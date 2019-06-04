DHA YURT BÜLTENİ - 7

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Tatlı için şerbet hazırlarken yangın çıktı

DÜZCE'de, ocak üstünde unutulan tatlı şerbetinin olduğu tencere alev aldı. Yangın itfaiye tarafından södürülürken, dumandan etkilenen Nigar Çağlarım hastanede tedavi altına alındı.

Olay, sabah saatlerinde Dereli Tütüncü Mahallesi’nde meydana geldi. Nigar Çağlarım, sabah saatlerinde Ramazan Bayramı için yaptığı tatlının şerbetini hazırlamak istedi. Ancak ocak üstünde unuttuğu şerbet dolu tencere aniden alev aldı. Alevler aspiratöre sıçrayınca yangın büyüdü. Aynı binada bulunan komşuların dumanları fark etmesi üzerine itfaiyeye haber verildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangını kendi çabaları ile söndürmek isterken dumandan etkilenen Nigar Çağlarım ise ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Görüntü Dökümü

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Olay yerinden görüntü

İtfaiye araçlarının görüntüsü

İtfaiye ekiplerinin müdahale görüntüsü ve detaylar

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, ()

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Van'da barajlar doldu, çiftçi sevindi

Van'da bu yıl yağışların fazla olması nedeniyle barajlar tamamen doldu. Barajlardaki doluluk oranı özellikle bölgedeki çiftçileri sevindirdi.

Van'da geçtiğimiz yıla oranla bu yıl yağışların fazla olması kentte, su ve enerji sağlayan barajların doluluk oranlarını artırdı. Son yağışlarla Erciş ilçesindeki Koçköprü ve Morgedik, Gürpınar ilçesindeki Zernek barajlarında doluluk oranı üst seviyeye ulaştı. Muradiye ilçesindeki Sarımehmet Barajı ise doluluk oranı yüzde 85'i buldu. Devlet Su İşleri (DSİ) 17. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, Nisan ve Mayıs yağışlarından sonra maksimum seviyeye ulaşan 105 milyon metreküp su kapasitesine sahip Zernek Barajı'nda taşkın riskine karşı Mayıs ayı ortalarında baraj kapaklarını kontrollü olarak açarak Engil Çayı'na su verilmeye başlandığını belirtti.

Enerji üretimi ve sulamaya olumlu etki sağlayan barajlardaki doluluk oranı özellikle bölgedeki çiftçileri sevindirdi. Çiftçilikle uğraşan Sulama Birliği eski Başkanı Memet Avcı, Zernek Barajı'nın yaklaşık 30 mahalleye ve bağlı mezralara sulama hizmeti verdiğini söyledi. Avcı, barajdaki doluluk oranının nadiren yaşandığını belirterek, "Şu anda Zernek Barajı maksimum seviyededir. Bu barajların dolması için kar suyu çok önemlidir. Bazı yerlerde halen karın olduğunu söyleyebiliriz. Barajı tehlikeye sokmamak için baraj kapakları açılmış. İnşallah bir zarar vermeden bu doluluk biz çiftçileri hep böyle sevindirir ve her sene böyle doluluk olur" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Zernek Barajından drone ile genel görüntü

-Barajın doluluğunu gösteren ölçümden detaylar

-Barajdan detaylar

-Baraj suyu altında kalan ağaçtan detaylar

-Drone ile genel detaylar

-Sulama Birliği eski Başkanı Memet Avcı ile röportaj

-Barajdan genel ve detay görüntüler

BÜRE: 3 DAKİKA 16 SANİYE

BOYUT: 631 MB

Haber-Kamera: Gülay KUYUCU-Orhan AŞAN / VAN,()-

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Burdur'da protokol camide bayramlaştı

Burdur'da protokol üyeleri bayram namazı sonrası Ulu Cami'de vatandaşlarla bayramlaştı.

Burdur Valisi Hasan Şıldak, AK Parti milletvekilleri Bayram Özçelik ve Yasin Uğur, Belediye Başkan vekili Arif Pak, Garnizon Komutanı Albay Hakan Tutucu, İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Kılıç, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, Tırtıllı Araç Sürücü Alay Komutanı Albay Aytaç Tokçalar, İl Genel Meclisi Başkanı Murat Akbıyık, vatandaşlarla saf tutarak bayram namazını Ulu Cami'de kıldı.

Müftü vekili Yüksel Güzel namaz öncesi vaaz etti. Protokol üyeleri namaz sonrasında vatandaşlarla bayramlaştı. Valilik tarafından cami avlusunda vatandaşlara çay ve simit ikram edildi.

Vali Hasan Şıldak ve protokol üyeleri daha sonra Burdur Devlet Hastanesi, huzurevi, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ve Şehit Jandarma Komando Er Cüneyt Şen'in ailesini ziyaret etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Cami içerisinden

- Vaaz

- Namaz sonrası bayramlaşma

- İkram

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, ()

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Sema usta, ekmeğini minareden kazanıyor

BURDUR'da yaşayan Sema Kozak (45), 27 yıldır elektronik eşya tamiri yapıyor. Kozak, kentteki camilerin ses sistemlerinin bakım ve onarımını da gerçekleştiriyor.

İlkokul yıllarından itibaren babasının tamir atölyesine gelip giden, ticaret lisesinden mezun olduktan sonra kendi işini kuran Sema Kozak, 27 yıldır elektronik eşya tamir ediyor. Babasının yanında öğrenmeye başladığı tamir işini ustalık belgesi alarak, mesleği haline getiren Kozak, her türlü elektronik cihazın montaj ve tamiri ile bakımını yapıyor. Ayrıca kentteki camilerin ses sistemlerinin bakım ve tamirini gerçekleştiriyor.

Sema Kozak, "Liseyi bitirdikten sonra baba mesleğine devam ettim. Her türlü elektronik cihazın montaj, tamir ve bakımını yapıyorum. Babamla Burdur merkez ve köylerdeki camilerin seslendirme sistemlerinin tamir ve montajını yapıyoruz. Babam yaşlandığı için artık minarelere çıkamıyor. Onun yerine minarelere çıkıp, ses sistemlerinin montaj ve bakımını yapıyorum" dedi.

'MİNAREYE ÇIKTIĞIMDA HİÇ KORKU OLMUYOR'

Yıllardır camilerin ses sistemi, merkezi sistem, minarelerdeki hoparlörleri ya da iç düzen ses sistemi arızalarının onarımını yaptığını aktaran Sema Kozak, "Burdur'da sanıyorum minareye çıkan tek kadın benim. Seslendirme sistemlerinin tamirini yapan tek kadın olduğumu düşünüyorum. Minareye çıkmaktan korkmuyorm. Manzara güzel. 'Minareye yaslanınca minare sallanır' derler. O hissi de yaşıyorum. Tuhaf ve güzel bir duygu" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Sema Kozak aracıyla tamir için köylere giderken

- Camiye girerken

- Minareye çıkarken

- Minarede tamirat yaparken

- Minare ve camiden dış görünüş

- Sema Kozak ile röportaj

- Camide ses sistemi bakımını yaparken

- Camiden çıkışı

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, ()