DHA YURT BÜLTENİ - 7

Hakurk'taki PKK hedefleri top atışlarıyla vuruluyor

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyindeki PKK'lı teröristlere yönelik başlattığı 'Pençe Operasyonu' devam ederken, sınırın sıfır noktasında bulunan Hakkari'nin Derecik ilçesinde bugün de askeri hareketlilik yaşandı. Hakurk'taki PKK hedeflerinin top atışı ile vurulduğu ilçeye, 50 araçtan oluşan bir askeri konvoy sevk edildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde PKK'lı teröristlerin kullandıkları mağara ve sığınakların imha edilmesi ve teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için 27 Mayıs akşamı başlattığı 'Pençe Operasyonu', tüm hızıyla devam ediyor. Operasyona karadan komandolar da destek veriyor. Hakurk bölgesine yakın olan sınırın sıfır noktasındaki Derecik ilçesinde başlayan hareketlilik ise sürüyor. Bugün de Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanlığı'dan 50 araçlık askeri konvoy sınır bölgesine sevk edildi.

PKK HEDEFLERİ TOP ATIŞLARI İLE VURULDU

Askeri hareketliliğin olduğu ilçede Dün 34. Hudut Tugay Komutanlığı'dan belirlenen PKK hedefleri, ateş destek vasıtaları ile vurululurken, bugün de aynı bölgeye yoğun top atışı yapıldı. Belirlenen hedeflerin ateş altına alınması, ilçe merkezinden de izlendi.

Sokak ortasında bıçaklanarak öldürülme anı kamerada

Edirne'nin İpsala ilçesinde S.D. (36), kendilerine ait köpekleri tüfekle vurarak öldürdüğünü iddia ettiği İbrahim Kaplan'ı (47) bıçakla saldırarak, öldürdü. Kaplan'ın sokak ortasında bıçaklanma anı, cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.

Olay, dün, saat 10.30 sıralarında, Saraç İlyas Mahallesi Enez Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, ilçeye bağlı Kumdere köyünde yaşayan İbrahim Kaplan, bir süre önce aynı köyde yaşayan S.D. ve kardeşi Ö.D. (20)'ye ait köpekleri tüfekle ateş ederek, öldürdü. Kardeşlerin şikayeti üzerine Kaplan'a, Doğa Koruma ve Milli Parklar Edirne Şube Müdürlüğü'nce para cezası kesildi. S.D. ve kardeşi Ö.D., İpsala merkezdeki Enez Caddesi üzerinde köpeklerini öldürdüğünü öne sürdükleri İbrahim Kaplan'la karşılaşınca aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine S.D., Kaplan'ı göğsünden 17 kez bıçaklayarak, ağır yaraladı.

Çağrılan ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İbrahim Kaplan, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. S.D. ve kardeşi Ö.D. ise polis tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.

BIÇAKLAMA ANI KAMERADA

İbrahim Kaplan'ın, S.D. tarafından sokak ortasında bıçaklanma anı ise cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde, göğsünden defalarca bıçaklanan Kaplan, kanlar içerisinde yere yığılırken, çevredeki vatandaşlar ise 'dur artık yeter' diyerek, S.D.'yi sakinleştirmeye çalıştı. S.D., sinirini alamayarak, yerde yatan İbrahim Kaplan'ı defalarca tekmeledi. Kardeşi Ö.D. ise Kaplan'ın kafasına yumruk attı.

S.D. ve kardeşi Ö.D.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Motosiklet tutkunları cenaze yolunda büyük tehlike atlattı

İzmir Motosiklet Kulübü Başkanı Salih Özsüvariler'in cenazesinin toprağa verildiği Urla ilçesi Zeytinalanı Mezarlığı'na motosikletleriyle konvoy halinde giden Anatolian Soldiers Motorsiklet Kulübü'nün 30 üyesinin büyük bir kaza atlattığı ortaya çıktı. Kask kamerası görüntülerine yansıyan kazada, hatalı sollama yapan bir tır motosikletli grubu geçtikten hemen sonra kontrolden çıkıp bariyerlere çarparken, motosikletliler kazaya karışmaktan son anda kurtuldu.

Bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren İzmir Motosiklet Kulübü Başkanı Salih Özsüvariler için dün (salı) Dokuz Eylül Üniversitesi İlahitayat Fakültesi Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Anatolian Soldiers Motorsiklet Kulübü'nün İzmir ve Manisa'nın Turgutlu ilçesinden 30 üyesi de motosikletleriyle katıldı. Kılınan namazın ardından konvoy oluşturan motosiklet tutkunları Özsüvariler'in cenazesinin toprağa verileceği Urla ilçesindeki Zeytinalanı Mezarlığı'na gitmek üzere yola çıktı.

Motosiklet tutkunları, İzmir-Çeşme Otoyolu Güzelbahçe Kavşağı'na yaklaştığında, büyük bir tehlike atlattı. Motosikletli grubu hatalı şekilde sollayan bir tır kontrolden çıkıp, bariyerlere çarptı. Arkadan gelen motosikletli grup, fren yaparak son anda kaza yapan tıra ve birbirlerine çarpmaktan kurtuldu. O anlar motosiklet tutkunlarından birinin kask kamerası tarafından görüntülendi. Kaza yapan tırda maddi hasar oluşurken, şoförü kazayı yara almadan atlattı.

Kız öğrencilerinin babalarıyla dansı binlerce beğeni aldı

Zonguldak’ta Yayla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Anaokulu öğrencilerinin anne ve babalarıyla yaptıkları dans gösterisi sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.

Yayla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Anaokulu 4 yaş grubu öğrencileri, okulun konferans salonunda yıl sonu gösterisi düzenledi. Birbirinden güzel şarkılarla dans edip eğlenen çocukların en çok alkış alan gösterileri ise anne ve babalarıyla yaptıkları danslar oldu. Kız çocuklar babalarıyla ‘bana masal anlat baba’ şarkısıyla dans etti. Çocukların babalarıyla yaptığı dans izleyicileri duygulandırdı. Erkek çocuklarının da anneleriyle yaptıkları dans ayakta alkışlandı. Sosyal medyalarda da paylaşılan dans videoları binlerce beğeni ve yorum aldı.

Yayla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Anaokulu öğrenci velileri, dans gösteri için öğretmen Diren Güngör Kılav’a teşekkür etti.

Çilek hasadını 4 yıldır müşteriler yapıyor

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde, 4 yıl önce atıl durumdayken tarım arazisine dönüştürülen 20 dönümlük çilek tarlasındaki ürünlerin hasadını müşteriler yapıyor. Bahçeye gelen vatandaşlar kendi elleriyle topladıkları çilekleri kilosu 10 liradan satın alıyor.

Alaplı Aşağıdoğancılar Köyü’nde tarım yapmaya elverişli olmadığı için atıl durumda bulunan 20 dönümlük arazi, Alaplı Ziraat Odası’nın girişimleri ve köylülerin desteğiyle 4 yıl önce çilek tarlasına dönüştürüldü. 20 dönümlük arazide yetişen çilekler, çevre ilçe ve illerde yaşayan vatandaşlar tarafından da büyük ilgi görüyor. Çilek bahçesine gelen yüzlerce vatandaş, önce çilek bahçesini geziyor. Ardından çilek toplamak için sepet alarak çilekleri kendi elleriyle dalında toplayarak kilosunu 10 liradan satın alıyor. Alaplı Ziraat Odası Yönetim Kurulu üyesi Hüseyin Tosun, her yıl çilek toplama sezonunda müşterilerin kendi bahçeleri gibi çilekleri dalından toplayarak evlerine götürdüklerini söyledi. Bunun artık geleneksel hale geldiğini anlatan Hüseyin Tosun, şöyle dedi:

“İlçemizde alternatif ürünler olarak çileği Alaplı Ziraat Odası olarak bu bahçede 4 yıldan bu yana üretiyoruz. Bu yıl 15 ile 20 ton arasında çilek toplamayı hedefliyoruz. Bu anlamda müşterilerimiz üreticilerimiz bahçemize gelerek kendileri çilek toplayarak evlerine götürüyorlar. Hobi bahçeleri gibi çilek toplarken streslerini de atıyorlar. Odamızda bu çilekleri maliyetine de olsa vatandaşlarımızın tüketimine sunuyoruz. Bunu yanında 20 çeşit sebze ve meyve yetiştiriyor. Vatandaşlar dalından çilek toplamanın heyecanını yaşarken biz üretici olarak toplama maliyetinden kurtuluyoruz.ö

MÜŞTERİLER MUTLU

Bahçeden çilek toplamaya gelen Fatma Kökoğlu ise, 4 yıldır bahçeye gelerek çilek topladığını belirterek, “Her yıl arkadaşlarımla akrabalarımla çilek bahçesine gelerek kendi ellerimle toplayarak satın alıyorum. Evimde reçel yapıyorum. Hem güzel bir vakit geçiriyorum. Çok güzel bir uygulama.ö dedi.

Roma dönemine ait 'ayrılık' figürüne 13 günde 1200 ziyaretçi

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde bulunan, Roma dönemine ait 8 tonluk kaya üzerinde ayrılığı anlatan kabartma figürünü 13 günde 1200 kişi ziyaret etti.

Kahta'nın Tüten Ocak köyünde üzerinde erkek ve kadın figürü bulunan kayanın Adıyaman Müze Müdürlüğü'nce yapılan incelemede Roma döneminde eşi ölen bir kişinin vedasını anlattığı belirlendi. Bunun üzerine 8 ton ağırlığındaki kaya, vinç yardımıyla TIR'a yüklenerek Adıyaman Müzesi'ne getirildi. Müze bahçesinde hazırlanan alana yerleştirilen Roma dönemine ait kabartma ziyarete açıldı. Kamuoyunda ilgi çeken ayrılığı anlatan kabartma, ziyarete açıldığı 13 günde 1200 kişi tarafından ziyaret edildi.

Müze Müdürü Mehmet Alkan, ayrılık figürünün çok merak edildiğini ve müzeye gelen ziyaretçi sayısının arttığını belirterek, "Söz konusu veda sahnesi kabartmasını Adıyaman Müzesi'ne gelişiyle birlikte bin 200 kişi ziyaret etti. İlginç olan özellikte şudur görsel basında haberlere dayanarak millet sadece bu taşı görmeye geliyor. Söz konusu kabartma ile ilgili biz bir bilgi levhası hazırlıyoruz. Bu konuyla bilgi almak isteyenlere uzmanlarımız yardımcı oluyor" dedi.

Ziyaretçiler de duyunca şaşırdıkları figürü görmek için müzeye geldiklerini ve eserden etkilendiklerini kaydetti.

Tarihi osmanlı hamamı 500 yıldır hizmet veriyor

İZMİT kent merkezinde bulunan 1975 yılında yandıktan sonra yaklaşık 12 yıl harabe kalan ve daha sonra restorasyonu yapılan yaklaşık 500 yıllık Tarihi Osmanlı Hamamı hizmet vermeye devam ediyor. Kentin en eski hamamlarından biri olduğunu söyleyen hamam işletmecisi Şerif Ağca, "Burası tarihi bir hamam olduğu için sonuna kadar bu işimizi sürdürmek istiyoruz. Hamamcılık sektörü her geçen gün kan kaybediyor ve bitmek üzere. Sektörümüzün son günlerini yaşadığını söyleyebiliriz" dedi.

İzmit Fethiye Caddesi'nde bulunan kentin en eski hamamları arasında bulunan ve yaklaşık 1560'lı yıllarda Kanuni Sultan Süleyman'ın kethüdası Mehmet Bey tarafından yaptırılan, geçen süre içerisinde 3 defa yıkılan ve restorasyonu tamamlanan Tarihi Osmanlı Hamamı yaklaşık yaklaşık 500 yıldır hizmet veriyor.

'HAMAMCILIK SEKTÖRÜ BİTMEK ÜZERE"

Hamamcılık sektörünün her geçen gün kan kaybettiğini söyleyen hamam işletmecisi Şerif Salih Ağca, "Burası klasik bildiğimiz anlamda bir Türk Hamamı. Bina yapısal olarak hala sağlam, bir eksiği yok, statik olarak bir problemi yok. Yakın zamanda tekrar incelendi, bina da sadece görsel olarak bir eskime var, bunun dışında başka bir problemi yok. Gelişen dünyayla birlikte tüketim alışkanlıkları değişiyor, hizmet alışkanlıkları da değişiyor ve hamam da bunlardan bir tanesi. SPA'lar, havuzlar tabii ki bazı insanların tercihini değiştirebiliyor. Eskiyen belki de bitmeye yüz tutan bir iş oldu hamamcılık. Çok üst düzey hizmet veren yerlerin dışında başka türlü ayakta durulması mümkün değil, çünkü bu hizmete talep yok, bu hizmetin talibi yok. Ticarette de tabii ki para kazanmanız gerekiyor dolayısıyla hamamcılık bitmek üzere. Burası tarihi bir hamam olduğu için sonuna kadar bu işimizi sürdürmek istiyoruz. Hamamcılık sektörü her geçen gün kan kaybediyor ve bitmek üzere. Sektörümüzün son günlerini yaşadığını söyleyebiliriz " dedi.

'ANITSAL YAPI NİTELİĞİNDE"

Şerif Salih Ağca binanın anıtsal yapı niteliğinde olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Bu bina yaklaşık 1560'lı yıllarda, Kanuni Sultan Süleyman'ın kethüdası Mehmet Bey tarafından yapılıp vakfedilmiştir. Fevziye Camii ile beraber vakfa ait birkaç dükkanla beraber armağan vakfedilmiştir. O günden bugüne sanırım 3 defa tamamen yerle bir olmuş tamamen yıkılıp yeniden restore edilmiştir. Bu hali binanın 3'üncü hali olarak kullanılıyor, bu bina Marmara Depremi'nde hasar görmedi. Mimar Sinan'ın tarzına çok benzediği için bina, onun olduğunu yazan kaynaklar da var ama ağırlıklı görüş Mimar Sinan'ın öğrencilerinden birine ait olduğu söyleniyor. Bina anıtsal bir yapı niteliğinde ama maalesef tarihi hakkında kaynaklarda çok fazla bir bilgi yer almıyor."

Hamama sık sık geldiğini ifade eden Ali Yıldırım, "Sürekli Türk hamamına geliyorum. Burası çok güzel ve burada kese, masaj yaptırıyorum. Buradan çıktığım zaman üzerimde güzel bir rahatlama oluyor ve kendimi hafiflemiş hissediyorum. Çok eski bir hamam burası tarihi bir hamamda kese yaptırmak çok güzel bir duygu. Buraya sık sık gelmeye çalışıyorum." diye konuştu.

