı Kabadayı ile röp.

-Motor testleri

-Uçaklar ve atölye

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,()-

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6)HAYVANLARIN KIŞLIK YEMLERİ, YAZ AYLARINDA HAZIRLANIYOR

ADIYAMAN’ın Gerger ilçesinde yaz ayları ile birlikte uzayan otlar çiftçiler tarafından toplanarak istifleniyor. Sert hava koşullarında dışarıya çıkamayan büyük ve küçükbaş hayvanlar istiflenen otlardan yiyerek kışı geçiriyor.

İlçedeki çiftçiler hayvanların kış dönemindeki yem ihtiyacını yaz döneminde uzayan otları istifleyerek karşılıyor. Yaz aylarında uzayan yabani otları tırpanla keserek öbekler haline getiren çiftçiler, bölgede sert geçen kış aylarında ahırlarda tutulan hayvanları bu otlarla besliyor.

Bölgede hayvancılıkla uğraşan Yunus Yıldız, "Bölgemizde sık yaptığımız bir şeydir. Hayvanlar otu samandan daha çok yiyor. Önce tırpanla kesiyoruz iki kişi sararak burma haline getiriyoruz. Kuruduktan sonra iki kişi ahırlara koyuyoruz. Hayvanlar ot burmasını hem samandan daha çok tüketiyor. Hem de ekonomik yönden bize faydası oluyor. Günde 100 ot öbeği yapıyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü:

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- Gerger ilçesi

- Çiftçilerin ot biçmesi

- Çiftçilerin otları toplaması

- Otları burma haline getirmesi

- Yunus Yıldız ile röp.

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Murat KURT-ADIYAMAN-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 390 MB



